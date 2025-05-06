2025'te AI Videolar Oluşturmak için 10 Pictory Alternatifi

AI araçları günümüzde neredeyse her alana girmiştir ve yaratıcı dünya da buna bir istisna değildir. AI, bu alanda da vazgeçilmez bir yer edindiği söylenebilir.
Üretken AI, geleneksel video prodüksiyonunu da etkiledi. Video yapım yazılımlarından, ekrandaki görünümünüzü iyileştiren çevrimiçi video düzenleme araçlarına kadar, yapay zeka bugün profesyonel kalitede videolar üretmenize yardımcı olabilir. Oluşturucular ve içerik pazarlamacıları, bir video oluşturma platformuyla yüksek kaliteli içeriği yarı sürede yayınlayabilir.
Bu araçlar birçok şey yapar: Bazıları AI kullanarak özel avatarlar oluşturmanıza yardımcı olur, diğerleri sadece kısa komutlarla çarpıcı videolar oluşturabilir, diğerleri ise arka planları kaldırarak videoları iyileştirmeye odaklanır.
Pictory, dünya çapında oluşturucular arasında favori haline gelen araçlardan biridir. Ancak, kullanıcılar sınırlı otomasyon özellikleri ve hantal arayüzü nedeniyle alternatifleri keşfetmektedir.
Eğer siz de onlardan biriyseniz, bu blog tam size göre.
Sizin için en iyi 10 Pictory alternatifini derledik. Anahtar özellikleri, artıları ve eksileri ile fiyat planlarını içeren bu liste, markanız için ideal platformu seçmenize yardımcı olacak tüm bilgileri sunuyor.
Bir Pictory alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Seçiminizi yapmadan önce, Pictory alternatifleri ararken dikkate almanız gereken birkaç özellik vardır.
- Kullanımı kolay arayüz: İyi tasarlanmış arayüz ve sürükle ve bırak özellikleri, yaratıcı süreci basitleştirir. Ayrıca, net navigasyon ve kısa öğrenme eğrisi arayın
- Geniş bir özelleştirme seçenekleri aralığı: Varlıkları değiştirmenize ve çeşitli storyboard şablonları, temalar, yazı tipleri, renkler, müzik varlıkları ve geçişler sunarak kolayca kişiselleştirilmiş videolar üretmenize olanak tanıyan Pictory alternatiflerini seçin
- Farklı video stilleri ve türleri: İhtiyacınız olan stile göre AI video oluşturucunuzu seçin; animasyon videoları, infografikler, pazarlama videoları veya sosyal medya reklamları gibi
- AI ve otomasyon: İdeal Pictory alternatifiniz, öneriler ve metinden konuşmaya dönüştürme özelliği ile video oluşturma sürecini otomatikleştirebilmelidir. Ayrıca, AI varlıklarının doğru ve alakalı olduğundan emin olun
- Kapsamlı medya kitaplığı ve varlıklar: Premium stok görseller, filmler, ses parçaları ve grafikler içeren kapsamlı bir medya kitaplığına sahip Pictory alternatiflerini kısa listeye alın. Gelişmiş görsel çekicilik için medyanızı yükleme seçeneğini de kontrol edin
- Video düzenleme özellikleri: Seçtiğiniz Pictory alternatiflerinin, daha ilgi çekici videolar için kırpma, kırpma, metin ekleme ve filtre uygulama gibi düzenleme özellikleri sunduğundan emin olun
- Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Uyumluluk için çeşitli çıktı biçimlerini ve çözünürlükleri destekleyen kolay paylaşım seçenekleri çok önemlidir. Bu nedenle, hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olacak sosyal medya entegrasyonu ve doğrudan paylaşım özelliklerini arayın
2024'ün en iyi 10 Pictory alternatifi
Artık hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, en iyi 10 Pictory alternatifine göz atalım.
1. Lumen5
Pictory'ye kolay kullanımlı bir alternatif olan Lumen5, eğitim, haber, eğlence veya video pazarlama amaçlı uzun blogları veya makaleleri ilgi çekici videolara dönüştürmek için yapay zeka kullanan akıllı bir video oluşturma aracıdır.
