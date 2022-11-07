başarıya Ulaşan 5 Ürün Hataları

Her mucit adayı bilir ki, harika bir fikir geliştirmek, başarılı bir ürünün geliştirilmesinde sadece ilk adımdır. Parlak fikrinizi tasarlayacak teknik becerileriniz veya onu hayata geçirecek bir ortağınız yoksa, icadınız muhtemelen hayal gücünüzün bir ürünü olarak kalacaktır.

Ve bu, prototip haline gelse de hiçbir zaman tam anlamıyla tüketici ürünü haline gelemeyen icatları hesaba katmıyor bile.

Üçüncü bir ürün kategorisi daha var: Oluşturucusunun amaçladığı şekilde olmasa da, uygulanabilir icatlara dönüşen fikirler. Bazı doktorların PTSD ile ilişkili kabusları tedavi etmek için reçete ettiği hipertansiyon ilacı gibi, etiketinde belirtilmeyen şaşırtıcı faydaları olan reçeteli ilaçları düşünün. Ya da Play-Doh'u düşünün: Herkesin bildiği ve sevdiği, sonsuz şekilde gerilebilen, şekillendirilebilen kil, aslında duvar kağıdı temizleyici olarak tasarlanmıştı.

Başarılı ürün geliştirmede yer alan yaratıcılığı ve esnekliği vurgulamak için ClickUp, haberler ve uzman kaynaklardan derlediği, orijinal amaçlarından farklı bir alanda başarıya ulaşan ürünlerin bir listesini hazırladı.

Bu beş tanınmış tüketici ürününün, mucitlerinin orijinal fikirlerinin çok ötesine nasıl evrimleştiğini keşfetmek için okumaya devam edin.

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1. Kalp pili

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1956 yılında, mucit Wilson Greatbatch insan kalp sesini kaydedebilen bir makine yaratmaya çalışırken yanlış boyutta bir direnç taktı. Beklenen sonuç yerine, makine kendi nabzını vermeye başladı.

Başlangıçta nabız düzensizdi, ancak Greatbatch, çok az pil gücüyle düzenli nabız üretilene kadar cihaz üzerinde çalışmaya devam etti.

Bir köpek üzerinde daha fazla test yaptıktan sonra, Greatbatch kalp pili insanlarda kullanılmaya hazır hale geldi. 1961 yılına kadar, yaklaşık 100 hasta yeni kalp pilini kullanıyordu. Tahminlere göre, bugün 3 milyon kadar Amerikalı implante edilebilir kalp pili kullanıyor.

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2. Post-it

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Günümüzde her yerde bulunan yapışkan notların hikayesi, 1968 yılında Minnesota merkezli 3M şirketinde bir kimyagerin yeni bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışmasıyla başladı. Spencer Silver, şirketin halihazırda sahip olduğu yapıştırıcılardan daha güçlü ve daha dayanıklı bir yapıştırıcı yaratmak istiyordu ve mikro küreler fikrini ortaya attı. Bu küçük yapışkan küreler yüzeylere yapışabiliyordu, ancak kolayca çıkarılabiliyordu. Silver başlangıçta bunları kullanabileceği bir alan bulamadı, ancak 1974 yılında Art Fry adlı bir meslektaşı "eureka anı"nı yaşadı

Fry, kilise korosu provası sırasında ilahi kitabıyla uğraşırken, yer imlerinin sayfaya yapışarak kitap açıldığında düşmemesi halinde çok daha kullanışlı olacağını fark etti.

3M takımı Post-it'in prototipini geliştirdikten sonra, bunların ofiste notlar almak için de kullanışlı olduğunu fark etti. 1980 yılında, 3M ilk Post-it ürününü piyasaya sürdü ve büyük bir başarı elde etti.

