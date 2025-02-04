2025'te Yazılım Takımları için En İyi 10 MongoDB Alternatifi

Kısa bir süre önce, işin her yönü elle yazılmış basılı kopyalar kullanılarak yönetiliyordu, ancak dünya değişti. Çevrimiçi çok sayıda işletme olması nedeniyle, her gün büyük miktarda veri üretiliyor. Neyse ki, depolama alanı artık tozlu dosya odalarıyla sınırlı değil, ancak tüm bu verilerin bir veritabanında güvenli bir şekilde depolanması ve yönetilmesi gerekiyor. ?️

İşte burada MongoDB ve çok sayıda MongoDB alternatifi devreye giriyor.

MongoDB Atlas, verileri statik sütunlar ve satırlar yerine belgelerde depolayan güvenli bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu tür veritabanları esnek ve ölçeklenebilir olup, veri platformu AWS, Google Cloud ve Azure olmak üzere üç farklı buluta dağıtıldığından her yerden hızlı bir şekilde erişilebilir.

Kulağa harika geliyor, değil mi? Ancak MongoDB size ihtiyacınız olan araç setini sunmuyorsa veya bütçeniz buna yetmiyorsa, başka birçok seçenek var.

MongoDB alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayalım ve ardından işinize daha uygun olabilecek bazı olası adayları belirleyelim. Bonus olarak, yazılım geliştirme süreçlerini basitleştiren başka bir araç da paylaşacağız, çünkü süreç iyileştirme her zaman en doğru yoldur. ✨

Bir MongoDB alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

MongoDB'ye alternatifler araştırmaya karar verdiniz. Nereden başlamalısınız?

Özel veri ambarı ve yazılım proje yönetimi ihtiyaçlarınız işinize bağlı olacaktır, ancak dikkat etmeniz gereken bazı özellikler ve işlevler şunlardır:

Para için büyük değer — ve yüksek kaliteli, ücretsiz veritabanı yazılımı bulabilirseniz, bu daha da iyi olur

Tüm iş ve müşteri bilgilerinizin güvende olmasını sağlayan mükemmel veri güvenliği

Ölçeklenebilirlik, işiniz büyüdükçe sisteminizin daha büyük ve daha karmaşık veri kümeleriyle kolayca başa çıkabilmesini sağlar

Her zaman yüksek kullanılabilirlik sağlamak için bulut tabanlı bir veri merkezi mi arıyorsunuz?

JSON (JavaScript Nesne Notasyonu) belgelerinde depolama, böylece okunması ve bakımı kolaydır, aynı zamanda API'ler ve web uygulamaları için de verimlidir

Tablo tasarımına sahip Oracle'ın MySQL (yapılandırılmış sorgu dili) gibi ilişkisel bir veritabanı veya belge tabanlı bir tasarıma sahip ilişkisel olmayan bir veritabanı (NoSQL veritabanı) olabilir, ancak bazı MongoDB alternatifleri her ikisini de destekler

İş akışlarınızı kolaylaştıran yazılım geliştirme proje yönetimi araçları

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Görevleri, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları sizin için yöneten kritik yol yazılımı

Kullanabileceğiniz En İyi 10 MongoDB Alternatifi

Artık bir veritabanı yönetim sisteminde ihtiyaç duyabileceğiniz bazı özellikler ve işlevler hakkında bir fikriniz olduğuna göre, bazı MongoDB alternatiflerini keşfetme zamanı geldi. Bu seçeneklerin her biri bazı harika özelliklerin yanı sıra bazı sınırlamalar da sunar ve seçim yaparken madalyonun her iki yüzüne de dikkat etmek önemlidir. ⚖️

1. Redis

redis aracılığıyla

Redis, popüler, açık kaynaklı bir NoSQL veritabanıdır. Bellek içi veri yapısı, karma, sıralı kümeler, metin dizileri, listeler ve daha fazlasını içeren bir dizi veri türünü destekler ve esnek veri modeli hemen hemen her kullanım durumuyla başa çıkabilir. #️⃣

MongoDB'ye alternatif olan bu yüksek performanslı çözüm, hızlı veri erişimi sağlayarak yüksek verim ve düşük gecikme süresine sahip gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca doğrusal ölçeklenebilirlik özelliği sayesinde istediğiniz kadar kaynak kullanabilirsiniz.

