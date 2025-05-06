2025'te AI Videolar Oluşturmak için 10 Pictory Alternatifi

AI araçları günümüzde neredeyse her alana girmiştir ve yaratıcı dünya da buna bir istisna değildir. AI, bu alanda da vazgeçilmez bir yer edindiği söylenebilir.

Üretken AI, geleneksel video prodüksiyonunu da etkiledi. Video yapım yazılımlarından, ekrandaki görünümünüzü iyileştiren çevrimiçi video düzenleme araçlarına kadar, yapay zeka bugün profesyonel kalitede videolar üretmenize yardımcı olabilir. Oluşturucular ve içerik pazarlamacıları, bir video oluşturma platformuyla yüksek kaliteli içeriği yarı sürede yayınlayabilir.

Bu araçlar birçok şey yapar: Bazıları AI kullanarak özel avatarlar oluşturmanıza yardımcı olur, diğerleri sadece kısa komutlarla çarpıcı videolar oluşturabilir, diğerleri ise arka planları kaldırarak videoları iyileştirmeye odaklanır.

Pictory, dünya çapında oluşturucular arasında favori haline gelen araçlardan biridir. Ancak, kullanıcılar sınırlı otomasyon özellikleri ve hantal arayüzü nedeniyle alternatifleri keşfetmektedir.

Eğer siz de onlardan biriyseniz, bu blog tam size göre.

Sizin için en iyi 10 Pictory alternatifini derledik. Anahtar özellikleri, artıları ve eksileri ile fiyat planlarını içeren bu liste, markanız için ideal platformu seçmenize yardımcı olacak tüm bilgileri sunuyor.

Bir Pictory alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Seçiminizi yapmadan önce, Pictory alternatifleri ararken dikkate almanız gereken birkaç özellik vardır.

Kullanımı kolay arayüz: İyi tasarlanmış arayüz ve sürükle ve bırak özellikleri, yaratıcı süreci basitleştirir. Ayrıca, net navigasyon ve kısa öğrenme eğrisi arayın

Geniş bir özelleştirme seçenekleri aralığı: Varlıkları değiştirmenize ve çeşitli Varlıkları değiştirmenize ve çeşitli storyboard şablonları , temalar, yazı tipleri, renkler, müzik varlıkları ve geçişler sunarak kolayca kişiselleştirilmiş videolar üretmenize olanak tanıyan Pictory alternatiflerini seçin

Farklı video stilleri ve türleri: İhtiyacınız olan stile göre AI video oluşturucunuzu seçin; animasyon videoları, infografikler, pazarlama videoları veya sosyal medya reklamları gibi

AI ve otomasyon: İdeal Pictory alternatifiniz, öneriler ve metinden konuşmaya dönüştürme özelliği ile video oluşturma sürecini otomatikleştirebilmelidir. Ayrıca, AI varlıklarının doğru ve alakalı olduğundan emin olun

Kapsamlı medya kitaplığı ve varlıklar: Premium stok görseller, filmler, ses parçaları ve grafikler içeren kapsamlı bir medya kitaplığına sahip Pictory alternatiflerini kısa listeye alın. Gelişmiş görsel çekicilik için medyanızı yükleme seçeneğini de kontrol edin

Video düzenleme özellikleri: Seçtiğiniz Pictory alternatiflerinin, daha ilgi çekici videolar için kırpma, kırpma, metin ekleme ve filtre uygulama gibi düzenleme özellikleri sunduğundan emin olun

Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Uyumluluk için çeşitli çıktı biçimlerini ve çözünürlükleri destekleyen kolay paylaşım seçenekleri çok önemlidir. Bu nedenle, hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olacak sosyal medya entegrasyonu ve doğrudan paylaşım özelliklerini arayın

2024'ün en iyi 10 Pictory alternatifi

Artık hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, en iyi 10 Pictory alternatifine göz atalım.

