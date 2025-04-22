Potansiyel Sorunları Tespit Etmek ve Düzeltmek için En İyi FMEA Şablonları (PowerPoint, Excel, & ClickUp)

Ürününüz veya hizmetiniz ne olursa olsun, arıza risklerini belirlemek ve önleme stratejileri planlamak için bir mekanizmaya ihtiyacınız vardır. 1940'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından geliştirilen Arıza Modu ve Etkileri Analizi (FMEA), risk tespiti ve azaltma için en eski araçlardan biridir.

FMEA çalışmaları, proje, ürün, sistem veya hizmet sunumu gibi her türlü girişim için gerçekleştirilebilir. Analiz, kritik sorunların sistematik bir şekilde ayrıştırılmasını, bu sorunları çözmek için pratik adımların belirlenmesi ve gelecekteki riskleri sınırlamak için öğrenilen derslerin derlenmesini kolaylaştırır.

FMEA proaktif ve geleceğe yönelik bir çaba olduğundan, çoğu yönetici tüm operasyona yapı kazandırmak için şablonlara güvenir. Bu şablonlar, israf, kusur veya zararlı sonuçları kapsamlı bir şekilde hesaba katmanıza yardımcı olacak önceden tasarlanmış düzenler, Kanban panoları ve süreç adımlarıyla donatılabilir.

Bu makalede, arızaları verimli bir şekilde belirlemek ve gereksiz kayıpları önlemek için 10 kullanıcı dostu FMEA şablonu tanıtacağız. ✨

Arıza Modu ve Etki Analizi Nedir?

Arıza Modu ve Etkileri Analizi, bir süreçteki hataların veya arızaların potansiyel etkilerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılan yapılandırılmış bir risk yönetimi tekniğidir. Bu yöntem, potansiyel arıza modlarını belirler, bunların kökenlerini ve etkilerini izler ve bu arızaları en aza indirgemek, hafifletmek veya düzeltmek için stratejiler oluşturmaya yardımcı olur. ☑️

FMEA yaklaşımı temel olarak üç anahtar faktöre odaklanır:

Oluşum: İlgili tasarım, montaj, üretim veya teslimat sürecindeki arızaların nedenleri ve sıklığı Ciddiyet: Sonuçta ortaya çıkan etkiler Önleme: Sorunu önlemek veya azaltmak için atılması gereken adımlar

Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra, proaktif önlemler alarak önlenebilir hataları giderebilirsiniz. Öngörülemeyen riskleri yönetmek için acil durum planları da hazırlamak isteyebilirsiniz.

Başlıca iki tür FMEA vardır:

Tasarım FMEA (DFMEA) : Ürün tasarımının ilk veya son aşamalarında, güvenlik, sağlık veya çevre riskleri oluşturabilecek potansiyel tasarımla ilgili arızaları belirlemek için kullanılır

Süreç FMEA (PFMEA): Süreç güvenilirliği, ürün kalitesi, kamu güvenliği, müşteri memnuniyeti ve finans üzerinde olumsuz etkileri olabilecek süreç değişiklikleriyle bağlantılı riskleri ortaya çıkarın

FMEA çalışmasının adımları nelerdir?

FMEA sürecini gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. Ayrıntılı kullanım için standart adımlar şunlardır:

Adım 1 Süreç adımı/Giriş tanımlama Analiz edilen sürecin tüm adımlarını ve kritik girdilerini listeleyen bir süreç haritası oluşturun Adım 2 Olası arıza modu Her süreç veya girdi noktası için potansiyel arıza risklerini belirleyin Adım 3 Olası arıza etkileri Adım 2'de özetlenen başarısızlıkların etkisini öngörün Adım 4 Ciddiyet ve sıklık sıralaması Her etkiye 1 (düşük etki veya olasılık düşük) ile 10 (yüksek etki veya olasılık yüksek) arasında bir sıralama atayın Adım 5 Olası nedenler Her arızanın nedenini belirlemek için kök neden analizi yapın Adım 6 Algılama sıralaması Bir arıza modunun ortaya çıkma olasılığını 1 (neredeyse kesin) ile 10 (çok düşük) arasında bir aralıkta ölçün Adım 7 Risk öncelik sayısı (RPN) Risklerin tespit edilebilirliğini, ciddiyetini ve sıklığını değerlendirerek her arıza modu için bir RPN atayın Adım 8 Eylem planı Arıza modu RPN'lerini azaltmak için sorumluları, görevleri ve zaman çizelgelerini belirten bir eylem planı geliştirin Adım 9 Takip Uygulananları gözden geçirin ve gerekirse RPN'leri yeniden değerlendirin

proaktif Yöneticiler için 10 Ücretsiz FMEA Şablonu

Gördüğünüz gibi, FMEA'yı gerçekleştirmek hem zaman alıcı hem de yoğun bir iştir, bu nedenle size yardımcı olacak özel olarak tasarlanmış şablonlara sahip olmak faydalıdır.