Redis'in en iyi özellikleri

Ekstra işlevselliği destekleyen özel uzantılar oluşturmak için C, C++ veya Rust kullanın

Veri yapılarınızı ve veri modellerinizi verimli bir şekilde sorgulayın

Dolandırıcılığı anında tespit etmek için çeşitli Redis araçlarını kullanın

Redis'in otomatik yük devretme sistemi, birincil sunucu arızalansa bile verilerinizi güvende tutar, bu yüzden içiniz rahat olabilir

Redis sınırlamaları

Redis, okuma performansını artırmak için denormalizasyon kullandığı için veri tüketimi yüksektir

Veriler RAM'de depolanır, bu nedenle depolama kapasitesi RAM'in kullanılabilirliği ile sınırlı olabilir

Redis fiyatlandırması

Ücretsiz

Redis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

2. MarkLogic

via MarkLogic

Bu MongoDB alternatifi, verileri ve meta verileri bağlar ve yönetir, anlamlarını yorumlamanıza yardımcı olur ve kullanabileceğiniz içgörüler sunar. Veri entegrasyonunu hızlandırmak için çevik ilkeler kullanır ve mimarinizi basitleştirir, böylece geliştiricileriniz tek bir veri hizmetinden çalışır.

MarkLogic'in esnek, çoklu model veritabanı, birden fazla veritabanından farklı türdeki verileri (örneğin belge, anahtar-değer, ilişkisel, zaman serisi veya coğrafi türler) yönetmenize de olanak tanır.

MarkLogic'in en iyi özellikleri

MarkLogic kodsuz meta veri motorunu kullanarak kurumsal verilerinize bağlam kazandırın ?

Verilerinize hızlı bir şekilde erişin, yönetin ve ihtiyaç duyduğunuzda ölçeklendirin

Analiz ve inceleme araçlarıyla veri modellerinizi ve sınıflandırma stratejilerinizi sürekli olarak geliştirin

Gelişmiş şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil olmak üzere, gelişmiş, devlet düzeyinde güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende tutun

MarkLogic sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, daha etkileşimli hale getirmek için bir yükseltme ile yapılabilir

Bazı kullanıcılar, verilerin düzenlenmesi ve görünümünde daha fazla esneklik istediğini düşünüyor

MarkLogic fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MarkLogic puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

3. Cassandra

cassandra aracılığıyla

Apache Cassandra, büyük verileri işleyen ve mükemmel hata toleransı sunan açık kaynaklı, NoSQL, dağıtılmış bir veritabanıdır. Düşük gecikme süresi, yüksek kullanılabilirlik ve doğrusal ölçeklenebilirlik özellikleri, onu MongoDB'nin en iyi alternatiflerinden biri yapar.

Hata toleranslı sistem, verileri birden fazla veri merkezine çoğaltarak kesintilerden korur ve kesinti sürelerini ortadan kaldırır. Çoğaltma kümesindeki her düğüm ayrı ayrı çalıştığı için darboğazlar da geçmişte kalır. ?

Cassandra'nın en iyi özellikleri

Cassandra'yı birden fazla sunucuya hızlı ve kolay bir şekilde dağıtın

Yerleşik önbellekle verilerinize hızlı erişim sağlayın

Esnek şema tasarımından yararlanarak, uygulamalarınız geliştikçe sistemi özelleştirin

Güncellemeleriniz için asenkron ve senkron replikasyon arasında seçim yapın

Cassandra sınırlamaları

Cassandra, genel SQL veritabanı özelliklerinin tümünü sunmaz

Çok fazla veri söz konusu olduğu için, işlem hızı ve bellek yönetimi bazen etkilenebilir

Cassandra fiyatlandırması

Ücretsiz

Cassandra puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (30+ yorum)

4. Firestore

firestore aracılığıyla

Firestore, tam olarak yönetilen bir NoSQL belge veritabanıdır. Canlı senkronizasyon ve çevrimdışı mod sunarak gerçek zamanlı web veya mobil uygulamalar geliştirmek için idealdir.