1. Lumen5

lumen5 aracılığıyla

Pictory'ye kolay kullanımlı bir alternatif olan Lumen5, eğitim, haber, eğlence veya video pazarlama amaçlı uzun blogları veya makaleleri ilgi çekici videolara dönüştürmek için yapay zeka kullanan akıllı bir video oluşturma aracıdır.

Düşük düzenleme bütçesine sahip küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bu AI destekli araç, gelişmiş video becerilerine sahip olmayan ancak yine de profesyonel görünümlü videolar isteyen takımlar için mükemmeldir.

Lumen5, sürükle ve bırak düzenleme, şablonlar ve blogları ve RSS beslemelerini otomatik olarak videolara dönüştürme özelliği ile kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, marka kitleri yükleme, birden fazla çalışma alanı ve özelleştirilebilir renkler, yazı tipleri ve filigranlar gibi harika özellikler sunar.

Birlikte çalışan büyük yaratıcı takımlar için en iyisi olmayabilir, ancak birden fazla markanın içeriğini yöneten bireyler, tek başına çalışan girişimciler ve serbest çalışanlar için sağlam bir seçimdir.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Blog içeriğini tek bir tıklamayla videolara özetleyin

AI Voiceover veya kaydettiğiniz sesinizle gönderileri veya senaryoları videoya dönüştürün

Özel bir marka kiti oluşturmak için yazı tiplerini, renkleri ve logoyu yükleyerek tutarlı bir marka oluşturun

Fotoğraflar, videolar, sesler ve AI Voiceover için yerleşik medya kitaplığını kullanarak videoları özelleştirin

Lumen5 sınırlamaları

1080p çözünürlüklü videolar yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı ve video düzenini modası geçmiş buluyor

Lumen5 fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Başlangıç: 79 $/ay

Profesyonel: 199 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lumen5 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

2. Fliki

fliki aracılığıyla

Fliki, metinleri ses dosyalarına ve videolara dönüştürerek videolar, podcast'ler ve sesli kitaplar oluşturmak için kullanıcı dostu bir yazılım platformudur. Gelişmiş teknik becerilere sahip olmayan kullanıcılar için en erişilebilir Pictory alternatifleri arasındadır.

Kullanıcılar, gerçekçi ve zamanlaması iyi sesini sürekli olarak takdir ediyor ve bu özelliği onu diğer AI video oluşturuculardan ayırıyor. Ayrıca, 75 dilde 1.000'den fazla ses koleksiyonu, anlatım için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

Fliki'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her ay beş dakikalık ücretsiz video sunan cömert ücretsiz planıdır. Metin-video içerik oluşturma, çok dilli sesler, çeşitli lehçe seçenekleri ve kapsamlı bir görüntü, video klip ve müzik klip kitaplığına erişim sağlar.

Fliki'nin en iyi özellikleri

Ses klonlama özelliğini kullanarak doğal sesinizi AI tarafından oluşturulan videolara ekleyin

Zengin medya arşivi (Pixabay ile entegre) ve çeşitli içerik oluşturma için şablonlara erişin

Tweetleri, blog gönderilerini ve PowerPoint sunumlarını AI komutları olarak kullanın

YouTube videolarından blog dönüşümlerine kadar çok çeşitli kullanım alanları için bu aracı kullanın

Çeşitli ses stilleri ve duygular kullanarak hikaye anlatımınızı geliştirin

Fliki sınırlamaları

Kredi kullanımında şeffaflık eksikliği

Sınırlı video düzenleme özellikleri

Fliki fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 28 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 88 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fliki puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (240+ yorum)

3. Synthesia

synthesia aracılığıyla

Bir başka üretken AI ürünü olan Synthesia, 140'tan fazla AI avatarlarıyla öne çıkıyor ve kullanıcıların kütüphaneden seçim yapmasına veya hatta kendi avatarlarını oluşturmasına olanak tanıyor.

Metin senaryolarını çeşitli dillerde ve seslerle sesli videolara dönüştürmede mükemmeldir. Kullanıcılar arka planları ve marka renklerini kişiselleştirebilir, müzik ekleyebilir ve basit animasyonlar için işaretler ekleyebilir.

