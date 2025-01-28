2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 PRINCE2 Yazılım Aracı

Başarılı bir proje yönetimi için birçok iyi araştırılmış yaklaşım vardır ve en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri, kontrollü ortamlarda projeler veya PRINCE2'dir. Bu süreç tabanlı yaklaşım, projenizi alıp onu iyi tanımlanmış, kontrol edilebilir aşamalara ayırmaya odaklanır ve tüm aşamalarda organizasyona önem verir.

Bu nedenle, düzenli çalışmanıza ve her aşamayı yönetmenize olanak tanıyan proje yönetimi araçları, PRINCE2 metodolojisini başarıyla uygulamak için çok önemlidir.

Neyse ki, bunun için PRINCE2 yazılım platformları var. Ancak, her PRINCE2 aracı ve platformu aynı değildir ve proje yönetimi ihtiyaçlarınız için en iyi PRINCE2 yazılımını bulmak için hangi yazılım özelliklerini aramanız gerektiğini bilmeniz gerekir.

PRINCE2 araçları, proje yöneticilerinin ve takımlarının PRINCE2 proje yönetimi stratejisini etkili bir şekilde uygulamasına olanak tanıyan özel proje yönetimi yazılım programlarıdır.

Bu yöntemin yedi anahtar ilkesi vardır:

Tanımlanmış faydalar, maliyetler ve risklerle işinizin devamlılığını sağlayın Önceki projelerden edindiğiniz deneyimleri gelecekteki performansınızı iyileştirmek için kullanın Proje takımı içinde açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar oluşturun Projeyi aşama aşama planlayın, izleyin ve kontrol edin Sorunları üst yönetime iletin, ancak yalnızca takım önceden tanımlanmış kriterleri karşılamıyorsa Belirli gereksinimler ve net proje kapsamı ile ürün teslimatını yönetmeye odaklanın PRINCE2 yöntemlerini belirli projeye ve ş Akışına uyacak şekilde uyarlayın

PRINCE2 proje yazılımı, takım yöneticisi ve tüm proje üyelerinin işbirliği yapabileceği yapılandırılmış bir proje yönetimi çerçevesi sağlayarak bu yedi aşamayı kolaylaştırır. Çerçeve, PRINCE2 proje yönetimi standartlarına uygun kontrollü bir ortam sağlar.

PRINCE2 proje yönetimi metodolojisi çok spesifiktir, bu nedenle metodolojinin yedi aşamasıyla iyi entegre olan veya en azından bunu kendiniz yapma seçeneği sunan bir araç arayın.

PRINCE2 ilkelerine uygun bazı proje yönetimi aracı fonksiyonları şunlardır:

PRINCE2 metodolojisiyle uyumluluk: Araç, PRINCE2'nin yedi ilkesini entegre ederek proje ortamının metodolojiyle uyumlu olmasını sağlamalıdır

Kullanıcı dostu arayüz: Farklı teknik becerilere sahip proje yöneticileri ve takım üyeleri bu aracı kullanacaktır. Aracın kullanımı ve gezinmesi herkes için kolay olmalı ve projenin her bir bölümünde hangi kullanıcı rolünün sorumlulukları olduğu açık olmalıdır

Özelleştirilebilirlik: Proje ortamı her proje için farklı olacaktır. Takımın iş akışına kolayca uyum sağlayan bir araç, özellikle sorunların üst düzeye taşınması ve ürün teslimatının yönetimi konusunda yardımcı olacaktır

İşbirliği: Proje üyeleri sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalıdır. Proje panosu, takım üyelerinin görevlerini görmelerine ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak sağlamalı ve ayrıca önceki projelerden öğrenilenleri aktarmalıdır

Raporlama ve Analitik: PRINCE2, her aşamada planlama ve izlemeyi vurgular, bu nedenle ilerleme hakkında kapsamlı bir genel bakışa ihtiyacınız vardır. Araç, bunu kolaylaştırmak için raporlar oluşturmalıdır

Entegrasyonlar: Karmaşık projelerin tamamlanması, sadece proje yönetimi yazılımından daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yığın içindeki her araç, verilerin senkronizasyonunu sağlamak için PRINCE2 yazılımıyla entegre olmalıdır

proje Yönetimi için En İyi 10 PRINCE2 Yazılım Platformu

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ClickUp, tüm PRINCE2 çerçevesine uygun güçlü özelliklere sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Bir proje yöneticisi, PRINCE2'nin gerektirdiği yapılandırılmış yaklaşımı kullanarak ayrıntılı proje planları oluşturabilir, dönüm noktaları belirleyebilir ve bağımlılıkları yönetebilir.

