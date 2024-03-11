Ürün Yöneticileri ve Mühendisler Nasıl Birlikte Çalışır: Uyumu Sağlamak İçin İpuçları

Ürün yöneticileri (PM'ler) ve mühendisler genellikle zorlu bir ilişki içindedir. Her ikisi de sürekli anlaşmazlıklar yaşar, ancak birbirleri olmadan yapamayacaklarını bilirler.

Öyleyse, ortada duran sorunu ele alalım: Evet, bu iki rol, özellik özellikleri ve son teslim tarihleri gibi alanlarda anlaşmazlıklar yaşayabilir. Bunun temel nedeni, ürün yönetimi ilkelerinin mühendisliğin teknik bakış açısını her zaman karşılamamasıdır. Benzer şekilde, mühendislik yöneticileri de bir ürünü piyasaya sürmeden önce her zaman büyük resmi veya kaynakları göremez.

Ancak, senkronizasyon sağlandığında, her iki profesyonel de ortak hedeflerinin farkında olur ve ürünün başarısı için önceliklerini ve çabalarını uyumlu hale getirir.

Peki, ürün yöneticileri ve mühendisler en iyi sonuçları elde etmek için nasıl birlikte çalışmalıdır? Öğrenmek için okumaya devam edin!

Ayrıca, işyerindeki zorlukların üstesinden gelmek ve verimli bir iş sinerjisi sağlamak için bazı stratejiler tartışacak ve işbirliği ile ilgili birkaç efsaneyi de çürüteceğiz. 🤝

Ürün yöneticileri ve mühendislerin sorumlulukları nelerdir?

İşte bu iki rolün günlük sorumluluklarının karşılaştırmalı bir özeti:

Ürün yöneticisinin sorumlulukları

Ürün yöneticisi veya PM, ürünlerinin lideridir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, ürün fikirleri geliştirir, özellikleri belirler ve bunları gerçeğe dönüştürmek için takımlarına liderlik ederler.

Mevcut pazarı araştırmak ve hedef kitleye hitap eden bir çözüm oluşturmakla sorumludurlar. Bu noktadan itibaren, ürünün piyasaya sürülmesinden önce dört ek görevi yerine getirirler:

Ürün yol haritası tasarlama Prototip oluşturma (mühendislerle işbirliği yaparak) Erken erişim kullanıcılarından ve paydaşlardan geri bildirim alma Geri bildirimleri son yapı aşamasına dahil etme (mühendislik takımıyla işbirliği yoluyla da)

Mühendis veya mühendislik yöneticisinin sorumlulukları

Mühendisler, teknik bakış açısını ortaya koyarak, ürünü şekillendirmek için kodlama veya ilgili mühendislik işlerini yapar.

Teknik geçmişleri, ürün gereksinimlerinin uygulanabilirliğini kontrol etmelerine, teknik belgeleri ve geliştirme işlerini planlamalarına ve iş hedeflerini karşılayan ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün oluşturmalarına olanak tanır. Bunun dışında mühendisler, hata raporları oluşturmak için prototip oluşturma ve hata ayıklama işlemlerinde de yer alırlar.

Bir ürün geliştirilirken, baş mühendisler veya mühendislik yöneticileri de irtibat görevini üstlenir; tasarımcılarla işbirliği yaparak nihai çıktının ürün yöneticisinin görsel ve kullanıcı deneyimi beklentilerini karşıladığından emin olurlar.

Ürün planlama sırasında, geliştirmenin risk yönetimi sürecine dahil olurlar ve teknik borç ve teknik ödünleşimler gibi mühendislikle ilgili endişeleri ürün takımlarına iletirler.

Ürün yöneticisi ve mühendislik takımı arasındaki iş dinamikleri

Ürünün geliştirme aşaması, ürün yöneticisi ve mühendislik takımının birlikte çalışması gereken aşamadır. PM'nin görevi, insanların karşılaştığı sorunları belirleyerek bir çözüm bulmak ve nihai ürünün bu sorunları ortadan kaldırmasını sağlamaktır.