Eğitimden satışa ve video pazarlamasına kadar birçok kullanım alanına hizmet eder. Synthesia'nın popülaritesi, basitliği, zengin özellikleri, doğal sesli AI avatarları ve işbirliği araçlarından gelir. Video taslağı hazır olduğunda, oluşturucular bunu başkalarıyla kolayca paylaşabilir, platformda geri bildirim alabilir ve ardından videoyu gömebilir veya indirebilir.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Metninizi dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürün

120'den fazla dilde çeşitli doğal sesli AI seslerine erişin

Oluşturulan paylaşılabilir bağlantı ile videoları kolayca yayınlayın ve paylaşın

Video projeleri, eğitim materyalleri ve daha fazlası için özel AI avatarlar oluşturun

AI senaryo asistanıyla video senaryoları oluşturun

Nasıl yapılır ve eğitim videoları için ekranınızı kaydedin

Birden fazla dilde altyazı ekleyin ve animasyonları ses içeriğiyle hizalayın

Synthesia sınırlamaları

Videoları düzenlemek ve altyazı eklemek zaman alıcıdır

Her videoya ekleyebileceğiniz sahne sayısı, fiyat planınıza bağlıdır

Synthesia fiyatlandırması

Başlangıç: 22 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Oluşturucu: 67 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

4. Descript

via Descript

Descript, videolarınızı bir belgeyi düzenler gibi düzenlemenizi sağlayan benzersiz bir yapay zeka destekli çevrimiçi video düzenleme yazılımıdır.

Otomatik transkripsiyon özelliği, metinde yaptığınız silme, taşıma veya kopyalama gibi tüm değişikliklerin doğrudan videonuza aktarılması anlamına gelir. Düzenleme için hepsi bir arada bir çözüm arayan içerik oluşturucular için idealdir.

Word belgesini düzenlemek gibidir—medya dosyasını yükleyin veya ses kaydı yapın, anında transkript alın ve ardından metni düzenleyerek medya kliplerinizi düzenleyin.

AI sesleriyle kendi sesinize dayalı gerçekçi bir seslendirme oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Green Screen video arka planınızı otomatik olarak tanır ve istediğiniz gibi değiştirmenize olanak tanır.

Descript'in en iyi özellikleri

%95'e varan doğrulukla otomatik olarak transkriptler oluşturun

Metin tabanlı düzenleme ipuçlarını kullanarak ses ve videoları düzenleyin

Özellikle senaryodan okurken çok yararlı olan Göz Temas özelliği ile bakışlarınızı yeniden odaklayın

Tek bir tıklama ile dolgu kelimeleri ve sessiz boşlukları kaldırın

Descript sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir

Komutlar genellikle yanlış yorumlanıyor

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

5. Steve. ai

Steve. ai, canlı ve animasyonlu video seçenekleri sunan yetenekli bir AI tabanlı video oluşturma aracıdır. Çeşitli stok görüntüleri, karakterler ve ses parçaları ile birlikte gelir, metin düzenini özelleştirmenize, sahne sürelerini ayarlamanıza ve renk şablonları kullanmanıza olanak tanır.

İş kullanıcıları, pazarlama ekipleri ve eğitimciler için tasarlanan Steve. ai, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. İster içeriği yeniden kullanan bir blog yazarı ister video oluşturma konusunda yeni başlayan biri olun, Steve. ai, izleyici kitlenizi genişleten blogdan videoya özelliğine sahiptir.

Videolarınızı belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek için müzik, ses efektleri ve metin de ekleyebilirsiniz.

Steve. ai'nin en iyi özellikleri

AI ile birinci sınıf animasyonlu ve canlı videolar üretin

Videolarınız için otomatik olarak oluşturulan senaryolarla zaman kazanın

Animasyonlu bir haber spikeri ekleyerek videolarınızı geliştirin

Farklı yaşları, etnik kökenleri ve meslekleri temsil eden AI karakterleri kullanarak daha kapsayıcı içerikler oluşturun

Steve. ai sınırlamaları

Sınırlı şablonlar

Doğrudan "paylaş" düğmesi yok

Steve. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 20 $/ay

Başlangıç: 60 $/ay

Pro: 80 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Steve. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. RunwayML

runwayML aracılığıyla

Olası Pictory alternatifleri arasında bir başka favori olan Runway, AI "sihirli araçları" kullanarak videolar, görüntüler, 3D animasyonlar oluşturur ve sesi iyileştirir, hem de insan tarafından yürütülen projelerden çok daha düşük bir maliyetle.

