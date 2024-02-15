Güçlü Takım Karar Verme Sürecini Kolaylaştırma

Bir iş liderinin hayatı üç kelimeyle özetlenebilir: kararlar, kararlar, kararlar. Her gün almanız beklenen yüksek kaliteli kararların sayısı akıl almaz olabilir. Ancak, bunu tek başına yapmak zorunda olmadığınız gerçeğiyle kendinizi teselli edebilirsiniz.

Doğru kişileri işe almak, işinizi yeni bir pazara genişletmek veya yeni bir ürün grubu eklemek gibi önemli iş kararları genellikle odaklanmış bir takım çabasının ve etkili bir iş değerlendirmesinin sonucudur. 💪

Ancak, bir takım ancak liderlik açık tartışmaları ve işbirliğini etkili bir şekilde kolaylaştırdığında iyi kararlar alabilir. Farklı bakış açılarını sentezlemek için süreçler mevcuttur ve kararı uygulamak için bir hesap verebilirlik kültürü vardır.

Bu nedenle takım liderleri, hızlı ve objektif kararlar almalarına yardımcı olacak doğru verilere, araçlara ve kişilere sahip olduklarından emin olmalıdır.

Bu yazıda, optimum takım karar verme için gerekli koşulları nasıl oluşturabileceğinizi ele alacağız. Ayrıca süreci, faydalarını ve zorluklarını, kullanılan farklı modelleri inceleyecek ve bazı profesyonel ipuçları vereceğiz.

Takım Karar Verme Neden Önemlidir?

Zippia tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların %90'ı karar vericilerin takımlarına danışmadan nihai karar vermemeleri gerektiğini düşünürken, %40'ı liderlerinin ve karar vericilerinin bunu sürekli olarak yapmadığını düşünüyor.

Birçok işyerinde, yöneticiler ve liderler tek başına veya birkaç seçkin çalışanla karar almanın daha hızlı ve verimli olduğunu düşünür. Onlara göre, çok fazla kişiyi sürece dahil etmek gereksiz bir karmaşaya yol açar, zaman kaybına neden olur, çok az değer katar ve sorunların çözümünü geciktirir.

Ancak bu yaklaşım, işinize yarardan çok zarar verebilir.

Takım karar verme sürecinin kuruluşunuz için önemli olmasının nedenleri şunlardır:

Yenilikçi fikirler

Güvendiğiniz kişilerden oluşan tüm takımınız ortak bir hedef için çalıştığında, bir sorunu farklı açılardan görebilirsiniz.

Her takım üyesi farklı bir geçmişe, deneyime ve beceri setine sahiptir. Tek başınıza düşünemeyebileceğiniz benzersiz bakış açılarını masaya getirebilirler. Çoklu bakış açıları ve görüşler, bir zorluğa toplu olarak ve her yönden yaklaşmanızı sağlar. Ve nihai çözümünüz bütünsel ve kapsayıcı olur.

Takım işbirliği ve fikir birliği ile ortaya çıkan fikirler, işinizin tam da ihtiyacı olan şey olabilir: yaratıcı, özgün ve çok yönlü bir çözüm. Araştırmalar, çeşitliliğin daha iyi karar almayı sağladığını ve kurumsal inovasyonu beslediğini gösteriyor.

Çalışan deneyimi

Çalışanlar, her zamankinden daha fazla, fikirlerinin ve rollerinin kuruluşun genelinde önemli olduğunu hissetmek istiyor.

Zippia'nın aynı araştırması, grup işbirliğini ve iletişimi teşvik eden şirketlerin çalışan devir oranlarında %50 gibi çarpıcı bir düşüş gördüğünü ortaya koyuyor.

Takımınızı karar alma sürecine dahil etmek, çalışanların memnuniyetini ve kararı kabul etmelerini artırır. Ayrıca onlara değer verdiğinizi gösterir. Çalışanlar, aktif olarak işbirliği yaptıklarında işlerinden ortalama %17 daha memnun olurlar.

