บล็อก ClickUp

15 แม่แบบติดตามงานมอบหมายใน Notion ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 พฤศจิกายน 2568

คุณอาจคิดว่าการบ้านหรือการมอบหมายงานสิ้นสุดลงหลังเลิกเรียนหรือจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น กำหนดส่งงานยังคงตามเราไปแม้กระทั่งในระดับปริญญาเอก การทำงาน และโครงการที่เราหลงใหลในชีวิต

ดังนั้นเมื่องาน, หลักสูตร, และโครงการต่าง ๆ มากมายขึ้น คุณต้องการที่เดียวเพื่อดูว่า อะไรที่ต้องทำและเมื่อไหร่ ตัวติดตามงานจะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายนี้

แทนที่จะเก็บวันที่และรายละเอียดไว้ในบันทึกที่กระจัดกระจาย คุณมีพื้นที่เดียวเพื่อจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า

ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าเทมเพลตตัวติดตามงาน Notion สามารถช่วยคุณสร้างระบบที่สงบและชัดเจนสำหรับงานเรียน โครงการ และอื่นๆ ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังจะสำรวจเทมเพลตClickUpฟรีอีกด้วย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามการมอบหมายงานใน Notion ดี?

เทมเพลตติดตามงานใน Notion มอบพื้นที่ที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวในการจัดการงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรโดยไม่เกิดความสับสน

สิ่งที่ดีควรเข้าใจง่าย แสดงสิ่งที่ต้องทำและระยะความคืบหน้า และอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวได้

นี่คือสิ่งที่ควรระวัง:

  • ✅ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายด้วยฟิลด์สำหรับรายวิชา, วันครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และคะแนน
  • ✅ จัดระเบียบบันทึก, ไฟล์, และเอกสารอ้างอิงโดยตรงกับแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ✅ ดูกำหนดเวลาและความคืบหน้าในปฏิทิน กระดาน หรือแดชบอร์ด
  • ✅ อัปเดตสถานะจากยังไม่เริ่มเป็นเสร็จสมบูรณ์อย่างชัดเจน
  • ✅ ปรับแต่งแท็บ, มุมมอง, และป้ายชื่อให้ตรงกับหลักสูตรและกิจวัตรประจำวัน