Sorgu motoru, verileriniz üzerinde ACID işlemleri (Atomicity, Consistency, Isolation ve Durability özelliklerine sahip işlemler) gerçekleştirmenize yardımcı olur ve verilerinizi yapılandırma konusunda size büyük esneklik sağlar.

Firestore'un en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için veri doğrulama kurallarını ve güvenliği özelleştirin

Büyüdükçe sunucusuz veritabanını kolayca ölçeklendirin

Yeni müşteriyseniz, 300 $ değerinde ücretsiz kredi kazanacaksınız

Firebase, Cloud Functions ve BigQuery gibi diğer araçlarla entegre edin

Firestore sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, veri değişikliklerinin her zaman hemen yansıtılmadığını bildiriyor

Bu MongoDB alternatifi, oldukça karmaşık olan ve dikkat etmezseniz maliyetleri artırabilen, kullandıkça öde fiyatlandırma sistemiyle çalışır

Firestore fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Firestore puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10 yorum)

5. RethinkDB

rethinkDB aracılığıyla

MongoDB'ye alternatif olan bu açık kaynaklı veritabanı, gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmaya öncelik verir. Son teknoloji depolama motoru, dağıtık mimarisi ve optimize edilmiş tampon önbelleği, onu yüksek performanslı bir veritabanı haline getirir.

Verileri hızlı bir şekilde almak için RethinkDB'nin ikincil indeksleme özelliğinden yararlanın. Birden fazla sunucudaki büyük veri kümelerinde toplama fonksiyonlarını çalıştırın. İşiniz büyüdükçe kolayca birden fazla makineye ölçeklendirin.

RethinkDB'yi kuran şirket 2016 yılında faaliyetlerini durdurmuş olsa da, yazılım şu anda Linux Foundation'ın bir parçası ve topluluk tarafından geliştirilmektedir. ?

RethinkDB'nin en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanımı kolay platformla hızlı bir başlangıç yapın

Veriler değiştiğinde, uygulamalara gerçek zamanlı olarak aktarıldığı için anında güncelleme alın

Java, Python ve Ruby dahil olmak üzere tercih ettiğiniz sorgu dillerini kullanarak JSON belgelerini sorgulayın

Web tabanlı yönetici konsolunu kullanarak veritabanı sistemini izleyin ve yönetin

RethinkDB sınırlamaları

Artık bir iş tarafından yönetilmediğinden, RethinkDB düzenli yükseltme ve güncelleme almamaktadır

Son zamanlarda çok fazla yorum bulunmadığından, sistemin mevcut etkinliğini değerlendirmek zor

RethinkDB fiyatlandırması

Ücretsiz

RethinkDB puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (15+ yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

6. PostGreSQL

via PostGreSQL

PostGreSQL, köklü bir ilişkisel veritabanıdır. Geliştirilmesine 1986 yılında Berkeley'deki California Üniversitesi'nde POSTGRES projesi kapsamında başlanmış olan platform, artık ücretsiz ve açık kaynaklıdır.

Geliştiriciler ve veri yöneticileri için tasarlanan bu MongoDB alternatifi, hataya dayanıklı bir ortamda hem yapılandırılmış hem de yarı yapılandırılmış verileri yönetmeye yardımcı olur. Panoply, Switch ve Blendo gibi çeşitli ETL (çıkarma, dönüştürme, yükleme) araçlarıyla entegre olarak verileri PostGreSQL sistemine aktarır ve bu sistemden alır.

PostGreSQL'in en iyi özellikleri

İşlemler, sorgular ve ACID uyumluluğu için geniş SQL özellikleri aralığını kullanın ✅

Veritabanını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için uzantıları kolayca oluşturun

Tetikleyiciler, kısıtlamalar ve yabancı anahtarlar sayesinde veri bütünlüğünün her zaman sağlandığından emin olabilirsiniz

PostGreSQL'i Microsoft Windows, Linux, OpenBSD ve MacOS dahil olmak üzere çoğu büyük işletim sisteminde çalıştırın

PostGreSQL sınırlamaları

PostGreSQL sisteminin kurulumu ve yapılandırması oldukça karmaşıktır, bu nedenle büyük olasılıkla uzman becerilere ihtiyacınız olacaktır

Farklı yapıları nedeniyle, NoSQL veritabanından PostgreSQL'e geçiş yapmak kolay değildir

PostGreSQL fiyatlandırması

Ücretsiz

PostGreSQL puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

7. DynamoDB

dynamoDB aracılığıyla

Amazon DynamoDB, yüksek performansı hızlı bir şekilde sunan, tamamen yönetilen, sunucusuz, ilişkisel olmayan bir veritabanıdır. Verileriniz, ister depolanmış ister aktarılmakta olsun, şifrelenerek her zaman güvende tutulur ve sürekli yedeklenir, böylece gerektiğinde kolayca geri yüklenebilir.