Potansiyel tuzakları tespit etmenize ve başarıya giden yolu zahmetsizce çizmenize yardımcı olmak için en iyi 10 PowerPoint, Excel ve ClickUp şablonunu içeren bir liste hazırladık. Aşağıda bu şablonların kullanışlı özelliklerine göz atın. 👀

1. ClickUp Süreç FMEA Yalın Altı Sigma Şablonu

Bu Şablonu İndirin Potansiyel riskleri hızlı bir şekilde tespit edin ve ClickUp Süreç FMEA Yalın Altı Sigma Şablonu ile bir eylem planı oluşturun

Süreç iyileştirme uzmanları, organizasyonel iş akışlarını geliştirmek için Lean Six Sigma çerçevesini kullanmayı çok sever. FMEA süreciyle birleştirildiğinde bu araç daha da etkili hale gelir!

ClickUp Süreç FMEA Yalın Altı Sigma Şablonu, süreç risklerini hassas bir şekilde tespit etmek, iyileştirme alanlarına ışık tutmak ve mükemmel bir düzeltici eylem planı geliştirmek için gizli silahınızdır. 💡

Şablon, süreçleri değerlendirmek için görsel olarak zengin bir yapı sunar. FMEA Liste görünümünü açarak, Özel Alanlarda depolanan bağlamsal ayrıntılarla (fonksiyon, ciddiyet, oluşma olasılığı ve olası nedenler gibi) birlikte kaydedilen süreç hatalarını gözden geçirin.

Oluşuma Göre Pano görünümünde, süreç hatalarını oluşma olasılıklarına göre Kanban kartları olarak düzenleyin. Algılama veya ciddiyet risklerine odaklanmak için görünümü değiştirebilirsiniz.

Son olarak, RPN Hesaplama Tablosu görünümünde, tüm hataları Ciddiyet, Oluşum Olasılığı, Algılama Olasılığı ve sonuçta ortaya çıkan Risk Öncelik Sayısı (RPN) ile birlikte listeleyen bir tablo bulacaksınız. Bunu RPN'yi hesaplamak ve eylem planında hangi sürecin önceliklendirilmesi gerektiğini belirlemek için kullanın.

Şablonda doğrudan eyleme geçirilebilir görevler oluşturabilir ve otomatik Hatırlatıcılar kullanarak bunları takip edebilirsiniz.

2. ClickUp 5 Neden Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp 5 Neden Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp 5 Neden Şablonu'nu kullanarak gerçek bir dedektif gibi karmaşık süreç akış vakalarını çözün. 🕵️

Bu Beyaz Tahta şablonu, görsel olarak çekici ve yaratıcı bir FMEA biçimi sunarken sorunların temel nedenlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtalar, şekiller, zihin haritaları, resimler, yapışkan notlar ve grafikler ekleyerek iş akışlarını görselleştirmenize olanak tanıyan tuvallerdir. Bu aracı kullanarak karmaşık adım adım süreç haritaları oluşturun.

Şablonda, sorunun kök nedenine ulaşmanıza yardımcı olmak için beş kez "Neden?" sorusunu soran önceden tasarlanmış bir harita bulunur. Sorunu belirtilen alana girerek başlayın ve Nedenler üzerinde beyin fırtınası yapın. Harita bir merdiven basamağına benzer; ne kadar ilerlerseniz, tekrarlayan kalıpları veya kök nedenleri o kadar net bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Örnek olarak, ilk üç neden şu şekilde olabilir:

Sorun: Müşteri hizmetlerinin yanıt sürelerinin yavaş olması.

1. Neden: Tepki süreleri neden yavaş?

Cevap : Destek yöneticileri çok sayıda soru ile boğulmuş durumda. 2. Neden : Neden bu kadar çok soru var? Cevap : Pazarlama kampanyaları müşterilerin faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşterilerin faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

2. Neden : Neden bu kadar çok soru var? Cevap : Pazarlama kampanyaları müşteri faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

Cevap : Pazarlama kampanyaları müşteri faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

Cevap: Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

2. Neden : Neden bu kadar çok soru var? Cevap : Pazarlama kampanyaları müşteri faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

Cevap : Pazarlama kampanyaları müşteri faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

Cevap: Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

Cevap : Pazarlama kampanyaları müşteri faizini artırdı. 3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

Cevap: Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

3. Neden : Pazarlama kampanyaları neden müşteri faizini artırdı? Cevap : Her zamankinden daha geniş bir kitleye hedeflediler.