PM'ler müşterinin ne istediğini bilirken, mühendislere ideal ürün hakkındaki anlayışlarını aktarmakta zorluk çekerler.

Bir fikir geliştirme aşamasına geçtiğinde, ürün yöneticileri mühendislere, beklentileri karşılayan bir ürün yaratmalarına yardımcı olacak kısa ve ayrıntılı brifingler vermekten sorumludur. Bu, ürün vizyonunun baş mühendis ve tasarımcıyla tutarlı bir şekilde paylaşılmasını da içerir.

Her şey iletildikten sonra, ürün yöneticisi yeterli özerkliği korumalı ve mühendislerin işlerini yapmasına izin vermelidir. Her iki takım da, ileride kabul edilebilir iletişim ve müdahale düzeyini standartlaştırmak için sınırları erken belirlemelidir. İstenmeyen durumlar şunlardır:

Mühendislik takımı, mantıksız talepler nedeniyle boğulmuş ve dinlenilmediğini hissediyor

Ürün yönetimi takımı, gerçekleştirilemeyen gereksinimler nedeniyle bloklanmış hissediyor

İpucu: İyi yapılandırılmış iletişim şablonları ve iş akışları, ürün lansmanından önce sorunsuz bir işlevler arası işbirliğinin sırrıdır. Örneğin, birçok ürün takımı, paydaşları benzersiz satış teklifi (USP) ve sürüm planları konusunda uyumlu hale getirmek için ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonunu kullanmayı tercih eder.

ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonu, takımınızın yeni bir ürün veya özellik oluştururken aldığı her geliştirme kararının ne olduğunu ve neden alındığını izlemeyi kolaylaştırır

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Ürün yöneticileri ve mühendisler arasında verimli işbirliği: Bir örnek

Senkronize çalışmak önemli olmakla birlikte, ürün yöneticileri ve mühendisler arasında çalışma alanında biraz gerginlik olması her zaman kötü değildir. Alanlarında uzman profesyonelleriniz var ve onlar, bir sonraki en iyi adımın ne olduğuna dair yeni içgörüler sunmakla yükümlüdür.

Bunu bir örnekle anlayalım: Bir ürün yöneticisi, hızlı kayıtlar elde etmek için indirimler ve bonuslar sunan yeni bir mobil uygulama istiyor. En önemli öncelikleri şunlar olacaktır:

Görseller Yeni özellikler Performans Hızlı dağıtım

Ancak, mühendislik takımından gerçekten istedikleri şey, kısa bir süre içinde tasarım, geliştirme, kalite kontrol testleri ve uygulamanın kullanıma hazır hale getirilmesi .

Ne yazık ki, şirketin mühendisleri şu anda başka ürünlerle meşgul. Mühendislik girdisi açısından önerilen iş mümkün değil — yöneticiler diğer projelerde kesintiye gidip yeni uygulamaya odaklanmak istemediği sürece.

Mühendislik ve ürün takımlarının çatıştığı nokta budur:

PM, ürünün son teslim tarihine kadar hazır olmasını sağlamak için sürekli çaba gösterir

Mühendislik takımı, teslimatı önceliklendirmenin ve veri güvenliği veya entegrasyonlar gibi uygulamanın arka plan unsurlarını göz ardı etmenin teknik ödünler gerektireceğini öne sürerek son teslim tarihine karşı çıkıyor

Bu sağlıklı gerilim, her iki takımın öncelik vermesi gereken konular hakkında daha yapıcı tartışmalara yol açar. Bu durumda, hızlı kayıtlardan elde edilen gelir veya güvenlik ve performans unsurları öncelikli olabilir.