Video oluşturmak için 30'dan fazla özel AI özelliği sunar ve en son Gen-2 özellikleri, metin ve/veya görüntülerden yenilikçi videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca ayrı bir dosya yükleyerek ses ekleyebilir ve bunu videonuzla kolayca senkronize edebilirsiniz. Runway hem masaüstü hem de mobil cihazlarda çalışır.

Runway'in en iyi özellikleri

Metin-videoya ve videodan videoya dönüştürme özelliği ile medya içeriği oluşturun veya iyileştirin

Hem büyük şirketler hem de solo eğlence sanatçıları tarafından kullanılabilir

AI modelinizi markanızın stiline ve konu yönergelerine uyacak şekilde eğiterek Runway'i özelleştirin

Kullanım sınırlamaları

AI avatarlar yok

Runway fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 95 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

7. DeepReel

deepReel aracılığıyla

Kendinizi klonlayarak büyük ölçekte kişiselleştirilmiş videolar oluşturduğunuzu hayal edin.

DeepReel ile senaryonuzu yazabilir ve avatarınızın sizin sesinizle konuşmasını izleyebilirsiniz. DeepReel 30'dan fazla dilde mevcuttur. Bu, platformu müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmak ve markanızı öne çıkarmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Bireysel müşterilerle etkileşim kurarak satış verimliliğinizi artırırken video içerik oluşturma sürecinizi ölçeklendirin. E-postaları ve video açılış sayfalarını marka varlıklarınızla özelleştirebilirsiniz.

DeepReel'in en iyi özellikleri

Metinden sesle zenginleştirilmiş videolar oluşturun

Stüdyo kalitesinde bir dokunuş için videolarınızı AI avatarlarla geliştirin

Canva hesabınızı bağlayarak videoları içe aktarın

Hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmak için kişiselleştirilmiş video kampanyaları başlatın

DeepReel sınırlamaları

Özel mobil ve masaüstü uygulamaları yok

DeepReel fiyatlandırması

Başlangıç: 5 $/ay

Oluşturucu: 19 $/ay

Oluşturucu artı: 39 $/ay

Pro: 99 $/ay

İş: 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepReel puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

8. Birinci Saat

via Hour One

Hour One, kullanıcı dostu arayüzü ve global uyumluluğu ile Pictory alternatifleri arasında öne çıkıyor. Platform, gerçekçi aksan ve telaffuzlara sahip 200 ses ile 100'den fazla dilde AI videolarının oluşturulmasına olanak tanıyor.

Hour One, çok dilli özelliklerinin yanı sıra 3D proje şablonları ve AI Wizard araçları gibi benzersiz özellikler sunar. ChatGPT tarafından desteklenen bu araçlar, kullanıcıların daha akıllı videolar, senaryolar ve çeviriler oluşturmasına yardımcı olur.

Hour One'ın self servis video düzenleme platformu Reals, minimalist ve kullanıcı dostudur ve senaryo yazımına büyük önem verir. 19 dilde anlatım sunan 30'dan fazla AI avatarı ile kullanıcıların metin tabanlı senaryolardan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli videolar oluşturmasına olanak tanır.

