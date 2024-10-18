Sorunsuz Mobil Uygulama Onboarding'i Sağlayın: Geliştiriciler için Kılavuz

Yeni bir kullanıcı uygulamanızı indirdi. Tebrikler! Bu, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha düşük müşteri kaybı ile sonuçlanan etkileşimi teşvik etmenin ilk adımıdır.

Ancak, uygulamanızın mükemmel olduğunu düşünseniz de, özellikle uygulama sezgisel değilse, tüm kullanıcılar aynı şekilde düşünmeyecektir. En son isteyeceğiniz şey, bir kullanıcının uygulamanızı silmesidir. Bu nedenle, kullanıcıları kullanıcı arayüzüyle bir an önce tanıştırmak çok önemlidir.

Mobil uygulama onboarding akışları, yeni kullanıcıları yönlendirmek için en iyi yoldur. Evrendeki en basit uygulamaya sahip olduğunuzu düşünseniz bile, hızlı bir onboarding süreci, kullanıcıları elde tutmak ve mobil uygulamanızdan daha fazla değer elde etmek için en iyi yoldur.

Aslında, etkili onboarding akışları ilk kez kullananları uzun vadeli hayranlara dönüştürür. Bildirimleri ince ayarlıyor, onboarding ekranlarını iyileştiriyor veya kayıt sürecini basitleştiriyor olsanız da, başarılı bir uygulama onboarding deneyimi, sağlam bir ilk izlenim bırakmaya bağlıdır.

Onboarding akışı fazladan bir adım gibi görünebilir, ancak etkili kullanıcı kılavuzları ile birçok avantaj elde edeceğinize söz veriyoruz. Bu kılavuzda, uygulama onboarding sürecinin önemini açıklayacağız, favori onboarding en iyi uygulamalarımızı paylaşacağız ve gerçek hayattan onboarding akışlarına dair örnekler vereceğiz.

Mobil Uygulama Onboarding'i Anlamak

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Mobil uygulama onboarding, yeni kullanıcıları uygulamanızla tanıştıran bir süreçtir. Geliştirici olarak, mobil kullanıcıları anahtar özellikler ve temel işlevler konusunda yönlendiren onboarding adımlarını siz belirlersiniz. Onboarding yazılımı, kullanıcı deneyiminin tonunu belirler ve çoğu zaman, bir kullanıcının uygulamanızla etkileşime girip girmeyeceğinde veya uygulamayı terk edip etmeyeceğinde büyük bir rol oynar.

Baskı yok. 👀

Onboarding birçok formda olabilir, örneğin:

Etkileşimli adım adım kılavuzlar

Öğreticiler

Araç ipuçları

İlerleme çubukları

Tüm mobil uygulama onboarding deneyimleri, kullanıcıları uygulama ortamında üst düzeyde yönlendirmeli ve ilk etkileşimi olabildiğince sezgisel hale getirmelidir. Hedefiniz teknoloji meraklısı kullanıcılar veya teknoloji düşmanı kullanıcılar olsun, onboarding süreçleri yeni kullanıcılar için gereklidir. Nihai hedef, ilk kez kullanan kullanıcıları hızlı bir şekilde yetkin uygulama kullanıcılarına dönüştürmektir.

Gerçek uygulamayı oluşturmakla meşgul olduğunuzu biliyoruz, ancak oluşturduğunuz uygulamayı kullanıcıların kullanmasını istiyorsanız, bir onboarding akışı oluşturmak için zaman ayırmanız gerekir. Mobil uygulama onboarding'i, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok yönden işinize fayda sağlar:

Uygulamanın değerini ve alaka düzeyini hızlı bir şekilde vurgulayarak kullanıcı tutma oranlarını artırın

Kullanıcı etkileşimini artırın ve terk oranlarını azaltın. Sonuçta, kendine güvenen bir kullanıcı uzun vadeli bir kullanıcı olma olasılığı daha yüksektir

App Store ve Google Play Store'da daha yüksek yıldız puanları alarak rakiplerinizden farklılaşın

Farklı Türlerde Mobil Uygulama Onboarding

Uygulama geliştirme, tek tip bir yaklaşımdan daha fazlasını gerektirir. Farklı uygulamalar, kullanıcı tabanına ve temel özelliklerine göre farklı onboarding stratejileri gerektirir. Kullanıcılarınız için en cazip seçeneği bulmak için bu mobil uygulama onboarding türlerinden birini seçin.