Mükemmel istek işleme kapasitesi ve fiyatı nedeniyle, MongoDB'ye alternatif olan bu ürün, büyük ölçekli, küresel olarak dağıtılmış veri uygulamaları için çok uygundur. ?

DynamoDB'nin en iyi özellikleri

Bellek içi önbellekleme ile verilere hızlı erişim sağlayın

Trafiği ve analizlerinizi izleyerek, uygulamalarınızı ince ayarlamanıza yardımcı olacak içgörüler elde edin

İsteğe Bağlı Kapasite ve Sağlanan Kapasite fiyatlandırma modelleri arasından seçim yapın ve iş ihtiyaçlarınızdaki dalgalanmalara göre otomatik olarak ölçeklendirin

Amazon Redshift veya Amazon S3 gibi diğer AWS araçlarıyla ve Panoply ile entegre edin

DynamoDB sınırlamaları

SQL kullanımına çok aşina değilseniz, öğrenme süreci biraz zor olabilir

Bu bir AWS ürünü olduğu için, kullanmak için AWS platformunda olmanız gerekir

DynamoDB fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin veya AWS Fiyatlandırma Hesaplayıcısını kullanın

DynamoDB puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (19+ yorum)

8. ArangoDB

arangoDB aracılığıyla

Bu MongoDB alternatifi, açık kaynaklı, NoSQL, grafik veritabanıdır. Esnek veri modeli, tek bir motor üzerinde belgeler, grafikler ve anahtar değerler arasında veri entegrasyonunu destekler. Bu, farklı veri türleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabileceğiniz ve işinizin yönetmesi gereken veritabanı teknolojilerinin sayısını azaltabileceğiniz anlamına gelir.

ArangoDB, verimli belge aramaları için yüksek kullanılabilirlik ve tam metin arama motoru sunar. Mükemmel güvenlik özellikleri, verilerinizin her zaman güvende olmasını sağlar. ?

ArangoDB'nin en iyi özellikleri

Tüm entegre veri modellerinde birleşik SQL benzeri sorgu dili AQL ile çalışın

Grafik özelliklerini kullanarak farklı varlıklardan gelen karmaşık, birbiriyle bağlantılı verileri analiz edin ve yönetin

Docker'ı kullanarak Arango uygulamalarını farklı platformlara kolayca sunun

Farklı türdeki verilerden içgörüler elde ederek işinize değer katın

ArangoDB sınırlamaları

AQL dilini öğrenmeniz gerekecek, ancak SQL biliyorsanız çok uzun sürmemeli

Bazı kullanıcılar, erişim yönetiminin istedikleri kadar ayrıntılı olmadığını düşünüyor

ArangoDB fiyatlandırması

İsteğe bağlı veya indirimler sunan ön ödemeli Committed paketi arasında seçim yapın

ArangoDB puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4/5 (1 yorum)

9. OrientDB

via OrientDB

OrientDB, belge ve nesne yönelimli işlevselliğe sahip açık kaynaklı, dağıtılmış bir grafik veritabanıdır. Farklı veri türleri arasında karmaşık veri ilişkilerini tek bir platformda modellemek için idealdir.

Artık SAP tarafından desteklenen bu MongoDB alternatifi NoSQL, yüksek performanslı ve kolayca ölçeklenebilir bir seçenektir.

OrientDB'nin en iyi özellikleri

SQL benzeri sorgular kullanarak verileri alın ve yönetin

OrientDB'nin tam metin arama özelliklerini kullanarak gelişmiş arama fonksiyonları sunun

ACID işlemleriyle veri bütünlüğünü sağlayın

Trafik ve veri kümeleriniz büyüdükçe veritabanınızı kolayca ölçeklendirin ?

