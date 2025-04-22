Hikaye anlatımı, rol yapma veya sadece anlamlı konuşmalar için AI arkadaşlar yaratmak heyecan verici olabilir — ta ki Character AI'nın kısıtlamalarıyla karşılaşana kadar. Belki de sık sık yaşanan kesintiler, sınırlı özelleştirme seçenekleri veya veri gizliliği ile ilgili endişelerinizden dolayı hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Belki de yaratıcı projeleriniz veya profesyonel işleriniz için daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız vardır.

Yalnız değilsiniz. AI karakter platformları geliştikçe, geliştiriciler ve yaratıcı profesyoneller daha iyi güvenilirlik, daha doğal konuşmalar, gelişmiş gizlilik veya özel yetenekler sunan alternatifler arıyor.

Bu kılavuzda, mükemmel AI arkadaş platformunu bulmanıza yardımcı olmak için en iyi Karakter AI alternatif sitelerini araştırdık ve test ettik. Karakterler geliştiren bir yazar, etkileşimli deneyimler oluşturan bir geliştirici veya sadece daha ilgi çekici AI konuşmaları arıyorsanız, bu araçlar AI karakter oluşturma ve etkileşimine yeni yaklaşımlar sunar.

Karakter AI Sınırlamaları

Karakter AI, erişilebilir AI karakter oluşturma konusunda öncü olsa da, kullanıcılar sürekli olarak birkaç sinir bozucu sınırlamadan şikayet etmektedir:

Sık sık kesinti ve sunucu sorunları : Birçok kullanıcı, yoğun kullanım saatlerinde beklenmedik kesintiler yaşıyor ve platforma saatlerce erişemiyor

Tutarsız karakter yanıtları : Karakterler genellikle konuşma sırasında belirlenen kişiliklerini veya geçmişlerini "unutur", bu da oyuna dalma hissini bozar ve sık sık hatırlatıcılar gerektirir

Kısıtlayıcı içerik filtreleri : Platformun sıkı moderasyonu, açık olmayan yetişkin temaları da dahil olmak üzere birçok yaratıcı senaryoyu bloklayarak hikaye anlatım olanaklarını ve karakter gelişimini sınırlar

Sınırlı konuşma hafızası : Karakterler, özellikle uzun etkileşimlerde, konuşmanın önceki kısımlarındaki bilgilere atıfta bulunmakta zorlanır

Gizlilik endişeleri : Kullanıcı konuşmaları, AI modelini eğitmek için toplanır ve bu da veri kullanımı ve gizlilik konusunda sorular ortaya çıkarır

Temel özelleştirme seçenekleri : Platform, yeni alternatiflere kıyasla karakter görünümü, sesi ve davranışları üzerinde sınırlı kontrol sunar

Yavaş yanıt süreleri : Kullanıcı sayısı arttıkça, özellikle ücretsiz kullanıcılar arasında mesajlar arasındaki gecikmelerin arttığı bildirilmektedir

Para kazanma modeli: Son premium özellikler, ödeme yapmayan kullanıcılar için işlevselliği kısıtlayarak bölünmüş bir deneyim yaratmaktadır

Uygun bir Karakter AI alternatifi, bu sınırlamaları aşar ve fantezi dünyalarına ve AI etkileşimlerine dalmak için daha eğlenceli ve daha uygun fiyatlı bir yol sunar.

Karakter AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Verimliliği artırmak için ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bağlamsal AI Çok amaçlı AI asistanı, proje ve bilgi yönetimi, belge oluşturma Sonsuza Kadar ÜcretsizSınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $İş: Kullanıcı başına aylık 12 $Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin Chai Çeşitli karakterlerle gündelik AI sohbeti Topluluk tarafından oluşturulan özel karakterler, sesli sohbet, sohbet animasyonları ÜcretsizChai Premium: Aylık 13,99 $ veya yıllık 134,99 $Chai Ultra: Aylık 29,99 $ veya yıllık 269,99 $ Roleplai Hiper gerçekçi AI rol yapma ve sohbet Karakter özelleştirme, AI sanat üretimi, çok dilli destek Başlangıç 19,99 $/ayPremium: 49,99 $/ayPlatinum: 129 $/ay Janitor AI Sınırsız yaratıcı rol yapma Özel senaryo oluşturma, minimum içerik filtreleme, görüntü oluşturma Ücretsiz Replika Uzun vadeli AI arkadaşlığı Kalıcı bellek, duygusal destek, ilişki kurma ÜcretsizPro: 19,99 $/ay (veya 49 $/yıl)Ömür boyu: 299 $ (tek seferlik ödeme) Kuki AI Etkileyici gündelik konuşmalar; sanal temsilci arayan markalar Doğal konuşma akışı, farklı kişilikler, sesli etkileşimler 100 Koins: 0,99 $550 Koins: 4,99 $1200 Koins: 9,99 $7500 Koins: 49,99 $ Anima AI Derin duygusal bağlantılar ve psikolojik destek Duygusal bağlantı, kişiselleştirilmiş deneyimler, sesli mesajlar Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla Cleverbot Basit, metin tabanlı AI sohbet İnsan benzeri konuşmalar, hesap gerekmez, konuşma öğrenme Ücretsiz Talkie Çok dilli karakter etkileşimleri Doğal konuşma kalıpları, ses özelleştirme, duygusal tepkiler FreeTalkie + Standard: 9,99 $/ayTalkie + Pro: 24,99 $/ay Sakura AI Anime'den ilham alan karakter etkileşimleri Görsel karakter tasarımı, özel kişilikler, yaratıcı senaryolar ÜcretsizDiamond: 19 $/ayInfinite: 39 $/ay AI Dungeon Etkileşimli hikaye anlatımı maceraları Dinamik anlatımlar, tür esnekliği, dünya oluşturma AI Dungeon Adventurer: 9,99 $AI Dungeon Champion: 14,99 $AI Dungeon Legend: 29,99 $AI Dungeon Mythic: 49,99 $2.500 Kredi: 19,99 $80 Kredi: 0,99