Cevap: Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

Cevap: Her zamankinden daha geniş bir kitleyi hedeflediler.

Şablon renk kodludur, böylece sorunları, nedenleri ve nedenlerini görsel olarak ayırabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı düzenleme ve düzeltme ile takımların akıllı çözümler üretmesini teşvik eder.

Ayrıca, haritada gezinmeyi kolaylaştırmak için renk kodlu bir açıklama da alırsınız. Beyaz tahta üzerinde hareket ettirin, dahil edilen öğelerin şekillerini ve renklerini değiştirin veya yer tutucu metni kendi metninizle değiştirin.

3. ClickUp Neden ve Sonuç Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Neden ve Sonuç Beyaz Tahta Şablonu ile sorunlarınızı ana ve kök nedenlerine ayırarak her türlü sorunun kaynağına inin

Görevleri görselleştirme ve önceliklendirme için güçlü bir araç olan ClickUp Neden ve Sonuç Beyaz Tahta Şablonu ile sorunların kaynağını, iyileştirme alanlarını ve potansiyel riskleri belirleyin.

Beyaz tahta üzerinde önceden hazırlanmış bir neden-sonuç diyagramı ile birlikte gelir. İhtiyaçlarınıza tamamen uyarlanabilir; tek yapmanız gereken, risk faktörlerini belirlemek için karmaşık sorunları mikro süreçlere ayırmaktır. Diyagramı pratik bir örnekle nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Ana sorun: Ana sorunu belirleyin, örneğin, T-shirt satışları son iki ayda %20 azaldı

Ana nedenler: Bağlayıcıları kullanarak dallara ayırın ve ana sorunu zayıf talep veya zayıf reklam gibi nedenlerle ilişkilendirin

Kök nedenler: Sorununuzun ardındaki derin nedenlerle ana nedenleri birbirine bağlayın. Örnek durumumuzda, nedenler agresif rakip reklamları veya modası geçmiş tişört tasarımları olabilir

Sorunun kaynağına ulaşmak için ihtiyacınız olan kadar dal ve bağlantı oluşturun. Her sorunun nedenlerini açıkça ayırt etmek ve takımınız için bağlantıları vurgulamak için renk kodlamasından yararlanın. İsterseniz, her neden-sonuç ilişkisini analiz etmek için bir görev oluşturabilir ve aynı beyaz tahtada olası çözümler üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz. 🧠

4. ClickUp Kritik Yol Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kritik Yol Analizi Şablonu'nu kullanarak birden fazla görünümle görevleri kolayca önceliklendirin

ClickUp Kritik Yol Analizi Şablonu, projenin zamanında tamamlanması için vazgeçilmez görevleri ve programa uymak için kaynakları yeniden düzenlemeniz gerektiğinde ertelenebilecek görevleri haritalamak için idealdir. 📅

Şablonun Takvim görünümü'nü kullanarak yaklaşan görevleri kontrol edin ve görevin bitiş çubuğunu sürükleyerek son teslim tarihlerini değiştirin. Süre, Teslim Eden Takım ve İlerleme gibi Özel Alanlar aracılığıyla görev özelliklerini kontrol edin.

Gantt grafiği görünümünde, renk kodlaması ile proje bağımlılıklarını, süreleri ve kesintileri görselleştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Mavi çapraz çizgiler içeren blokla işaretlenmiş görevler, görevin tamamlandığını gösterir

Görevleri birbirine bağlayan ok uçlu gri çizgiler aralarındaki bağımlılıkları gösterir

Kırmızı oval şekil, blok oluşturan bir bağımlılığı olan görevi simgeler

Bağımlılıkları Yeniden Planla özelliğini etkinleştirdiğinizde, bağımlılıkları olan bir görevi kaydırdığınızda, bağlantılı sonraki görevlerin planları otomatik olarak ayarlanır.

Görevleri ilgili departmanlara veya teslim eden takımlara göre gruplandıran Departmana Göre Pano görünümü ile tüm projeleri izleyin. Veya, durumlarına göre düzenlenmiş görevlerin basit bir listesini görmek için Liste görünümü'nü açabilirsiniz.