Düşük düzenleme bütçesine sahip küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bu AI destekli araç, gelişmiş video becerilerine sahip olmayan ancak yine de profesyonel görünümlü videolar isteyen takımlar için mükemmeldir.
Lumen5, sürükle ve bırak düzenleme, şablonlar ve blogları ve RSS beslemelerini otomatik olarak videolara dönüştürme özelliği ile kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, marka kitleri yükleme, birden fazla çalışma alanı ve özelleştirilebilir renkler, yazı tipleri ve filigranlar gibi harika özellikler sunar.
Birlikte çalışan büyük yaratıcı takımlar için en iyisi olmayabilir, ancak birden fazla markanın içeriğini yöneten bireyler, tek başına çalışan girişimciler ve serbest çalışanlar için sağlam bir seçimdir.
Lumen5'in en iyi özellikleri
- Blog içeriğini tek bir tıklamayla videolara özetleyin
- AI Voiceover veya kaydettiğiniz sesinizle gönderileri veya senaryoları videoya dönüştürün
- Özel bir marka kiti oluşturmak için yazı tiplerini, renkleri ve logoyu yükleyerek tutarlı bir marka oluşturun
- Fotoğraflar, videolar, sesler ve AI Voiceover için yerleşik medya kitaplığını kullanarak videoları özelleştirin
Lumen5 sınırlamaları
- 1080p çözünürlüklü videolar yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı ve video düzenini modası geçmiş buluyor
Lumen5 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Başlangıç: 79 $/ay
- Profesyonel: 199 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Lumen5 puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)
2. Fliki
Fliki, metinleri ses dosyalarına ve videolara dönüştürerek videolar, podcast'ler ve sesli kitaplar oluşturmak için kullanıcı dostu bir yazılım platformudur. Gelişmiş teknik becerilere sahip olmayan kullanıcılar için en erişilebilir Pictory alternatifleri arasındadır.
Kullanıcılar, gerçekçi ve zamanlaması iyi sesini sürekli olarak takdir ediyor ve bu özelliği onu diğer AI video oluşturuculardan ayırıyor. Ayrıca, 75 dilde 1.000'den fazla ses koleksiyonu, anlatım için çok çeşitli seçenekler sunuyor.
Fliki'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her ay beş dakikalık ücretsiz video sunan cömert ücretsiz planıdır. Metin-video içerik oluşturma, çok dilli sesler, çeşitli lehçe seçenekleri ve kapsamlı bir görüntü, video klip ve müzik klip kitaplığına erişim sağlar.
Fliki'nin en iyi özellikleri
- Ses klonlama özelliğini kullanarak doğal sesinizi AI tarafından oluşturulan videolara ekleyin
- Zengin medya arşivi (Pixabay ile entegre) ve çeşitli içerik oluşturma için şablonlara erişin
- Tweetleri, blog gönderilerini ve PowerPoint sunumlarını AI komutları olarak kullanın
- YouTube videolarından blog dönüşümlerine kadar çok çeşitli kullanım alanları için bu aracı kullanın
- Çeşitli ses stilleri ve duygular kullanarak hikaye anlatımınızı geliştirin
Fliki sınırlamaları
- Kredi kullanımında şeffaflık eksikliği
- Sınırlı video düzenleme özellikleri
Fliki fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 28 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 88 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fliki puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (120+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (240+ yorum)
3. Synthesia
Bir başka üretken AI ürünü olan Synthesia, 140'tan fazla AI avatarlarıyla öne çıkıyor ve kullanıcıların kütüphaneden seçim yapmasına veya hatta kendi avatarlarını oluşturmasına olanak tanıyor.
Metin senaryolarını çeşitli dillerde ve seslerle sesli videolara dönüştürmede mükemmeldir. Kullanıcılar arka planları ve marka renklerini kişiselleştirebilir, müzik ekleyebilir ve basit animasyonlar için işaretler ekleyebilir.