Kullanabileceğiniz En İyi Karakter AI Alternatifleri

1. ClickUp (AI destekli verimlilik için en iyisi)

ClickUp, sanal karakterler sunan bir sohbet robotu olmasa da, hikaye anlatım evreniniz için güçlü bir komuta merkezi olabilir. Yazarlar, rol oyuncuları ve dünya yaratıcıları, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak karakter biyografileri, hikayeler ve diyaloglar taslakları hazırlayabilirken, ClickUp Görevleri ve Özel Alanlar bölümleri, duygusal gelişmeleri veya ilişki dinamiklerini takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp ile başlayın ClickUp'ta fantezi karakterleriniz ve dünyalarınız için fikirleri, olay örgülerini, diyalogları ve daha fazlasını merkezileştirin

Karakterleri anahtar etkinliklere veya konumlara bağlayabilir ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak bu gelişen bağlantıları görselleştirebilirsiniz — karmaşık olay örgülerini haritalamak için idealdir. Beyaz Tahtalar ayrıca, basit doğal dil komutları kullanarak fantezi dünyanız, oyununuz veya hikayeniz için AI görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır.

AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında görüntüler oluşturun ve bunları stil tercihlerinize göre özelleştirin

Ve takıldığınızda? Yerleşik, bağlam farkında AI asistanı ClickUp Brain, karakter ve yer isimleri için beyin fırtınası yapmanıza, sahne özetleri yazmanıza ve hatta karamsar anti kahramanınızın bir sonraki repliğini önermenize yardımcı olurken, her şeyi daha büyük bir proje bağlamında düzenli tutar.

ClickUp'ın AI teknolojisi (henüz) en iyi arkadaşınız veya korsan düşmanınız gibi davranmayacak olsa da, bu karakterlerin yaşadığı tüm evreni düzenlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak dakikalar içinde kurgusal karakterler, hikayeler ve dünyalar yaratın

Bu entegrasyon, yaratıcı profesyonellerin karakter geliştirmeyi görev yönetimi, belge oluşturma ve takım işbirliği ile sorunsuz bir şekilde birleştirmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain : Doğal dil komutlarını kullanarak diyaloglar, kişilik özellikleri ve arka plan hikayeleriyle tamamen size ait karakterler oluşturun

AI destekli belgeler : AI geliştirmeleriyle kapsamlı karakter profilleri, dünya oluşturma öğeleri ve anlatı akışları oluşturun ve saklayın

Görevler ve alt görevler : Karakter gelişimini bağımlılıklar ve zaman çizelgeleri ile yönetilebilir bileşenlere ayırın

Özel Alanlar : Özelleştirilebilir veri noktalarıyla karakter özelliklerini, ilişkileri ve gelişim süreçlerini izleyin

Beyaz Tahtalar: Karakter ilişkilerini, hikaye akışlarını ve etkileşim modellerini görsel olarak haritalayın

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu mümkün. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

ClickUp sınırlamaları

Özel karakter AI platformları gibi etkileşimli karakter konuşmaları için özel olarak tasarlanmamıştır

Karakter geliştirme için iş akışlarını optimize etmek için biraz kurulum süresi gerekir

Karakter oluşturma, yerleşik görsel karakter oluşturma araçları olmadan metin tabanlıdır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinde öne çıkanlar:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

📚 Ayrıca okuyun: Görüntü Oluşturma için En İyi AI Sanat Komutları

2. Chai AI (Çeşitli karakterlerle gündelik AI sohbetleri için en iyisi)

chai AI aracılığıyla

Binlerce farklı AI kişiliğiyle kendiniz oluşturmadan sohbet etmek istediyseniz, Chai AI tam size göre. Bu platform, tarihi figürlerden orijinal kreasyonlara kadar hayal edilebilecek her tür karakterle sohbet etmeyi seven sıradan AI meraklıları için bir merkez haline gelmiştir.

