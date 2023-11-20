Anyword ve Jasper: En iyi AI yazma asistanı hangisi?

Anyword ve Jasper, her ikisi de yapay zeka destekli metin yazma araçlarıdır, ancak Anyword ve Jasper karşılaştırmasında hangisi en iyi seçenek?

Bu kılavuzda, içerik oluşturma, marka sesi ve pazarlama kampanyaları açısından hangisinin en üst sırada yer aldığını belirlemek için ikisini karşılaştıracağız. Sizin için en iyi AI yazar ve pazarlama aracının hangisi olduğunu veya bonus önerimizin sizin için ideal seçim olup olmadığını keşfedin. 🎉

Anyword nedir?

Anyword, pazarlama liderleri ve ajansları için tasarlanmış bir AI performans yazma platformudur. Bu araç, içerik oluşturma veya düzeltme gibi pazarlama kampanyalarını yapay zeka ile iyileştirme konseptine büyük ölçüde dayanmaktadır.

Anyword aracılığıyla

Bu içerik oluşturma aracı, potansiyel müşteri oluşturma, içerik pazarlama veya arama motoru optimizasyonu (SEO) üzerine odaklanmak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir. 🔍

Anyword özellikleri

Anyword'ün özellikleri arasında, bir AI yazma aracından bekleyebileceğiniz gibi sezgisel bir blog düzenleyici bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, platformda dijital reklamların oluşturulmasına yardımcı olan veri odaklı bir düzenleyici, bir web sitesi metin yazma aracı ve size daha özelleştirilmiş ve markanızla alakalı çıktılar sunan bir metin zekası aracı da bulunmaktadır.

Anyword'ün öne çıkan özelliklerine daha yakından bakalım, böylece Jasper'ın sunduklarıyla karşılaştırabiliriz.

1. AI İçerik Oluşturma

Anyword, AI içerik üretimi konusunda pazarlama takımlarına ve SaaS şirketlerine çok şey sunuyor.

Anyword'ün veriye dayalı düzenleyici özelliğini kullanarak hedeflerinizi ve pazarlama verilerinizi daha etkili pazarlama metinleri oluşturmak için kullanın. Facebook reklamlarınız, açılış sayfanız ve Instagram başlık metinleriniz için tahmini performans puanları alın, ardından AI destekli önerileri kullanarak bunları hedef kitleniz için daha ilgi çekici hale getirin.

Anyword'ün AI araçları ile içerik oluşturun

Blog oluşturmak isteyen takımlar için özel bir araç var. Blog sihirbazını kullanarak sadece içeriği oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda daha optimize edilmiş metinler için kendi anahtar kelimelerinizi belirleyebilir ve başlık önerileri alabilirsiniz. Yerleşik bir intihal denetleyicisi de vardır, böylece telif hakkı sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

2. Marka Sesi

Anyword, içeriğinizi hedeflerinize göre analiz edip puanlayarak, hedefinize ulaşmanızı ve markanızın sesini tutarlı bir şekilde korumanızı kolaylaştırır.

Hedef kitlenizin kişiliklerine göre içeriğinizi özelleştirin

Anyword'de kendi marka kurallarınızı ve yasaklanmış terimleri ayarlayabilirsiniz; uygulama, merkezi bir marka merkezinde içeriklerin tonunu izler. Yerleşik hedef kitle özelliğini kullanarak hedef kitlenizin kişiliklerini belirleyin ve içeriğinizi her seferinde onlara göre uyarlayın.

3. Pazarlama Kampanyaları

Platforma entegre yapay zeka sayesinde pazarlama kampanyalarınızı daha da geliştirin, optimize edin ve ölçeklendirin.

Anyword, içeriğinizi puanlayarak hangisinin en iyi performansı göstereceğini bilmenizi sağlar

Yüzlerce metni manuel olarak A/B testine tabi tutmak yerine, Anyword'ün yapay zekasını kullanarak testlerinizde en iyi performansı gösterecek içeriği puanlayın ve önerin. Reklam metinlerinizin puanlarını bir bakışta görün, böylece pazarlama kampanyalarınızı tasarlarken ve uygularken daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

Anyword'ü kullanarak kampanyalarınızı sosyal medya metinlerinin ötesinde optimize edin. İçerik pazarlama kampanyaları için metinler oluşturun, e-posta konu satırlarını optimize edin ve hedef kitleye yönelik açılış sayfaları yazın.

Anyword Fiyatlandırma

Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 39 $

Veriye dayalı : Aylık 79 $, en fazla üç kullanıcı

İş: Üç kullanıcıya kadar aylık 349 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper AI nedir?