Buradaki amaç, bir takımın diğerine üstünlük sağlaması değil, şirketin çıkarlarına en uygun kararları almak için karşılıklı güveni teşvik etmektir. 🧡

Mühendisler ve Ürün Yöneticileri Arasındaki Temel İşbirliği Sorunları

Sağlıklı bir gerginlik düzeyinin ardından bile, mühendisler ve ürün yöneticileri işleri yoluna koyamayabilir. Dikkat edilmesi gereken bazı önemli sürtüşme alanları olabilir. İşte birkaç örnek:

Güven sorunları: Ürün yöneticileri, mühendislerinin vizyonlarını tam olarak anladıklarına güvenmeyebilir. Bu da Ürün yöneticileri, mühendislerinin vizyonlarını tam olarak anladıklarına güvenmeyebilir. Bu da onları mikro yönetim yapmaya veya aşırı ayrıntılı sürüm yol haritaları oluşturmaya itebilir, bu da birçok mühendis için caydırıcı bir unsurdur

Beklentilerin çatışması: Mühendisler ve ürün yöneticileri farklı önceliklere sahiptir ve genellikle karşı tarafın taviz vermesini bekler. Son kararı genellikle ürün yöneticisi verdiği için, mühendislere saygılı davranmak ve sınırlarına saygı duymak önemlidir

Tanımlanmamış sorumluluklar: Bazı mühendislik takımları, kötü tanımlanmış Bazı mühendislik takımları, kötü tanımlanmış roller ve sorumluluklar ile iş yapma yapısının olmaması nedeniyle zorluklar yaşar ve bu da görevlerin tamamlanamama ve birikmiş işlerin artma riskini artırır

Mühendislik kaynaklarının kötü yönetimi: Bir şirketin mühendislik kaynakları farklı projeler ve teknik işler arasında bölünmüştür. Proje yöneticisi her proje için mühendislik girdisini belirleyemezse, takımlar arasında çakışmalar ve zamanlama çatışmaları ortaya çıkar

Belirsiz gereksinimler: Kabul kriterleri veya özellik gereksinimleri belirsiz olduğunda, mühendisler işlerini nihai hedefe uygun hale getiremezler

Peki, çözüm nedir?

Takımların bu sorunları bir kerede çözebilmesinin en kolay yollarından biri, ClickUp gibi bütünsel bir proje ve ürün yönetimi platformu uygulamaktır. Bu çözüm, mühendis ve ürün yöneticilerine yardımcı olacak çok yönlü bir özellik paketi sunar:

Ürün ve mühendislik yöneticilerini uyumlu hale getirmek için tutarlı ürün belgeleri oluşturun

Daha çevik ve şeffaf bir şekilde iletişim kurun

Her iki takımdan da aşırı müdahale olmadan iş akışlarını tasarlayın, ayarlayın ve izleyin

Sorunsuz bir yolculuk: ClickUp ile her seferinde başarılı bir ürün oluşturmak için 6 ipucu

Mühendisler ve ürün yöneticilerinin öncelikleri farklı olsa da, ortak bir hedefleri vardır: insanların gerçekten değer verdiği bir ürün yaratmak. 🥰

Aşağıda, işlevler arası takımlarınızın en iyi ürünleri minimum sürtüşmeyle oluşturup piyasaya sürmesine yardımcı olabilecek ClickUp'taki bazı ürün yönetimi özelliklerini ve işlevlerini inceleyeceğiz.

1. Ürün fikir üretimi için ClickUp AI ve Beyaz Tahtalar

Çoğu takım, ürün fikirleri ve iletişim konularını tartışmak için yeterli zamana sahip değildir, bu da ilerleyen aşamalarda işbirliği sorunlarına yol açar.

Ancak bir ürün yöneticisinin bir günde düşünebileceği şeyler sınırlıdır! Siz veya ürün yöneticiniz güvenilir bir beyin fırtınası ortağına ihtiyacınız varsa, platformun kapsamlı bir şekilde tasarlanmış AI asistanı ClickUp Brain'e güvenin.