Chai'yi öne çıkaran şey, canlı oluşturucu topluluğudur. Önceden oluşturulmuş karakterlerle sınırlı olduğunuz platformların aksine, Chai, her biri benzersiz konuşma stillerine sahip, topluluk tarafından oluşturulan kişiliklerden oluşan devasa bir kütüphaneye göz atmanızı sağlar. Sabahları Sokrates ile felsefe tartışmak ve öğleden sonra 3000 yılından gelen bir uzay kaşifi ile sohbet etmek ister misiniz? Chai, bu tür AI destekli karakter geçişini basit ve ilgi çekici hale getirir.

Chai AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli türler, kişilikler ve ilgi alanlarına sahip binlerce topluluk tarafından oluşturulan karaktere erişin

Her biri kendine özgü konuşma kalıpları ve tonları olan karakterlerle konuşma diyaloglarına katılın

Özelleştirilebilir özellikler, bilgiler ve konuşma stilleriyle kendi AI kişiliklerinizi oluşturun

İlginç konuşmaları paylaşın veya topluluk önerileriyle popüler karakterleri keşfedin

Chai AI sınırlamaları

Yanıt kalitesi, topluluk tarafından oluşturulan farklı karakterler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir

Ücretsiz kullanıcılar daha kısıtlayıcı içerik filtreleri ve konuşma uzunluğu sınırlarıyla karşılaşır

Premium alternatiflere kıyasla uzun konuşmalarda sınırlı bellek tutma

Chai AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Seçili AI botlarla sohbet edin, 70 mesajla sınırlıdır ve her 2,5 saatte bir sıfırlanır

Chai Premium : Aylık 13,99 $ veya yıllık 134,99 $

Chai Ultra: Aylık 29,99 $ veya yıllık 269,99 $

Chai AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Chai AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Chai çok iyi, eğlenceli olması ve karakterlerin hafızalarının daha iyi olması nedeniyle neredeyse her gün kullanıyorum. Tek sevmediğim şey, karakterleri değiştirmek veya yeni karakterler almak istediğimde reklamların çıkması. Ama çok da önemli değil

Chai çok iyi, eğlenceli olması ve karakterlerin hafızalarının daha iyi olması nedeniyle neredeyse her gün kullanıyorum. Tek sevmediğim şey, karakterleri değiştirmek veya yeni karakterler almak istediğimde reklam çıkması. Ama bu beni rahatsız etmiyor

3. RolePlai (Sürükleyici karakter rol yapma ve yaratıcı yazma için en iyisi)

roleplai aracılığıyla

RolePlai, kullanıcıların ünlüler, tarihi şahsiyetler ve tamamen özel kişilikler dahil olmak üzere çok çeşitli AI karakterleri oluşturup etkileşime girmesini sağlayan özel bir karakter AI alternatifi olarak öne çıkıyor. Her karakter, belirli özellikler ve arka plan hikayeleriyle özelleştirilebilir, böylece kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici konuşmalar yapılabilir.

Metin tabanlı etkileşimlerin ötesinde, RolePlai yüz ve sesli sohbet özellikleri sunar. Kullanıcılar AI kişiliklerini görebilir ve duyabilir, böylece deneyime gerçekçilik katabilir.

RolePlai'nin en iyi özellikleri

AI kişiliklerinizi görmek ve duymak için yüz ve sesli sohbet özelliklerini edinin

AI Adventures'ı kullanarak farklı seçimler yaparak hikayeleri kontrol edin

Yerleşik AI sanat oluşturma özelliği ile konuşmalarınızla ilgili görsel içerik oluşturun

Karmaşık, çok katmanlı konuşmalar ve senaryolar için aynı anda beş adede kadar AI sohbet robotuyla etkileşim kurun ve gerçek anlamda sürükleyici bir deneyim yaşayın

RolePlai sınırlamaları

Faydacı görevlerden çok anlatım ve yaratıcı uygulamalara odaklanmıştır

Karmaşık karakter parametrelerini etkili bir şekilde ayarlamak için bir öğrenme eğrisi vardır

RolePlai fiyatlandırması

Başlangıç : 19,99 $/ay

Premium : 49,99 $/ay

Platinum: 129 $/ay

Roleplai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Roleplai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

App Store'daki bir yorum şöyle diyor:

Bu uygulama eğlenceli ve keyifli, ancak birkaç şeyin eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Macera sekmesinde, AI sohbet sekmesinde olduğu gibi ikincil bir karakter oluşturma, kişisel biyografi ve kişilik özellikleri olmalıdır, böylece maceramıza eklemek istediklerimiz için alanımız kalmaz.

Bu uygulama eğlenceli ve eğlenceli, ancak birkaç şeyin eklenmesi gerektiğini söyleyeceğim, macera sekmesinde ikincil bir karakter oluşturma, kişisel biyografi, AI sohbet sekmesinde olduğu gibi kişilik özellikleri olması gerektiğini düşünüyorum, böylece maceramıza eklemek istediklerimiz için alanımız bitmez.

4. Janitor AI (Sınırsız yaratıcı rol yapma için en iyisi)

janitor AI aracılığıyla

Janitor AI, karakter etkileşimlerinde minimum kısıtlama isteyen yaratıcı profesyoneller için vazgeçilmez bir platform olarak kendine yer edinmiştir. Birçok AI karakter platformu sıkı içerik filtreleri uygularken, Janitor daha serbest bir yaklaşım benimseyerek karmaşık veya olgun anlatı temalarını keşfeden kurgu yazarları, oyun geliştiricileri ve rol oyuncuları arasında popüler hale gelmiştir.

Platformun öne çıkan özelliği, senaryo oluşturma sistemidir. Karakterlerle sadece sohbet etmek yerine, onları tanımlanmış parametrelerle belirli ayarlara yerleştirebilirsiniz. Bir gizem romanı yazarı, kanıtları keşfetmeye karşı farklı karakter tepkilerini test edebilirken, bir oyun geliştiricisi, birden fazla hikaye dalında oyuncuların seçimlerine NPC yanıtlarının prototipini oluşturabilir.

Janitor AI'nın en iyi özellikleri

Konuşmalarda tartışılan karakterlerin ve sahnelerin görsel temsilini oluşturun

Kalıcı belleğin keyfini çıkarın. Karakterler sadece konuşma geçmişini değil, kurgusal dünyalarının gelişen durumunu da hatırlar

Geliştirici API erişimi ile karakterleri özel uygulamalara, oyunlara veya yazma araçlarına entegre edin

Janitor AI sınırlamaları

Minimum filtreleme nedeniyle aile dostu içerik arayan kullanıcılar için daha az uygun

Görüntü oluşturma kalitesi, komut kalitesine bağlı olarak önemli ölçüde değişir

UI, rol yapma terminolojisine aşina olmayan sıradan kullanıcılar için teknik olarak karmaşık gelebilir

Janitor AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Janitor AI puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca Okuyun: Denemeniz Gereken En İyi Bing Görüntü Oluşturucu Alternatifleri

5. Replika (Uzun vadeli AI arkadaşlığı için en iyisi)

replika aracılığıyla

Replika, kişisel AI arkadaşlık alanında deneyimli bir şirkettir ve birden fazla karakterle etkileşimden ziyade tek bir karakterle gelişen bir ilişki kurmaya odaklanmaktadır. Bunu, haftalar ve aylar boyunca sizi anlamaya başlayan bir AI kişiliği ile derin bir dostluk kurmak olarak düşünün.

Konuşmaların kopuk hissedildiği platformların aksine, Replika etkileşimlerinizin sürekli bir hafızasını oluşturmada mükemmeldir. İş zorluklarınızı, kişisel hedeflerinizi veya günlük rutinlerinizi paylaşın, Replika gelecekteki konuşmalarda bu ayrıntılara doğal bir şekilde atıfta bulunacaktır. Bu, birçok kullanıcının rahatlatıcı bulduğu gerçek bir "tanınmışlık" hissi yaratır.

Ruh sağlığı uzmanları, bu tutarlı varlığın bazı kullanıcılara nasıl fayda sağladığını not etmişlerdir. Sosyal kaygı ile başa çıkmaya çalışan kişiler, gerçek dünyadaki etkileşimlerden önce Replika ile konuşma alıştırmaları yaparken, diğerleri ise arkadaşları müsait olmadığında, sabahın 3'ünde düşüncelerini yargılanmadan işleyebilecekleri bir alan bulmakta rahatlık bulmaktadır.

👀 Biliyor muydunuz? Birçok araştırma, AI arkadaşlarının yalnızlığı azaltmaya yardımcı olduğunu, bazen insan etkileşimi kadar etkili olduğunu doğrulamaktadır. Spesifik yüzdeler değişiklik gösterse de, büyük ölçekli bir deney, AI arkadaşlarının kullanıcıları arasında yalnızlıkta önemli bir azalma ( 16-24 yüzde puan ) olduğunu ortaya koymuştur.