İşbirliği ve görev yönetimi özellikleri, takım üyelerinin projenin genel hedefleri ve ilerlemesi ile ilgilenirken tanımlanmış rollere sahip olmalarını sağlar. Gerçek zamanlı gösterge panelleri, özelleştirilebilir görünümlerle bireysel ilerlemeyi izlemenizi sağlar, böylece projenizin her aşamasına odaklanabilirsiniz.

Zaman takibi fonksiyonu, projeleri programa uygun şekilde yürütür ve PRINCE2'nin aşama sınırları yönetimine odaklanmasına mükemmel şekilde uyar. Zamanlama ayrıca, ürün teslimat yönetimini iyileştirebilen etkili personel tahsisi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje aşamalarını yönetmek için bağımlılıklar ve dönüm noktaları

İşlerinizi sürdürmek için raporlar ve analizler

Proje başlatma belgelerini oluşturmak için güçlü belge araçları

Aşamaları etkili bir şekilde kontrol etmek için özel durumlar ve ş Akışları

Projeleri planlamak için Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri

ClickUp sınırlamaları

Arayüz başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir

Mobil uygulamalar, masaüstü sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. OpenProject

OpenProject aracılığıyla

Bu açık kaynaklı ve son derece özelleştirilebilir platform, çeşitli proje yönetimi metodolojilerini birleştirmek isteyen takımlar içindir. OpenProject, PRINCE2 dahil olmak üzere klasik, çevik veya hibrit tarzda projelerle çalışır. Veri güvenliğine ve açık kaynaklı bir proje olarak yazılım şeffaflığına büyük önem verir. Araç, proje verilerini kontrollü bir ortamda depolar ve bilgileri kiminle paylaşacağınıza karar vermenizi sağlar.

Proje yönetimi takımları, tercih ettikleri ş Akışına uyacak şekilde Agile, Scrum ve Kanban araçlarını kullanabilirler. Takım Planlayıcı ise görevleri atamak ve herkesi organize etmek için kullanışlı bir yoldur.

OpenProject'in en iyi özellikleri

Açık kaynaklı, özelleştirilebilir ve genişletilebilir platform

Çerçeveye daha iyi uyum için PRINCE2 şablonları ve iş paketleri

Proje aşamalarını planlamak ve görselleştirmek için yol haritaları ve zaman çizelgeleri

Entegre görev izleme ve yönetimi

Metin belgeleri ve toplantılar için gerçek zamanlı işbirliği

OpenProject sınırlamaları

Zorlu ilk kurulum

Eski kullanıcı arayüzü

Diğer proje yönetimi araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur

OpenProject fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,50 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

OpenProject puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (22 yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

3. Wrike

Wrike aracılığıyla

Bu çok yönlü proje yönetimi aracı, departmanlar arası iş süreçlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır. Wrike'ın hedefi, işleri merkezileştirerek görevleri denetlemenizi ve PRINCE2 yönteminin farklı aşamalarında proje çıktılarını takip etmenizi sağlamaktır.

Wrike, bir dizi otomasyon özelliği ile birlikte gelir, zahmetli görevleri azaltır ve takım üyelerinin ana proje aşamasına odaklanmasını sağlar. İşbirliği fonksiyonları, proje ilerledikçe tüm takımın görevine odaklanmasını ve bir arada çalışmasını sağlar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ş Akışları, Wrike'ı belirli bir projeye göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ş Akışları

Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon

Görsel proje planlaması için Gantt grafikleri

Gerçek zamanlı işbirliği ve belge düzenleme

Ayrıntılı raporlama ve analiz

Wrike sınırlamaları

Birçok özelliğe sahip karmaşık arayüz

Özelleştirme için daha üst düzey planlar gerekebilir

Ara sıra ortaya çıkan hatalar

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 9,80 $/ay

İş: 24,80 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.400+ yorum)

4. MindManager

MindManager aracılığıyla

MindManager, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; fikirleri zihin haritaları, akış şemaları ve zaman çizelgeleri gibi organize yapılara dönüştüren görsel bir platformdur. PRINCE2 fonksiyonlarının yanı sıra, güçlü beyin fırtınası özelliklerine de sahiptir.