Eğitimden satışa ve video pazarlamasına kadar birçok kullanım alanına hizmet eder. Synthesia'nın popülaritesi, basitliği, zengin özellikleri, doğal sesli AI avatarları ve işbirliği araçlarından gelir. Video taslağı hazır olduğunda, oluşturucular bunu başkalarıyla kolayca paylaşabilir, platformda geri bildirim alabilir ve ardından videoyu gömebilir veya indirebilir.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Metninizi dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürün
- 120'den fazla dilde çeşitli doğal sesli AI seslerine erişin
- Oluşturulan paylaşılabilir bağlantı ile videoları kolayca yayınlayın ve paylaşın
- Video projeleri, eğitim materyalleri ve daha fazlası için özel AI avatarlar oluşturun
- AI senaryo asistanıyla video senaryoları oluşturun
- Nasıl yapılır ve eğitim videoları için ekranınızı kaydedin
- Birden fazla dilde altyazı ekleyin ve animasyonları ses içeriğiyle hizalayın
Synthesia sınırlamaları
- Videoları düzenlemek ve altyazı eklemek zaman alıcıdır
- Her videoya ekleyebileceğiniz sahne sayısı, fiyat planınıza bağlıdır
Synthesia fiyatlandırması
- Başlangıç: 22 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Oluşturucu: 67 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)
4. Descript
Descript, videolarınızı bir belgeyi düzenler gibi düzenlemenizi sağlayan benzersiz bir yapay zeka destekli çevrimiçi video düzenleme yazılımıdır.
Otomatik transkripsiyon özelliği, metinde yaptığınız silme, taşıma veya kopyalama gibi tüm değişikliklerin doğrudan videonuza aktarılması anlamına gelir. Düzenleme için hepsi bir arada bir çözüm arayan içerik oluşturucular için idealdir.
Word belgesini düzenlemek gibidir—medya dosyasını yükleyin veya ses kaydı yapın, anında transkript alın ve ardından metni düzenleyerek medya kliplerinizi düzenleyin.
AI sesleriyle kendi sesinize dayalı gerçekçi bir seslendirme oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Green Screen video arka planınızı otomatik olarak tanır ve istediğiniz gibi değiştirmenize olanak tanır.
Descript'in en iyi özellikleri
- %95'e varan doğrulukla otomatik olarak transkriptler oluşturun
- Metin tabanlı düzenleme ipuçlarını kullanarak ses ve videoları düzenleyin
- Özellikle senaryodan okurken çok yararlı olan Göz Temas özelliği ile bakışlarınızı yeniden odaklayın
- Tek bir tıklama ile dolgu kelimeleri ve sessiz boşlukları kaldırın
Descript sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir
- Komutlar genellikle yanlış yorumlanıyor
Descript fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Descript puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)
5. Steve. ai
Steve. ai, canlı ve animasyonlu video seçenekleri sunan yetenekli bir AI tabanlı video oluşturma aracıdır. Çeşitli stok görüntüleri, karakterler ve ses parçaları ile birlikte gelir, metin düzenini özelleştirmenize, sahne sürelerini ayarlamanıza ve renk şablonları kullanmanıza olanak tanır.
İş kullanıcıları, pazarlama ekipleri ve eğitimciler için tasarlanan Steve. ai, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. İster içeriği yeniden kullanan bir blog yazarı ister video oluşturma konusunda yeni başlayan biri olun, Steve. ai, izleyici kitlenizi genişleten blogdan videoya özelliğine sahiptir.
Videolarınızı belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek için müzik, ses efektleri ve metin de ekleyebilirsiniz.
