2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 PRINCE2 Yazılım Aracı

Başarılı bir proje yönetimi için birçok iyi araştırılmış yaklaşım vardır ve en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri, kontrollü ortamlarda projeler veya PRINCE2'dir. Bu süreç tabanlı yaklaşım, projenizi alıp onu iyi tanımlanmış, kontrol edilebilir aşamalara ayırmaya odaklanır ve tüm aşamalarda organizasyona önem verir.
Bu nedenle, düzenli çalışmanıza ve her aşamayı yönetmenize olanak tanıyan proje yönetimi araçları, PRINCE2 metodolojisini başarıyla uygulamak için çok önemlidir.
Neyse ki, bunun için PRINCE2 yazılım platformları var. Ancak, her PRINCE2 aracı ve platformu aynı değildir ve proje yönetimi ihtiyaçlarınız için en iyi PRINCE2 yazılımını bulmak için hangi yazılım özelliklerini aramanız gerektiğini bilmeniz gerekir.
PRINCE2 Araçları Nedir?
PRINCE2 araçları, proje yöneticilerinin ve takımlarının PRINCE2 proje yönetimi stratejisini etkili bir şekilde uygulamasına olanak tanıyan özel proje yönetimi yazılım programlarıdır.
Bu yöntemin yedi anahtar ilkesi vardır:
- Tanımlanmış faydalar, maliyetler ve risklerle işinizin devamlılığını sağlayın
- Önceki projelerden edindiğiniz deneyimleri gelecekteki performansınızı iyileştirmek için kullanın
- Proje takımı içinde açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar oluşturun
- Projeyi aşama aşama planlayın, izleyin ve kontrol edin
- Sorunları üst yönetime iletin, ancak yalnızca takım önceden tanımlanmış kriterleri karşılamıyorsa
- Belirli gereksinimler ve net proje kapsamı ile ürün teslimatını yönetmeye odaklanın
- PRINCE2 yöntemlerini belirli projeye ve ş Akışına uyacak şekilde uyarlayın
PRINCE2 proje yazılımı, takım yöneticisi ve tüm proje üyelerinin işbirliği yapabileceği yapılandırılmış bir proje yönetimi çerçevesi sağlayarak bu yedi aşamayı kolaylaştırır. Çerçeve, PRINCE2 proje yönetimi standartlarına uygun kontrollü bir ortam sağlar.
PRINCE2 araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
PRINCE2 proje yönetimi metodolojisi çok spesifiktir, bu nedenle metodolojinin yedi aşamasıyla iyi entegre olan veya en azından bunu kendiniz yapma seçeneği sunan bir araç arayın.
PRINCE2 ilkelerine uygun bazı proje yönetimi aracı fonksiyonları şunlardır:
- PRINCE2 metodolojisiyle uyumluluk: Araç, PRINCE2'nin yedi ilkesini entegre ederek proje ortamının metodolojiyle uyumlu olmasını sağlamalıdır
- Kullanıcı dostu arayüz: Farklı teknik becerilere sahip proje yöneticileri ve takım üyeleri bu aracı kullanacaktır. Aracın kullanımı ve gezinmesi herkes için kolay olmalı ve projenin her bir bölümünde hangi kullanıcı rolünün sorumlulukları olduğu açık olmalıdır
- Özelleştirilebilirlik: Proje ortamı her proje için farklı olacaktır. Takımın iş akışına kolayca uyum sağlayan bir araç, özellikle sorunların üst düzeye taşınması ve ürün teslimatının yönetimi konusunda yardımcı olacaktır
- İşbirliği: Proje üyeleri sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalıdır. Proje panosu, takım üyelerinin görevlerini görmelerine ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak sağlamalı ve ayrıca önceki projelerden öğrenilenleri aktarmalıdır
- Raporlama ve Analitik: PRINCE2, her aşamada planlama ve izlemeyi vurgular, bu nedenle ilerleme hakkında kapsamlı bir genel bakışa ihtiyacınız vardır. Araç, bunu kolaylaştırmak için raporlar oluşturmalıdır
- Entegrasyonlar: Karmaşık projelerin tamamlanması, sadece proje yönetimi yazılımından daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yığın içindeki her araç, verilerin senkronizasyonunu sağlamak için PRINCE2 yazılımıyla entegre olmalıdır
proje Yönetimi için En İyi 10 PRINCE2 Yazılım Platformu
PRINCE2 uyumlu araçlar arayan bir proje yönetimi uzmanıysanız, bu listedeki on ürün aramanızı daraltmanıza yardımcı olacaktır.
