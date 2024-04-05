Müşteri Talebini Karşılamak için Takt Süresini Hesaplama

Yalın üretimde, üretim süreçlerini yönlendiren bir ritim, bir vuruş vardır. Takt Süresi ile ölçülen bu ritim, dünya çapındaki fabrikaların kalp atışıdır.

Bu blog yazısında, Takt zamanını ve bunu üretim süreçlerinizi güçlendirmek için nasıl kullanabileceğinizi inceliyoruz.

Takt Süresi nedir?

Takt süresi, aşırı üretim veya yetersiz üretim yapmadan müşteri talebini karşılamak için malları üretmeniz gereken hızdır.

1930'larda Alman uçak endüstrisinde ortaya çıkan "Takt" kelimesi, "ritim" veya "vuruş" anlamına gelir. O zamandan beri, bu ölçü birimi Toyota üretim sistemi tarafından popüler hale getirildikten sonra birçok üretim kuruluşu tarafından benimsenmiştir.

Yalın üretim sisteminde Takt zamanı, üretim hattını müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getiren ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlayan basit bir kavramdır.

Takt Süresi Nasıl Hesaplanır?

Takt zamanının formülü şöyledir: Takt zamanı = Kullanılabilir üretim zamanı/müşteri talebi.

Ürünü üretmek için harcayabileceğiniz zamanı, üretmeniz gereken ürün sayısına bölersiniz. İş sonuçlarını optimize etmek için üç değişkenden herhangi birini ayarlayabilirsiniz.

Bir örnek ele alalım. Paris'in kalbinde şirin bir fırın işletiyorsunuz. Fırıncı olarak, fırınları aşırı yüklemeden veya kaynakları israf etmeden sabah yoğunluğunu karşılamak için ne sıklıkta kruvasan hazırlamanız gerektiğini tam olarak bilmelisiniz. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Adım 1: Müşteri talebini belirleyin

Müşteri talebi, üzerinde çok az kontrolünüz olan dış faktördür. Bu yüzden, buradan başlayın. Müşterilerinizin günün hangi saatlerinde kaç tane kruvasan ihtiyacı olduğunu anlayın.

Örneğin, kahvaltı ve çay saati, öğle veya akşam yemeğine göre kruvasanlar için daha yoğun olabilir. Öte yandan, bisiklet üretimi işindeyseniz, talebiniz kışın olduğundan yazın daha yüksek olabilir. Bir işletme sahibi/yöneticisi olarak, bunu ölçmek için en uygun konumdasınız.

Öyleyse, üretmeniz gereken birim sayısında müşteri talebinizi belirleyin. Diyelim ki müşteri talebiniz 1120 kruvasan.

Adım 2: Kullanılabilir üretim zamanınızı hesaplayın

Kullanılabilir üretim süresi, kapasitenize, makinelerinize, takımınızın boyutuna vb. bağlı olarak sizin kontrolünüz altındadır. Her bir sürecin ne kadar sürdüğünü veya her bir çalışanın verimliliğini ayrıntılı olarak izlemek için küçük işletmeler için bir zaman takibi yazılımı deneyin.

Şimdilik basit bir örnek verelim. Takımınızda bir kişi günde 8 saat, haftada 5 gün çalışıyor ve her gün bir saat mola/toplantı için izin alıyorsa, haftada 35 saatlik bir çalışma süresi vardır.

(1 fırıncı 8 saat 5 gün) – (1 saat * 5 gün)

Dört fırıncınızın yedi gün boyunca, ara vermeden, iki 8 saatlik vardiyayı eşit olarak paylaştığını varsayarsak, haftada 224 saatlik bir çalışma süresi elde edersiniz.

(8 saat 7 gün 4 fırıncı)

Adım 3: Takt zamanı formülünü uygulayın

Takt süresi = Kullanılabilir üretim süresi/Müşteri talebi

Bu örnekte, kruvasan fırınınızın Takt süresi 224/1120 = 0,2 veya 1/5 saattir.

Bu, 12 dakikada bir kruvasan hazırlarsanız, müşteri talebini etkili bir şekilde karşılayacağınız anlamına gelir. Bunu bilmek, fırıncılarınızın zamanlarını planlamasına yardımcı olacaktır. Hamuru yoğurmak, çörekleri yapmak ve pişirmek imkansızsa, ya müşteri talebini karşılamamayı kabul edersiniz ya da daha fazla fırıncı işe alırsınız!