Çalışanlarınızın görüşlerine değer verdiğinizde, işinize karşı sadakat ve sorumluluk duyguları artar. Böylece, işbirliğine dayalı karar verme, yönetici ve lider olarak etkinliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Bilgi paylaşımı

Grup konuşmaları ve tartışmaları, çalışanlarınıza kuruluşun yönü hakkında önemli bilgiler verebilir.

Ayrıca, liderlerin yanlış anlaşılma veya kafa karışıklığı olan alanları belirlemelerine ve hızlı bir şekilde netlik sağlamalarına olanak tanır. Sonuç, şirketinizin stratejik yol haritası ile çalışanların katılımı arasında daha fazla uyumdur. Bu, daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratır.

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Takım Karar Verme Sürecini Anlamak

Takım olarak karar vermenin önemini belirledik, peki bunu nasıl yapacağız? Hem sonuç odaklı hem de hızlı bir süreç tanımlamak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1. Sorunu belirleyin

Öncelikle, işte bir anormallik olduğunu veya ulaşmanız gereken bir hedef olduğunu kabul edin. İşinizi değerlendirerek neyin yanlış gittiğini veya karar verilmesi gereken konuları belirleyin.

Takım üyeleri, çözmeye çalıştıkları sorun hakkında serbestçe tartışabilmeli ve anlaşabilmelidir. Bu, herkesin farklı yönlere çekilmesini önler ve değerli zaman kazandırır.

2. Sorunu tanımlayın

Ardından, sorunun net bir resmini çizmeniz gerekir. Bu nedenle, tüm ilgili bilgileri toplayarak ve takımınızı katkıda bulunmaya teşvik ederek başlayın.

Bu adımda, aşağıdaki gibi belirli sorular sormalısınız: Kuruluş içinde bu zorluktan en çok kimler etkileniyor? Planlanan değişiklikten en çok kimler etkilenecek? Sorun nasıl ortaya çıktı? Sorunun kapsamı nedir?

Durumu anlamak için olabildiğince derinlemesine araştırın. Sorunu netleştirmek ve anlamak için verileri toplayın. Ne kadar çok bilirseniz, sonraki adımlarınızı o kadar iyi planlayabilirsiniz. Bu, sorunu yanlış teşhis etmenizi de önleyecektir.

3. Çözümler oluşturun

Tam bir resim elde ettikten sonra, takımınızı toplayarak tüm olası çözümleri beyin fırtınası yapın. Ancak bunu yapmadan önce, bir çözümün etkinliğini nasıl ölçeceğinize dair net parametreler belirleyin.

Bu parametreler bir kontrol listesi, evet/hayır soruları listesi veya belirli iş metriklerinde somut bir artış/azalma olabilir. Çözümün veya kararın yerine getirilmesi gereken koşulları belirttiğinizden emin olun.

Ardından, takımınızdan ortaya çıkan fikirleri memnuniyetle karşılayın.

4. Tüm seçenekleri değerlendirin

Tüm olası çözümleri ayrıntılı olarak belirlediğinize göre, şimdi en iyisini seçme zamanı.

Her seçeneğin gerçek dünyadaki sonuçlarını yazmaya çalışın. Çözümün işiniz, çalışanlarınız, müşterileriniz ve diğer paydaşlarınızın yanı sıra dış ortam üzerindeki olası etkisini değerlendirin. Değerlendirmenize rehberlik edecek, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir dizi kriter ve puanlama mekanizması bile oluşturabilirsiniz.

Elbette herkes her konuda aynı fikirde olmayacaktır. Bazı takım üyeleri taviz vermek zorunda kalacaktır. Bu nedenle, en "popüler" kararı değil, "doğru" kararı vermeye çalıştığınızı hatırlatmak çok önemlidir.

5. Çözümü uygulayın ve sonuçları inceleyin

Grup konsensüsüne ulaştığınızda, planı son haline getirebilirsiniz. Ve sonra, elbette, uygulayabilirsiniz.

Ancak süreç burada bitmez. Çözümünüz uygulamaya konulduktan sonra, onu izlemeli ve istenen sonuçları verip vermediğini kontrol etmelisiniz.