Jasper (bazen Jasper AI olarak da bilinir ve önceden Jarvis olarak adlandırılır), kendisini "kurumsal takımlar için AI yardımcı pilotu" olarak tanımlar ve bir AI metin yazma aracının ötesine geçerek uçtan uca bir pazarlama platformuna dönüşmüştür.

Jasper AI artık AI içerik oluşturma araçları, veri zekası ve pazarlama kampanyası hızlandırma özelliklerini de içeriyor. 📊

Jasper AI özellikleri

Anyword gibi Jasper AI de veri odaklı takımlar için tasarlanmıştır. Bu platform, sadece birkaç tıklamayla metin oluşturmak için değil, aynı zamanda hedeflerinize ve markanızın sesine uygun mesajlar oluşturmak için de kullanılabilir.

Jasper AI'nın bu anahtar performans alanlarında nasıl bir performans sergilediğini aşağıda görebilirsiniz.

1. AI İçerik Oluşturma

Jasper AI, bir blog ve içerik yazma aracı olarak hayatına başladı ve bu özellikler, aracın kitinin güçlü bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek kaliteli içerik ve uzun form içerik yazmak için ideal bir araca dönüştü.

Jasper ile blog gönderilerinden promosyon e-postalarına ve Instagram başlıklarına kadar her türlü içeriği oluşturun

Takımlar, Jasper'ı web sitesi metinleri, blog içerikleri ve sosyal medya başlıkları veya metinleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için içerik ve metin üretmek amacıyla kullanabilir. Yerleşik belge düzenleyiciyi kullanarak metinleri yazın, düzenleyin ve düzeltin.

İsteğe bağlı SurferSEO entegrasyonu ile uzun içeriklerinizi rakiplerinize göre analiz edin ve intihal kontrol aracını kullanarak metinlerinizin başkalarına çok benzemediğinden emin olun.

Jasper AI, diğer kanallar için içerik oluşturmak için de harika bir araçtır. Çoğu AI yazma aracı sınırlı şablonlarla gelir. Ancak bu araç, pazarlama e-postalarınız, Google reklam kampanyalarınız, sosyal medya gönderileriniz ve açılış sayfalarınız için içerik oluşturmak üzere 50'den fazla şablondan birini seçmenize olanak tanır.

Tek tıklamayla yazma düzenleyicisini kullanarak yazınızın tonunu ayarlayın ve yazarken iyileştirmeler yapın.

2. Marka Sesi

Metinlerinizde ses tonunuzu ve marka kişiliğinizi korumak çok önemlidir ve Jasper Brand Voice bu süreci basitleştirebilir.

Jasper'da bir bilgi tabanı oluşturarak uygulamanın markanızın sesini öğrenmesine yardımcı olun

Jasper AI'yı stil kılavuzunuza, marka kimliğinize, ürün veritabanınıza ve şirket web sitenize ekleyerek daha da kişiselleştirilmiş metinler oluşturun. Platform, bu verileri yalnızca AI içerik oluşturmayı özelleştirmek için kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda içeriğinizdeki tutarsızlıkları da kontrol edecektir.

3. Pazarlama Kampanyaları

Jasper'ın pazarlama kampanyalarına yaklaşımı, tek bir özetten tüm içerik koleksiyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.

Kısa bir özet yükleyin ve Jasper'ın kampanya içeriğinizi oluşturmasına izin verin

Jasper AI içinde kısa bir metin yazın veya mevcut bir metni yükleyin ve bunu kullanarak kampanyanızın içeriğini birden fazla kanalda güçlendirin. Instant Magic özelliği, basın bültenlerinden vaka çalışmalarına, TikTok senaryolarından e-ticaret ürün açıklamalarına kadar farklı varlıklar için anında metinler oluşturmanıza olanak tanır.

Belge paylaşımı ve durum etiketleri ile kampanyalar üzerinde çalışırken takım üyeleriyle işbirliği yapın. Kampanya fikirlerinizi paydaşlarla da paylaşın, böylece önemli varlıkları kullanıma sunmadan önce onay alabilirsiniz.

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 39 $

Takımlar: Üç kullanıcıya kadar aylık 99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Anyword ve Jasper AI: Özelliklerin Karşılaştırması

Anyword ve Jasper AI, web siteleri ve pazarlama kampanyaları için fikirler, yüksek kaliteli içerik ve optimize edilmiş metinler oluşturmak isteyen iş sahipleri ve içerik yazarları için kullanışlı AI yazma yazılım araçlarıdır.