ClickUp Brain ile, mevcut bir soruna çözüm bulmak için ipuçlarını kullanabilir, derinlemesine incelemeye geçmeden önce belirli bir ürünün olası artılarını ve eksilerini listeleyebilir veya ayrıntılı test planları, ürün gereksinim belgeleri ve araştırma çalışmaları oluşturabilirsiniz.

ClickUp AI ile komut istemlerini kullanarak ürün gereksinim belgelerini (PDR'ler) hızlı bir şekilde oluşturun ve test fikirleri üretin

Daha fazla beyin fırtınası yapmak için hazır bir fikriniz mi var? ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ihtiyacınız olandan fazlasını sunar! Ürün yöneticilerine sınırsız tuval alanı sunarak hızlı beyin fırtınası yapma ve fikirleri eyleme dönüştürme, mühendislik kaynaklarını tahsis etme, yüzme kulvarı diyagramları gibi takımlar arası iş akışı grafikleri oluşturma ve her şeyi takımlarıyla gerçek zamanlı olarak düzenleme olanağı sağlar.

ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile fikirlerinizi görevlere dönüştürün

2. Ürün yol haritaları ve iş akışları oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın

ClickUp, ürün yol haritaları ve teslimat programları oluşturmak için zengin kaynaklar sunar. Örneğin, bir ürün yol haritasını sıfırdan tasarlamak için zaman harcamak yerine, ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonunu kullanarak ürün geliştirme yaşam döngüsünü tek bir yerde görselleştirebilirsiniz. Şablon verilerini kullanarak mühendislik takımınıza haftalık iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtın.

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu ile görevleri bölün, kaynakları atayın ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyin

Mühendisler için görevler oluştururken, ClickUp'ın yerel Takvim ve görev yönetimi özelliklerini kullanın. Zaman Tahminleri, Tarih ve Saatler ve Atanan Yorumlar gibi özellikleri ayarlayın. Bu, net talimatlar vermenize ve bir görevin ne zaman tamamlanmasını beklediğinizi belirlemenize yardımcı olur.

Ürün müdürünüz veya mühendislik takımlarınızla daha hızlı iletişim kurmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Sohbet görünümü, özel sohbet grupları oluşturmanıza ve daha şeffaf iletişim kanalları kurmanıza olanak tanır.

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın, yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

Ayrıca, mesajlarınıza ek dosya ekleyebilir ve bir grup içindeki ekip arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyerek idari işler ve e-posta iletişimi için zaman kazanabilirsiniz.

Bonus: ClickUp, ürün ve yazılım geliştirme takımları için 1.000'den fazla şablona sahiptir — buradan inceleyin.

3. ClickUp Belgeleri ile ürün bilgilerini merkezileştirin

Merkezi ürün belgeleri ve teknik gereksinimlerin olmaması, mühendislik takımlarınızın yönünü kaybetmesine ve ürünün başarısız olmasına veya yetersiz kalmasına neden olabilir. Bunu önlemenin mükemmel bir yolu, ClickUp Docs 'u kullanarak proje belgelerini kolayca aranabilir bir biçimde depolamak ve yönetmektir.

Mühendislerinizi API belgeleri gibi teknik evrak işlerini halletmeleri için platforma davet edin. Aynı zamanda, ürün yöneticileri sözleşmeler, SOP'ler, iç kılavuzlar ve kullanıcı hikayeleri için ClickUp Belgeleri'ni kullanabilir.

Aynı anda başka ürünler üzerinde çalışıyorsanız, ayrı ürün kılavuzlarını, sürüm notlarını veya kullanıcı yolculuğu planlarını saklamak için Klasörler oluşturun. Etiketler ve Etiketler'i kullanarak ClickUp'ın Evrensel Arama fonksiyonu ile bir belgeye kolayca erişin.