Aşamalı yaklaşım

Aşamalı onboarding, yeni özellikleri kademeli olarak tanıtır. Kullanıcıları öğreticilerle boğmak yerine, uygulamada bir sayfadan diğerine geçerken işlerin nasıl yürüdüğünü gösterirsiniz. Bu, uygulamanız daha karmaşık veya birden fazla özelliğe sahipse etkilidir. Dünyanın en uzun onboarding akışıyla yeni kullanıcıları korkutup kaçırmak yerine, adım adım talimatlar sunarak onları çok fazla bilgiyle boğmazsınız.

Fonksiyonel yaklaşım

Fonksiyon odaklı onboarding olarak da bilinen fonksiyonel yaklaşım, uygulamanın temel işlevlerini sergilemek için en basit yoldur. Bir uygulamanın özellikleri ana satış noktasıysa, fonksiyonel yaklaşım bunları yeni kullanıcılara tanıtmanın en doğrudan yoludur. Bu, kullanıcılara uygulamanın pratik kullanımlarını hemen gösteren, anahtar fonksiyonları ve genel kullanışlılığını ilk kullanımdan itibaren vurgulayan daha uygulamalı bir yaklaşımdır.

Fayda odaklı yaklaşım

Avantaj odaklı yaklaşım, uygulamanın değerini vurgular. Özellikleri öne çıkarmak yerine, uygulamanın kullanıcının hayatını nasıl daha iyi veya daha kolay hale getirdiğine odaklanırsınız. Bu yaklaşım, şüpheci kullanıcılara uygulamanın değerini gösterir ve uzun vadeli etkileşimin temelini oluşturan güçlü bir ilk izlenim yaratır.

Uygulama Onboarding'inin Anahtar Unsurları

Hiçbir uygulama aynı olmadığı için her uygulama onboarding deneyimi farklıdır. Ancak, mobil uygulama onboarding'iniz, kullanıcıları mümkün olduğunca verimli bir şekilde eğitmek için yine de bu beş anahtar unsuru içermelidir.

1. Karşılama özelliği

Karşılama özelliği, uygulama ile kullanıcı arasındaki ilk temas noktasıdır. Bu, kullanıcı deneyiminin tonunu belirler, bu nedenle iyi tasarlanmış bir karşılama ekranı çok önemlidir. Karşılama ekranınız sadece görsel olarak çekici olmakla kalmamalı, aynı zamanda uygulamanın değerini kısa ve ilgi çekici bir şekilde aktarmalıdır.

İlk izlenimler burada önemlidir, bu nedenle tasarımınızı dikkatlice düşünün. Ön uç ekibinizle birkaç seçenek için tel kafes modeli oluşturun ve ilk kez kullananları en çok etkileyecek tasarımları belirleyin. 🖼️

2. Uygulamanın avantajlarını tanıtma

Kullanıcılar uygulamanızı kullanmanın bir anlamı olmadığını düşünürlerse, onu hemen silerler. Uygulamayı indirmenin avantajları, kullanıcının akıllı telefonunun ana ekranının düzenli olmasını istemesinden daha ağır basmalıdır. Onboarding iş akışının bu kısmı, benzersiz değer önermenizi iletmeli ve uygulamanın sorunları nasıl çözdüğünü veya kullanıcının hayatını nasıl iyileştirdiğini vurgulamalıdır.