Steve. ai'nin en iyi özellikleri
- AI ile birinci sınıf animasyonlu ve canlı videolar üretin
- Videolarınız için otomatik olarak oluşturulan senaryolarla zaman kazanın
- Animasyonlu bir haber spikeri ekleyerek videolarınızı geliştirin
- Farklı yaşları, etnik kökenleri ve meslekleri temsil eden AI karakterleri kullanarak daha kapsayıcı içerikler oluşturun
Steve. ai sınırlamaları
- Sınırlı şablonlar
- Doğrudan "paylaş" düğmesi yok
Steve. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 20 $/ay
- Başlangıç: 60 $/ay
- Pro: 80 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Steve. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. RunwayML
Olası Pictory alternatifleri arasında bir başka favori olan Runway, AI "sihirli araçları" kullanarak videolar, görüntüler, 3D animasyonlar oluşturur ve sesi iyileştirir, hem de insan tarafından yürütülen projelerden çok daha düşük bir maliyetle.
Video oluşturmak için 30'dan fazla özel AI özelliği sunar ve en son Gen-2 özellikleri, metin ve/veya görüntülerden yenilikçi videolar oluşturmanıza olanak tanır.
Ayrıca ayrı bir dosya yükleyerek ses ekleyebilir ve bunu videonuzla kolayca senkronize edebilirsiniz. Runway hem masaüstü hem de mobil cihazlarda çalışır.
Runway'in en iyi özellikleri
- Metin-videoya ve videodan videoya dönüştürme özelliği ile medya içeriği oluşturun veya iyileştirin
- Hem büyük şirketler hem de solo eğlence sanatçıları tarafından kullanılabilir
- AI modelinizi markanızın stiline ve konu yönergelerine uyacak şekilde eğiterek Runway'i özelleştirin
Kullanım sınırlamaları
- AI avatarlar yok
Runway fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 35 dolar
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 95 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Runway puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
7. DeepReel
Kendinizi klonlayarak büyük ölçekte kişiselleştirilmiş videolar oluşturduğunuzu hayal edin.
DeepReel ile senaryonuzu yazabilir ve avatarınızın sizin sesinizle konuşmasını izleyebilirsiniz. DeepReel 30'dan fazla dilde mevcuttur. Bu, platformu müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmak ve markanızı öne çıkarmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Bireysel müşterilerle etkileşim kurarak satış verimliliğinizi artırırken video içerik oluşturma sürecinizi ölçeklendirin. E-postaları ve video açılış sayfalarını marka varlıklarınızla özelleştirebilirsiniz.
DeepReel'in en iyi özellikleri
- Metinden sesle zenginleştirilmiş videolar oluşturun
- Stüdyo kalitesinde bir dokunuş için videolarınızı AI avatarlarla geliştirin
- Canva hesabınızı bağlayarak videoları içe aktarın
- Hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmak için kişiselleştirilmiş video kampanyaları başlatın
DeepReel sınırlamaları
- Özel mobil ve masaüstü uygulamaları yok
DeepReel fiyatlandırması
- Başlangıç: 5 $/ay
- Oluşturucu: 19 $/ay
- Oluşturucu artı: 39 $/ay
- Pro: 99 $/ay
- İş: 199 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
DeepReel puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
8. Birinci Saat
Hour One, kullanıcı dostu arayüzü ve global uyumluluğu ile Pictory alternatifleri arasında öne çıkıyor. Platform, gerçekçi aksan ve telaffuzlara sahip 200 ses ile 100'den fazla dilde AI videolarının oluşturulmasına olanak tanıyor.
Hour One, çok dilli özelliklerinin yanı sıra 3D proje şablonları ve AI Wizard araçları gibi benzersiz özellikler sunar. ChatGPT tarafından desteklenen bu araçlar, kullanıcıların daha akıllı videolar, senaryolar ve çeviriler oluşturmasına yardımcı olur.
Hour One'ın self servis video düzenleme platformu Reals, minimalist ve kullanıcı dostudur ve senaryo yazımına büyük önem verir. 19 dilde anlatım sunan 30'dan fazla AI avatarı ile kullanıcıların metin tabanlı senaryolardan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli videolar oluşturmasına olanak tanır.