Çözümünüz tam bir başarı olmadıysa, bunu takımınıza açıkça iletin ve iyileştirmek için değişiklikler yapıp yapamayacağınızı görün. Ayrıca, planınızdan sapma olup olmadığını değerlendirin.

Çözüm işe yaramazsa, seçenekler listesine geri dönün ve bir sonraki en iyi çözümü uygulayın. Bu adım, gelecekteki karar alma süreçlerini iyileştirmek için çok önemlidir.

6. Geri bildirim sağlayın

Her başarısızlık veya zafer, öğrenme fırsatıdır. Çözümünüzün performansını değerlendirdikten sonra, geri bildirimlerinizi takım üyeleriyle paylaşmayı unutmayın. Çözümünüzün sorunu ne kadar iyi çözdüğü, ne kadar olumlu bir etki yarattığı ve ne kadar zaman veya çaba tasarrufu sağladığına dair ayrıntıları ekleyin.

Ayrıca, grup karar alma sürecini de değerlendirin. Neler iyi işledi, neler iyileştirilebilir?

Takım üyelerinden dürüst geri bildirim almayı teşvik edin, böylece onlar da sizin kadar sürece dahil olurlar.

Geri bildirimlerden elde ettiğiniz içgörüleri kullanarak, ekibinizin karar alma süreçlerini iyileştirin ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelin.

Takım Karar Verme Sürecinin Avantajları ve Zorlukları

Problem çözme için işbirliği konusunda hala kararsızsanız, bu anlaşılabilir bir durumdur. Düşüncelerinizi netleştirmek için, işbirliğinin artılarını ve eksilerini aşağıda özetledik:

Avantajlar

Gelişmiş yaratıcılık: İşbirliğine dayalı karar verme, her takım üyesinin birbirlerinin fikirlerini geliştirmesine olanak tanıyarak ve kendi düşünce tarzlarından ve zihinsel modellerinden farklı olanlara maruz kalmalarını sağlayarak yeniliği teşvik eder. Bu nedenle, son derece yaratıcı takımlar genellikle eklektik bireylerden oluşur

Geliştirilmiş problem çözme : Takımlar kolektif problem çözme becerilerini bir araya getirdiğinde, sorunu kapsamlı bir şekilde analiz edebilir ve etkili çözümler bulma olasılıkları artar. Dahası, kararlar karmaşıksa, takım üyelerinin bakış açılarını ve fikirlerini paylaşmalarına izin vermek, yüksek kaliteli kararlar almak için gereken kritik değerlendirmeyi artırabilir

Artan güven ve bağlılık: Karar alma sürecine dahil olan takım üyeleri, organizasyona daha fazla bağlılık, aidiyet ve sadakat hisseder. Bu aynı zamanda organizasyonun, çalışanlarının işin çıkarını ön planda tutacağına güvendiğini gösterir. Bu da takım arasında daha yüksek düzeyde bağlılık, sahiplik ve sorumluluk duygusu ile sonuçlanır

Zorluklar

Zaman kaybı: Grup karar verme süreci zaman alıcı olabilir. Yakın zamanda yapılan bir Grup karar verme süreci zaman alıcı olabilir. Yakın zamanda yapılan bir McKinsey Global Anketi , ankete katılanların yalnızca %20'sinin kuruluşlarının karar verme konusunda başarılı olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Çoğunluk, karar verme sürecine harcanan zamanın çoğunun verimsiz olduğunu belirtti. Konsensüs oluşturmak ve farklı bakış açılarını değerlendirmek zaman alıcı olsa da, acil kararlar için uygun olmayabilir

Çatışma ve anlaşmazlık: Takım içinde farklı görüşler çatışmalara yol açarak süreci yavaşlatabilir ve takım üyeleri arasında kişilerarası gerginlik yaratabilir

Grup düşüncesi: Takım içinde uyum arzusu, üyeler alternatifleri eleştirel bir şekilde değerlendirmeden oybirliğiyle alınan kararlara uymaya yol açan grup düşüncesine yol açabilir. Bu da en uygun olmayan seçimlerin yapılmasına sonuçlanabilir