Hour One'ın en iyi özellikleri

Birden fazla dilde AI avatarlarla ilgi çekici videolar oluşturun

Video düzenleyicide metinden görüntüler oluşturun

2D ve 3D video şablonlarını veya hatta basit AI komutlarını kullanarak videolar oluşturun

Tutarlı bir marka görünümü için marka kiti ve markalı intro/outro kullanın

Bir saatlik sınırlama

Sınırlı şablon stoğu

Avatarlar gerçekçilikten yoksun

Bir saatlik fiyat

Ücretsiz

Lite: 30 $/ay

İş: 112 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hour One puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Pipio

via Pipio

Pipio, Pictory'ye kolay bir alternatif olup, ekrana yazarak, tıklayarak ve öğeleri sürükleyerek profesyonel AI videoları oluşturmanıza olanak tanır.

Özelleştirilebilen 100'den fazla sanal sözcü ile Pipio, pazarlama, satış ve eğitim gibi çeşitli amaçlar için uygundur. Bu AI avatarlar, 40'tan fazla dilde ve çeşitli aksanlarla konuşarak video ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar.

Film yapımcıları, pazarlamacılar, girişimciler ve daha fazlası tarafından tercih edilen Pipio, özelleştirilebilir görünüm, ses ve dil ile profesyonel görünümlü videolar oluşturur.

Pipio'nun en iyi özellikleri

Videolarınız için çok çeşitli dijital avatarları özelleştirin

Senaryonuzdan doğrudan yüksek kaliteli videolar oluşturun

Videonuzu tercih ettiğiniz ses, görsel efektler vb. ile özelleştirin.

Pipio sınırlamaları

Video kalitesi bu listedeki diğerleri kadar yüksek değil

Pipio fiyatlandırması

Premium: 25 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pipio puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Veed

veed aracılığıyla

Sosyal medya içerik oluşturucularının favorisi olan Veed, hızlı bir şekilde video oluşturmak ve düzenlemek isteyen yeni başlayanlar ve profesyoneller için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir çevrimiçi platformdur.

Sürükle ve bırak düzenleyici, otomatik altyazı, ekran kaydetme ve teleprompter gibi özelliklerle birleştiğinde, üretken AI teknolojisini kullanarak video oluşturmayı kolaylaştırır.

Metinleri, yazı tiplerini, renkleri ve müziği özelleştirerek benzersiz videolar oluşturun ve farklı temalar arasından seçim yaparak belirli mesajları iletin. Platform, video transkripsiyonunu basitleştirir—videonuzu yükleyin, "Otomatik Transkripsiyon"a tıklayın ve transkripti indirin.

Veed'in en iyi özellikleri

Sezgisel zaman çizelgesi ve tek tıklamayla araçlarla düzenlemeyi basitleştirin

AI video senaryo oluşturucuyu kullanarak videonuzun anlatımını yapılandırarak zaman kazanın

Anında altyazı ekleyin veya sesi metne dönüştürün

Telif hakkı olmayan stok medyayı kullanarak videoları geliştirin

Özel bir avatar ile metni zahmetsizce sese dönüştürün

Veed sınırlamaları

Platform, özellikle 10 dakikadan uzun videolar için çok yavaş

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Veed fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 290 $. Kullanıcı başına aylık 67

Pro: Kullanıcı başına aylık 599 $

İş: Kullanıcı başına aylık 1.500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Veed puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400+ yorum)

Capterra: 3,4/5 (40+ yorum)

AI kullanarak profesyonel videolar oluşturmaya odaklanan Pictory alternatiflerinden farklı olarak, ClickUp gibi video projelerini yönetmek için verimlilik platformları çok daha geniş bir AI destekli araç yelpazesi sunar. Bu araçlar, yaratıcı iş akışınızı basitleştirir, işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.

ClickUp ile başlayın ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

Bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, tüm işlerinizi bir araya getiren merkezi bir verimlilik merkezidir. Esnek proje ve görev yönetimi özellikleri, şablon kitaplığı ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, takımların video projelerini ve görevlerini tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında kolaylaştırmak için ideal bir platformdur.

ClickUp Brain'i kullanarak yazımdan idari işlere kadar tüm AI ile ilgili görevlerinizi halledin

AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Writer for Work özelliklerine sahip ClickUp Brain, bağlamsal içgörüler ve zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırır.

