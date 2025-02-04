2025'in En İyi 10 WordPress Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Her ürün ve hizmetin Google aramasıyla ulaşılabildiği bir dünyada, iş için işlevsel ve estetik bir web sitesine sahip olmak vazgeçilmezdir.

Öne çıkmak, müşterilerle bağlantı kurmak, markanızı büyütmek ve gelirinizi artırmak için benzersiz bir çevrimiçi varlığa ihtiyacınız var. Ve bunu oluşturmak için doğru araçlara ve platforma ihtiyacınız var.

Çoğu kişi için WordPress en bariz seçimdir. İçerik yönetim sistemi, teknoloji konusunda bilgisi olmayanlar için bile blog, site ve mağaza oluşturmayı kolaylaştırır.

Ancak WordPress ne kadar iyi olursa olsun, her tür kuruluş için uygun değildir. Diğer içerik yönetim araçları, hedeflerinize ve teknik ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.

Dolayısıyla, sıfırdan bir site oluşturuyorsanız veya WordPress'ten geçiş yapmayı düşünüyorsanız, en iyi 10 WordPress alternatifine göz atmak faydalı olacaktır.

Ama önce nereden başlayacağınızı bilmeniz gerekir.

WordPress alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

WordPress alternatiflerinin listesinden seçim yaparken, iş hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Hem fiyat hem de özellikler açısından sizin için en uygun platformu seçin.

Dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Özelleştirebileceğiniz, kullanımı kolay bir platform seçin. Geliştirici değilseniz, sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu ve basitleştirilmiş gezinme özelliğine sahip, kod gerektirmeyen bir platform, bakımı kolaylaştıracaktır Ölçeklenebilir: Platformun, büyüdükçe daha fazla içerik ve artan web sitesi trafiğini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir olmasını sağlayın SEO özellikleri: Hiçbir zaman bugün olduğu kadar çok içerik çevrimiçi olmamıştı. Sıralama şansınızı artırmak için, sadece iyi içerik oluşturmak değil, aynı zamanda SEO eklentileri sunan veya üçüncü taraf SEO araçlarını entegre eden bir web sitesi oluşturucu ile çalışmak da çok önemlidir Şablonlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve temalar sunan WordPress alternatiflerini arayın. Bu, zamandan tasarruf etmenize ve ilgi çekici ve dinamik müşteri deneyimleri sunan web siteleri oluşturmanıza yardımcı olacaktır Diğer platformlarla entegrasyon: İş ihtiyaçlarınızı karşılayan üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle uyumluluğu sağlayın. Örneğin, ürünlerinizi doğrudan web sitenizden satıyorsanız, seçtiğiniz web sitesi oluşturucunun ödeme ağ geçitleri, e-posta pazarlama ve analiz araçlarıyla entegre olduğundan emin olun Web sitesi performansı: Gelişmiş performansa ve sorunsuz bir müşteri deneyimine sahip bir web sitesi oluşturucu seçin. Bu, daha hızlı sayfa yükleme süresi, güvenilir çalışma süresi ve duyarlı tasarım gibi özellikleri içerir

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WordPress Alternatifi

Artık kullanım amacınıza en uygun WordPress alternatifini nasıl seçeceğinizi bildiğinize göre, işte en iyi 10 seçeneğin listesi.

1. Drupal

drupal aracılığıyla

Drupal, küresel devlet kurumları, medya şirketleri ve eğitim kurumlarının web sitelerinin arkasındaki motoru oluşturan açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir (CMS).

Sağlam ve özelleştirilebilir içerik yönetim çerçevesi, kişisel bloglardan köklü kurumsal web sitelerine kadar her türlü web sitesi için büyük miktarda içerik, veri ve trafiği yönetir.

En iyi yanı nedir? Teknik yetenekleri ve kaynakları daha az olan küçük şirketler, sürükle ve bırak oluşturucu ve hazır web tasarım şablonları gibi basit araçlar sayesinde Drupal web sitelerini kolayca yönetebilir. Bu, onu WordPress'in popüler alternatiflerinden biri yapar.