Elbette, anahtar özellikleri vurgulayabilirsiniz, ancak bunları kullanıcılara uygulamanın zamanlarına değer olduğunu anlatacak şekilde çerçevelendirin. Bunları birkaç cümleye özetleyebilirseniz, sonuç aldığınızı kanıtlamak için bir veya iki vaka çalışması ekleyin.

3. Kullanıcı kurulumu ve kişiselleştirme özelliği

Günümüzün kullanıcıları kişiselleştirmeye önem veriyor, bu nedenle uygulamayı nasıl kendilerine göre özelleştirebileceklerini hızlıca anlatın. Bu adımda, uygulama deneyimini optimize etmek için kullanıcıdan bilgi toplarsınız. Kullanıcıların tercihlerini ayarlamasına veya ilgi alanlarını seçmesine olanak tanıyarak, uygulamanız daha alakalı ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunar.

4. Etkileşimli adım adım kılavuzlar veya talimatlar

Etkileşimli adım adım kılavuzlar, yeni kullanıcıları uygulamanın işlevleri hakkında daha kısa sürede bilgilendirmek için yararlı bir yoldur. Kullanıcılara uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunmak için kaydırmalı öğreticiler veya açılır araç ipuçları gibi etkileşimli öğeler ekleyin. Bu, onboarding sürecini çok daha ilgi çekici hale getirir ve kullanıcıları en kısa sürede kullanmaya başlamaya teşvik eder.

5. Destek ve yararlı kaynaklar

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Mobil uygulama ilk kullanıma alma süreci, kullanıcılara başlangıç için genel bir alan sağlar, ancak bazı kullanıcıların ilk kullanıma aldıktan sonra soruları olabilir. Onları yalnız bırakmayın! Ek soruları olan herkese destek ve kaynaklar sağlayın. SOP bağlantıları, sohbet desteği veya yardım sunan uygulama içi mesajlar içeren kapsamlı bir SSS alanı sağlayın. Ancak, bu belgelerin doğru olduğunu iki kez kontrol edin. Yararsız veya güncel olmayan kaynaklardan daha itici bir şey yoktur. 📚

Mobil Uygulama Onboarding için En İyi Uygulamalar

Kendi mobil uygulama ilk deneyiminizi oluşturmaya hazır mısınız? Kullanıcılarınızın seveceği sorunsuz bir deneyim tasarlamak için bu en iyi uygulamaları izleyin.

Proje yönetimi çözümünde işlerinizi izleyin

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'ın Pano görünümü ile

Zarif deneyimler önemlidir. Proje yönetimi çözümleri, yazılım takımlarının uzun ve zahmetli onboarding süreçlerine olan ihtiyacı azaltan daha iyi kullanıcı deneyimleri tasarlamasına yardımcı olur.

Yazılım ekipleri, iş yüklerini yönetmek için değil, kullanıcılarının seveceği övünmeye değer deneyimler tasarlamak için de ClickUp'a güveniyor. Çevik bir takımda çalışıyorsanız, ClickUp'ın hepsi bir arada Sprint özelliğini kullanarak hedeflerinize rekor sürede ulaşın. Hatta favori Git araçlarınızla da entegre olarak tüm işlerinizi tek bir sezgisel platformda bir araya getirir. 🛠️

Özelleştirebileceğiniz yerler

Mobil uygulama onboarding sürecinin sıkıcı bir hale gelmesini istemezsiniz. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş onboarding deneyimlerine daha fazla dikkat eder, bu nedenle süreci mümkün olduğunca özelleştirin. Bu, onlara görünümleri değiştirme veya sorunlu noktalarına göre belirli bir özelliğe odaklanma seçeneği sunmak anlamına gelebilir. Oyunlaştırma da, katılımı artırmak ve kullanıcıların dikkatini ilk günden itibaren çekmek için eğlenceli bir yoldur.