5. ClickUp Varsayım Tablosu Karar Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Varsayımlar Tablosu Karar Matrisi Şablonu'nu kullanarak her görevle birlikte ortaya çıkan riskleri görselleştirerek kararlar alın

Karar vermek gerçekten zor olabilir, ancak ClickUp Varsayım Tablosu Karar Matrisi Şablonu ile bu konuda profesyonel olacaksınız! Bu şablon, makul seçimler yapmadan önce varsayımları basitleştirerek ve ilgili belirsizlikleri takımlarla değerlendirerek, mevcut sorunun çeşitli olasılıklarını keşfetmenizi sağlar.

Fikirleri, açık ve görsel olarak çekici bir beyaz tahtada risk düzeylerine göre sınıflandırın. Önceden oluşturulmuş kutular (kadranlar) ile risk ekseninde gezinmek için yerleşik kılavuza başvurun. Her bir kutu, farklı bakış açılarını göstermek için renk kodludur:

Sarı: Kesin, Yüksek Risk 💛 Kırmızı: Belirsiz, Yüksek Risk ❤️ Yeşil: Kesin, Düşük Risk 💚 Gri: Belirsiz, Düşük Risk 🖤

Fikir Havuzu'nu kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve katkıları kartlar halinde düzenleyin. Riskleri ve kesinliği değerlendirdikten sonra, sürükle ve bırak işlemiyle bunları uygun kutuya taşıyın.

Görevlerinizi duruma göre (Yapılacak, İlerleme Halinde veya Tamamlandı) gruplandırılmış olarak görmek için Liste görünümünü keşfedin. Birçok proje yöneticisi, tartışma bileşenlerini tek bir pencerede sürüklenebilir kartlar olarak görüntülediği için Pano görünümünü karar verme için daha kullanışlı bulur.

6. SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint FMEA Şablonu

SlideTeam'in bu PowerPoint Şablonu ile FMEA'yı gerçekleştirerek düzeltici önlemler alın ve olası arızaları bulun

Takımınıza bir Hata Türleri ve Etkileri Analizi planı iletmek mi istiyorsunuz? SlideTeam'in FMEA PowerPoint Şablonu ile dikkatlerini çekin.

Açıklayıcı aracı kullanarak tüm FMEA adımlarını tek tek gözden geçirin ve ikna edici bir eylem planı ile bitirin. Net bir görselleştirme için her adım için tablolar kullanarak bir açıklama ve örnek vermenizi öneririz.

Bu şablon, risk düzeylerini düzenli ve kolay anlaşılır bir şekilde sunmak için tabloları ve pasta grafikleri ile FMEA risk hesaplama tablosu içeren, DFMEA ve PFMEA için önceden tasarlanmış slaytlarla birlikte gelir.

Bu şablon, zengin simgeler ve grafiklerle anında dikkat çeker. Elli dört slaytı, içerik, renk deseni, metin boyutu ve yazı tipi açısından özelleştirilebilir. Şekiller, grafikler ve resimler gibi öğeler ekleyin, önemli noktaları vurgulamak için Post-it notları ekleyin veya ilerlemeyi göstermek için çubuk ve çizgi grafikler ekleyin. 📊

7. SlideTeam tarafından FMEA Yorumlama için PowerPoint Matris Grafiği

SlideTeam'in FMEA Yorumları için PowerPoint Matris Grafiği ile FMEA risklerini tüm takıma sunmak çok kolaydır

SlideTeam'in FMEA Yorumları için PowerPoint Matris Grafiği'ni kullanarak hedef kitlenize potansiyel arızaları nasıl önleyeceklerini öğretin. Bu tek slaytlık şablon, arıza oluşumlarının ciddiyetini ve olasılığını değerlendirmenize ve öncelikleri yüksek, orta veya düşük olarak sınıflandırarak etkili bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olur. 📈

Matris grafiğini kullanarak riskin ciddiyetini 1 (düşük etki) ile 10 (yüksek etki) arasında ve oluşum seviyesini 1 (oluşması olası değil) ile 10 (oluşması çok olası) arasında bir ölçekte gösterin. Takımınız, şablonun sağ tarafındaki potansiyel arızalar kılavuzunu takip ederek hangi süreçlere öncelik vermesi gerektiğini bilecektir.

Slaytı, belirli iş veya hedef kitle taleplerine uyacak şekilde özelleştirin. Matris grafiğinin renk şemasını değiştirin, metin öğeleri ekleyin veya düzenleyin ya da önemli FMEA bölümlerini açıklamak için simgeler ve şekiller ekleyin.