Bununla birlikte, geliştiricilere Drupal'ın model ve modül kütüphanesini kullanarak web sitesi işlevlerini tasarlama, oluşturma ve geliştirme olanağı sağlayan bir mimari stil de sunar.

Drupal'ın en iyi özellikleri

Veritabanı şifreleme ve kullanıcı erişim kontrolü ile güvenliği artırın

İçerik türlerini, kullanıcı arayüzlerini ve diğer site bileşenlerini kullanıcının tercih ettiği dile çevirin

Güçlü API desteği ve kampanyalar ve sosyal medya içerik takvimleri oluşturmak için pazarlama otomasyon araçları gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon elde edin

Sorunsuz işbirliği için sürüm kontrolü ve içerik revizyonu kullanın

Drupal sınırlamaları

Çok fazla RAM ve genel sunucu altyapısında yükseltme gerektirir

Sık güncelleme gerektirir

Drupal fiyatlandırması

Ücretsiz

Drupal puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (440+ yorum)

2. Adobe Commerce (Magento)

adobe Commerce aracılığıyla

Adobe Commerce, sağlam, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir çevrimiçi mağaza vitrinleri sunan popüler bir e-ticaret CMS çözümüdür.

Daha yüksek hız ve ölçeklenebilirlik için, çevrimiçi mağazanızın ön ucunu güvenlik, veri işlemleri, iş mantığı vb. gibi operasyonel arka uçtan ayıran bir mimari olan başsız ticareti destekler.

Platform, gelişmiş ürün yönetimi işlevleri, çok çeşitli özelleştirilebilir temaları ve web sitesi geliştirme için uzantıları destekleyen modüler yapısı ile dikkat çekmektedir. Sezgisel bir tasarıma sahiptir ve kapsamlı müşteri davranış analizi sunarak güçlü bir WordPress alternatifi olmaktadır.

Adobe Commerce, kullanıcıların ağa bağlanıp fikir alışverişinde bulunabileceği gelişen bir geliştirici topluluğuna da sahiptir. CMS çerçevesinin sürekli güncellenmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

Ancak, niş kurulum ve geliştirme yapısı nedeniyle Adobe Commerce, WordPress'ten farklı olarak daha pahalı olma eğilimindedir. Küçük mağazalardan çok orta ve büyük e-ticaret siteleri için daha uygundur.

İşletmeniz için bir çevrimiçi mağaza oluştururken maliyetleri düşük tutmak istiyorsanız, diğer ürünleri olan Magento Open Source'u deneyebilirsiniz.

Adobe Commerce'in en iyi özellikleri

Envanter ve sipariş izleme, dinamik ürün ve içerik önerileri gibi yerleşik müşteri ilişkileri yönetimi araçları

Dönüşüm oranlarını artırabilen, daha zengin ve daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi için yapay zeka destekli ürün öneri fonksiyonları

Uluslararası pazarlar için çok dilli ve çoklu para birimi desteği

Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için optimize edilmiş mobil alışveriş deneyimi

Adobe Commerce sınırlamaları

Yüksek sunucu kaynak tüketimi nedeniyle nispeten daha pahalıdır

Özelleştirmeler için zor öğrenme süreci

Adobe Commerce fiyatlandırması

Adobe Commerce Pro: Özel fiyatlandırma

Yönetilen Hizmetler: Özel fiyatlandırma

Adobe Commerce puanları ve yorumları

G2: 4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

3. Joomla

joomla aracılığıyla

Açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi olan Joomla, 2005 yılından beri popüler bir WordPress alternatifi olmuştur ve web siteleri, uzantılar ve diğer çevrimiçi uygulama formları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların yetkinliğini artırmaya odaklanır ve oluşturacağınız bir WordPress sitesi gibi HTML ve CSS hakkında ileri düzeyde bilgi gerektirmez. Kullanıcılar, işleri için benzersiz bir web varlığı oluşturmak için Joomla'nın çok sayıda şablonuna ve uzantısına güvenebilir.

Web sitenizin işlevselliğini genişletmek için 8.000'den fazla Joomla uzantısından yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Joomla kullanıcısı olmanın en önemli avantajlarından biri, sorunlarınız için hızlı geri bildirim ve kolay çözümler sunmaya hazır geniş bir web sitesi oluşturucu topluluğuna erişebilmektir.