Hour One'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla dilde AI avatarlarla ilgi çekici videolar oluşturun
- Video düzenleyicide metinden görüntüler oluşturun
- 2D ve 3D video şablonlarını veya hatta basit AI komutlarını kullanarak videolar oluşturun
- Tutarlı bir marka görünümü için marka kiti ve markalı intro/outro kullanın
Bir saatlik sınırlama
- Sınırlı şablon stoğu
- Avatarlar gerçekçilikten yoksun
Bir saatlik fiyat
- Ücretsiz
- Lite: 30 $/ay
- İş: 112 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hour One puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Pipio
Pipio, Pictory'ye kolay bir alternatif olup, ekrana yazarak, tıklayarak ve öğeleri sürükleyerek profesyonel AI videoları oluşturmanıza olanak tanır.
Özelleştirilebilen 100'den fazla sanal sözcü ile Pipio, pazarlama, satış ve eğitim gibi çeşitli amaçlar için uygundur. Bu AI avatarlar, 40'tan fazla dilde ve çeşitli aksanlarla konuşarak video ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar.
Film yapımcıları, pazarlamacılar, girişimciler ve daha fazlası tarafından tercih edilen Pipio, özelleştirilebilir görünüm, ses ve dil ile profesyonel görünümlü videolar oluşturur.
Pipio'nun en iyi özellikleri
- Videolarınız için çok çeşitli dijital avatarları özelleştirin
- Senaryonuzdan doğrudan yüksek kaliteli videolar oluşturun
- Videonuzu tercih ettiğiniz ses, görsel efektler vb. ile özelleştirin.
Pipio sınırlamaları
- Video kalitesi bu listedeki diğerleri kadar yüksek değil
Pipio fiyatlandırması
Premium: 25 $/ay
Enterprise: Özel fiyatlandırma
Pipio puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Veed
Sosyal medya içerik oluşturucularının favorisi olan Veed, hızlı bir şekilde video oluşturmak ve düzenlemek isteyen yeni başlayanlar ve profesyoneller için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir çevrimiçi platformdur.
Sürükle ve bırak düzenleyici, otomatik altyazı, ekran kaydetme ve teleprompter gibi özelliklerle birleştiğinde, üretken AI teknolojisini kullanarak video oluşturmayı kolaylaştırır.
Metinleri, yazı tiplerini, renkleri ve müziği özelleştirerek benzersiz videolar oluşturun ve farklı temalar arasından seçim yaparak belirli mesajları iletin. Platform, video transkripsiyonunu basitleştirir—videonuzu yükleyin, "Otomatik Transkripsiyon"a tıklayın ve transkripti indirin.
Veed'in en iyi özellikleri
- Sezgisel zaman çizelgesi ve tek tıklamayla araçlarla düzenlemeyi basitleştirin
- AI video senaryo oluşturucuyu kullanarak videonuzun anlatımını yapılandırarak zaman kazanın
- Anında altyazı ekleyin veya sesi metne dönüştürün
- Telif hakkı olmayan stok medyayı kullanarak videoları geliştirin
- Özel bir avatar ile metni zahmetsizce sese dönüştürün
Veed sınırlamaları
- Platform, özellikle 10 dakikadan uzun videolar için çok yavaş
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Veed fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 290 $. Kullanıcı başına aylık 67
- Pro: Kullanıcı başına aylık 599 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 1.500 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Veed puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400+ yorum)
- Capterra: 3,4/5 (40+ yorum)
Diğer Video Yönetimi AI Araçları: ClickUp
AI kullanarak profesyonel videolar oluşturmaya odaklanan Pictory alternatiflerinden farklı olarak, ClickUp gibi video projelerini yönetmek için verimlilik platformları çok daha geniş bir AI destekli araç yelpazesi sunar. Bu araçlar, yaratıcı iş akışınızı basitleştirir, işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.
Bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, tüm işlerinizi bir araya getiren merkezi bir verimlilik merkezidir. Esnek proje ve görev yönetimi özellikleri, şablon kitaplığı ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, takımların video projelerini ve görevlerini tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında kolaylaştırmak için ideal bir platformdur.
AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Writer for Work özelliklerine sahip ClickUp Brain, bağlamsal içgörüler ve zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırır.
