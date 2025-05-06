müşteri İlişkilerini Yönetmek ve Geliştirmek için En İyi 10 SugarCRM Alternatifi

Diğer tüm insan ilişkileri gibi, müşteri ilişkileri de zaman ve tutarlı çaba gerektirir. Müşteri yolculuğu boyunca izlenmesi ve takip edilmesi gereken çok sayıda etkileşim ve temas noktası içerir.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları bu noktada devreye girer ve bu alanda en tanınmış isimlerden biri SugarCRM'dir. Müşteri bilgilerini düzenlemek, satış hunisi boyunca potansiyel müşterileri izlemek ve çeşitli satış ve pazarlama ile ilgili faaliyetleri otomatikleştirmek için konsolide bir platform sağlar.

SugarCRM verimli olmakla birlikte, işlevselliğinin çoğunu karmaşık yapısından almaktadır, bu nedenle bir tanesine karar vermeden önce diğer CRM yazılımlarını da incelemek akıllıca olacaktır.

En iyi 10 SugarCRM alternatifi listesini hazırladık ve anahtar özelliklerini ve birkaç dezavantajını sunduk, böylece size en uygun olanı seçebilirsiniz.

SugarCRM nedir?

SugarCRM, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine, satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve performans ölçütleri hakkında değerli bilgiler edinmesine yardımcı olan güçlü bir CRM aracıdır.

Platform, kampanya yönetiminden satış tahminlerine ve teklif yönetimine kadar çeşitli işlemleri kolaylaştırmak için üç kategoride çözüm sunar: Satış, Hizmet ve Pazarlama.

Dahası, SugarCRM, AI'yı kullanarak potansiyel müşteri bulma ve anahtar veri analitiği hakkında içgörüler ve tahminler sağlar. Bu, verimliliği artırır ve daha yüksek dönüşüm oranları ve gelir anlamına gelir.

SugarCRM alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

SugarCRM şüphesiz harika bir araç olsa da, çeşitli özellikleri ve fonksiyonları nedeniyle öğrenmesi oldukça zordur. Ayrıca fiyatı da oldukça yüksektir, bu nedenle yeni veya küçük işletmeler için en iyi seçenek olmayabilir.

Yukarıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurarak, SugarCRM alternatifleri ararken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler ve nitelikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: CRM aracınız, fazla eğitim gerektirmeden kolayca kullanılabilen sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır Potansiyel müşteri ve iletişim bilgileri yönetimi : Otomatik segmentasyon ve potansiyel müşteri puanlama gibi özelliklerle Otomatik segmentasyon ve potansiyel müşteri puanlama gibi özelliklerle potansiyel müşterileri ve iletişim bilgilerini verimli bir şekilde yönetmenize olanak sağlamalıdır Satış ve pazarlama yetenekleri: SugarCRM alternatifiniz, müşterilerle etkileşim kurmak ve işinizi büyütmek için SugarCRM alternatifiniz, müşterilerle etkileşim kurmak ve işinizi büyütmek için e-posta pazarlaması ve satış otomasyonu gibi özelliklere sahip olmalıdır Raporlama ve analiz: Performansı izlemek ve verilere dayalı kararlar almak için sağlam analizler, aranması gereken temel özelliklerdir Güvenlik ve uyumluluk: Yazılım, müşteri verilerini korumak için şifreleme önlemleri kullanmalı ve ilgili düzenlemelere uymalıdır Özelleştirme: Aracı, özel CRM ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmelisiniz Entegrasyonlar: Yazılım, mevcut uygulama ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

kullanabileceğiniz 10 Mükemmel SugarCRM Alternatifi

Bir CRM aracının SugarCRM'nin yerine geçebilmesi için sahip olması gereken özellikleri özetledik, şimdi de potansiyel müşterileri ve müşterileri yönetmek için en iyi 10 aracın listesine geçelim. Bu araçların en önemli özelliklerini ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyeceğiz ve bazı eksikliklerini vurgulayacağız, bizi izlemeye devam edin!

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, yaygın olarak bilinen proje yönetimi ve işbirliği özelliklerini, müşteri memnuniyetini ve büyümeyi hızlandırmak için sağlam CRM çözümleriyle birleştirir.

Çeşitli pazarlama ve satış süreçlerini otomatikleştirerek müşteri verilerini merkezi olarak yönetmek ve izlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Satışlardan bahsetmişken, ClickUp, pipeline'ları görselleştirmenize, potansiyel müşterileri ve müşteri adaylarını izlemenize ve bunlar huninizde ilerledikçe onları beslemenize yardımcı olacak eksiksiz bir özellik setine sahiptir. Ayrıca, ClickUp Sales, görev oluşturma, sohbetler ve ortak çalışma belgeleri gibi özelliklerle hesaplar ve anlaşmalar üzerinde işlevler arası işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir. ?

ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında bir CRM iş akışı otomasyonu haritası oluşturun

En iyi yanı ne mi? Tüm ClickUp özelliklerini takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz. Yazılım, basit ve sezgisel bir arayüze ve kullanıma başlamak için kolaylık sağlayan geniş bir özelleştirilebilir şablon seçimine sahiptir.

Takımınız büyüdükçe, üye ekleyip çıkarabilir, izinleri ayarlayabilir ve ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla gelişmiş raporlama gibi daha gelişmiş özelliklerden yararlanabilirsiniz. Tüm bu özellikler, sektörünüz ne olursa olsun kullanışlıdır. Emlakçılar, acenteler, SaaS şirketleri ve daha birçok sektör CRM kullanarak fayda sağlar.

Son olarak, ClickUp Otomasyonları, veri girişini en aza indirerek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırarak satış takımlarının işini çok daha kolay hale getirebilir. Müşteri faaliyetlerine göre satış takımı üyelerine otomatik olarak görevler atayabilir ve öncelikleri güncelleyebilirsiniz, böylece takımınız maksimum verimlilik için bir sonraki adımda neye odaklanması gerektiğini bilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için sayısız özelliği kavramak zor olabilir

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Salesforce

Salesforce, kullanıcıların satış, pazarlama ve aradaki her şeyi yönetmelerine yardımcı olacak güvenilir çözümler sunan güçlü bir CRM platformudur! ?

Salesforce'u alternatiflerinden ayıran özelliklerden biri, e-posta oluşturma gibi görevleri kolaylaştıran Einstein adlı AI asistanıdır. Ayrıca, müşteri sadakatini artırmak veya anahtar hesapları belirlemek ve bunlarla uygun şekilde etkileşim kurmak için değerli içgörüler ve tahminler elde etmek için de kullanabilirsiniz.

Özellikle Salesforce, pazarlama kampanyalarının yürütülmesine ve her bir müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için müşteri verilerinin kaydedilmesine yardımcı olan pazarlama ürünleri sunmaktadır.

Ayrıca, Salesforce, satış sürecinizi çok daha verimli hale getirmenize yardımcı olmak için çeşitli bulut, işbirliği ve proje yönetimi araçlarıyla entegre olur. Buna Slack, Google Cloud ve LinkedIn gibi araçlar dahildir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımları için geniş CRM çözümleri aralığı

Pipeline, hesap ve potansiyel müşteri yönetimi

Raporlar ve tahminler

Einstein aracılığıyla yapay zeka analitiği ve yardımı

Sosyal medya, işbirliği ve pazarlama araçlarıyla sağlam entegrasyonlar

Salesforce sınırlamaları

Arayüz karmaşık ve kullanımı zor olabilir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: 25 $/ay

Profesyonel: 80 $/ay

Kurumsal: 165 $/ay

Sınırsız: 330 $/ay

Sınırsız+: 500 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

3. LeadSquared

Adından da anlaşılacağı gibi, LeadSquared, umut vaat eden potansiyel müşterileri dikkatlice değerlendirip belirlemenize, müşteri iletişimlerini ve fırsatları denetlemenize ve satış huninizi izlemenize yardımcı olan bir CRM ve satış otomasyon platformudur.

Sezgisel ve son derece etkili LeadSquared'ın Converse özelliği , uygulamalar arasında geçiş yapmadan WhatsApp gibi platformlarda gerçek zamanlı konuşmalar yapmanızı sağlar.

LeadSquared'ın AI Chatbot özelliği, müşterilerle etkileşim kurarak ve sorularını kendi başına hızlı bir şekilde yanıtlayarak bu özelliği bir adım daha ileri taşır ve temsilcilerinizin değerli zamanından tasarruf sağlar. Bot ayrıca, takımınızın gerektiğinde erişebileceği merkezi bir müşteri belgeleri kütüphanesi oluşturabilir. ?

LeadSquared'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı potansiyel müşteri yönetimi, puanlama ve araştırma

Çeşitli CRM pazarlama ve çevrimiçi planlama araçlarıyla uygulama entegrasyonları

Converse özelliği ile potansiyel müşteri iletişimi kolaylaştırır

Veriye dayalı içgörüler ve raporlar

Müşteri iletişimi için chatbot

Akıllı görünümler ve otomasyonlar

LeadSquared sınırlamaları

Raporlar, bireysel işletmeler için çok optimize değildir

Bazı kullanıcılar teknik hatalar bildirmiştir

LeadSquared fiyatlandırma

Lite: 25 $/ay

Avantaj: Aylık 50 $

Süper: 100 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

LeadSquared puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

4. Zoho CRM

Zoho CRM, müşteri ile yüz yüze çalışan takımların satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri stratejilerini yürütmelerine yardımcı olan yetenekli bir araçtır. İş süreçlerini kolaylaştırarak, işletmeler müşteri ilişkilerini iyileştirebilir ve genel verimliliği artırabilir.