Joomla'nın en iyi özellikleri

Üç aşamalı makale sistemi ve WYSIWYG düzenleyici ile içeriği kolayca yönetin

70'ten fazla dilde çeviri paketleri ve küresel konumlandırma için içerik düzenleme desteği

Ek güvenlik için düzenli sürümler, yamalar ve uzantılar

Son derece özelleştirilebilir URL yapıları, arama motoru dostu URL'ler ve meta etiketler gibi çeşitli SEO dostu özellikler sayesinde web sitenizin sıralamasını iyileştirin

Akıllı erişim kontrolleriyle web sitesi yönetimini iyileştirin

Joomla sınırlamaları

Sınırlı ek modül, web sitesi tasarımını kısıtlar

Ücretli eklentiler genellikle web sitenizin performansını yavaşlatır

Joomla fiyatlandırması

Ücretsiz

Joomla puanları ve yorumları

G2: 4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (600+ yorum)

4. Squarespace

squarespace aracılığıyla

İleri düzey WordPress kullanıcıları Squarespace'i en iyi WordPress alternatifi olarak görmeyebilir, ancak bu platform KOBİ'ler arasında oldukça popülerdir. Ve bunun iyi bir nedeni var!

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi ve iyi tasarlanmış şablonları sayesinde, kullanıcılar güzel ve duyarlı siteler oluşturmak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymaz. Bu, sitelerin oldukça hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlar, bu da blog yazarları, yaratıcı profesyoneller ve küçük işletmeler için bir avantajdır.

Hepsi bir arada web oluşturma ve barındırma platformu olan Squarespace, ücretsiz alan adından alan adı kaydına ve web sitesi bakımına kadar her şeyi içerir. Blog sitelerini, analitik ve e-ticaret işlevlerini destekleyerek büyük ölçekli kurumsal müşteriler için idealdir.

Squarespace'in cazibesini artıran bir diğer özellik, sosyal medya uygulamalarını ve platformlarını kullanıcı hesaplarıyla entegre etme yeteneğidir.

Squarespace'in en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış video şablonları dahil 100'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arasından seçim yapın

Mobil uygulama ile web sitenizi hareket halindeyken yönetin

Duyarlı tasarım uyumluluğu ile web sitenizin tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın

Envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme ağ geçitlerinden yararlanın

Kampanyalar için pazarlama otomasyon araçları, pazarlama planları için şablonlar ve SEO araçları gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Web sitesi trafiği, müşteri davranışları ve içerik popülerliği hakkında içgörüler edinin

Squarespace sınırlamaları

Bazı eklentiler pahalıdır

Çok sayıda şablon ve tema olduğu için tasarım esnekliği sınırlıdır

Büyük trafik artışlarında potansiyel performans düşüşleri

Squarespace fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 16 $

İş: Aylık 23 $

Ticaret (Temel) : 27 $/ay

Ticaret (Gelişmiş): 49 $/ay

Squarespace puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2800+ yorum)

5. PrestaShop

prestaShop aracılığıyla

PrestaShop, özellikle e-ticaret kullanımları için mükemmel bir WordPress alternatifi sunar. Çevrimiçi mağazalar kurmak isteyen satıcılar için uygun, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlayan açık kaynaklı bir alternatiftir.

Bu ürünün USP'si, WordPress'in çok sayıda eklenti gerektirdiği katalog, alışveriş sepeti, ödeme süreci, ödemeler ve gönderim gibi alanları yönetmek için gelişmiş özelliklere sahip özel işlevsellik sağlamasıdır.

Daha geniş yetenekler açısından PrestaShop, mağaza içeriğini, blogu ve tasarım özelleştirmesini yönetmek için bir CMS de sağlar. Çevrimiçi varlığınızı ölçeklendirmek ve web sitesi işlevlerini hızla genişletmek için 5000'den fazla modül ve tema arasından seçim yapabilirsiniz.

