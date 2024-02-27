Loom ve Zoom: 2025'te En İyi Video Aracı Hangisi?

Yüz yüze toplantılar, özellikle uzaktaki veya karma takımlar için her zaman pratik değildir. Neyse ki, dijital iletişim araçlarının doğru karışımı bu boşluğu doldurarak, bir düğmeye dokunarak patronunuz, iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle iletişim halinde kalmanızı sağlar.

Sorun şu ki, piyasada çok sayıda video konferans aracı var. En iyi seçenek hangisi?

Karar veremiyorsanız, Loom ve Zoom arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Her iki platform da video konferans ve ekran kaydetme gibi avantajların yanı sıra diğer cazip özellikler sunar. Profesyonel toplantılar, okul veya sadece arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak için bir araca ihtiyacınız varsa, Loom ve Zoom'un güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, en iyi seçeneği bulmak için yararlı olacaktır.

Bu kılavuzda, her platformun nasıl çalıştığını inceleyeceğiz, özelliklerini karşılaştıracağız ve Zoom ve Loom'u geride bırakan, pek de gizli olmayan bir alternatif sunacağız.

Zoom nedir?

Zoom, bir video konferans aracı olarak başladı, ancak bugün çevrimiçi toplantılar ve web seminerlerinden video görüşmelerine ve canlı video oturumlarına kadar geniş bir işlev aralığı sunuyor.

Zoom, kullanıcıların hem kişisel hem de profesyonel iletişim için kullandıkları kullanıcı dostu bir platformdur. Çoğunlukla video konferans hizmeti sunar ve bu sayede saat diliminden bağımsız olarak diğer kişilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz. Bununla birlikte, ekran paylaşımı, beyaz tahta, kayıt ve hatta transkripsiyon hizmetleri gibi özelliklere de sahiptir.

Zoom özellikleri

Zoom her şeyden biraz sunar, bu nedenle platformun dünyanın en çok tercih edilen video konferans aracı olması şaşırtıcı değildir. Zoom'un en kullanışlı özelliklerine göz atın.

1. Video konferans

Zoom aracılığıyla

Zoom, kendisini hepsi bir arada birleşik iletişim platformu olarak tanıtıyor. Elbette, sanal toplantılar onun temel işidir, ancak aynı zamanda randevu planlayıcılar, VoIP telefonlar ve sohbet araçları da sunar. Windows, Mac, iOS ve Android'de kullanılabilir, böylece herhangi bir cihazda toplantı oluşturabilir, katılabilir ve planlayabilirsiniz.

Zoom bombalamasından endişe duyuyorsanız, Zoom'un güvenliği ciddiye aldığından emin olabilirsiniz. Tüm toplantılar şifrelenir. Platform ayrıca, toplantılarınıza istenmeyen kişilerin girmesini önlemek için rol tabanlı güvenlik, şifreler ve bekleme odaları da sunar.

Zoom aracılığıyla

Zoom, profesyonel takımların işlerini yolunda tutmak için takım sohbeti, video kayıtları ve beyaz tahtalar gibi birçok işbirliği özelliği ekledi. Öne çıkan özellikler arasında sunumlar, demolar ve işbirliğine dayalı oturumlar için son derece yararlı olan Zoom ekran paylaşımı ve beyaz tahtalar yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca ekranlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabilir ve video konferanslar sırasında dinamik bir şekilde etkileşimde bulunabilir. Birisi toplantıya katılamazsa, kayıt özelliğini veya transkripsiyonları kullanarak toplantıyı daha sonra paylaşmak kolaylaşır.

Zoom toplantılarınızı renklendirmek isterseniz, platform sanal arka planlar ve emojiler de sunuyor. Bunlar mutlaka gerekli değildir, ancak toplantıları daha eğlenceli hale getirir! 🎉

3. Entegrasyonlar

Zoom, Slack, Gmail ve Microsoft Excel arasında geçiş yapmak hiç eğlenceli değildir. Neyse ki Zoom, birçok popüler iş aracıyla entegre olabilir. Hala platformlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir, ancak Zoom'un entegrasyonları iş akışlarınızı kesinlikle kolaylaştıracaktır.