Diğer zaman ölçütleriyle ilişkili taktik zaman

Üretim sektöründe çalıştıysanız, teslim süresi, temas süresi, döngü süresi gibi zamanla ilgili birçok ölçüm terimi duymuşsunuzdur. Proje zaman yönetiminde, bu ölçümler birbiriyle bağlantılıdır. Peki, bunlar Takt zamanıyla nasıl ilişkilidir? Gelin, birlikte öğrenelim.

Teslim süresi : Siparişin verildiği andan teslim edildiği ana kadar geçen süre

Dokunma süresi : Çalışanların ürüne dokunduğu, yani değer kattığı süre

Döngü süresi: Üretimin başlangıcından sonuna kadar bir döngünün tamamlanması için gereken süre

Kruvasan örneğine geri dönelim.

Teslim süresi

Teslim süresi, bir müşterinin kruvasan sipariş ettiği andan kruvasanın teslim edildiği ana kadar geçen süredir. Bu durumda kruvasanlar önceden hazırlanır ve siparişler için hazır tutulur, bu nedenle teslim süresi birkaç saniye olabilir. Ancak, aynı fırında özel pastalar yapıyorsanız teslim süresi çok daha uzun olabilir.

Lead süresi ile Takt süresi arasındaki anahtar fark, ilkinin evrak işleri, işleme, paketleme vb. işlemleri içerirken, ikincisinin genellikle sadece üretim süresini içermesidir.

Dokunma süresi

Dokunma süresi, fırıncının hammaddeyi aldığı andan kruvasanları tepsiye dizdiği ana kadar geçen süredir. İşiniz için kullandığınız herhangi bir zaman yönetimi aracı bu bilgiyi kolayca yakalayacaktır.

Dokunma süresi, üretim sürecinin yalnızca takımın/makinenin aktif olarak üzerinde çalıştığı kısmıdır, yani değer oluşturma sürecidir. Takt süresi, tüm bekleme ve hareket sürelerini de içerir.

Örneğin, fırıncının hamuru hazırlamak için 10 dakikaya ihtiyacı varsa, ancak mutfak masasının kullanıma hazır hale gelmesi için 10 dakika beklemesi gerekiyorsa, Takt süresi 20 dakikadır, ancak Dokunma süresi 10 dakikadır.

Döngü süresi

Döngü süresi, fırıncıların kruvasanları üretmek için harcadıkları ortalama süredir.

Döngü süresi = Kullanılabilir üretim süresi/gerçek üretim birimleri

Takt süresi kapasiteyi talebe karşılaştırırken, döngü süresi kapasiteyi gerçek değerlere karşılaştırır.

Bu, hesaplanması çok zor bir metrik gibi geliyorsa, Takt zamanına neden dikkat etmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Takt Zamanının Avantajları ve Sınırları

Takt zamanı, pazar talebini karşılamak için sahip olduğunuz sürede tamamlamanız gerekenler için bir kılavuz görevi görür. Bu, imalatın çok ötesine uygulanabilir.

Günde 8 saat çalışan bir içerik yazarıysanız ve hizmetinize olan talep günde 2 makale ise, her 4 saatte bir makale yazmanız gerekir, bu da sizin Takt zamanınızdır.

İnşaat sektöründeyseniz ve her yıl iki ev inşa etmek için komisyon alıyorsanız, Takt zamanınız 6 aydır. İyi bir inşaat zaman takibi yazılımı, işinizin verilen kapasite ile bu sürede tamamlanıp tamamlanamayacağını size söylemelidir.

ClickUp ile inşaat yönetimi ve zaman takibi

Takt zamanı, işletmelerin ne zaman, ne kadar ve ne sıklıkta üretim yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. İşte bunun faydaları.

Takt zamanının avantajları

Üretimi talebe göre ayarlama: Üretiminizi müşteri talebine göre ayarlamak, fazla veya eksik üretimi önleyecektir.

İsrafın ortadan kaldırılması: Takt zamanı, belirli bir dönemde satabileceğiniz maksimum birim sayısını dikkate alır. Bu bilgiyle, doğru sayıda üretim yaparak, doğru miktarda hammadde sipariş ederek, doğru sayıda personel istihdam ederek vb. israfı ortadan kaldırabilirsiniz.

Öngörülebilirliği artırma: Müşteri talebi, üretim süreci için bir dayanak görevi görür. Ne kadar satış yapabileceğinizi ve ne kadar hammadde/takım kapasitesi/makine süresine ihtiyacınız olduğunu tahmin etmenize yardımcı olur. Bu, riskleri önceden belirlemenizi ve azaltmanızı sağlar.