PrestaShop'un en iyi özellikleri

Ürün kataloglama ve kullanıcının konumuna göre vergi hesaplamaları gibi karmaşık e-ticaret fonksiyonlarından yararlanın

75'ten fazla dilde içerik yönetimi için çeviri paketlerini kullanın

Kampanyalar yürütmek ve web sitesi sıralamalarını iyileştirmek için üçüncü taraf SEO ve pazarlama araçlarını entegre edin

Tek pencereden müşteri hesaplarının ayarını kolaylaştırarak, alışveriş sepeti terk etme örneklerini azaltın

Yerleşik analiz ve raporlama eklentilerini kullanarak çevrimiçi satışları ve müşteri davranışlarını izleyin, müşteri desteğini ve deneyimini geliştirin

PrestaShop sınırlamaları

Pahalı ve özelleştirme seçenekleri sınırlı

Bazı kullanıcılar güvenilir topluluk desteğinin eksikliğini bildirmiştir

Hız sorunlarına yol açan daha yüksek barındırma gereksinimleri

PrestaShop fiyatlandırması

Klasik: Ücretsiz

Barındırma: Aylık 26 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel: Özel fiyatlandırma

PrestaShop puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

6. Webflow

webflow aracılığıyla

Webflow, kullanıcıların kodlama yapmadan sezgisel ve duyarlı web siteleri oluşturmasına ve tasarlamasına olanak tanır.

Sürükle ve bırak arayüzü, animasyon motoru, WYSIWYG düzenleyici ve web tasarım öğeleriyle profesyonel web sitelerini kolayca oluşturabilirken, ek özelleştirme için kod yazma esnekliği de sunar.

Küçük işletmelere ve büyük kurumsal şirketlere hizmet veren Webflow, platformda oluşturulan web sitelerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışması için barındırma altyapısı da sunar.

Webflow, dinamik içerik oluşturma ve e-ticaret web siteleri için destek sağlayan donanımlı içerik yönetim sistemi ile bilinir ve bu da onu oluşturucular için popüler bir blog platformu haline getirir.

Webflow'un en iyi özellikleri

Web sitelerini en iyi şekilde oluşturmak, düzenlemek ve bakımını yapmak için kapsamlı bir kılavuz kütüphanesi sunan Webflow Üniversitesi'ne erişin

Formlar (açılır menüler, onay kutuları, metin kutuları vb.) yardımıyla analitik ve raporlama araçlarını kullanarak web sitesi ziyaretçilerinin davranış verilerini yakalayın

Web sitesi tasarımlarını özelleştirmek için kod ekleyin

Pazarlama, sosyal medya ve SEO proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

İşbirliği için platforma kullanıcı erişimini kontrol edin

Webflow sınırlamaları

24 saat müşteri desteği yok

Çoklu dil desteği olmaması gibi sınırlı işlevsellik

Webflow fiyatlandırması

Genel

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: 14 $/ay

CMS: 23 $/ay

İş: 39 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

E-ticaret

Standart: 29 $/ay

Artı: 74 $/ay

Gelişmiş: 212 $/ay

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

7. Wix

wix aracılığıyla

Wix, geniş özellik seti ve özel uzantıdan çok erişilebilirlik ve kullanım kolaylığına değer veren acemi web oluşturucular için bir WordPress alternatifidir.

Web barındırma ve tasarım hizmetleri sunan bulut tabanlı bir web sitesi oluşturma ve blog platformudur, bu da onu hepsi bir arada bir çözüm haline getirir. Wix, çok az kodlama bilgisi gerektiren profesyonel web sitesi tasarım şablonlarıyla bilinir.

Wix'in son derece özelleştirilebilir özellikleri ve tasarım şablonları, çeşitli sektörleri kapsayarak çok yönlülük sağlar. Ayrıca e-ticaret işlevlerini de destekleyerek, sınırlı teknik kapasiteye sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

500'den fazla uygulamayı barındıran Wix Uygulama marketi aracılığıyla da işlevler ekleyebilirsiniz.