8. Visual-Paradigm tarafından hazırlanan FMEA Excel Şablonu

Visual-Paradigm'in Excel FMEA Şablonu ile arıza modlarının ve analiz sürecinin her adımını kapsayın

Hesap tablosu severler artık Visual-Paradigm'in Excel FMEA Şablonu'nu kullanarak FMEA sürecini tek bir sayfada belgeleyebilir. Bu şablon, her FMEA adımı için kapsamlı bölümlerin yanı sıra süreç boyunca kılavuz görevi gören sorular da içerir.

Şablon, iki ana bölümden oluşur: başlık ve sütunlar. Başlık, FMEA analizi ve belge izleme için süreç adı, sorumlu kişi ve tarih gibi yönetici ayrıntılarını içerir. Şablonun gövdesindeki sütunlar, tüm FMEA formlarında kayıtların tutarlı olmasını sağlamak için bir hiyerarşi izler.

Sayfanın ana bölümünü kullanarak incelenen süreci, olası arıza modlarını, etkileri ve nedenleri inceleyin. Ciddiyet, oluşum ve tespit derecesini 1 ila 10 arasında bir ölçekte sıralayın ve RPN'leri hesaplayın. 🧮

Bu şablon, gerektiğinde ek bölümlerle genişletilebilir. Örneğin, ek işlem adımlarını veya ürün bileşenlerini eklemek için daha fazla satır ekleyebilirsiniz. Ayrıca satırları kaldırabilir, tablo düzenini değiştirebilir veya farklı bir yazı tipi seçebilirsiniz.

9. GoLeanSixSigma tarafından hazırlanan Excel Arıza Modu ve Etki Analizi Şablonu

GoLeanSixSigma'nın Excel Hata Modu ve Etki Analizi Şablonunu kullanarak, tamamen özelleştirilebilir bir tablo aracılığıyla FMEA gerçekleştirin

FMEA'yı ilk kez uyguluyorsanız, GoLeanSixSigma'nın Excel Hata Modu ve Etki Analizi Şablonu başlamak için harika bir yerdir. Farklı senaryolar için FMEA uygulamasının pratik örneklerini içeren ayrı sayfalarla birlikte gelir.

Bu şablon tamamen düzenlenebilir ve tabloyu daha verimli bir şekilde doldurmanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış sorular içerir. Finans, sağlık veya konaklama sektöründe çalışıyor olun, her FMEA aşamasında not almanız gerekenler hakkında içgörüler sunar. Ayrıca, ciddiyet, oluşum ve tespit ölçeğini açıklayan ayrı sayfalar da bulunmaktadır.

Şablon, süreçleri özetleyen bir başlık bölümü ve FMEA aşamalarını içeren ana tablo içerir. Gerçek zamanlı işbirliği araçları bulunmamakla birlikte, e-posta yoluyla işbirliği yaptığınız kişilerle her zaman paylaşabilirsiniz.

10. CIToolKit tarafından hazırlanan Excel Arıza Modu ve Etki Analizi Şablonu

CIToolKit'in Excel Hata Modu ve Etki Analizi Şablonu ile potansiyel hataları zahmetsizce belirleyin ve mükemmel bir eylem planı oluşturun

CIToolKit'in Excel Hata Modu ve Etki Analizi Şablonu'nu kullanarak süreç adımlarını belirleyin, hata nedenlerini araştırın ve takip planları oluşturun. Bu kullanımı kolay şablon, farklı proje gereksinimlerine göre değiştirilebilen önceden biçimlendirilmiş bir FMEA tablosu ile birlikte gelir.

Şablon, beş adımlı FMEA sürecini destekler. Diyelim ki bir yemek dağıtım işi yapıyorsunuz. Bu durumda, aşağıdakileri belirleyebilirsiniz:

Süreç adımı: Süreç nasıl yürütülür? (sipariş alma) Olası arıza modu: Süreç nasıl ters gidebilir? (gerekli bilgiler eksik) Potansiyel arıza etkisi: Bir sorun çıkarsa etkisi ne olur? (yanlış sipariş) Olası nedenler: Arızanın meydana gelmesine ne sebep olabilir? (dikkat eksikliği) Mevcut kontroller: Bunu gelecekte nasıl önleyebiliriz? (sipariş alma kontrol listesi kullanın)

Şablonda ciddiyet, oluşum, tespit ve düzeltici eylemler için satırlar bulunur. Satırları kaldırabilir veya ekleyebilir ya da markanıza uygun olarak tablonun tipografisini değiştirebilirsiniz. 🔠

Bu Şablonlarla Tespit Edin, Önleyin ve Kazanın

Sıfırdan başlamak yerine, sunduğumuz birinci sınıf FMEA odaklı şablonlar sayesinde verimli risk analizi ve eylem planlamasına geçin.

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