MindManager, bireylerden büyük kurumsal şirketlere kadar herkesin proje planlama ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek özellikler içerir. MindManager, bu işlevselliği daha da ileriye taşımak için birçok popüler iş uygulamasıyla entegre olabilir.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası ve planlama için gelişmiş zihin haritalama araçları

MS Office ve SharePoint gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlar

Proje zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri

Görev ve kaynak yönetimi

Proje ilerlemesini izlemek için görsel işaretler

MindManager sınırlamaları

Diğer özel proje yönetimi araçları kadar zengin özelliklere sahip değildir

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Sınırlı işbirliği özellikleri

MindManager fiyatlandırması

Profesyonel: 169 $/yıl

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

MindManager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (69 yorum)

5. Praxie

Praxie aracılığıyla

Praxie, diğer kurumsal yazılımlara göre daha düşük bir maliyetle bir işi tamamen dijitalleştirebilen, yapay zeka destekli bir dijital dönüşüm platformudur. Rutin fonksiyonları otomatikleştirerek proje takımının önemli görevlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ürün, özelleştirmeye büyük önem verir, böylece belirli PRINCE2 proje yönetimi metodolojilerine odaklanmak için proje ortamını kolayca ayarlayabilirsiniz.

Gerçek zamanlı raporlama özellikleri, projenin devam eden iş gerekçesini desteklemek için gerekli verileri sağlar. İşbirliği araçları, proje üyeleri arasındaki iletişimi teşvik eder.

Praxie'nin en iyi özellikleri

Süreç boyunca rehberlik ile kullanımı kolay

Herhangi bir ş akışına uyacak kadar esnek

Raporlama ve gösterge panelleri, karmaşık bilgileri kolayca anlaşılır hale getirir

Önceden hazırlanmış içeriklerden oluşan güzel bir koleksiyon

Praxie sınırlamaları

Dışa aktarma fonksiyonu sorunlu olabilir

Bazı özelleştirme seçeneklerinin kullanımı zordur

Diğer ürünlerde bulunan bazı özelliklerin eksikliği

Praxie fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Şablonlar: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

Premium Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 24,95 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Praxie derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4. 1/5 (12 yorum)

6. Celoxis

Celoxis aracılığıyla

Celoxis, başka bir kapsamlı proje yönetimi aracıdır. Değişen koşullara göre otomatik olarak güncellenen dinamik bir proje planı oluşturabilir ve genel proje hedefini yolunda tutabilirsiniz. Gelişmiş raporlama işlevi, iş durumunun projeyle uyumlu olmasını sağlayan bir proje durum raporu oluşturmanıza olanak tanır.

Celoxis, maliyet kontrolüne yardımcı olmak, bütçe açıklarını ve projenin erken kapanmasını önlemek için kaynak yönetimi araçları özelliklerine sahiptir.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi fonksiyonları

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama

Risk yönetimi ve sorun izleme

Gider izleme ve bütçeleme dahil finansal yönetim

Geniş bir dizi entegrasyon

Celoxis sınırlamaları

Rakiplere kıyasla eski kullanıcı arayüzü

Zor öğrenme süreci

Karmaşık özelleştirme

Celoxis fiyatlandırması

Bulut: 22,50 $/ay

Yerinde: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (78 yorum)

Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)

7. FunctionFox

FunctionFox aracılığıyla

Yaratıcı profesyoneller, FunctionFox'un birincil hedef kitlesidir. PRINCE2 yaklaşımının iş gerekçelendirme ilkeleriyle uyumlu zaman çizelgesi izleme ve bütçe izleme gibi özellikler içerir.

FunctionFox, projeyi eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine ve Gantt grafiklerine ayırır, böylece proje takımı projenin ilerleyişini kolayca görebilir ve herkesin önceliklerini uyumlu hale getirebilir. Ürün teslimatının yönetimine güçlü bir şekilde odaklanan FunctionFox, takımın projeyi zamanında ve kalite gereksinimlerine uygun olarak tamamlamasına yardımcı olabilir.