Onboarding akışlarınızı düzenli olarak test edin

Gösterge panellerindeki ClickUp Sprint Hız Kartları, projeleri tahmin etme konusunda daha iyi ve daha doğru içgörüler sağlar

Kullanıcıların uygulamaya alıştırma süreciniz ne kadar etkili? ClickUp Dashboards gibi araçlar, kullanıcı etkileşimi metrikleri ve genel performans hakkında hızlı bir özet sunar. Ancak bu durumda bile, deneyimi kendiniz gözlemlemek yine de iyidir. Uygulamaya alıştırma deneyimini en az üç ayda bir veya uygulamada büyük güncellemeler yaptığınızda test etmek için hatırlatıcılar ayarlayın.

Onboarding deneyimleri işletim sistemine ve cihaza göre farklılık gösterebilir, bu nedenle onboarding deneyiminizi birden fazla ortamda test edin. Örneğin, hem iOS hem de Android projesi oluşturduysanız, onboarding deneyiminin her iki sistemde de aynı şekilde çalıştığını iki kez kontrol edin.

Başarılı Uygulama Onboarding'inin Gerçek Hayattan Örnekleri

Teori güzel, ancak gerçek dünyadaki uygulama onboarding örneklerinin geliştiricilerin daha ilgi çekici deneyimler oluşturmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. İşte en sevdiğimiz uygulama onboarding deneyimlerinden birkaç örnek ve bunları taklit etmenize yardımcı olacak ipuçları:

MyFitnessPal: Facebook veya e-posta ile MyFitnessPal hesabı oluşturabilirsiniz, bu da hesap oluşturma sürecini hızlandırır. Karşılama akışı, kullanıcıları hedef belirleme, adım adım uygulama kılavuzu ve hatta özel hatırlatıcılar ile yönlendirerek özellikle yararlıdır. Facebook veya e-posta ile MyFitnessPal hesabı oluşturabilirsiniz, bu da hesap oluşturma sürecini hızlandırır. Karşılama akışı, kullanıcıları hedef belirleme, adım adım uygulama kılavuzu ve hatta özel hatırlatıcılar ile yönlendirerek özellikle yararlıdır. ClickUp Goals , bunun gibi %100 özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır, böylece siz (veya kullanıcılarınız) hiçbir sorun yaşamadan hedefleri izleyebilirsiniz

WhatsApp: Telefon numaranızı onayladıktan ve kişi listenize eriştiğinizde, yeni WhatsApp kullanıcıları uygulama özellikleri hakkında bilgilendirilir. Kullanıcıları arkadaşlarını ve ailelerini WhatsApp'a davet etmeye teşvik eden "Kişileri davet et" özelliğini beğendik. Tavsiyeler, tüm uygulamalar için büyük bir kazançtır, bu nedenle mümkünse bunları onboarding akışınıza dahil etmeniz çok kolaydır

Slack: Slack'in onboarding sürecinin kullanıcılara uygulamanın nasıl çalıştığını öğretmesinin yanı sıra, uygulamayı tam ihtiyaçlarına göre nasıl özelleştirebileceklerini de öğretmesini çok seviyoruz. Kullanıcılar kanallarda gezinmeyi, arama yapmayı, kenar çubuğu ayarlarını yönetmeyi ve daha fazlasını öğreniyor. Slack'in onboarding sürecinin kullanıcılara uygulamanın nasıl çalıştığını öğretmesinin yanı sıra, uygulamayı tam ihtiyaçlarına göre nasıl özelleştirebileceklerini de öğretmesini çok seviyoruz. Kullanıcılar kanallarda gezinmeyi, arama yapmayı, kenar çubuğu ayarlarını yönetmeyi ve daha fazlasını öğreniyor. ClickUp'ın hemen hemen her parçası da özelleştirilebilir , böylece kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına göre görünümleri, hiyerarşileri ve daha fazlasını ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz

Mobil Uygulama Onboarding'de Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

ClickUp gibi proje yönetimi uygulamaları sizin için birçok zor işi halledecek, ancak yine de onboarding sürecinde hatalar yapmanız mümkün. Bu yaygın mobil uygulama onboarding hatalarından kaçınarak kullanıcılarınızı memnun edin.