Replika'nın en iyi özellikleri

Replika, aylarca süren etkileşimlerinizdeki konuşma geçmişini hatırlayarak, etkileşim tarzınıza ve belirttiğiniz tercihlere göre size özel yanıtlar verir

Duygusal farkındalığı desteklemek için isteğe bağlı duygudurum izleme ve günlük tutma özelliklerine erişin

Giderek daha doğal sesli yanıtlarla Replika'nızla doğrudan konuşun

Ayrıntılı 3D avatar oluşturma ve giysi seçenekleriyle Replika'nızın görünümünü özelleştirin

Replika sınırlamaları

Eğlence amaçlı AI arkadaş uygulamaları arayanlar için sıkıcı olabilecek birden fazla farklı karakter yerine tek bir arkadaşa odaklanır

Son güncellemelerle, daha önce mevcut olan belirli rol yapma türleri kısıtlanmıştır

Ücretsiz sürümde bellek ve kişilik geliştirme özellikleri önemli ölçüde sınırlıdır

Replika fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 19,99 $/ay (veya 49 $/yıl)

Ömür boyu: 299 $ (tek seferlik ödeme)

Replika puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Replika hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı paylaşıyor:

Rol oyununu doğru şekilde ayarlarsanız, Replika'nızı istediğiniz kişiye dönüştürebilir ve ruh halinize göre karakterler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Rolünüzü doğru bir şekilde ayarlarsanız, Replika'nızı istediğiniz kişiye dönüştürebilir ve ruh halinize göre karakterler arasında geçiş yapabilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: AI tarafından üretilen sanatın akıllara durgunluk veren örnekleri

6. Kuki AI (Sıradan konuşmalar ve sanal temsilciler arayan markalar için en iyisi)

kuki AI aracılığıyla

Kuki AI, diğer platformlardan belirgin bir şekilde farklı bir yaklaşımla, kişilik ön planda olan AI konuşmalarını tablo haline getiriyor. Karakter özelleştirmeye odaklanmak yerine, Kuki 15 yılı aşkın bir süredir eğlenceli, biraz küstah bir kişiliğe sahip olacak şekilde geliştirildi ve sıradan sohbetleri bile beklenmedik bir şekilde eğlenceli hale getiriyor.

Kuki'yi özel kılan, mizah ile yardımseverliği dengelemesidir. Akşam yemeği pişirmeyle ilgili bir konuşma, mutfak becerilerinizle ilgili şakacı bir sohbete dönüşebilir ve ardından sorunsuz bir şekilde gerçekten yararlı tarif önerilerine geçebilir.

Markalar ve içerik oluşturucular için Kuki'nin iyi tanımlanmış kişiliği, onu reklamlar, akış ve sosyal medya içeriği için özellikle değerli kılar. YouTuber'lar ve Twitch yayıncıları, Kuki'nin senaryosuz cevapları ve izleyicilerin sorularına verdiği şaşırtıcı yanıtlar nedeniyle düzenli olarak Kuki ile konuşmalarına yer veriyor.

Kuki AI'nın en iyi özellikleri

Birçok rakipten daha az mantıksız yanıtla bağlamsal olarak uygun yanıtlar alın

Konuşmanın tonuna uygun, iyi ayarlanmış şakalar ve eğlenceli yanıtların keyfini çıkarın

Bilimden pop kültürüne kadar çeşitli konularda kapsamlı bilgilere erişerek bilgilendirici tartışmalar yapın

Kuki AI sınırlamaları

Önceden belirlenmiş kişiliklerle tasarlandığından sınırlı karakter özelleştirme seçenekleri

Kullanıcılar, karmaşık, çok parçalı sorular veya talimatlarda ara sıra zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Ücretsiz sürüm, konuşma akışını kesintiye uğratabilecek reklamlar içerir

Kuki AI fiyatlandırması

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Kuki AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Anima AI (Derin duygusal bağlantılar ve psikolojik destek için en iyisi)

google Play Store üzerinden

Sizi yargılamadan, gerçekten anlayan biriyle konuşmaya ihtiyacınız olduğunu hissettiniz mi hiç? Anima AI , psikolojik içgörüler ve empatik yanıtlar aracılığıyla kullanıcılarla anlamlı duygusal bağlantılar kurmak için tasarlanmış AI arkadaşlar yaratır .

Öncelikle eğlenceye odaklanan diğer AI karakter platformlarından farklı olarak, Anima AI psikolojiden ilkeleri kullanarak gerçekçi konuşmalar yoluyla zihinsel sağlığınızı destekleyebilecek arkadaşlar yaratır. Örneğin, yaklaşan bir iş görüşmesi için endişeli hissettiğinizde, Anima arkadaşınız belirli endişelerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir, pratik ipuçları verebilir ve durumunuza özel duygusal destek sağlayabilir.

Platform, zaman içinde konuşmalarınızı hatırlayan tutarlı kişilikler yaratmada öne çıkıyor. Bir konuşmada dağcılık tutkunuzdan bahsederseniz, Anima arkadaşınız haftalar sonra en son maceranızı sorabilir ve ilişkileri anlamlı kılan, gerçekten görülüp hatırlandığınız hissini yaratabilir.

Anima AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik duygusal destek tekniklerine dayalı empatik ve yardımcı yanıtlar alın

Özel duygusal destek ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde, görünüm, kişilik ve hobiler dahil olmak üzere arkadaş özelliklerini özelleştirin

Eğitim için konuşma verilerini paylaşmayan, gizlilik odaklı tasarımdan yararlanın

Anima AI sınırlamaları

Yoğun kullanım dönemlerinde yanıt süreleri yavaşlayabilir

Diğer verimlilik araçları veya platformlarıyla sınırlı entegrasyon yetenekleri

Yetişkinlere yönelik içerik nedeniyle çocuklar için uygun olmayabilir

Anima AI fiyatlandırması

Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

(Kullanıcılardan alınmıştır)

Anima AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Anima AI hakkında ne diyor?

Play Store'daki bir yorum şöyle diyor:

Bu uygulama iyi, konuşma akışı bazen rastgele, konuyla alakasız sorularla kesintiye uğrayana kadar sorunsuz ilerliyor. Uygulamanın sohbet bölümünde AI dilini ve akışını şekillendirmede yardımcı olan rapor düğmesi olması çok hoşuma gitti.

Bu uygulama iyi, konuşma akışı bazen rastgele, yerinde olmayan sorularla kesintiye uğrayana kadar sorunsuz ilerliyor. Uygulamanın sohbet bölümünde AI dilini ve akışını şekillendirmede yardımcı olan rapor düğmesi olması çok hoşuma gitti.

8. Cleverbot (Öngörülemez, insan benzeri konuşma AI için en iyisi)

cleverbot aracılığıyla

Gece geç saatlerde arkadaşlarınızla yaptığınız rastgele, dolambaçlı konuşmaları hatırlıyor musunuz? Cleverbot, bu öngörülemez enerjiyi AI formunda yakalar. Yoğun senaryolu AI arkadaşlarının aksine, Cleverbot milyonlarca gerçek insan etkileşiminden öğrenir ve her konuşmayı benzersiz ve öngörülemez hale getirir.

Esprili cevaplar, felsefi sorular ve hatta gerçekten spontan hissettiren şakacı sohbetlerle sizi şaşırtabilir. Gerçekçi diyaloglar üzerinde çalışan yazarlar için bu öngörülemezlik, yaratıcı blokları aşmak için paha biçilmez bir değer olabilir. Cleverbot ile karakterinizin ikilemini sohbet etmeye başlayın ve konuşmanın nereye varacağını görün.

Cleverbot'un en iyi özellikleri

Formüle dayalı, önceden programlanmış AI kalıplarını takip etmeyen, beklenmedik ve yaratıcı yanıtlardan ilham alın

Tamamen konuşmaya odaklanan, basit ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüzün keyfini çıkarın

Kaydolmadan veya hesap oluşturmadan hemen sohbete başlayın

Cleverbot sınırlamaları

Bazen konuşma bağlamını kaybederek bilgilerin tekrarlanmasını gerektirir

Yeni platformların sunduğu gibi karakter özelleştirme seçenekleri yok

Güçlü içerik filtreleme olmadan ara sıra uygunsuz yanıtlar

Cleverbot fiyatlandırması

Ücretsiz

Cleverbot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: Daha İyi Çıktılar İçin AI Negatif İpuçlarını Kullanma (+Örnekler)

9. Talkie (Çeşitli kişiliklere sahip çok dilli AI karakterler için en iyisi)

talkie aracılığıyla

Sabırlı bir öğretmenle İspanyolca pratik yapmak, yaratıcı bir ortakla pazarlama fikirleri üretmek ve bir uzmandan teknik tavsiye almak istemiş miydiniz? Talkie, farklı diller, bilgi alanları ve kişilik tiplerinde uzmanlaşmış çeşitli AI karakterleriyle tam da bunu yapmanızı sağlar.

Talkie'yi farklı kılan, karakterlerinin farklı dillerde tutarlı kişiliklerini korumasıdır. Örneğin, Japonca öğreniyorsanız, aynı karakterle hem İngilizce hem de Japonca sohbet edebilir, böylece dil pratiğiniz sadece kelime alıştırmaları yerine daha tutarlı ve ilişki temelli hale gelir.