Verimlilik artışı: Takt zamanı, gelirinizi en üst düzeye çıkarmak için ne kadar verimli olmanız gerektiğini tam olarak gösterir. Bu, iş liderlerinin ve tesis yöneticilerinin kaynaklarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Örneğin, bir fırıncı günde 280 kruvasan yapamıyorsa, verimsizdir ve bir tür müdahaleye ihtiyaç duyar.

Yazılım mühendisliği takımıysanız, geliştiriciler için zaman takibi yazılımını kullanarak Takt zamanını belirleyin ve Takt zamanına ulaşmak için kaynakları daha optimal bir şekilde tahsis edin.

Kalite güvencesinin artırılması: Takt süresi genellikle kısadır, bu nedenle üretim yöneticileri net kalite güvence standartları belirlemelidir. Bu, üretim süreçlerinin işleyişini kolaylaştırarak kalite standartlarının korunmasına yardımcı olur.

Program performansının optimizasyonu: Takt zamanı, envanter seviyelerinden işgücü tahsisine ve kaynak planlamasına kadar çeşitli üretim unsurlarını uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

Her metrikte olduğu gibi, Takt zamanının da bazı sınırlamaları vardır. Bunları inceleyelim.

Takt zamanının sınırları

Dinamik pazarlarda katılık: Müşteri talebinin hava durumu kadar hızlı değişebildiği sektörlerde, Takt zamanının katılığı bir sınır haline gelebilir. Bu, haftalar öncesinden piknik planı yapıp yağmur yağması gibi bir durumdur. Hızlı bir şekilde uyum sağlama esnekliği olmadan, sistem zorlanabilir.

Tekdüzelik üzerine aşırı vurgu: Takt zamanı, ortalama talep ve ortalama üretim süresini dikkate alarak belirli bir tekdüzelik varsayar. Gerçekte ise talep nadiren sabittir.

Kontrolün ele alınması: Takt zamanı, çalışanların mevcudiyeti, makinelerin çalışma süresi vb. gibi çeşitli faktörlerin kontrol edilebileceğini varsayar, ancak bu genellikle mümkün değildir.

Sınırlamalarına rağmen, Takt zamanı endüstriler, ürünler ve hizmetler genelinde üretimi optimize etmek için harika bir araçtır. Takt zamanını doğru bir şekilde uygulamak için bazı pratik adımlar aşağıda verilmiştir.

Projelerde Takt Süresini Uygulama

Projelerde Takt zamanını uygulamak, kaotik iş akışlarını verimli hale getirebilir, ancak dikkatli bir koordinasyon ve ClickUp gibi sağlam bir ürün yönetimi yazılımı gerektirir. Uygulama yolculuğunuzda size yardımcı olacak aşağıdaki adım adım kılavuzu inceleyin.

Adım 1: Müşteri talebinin ritmini anlayın

Müşteri talebi nadiren tek tiptir. Talebi ölçmek ve tahmin etmek için talebin iniş ve çıkışlarını anlamanız gerekir. Üretim yönetimi aracınız olarak ClickUp kullanıyorsanız, eğilimleri görsel olarak görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Paneli satışları, sipariş faaliyetlerini, gelir eğilimlerini ve daha fazlasını görselleştirmek için özelleştirilebilir. Bunu hedefler ve KPI'larla da karşılaştırabilirsiniz.

Adım 2: Süreçler genelinde kullanılabilirliği izleyin

"Kullanılabilir üretim süresi"nin hesaplanması, aşağıdakiler gibi bir dizi unsurun izlenmesini içerir:

Makine kullanılabilirliği: Paylaşımlı bir üretim hattında çalışıyorsanız, makinelerin ne zaman kullanılabilir olduğu hakkında bilgiye ihtiyacınız vardır.

Takım kullanılabilirliği: Çalışanlarınızın şu anda hangi işleri var ve ne zaman müsaitler? ClickUp zaman takibi, takım üyelerinin işlerini ayrıntılı bir şekilde takip etmelerini sağlar. İş yükü görünümü, tüm takım üyeleri için bu metriğin genel bir görünümünü sunar.

ClickUp ile her görev için doğru zaman takibi

Malzeme kullanılabilirliği: Hammaddeniz ne zaman geliyor? Hammaddeler gelmeden önce takımınız hazırsa, onların zamanını boşa harcarsınız. Bu tür bağımlılıkları etkili bir şekilde haritalamak için ClickUp Gantt grafik görünümü idealdir.

Bağımlılıkları haritalamak için ClickUp Gantt grafik görünümüne tıklayın

Tüm bu metrikleri izlemek ve mevcut üretim zamanınızı hesaplamak için bir günlük planlayıcı uygulaması kullanabilirsiniz. Bu zaman kaydı şablonları, bilinçli kararlar almak için tüm bilgileri bir araya getirmenize de yardımcı olabilir.