FunctionFox'un en iyi özellikleri

Zaman ve gider izleme

Proje planlama ve kaynak tahsisi

Özelleştirilebilir proje şablonları

Görsel proje zaman çizelgeleri için Gantt grafikleri

Ayrıntılı raporlama ve analiz

FunctionFox sınırlamaları

Daha sezgisel olabilecek eski kullanıcı arayüzü

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

FunctionFox fiyatlandırması

Klasik: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Şirket içi: Kullanıcı başına aylık 20 $

FunctionFox puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (48 yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

8. Ravetree

Ravetree aracılığıyla

Ravetree, proje geliştirme sırasında PRINCE2 metodolojisini etkili bir şekilde uygulamak için birçok araç sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi programıdır. Örneğin, kaynak yönetimi fonksiyonu size bireysel, takım ve organizasyonel düzeylerde kapasiteye genel bir bakış sunarak, mevcut personele görevleri hızlı ve kolay bir şekilde atamanızı sağlar.

Proje şablonları, planlamayı çocuk oyuncağı haline getirerek, ilk adımdan son sürece kadar her şeyi kapsayan bir özeti hızlıca oluşturmanıza olanak tanır. Zaman ve gider izleme, projenin uygulanabilirliğini sağlamaya yardımcı olur.

Ravetree'nin en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban desteği ile çevik iş yönetimi

Kaynak yönetimi ve zaman takibi

Dosya depolama ve dijital varlık yönetimi

Daha iyi iletişim için müşteri portalları

Gider yönetimi dahil finansal izleme

Ravetree sınırlamaları

Karmaşık ilk kurulum

Mobil uygulamalar daha sağlam olabilir

Ara sıra ortaya çıkan hatalar ve aksaklıklar

Ravetree fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 39 $

Ravetree puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (23 yorum)

Capterra: 4,3/5 (21 yorum)

9. Zenkit

Zenkit aracılığıyla

Zenkit, projeleri basit ama etkili bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan esnek bir proje yönetimi aracıdır. Uyarlanabilirliği ile tanınan Zenkit, çeşitli görünümler arasında geçiş yapmanıza, verileri en uygun şekilde sunmanıza ve yedi PRINCE2 ilkesine kolayca uyum sağlamanıza olanak tanır.

Zenkit'in güçlü işbirliği özelliği ile aşamaları kontrol edebilir ve herkesin görevine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Takım üyeleri genel proje planını ve kendi rollerini görüntüleyebilir.

Zenkit'in en iyi özellikleri

Kanban, liste, tablo, takvim ve zihin haritası dahil esnek görünümler

Veri toplama için özel alanlar ve formlar

Slack ve Google Takvim gibi yaygın araçlarla entegrasyonlar

Büyüyen takımlara uyum sağlamak için ölçeklenebilir

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Zenkit sınırlamaları

Sınırlı Gantt grafiği fonksiyonları

Mobil uygulama iyileştirilmelidir

Raporlama özellikleri daha sağlam olabilir

Zenkit fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Ayda 9 $

İş: Aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Zenkit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (81 yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

10. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, piyasanın en büyük ve en popüler proje yönetimi araçlarından biridir. Kullanıcılar, sağlam özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle bu aracı çok seviyor.

Asana, bir proje görevini tanımlamak ve PRINCE2'nin yedi aşamasını uygulamak için gerekli tüm araçları sağlar. Anahtar özelliklerden biri, proje planı ve ilerlemesi hakkında güzel bir genel bakış sağlayan zaman çizelgesi görünümüdür. Kapsamlı raporlama özellikleri, projenin iş durumunu sunmayı kolaylaştırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel iş akışlarıyla görev ve proje yönetimi

Planlama için zaman çizelgesi görünümü ve Gantt grafikleri

Birden fazla projeyi izlemek için portföyler

Manuel işi azaltmak için otomasyon

Slack ve Google Drive gibi birçok popüler araçla entegre olur

Asana sınırlamaları

Büyük takımlar veya gelişmiş özellikler için pahalı

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz

Raporlama özellikleri daha sağlam olabilir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

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