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion

แบบฟอร์มติดตามงานในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบติดตามงาน Notion และClickUpทั้งหมด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
ตัวติดตามงานง่าย ๆ โดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่ต้องการระบบที่ชัดเจนสำหรับงานหลักสูตรเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์, มุมมองรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน, แดชบอร์ดปรับแต่งได้โนชั่นตาราง, ปฏิทิน, กระดาน
ระเบียบวาระการประชุมโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนติดตามการบ้าน, การสอบ, และโครงการการซิงค์ปฏิทิน, แผงควบคุมกลาง, การวางแผนที่ง่ายขึ้นปฏิทิน Notion, ตาราง, กระดาน
ตัวติดตามทุนการศึกษาโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่สมัครขอทุนการศึกษากำหนดเวลา สถานะ จำนวนรางวัล การแจ้งเตือนตารางแนวคิด, ปฏิทิน
ตัวติดตามงานโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่ต้องการบันทึกงานที่เรียบง่ายสูตรคำนวณจำนวนวันที่เหลือ, การอัปเดตสถานะ, รูปแบบที่สะอาดตารางแนวคิด, ปฏิทิน
แดชบอร์ดการศึกษาโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่กำลังจัดการเรียงความ, โครงการ, และการสอบการวางแผนรายสัปดาห์, มุมมองทุกอย่าง, การติดตามปฏิทินโนชั่นตาราง, ปฏิทิน, บอร์ด
ระบบจัดการงานง่าย ๆ โดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่ต้องการเครื่องติดตามแบบเรียบง่ายการบันทึกงาน, แท็กสถานะที่ยืดหยุ่น, วันที่ครบกำหนดตามต้องการบอร์ดโนชั่น, โต๊ะ
แดชบอร์ดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาสำหรับปริญญาตรีโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่กำลังจัดการโมดูลและการสอบการติดตามโมดูล, แผนการศึกษา, การจัดเก็บเอกสารโนชั่นตาราง, ปฏิทิน, กระดาน
แพลนเนอร์การศึกษาโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนกำลังจัดตารางเรียนและงานต่างๆตัวจับเวลาแบบโพเมโดโร, การวางแผนรายสัปดาห์, การติดตามงานที่ได้รับมอบหมายปฏิทิน Notion, ตาราง, กระดาน
การเตรียมตัวสอบและการจัดระเบียบโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่กำลังทบทวนหลายวิชาตัวติดตามความก้าวหน้า, ปฏิทินการแก้ไข, ตัวแทนวิชาปฏิทิน Notion, ตาราง, กระดาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเขียนวิทยานิพนธ์จำนวนคำ, การวางแผนบท, การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงโนชั่น ไทม์ไลน์, ตาราง, ปฏิทิน
ตัวติดตามกำหนดส่งงานโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดส่งจัดเรียงตามชั้นเรียนหรือคะแนน แดชบอร์ดแบบง่ายปฏิทิน Notion, ตาราง
ตัวติดตามงานพื้นฐานโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่ต้องการอุปกรณ์ติดตามน้ำหนักเบาการบันทึกตามหัวข้อ, วันที่กำหนด, ลำดับความสำคัญตารางแนวคิด, ปฏิทิน
หน้าหลักของมหาวิทยาลัยโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรและชีวิตสังคมตารางเรียน, บันทึกห้องสมุด, ตัวติดตามงานตารางแนวคิด, ปฏิทิน
ตัวติดตามการบ้านโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนบันทึกการบ้านรายวันการอัปเดตสถานะ, ตารางรายละเอียด, มุมมองปฏิทินโนชั่นตาราง, ปฏิทิน, กระดาน
เครื่องคิดคะแนนสุดท้ายโดย Notionดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเรียนที่ติดตามเกรดเฉลี่ยและสถานะทางการศึกษาเครดิตถ่วงน้ำหนัก, การคำนวณเกรดเฉลี่ย, แผนภูมิความก้าวหน้าตารางแนวคิด, แผนภูมิ
เทมเพลตการมอบหมายงานในคลาส ClickUpรับเทมเพลตฟรีครูจัดเตรียมการบ้านและให้คะแนนฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, การทำงานอัตโนมัติClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตการวางแผนโครงการสำหรับนักเรียน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียนที่จัดการโครงการกลุ่มตลอดภาคการศึกษาแผนภูมิแกนต์, เอกสาร, เป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติClickUp แผนงาน Gantt, รายการ, เอกสาร
เทมเพลตสำหรับนักเรียน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักศึกษาที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรการเรียนและชีวิตส่วนตัวโครงการในหลักสูตร, การแจ้งเตือน, การอัปเดตความคืบหน้าClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUpรับเทมเพลตฟรีครูผู้ดูแลการเติบโตของนักเรียนฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, รายงานความคืบหน้าแดชบอร์ด ClickUp, รายการ
เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียนและครูผู้สอนที่จัดหลักสูตรหลายหลักสูตรเกรด, หน่วยกิต, วิชาที่ต้องเรียนก่อน, จุดสำคัญClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp Collegeรับเทมเพลตฟรีนักเรียนที่ต้องการมุมมองแบบกว้างของภาคการศึกษามุมมองรายการ/ปฏิทิน, การจัดระเบียบงาน, การแจ้งเตือนรายการ ClickUp (รูปแบบตาราง), ปฏิทิน
เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการหลายโครงการแผนภูมิแกนต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามผู้รับผิดชอบClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานกานท์
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp สำหรับนักศึกษารับเทมเพลตฟรีนักศึกษาจัดระเบียบบันทึกการบรรยายเอกสาร, รายการตรวจสอบ, บันทึกที่สามารถค้นหาได้, การทำงานร่วมกันClickUp Docs, รายการตรวจสอบ
แม่แบบกำหนดเวลา ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียนที่จัดการกำหนดส่งงานและโครงการกลุ่มมุมมองไทม์ไลน์, การแจ้งเตือน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ClickUp ไทม์ไลน์ ปฏิทิน รายการ
เทมเพลตรายการตรวจสอบการวางแผนสำหรับนักเรียน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักเรียนแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนรายการตรวจสอบ, การแจ้งเตือน, ความรับผิดชอบร่วมกันClickUp รายการ, รายการตรวจสอบ
เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัย ClickUpรับเทมเพลตฟรีศาสตราจารย์ที่วางแผนการบรรยายและการเรียนการสอนกรอบงาน ADDIE, สถานะที่กำหนดเอง, มุมมองที่จัดระเบียบClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตหลักสูตร ClickUpรับเทมเพลตฟรีศาสตราจารย์ที่รวมศูนย์วัตถุประสงค์และนโยบายของหลักสูตรการผสานเอกสาร, กำหนดเวลา, โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ClickUp Docs, รายการ, ปฏิทิน

15 แม่แบบติดตามงานมอบหมายใน Notion ฟรี

การค้นหาเทมเพลตสำหรับติดตามงานใน Notion ที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการลองผิดลองถูก. เทมเพลต Notion ฟรี 15 แบบนี้ครอบคลุมความต้องการของนักเรียนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รายการตรวจสอบวันที่ครบกำหนดอย่างง่ายไปจนถึงแดชบอร์ดแบบเต็มรูปแบบ.

1. ตัวติดตามงานง่าย ๆ โดย Notion

ตัวติดตามงานง่าย ๆ โดย Notion
ผ่านทาง Notion

จำฉากใน The Queen's Gambit ได้ไหม เมื่อเบธ ฮาร์มอนมองเห็นกระดานหมากรุกบนเพดานของเธอ ทุกตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง? เครื่องมือติดตามงานแบบง่ายของ Notion มอบความรู้สึกชัดเจนแบบเดียวกันนี้ให้กับนักเรียนและมืออาชีพ ด้วยการแบ่งงานออกเป็นมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