Koordinasyon ve iletişim sorunları: Özellikle büyük takımlarda veya farklı coğrafyalara yayılmış takımlarda, takım üyeleri arasında etkili iletişim ve koordinasyon zor olabilir. Kültürel farklılıklar da burada devreye girebilir. Tüm bu faktörler yanlış anlaşılmalara veya kaçırılan fırsatlara yol açabilir

Takım Karar Verme Modellerinin Türleri

Bir takım lideri olarak, farklı karar verme stillerine sahip olabilirsiniz. Benzer şekilde, takım olarak karar vermede farklı modeller veya yaklaşımlar vardır. İşte en popüler altı model.

Konsensüsle karar verme: Bu yaklaşımda, herkes bir sorunla ilgili fikir ve görüşlerini dile getirebilir. Ardından, takım birlikte çalışarak en uygun buldukları fikri seçer. Herkes favori fikrine oy verir ve nihai kararı vermeden önce çözüm üzerinde konsensüs sağlar Delphi tekniği: Bu yöntemde, bir uzman ekibine cevaplamaları için bir dizi soru verilir. Yazılı cevapları takımla paylaşılır ve yazılı geri bildirimleri sağlanır. Geri bildirimlere dayanarak, uzman ekibi bir konsensüs sağlanana kadar birden fazla turda cevaplarını değiştirebilir veya düzenleyebilir Otokratik karar verme: Bu teknikte, genellikle grup lideri, grubun kararını destekleyip desteklememesine bakılmaksızın nihai karar vericidir. Tipik olarak, lider kendi başına karar verme yetkisine ve araçlarına sahiptir. Bu tür karar verme, acil ancak etkisi düşük konularda harekete geçmek için kullanılabilir Çoğunluk kuralı: Bu, grup kararlarında en sık kullanılan yöntemdir ve takımın her üyesi kendi tercihine oy verir. En çok oyu alan seçenek kazanır. Bu teknik adil görünse de, azınlık grubunu memnuniyetsiz bırakabilir Nominal grup tekniği: Bu, bir gruptan fikir veya çözüm üretmek için kullanılan yapılandırılmış Bu, bir gruptan fikir veya çözüm üretmek için kullanılan yapılandırılmış bir beyin fırtınası yöntemidir . Katılımcılar bağımsız olarak fikirler üretir, ardından bu fikirler paylaşılır ve toplu olarak değerlendirilir. Fikirleri sıralayarak ve değerlendirerek, grup birlikte çalışarak en umut verici çözümlerin bir listesini belirler ve bu da bilinçli karar almaya yol açar Çoklu Oylama: Her takım üyesi, seçenekler listesinden birden fazla seçeneğe oy verir. En yüksek oy sayısını alan fikirler seçilir. Bu yöntem, her katılımcıya birden fazla oy hakkı vererek fikirlerin önceliklendirilmesine yardımcı olur, tercihlerin adil bir şekilde dağıtılmasını ve kolektif girdilere dayalı olarak en çok tercih edilen seçeneklerin belirlenmesini sağlar

başarılı Takım Karar Verme için 6 İpucu

Takım çalışmasına dayalı karar verme sürecini ve bu sürecin artılarını ve eksilerini belirledik. İşte bunu doğru bir şekilde yapmak için bazı profesyonel ipuçları.

1. Görevleri atayın

Karar verme sürecine dahil olan herkese görevleri açıkça açıkladığınızdan ve atadığınızdan emin olun. Başlangıçtan itibaren tüm soru ve şüpheleri ortaya çıkarın, çünkü takım üyeleriniz görevi iyi anlamazlarsa doğru şekilde yapamazlar. İyi organize olmuş bir takım daha iyi işbirliği yapabilir ve daha hızlı ilerleme kaydedebilir.