Wix'in en iyi özellikleri

AI destekli web sitesi oluşturucu

Çevrimiçi ödeme, sepet terkini geri alma ve envanter yönetimi gibi özel e-ticaret özellikleri

Wix'te videolardan PDF broşürlere kadar çeşitli medya dosyalarını barındırın, bunları web sitenize yerleştirin ve daha ilgi çekici bir deneyim yaratın

Wix sınırlamaları

Nispeten pahalı

Ücretsiz planda zorunlu reklamlar

Web sitesi yayına girdikten sonra şablonları değiştiremezsiniz

Wix fiyatlandırması

Hafif: 16 $/ay

Temel: 27 $/ay

İş: 32 $/ay

Business Elite: 159 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wix puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9300+ yorum)

Bu Wix alternatiflerine göz atın!

8. Weebly

weebly aracılığıyla

Weebly, özellikle web geliştirme yetenekleri sınırlı olan bireyler ve işletmeler için web sitesi oluşturmayı ve bakımını kolaylaştıran sürükle ve bırak özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir platformdur.

Weebly, önceden tasarlanmış çeşitli şablonlara sahip barındırılan bir web sitesi oluşturucuya sahiptir ve bu da onu en popüler ücretsiz WordPress alternatiflerinden biri yapar.

Weebly şablonları profesyonelce tasarlanmıştır ve akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu olmalarıyla dikkat çeker. Kullanıcılar, sitelerinin görünümünü ve hissini özelleştirmek için sorunsuz bir şekilde resim ve video ekleyebilir, diğer sitelere bağlantı verebilir ve çeşitli bileşenler ekleyebilir.

Platform, web sitesi performansını, sıralamasını ve dinamik içerik oluşturmayı iyileştirmeye yardımcı olan SEO araçları, blog destek araçları ve analitik gibi birçok özellik sunar.

Weebly'nin uygulama merkezi, web sitenizin işlevselliğini artırmak için ücretsiz ve ücretli uygulamalar sunar.

Weebly'nin en iyi özellikleri

Optimize edilmiş kod kullanarak çok fazla kaynak yüklemeden hızlıca yüklenen hafif siteler

Mağaza içi müşteri deneyimini geliştirmeye yardımcı olan çoklu ödeme ağ geçitleri gibi e-ticaret fonksiyonları

Etiketler, kategoriler ve Facebook entegrasyonu ile sağlam bir blog ve içerik kütüphanesi oluşturun

Siteniz ve mağazanızla entegre olan e-posta pazarlaması

Ürünlerinizdeki satış vergisini hesaplamanıza ve izlemenize yardımcı olan yerleşik vergi yönetim sistemi

Tüm ücretli planlar için sınırsız depolama kapasitesi

Weebly sınırlamaları

Ücretsiz sürümde reklamlar vardır

Özelleştirme sınırlıdır ve herhangi bir değişiklik için kod düzenleme gerekir

Kullanıcılar, podcast ve sosyal medya entegrasyonlarının sınırlı olduğunu bildirmiştir

Weebly fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 10 $/ay

Profesyonel: 12 $/ay

Performans: 26 $/ay

Weebly puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1700+ yorum)

9. Shopify

via Shopify

WordPress'te eklentileri bir araya getirmek yerine hepsi bir arada bir ticaret platformu kullanmak istiyorsanız, Shopify tam size göre.

Shopify'ın en iyi web sitesi oluşturucusu, büyük ve küçük işletmelerin, çevrimiçi ödemeleri kabul etmenin kolay yolları da dahil olmak üzere, kullanıma hazır çevrimiçi mağazalar kurmasını ve yönetmesini sağlar.

Kullanıma hazır, şık ve modern bir web sitesi çoğu işletmenin hayalidir. Artık e-ticaret mağazaları için WordPress temaları aramanıza veya sıfırdan bir WordPress web sitesi oluşturmanıza gerek yok.

Örneğin, Shopify satış kanalları genelinde sipariş, yerine getirme ve envanter verilerini merkezileştirmek için yerleşik araçlar sunar. Ayrıca, mobil ve tek sayfalık dönüşümlere uyarlanmış sorunsuz, çok kanallı ödeme sağlar.

Kullanıcılar, sorunsuz bir iş ve müşteri davranışına genel bakış sağlayan Shopify'ın mağaza yönetimi gösterge panelini takdir ediyor.

Sağlam web sitesi oluşturucu çerçevesi ve kullanımı kolay arayüzü ile Shopify, işletmelerin web sitelerinin işletimi ve bakımı konusunda endişelenmek yerine en iyi yaptıkları işe odaklanmalarına yardımcı olur.

Shopify'ın en iyi özellikleri

İşlem ücreti almayan şirket içi bir ödeme sistemi kullanın

Dolandırıcılık tespit aracıyla güvenliği ve dolandırıcılık önlemeyi geliştirin

Analitik ve raporlama araçlarıyla mağaza performansını izleyin; müşteri davranışlarını, web sitesi trafiğini, satışları vb. izleyin ve analiz edin.

Müşterilere geri dönüp satın alma işlemlerini tamamlamaları için e-posta uyarıları göndererek sepet terklerini izleyin

Web sitesi altyapınıza entegre etmek için 8000'den fazla uygulama arasından seçim yapın

Mağazanızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak personel hesapları oluşturun

Shopify sınırlamaları

Shopify'ın ödeme özelliği tüm ülkelerde mevcut değildir

Blog özellikleri sınırlıdır

Premium temalar ve uygulamalarla ilişkili daha yüksek işlem ücretleri ve maliyetleri

Temel plan seviyelerinde Shopify alt alan adlarına zorunlu bağımlılık

Shopify fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay

Shopify : 79 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6000+ yorum)

10. Ghost

ghost aracılığıyla

Ghost, blog içeriği yönetimi ve üretim araçları sunan bir yayın platformuna sahip popüler blog araçlarından biridir. Hız ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan, yalın, bağımsız yayın siteleri veya mikrobloglar için WordPress'e ideal bir açık kaynak alternatifidir. İki çözümü vardır: ücretsiz, kendi sunucunuzda barındırılan bir çözüm ve Ghost (Pro) adlı tam olarak yönetilen bir PaaS çözümü.

Ghost'u farklı cihazlar için optimize ederek sorunsuz bir okuma deneyimi sağlayabilirsiniz. Ghost ayrıca yayıncıların içeriklerinden para kazanmalarına yardımcı olmak için üyelik ve ücretli abonelik özellikleri de sunar.

Ghost (Pro), sağlam barındırma, tasarım ve güvenlik özellikleri sunarak yüksek kaliteli içerik oluşturmaya ve müşteri etkileşimine odaklanmanızı sağlar. Ghost, web sitenizi daha da kişiselleştirmek için özel alan adı ve yerleşik SEO araçları gibi seçenekler sunar.

Ghost'un en iyi özellikleri

Uyarlanabilir içerik düzenleme ile içerik hacmi ne olursa olsun sorunsuz gezinme sağlayın

Takımınızda çeşitli denetim ve izinlere sahip kullanıcı hesapları oluşturun

Sade bir arayüzle içerik yazma, düzenleme ve yönetme kolaylığı

Ghost sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve gelişmiş özelleştirmeler kodlama gerektirir

Yerel arama optimizasyon araçları yok

WordPress'e kıyasla daha az gelişmiş medya yönetimi ve varlık işleme yetenekleri

Sınırlı eklenti ekosistemi

Ghost fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Oluşturucu: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Ghost puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (35+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (45+ yorum)

WordPress ve alternatif içerik yönetim sistemleri, web sitesi oluşturma, tasarlama ve bakım için bir nimettir.

Ancak, web sitelerinin oluşturulması ve bakımı, web geliştirme takımlarından pazarlama, finans ve hukuk takımlarına kadar birçok paydaşın katılımını gerektirir. Net bir iletişim, zaman çizelgesi ve süreç akışları olmadan işler kaosa dönüşebilir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Çok basit, ilk içerik ve tasarım aşamalarından son lansmana kadar web sitesi geliştirme sürecini ClickUp gibi bir proje yönetimi platformuyla takip edin.

ClickUpClickUp'ın AI, Belgeler ve Pazarlama araçları, çok sayıda takımın web sitelerine içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama işlemlerini zahmetsizce yönetmesine yardımcı olmuştur.

ClickUp AI

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

ClickUp AI, en zorlu ve zaman alıcı içerikle ilgili görevlerinizi çok daha kısa sürede tamamlamanıza yardımcı olur.

Yeni web sitenizde bir blog yazısı yayınlamak mı istiyorsunuz?

AI yazma aracına komutunuzu yazın ve size markanıza uygun bir makale sunmasını izleyin. Ya da, önceden taslak olarak hazırladığınız blog yazıları varsa, AI düzenleme aracını kullanarak bunları daha keskin ve ikna edici hale getirin.

Bir içerik ajansı mı yönetiyorsunuz? ClickUp AI, müşterileriniz için e-postalar hazırlar, içerik iş akışları oluşturur ve takımınızla beyin fırtınası yaparak süreçlerinizin ve çıktılarınızın kalitesini artırır.

ClickUp Belgeleri

Görevleri birbirine bağlayarak ClickUp Belgelerini ş Akışınıza bağlayın

ClickUp Docs, içerik oluşturma için sanat stüdyosunun ressamlar için olduğu gibidir; içerik takımlarına birlikte başyapıtlar üretmek için gereken tüm araçları, çalışma alanlarını ve depolama alanını sağlar.

ClickUp Docs'un işbirliğine dayalı düzenleyicisi, takım üyelerinin içeriği gerçek zamanlı olarak birlikte yazmasına olanak tanır. Ayrıca, aksi takdirde ileri geri incelemelerde boşa harcanacak zamandan tasarruf sağlayan yorum ve konu tabanlı tartışmalar da içerir.

ClickUp Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak, düzenleyici içinde bir içerik boru hattı oluşturabilir, yayınlamadan önce incelemeleri ve onayları yönetebilirsiniz.

Ardından, içerik üretiminde tutarlılığı sağlamak için yazma şablonları vardır.

Tüm içerik görevlere ve daha geniş proje yönetimine sıkı bir şekilde entegre olan ClickUp, yazma, inceleme, onaylama ve yayınlama işlemlerini merkezi bir konumda kolaylaştırır ve birden fazla silo haline gelmiş araçları azaltır.

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ClickUp Pazarlama

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

İçeriğiniz yayınlanmaya hazır olduğunda, pazarlama ve dağıtım için optimize etme zamanı gelir. ClickUp'ın pazarlama özellikleri, çok kanallı kampanya özetleri oluşturmanıza, kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapmanıza, pazarlama iletişimi taslakları hazırlamanıza ve kampanyaları özetlemenize yardımcı olur.

Pazarlama planlarını ve girişimlerini görevlere bağlayarak ilerlemelerini takip edebilirsiniz. Bu ilerleme, tüm takım üyeleri tarafından görülebilir. Ayrıca, yinelemeleri önler ve hesap verebilirliği artırır.

Bu şeffaflık, iş akışındaki gereksiz işlemleri ortadan kaldırır ve zaman çizelgelerini şeffaf hale getirerek takım verimliliğini artırır.

ClickUp'ın Annotation özelliği, takımların daha hızlı işbirliği için dosyalara yorum eklemesine olanak tanır

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Görsel Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi kolayca izleyin ve paylaşın

ClickUp AI ile daha iyi içeriği daha hızlı oluşturun

İçerik veritabanınızı merkezi olarak düzenleyin

ClickUp'ın konuşmaları, görevleri, kampanyaları ve içeriği özetleme özelliği ile fikir üretmeyi basitleştirin

ClickUp'ın şablon kitaplığıyla proje teslim sürelerini optimize edin

ClickUp sınırlamaları

WordPress gibi tam teşekküllü bir içerik yönetim sistemi değildir

Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Plan ayrıntıları için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Proje Yönetimi Platformu ile Web Sitenizi Hızla Çalışır Hale Getirin

Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak ve özelleştirmek, tüm bu WordPress alternatifleri ile çok kolay olacak.

Ancak, ClickUp gibi çok yönlü bir proje yönetimi aracını da ekleyerek, projenizi daha hızlı teslim edebilir, optimize edebilir ve yineleyebilirsiniz. ClickUp'a kaydolun ve web sitenizi kısa sürede yayına alın!