3. Kabarcık Sargı

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Alfred Fielding ve Marc Chavannes, 1957 yılında Beat kuşağının ilgisini çekeceğini umdukları dokulu bir duvar kağıdı olarak kabarcık sargısını icat ettiler. İki plastik duş perdesi ısı ile yapıştırma makinesinden geçirildiğinde, sonuçta içinde hava kabarcıkları bulunan bir film tabakası ortaya çıktı.

Fielding ve Chavannes, icatlarının en iyi kullanım alanının ne olacağından emin olmasalar da, ilginç bir şey yarattıklarını biliyorlardı ve bu süreç için patent başvurusunda bulundular. İki mucit, 400'den fazla potansiyel kullanım alanı üzerinde beyin fırtınası yaptıktan sonra, nihayet uygun olanı buldu: ambalaj malzemesi.

Bugün, Fielding ve Chavannes tarafından kurulan Sealed Air, 2021 yılında 5,5 milyar dolarlık satış rakamını aşan bir Fortune 500 şirketidir.

4. Listerine

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Ağız kokusu terimine aşina mısınız? Listerine'in bu terimi ağız gargarası satmak için icat ettiğini bilmiyor olabilirsiniz. 1879'da Dr. Joseph Lawrence, Listerine'in orijinal formülünü cerrahi antiseptik olarak geliştirdi. Hatta, steril bir odada ameliyat yapan ilk cerrah ve antiseptik tıbbın babası olan Dr. Joseph Lister'in adını verdiği bu ürünü, kendi adıyla piyasaya sürdü.

1895 yılında Lawrence, Listerine'in sahipliğini Lambert Pharmaceutical Co. şirketine devretti. Bu şirket, ürünün ağızda mikropları öldürdüğünü keşfetti ve diş hekimlerine pazarladı. 1920'lerde şirket, Listerine'i "halitozis" (kötü nefes) tedavisi olarak satmaya başladı ve satışlar hızla arttı.

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5. YouTube

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YouTube'un 2,5 milyar aktif kullanıcısı, popüler video uygulamasının ilk versiyonunu muhtemelen tanımazdı. 2005 yılında, kurucular Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim, kullanıcıların hayallerindeki partner hakkında konuştukları videoları yükleyebilecekleri bir video tanışma sitesi olarak YouTube'u kurdu.

Bir haftadan kısa bir süre sonra, tek bir kişi bile video yüklememişti. Kurucular, kadınlara siteye kendi videolarını yüklemeleri için 20 dolar bile teklif ettiler.

İlk planlarının işe yaramadığını fark eden kurucular, platformu tüm videolara açtılar ve YouTube'u bildiğimiz haliyle doğdu. 2006 yılında Google, YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı ve 2022'nin ikinci çeyreğinde YouTube, 7,34 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.

Başarısızlığın Gücünü Asla Küçümsemeyin

Bu icatların hiçbiri olmadan bir dünya hayal etmek zor; bazıları kelimenin tam anlamıyla, bazıları ise mecazi anlamda hayat kurtardı.

Rogaine, tansiyon ilacı olarak üretilmişti.

Wheaties, buğday kepeği karışımının ocak üzerine kazara dökülmesi sonucu ortaya çıktı.

Ve mikrodalga fırının mucidi, İkinci Dünya Savaşı sırasında radar ekipmanları üzerinde çalışırken, makinenin dalgalarının cebindeki çikolata çubuğunu erittiğini keşfetti.

Ancak tüm bu icatlar başarısız deneylerle başladı, bu yüzden başarısızlığın gücünü asla küçümsemeyin.

ClickUp'ın temel değerlerinden biri olan her gün %1 büyüme, başarının anahtarıdır ve hem küçük başarılar hem de başarısızlıklar öğrenme fırsatları olarak görülür. Büyük veya küçük keşifleriniz, hayatımızı sonsuza dek değiştirebilecek bir sonraki büyük buluşa sizi götüren şey olabilir.

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Misafir Yazar:

Stacker'dan Annalise Mantz