1. ClickUp
ClickUp, tüm PRINCE2 çerçevesine uygun güçlü özelliklere sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Bir proje yöneticisi, PRINCE2'nin gerektirdiği yapılandırılmış yaklaşımı kullanarak ayrıntılı proje planları oluşturabilir, dönüm noktaları belirleyebilir ve bağımlılıkları yönetebilir.
İşbirliği ve görev yönetimi özellikleri, takım üyelerinin projenin genel hedefleri ve ilerlemesi ile ilgilenirken tanımlanmış rollere sahip olmalarını sağlar. Gerçek zamanlı gösterge panelleri, özelleştirilebilir görünümlerle bireysel ilerlemeyi izlemenizi sağlar, böylece projenizin her aşamasına odaklanabilirsiniz.
Zaman takibi fonksiyonu, projeleri programa uygun şekilde yürütür ve PRINCE2'nin aşama sınırları yönetimine odaklanmasına mükemmel şekilde uyar. Zamanlama ayrıca, ürün teslimat yönetimini iyileştirebilen etkili personel tahsisi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje aşamalarını yönetmek için bağımlılıklar ve dönüm noktaları
- İşlerinizi sürdürmek için raporlar ve analizler
- Proje başlatma belgelerini oluşturmak için güçlü belge araçları
- Aşamaları etkili bir şekilde kontrol etmek için özel durumlar ve ş Akışları
- Projeleri planlamak için Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri
ClickUp sınırlamaları
- Arayüz başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir
- Mobil uygulamalar, masaüstü sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. OpenProject
Bu açık kaynaklı ve son derece özelleştirilebilir platform, çeşitli proje yönetimi metodolojilerini birleştirmek isteyen takımlar içindir. OpenProject, PRINCE2 dahil olmak üzere klasik, çevik veya hibrit tarzda projelerle çalışır. Veri güvenliğine ve açık kaynaklı bir proje olarak yazılım şeffaflığına büyük önem verir. Araç, proje verilerini kontrollü bir ortamda depolar ve bilgileri kiminle paylaşacağınıza karar vermenizi sağlar.
Proje yönetimi takımları, tercih ettikleri ş Akışına uyacak şekilde Agile, Scrum ve Kanban araçlarını kullanabilirler. Takım Planlayıcı ise görevleri atamak ve herkesi organize etmek için kullanışlı bir yoldur.
OpenProject'in en iyi özellikleri
- Açık kaynaklı, özelleştirilebilir ve genişletilebilir platform
- Çerçeveye daha iyi uyum için PRINCE2 şablonları ve iş paketleri
- Proje aşamalarını planlamak ve görselleştirmek için yol haritaları ve zaman çizelgeleri
- Entegre görev izleme ve yönetimi
- Metin belgeleri ve toplantılar için gerçek zamanlı işbirliği
OpenProject sınırlamaları
- Zorlu ilk kurulum
- Eski kullanıcı arayüzü
- Diğer proje yönetimi araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur
OpenProject fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13,50 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,50 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
OpenProject puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (22 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
3. Wrike
Bu çok yönlü proje yönetimi aracı, departmanlar arası iş süreçlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır. Wrike'ın hedefi, işleri merkezileştirerek görevleri denetlemenizi ve PRINCE2 yönteminin farklı aşamalarında proje çıktılarını takip etmenizi sağlamaktır.
Wrike, bir dizi otomasyon özelliği ile birlikte gelir, zahmetli görevleri azaltır ve takım üyelerinin ana proje aşamasına odaklanmasını sağlar. İşbirliği fonksiyonları, proje ilerledikçe tüm takımın görevine odaklanmasını ve bir arada çalışmasını sağlar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ş Akışları, Wrike'ı belirli bir projeye göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ş Akışları
- Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon
- Görsel proje planlaması için Gantt grafikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği ve belge düzenleme
- Ayrıntılı raporlama ve analiz
Wrike sınırlamaları
- Birçok özelliğe sahip karmaşık arayüz
- Özelleştirme için daha üst düzey planlar gerekebilir
- Ara sıra ortaya çıkan hatalar
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: 9,80 $/ay
- İş: 24,80 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)
4. MindManager
MindManager, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; fikirleri zihin haritaları, akış şemaları ve zaman çizelgeleri gibi organize yapılara dönüştüren görsel bir platformdur. PRINCE2 fonksiyonlarının yanı sıra, güçlü beyin fırtınası özelliklerine de sahiptir.