4. AI

Zoom aracılığıyla

Zoom AI Companion, etkileyici bir yeni özelliktir. Zoom AI'dan şunları isteyin:

Analitik, konu göstergeleri ve akıllı bölümler ile kayıtları işleyin

Toplantı gündemleri ve özetleri oluşturun

Sunum metriklerini alın

32 dili otomatik olarak çevirin

Sohbet yanıtları yazın

Sohbet konularını özetleyin

Zoom Events için e-postalar ve etkinlik açıklamaları yazın

Beyaz tahta içeriği oluşturun

Zoom'un AI Companion özelliği tüm ücretli Zoom planlarında ücretsizdir, neden denemiyorsunuz?

Zoom fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,33 $, yıllık faturalandırılır

İş: 18,33 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22,49 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Loom nedir?

Loom, bir ekran kayıt aracı olarak bilinir, ancak uzaktaki takımların seveceği birçok yararlı özellik eklenmiştir. Loom ile ekranınızın videolarını kaydedebilir (isteğe bağlı olarak web kamerası görüntülerini de ekleyebilirsiniz) ve takımınız, müşterileriniz ve daha fazlasıyla anında paylaşmak için bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Zoom gibi geleneksel video konferans platformlarının aksine, Loom eşzamansızdır, bu nedenle diğer kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmazsınız.

Loom özellikleri

Loom ile canlı toplantılar düzenleyemeyebilirsiniz, ancak bu platform, alıcının tekrar tekrar izleyebileceği talimatları, geri bildirimleri veya açıklamaları paylaşmak için hala popüler bir seçimdir. Hadi kaputu açıp Loom'un en popüler özelliklerine bir göz atalım.

1. Ekran kayıtları

Loom aracılığıyla

Loom'un temel özelliği, sadece birkaç tıklama ile ekran kayıtlarını kaydetme ve paylaşma yeteneğidir. Hem ekranınızı hem de web kameranızı kaydedebildiğiniz için Loom, daha kişisel ve ilgi çekici bir asenkron deneyim oluşturmayı kolaylaştırır. Videoları daha ilgi çekici hale getirmek için görevler, eylem çağrıları, yorumlar ve emojiler bile ekleyebilirsiniz.

Dürüst olmak gerekirse, Loom'un ücretsiz sürümü oldukça sağlamdır. Temel bir ekran kayıt aracı istiyorsanız, bu araç hem bireyler hem de küçük takımlar için erişilebilirdir. Elbette, daha gelişmiş özellikler istiyorsanız her zaman ücretli sürüme geçebilirsiniz, ancak ücretsiz ekran kayıt aracı büyük bir satış noktasıdır.

Loom, masaüstü uygulaması, mobil uygulama veya Chrome uzantısı aracılığıyla da kullanılabilir, böylece çalışmayı tercih ettiğiniz her yerde bilgileri ücretsiz olarak kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Zoom gibi Loom da yüksek kaliteli, kurumsal düzeyde güvenlik sunar. Veri saklama ve gizlilik ayarlarını özelleştirmenize, tek oturum açma ve diğer güvenlik önlemlerini ayarlamanıza olanak tanır.

2. Düzenleme ve kişiselleştirme

Loom aracılığıyla

Kayıtlarınız ilk denemede mükemmel olmadıysa endişelenmeyin. Loom, hataları gidermek, klipleri birleştirmek ve hatta videoları logolar ve küçük görsellerle özelleştirmek için düzenleme özellikleriyle doludur. Transkript ile Düzenle özelliği sayesinde videoları yazılı belgeler gibi düzenleyebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

3. Entegrasyonlar

Google Dokümanlar'dan çıkıp Loom'u kaydetmek ve ardından bunu PM çözümünüze yapıştırmak için kimin zamanı var? Kimse bunu yapmak istemez, bu yüzden Loom'un entegrasyonlarını kullanarak Loom'ları birkaç tıklamayla iş arkadaşlarınızla paylaşın veya yerleştirin.

4. AI

Loom aracılığıyla

Loom da işi daha hızlı ve kolay hale getirmek için yapay zeka trenine atladı. Loom AI ile kullanıcılar tek bir tıklamayla başlıklar ve özetler oluşturabilir. Yapay zeka bir video transkripti oluşturur ve bunu analiz ederek şunları yapar:

E-posta yazın

CTA'ları otomatik olarak yerleştirin

Dolgu kelimeleri ve garip duraklamaları kaldırın

Transkriptlerden veya toplantı notlarından otomatik olarak görevler oluşturun

Bir Loom'u kişiselleştirilmiş varyasyonlara dönüştürün

50'den fazla dili çevirin

Dezavantajı ise Loom AI'nın aylık aboneliğinize dahil olmamasıdır. Loom, AI erişimi için kullanıcı başına aylık 4 $ ücret alır ve bu ücret yıllık olarak faturalandırılır. 🤖

Loom fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bu Loom alternatiflerine göz atın!