OrientDB sınırlamaları

True Graph motorunu kavramak biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar diğer araçlarla uyumluluk sorunları yaşamıştır

OrientDB fiyatlandırması

Ücretsiz

OrientDB puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

10. CouchDB

couchDB aracılığıyla

Apache CouchDB, küçükten büyüğe tüm boyutlardaki veritabanlarını yönetmek için tasarlanmıştır. Couch Replication Protocol, verilerinizin çevrimdışı olarak kullanılmasına ve küresel olarak dağıtılmış sunucu kümeleri, web tarayıcıları ve cep telefonları arasında kolayca aktarılmasına olanak tanır. ?

Güvenilirlik ve yüksek performans sunan bu belge odaklı MongoDB alternatifi, güvenli veri depolama ve hızlı ve verimli veri alma işlemlerini destekler. JSON veri biçimini ve HTTP protokolünü kullanarak, bunları da kullanan diğer yazılımlarla uyumluluk sağlar.

CouchDB'nin en iyi özellikleri

Geniş hacimli, gevşek yapıdaki verileri kolayca işleyin

Verilerinizi kendi sunucularınızda veya tercih ettiğiniz bulut sağlayıcılarında depolayın, böylece her yerden erişebilirsiniz

Son çoğaltmadan bu yana yapılan değişiklikleri aktararak bant genişliğinden tasarruf edin ve verilerinizi verimli bir şekilde senkronize edin

Oturumlar ve kimlik doğrulama, verilerinizin güvenliğini her zaman en üst düzeye çıkardığından emin olabilirsiniz

CouchDB sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün yeterince kullanıcı dostu veya sezgisel olmadığını düşünüyor

Tam yığın arama yapamazsınız, bu da sinir bozucu olabilir

CouchDB fiyatlandırması

Ücretsiz

CouchDB puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4/5 (3 yorum)

Uygulama geliştirme ve veri depolama çok önemli olmakla birlikte, yazılım geliştirmenin tek unsurları değildir. Tüm projenizi planlamak ve yönetmek için mükemmel bir proje yönetimi yazılımına (tercihen ücretsiz ) da ihtiyacınız vardır.

Bu da bizi ClickUp'a getiriyor.

Yazılım geliştirme görevlerini kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

ClickUp, MongoDB'nin doğrudan bir alternatifi değildir, bunun yerine diğer her şeyi halleder. ClickUp, olağanüstü proje yönetimi işlevselliğine sahip tek noktadan verimlilik platformudur. Yazılım takımlarını yönetmek için ideal olan bu platform, çevik iş akışlarını kolaylaştırır ve genel olarak işbirliğini geliştirir.

ClickUp Ultimate Yazılım Geliştirme Şablonu Kılavuzu ile hemen işe başlayın. Bu kılavuz, yol haritanızı oluşturmaktan hata izleme ve yönetime kadar yazılım geliştirme sürecinizin her aşamasında size yol gösterir. ?️

Görevleri otomatik olarak oluşturun, ardından Gantt, Pano veya Liste görünümleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerden birini seçerek bunları izleyin ve yönetin. Öncelikleri ve bağımlılıkları açıkça gösteren görsel bir yol haritası ile takımınızı doğru yolda tutun ve otomatik bildirimlerle herkese son teslim tarihlerini hatırlatın.

AI yazma araçları, proje özetleri, zaman çizelgeleri veya takımınıza gönderilen e-postalar gibi her türlü belgenin oluşturulmasını hızlandırır. Ayrıca toplantı notlarını özetler, eylem öğelerini otomatik olarak tanımlar ve oluşturduğunuz yazılım özellikleri için adlar oluşturmanıza yardımcı olur. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özellik olduğu için, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerekebilir

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümünün seviyesine ulaşmış değil

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

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Başarılı bir yazılım projesini yönetmek, olağanüstü proje yönetimi, güçlü veritabanı desteği ve çelik gibi sinirlerin birleşimini gerektirir. Bir dizi MongoDB alternatifinden veritabanınızı seçin veya MongoDB'yi kullanın. Ancak, yazılım karışımınıza ClickUp'ı eklemeden projenizi yönetmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. ?

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