Takımınızla (veya güvenli bağlantılar kullanarak dış üyelerle) herhangi bir belgeyi yazmaya, düzenlemeye ve paylaşmaya başlayın. Ayrıca, takımlar gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir ve yerleşik işbirliği algılama özelliğini kullanarak değişikliği kimin yaptığını belirleyebilir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

Peki ya siz yokken yapılan değişiklikleri izlemek? Herhangi bir belgenin sürüm geçmişine tıklayarak düzenlemenin tam zamanını, düzenleyen kişiyi ve düzenleme türünü öğrenebilirsiniz. Belgeler, takımların şeffaf kalmasını ve bir ürün oluşturmak için ihtiyaç duydukları tüm arka plan ve bağlam bilgilerini edinmesini sağlar.

4. Takımların aynı sayfada kalması için hedefler oluşturun

ClickUp Hedefleri, takımların çelişkili bakış açıları karşısında uyumlu kalmasını sağlar. Bu özellik, ürün ve mühendislik takımlarınız için ölçülebilir hedefler belirlemenizi sağlar.

Hedefleriniz, nihai prototipin ürün kılavuzunda bahsedilen tüm kutuları işaretlemesinden tasarım aşamasında tüm ilgili renklerin eklenmesine kadar geniş bir aralıkta olabilir. Birkaç tıklamayla her gün veya hafta için kısa vadeli hedefler belirleyin veya kolay ilerleme izleme için anahtar Dönüm noktası kontrol noktaları ile uzun vadeli hedefler oluşturun.

ClickUp'ın Hedefler gösterge paneli ile eğitim hedeflerini izleyin ve görselleştirin

Hedef belirlemenin yanı sıra, ClickUp çeşitli görsel araçlarla sürüm planınızı izlemenize yardımcı olur. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Tek bir görünümde kapsamlı içgörüler sağlayın ve bunları çalışma alanınızda kolayca paylaşın veya ClickUp Gösterge Panelleri ile PDF olarak dışa aktarın

5. ClickUp'ın yazılım paketi ile mühendislik takımlarına daha fazla özerklik tanıyın

ClickUp ile görev yönetimini geliştirme takımınıza da devredebilirsiniz. Platform, iş akışlarını otomatikleştirme, bağımlılıklar ve engelleyiciler içeren yol haritaları oluşturma, birikmiş işleri düzenleme ve Git gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyon gibi özelliklere sahip özel bir Yazılım Takımı paketi sunar.

Ürün yöneticisi olarak, Fikir Oluşturma, Prototip Oluşturma ve Test gibi ürün aşamalarını genel olarak planlayabilir ve mühendislik yöneticinizin her aşamadaki görevlerin sırasını belirlemesine izin verebilirsiniz.

Birçok yönetici, herhangi bir görev için Düşük, Normal, Orta ve Yüksek gibi etiketler ayarlamak için ClickUp Görev Önceliklerini kullanmayı sever. Bu, her iki takımın paydaşlarının neye öncelikle yaklaşacakları konusunda önceden tartışmalar yapmalarını ve ileride yanlış anlaşılmaları veya yetersiz iletişimi önlemelerini sağlar.

ClickUp Görev Öncelikleri ile işleriniz için öncelik düzeyleri belirleyin

Bonus: Ürün lansmanından önce görevlere öncelik vermek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Öncelik Matrisi Şablonu'ndaki renk kodlu blokları kullanarak görevleri önem ve çaba düzeylerine göre gruplandırın ve teknik borç yükü ağır kararlar vermekten kaçının.

6. Formlar kullanarak şeffaf geri bildirimler toplayın

Ürün yöneticilerinin en stresli anları genellikle son sürümün yayınlanmasından hemen öncedir. Birkaç müşteriye erken erişim izni verirler ve aldıkları geri bildirimlerin miktarı karşısında bunalabilirler, bu da mühendisler için daha kaotik bir iş anlamına gelir.

Bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp Form görünümünü kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın ve düzenleyin. Ürününüzü kolayca değerlendirebilmenizi sağlayan özelleştirilmiş sorularla anında geri bildirim formları oluşturun. Herhangi bir soruya koşullar ekleyin ve yanıtları, UX tasarımcıları ve mühendislerin ürün biriktirme listelerini gözden geçirirken hızlıca üzerinde çalışabilecekleri görevlere dönüştürün.