Adım 3: Takt zamanını hesaplayın

Takt süresi, müşteri talebine bölünmüş kullanılabilir üretim süresidir. Takt süresini hesaplamak için ClickUp Formül Alanlarını kullanın. Hedeflerinizin ilerlemesini gösterge paneline ekleyin.

Takt zamanınıza ulaşmak için projenizi planlayın. Müşteri talebine göre performansınızı her zaman takip edin.

Proje yönetimi konusunda yeniyseniz, başlamak için bazı ClickUp proje plan şablonları burada bulabilirsiniz.

ClickUp'ın özel formül alanlarıyla Takt zamanını zahmetsizce hesaplayın

Adım 4: Darboğazları belirleyin ve performansı optimize edin

Takt zamanının özelliği, tüm talebi karşılayamayacak olmanızdır. Örneğin, 1120 yerine, müşterinin kruvasan talebi 5.000 ise, Takt zamanınız 2,4 dakikadır ve bu neredeyse imkansızdır.

Takt zamanının hedefi, kendinizi bunu başarmaya zorlamak değil, performansınızı optimize etmek için kullanmaktır. Böylece, talebiniz artarsa şunları yapabilirsiniz:

Durumunuzu kabul edin: Müşteri talebinin sadece bir kısmını karşılayabilecekseniz, bununla yetinin. Bu, işlerinizi istikrarlı tutarken, önemli bir fırsatı da kaçırmanıza neden olur.

Kapasiteyi artırın: Üretim süresini artırmak için ek makine veya insan kapasitesine yatırım yapın. Örneğin, karıştırıcının hamuru hazırlaması çok uzun sürüyorsa, bunu bir darboğaz olarak belirleyebilir ve karıştırıcıyı değiştirebilirsiniz.

Ürünü yeniden tasarlayın: Mevcut ürünün üretimi çok uzun sürüyorsa, müşteri deneyimini etkilemeden ürünü yeniden tasarlayabilirsiniz. Örneğin, aynı hammaddeyle daha fazla ürün elde etmek için kruvasanın boyutunu küçültebilirsiniz.

Otomatikleştirin: Montaj hatları otomasyonun mükemmel bir örneğidir. Fırınınızda bir montaj hattı kurmaya hazır değilseniz, faturalandırma, satın alma vb. işlemler için basit otomasyonları deneyin.

ClickUp Otomasyonları, iş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını kolaylaştırmak için 100'den fazla şablon sunar.

ClickUp'ta görev oluşturma otomasyonları

ClickUp ile Takt Zamanı Hedeflerinize Ulaşın

Takt zamanı, üretim alanının çok ötesinde harika bir metriktir. Fabrikaların hareketli katlarından dinamik yazılım geliştirme alanlarına kadar çeşitli sektörlerde başarıyı koordine edebilen temel bir ritimdir. Pazarı kapasitenizle senkronize etmenize yardımcı olur.

ClickUp proje yönetimi aracı, Takt zaman hedeflerini gözlemlemenize, izlemenize, ölçmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. Zaman takibi, raporlama, gösterge panelleri ve hesaplama özellikleriyle ClickUp, yalın yönetim süreçlerini etkin bir şekilde destekler.

İnşaat işinde veya yazılım geliştirmede çalışıyor olun, ClickUp'ın operasyon yönetimi yetenekleri verimliliği ve üretkenliği artırır. Kendiniz deneyimleyin.

Takt Süresi Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Takt süresi ile döngü süresi arasındaki fark nedir?

Döngü süresi, tamamlanmış bir ürünü üretmek için şu anda gereken ortalama süredir. Takt süresi, müşteri talebini karşılamak için malları üretmeniz gereken hızdır.

Takt süresi kapasiteyi talebe karşılaştırırken, döngü süresi kapasiteyi gerçek değerlere karşılaştırır.

Döngü süresi = Kullanılabilir üretim süresi/gerçek üretim birimleri

Takt zamanı = Kullanılabilir üretim zamanı/müşteri talebi

2. Takt zamanını hesaplamanın formülü nedir?

Takt Süresi = Kullanılabilir üretim süresi/Müşteri talebi

3. Üretimde tak zamanı nedir?

Takt zamanı, bir uçak motorunun maruz kaldığı gerilimi ölçmek için kullanılan bir havacılık terimidir. Genellikle üretim terimi olan Takt zamanı ile karıştırılır.

Takt zamanı, aşırı/eksik üretim yapmadan müşteri talebini karşılamak için ideal üretim hızıdır.