ClickUp Görevleri gibi bir proje yönetimi aracını kullanarak görev atama sürecini basitleştirebilirsiniz. Görevleri atamanıza, alt görevler oluşturmanıza ve her takım üyesinin ilerlemesini gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile görevlerinizi düzenleyin ve hızlı sonuçlar elde edin

Görevlerinizi kendiniz yönetmek ve önceliklendirmek zor geliyorsa, ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonunu kullanarak takımınızın üzerinde çalıştığı tüm görevleri gerçek zamanlı bir gösterge panelinde görselleştirebilirsiniz.

Hazır şablonla, görev ayrıntılarını eklemeniz ve platformun sihrini yapmasına izin vermeniz yeterlidir.

ClickUp platformu, görevleri durum, öncelik veya departmana göre görselleştirmenize ve düzenlemenize, iş akışlarını izlemenize ve optimize etmenize ve görevleri tamamlamak için takımlar arasında işbirliği yapmanıza yardımcı olacak yerleşik araçlara sahiptir.

Zaman çizelgenizi size uygun bir şekilde görüntüleyebilirsiniz: takvim, pano, liste veya kutu görünümü.

Şablonda istediğiniz bir şeyi bulamazsanız, bütçeler, ek dosyalar, geri bildirimler vb. gibi ayrıntılar için yeni Özel Alanlar ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile görevleri yönetmek, izlemek ve tamamlamak için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

2. Görevlere öncelik verin

ClickUp'ta aciliyetine göre görevler oluşturun ve önceliklendirin, tüm son teslim tarihlerinizi karşılayın

Her takım üyesi ortak bir hedef için çalışırken, öncelikleri ayarlamak sorunsuz bir iş akışı oluşturmaya yardımcı olabilir. Takım üyelerinizin maksimum etki için önce hangi görevleri ele alacaklarına karar vermelerini sağlayın.

ClickUp Görev Öncelikleri bu süreci çocuk oyuncağına çevirir. Bu özelliği kullanarak her göreve bir öncelik seviyesi atayın. Dört seçeneğiniz vardır: Acil, Yüksek, Normal veya Düşük. Görevlerin son teslim tarihlerini işaretlemek için son teslim tarihleri için filtreler de ayarlayabilirsiniz.

Herkesi aynı sayfada tutmak için, yüksek öncelikli görevleri görev tepsisine bırakın, böylece her zaman görünür olurlar. Hangi bekleyen görevlerin diğer yüksek öncelikli görevleri blokladığını görebilir ve gerektiğinde düzeltme yapabilirsiniz.

3. Fikirler üretin

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ile takımınızla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın

Beyin fırtınası oturumları, takım üyelerinizin dağınık ve karışık düşüncelerini toplayıp diğerlerinin önünde bir araya getirmelerine ve birbirlerinin fikir ve bakış açılarını öğrenmelerine olanak tanır. Doğru şekilde yapıldığında, bu oturumlar eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir ve yaratıcılığı harekete geçirebilir.

Fikirleri toplu olarak paylaşmak, görselleştirmek ve geliştirmek için dinamik bir çalışma alanına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanın. Takım üyelerinizi bu dijital tuval üzerinde fikirlerini paylaşmaya ve takımın geri kalanıyla gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmaya teşvik edin.

En iyi kısmı ne mi? Bu beyin fırtınası oturumlarını, tamamlanır tamamlanmaz eyleme geçirebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtanızı ClickUp Görevlerinize bağlayın ve bağlantılı dosyalar, belgeler ve daha fazlasıyla herkese projenizin tam bağlamını sunun.

4. Takımınızla düzenli olarak toplantılar yapın

Şeffaf iletişim, herhangi bir grup çalışmasının başarısı için çok önemlidir. Karar verme sürecinin ilk adımından sonuna kadar, fiziksel veya sanal olarak takımınızla düzenli toplantılar planlayın. Bu, strateji oluşturmanıza, daha iyi plan yapmanıza ve tüm gelişmelerden herkesi haberdar etmenize yardımcı olacaktır.

Ancak toplantıları yönetmek zor olabilir. Özellikle birlikte çalışmadığınız takım üyeleriyle. Bir lider olarak, buzları kırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tamamlandığında, tartışmayı verimli, saygılı ve ilgi çekici bir şekilde kolayca yönlendirebilirsiniz.