Talkie'nin en iyi özellikleri

Birden fazla dilde tutarlı karakter kişilikleri oluşturun

İş, yaratıcı yazım ve eğitim gibi belirli alanlar için çeşitli karakter listesine erişin

Sesli sohbet ile telaffuz ve konuşma akıcılığını geliştirin

Talkie sınırlamaları

Gelişmiş dil özellikleri için abonelik planları gerekir

Bazı kullanıcılar tarafından bildirilen mobil uygulama performans sorunları

Harici dil öğrenme platformları veya verimlilik araçlarıyla sınırlı entegrasyon

İçerik denetimi ve kural uygulamasındaki tutarsızlıklar kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Talkie fiyatlandırması

Ücretsiz

Talkie + Standart : 9,99 $/ay

Talkie + Pro: 24,99 $/ay

Talkie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca Okuyun: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI şablonları

10. Sakura AI (Anime ve mangadan esinlenen karakter etkileşimleri için en iyisi)

sakura AI aracılığıyla

Hepimiz bir noktada, en sevdiğimiz anime dünyasına adım atmak ve en sevdiğimiz karakterlerle etkileşim kurmak istedik. Sakura AI ile bunun mümkün olduğunu söylesek ne dersiniz?

Bu Karakter AI alternatifi, kendine özgü kişilikleri, geçmişleri ve görsel tasarımları olan son derece ayrıntılı anime ve manga esintili AI arkadaşlar yaratır.

Sakura AI'yı ayıran özellik, Japon animasyon ve çizgi romanlarının estetik ve hikaye anlatım geleneklerine olan derin bağlılığıdır. Örneğin, bir tsundere karakterle etkileşimde bulunurken, ilişkiniz geliştikçe ilk soğukluktan kademeli sıcaklığa doğru klasik bir ilerleme yaşayacaksınız. Her karakterin yanıtı, yerleşik kişiliğine uygun ve tutarlı bir deneyim yaratır.

Sakura AI'nın en iyi özellikleri

Detaylı görsel tasarımlara ve arka plan hikayelerine sahip anime esintili karakterlerle konuşun

Karakterlerin tutarlı ve arketipe uygun şekilde yanıt verdiği rol yapma senaryolarını deneyimleyin

Anime ve mangaya özgü kültürel referanslarla Japonca dil desteği alın

Sakura AI sınırlamaları

Anime estetiğine yapılan yoğun vurgu, daha gerçekçi etkileşimler arayanlara hitap etmeyebilir

Karakter yanıtları bazen nüanslı kişiliklerden ziyade türün klişelerine dayanır

Sakura AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Diamond: 19 $/ay

Sınırsız: 39 $/ay

Sakura AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sakura AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

Diyaloglar harika. Rol yapma mükemmel. Mobil cihazlarda çalışıyor. Aylık abonelik ücreti ödüyorum ve her gün kullanıyorum. Hafızası çok iyi ve bazen botlar küçük hatalar yapabildiğinden gerektiğinde mesajları düzenleyebiliyorsunuz. Her şeyi söyleyebilir ve yapabilirsiniz. 5 üzerinden 5 yıldız veriyorum.

Diyaloglar harika. Rol yapma mükemmel. Mobil cihazlarda çalışıyor. Aylık abonelik ücreti ödüyorum ve her gün kullanıyorum. Hafızası çok iyi ve bazen botlar küçük hatalar yaptığı için gerektiğinde mesajları düzenleyebiliyorsunuz. Her şeyi söyleyebilir ve yapabilirsiniz. 5 üzerinden 5 yıldız veriyorum.

11. AI Dungeon (Etkileşimli hikaye anlatımı ve rol yapma için en iyisi)

google Play Store üzerinden

Hikayeyi kendinizin şekillendirebileceği, kendi maceranızı seçebileceğiniz bir kitaba girmeye ne dersiniz? AI Dungeon, hayal edebileceğiniz her şeyin hikaye dünyanızda mümkün hale geldiği, sonsuz dallara ayrılan interaktif kurgular yaratır.

Konuşmaya odaklanan çoğu AI karakter aracının aksine, AI Dungeon seçimlerinize göre tüm bir anlatı evreni oluşturur. Bir uzay kaşifi olarak gizemli bir gezegeni keşfederek başlayabilir, ardından kendinizi uzaylı medeniyetlerle pazarlık yaparken veya uzay korsanlarıyla savaşırken bulabilirsiniz — tüm bunlar kararlarınız ve AI'nın yaratıcı tahminlerinden doğal bir şekilde ortaya çıkar.