AI destekli yazma asistanını kullanarak saniyeler içinde video fikirleri, ana hatlar ve senaryolar oluşturun. Yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltebilir, metninizi birden fazla dile çevirebilir ve daha uzun, daha kısa, daha ilgi çekici veya daha basit hale getirmek için istediğiniz gibi değiştirebilir.
ClickUp, sizin ve yaratıcı ekibinizin video fikirleri üretmenize ve hikayeler oluşturmanıza yardımcı olmak için ClickUp Beyaz Tahtalar gibi işbirliğine dayalı beyin fırtınası araçları da sunar.
Senaryo fikirlerini, ilham kaynaklarını, yaratıcı özetleri ve daha fazlasını kaydetmek için işbirliğine dayalı çalışma alanınız olarak ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Ayrıca, yorum ve düzeltme için videoları takımınız ve paydaşlarınızla paylaşmak için de kullanabilirsiniz.
Birden fazla yaratıcı projenizi takip etmekte zorlanıyorsanız, tam size göre bir şeyimiz var. ClickUp Görevleri ile tüm projelerinizi ilgili görevlerle birlikte düzenleyebilir, takip edebilir, öncelikleri belirleyebilir, ilgili sahiplerine atayabilir, yorumlar ve hatırlatıcılar ekleyebilir ve hatta tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Kanban tarzı Pano Görünümü, Gantt Grafik Görünümü veya Zaman Çizelgesi Görünümü gibi farklı görünümler aracılığıyla ilerlemeyi takip edebilirsiniz.
Tasarım ve yaratıcı takımlar için ClickUp, ideal süreçlerinizi yansıtan iş akışları oluşturmak için geniş bir seçilmiş şablon kütüphanesi sunarak verimliliği ve yaratıcılığı teşvik eder.
Özellikle video prodüksiyonu için ClickUp, video projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak Video Prodüksiyon Şablonu sunar. Bu şablonu kullanarak video projelerinizi türüne, durumuna, son teslim tarihine vb. göre düzenleyin ve izleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- AI'nın yardımıyla içerik oluşturmaya ilk denemenizde kesin sonuçlar elde etmek için ClickUp Brain'de 100'den fazla yerleşik komut istemine erişin
- Saniyeler içinde AI tarafından oluşturulan senaryolar, video taslakları ve hikaye fikirleri oluşturun
- Çeviri eylemini kullanarak dil engellerini aşın ve 12 dilde neredeyse mükemmel çeviriler sunun
- Senaryolarınızı ve videolarınızı platform içinde yorum ve düzeltme için paydaşlarınızla paylaşın
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte hikaye ve senaryo fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın
- Özel alanlar ve durumlar içeren ClickUp Görevleri'ni kullanarak tüm farklı yaratıcı projelerinizi, zaman çizelgelerinizi, bağımlılıklarınızı vb. verimli bir şekilde izleyin
- Önde gelen iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon aracılığıyla zahmetsizce bağlantı kurun
- ClickUp'ta herhangi bir süreci başlatmak için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir kaynaklarla sürekli genişleyen Şablon Kitaplığını keşfedin
ClickUp sınırlamaları
- Sunulan özelliklerin çok geniş bir aralığı olduğundan, başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır
- Mobil uygulama mevcut tüm görünümleri sunmuyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
Doğru AI Platformuyla Videolar Oluşturun
Doğru AI platformu, video oluşturmada en güvenilir ortağınız olabilir. Ancak, Pictory alternatifleri listemizden ideal aracı seçmek sadece ilk adımdır.
Bu alternatifler video oluşturma için harika özellikler sunarken, yaratıcı iş akışlarınızı ve içeriğinizi yönetmek için bir araca da ihtiyacınız olacak.
İşte burada ClickUp, proje ve görev yönetimi özellikleriyle devreye giriyor.
ClickUp ile video üretim sürecinizi kolaylaştırabilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve projelerinizin baştan sona sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve video projelerinizde iş yapma şeklinizi değiştirin!