Platform ayrıca, müşteri zincirinizde sorunsuz işlemler sağlayan iş akışı otomasyonları oluşturmanıza da yardımcı olur. İş akışları, potansiyel müşteri bağlantıları, takipler veya uyarılar gibi eylemleri tetiklemek için belirlenen koşullara göre oluşturulur. ?

Zoho'nun yapay zeka asistanı Zia, müşteri verilerini analiz ederek ve kapsamlı CRM raporları oluşturarak satış süreçlerinizi optimize edebilir. Ayrıca, Zia'nın üretken yeteneklerinden yararlanarak satışları artırmak için e-postalar, gönderiler ve pazarlama metinleri oluşturabilirsiniz.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Satış iş akışı otomasyonu

AI pazarlama asistanı

Müşteri yolculuklarını haritalamak için CommandCenter

Kapsamlı analiz ve raporlama yetenekleri

Takım işbirliği araçları

Zoho CRM sınırlamaları

İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci

Sınırlı entegrasyonlar

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

5. Odoo

Odoo, karlı satış fırsatlarına odaklanmak için müşteri süreçlerini düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olan açık kaynaklı bir CRM platformudur.

Etkili potansiyel müşteri yönetimi, satış sürecinin çok önemli bir parçasıdır ve Odoo, potansiyel müşterileri oluşturmak, puanlamak ve önceliklendirmek, potansiyel müşteri iletişim bilgilerini ve diğer ilgili bilgileri yönetmek için gerekli özellikleri sunar. Tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlama, dönüşüm olasılığına göre potansiyel müşterileri takım üyelerine atamak için kullanılır.

Ayrıca, Odoo, müşterilerin faaliyetlerini ve yazışmalarını saklamak ve analiz etmek için müşteri veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. Partner Complete ile bu verileri otomatik olarak genişletebilir ve daha alakalı şirket/müşteri bilgileri edinebilirsiniz.

Odoo, Satış Takımları özelliği sayesinde işlevler arası takımlar oluşturmayı kolaylaştırır. Farklı müşteri kanalları için takımlar oluşturmanıza ve bunları e-posta, fatura hedefleri ve filtre alanlarına göre yapılandırmanıza olanak tanır.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Müşteri adaylarının geliştirilmesi ve yönetimi

Çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturun

Müşteri ve fırsat analizi

Müşteri veritabanı

E-posta şablonları ve otomasyon

Odoo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü kolay gezinme için optimize edilmemiştir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Odoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 31 $. Kullanıcı başına aylık 10

Özel: Kullanıcı başına aylık 46,80

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (700+ yorum)

6. HubSpot

HubSpot, pazarlama, satış proje yönetimi ve müşteri hizmetleri süreçlerinizi entegre etmenize ve merkezileştirmenize yardımcı olan bir CRM platformudur. Ücretsiz başlangıç araçlarından daha gelişmiş özellikler içeren bir pakete kadar her takım için bir çözüm vardır. ⚒️

Platformun segmentasyon özellikleri, yaş, gelir seviyesi, cinsiyet ve hatta web sitesi ziyaretleri gibi davranış segmentleri gibi anahtar faktörlere göre potansiyel müşterileri ve müşterileri belirlemenize yardımcı olur. Bu da müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve onlar için hedefli iletişim stratejileri geliştirmenize yardımcı olur.

Dahası, müşterilerinizden sorunsuz bir şekilde ödeme almak için ödeme bağlantıları ve ödeme sayfaları oluşturabilirsiniz. Ödeme verileri, uygulama içinde izlemenize yardımcı olmak için CRM'nizle de senkronize edilir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri operasyonlarını entegre eder

E-posta şablonları ve entegrasyonlar

SMS ve WhatsApp gibi çeşitli kanallar aracılığıyla mesajları kişiselleştirir

Entegre ödeme sistemi

Potansiyel müşteri iletişimini düzenlemek, toplantıları planlamak ve iş akışları oluşturmak için görev yönetimi özellikleri

HubSpot sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Raporlama özellikleri optimize edilmemiştir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 20 $/ay

Profesyonel: 1.600 $/ay

Kurumsal: Aylık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

7. Nimble

Nimble, küçük işletmelere yönelik olarak tasarlanmış, iletişim yönetimi, e-posta ve sosyal medya izleme fonksiyonları sunan bir çözümdür. E-posta ve sosyal medya kişilerinize erişmek ve bunları yönetmek için merkezi bir platform sağlar, böylece satış ve pazarlama amaçları için daha iyi optimize edebilirsiniz. ?