MindManager, bireylerden büyük kurumsal şirketlere kadar herkesin proje planlama ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek özellikler içerir. MindManager, bu işlevselliği daha da ileriye taşımak için birçok popüler iş uygulamasıyla entegre olabilir.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası ve planlama için gelişmiş zihin haritalama araçları
- MS Office ve SharePoint gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar
- Proje zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri
- Görev ve kaynak yönetimi
- Proje ilerlemesini izlemek için görsel işaretler
MindManager sınırlamaları
- Diğer özel proje yönetimi araçları kadar zengin özelliklere sahip değildir
- Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir
- Sınırlı işbirliği özellikleri
MindManager fiyatlandırması
- Profesyonel: 169 $/yıl
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (69 yorum)
5. Praxie
Praxie, diğer kurumsal yazılımlara göre daha düşük bir maliyetle bir işi tamamen dijitalleştirebilen, yapay zeka destekli bir dijital dönüşüm platformudur. Rutin fonksiyonları otomatikleştirerek proje takımının önemli görevlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ürün, özelleştirmeye büyük önem verir, böylece belirli PRINCE2 proje yönetimi metodolojilerine odaklanmak için proje ortamını kolayca ayarlayabilirsiniz.
Gerçek zamanlı raporlama özellikleri, projenin devam eden iş gerekçesini desteklemek için gerekli verileri sağlar. İşbirliği araçları, proje üyeleri arasındaki iletişimi teşvik eder.
Praxie'nin en iyi özellikleri
- Süreç boyunca rehberlik ile kullanımı kolay
- Herhangi bir ş akışına uyacak kadar esnek
- Raporlama ve gösterge panelleri, karmaşık bilgileri kolayca anlaşılır hale getirir
- Önceden hazırlanmış içeriklerden oluşan güzel bir koleksiyon
Praxie sınırlamaları
- Dışa aktarma fonksiyonu sorunlu olabilir
- Bazı özelleştirme seçeneklerinin kullanımı zordur
- Diğer ürünlerde bulunan bazı özelliklerin eksikliği
Praxie fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro Şablonlar: Kullanıcı başına aylık 9,95 $
- Premium Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 24,95 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Praxie derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4. 1/5 (12 yorum)
6. Celoxis
Celoxis, başka bir kapsamlı proje yönetimi aracıdır. Değişen koşullara göre otomatik olarak güncellenen dinamik bir proje planı oluşturabilir ve genel proje hedefini yolunda tutabilirsiniz. Gelişmiş raporlama işlevi, iş durumunun projeyle uyumlu olmasını sağlayan bir proje durum raporu oluşturmanıza olanak tanır.
Celoxis, maliyet kontrolüne yardımcı olmak, bütçe açıklarını ve projenin erken kapanmasını önlemek için kaynak yönetimi araçları özelliklerine sahiptir.
Celoxis'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı proje yönetimi fonksiyonları
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama
- Risk yönetimi ve sorun izleme
- Gider izleme ve bütçeleme dahil finansal yönetim
- Geniş bir dizi entegrasyon
Celoxis sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla eski kullanıcı arayüzü
- Zor öğrenme süreci
- Karmaşık özelleştirme
Celoxis fiyatlandırması
- Bulut: 22,50 $/ay
- Yerinde: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Celoxis puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (78 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)
7. FunctionFox
Yaratıcı profesyoneller, FunctionFox'un birincil hedef kitlesidir. PRINCE2 yaklaşımının iş gerekçelendirme ilkeleriyle uyumlu zaman çizelgesi izleme ve bütçe izleme gibi özellikler içerir.
FunctionFox, projeyi eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine ve Gantt grafiklerine ayırır, böylece proje takımı projenin ilerleyişini kolayca görebilir ve herkesin önceliklerini uyumlu hale getirebilir. Ürün teslimatının yönetimine güçlü bir şekilde odaklanan FunctionFox, takımın projeyi zamanında ve kalite gereksinimlerine uygun olarak tamamlamasına yardımcı olabilir.