Loom ve Zoom: Özellik Karşılaştırması

İnsanlar Zoom ve Loom'u aynı kategoriye koymayı sever, ancak bunlar tamamen aynı değildir. En büyük fark, Zoom'un tüm etkileşimlerin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği senkron bir platform olması, Loom'un ise mesajları önceden kaydedip düzenleyebileceğiniz ve bunları takımınızla paylaşabileceğiniz asenkron bir platform olmasıdır.

Ancak farklılıklar sadece bunlarla sınırlı değil. Loom ve Zoom'un özelliklerini karşılaştırarak her bir çözümün öne çıkan yönlerini görelim.

AI

Zoom ve Loom, her ikisi de yapay zeka destekli özellikler sunar, ancak bu özelliklerin kullanımı ve maliyeti farklıdır. Zoom AI 32 dili çevirirken, Loom 50'den fazla dili çevirebilir. Zoom ve Loom AI, e-postalar oluşturur, sohbetler yazar ve metrikler üretir.

Ancak, burada "W"yi Loom'a vermek zorundayız. AI'nın dolgu kelimelerini kaldırma, tek bir videodan kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturma ve görevler oluşturma yeteneği, onu Zoom'un AI'sından daha değerli kılıyor. Artık Loom'un AI'sına erişmek için ek bir ücret ödemeniz gerekiyor, ancak birçok kullanıcı bunun parasına değer olduğunu söylüyor.

Kazanan: Loom

Zoom'un canlı video toplantıları için daha iyi olduğunu, Loom'un ise ekran kaydetme için daha iyi olduğunu zaten biliyoruz. Her ikisi de farklı amaçlar için olsa da etkileşim ve işbirliği araçları sunar, bu nedenle hangi özelliklerin iş tarzınıza en uygun olduğuna karar vermeniz gerekir. 🛠️

Zoom, izleyicileri gerçek zamanlı toplantılara dahil etmek için mükemmel olan beyaz tahtalar, anketler ve küçük grup odaları gibi etkileşimli araçlar sunar. Loom, etkileşimi kolaylaştırır, ancak bunu çoğunlukla yorumlar, tepkiler ve kaydedilmiş geri bildirimler aracılığıyla yapar. Bu, kullanıcılara kendi hızlarında içerikle etkileşim kurmak için zaman tanır. Bu, Zoom'da görgü kurallarına uymaktan çekinen herkes için idealdir.

Her iki seçenek de birbirinden daha iyi değildir; sadece kullanım amacınıza ve araçtan ne yapmasını istediğinize bağlıdır.

Kazanan: Canlı işbirliği için Zoom; eşzamansız işler veya belgelenmiş geri bildirimler için Loom

Fiyatlandırma

Yalnızca fiyatlandırmaya bakarsak, Zoom Loom'dan daha pahalıdır. Pro sürümü Loom'dan yaklaşık 1 dolar daha pahalıdır. Ancak, Loom'un AI için kullanıcı başına aylık 4 dolarlık eklenti ücretini öderseniz, Zoom daha ucuzdur.

Zoom ve Loom iki ayrı fonksiyonu yerine getirdiğinden, bu tam olarak elma ile elma karşılaştırması değildir. Her iki araç da temel ücretsiz planlar sunar, bu nedenle her iki platformu da deneyerek size en uygun olanı bulun.

Ancak, Zoom'un Business ve Business Plus planlarının daha yüksek maliyetini göz önünde bulundurursak, Loom en iyi fiyat-performans oranını sunuyor gibi görünüyor.

Kazanan: Loom

Reddit'te Zoom vs Loom

Zoom ve Loom'un artıları ve eksileri vardır. Hangi platformun kullanım amacınıza en uygun olduğunu belirlemek için günlük kullanıcıların görüşlerini dinlemenizi öneririz.