Bir sonraki verimli takım toplantınız için bu basit ama etkili fikirleri inceleyin.

5. Yapılandırılmış bir iş akışı oluşturun

ClickUp Zihin Haritaları ile hedefler belirleyin ve etkili iş akışları oluşturun

Herkese görev ve sorumluluklarını atamak çok önemlidir. Ancak daha sonra, bu görevleri, sorumlulukları ve karşılıklı bağımlılıkları ayrıntılı olarak açıklayan yapılandırılmış bir iş akışı oluşturmalısınız.

Bu, ilerlemeyi görselleştirmek, darboğazları belirlemek ve ortadan kaldırmak ve büyük bir takımda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için özellikle önemlidir. Ayrıca sistematik, adım adım bir ş Akışı ile hedefleri daha hızlı belirleyebilir ve ulaşabilirsiniz.

Görevleri planlama ve organize etmeyi netleştirmek için ClickUp Zihin Haritaları özelliğine göz atın. Bu özelliği kullanarak görevler oluşturabilir, bunlar arasında bağlantılar kurabilir ve sürükle ve bırak düğümleriyle projelerinizi organize edebilirsiniz. ClickUp Zihin Haritaları iki modda gelir:

Görev modunda, dalları mantıklı bir şekilde çizip düzenleyerek çalışma alanınızı hızla yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca zihin haritanızdan doğrudan görevler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Boş modda, herhangi bir görev yapısına bağlı olmayan serbest formda zihin haritaları oluşturun. Bunları çalışma alanınızdaki herhangi bir listedeki görevlere kolayca dönüştürebilirsiniz.

ClickUp ayrıca, kararların kalitesinden ödün vermeden karar alma sürecinizi hızlandırmak için yapay zeka araçları ve karar alma şablonları da sağlar.

6. İlerlemeyi gözden geçirin

Son olarak, bir karar uygulandığında, zaman ayırıp değerlendirme yapın ve rahatlayın. Projenin ilerlemesini gözden geçirin, süreçleri analiz edin ve planlandığı gibi sonuçlanan kararların yanı sıra dezavantajları ve çözülmemiş sorunları tartışın.

Ancak, iyi giden şeyleri kutlamayı da unutmayın. Takımınızın çabalarını ve başarılarını takdir edin ve başarıları ödüllendiren bir işyeri kültürü oluşturun.

Teknoloji ve Akıllı İş ile Anahtar Kararları İzleyin

Takım karar verme, bir yapbozu bir araya getirmek gibidir. Herkes kendine özgü parçasını ekler ve bütün, parçalarının toplamından çok daha büyük bir hale gelir. Takımlar için işbirliğine dayalı çözümler, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını, yaratıcı problem çözme ve güçlü bir dayanışma ve takım çalışması duygusu yaratarak harikalar yaratabilir.

Ancak bazen farklı görüşler, yolunuzda küçük engeller oluşturabilir. ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi çözümü, bu engelleri aşmanıza yardımcı olur, böylece siz ve takımınız güçlerinizi birleştirerek hedeflerinize çok daha verimli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İşbirliğine dayalı karar vermeyi teşvik etmek ve kuruluşunuzdaki grup dinamiklerini iyileştirmek için ClickUp'ı bugün deneyin.

Sıkça sorulan sorular

1. Takımlar karar alma sürecine neden dahil edilmelidir?

Takımlar farklı bakış açıları ve fikirler getirerek genel olarak daha iyi kararların alınmasını sağlar. Takım liderliğinde karar alma süreci, çalışanlarınıza güvendiğinizi gösterir, bu da bağlılık ve sadakati artırır.

2. Takım karar verme süreçlerinde farklı modeller nelerdir?

Konsensüs karar verme, Delphi tekniği ve otokratik karar verme, takım karar vermede en yaygın modellerden bazılarıdır.

ClickUp, beyaz tahtalar ve zihin haritaları gibi özellikler sayesinde iletişimi kolaylaştırmanıza, görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize ve takım işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Karar verme sürecinde verimliliği ve işbirliğini artırmaya yardımcı olur.