FunctionFox'un en iyi özellikleri
- Zaman ve gider izleme
- Proje planlama ve kaynak tahsisi
- Özelleştirilebilir proje şablonları
- Görsel proje zaman çizelgeleri için Gantt grafikleri
- Ayrıntılı raporlama ve analiz
FunctionFox sınırlamaları
- Daha sezgisel olabilecek eski kullanıcı arayüzü
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
FunctionFox fiyatlandırması
- Klasik: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Şirket içi: Kullanıcı başına aylık 20 $
FunctionFox puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (48 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)
8. Ravetree
Ravetree, proje geliştirme sırasında PRINCE2 metodolojisini etkili bir şekilde uygulamak için birçok araç sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi programıdır. Örneğin, kaynak yönetimi fonksiyonu size bireysel, takım ve organizasyonel düzeylerde kapasiteye genel bir bakış sunarak, mevcut personele görevleri hızlı ve kolay bir şekilde atamanızı sağlar.
Proje şablonları, planlamayı çocuk oyuncağı haline getirerek, ilk adımdan son sürece kadar her şeyi kapsayan bir özeti hızlıca oluşturmanıza olanak tanır. Zaman ve gider izleme, projenin uygulanabilirliğini sağlamaya yardımcı olur.
Ravetree'nin en iyi özellikleri
- Scrum ve Kanban desteği ile çevik iş yönetimi
- Kaynak yönetimi ve zaman takibi
- Dosya depolama ve dijital varlık yönetimi
- Daha iyi iletişim için müşteri portalları
- Gider yönetimi dahil finansal izleme
Ravetree sınırlamaları
- Karmaşık ilk kurulum
- Mobil uygulamalar daha sağlam olabilir
- Ara sıra ortaya çıkan hatalar ve aksaklıklar
Ravetree fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 39 $
Ravetree puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (23 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (21 yorum)
9. Zenkit
Zenkit, projeleri basit ama etkili bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan esnek bir proje yönetimi aracıdır. Uyarlanabilirliği ile tanınan Zenkit, çeşitli görünümler arasında geçiş yapmanıza, verileri en uygun şekilde sunmanıza ve yedi PRINCE2 ilkesine kolayca uyum sağlamanıza olanak tanır.
Zenkit'in güçlü işbirliği özelliği ile aşamaları kontrol edebilir ve herkesin görevine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Takım üyeleri genel proje planını ve kendi rollerini görüntüleyebilir.
Zenkit'in en iyi özellikleri
- Kanban, liste, tablo, takvim ve zihin haritası dahil esnek görünümler
- Veri toplama için özel alanlar ve formlar
- Slack ve Google Takvim gibi yaygın araçlarla entegrasyonlar
- Büyüyen takımlara uyum sağlamak için ölçeklenebilir
- Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü
Zenkit sınırlamaları
- Sınırlı Gantt grafiği fonksiyonları
- Mobil uygulama iyileştirilmelidir
- Raporlama özellikleri daha sağlam olabilir
Zenkit fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Ayda 9 $
- İş: Aylık 25 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Zenkit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (81 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
10. Asana
Asana, piyasanın en büyük ve en popüler proje yönetimi araçlarından biridir. Kullanıcılar, sağlam özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle bu aracı çok seviyor.
Asana, bir proje görevini tanımlamak ve PRINCE2'nin yedi aşamasını uygulamak için gerekli tüm araçları sağlar. Anahtar özelliklerden biri, proje planı ve ilerlemesi hakkında güzel bir genel bakış sağlayan zaman çizelgesi görünümüdür. Kapsamlı raporlama özellikleri, projenin iş durumunu sunmayı kolaylaştırır.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Özel iş akışlarıyla görev ve proje yönetimi
- Planlama için zaman çizelgesi görünümü ve Gantt grafikleri
- Birden fazla projeyi izlemek için portföyler
- Manuel işi azaltmak için otomasyon
- Slack ve Google Drive gibi birçok popüler araçla entegre olur
Asana sınırlamaları
- Büyük takımlar veya gelişmiş özellikler için pahalı
- Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz
- Raporlama özellikleri daha sağlam olabilir
Asana fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
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