Geri bildirimler, şirket içi takımlar için de geçerli olabilir. Bu formları kullanarak çalışma alanından memnuniyeti anlayabilir ve mühendislik takımlarından iyileştirme önerileri isteyebilirsiniz. Şu tür sorular sorabilirsiniz:

İşinizde teknik becerilerinizin yeterince kullanıldığını düşünüyor musunuz?

1 ila 10 arasında bir ölçekte, her günün sonunda ne kadar streslisiniz?

Son ürün lansmanının sonuçlarından memnun kaldınız mı? Neden?

Mühendislerle Çalışan Ürün Yöneticileri: Yaygın Mitler

Ürün yöneticisi ve mühendislik takımı arasındaki işbirliği dinamikleri hakkında yaygın olan bazı mitleri ortaya çıkarma zamanı geldi.

Efsane 1: Ürün geliştirme sürecinin erken aşamalarında mühendisleri dahil etmek daha fazla çatışmaya yol açar

Ürün fikir oluşturma ve planlama aşamalarında mühendisleri erken aşamada dahil etmek, nüanslı teknik bakış açısını sürece katmak açısından iyi bir fikirdir. Mühendisler genellikle neyin yapılabileceğini daha iyi tahmin edebilir ve bu da daha doğru yol haritalarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Efsane #2: Ürün yöneticileri sürüm sürecinde tam yetkiye sahiptir

Bir başka yaygın yanlış kanı ise ürün yöneticisinin her şeyi kontrol ettiği yönündedir. Mühendislerden pazarlamacılara kadar her kararı onlar verir, ancak bu %100 doğru değildir. Ürün yöneticileri birçok paydaşa karşı sorumludur, ancak asıl hedefleri bir ürünün iş hedeflerine ve mevcut müşteri ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamaktır.

Bir ürün yöneticisi, ürünlerin nasıl tanıtılacağına veya hangi marka mesajlarının kullanılacağına karar veremez. Ancak, mühendislik ekiplerinden görüşleri toplayabilir ve bunları toplantılarda sunabilir; nihai kararı vermek genellikle ürün sahiplerine kalmıştır.

Efsane #3: Ürün piyasaya çıktığında, her iki takımın işi de tamamlanmış olur

Ürün yöneticilerinin ve mühendislik takımlarının daha acil görevleri, ürünün piyasaya sürülmesinden sonra başlar. Bir ürün yöneticisi, müşteri yorumlarını takip etmeli ve karlılığı veya kabul edilebilirliği etkileyen sorunları tespit etmelidir. Bu geri bildirim döngüsü sayesinde, mühendislere eklenecek, kaldırılacak veya değiştirilecek özellikleri iletirler.

Ürün yöneticisi, ürünlerin yeniden işlenme potansiyelini değerlendirmenin yanı sıra, tüm takımların son sprint sırasında ne kadar verimli çalıştığını da kaydeder. Bu, iletişim eksikliği gibi temel verimsizlikleri ortaya çıkarmaya ve mevcut süreçleri iyileştirmek için çözümler üretmeye yardımcı olur.

ClickUp ile Takımınızın Başarısını Tasarlayın

Mühendisler veya ürün yöneticileri olsun, hedef kullanıcıların ilgisini çeken başarılı bir ürün yaratmak için herkesin katkısı çok önemlidir.

Neyse ki, ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı ile her iki takım da sorunsuz bir işbirliği dinamiği oluşturabilir ve günlük görevlerini hızlandırabilir. Hedefleri kolayca belirleyin, ürün yol haritaları tasarlayın, sprintleri izleyin ve yanlış yönetimden kaçınmak ve takım iş akışlarını kolaylaştırmak için gerçek zamanlı iletişim kurun.

ClickUp'a bugün kaydolun ve ürün ve mühendislik takımlarınızı başarı için bir araya getirin! ✌️