Nimble, Microsoft 365 ve Google uygulamalarıyla entegre olarak görevlerinizi ve programlarınızı takip etmenize ve kişileriniz, takvimleriniz ve e-postalarınıza tek bir yerden kolayca erişmenize yardımcı olur.

Sosyal medya platformlarıyla entegre olan Nimble, hesaplarınızı yönetmenize ve hesaplardaki etkileşimleri ve katılımları görüntülemenize yardımcı olur. Bunlar arasında Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi platformlar bulunur.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya, e-posta ve verimlilik araçlarıyla 100'ün üzerinde entegrasyon

Ş Akışları ve şablonlar

Kapsamlı hesap yönetimi

Ayrıntılı raporlar ve analizler

Takım işbirliğini destekler

Nimble sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Kullanıcılar, kişileri birleştirmede zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Esnek fiyatlandırma

29,90 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Pipedrive

Pipedrive, zahmetsiz iş operasyonları ve satış boru hattı yönetimi için bir dizi satış ve pazarlama otomasyon özelliğine sahip bir başka popüler CRM platformudur.

Pipedrive'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, anlaşma ilerlemesi, dönüşümler ve gelir tahminleri hakkında görsel raporlar aracılığıyla performansınız hakkında içgörüler sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri.

Son olarak, Pipedrive'ın Akıllı İletişim Bilgileri özelliği, potansiyel müşterileriniz hakkında web'den bilgi toplamanızı sağlar, bu da fırsatları belirlemenize ve satış çabalarınızı önceliklendirmenize yardımcı olur.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz, sezgisel arayüz

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

AI satış asistanı

Satış otomasyonu

Akıllı İletişim Bilgileri

Pipedrive sınırlamaları

Kullanıcılar uygulama çökmelerini bildiriyor

E-posta entegrasyonu optimize edilmemiştir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 (2.000'den fazla yorum)

9. Dynamics 365 Satış

Dynamics 365 Sales, Microsoft'un yapay zeka destekli satış, pazarlama, finans ve tedarik zinciri yönetimi çözümleri sunan tescilli CRM yazılımıdır. Böylece CRM ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ürünlerini bir araya getirir.

Platformun Konuşma Zekası özelliği, AI kullanarak müşteri etkileşimlerinden içgörüler analiz eder ve toplar. Bu, satış takımlarının belirli müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamasına, etkili bir şekilde yanıt vermesine ve nihayetinde genel müşteri deneyimini iyileştirmesine yardımcı olur.

Dynamics 365 Sales, Microsoft Teams gibi Office paketindeki diğer uygulamalarla entegre olarak platformlar arasında veri paylaşımına olanak tanır.

Dynamics 365 Sales'in en iyi özellikleri

Müşteri adayı yönetimi ve önceliklendirme araçları

AI destekli içgörüler ve tahminler

Otomatik satış rehberliği

Teams ve Copilot gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon

Dynamics 365 Satış sınırlamaları

Yeni kullanıcıların platformu öğrenmesi biraz zaman alır

Özelleştirmelerin uygulanması kolay değildir

Dynamics 365 Sales fiyatlandırması

Microsoft Sales Copilot : Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 135 ABD doları

Microsoft Relationship Sales: Kullanıcı başına aylık 162 ABD doları

Dynamics 365 Sales puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

10. Freshsales

Freshsales, işletmelerin potansiyel müşteri yönetimi, iletişim izleme ve değerli içgörüler aracılığıyla satış süreçlerini yönetmelerine ve kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir CRM aracıdır.

Potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurmak için Freshsales, uygulama içinden erişebileceğiniz arama ve mesajlaşma özellikleri sunar ve etkileşimleri ve iletişimleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

IntelliAssign, konuşmaları beceri düzeylerine ve iş yüklerine göre belirli takım üyelerine atayan bir özelliktir. Başarı ve performansı ölçmek için anahtar metrikler hakkında analizler de sağlanır.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Satış yönetimi ve otomasyon araçları

Hedef belirleme ve izleme özellikleri

Fatura ve teklif oluşturma

Hesap özelleştirme

Mobil uygulama desteği

Freshsales sınırlamaları

Kullanıcılar bildirim sisteminde aksaklıklar olduğunu bildiriyor

Uzun alıştırma dönemi

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Artıları: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

En İyi SugarCRM Alternatifi ile Mükemmel Müşteri İlişkileri Kurun

ClickUp'ı diğer SugarCRM alternatiflerinden ayıran özellik, müşteri ilişkilerini yönetmekten çok daha fazlasını yapmanızı sağlayan kapsamlılığıdır. Her türlü işi kolaylaştırmak ve tek bir platformda verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

CRM (veya diğer) işlemlerinizi optimize etmek için bir araca ihtiyacınız varsa, ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve nasıl çalıştığını görün! ?