Her iki araç da bu konuda başarılı, ancak bu anahtar özellikler söz konusu olduğunda açık bir kazanan var mı? 🏆

1. AI İçerik Oluşturma

Hem Anyword hem de Jasper, AI içerik oluşturmayı iyi bir şekilde gerçekleştirir. İçerik yazma ve düzenleme için özel araçlara sahiptir ve belirli varlıklar için metin oluşturmayı kolaylaştıran, amaca yönelik içerik yazma şablonları sunar.

AI tarafından oluşturulan içeriğin düzenlenmesi her iki platformda da sorunsuz bir şekilde gerçekleşir, böylece yayınlamadan önce metni özelleştirebilirsiniz. Yerleşik intihal denetleyicileri sayesinde, içeriğinizin sorunsuz olduğundan emin olmak için başka bir araç için ekstra ücret ödemeniz gerekmez.

2. Marka Sesi

Anyword ve Jasper, her ikisi de marka sesini korumaya büyük önem verirken, bu özellik Jasper'da daha gelişmiş görünüyor.

Jasper'ın marka zekası her yönüyle hissedilir ve marka yönergelerinizi ve şirket ürün kataloğunuzu yükleme olanağı, AI'yı marka odaklı metinler oluşturmak için kullanırken size avantaj sağlar.

3. Pazarlama Kampanyaları

Anyword ve Jasper AI, pazarlama kampanyaları oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştırmak için tasarlanmış özelliklere sahiptir.

Anyword, verileri kullanarak en iyi stratejileri ve kullanılacak metinleri belirlemede mükemmeldir, Jasper'ın Instant Magic özelliği ise takımların tek bir özetten hızlı bir şekilde içerik oluşturmasını sağlar. Kampanya stratejilerine daha analitik bir yaklaşım isteyen takımlar Anyword'ü tercih edebilir, hızı ön planda tutan takımlar ise yapay zeka destekli yazma araçlarını karşılaştırdıklarında Jasper'ın kendilerine daha uygun olduğunu görebilir.

Reddit'te Anyword ve Jasper karşılaştırması

Genellikle, size en uygun yazılım aracını bulmanın en iyi yolu diğer kullanıcıların görüşlerini dinlemektir ve bunun için en uygun yer Reddit'tir. Peki, Reddit kullanıcıları Anyword ve Jasper hakkında ne düşünüyor? 🤖

Görünüşe göre, bu iki pazarlama ve sosyal medya AI aracını birbiriyle karşılaştıran çok fazla yorum yok. Ancak Jasper alternatifleri hakkında bir konu bulduk ve bu konuda her iki uygulama da olumlu bir şekilde değerlendirilmiş ve Anyword'ün yerleşik içerik optimize edicisi öne çıkarılmıştı.

Jasper ile benzer bir sonuç elde edebilirsiniz, ancak SurferSEO eklentisine ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp ile tanışın — Anyword ve Jasper'a en iyi alternatif

Jasper ve Anyword arasında net bir kazanan yok. Ancak size sunabileceğimiz heyecan verici bir alternatif var: ClickUp.

En iyi AI içerik araçlarını sıralarken ClickUp'ın öne çıkan bir rakip olduğunu düşünüyoruz. ClickUp AI, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri gibi özellikleriyle, birçok pazarlama ve kurumsal takımın kampanyalarını güçlendirmek için ClickUp'ı tercih etmesinin nedenini anlamak kolaydır.

1. ClickUp AI

Nispeten yeni olmasına rağmen, ClickUp AI yapay zeka destekli yazma araçları dünyasında şimdiden ses getiriyor. 🌊

ClickUp AI, türünün ilk örneği olan yapay zeka destekli asistanınız olarak görev yapar. Bu yapay zeka aracını kullanarak iş akışlarınızı kolaylaştırın, süreçleri basitleştirin ve hızlı ve geniş ölçekte içerik oluşturun.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, daha hızlı çalışmanızı sağlar. Eskiden 30 dakika süren bir görev artık bir dakikadan az sürer. Uzun içerikleri analiz ederek pazarlama raporlarınız için doğru özetler oluşturun, yerleşik düzenleyici ile metinleri düzenleyin ve iyileştirin ve sadece birkaç tıklama ile içeriğinizi mükemmel bir şekilde biçimlendirin.

ClickUp AI'dan pazarlama görevlerinde size yardımcı olmasını isteyin, böylece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, sürece ekstra yaratıcılık da katarsınız. Yüksek kaliteli kampanya stratejisi fikirleri üretin, ürün özelliklerine isim verin, pazarlama etkinlikleri planlayın, kullanıcı anketleri oluşturun ve ilgi çekici pazarlama sloganları bulun.