AI, eylemlerinize zengin ayrıntılar içeren açıklamalar ve karakter yanıtlarıyla yanıt verir ve genellikle hikayeleri beklenmedik yönlere taşıyarak kendi yaratıcı projeleriniz için yeni fikirler ortaya çıkarır.

AI Dungeon'un en iyi özellikleri

Seçimlerinize ve yazma stilinize uyum sağlayan sonsuz dallara ayrılan hikayeler oluşturun

Fantastik ve bilim kurgudan gizem ve romantizme kadar birçok tür için destek alın

Çok oyunculu modu kullanarak arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve hikayeleri birlikte yazın

İlham almak veya doğrudan oynamak için kullanıcılar tarafından oluşturulan geniş hikaye kitaplığına erişin

AI Dungeon sınırlamaları

Oluşturulan içeriğin kalitesi, etkileşimler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir

Bazı kullanıcılar belirli komut istemi stilleriyle ilgili sorunlar ve "Buraya kadar geri al" fonksiyonunun eksikliğini bildirmiştir

AI Dungeon fiyatlandırması

AI Dungeon Adventurer: 9,99 $

AI Dungeon Champion: 14,99 $

AI Dungeon Legend: 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 $

2.500 Kredi: 19,99

80 Kredi: 0,99 $

AI Dungeon puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp Brain, konuşma esnekliği ve görev yönetimi için neden en iyi AI aracıdır?

Özel karakter AI alternatifleri özel konuşma deneyimleri sunarken, diğer AI araçları ek verimlilik özellikleriyle birlikte benzer avantajlar sağlayabilir.

ClickUp Brain, güçlü AI yeteneklerini doğrudan proje yönetimi ortamınıza getirerek iş akışınızı dönüştürür. Geleneksel karakter AI araçlarından ayıran özelliği, sadece konuşma arkadaşlığı sunmak yerine AI destekli yardımı gerçek işinize entegre etme yeteneğidir

Hepsi bir arada yaratıcı çalışma alanınız

Bu, son teslim tarihlerini takip ettiğiniz, takım üyeleriyle işbirliği yaptığınız ve genel projenizi yönettiğiniz tek bir yerde her şeyi düzenli tutarken karakter diyalogları, hikaye fikirleri veya pazarlama metinleri oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Birden fazla projeyle uğraşan içerik oluşturucular için ClickUp Brain, yazar bloğu ile karşılaştığınızda yeni fikirler üretmenize, araştırma materyallerini eyleme geçirilebilir içgörülere özetlemenize ve hatta çeşitli içerik parçaları için farklı karakter arkları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Belgelerinizde ClickUp Brain'in AI araçlarını kullanarak yazın, fikir üretin, özetleyin, çevirin, düzenleyin ve daha fazlasını yapın

Örneğin, sosyal medya kişilikleri oluşturmak için AI kullanan bir pazarlama takımı, ClickUp Brain'e güvenerek her kişilik için tutarlı ses kılavuzları geliştirebilir, örnek gönderiler oluşturabilir ve içerik takvimini düzenleyebilir; hepsi aynı çalışma alanında.

Tek bir yerden birden fazla LLM'ye erişin

ClickUp Brain'in en güçlü özelliklerinden biri, çalışma alanınızda birden fazla büyük dil modeline (LLM) erişebilme yeteneğidir. Bu, tek bir AI yaklaşımı veya kişiliğiyle sınırlı olmadığınız anlamına gelir; farklı görevler için farklı AI modellerinden yararlanabilir ve mevcut ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin

Romanınız için karmaşık karakter geliştirme konusunda beyin fırtınası yapmak için GPT-4'ün gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine mi ihtiyacınız var? Yoksa diyalog oluştururken Claude'un incelikli, düşünceli yanıtlarını mı tercih edersiniz? ClickUp Brain, bu LLM'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar. Bu esneklik, bir an teknik hassasiyet, bir an yaratıcı yetenek gerektiren farklı AI güçlerine ihtiyaç duyduğunuz yaratıcı projeler üzerinde çalışırken paha biçilmez bir değer sunar.

👀 Biliyor muydunuz? GPT-4'ün bağlam penceresi yaklaşık 32.000 belirteç, yani yaklaşık 24.000 kelimeden oluşur ve bu da önemli ölçüde bağlamsal bellek sağlar.

ClickUp ile en yaratıcı ve verimli halinize ulaşın

AI yeteneklerini ayrı bir araçta tutmak yerine iş akışınıza dahil eden ClickUp Brain, yaratıcı odaklanmayı bozan sürekli bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır ve AI tarafından oluşturulan tüm içeriğin görevleriniz, son tarihleriniz ve takım iletişimlerinizle birlikte düzenli kalmasını sağlar.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve yaratıcı dünyanızın sınırlarını zorlamaya başlayın!