AI destekli yazma asistanını kullanarak saniyeler içinde video fikirleri, ana hatlar ve senaryolar oluşturun. Yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltebilir, metninizi birden fazla dile çevirebilir ve daha uzun, daha kısa, daha ilgi çekici veya daha basit hale getirmek için istediğiniz gibi değiştirebilir.

ClickUp, sizin ve yaratıcı ekibinizin video fikirleri üretmenize ve hikayeler oluşturmanıza yardımcı olmak için ClickUp Beyaz Tahtalar gibi işbirliğine dayalı beyin fırtınası araçları da sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak bloglardaki paragrafları videolarınız için ilgi çekici altyazılara/komutlara dönüştürün

Senaryo fikirlerini, ilham kaynaklarını, yaratıcı özetleri ve daha fazlasını kaydetmek için işbirliğine dayalı çalışma alanınız olarak ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Ayrıca, yorum ve düzeltme için videoları takımınız ve paydaşlarınızla paylaşmak için de kullanabilirsiniz.

Birden fazla yaratıcı projenizi takip etmekte zorlanıyorsanız, tam size göre bir şeyimiz var. ClickUp Görevleri ile tüm projelerinizi ilgili görevlerle birlikte düzenleyebilir, takip edebilir, öncelikleri belirleyebilir, ilgili sahiplerine atayabilir, yorumlar ve hatırlatıcılar ekleyebilir ve hatta tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Kanban tarzı Pano Görünümü, Gantt Grafik Görünümü veya Zaman Çizelgesi Görünümü gibi farklı görünümler aracılığıyla ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Tasarım ve yaratıcı takımlar için ClickUp, ideal süreçlerinizi yansıtan iş akışları oluşturmak için geniş bir seçilmiş şablon kütüphanesi sunarak verimliliği ve yaratıcılığı teşvik eder.

Özellikle video prodüksiyonu için ClickUp, video projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak Video Prodüksiyon Şablonu sunar. Bu şablonu kullanarak video projelerinizi türüne, durumuna, son teslim tarihine vb. göre düzenleyin ve izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile videolarınızı planlayın, yönetin ve özelleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI'nın yardımıyla içerik oluşturmaya ilk denemenizde kesin sonuçlar elde etmek için ClickUp Brain'de 100'den fazla yerleşik komut istemine erişin

Saniyeler içinde AI tarafından oluşturulan senaryolar, video taslakları ve hikaye fikirleri oluşturun

Çeviri eylemini kullanarak dil engellerini aşın ve 12 dilde neredeyse mükemmel çeviriler sunun

Senaryolarınızı ve videolarınızı platform içinde yorum ve düzeltme için paydaşlarınızla paylaşın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte hikaye ve senaryo fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın

Özel alanlar ve durumlar içeren ClickUp Görevleri'ni kullanarak tüm farklı yaratıcı projelerinizi, zaman çizelgelerinizi, bağımlılıklarınızı vb. verimli bir şekilde izleyin

Önde gelen iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon aracılığıyla zahmetsizce bağlantı kurun

ClickUp'ta herhangi bir süreci başlatmak için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir kaynaklarla sürekli genişleyen Şablon Kitaplığını keşfedin

ClickUp sınırlamaları

Sunulan özelliklerin çok geniş bir aralığı olduğundan, başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır

Mobil uygulama mevcut tüm görünümleri sunmuyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

Doğru AI Platformuyla Videolar Oluşturun

Doğru AI platformu, video oluşturmada en güvenilir ortağınız olabilir. Ancak, Pictory alternatifleri listemizden ideal aracı seçmek sadece ilk adımdır.

Bu alternatifler video oluşturma için harika özellikler sunarken, yaratıcı iş akışlarınızı ve içeriğinizi yönetmek için bir araca da ihtiyacınız olacak.

İşte burada ClickUp, proje ve görev yönetimi özellikleriyle devreye giriyor.

ClickUp ile video üretim sürecinizi kolaylaştırabilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve projelerinizin baştan sona sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve video projelerinizde iş yapma şeklinizi değiştirin!