ClickUp AI, ClickUp ekosistemi içinde yer aldığı için iş yapma şeklinizi değiştirebilir. Pazarlama kampanyalarını ışık hızında oluşturun, promosyon e-postaları yazın, pazarlama kampanyası raporları oluşturun ve anında içerik özetleri hazırlayın. Pazarlama dışında, ClickUp AI, proje yönetiminden kaynak planlamaya kadar her fonksiyonda iş gününüzü güçlendirebilir.

2. ClickUp Belgeleri

ClickUp, kullanıcı dostu bir AI yazma asistanı değildir. ClickUp Belgeleri aracılığıyla fikirlerinizi saklayabileceğiniz, içerik yazabileceğiniz ve başkalarıyla işbirliği yapabileceğiniz tek bir yer sunan, tam özellikli bir platformdur. 📝

Pazarlama sürecinin her adımında ClickUp Belgeleri kullanın. Kampanya toplantılarınız için gündemler oluşturun, içerik takvimi şablonuyla işlerinizi planlayın, pazarlama raporlarını paydaşlarla paylaşın ve tüm içerikler için dahili bir wiki veya kaynak kitaplığı oluşturun.

ClickUp Belgeleri'nde bağlı tüm alt sayfalarınızı ve ilişkilerinizi hızlıca görün, düzenli kalın ve işlerinizi bağlantılı tutun

Takım üyeleriniz ve serbest çalışanlarınızla gerçek zamanlı olarak çalışın ve dikkatlerini çekmek için onları etiketleyin. Yorumlar bırakın, eylem öğeleri atayın ve metin satırlarını zaman içinde takip edebileceğiniz eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Belgeleri iş akışınızın bir parçası haline getirin ve tüm pazarlama sürecinizi kolaylaştırın. İçerik yazın, fikirlerinizi saklayın, başkalarıyla işbirliği yapın ve tüm varlıklarınızı tek bir yerde düzenleyin.

3. ClickUp Görevleri

ClickUp, varlıklarınızı düzenlemek ve AI kullanarak başarılı içerikler oluşturmakla kalmaz, takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlamada da mükemmeldir. ClickUp Görevleri'ni kullanarak herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayın ve kampanya hedeflerinize daha kolay ulaşın. ✅

ClickUp Görevleri, düzenli kalmayı çok kolay hale getirir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen görev yönetimi yazılımımızla projeler arasında planlama yapın, düzenleyin ve işbirliği yapın. GTD şablonlarımızı ve verimlilik ipuçlarımızı kullanarak düzenli kalın ve daha verimli çalışın.

ClickUp görevlerinizden birden fazla atanan kişi ekleyin, yorumları delege edin ve Özel Alanlar kullanarak hesaplamalar oluşturun

Yerleşik yorum konuları ve birden fazla atanan kişi ile görev yönetimini işbirliğine dayalı hale getirin. Yorumları eylem öğelerine dönüştürün ve takım üyelerinin izleyebileceği paylaşılabilir ekran kayıtları ekleyerek karışıklığı önleyin.

Büyük pazarlama kampanyası görevlerini daha küçük, daha ulaşılabilir görevlere dönüştürün ve ilerledikçe bunları tamamlayın. Görevler ve alt görevler oluşturun ve bağımlılıkları kullanarak projenizde yapı oluşturun ve daha hızlı çalışın. Tekrarlanabilir eylemler için yinelenen görevler ekleyin ve tüm sistemi kullanarak pazarlama ekibi olarak çalışma şeklinizi kolaylaştırın.

Jasper ve Anyword'ü değerlendirmek kolay değildir. Her iki içerik oluşturma aracı da, pazarlama çabalarını ölçeklendirmek isteyen takımlar için veri ve zekayı merkezine alan özellikler sunar. Anyword biraz daha veri odaklı özelliklere sahipken, Jasper'ın özellikleri varlıkları anında oluşturup dağıtmayı kolaylaştırır.

Piyasada çok sayıda yazılım aracı olduğundan, seçim sadece Anyword ve Jasper arasında değil. Belki de her iki içerik oluşturma aracının en iyi yapay zeka destekli rakibi olan ClickUp'ı değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

ClickUp AI gibi özellikler ve ihtiyacınız olabilecek tüm proje ve kampanya yönetimi araçlarıyla, aradığınız platform tam da bu olabilir. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve AI destekli motorunuz haline nasıl gelebileceğini keşfedin. ✨