Bir Reddit kullanıcısı, Loom'un müşteri desteği açısından çığır açan bir yenilik olduğunu düşünerek şöyle dedi: "Tüm ekibime Loom aboneliği aldım. Müşterilerle yeni bir şekilde etkileşim kurmak için harika bir araç olduğunu düşünüyorum. "

Ancak, herkes Loom'u sevmiyor. Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor: "Loom'u sevmeyen tek kişi ben miyim? Neden kulaklıklarımı çıkarıp, tek bir cümle ile kolayca anlatabileceğiniz bir şeyi anlattığınız bir video izlemek zorundayım? Yoksa bunu anlamak için çok mu yaşlıyım?"

İş kullanıcıları, özellikle Microsoft Teams gibi çözümlerle karşılaştırıldığında, senkronize iletişim için Zoom'u ezici bir çoğunlukla tercih ediyor. Bir kullanıcı, "Zoom, takımların aksine, sadece çalışıyor. 3 yıldır Zoom ile çalışıyoruz ve bir kez bile bir kullanıcıdan Zoom ile ilgili yardım talebi almadık. Telefon sistemlerini de kullanıyoruz, bu yüzden hepsi tek bir uygulamada. Kullanıcılarımız için çok yararlı" dedi

ClickUp ile tanışın — Loom ve Zoom'a en iyi alternatif

Zoom ve Loom popüler olmasının bir nedeni var, ancak bu iletişim araçları her şeyi yapamaz. Zoom'da kapsamlı proje yönetimi yoktur, Loom ise iletişim ve etkileşim konusunda hala geride kalmaktadır.

ClickUp, Zoom ve Loom arasındaki tartışmaya kolay bir cevap sunar. Zoom gibi araçlarla entegre olmanın yanı sıra, tek bir yerden uçtan uca işbirliğini de destekliyoruz. Sonunda, işleri planlamak, iletişimi sağlamak ve yürütmek için hepsi bir arada bir çözüm.

Kolay ekran kaydetme

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantıya gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını Clip by ClickUp ile paylaşın

ClickUp, yerel olarak video konferans özelliği sunmaz, ancak Zoom gibi platformlarla entegrasyonumuz sayesinde iş arkadaşlarınızla canlı video sohbetleri planlamak çok kolaydır.

Ancak, ClickUp Clip özelliği Loom gibi çözümlerin yerini kolayca alır. Ekranınızı veya tarayıcı sekmenizi kaydedin, mikrofonunuzla ses ekleyin, videoları anında iş arkadaşlarınızla paylaşın ve kayıtlardan görevler oluşturun. ClickUp öncelikle bir proje yönetimi çözümü olduğundan, mesajlara bir tıklama hızında bağlam ekleyebilirsiniz.

Hepsi bir arada işbirliği

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

Zoom'u seviyoruz, ancak günümüzün iş akışlarının çoğu eşzamansız olarak gerçekleşiyor. ClickUp, tek bir proje veya görev için tam sohbet geçmişini sunan Sohbet görünümü ile eşzamansız iletişimi destekler; artık Slack ve görevleriniz arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Görsel işbirliği yapanlar için ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası, süreç haritalama ve çok daha fazlası için gerçek zamanlı işbirliğini destekler.

Zaman kazandıran AI aracı

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, hepsinin yerini alacak bir AI aracıdır. AI'mıza iş rolünüzü söyleyin, size en fazla zaman kazandıracak önerileri özelleştirecektir. ClickUp içindeki kişileri, görevleri ve belgeleri bulmak için yararlı bir sohbet robotu olarak hizmet etmekle kalmaz, AI aynı zamanda devretmeleri otomatikleştirir, şablonlar oluşturur, transkriptler üretir ve daha fazlasını yapar.

ClickUp ile daha kısa sürede video paylaşın

Zoom videoları, çevrimiçi yüz yüze konuşmaları taklit etmek için mükemmeldir, profesyoneller ise Loom videolarını dijital çalışma alanlarında geri bildirim paylaşmak için kullanır. Her iki aracın da kendine göre bir zamanı ve yeri vardır, ancak mükemmel olmaktan uzaktırlar.

Daha fazla zaman kazanın ve iletişim platformları arasında geçiş yapmayı bırakın. ClickUp, gerçek zamanlı video mesajlar için Zoom ile entegre olur ve herhangi bir projeye bağlam ekleyen basit, tek tıklamayla kayıtlar sunar.

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