Sezgisel olmayan uygulamalar geliştirme

Elbette burada odak noktamız onboarding, ancak uygulamanızın kalitesi de kullanıcının onboarding deneyimini doğrudan etkiler. Dolayısıyla, proje geliştirmenin kalitesi hemen hemen her şeyi etkiler.

Bir uygulamayı tamamlamak için birkaç özelliği bir araya getirmek cazip gelebilir, ancak kimse mantıklı olmayan karmaşık bir uygulamayı kullanmak istemez. Proje teklifinden tamamlanmasına kadar kullanıcı deneyimine odaklanarak, baştan itibaren kullanıcı dostu tasarımlara ve deneyimlere öncelik verin.

Karmaşık bir onboarding süreci oluşturma

Onboarding sürecini çok uzun veya karmaşık hale getirmekten kaçının. Kullanıcılar uygulamada nasıl gezinileceğini öğrenmekle ilgilenir, ancak uzun süren onboarding onları hayal kırıklığına uğratır. Yeni kullanıcılar için en alakalı anahtar özelliklere odaklanın. 📱

Değer yerine özelliklere odaklanma

Özellik listesi harika, ancak bu özellikler kullanıcılarınız için ne anlama geliyor? "500'den fazla şablona erişim elde edin" demek yerine, "Haftada ortalama dört saat tasarruf edin" deyin

Ancak, her kullanıcı aynı şeyi aramaz. Ya onların gerçekten umursamadıkları avantajları listelerseniz ne olur? Bu biraz zor olabilir, bu yüzden kullanıcılarınızın bu uygulamadan ne elde etmek istediğini görmek için küçük bir kitle araştırması yapın. ClickUp gibi bir çözüm, kullanıcı verilerinden kullanıcı yolculukları, müşteri profilleri ve diğer yararlı araçlar oluşturarak kullanıcılarınız için "değer"in gerçekte ne anlama geldiğini anlamanızı kolaylaştırır.

ClickUp ile Mobil Onboarding Akışlarını Kolaylaştırın

Birçok geliştirici, mobil uygulama onboarding'inin değerini göz ardı ediyor. Bu adımı atlamak cazip gelebilir, ancak sağlam bir onboarding, kullanıcı katılımını artırır ve uygulamanızdan daha fazla ROI elde etmenizi sağlar. Bu uygulamayı oluşturmak için zaten çok çalıştınız. Yüksek kaliteli bir mobil uygulama onboarding deneyimi tasarlayarak çabalarınızın karşılığını daha fazla almaya ne dersiniz?

Bunu manuel olarak yapmanız da gerekmez. ClickUp, ürün yöneticilerinin ve geliştiricilerin uygulama onboarding sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Bize inanmak zorunda değilsiniz: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanı'na şimdi kaydolun.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Mobil uygulamada onboarding nedir?

Mobil uygulama onboarding, yeni kullanıcıları bir uygulamaya alıştırma sürecidir. Bu, kullanıcıların uygulamanın nasıl işlediğini öğrendiği kritik bir aşamadır. Başarılı bir onboarding, kullanıcıların uygulamada kalma süresini, etkileşimini ve genel memnuniyetini etkiler. Her uygulama farklıdır, ancak çoğu onboarding deneyimi, kullanıcıların uygulamaya daha rahat alışması için karşılama ekranları, öğreticiler ve kurulum sihirbazları içerir.

2. Mobil uygulama onboarding için en iyi örnekler nelerdir?

MyFitnessPal, WhatsApp ve Slack, harika mobil onboarding deneyimleri sunar.

3. Bir uygulama tanıtım süreci nasıl oluşturulur?

ClickUp gibi bir çözüm kullanarak, kullanıcılara uygulamanızda nasıl gezinmeleri gerektiği konusunda daha iyi bir fikir veren sezgisel bir onboarding uygulaması oluşturun. Her onboarding uygulaması şunları içermelidir: