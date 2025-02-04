2025'in En İyi 10 WordPress Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Her ürün ve hizmetin Google aramasıyla ulaşılabildiği bir dünyada, iş için işlevsel ve estetik bir web sitesine sahip olmak vazgeçilmezdir.
Öne çıkmak, müşterilerle bağlantı kurmak, markanızı büyütmek ve gelirinizi artırmak için benzersiz bir çevrimiçi varlığa ihtiyacınız var. Ve bunu oluşturmak için doğru araçlara ve platforma ihtiyacınız var.
Çoğu kişi için WordPress en bariz seçimdir. İçerik yönetim sistemi, teknoloji konusunda bilgisi olmayanlar için bile blog, site ve mağaza oluşturmayı kolaylaştırır.
Ancak WordPress ne kadar iyi olursa olsun, her tür kuruluş için uygun değildir. Diğer içerik yönetim araçları, hedeflerinize ve teknik ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.
Dolayısıyla, sıfırdan bir site oluşturuyorsanız veya WordPress'ten geçiş yapmayı düşünüyorsanız, en iyi 10 WordPress alternatifine göz atmak faydalı olacaktır.
Ama önce nereden başlayacağınızı bilmeniz gerekir.
WordPress alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
WordPress alternatiflerinin listesinden seçim yaparken, iş hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Hem fiyat hem de özellikler açısından sizin için en uygun platformu seçin.
Dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Özelleştirebileceğiniz, kullanımı kolay bir platform seçin. Geliştirici değilseniz, sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu ve basitleştirilmiş gezinme özelliğine sahip, kod gerektirmeyen bir platform, bakımı kolaylaştıracaktır
- Ölçeklenebilir: Platformun, büyüdükçe daha fazla içerik ve artan web sitesi trafiğini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir olmasını sağlayın
- SEO özellikleri: Hiçbir zaman bugün olduğu kadar çok içerik çevrimiçi olmamıştı. Sıralama şansınızı artırmak için, sadece iyi içerik oluşturmak değil, aynı zamanda SEO eklentileri sunan veya üçüncü taraf SEO araçlarını entegre eden bir web sitesi oluşturucu ile çalışmak da çok önemlidir
- Şablonlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve temalar sunan WordPress alternatiflerini arayın. Bu, zamandan tasarruf etmenize ve ilgi çekici ve dinamik müşteri deneyimleri sunan web siteleri oluşturmanıza yardımcı olacaktır
- Diğer platformlarla entegrasyon: İş ihtiyaçlarınızı karşılayan üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle uyumluluğu sağlayın. Örneğin, ürünlerinizi doğrudan web sitenizden satıyorsanız, seçtiğiniz web sitesi oluşturucunun ödeme ağ geçitleri, e-posta pazarlama ve analiz araçlarıyla entegre olduğundan emin olun
- Web sitesi performansı: Gelişmiş performansa ve sorunsuz bir müşteri deneyimine sahip bir web sitesi oluşturucu seçin. Bu, daha hızlı sayfa yükleme süresi, güvenilir çalışma süresi ve duyarlı tasarım gibi özellikleri içerir
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WordPress Alternatifi
Artık kullanım amacınıza en uygun WordPress alternatifini nasıl seçeceğinizi bildiğinize göre, işte en iyi 10 seçeneğin listesi.
1. Drupal
Drupal, küresel devlet kurumları, medya şirketleri ve eğitim kurumlarının web sitelerinin arkasındaki motoru oluşturan açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir (CMS).
Sağlam ve özelleştirilebilir içerik yönetim çerçevesi, kişisel bloglardan köklü kurumsal web sitelerine kadar her türlü web sitesi için büyük miktarda içerik, veri ve trafiği yönetir.
En iyi yanı nedir? Teknik yetenekleri ve kaynakları daha az olan küçük şirketler, sürükle ve bırak oluşturucu ve hazır web tasarım şablonları gibi basit araçlar sayesinde Drupal web sitelerini kolayca yönetebilir. Bu, onu WordPress'in popüler alternatiflerinden biri yapar.
Bununla birlikte, geliştiricilere Drupal'ın model ve modül kütüphanesini kullanarak web sitesi işlevlerini tasarlama, oluşturma ve geliştirme olanağı sağlayan bir mimari stil de sunar.
Drupal'ın en iyi özellikleri
- Veritabanı şifreleme ve kullanıcı erişim kontrolü ile güvenliği artırın
- İçerik türlerini, kullanıcı arayüzlerini ve diğer site bileşenlerini kullanıcının tercih ettiği dile çevirin
- Güçlü API desteği ve kampanyalar ve sosyal medya içerik takvimleri oluşturmak için pazarlama otomasyon araçları gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon elde edin
- Sorunsuz işbirliği için sürüm kontrolü ve içerik revizyonu kullanın
Drupal sınırlamaları
- Çok fazla RAM ve genel sunucu altyapısında yükseltme gerektirir
- Sık güncelleme gerektirir
Drupal fiyatlandırması
- Ücretsiz
Drupal puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (440+ yorum)
2. Adobe Commerce (Magento)
Adobe Commerce, sağlam, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir çevrimiçi mağaza vitrinleri sunan popüler bir e-ticaret CMS çözümüdür.
Daha yüksek hız ve ölçeklenebilirlik için, çevrimiçi mağazanızın ön ucunu güvenlik, veri işlemleri, iş mantığı vb. gibi operasyonel arka uçtan ayıran bir mimari olan başsız ticareti destekler.
Platform, gelişmiş ürün yönetimi işlevleri, çok çeşitli özelleştirilebilir temaları ve web sitesi geliştirme için uzantıları destekleyen modüler yapısı ile dikkat çekmektedir. Sezgisel bir tasarıma sahiptir ve kapsamlı müşteri davranış analizi sunarak güçlü bir WordPress alternatifi olmaktadır.
Adobe Commerce, kullanıcıların ağa bağlanıp fikir alışverişinde bulunabileceği gelişen bir geliştirici topluluğuna da sahiptir. CMS çerçevesinin sürekli güncellenmesini ve iyileştirilmesini sağlar.
Ancak, niş kurulum ve geliştirme yapısı nedeniyle Adobe Commerce, WordPress'ten farklı olarak daha pahalı olma eğilimindedir. Küçük mağazalardan çok orta ve büyük e-ticaret siteleri için daha uygundur.
İşletmeniz için bir çevrimiçi mağaza oluştururken maliyetleri düşük tutmak istiyorsanız, diğer ürünleri olan Magento Open Source'u deneyebilirsiniz.
Adobe Commerce'in en iyi özellikleri
- Envanter ve sipariş izleme, dinamik ürün ve içerik önerileri gibi yerleşik müşteri ilişkileri yönetimi araçları
- Dönüşüm oranlarını artırabilen, daha zengin ve daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi için yapay zeka destekli ürün öneri fonksiyonları
- Uluslararası pazarlar için çok dilli ve çoklu para birimi desteği
- Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için optimize edilmiş mobil alışveriş deneyimi
Adobe Commerce sınırlamaları
- Yüksek sunucu kaynak tüketimi nedeniyle nispeten daha pahalıdır
- Özelleştirmeler için zor öğrenme süreci
Adobe Commerce fiyatlandırması
- Adobe Commerce Pro: Özel fiyatlandırma
- Yönetilen Hizmetler: Özel fiyatlandırma
Adobe Commerce puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
3. Joomla
Açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi olan Joomla, 2005 yılından beri popüler bir WordPress alternatifi olmuştur ve web siteleri, uzantılar ve diğer çevrimiçi uygulama formları oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Kullanıcıların yetkinliğini artırmaya odaklanır ve oluşturacağınız bir WordPress sitesi gibi HTML ve CSS hakkında ileri düzeyde bilgi gerektirmez. Kullanıcılar, işleri için benzersiz bir web varlığı oluşturmak için Joomla'nın çok sayıda şablonuna ve uzantısına güvenebilir.
Web sitenizin işlevselliğini genişletmek için 8.000'den fazla Joomla uzantısından yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Joomla kullanıcısı olmanın en önemli avantajlarından biri, sorunlarınız için hızlı geri bildirim ve kolay çözümler sunmaya hazır geniş bir web sitesi oluşturucu topluluğuna erişebilmektir.
Joomla'nın en iyi özellikleri
- Üç aşamalı makale sistemi ve WYSIWYG düzenleyici ile içeriği kolayca yönetin
- 70'ten fazla dilde çeviri paketleri ve küresel konumlandırma için içerik düzenleme desteği
- Ek güvenlik için düzenli sürümler, yamalar ve uzantılar
- Son derece özelleştirilebilir URL yapıları, arama motoru dostu URL'ler ve meta etiketler gibi çeşitli SEO dostu özellikler sayesinde web sitenizin sıralamasını iyileştirin
- Akıllı erişim kontrolleriyle web sitesi yönetimini iyileştirin
Joomla sınırlamaları
- Sınırlı ek modül, web sitesi tasarımını kısıtlar
- Ücretli eklentiler genellikle web sitenizin performansını yavaşlatır
Joomla fiyatlandırması
- Ücretsiz
Joomla puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (600+ yorum)
4. Squarespace
İleri düzey WordPress kullanıcıları Squarespace'i en iyi WordPress alternatifi olarak görmeyebilir, ancak bu platform KOBİ'ler arasında oldukça popülerdir. Ve bunun iyi bir nedeni var!
Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi ve iyi tasarlanmış şablonları sayesinde, kullanıcılar güzel ve duyarlı siteler oluşturmak için herhangi bir teknik beceriye ihtiyaç duymaz. Bu, sitelerin oldukça hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlar, bu da blog yazarları, yaratıcı profesyoneller ve küçük işletmeler için bir avantajdır.
Hepsi bir arada web oluşturma ve barındırma platformu olan Squarespace, ücretsiz alan adından alan adı kaydına ve web sitesi bakımına kadar her şeyi içerir. Blog sitelerini, analitik ve e-ticaret işlevlerini destekleyerek büyük ölçekli kurumsal müşteriler için idealdir.
Squarespace'in cazibesini artıran bir diğer özellik, sosyal medya uygulamalarını ve platformlarını kullanıcı hesaplarıyla entegre etme yeteneğidir.
Squarespace'in en iyi özellikleri
- Önceden tasarlanmış video şablonları dahil 100'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arasından seçim yapın
- Mobil uygulama ile web sitenizi hareket halindeyken yönetin
- Duyarlı tasarım uyumluluğu ile web sitenizin tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın
- Envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme ağ geçitlerinden yararlanın
- Kampanyalar için pazarlama otomasyon araçları, pazarlama planları için şablonlar ve SEO araçları gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin
- Web sitesi trafiği, müşteri davranışları ve içerik popülerliği hakkında içgörüler edinin
Squarespace sınırlamaları
- Bazı eklentiler pahalıdır
- Çok sayıda şablon ve tema olduğu için tasarım esnekliği sınırlıdır
- Büyük trafik artışlarında potansiyel performans düşüşleri
Squarespace fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 16 $
- İş: Aylık 23 $
- Ticaret (Temel): 27 $/ay
- Ticaret (Gelişmiş): 49 $/ay
Squarespace puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2800+ yorum)
5. PrestaShop
PrestaShop, özellikle e-ticaret kullanımları için mükemmel bir WordPress alternatifi sunar. Çevrimiçi mağazalar kurmak isteyen satıcılar için uygun, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlayan açık kaynaklı bir alternatiftir.
Bu ürünün USP'si, WordPress'in çok sayıda eklenti gerektirdiği katalog, alışveriş sepeti, ödeme süreci, ödemeler ve gönderim gibi alanları yönetmek için gelişmiş özelliklere sahip özel işlevsellik sağlamasıdır.
Daha geniş yetenekler açısından PrestaShop, mağaza içeriğini, blogu ve tasarım özelleştirmesini yönetmek için bir CMS de sağlar. Çevrimiçi varlığınızı ölçeklendirmek ve web sitesi işlevlerini hızla genişletmek için 5000'den fazla modül ve tema arasından seçim yapabilirsiniz.
PrestaShop'un en iyi özellikleri
- Ürün kataloglama ve kullanıcının konumuna göre vergi hesaplamaları gibi karmaşık e-ticaret fonksiyonlarından yararlanın
- 75'ten fazla dilde içerik yönetimi için çeviri paketlerini kullanın
- Kampanyalar yürütmek ve web sitesi sıralamalarını iyileştirmek için üçüncü taraf SEO ve pazarlama araçlarını entegre edin
- Tek pencereden müşteri hesaplarının ayarını kolaylaştırarak, alışveriş sepeti terk etme örneklerini azaltın
- Yerleşik analiz ve raporlama eklentilerini kullanarak çevrimiçi satışları ve müşteri davranışlarını izleyin, müşteri desteğini ve deneyimini geliştirin
PrestaShop sınırlamaları
- Pahalı ve özelleştirme seçenekleri sınırlı
- Bazı kullanıcılar güvenilir topluluk desteğinin eksikliğini bildirmiştir
- Hız sorunlarına yol açan daha yüksek barındırma gereksinimleri
PrestaShop fiyatlandırması
- Klasik: Ücretsiz
- Barındırma: Aylık 26 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel: Özel fiyatlandırma
PrestaShop puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
6. Webflow
Webflow, kullanıcıların kodlama yapmadan sezgisel ve duyarlı web siteleri oluşturmasına ve tasarlamasına olanak tanır.
Sürükle ve bırak arayüzü, animasyon motoru, WYSIWYG düzenleyici ve web tasarım öğeleriyle profesyonel web sitelerini kolayca oluşturabilirken, ek özelleştirme için kod yazma esnekliği de sunar.
Küçük işletmelere ve büyük kurumsal şirketlere hizmet veren Webflow, platformda oluşturulan web sitelerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışması için barındırma altyapısı da sunar.
Webflow, dinamik içerik oluşturma ve e-ticaret web siteleri için destek sağlayan donanımlı içerik yönetim sistemi ile bilinir ve bu da onu oluşturucular için popüler bir blog platformu haline getirir.
Webflow'un en iyi özellikleri
- Web sitelerini en iyi şekilde oluşturmak, düzenlemek ve bakımını yapmak için kapsamlı bir kılavuz kütüphanesi sunan Webflow Üniversitesi'ne erişin
- Formlar (açılır menüler, onay kutuları, metin kutuları vb.) yardımıyla analitik ve raporlama araçlarını kullanarak web sitesi ziyaretçilerinin davranış verilerini yakalayın
- Web sitesi tasarımlarını özelleştirmek için kod ekleyin
- Pazarlama, sosyal medya ve SEO proje yönetimi araçlarıyla entegre edin
- İşbirliği için platforma kullanıcı erişimini kontrol edin
Webflow sınırlamaları
- 24 saat müşteri desteği yok
- Çoklu dil desteği olmaması gibi sınırlı işlevsellik
Webflow fiyatlandırması
Genel
- Başlangıç: Ücretsiz
- Temel: 14 $/ay
- CMS: 23 $/ay
- İş: 39 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
E-ticaret
- Standart: 29 $/ay
- Artı: 74 $/ay
- Gelişmiş: 212 $/ay
Webflow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
7. Wix
Wix, geniş özellik seti ve özel uzantıdan çok erişilebilirlik ve kullanım kolaylığına değer veren acemi web oluşturucular için bir WordPress alternatifidir.
Web barındırma ve tasarım hizmetleri sunan bulut tabanlı bir web sitesi oluşturma ve blog platformudur, bu da onu hepsi bir arada bir çözüm haline getirir. Wix, çok az kodlama bilgisi gerektiren profesyonel web sitesi tasarım şablonlarıyla bilinir.
Wix'in son derece özelleştirilebilir özellikleri ve tasarım şablonları, çeşitli sektörleri kapsayarak çok yönlülük sağlar. Ayrıca e-ticaret işlevlerini de destekleyerek, sınırlı teknik kapasiteye sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.
500'den fazla uygulamayı barındıran Wix Uygulama marketi aracılığıyla da işlevler ekleyebilirsiniz.
Wix'in en iyi özellikleri
- AI destekli web sitesi oluşturucu
- Çevrimiçi ödeme, sepet terkini geri alma ve envanter yönetimi gibi özel e-ticaret özellikleri
- Wix'te videolardan PDF broşürlere kadar çeşitli medya dosyalarını barındırın, bunları web sitenize yerleştirin ve daha ilgi çekici bir deneyim yaratın
Wix sınırlamaları
- Nispeten pahalı
- Ücretsiz planda zorunlu reklamlar
- Web sitesi yayına girdikten sonra şablonları değiştiremezsiniz
Wix fiyatlandırması
- Hafif: 16 $/ay
- Temel: 27 $/ay
- İş: 32 $/ay
- Business Elite: 159 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Wix puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1600+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9300+ yorum)
Bu Wix alternatiflerine göz atın!
8. Weebly
Weebly, özellikle web geliştirme yetenekleri sınırlı olan bireyler ve işletmeler için web sitesi oluşturmayı ve bakımını kolaylaştıran sürükle ve bırak özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir platformdur.
Weebly, önceden tasarlanmış çeşitli şablonlara sahip barındırılan bir web sitesi oluşturucuya sahiptir ve bu da onu en popüler ücretsiz WordPress alternatiflerinden biri yapar.
Weebly şablonları profesyonelce tasarlanmıştır ve akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu olmalarıyla dikkat çeker. Kullanıcılar, sitelerinin görünümünü ve hissini özelleştirmek için sorunsuz bir şekilde resim ve video ekleyebilir, diğer sitelere bağlantı verebilir ve çeşitli bileşenler ekleyebilir.
Platform, web sitesi performansını, sıralamasını ve dinamik içerik oluşturmayı iyileştirmeye yardımcı olan SEO araçları, blog destek araçları ve analitik gibi birçok özellik sunar.
Weebly'nin uygulama merkezi, web sitenizin işlevselliğini artırmak için ücretsiz ve ücretli uygulamalar sunar.
Weebly'nin en iyi özellikleri
- Optimize edilmiş kod kullanarak çok fazla kaynak yüklemeden hızlıca yüklenen hafif siteler
- Mağaza içi müşteri deneyimini geliştirmeye yardımcı olan çoklu ödeme ağ geçitleri gibi e-ticaret fonksiyonları
- Etiketler, kategoriler ve Facebook entegrasyonu ile sağlam bir blog ve içerik kütüphanesi oluşturun
- Siteniz ve mağazanızla entegre olan e-posta pazarlaması
- Ürünlerinizdeki satış vergisini hesaplamanıza ve izlemenize yardımcı olan yerleşik vergi yönetim sistemi
- Tüm ücretli planlar için sınırsız depolama kapasitesi
Weebly sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde reklamlar vardır
- Özelleştirme sınırlıdır ve herhangi bir değişiklik için kod düzenleme gerekir
- Kullanıcılar, podcast ve sosyal medya entegrasyonlarının sınırlı olduğunu bildirmiştir
Weebly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 10 $/ay
- Profesyonel: 12 $/ay
- Performans: 26 $/ay
Weebly puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1700+ yorum)
9. Shopify
WordPress'te eklentileri bir araya getirmek yerine hepsi bir arada bir ticaret platformu kullanmak istiyorsanız, Shopify tam size göre.
Shopify'ın en iyi web sitesi oluşturucusu, büyük ve küçük işletmelerin, çevrimiçi ödemeleri kabul etmenin kolay yolları da dahil olmak üzere, kullanıma hazır çevrimiçi mağazalar kurmasını ve yönetmesini sağlar.
Kullanıma hazır, şık ve modern bir web sitesi çoğu işletmenin hayalidir. Artık e-ticaret mağazaları için WordPress temaları aramanıza veya sıfırdan bir WordPress web sitesi oluşturmanıza gerek yok.
Örneğin, Shopify satış kanalları genelinde sipariş, yerine getirme ve envanter verilerini merkezileştirmek için yerleşik araçlar sunar. Ayrıca, mobil ve tek sayfalık dönüşümlere uyarlanmış sorunsuz, çok kanallı ödeme sağlar.
Kullanıcılar, sorunsuz bir iş ve müşteri davranışına genel bakış sağlayan Shopify'ın mağaza yönetimi gösterge panelini takdir ediyor.
Sağlam web sitesi oluşturucu çerçevesi ve kullanımı kolay arayüzü ile Shopify, işletmelerin web sitelerinin işletimi ve bakımı konusunda endişelenmek yerine en iyi yaptıkları işe odaklanmalarına yardımcı olur.
Shopify'ın en iyi özellikleri
- İşlem ücreti almayan şirket içi bir ödeme sistemi kullanın
- Dolandırıcılık tespit aracıyla güvenliği ve dolandırıcılık önlemeyi geliştirin
- Analitik ve raporlama araçlarıyla mağaza performansını izleyin; müşteri davranışlarını, web sitesi trafiğini, satışları vb. izleyin ve analiz edin.
- Müşterilere geri dönüp satın alma işlemlerini tamamlamaları için e-posta uyarıları göndererek sepet terklerini izleyin
- Web sitesi altyapınıza entegre etmek için 8000'den fazla uygulama arasından seçim yapın
- Mağazanızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak personel hesapları oluşturun
Shopify sınırlamaları
- Shopify'ın ödeme özelliği tüm ülkelerde mevcut değildir
- Blog özellikleri sınırlıdır
- Premium temalar ve uygulamalarla ilişkili daha yüksek işlem ücretleri ve maliyetleri
- Temel plan seviyelerinde Shopify alt alan adlarına zorunlu bağımlılık
Shopify fiyatlandırması
- Temel: 29 $/ay
- Shopify: 79 $/ay
- Gelişmiş: 299 $/ay
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (6000+ yorum)
10. Ghost
Ghost, blog içeriği yönetimi ve üretim araçları sunan bir yayın platformuna sahip popüler blog araçlarından biridir. Hız ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan, yalın, bağımsız yayın siteleri veya mikrobloglar için WordPress'e ideal bir açık kaynak alternatifidir. İki çözümü vardır: ücretsiz, kendi sunucunuzda barındırılan bir çözüm ve Ghost (Pro) adlı tam olarak yönetilen bir PaaS çözümü.
Ghost'u farklı cihazlar için optimize ederek sorunsuz bir okuma deneyimi sağlayabilirsiniz. Ghost ayrıca yayıncıların içeriklerinden para kazanmalarına yardımcı olmak için üyelik ve ücretli abonelik özellikleri de sunar.
Ghost (Pro), sağlam barındırma, tasarım ve güvenlik özellikleri sunarak yüksek kaliteli içerik oluşturmaya ve müşteri etkileşimine odaklanmanızı sağlar. Ghost, web sitenizi daha da kişiselleştirmek için özel alan adı ve yerleşik SEO araçları gibi seçenekler sunar.
Ghost'un en iyi özellikleri
- Uyarlanabilir içerik düzenleme ile içerik hacmi ne olursa olsun sorunsuz gezinme sağlayın
- Takımınızda çeşitli denetim ve izinlere sahip kullanıcı hesapları oluşturun
- Sade bir arayüzle içerik yazma, düzenleme ve yönetme kolaylığı
Ghost sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve gelişmiş özelleştirmeler kodlama gerektirir
- Yerel arama optimizasyon araçları yok
- WordPress'e kıyasla daha az gelişmiş medya yönetimi ve varlık işleme yetenekleri
- Sınırlı eklenti ekosistemi
Ghost fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
- Oluşturucu: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla
Ghost puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (35+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (45+ yorum)
Diğer İçerik Araçları
WordPress ve alternatif içerik yönetim sistemleri, web sitesi oluşturma, tasarlama ve bakım için bir nimettir.
Ancak, web sitelerinin oluşturulması ve bakımı, web geliştirme takımlarından pazarlama, finans ve hukuk takımlarına kadar birçok paydaşın katılımını gerektirir. Net bir iletişim, zaman çizelgesi ve süreç akışları olmadan işler kaosa dönüşebilir.
Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Çok basit, ilk içerik ve tasarım aşamalarından son lansmana kadar web sitesi geliştirme sürecini ClickUp gibi bir proje yönetimi platformuyla takip edin.
ClickUpClickUp'ın AI, Belgeler ve Pazarlama araçları, çok sayıda takımın web sitelerine içerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama işlemlerini zahmetsizce yönetmesine yardımcı olmuştur.
ClickUp AI
ClickUp AI, en zorlu ve zaman alıcı içerikle ilgili görevlerinizi çok daha kısa sürede tamamlamanıza yardımcı olur.
Yeni web sitenizde bir blog yazısı yayınlamak mı istiyorsunuz?
AI yazma aracına komutunuzu yazın ve size markanıza uygun bir makale sunmasını izleyin. Ya da, önceden taslak olarak hazırladığınız blog yazıları varsa, AI düzenleme aracını kullanarak bunları daha keskin ve ikna edici hale getirin.
Bir içerik ajansı mı yönetiyorsunuz? ClickUp AI, müşterileriniz için e-postalar hazırlar, içerik iş akışları oluşturur ve takımınızla beyin fırtınası yaparak süreçlerinizin ve çıktılarınızın kalitesini artırır.
ClickUp Belgeleri
ClickUp Docs, içerik oluşturma için sanat stüdyosunun ressamlar için olduğu gibidir; içerik takımlarına birlikte başyapıtlar üretmek için gereken tüm araçları, çalışma alanlarını ve depolama alanını sağlar.
ClickUp Docs'un işbirliğine dayalı düzenleyicisi, takım üyelerinin içeriği gerçek zamanlı olarak birlikte yazmasına olanak tanır. Ayrıca, aksi takdirde ileri geri incelemelerde boşa harcanacak zamandan tasarruf sağlayan yorum ve konu tabanlı tartışmalar da içerir.
ClickUp Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak, düzenleyici içinde bir içerik boru hattı oluşturabilir, yayınlamadan önce incelemeleri ve onayları yönetebilirsiniz.
Ardından, içerik üretiminde tutarlılığı sağlamak için yazma şablonları vardır.
Tüm içerik görevlere ve daha geniş proje yönetimine sıkı bir şekilde entegre olan ClickUp, yazma, inceleme, onaylama ve yayınlama işlemlerini merkezi bir konumda kolaylaştırır ve birden fazla silo haline gelmiş araçları azaltır.
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ClickUp Pazarlama
İçeriğiniz yayınlanmaya hazır olduğunda, pazarlama ve dağıtım için optimize etme zamanı gelir. ClickUp'ın pazarlama özellikleri, çok kanallı kampanya özetleri oluşturmanıza, kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapmanıza, pazarlama iletişimi taslakları hazırlamanıza ve kampanyaları özetlemenize yardımcı olur.
Pazarlama planlarını ve girişimlerini görevlere bağlayarak ilerlemelerini takip edebilirsiniz. Bu ilerleme, tüm takım üyeleri tarafından görülebilir. Ayrıca, yinelemeleri önler ve hesap verebilirliği artırır.
Bu şeffaflık, iş akışındaki gereksiz işlemleri ortadan kaldırır ve zaman çizelgelerini şeffaf hale getirerek takım verimliliğini artırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Görsel Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi kolayca izleyin ve paylaşın
- ClickUp AI ile daha iyi içeriği daha hızlı oluşturun
- İçerik veritabanınızı merkezi olarak düzenleyin
- ClickUp'ın konuşmaları, görevleri, kampanyaları ve içeriği özetleme özelliği ile fikir üretmeyi basitleştirin
- ClickUp'ın şablon kitaplığıyla proje teslim sürelerini optimize edin
ClickUp sınırlamaları
- WordPress gibi tam teşekküllü bir içerik yönetim sistemi değildir
- Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Plan ayrıntıları için satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Proje Yönetimi Platformu ile Web Sitenizi Hızla Çalışır Hale Getirin
Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak ve özelleştirmek, tüm bu WordPress alternatifleri ile çok kolay olacak.
Ancak, ClickUp gibi çok yönlü bir proje yönetimi aracını da ekleyerek, projenizi daha hızlı teslim edebilir, optimize edebilir ve yineleyebilirsiniz. ClickUp'a kaydolun ve web sitenizi kısa sürede yayına alın!