เมทริกซ์ Eisenhowerที่ติดตั้งมาในตัวคือจุดเด่นที่แท้จริง แทนที่จะต้องจ้องดูรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียด คุณสามารถจัดเรียงงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือความสำคัญต่ำ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนเวลาเรียนของคุณ คุณยังมีพื้นที่เพียงพอในการมองไปข้างหน้าถึงกำหนดส่งงานในสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณจะเจอเรื่องไม่คาดคิดในนาทีสุดท้ายน้อยลง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นภายในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือตลอดทั้งเดือน
  • จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตาราง Eisenhower ในตัวที่เน้นงานเร่งด่วนและสำคัญ
  • วางแผนล่วงหน้าด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาของคุณหรือสัปดาห์ถัดไป
  • ปรับแต่งไอคอน สี และแบนเนอร์เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่รู้สึกเป็นส่วนตัวและสร้างแรงบันดาลใจ

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการอุปกรณ์ติดตามที่น้ำหนักเบา ช่วยให้เห็นกำหนดส่งงานได้ชัดเจนโดยไม่ทำให้ตารางเรียนยุ่งยากเกินไป

🧠 คุณรู้หรือไม่: ข้ออ้างที่ว่า "หมากินการบ้านของฉัน"นั้นมีมานานกว่าที่หลายคนคิด มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกราวปี ค.ศ. 1905 โดยเชื่อมโยงกับเรื่องราวของรัฐมนตรีชาวเวลส์ และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นข้ออ้างยอดนิยมในวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมันฝังรากลึกจนผู้คนมักใช้ในเชิงขำขันมากกว่าจะพูดจริงจัง

2. วาระการประชุมโดย Notion

ระเบียบวาระการประชุมโดย Notion
ผ่านทาง Notion

หากคุณเคยดู Stranger Things คุณจะรู้ว่าโลกของเด็กๆ เต็มไปด้วยปริศนาที่ซ้อนทับกัน รหัสลับ และภารกิจเร่งด่วนเพียงใด หากไม่มีผนังที่เต็มไปด้วยโน้ตและเส้นด้าย พวกเขาคงหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไป

แบบแผนการศึกษา มีบทบาทที่คล้ายกันในชีวิตของนักเรียน โดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทดสอบ, งานที่ต้องส่ง, และกำหนดส่ง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหรือโน้ตติดผนัง คุณสามารถบันทึกการบ้าน, การสอบ, และโครงการต่าง ๆ ได้ในแดชบอร์ดเดียว และยังสามารถซิงค์กับปฏิทินหลักของคุณได้อีกด้วย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการบ้าน, การสอบ, และโครงการต่าง ๆ ในปฏิทินเดียวโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
  • ซิงค์กำหนดส่งงานกับปฏิทินประจำของคุณเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาระงานทั้งหมดในที่เดียว
  • รักษาความเป็นระเบียบในช่วงสัปดาห์สอบและช่วงที่มีงานหนักด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ชอบมีวาระหลักเพียงหนึ่งเดียวในการจัดการการบ้าน การสอบ และโครงการต่าง ๆ โดยไม่ต้องสลับใช้หลายแอปพลิเคชัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปบันทึกดิจิทัลสำหรับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal

3. ตัวติดตามทุนการศึกษาโดย Notion

ตัวติดตามทุนการศึกษาโดย Notion
ผ่านทาง Notion

ตามรายงานของ Forbes Advisor ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้รับการเรียกร้องทุกปี เนื่องจากนักเรียนพลาดกำหนดเวลาหรือไม่สามารถติดตามโอกาสต่างๆ ได้ เทมเพลตติดตามทุนการศึกษา ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโอกาสเหล่านั้นหลุดลอยไป

เทมเพลตนี้รวบรวมรายละเอียดสำคัญทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่กำหนดส่งและสถานะการสมัคร ไปจนถึงร่างเรียงความและจำนวนเงินรางวัล คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน จัดเรียงทุนการศึกษาตามประเภทหรือความสำคัญ และแนบเอกสารประกอบเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามทุนการศึกษาทั้งหมดในตารางเดียว พร้อมสถานะและรายละเอียด
  • ตั้งการแจ้งเตือนและดูกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงบนปฏิทิน
  • แนบเรียงความ, ทรานสคริปต์, และเอกสารประกอบไปยังใบสมัครโดยตรง
  • บันทึกจำนวนรางวัลและคำนวณยอดรวมเงินรางวัลโดยอัตโนมัติ

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังสมัครทุนการศึกษาหลายแห่งและต้องการศูนย์กลางเดียวในการติดตามกำหนดเวลา ข้อกำหนด และการส่งเอกสาร

📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย

แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพในการทำงาน แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า

ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกได้เต็มที่ อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยปกป้องชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

4. ตัวติดตามงานโดย Notion

ตัวติดตามงานโดย Notion
ผ่านทาง Notion

เกือบ70% ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยอมรับว่าเคยพลาดกำหนดส่งงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนื่องจากขาดการจัดระเบียบหรือการบริหารเวลาที่ไม่ดี นี่ไม่ใช่เรื่องของความสามารถ แต่เป็นเรื่องของการมีระบบที่ชัดเจน เทมเพลตติดตามงาน ถูกออกแบบมาเพื่อมอบระบบนั้นให้กับนักศึกษาในรูปแบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามการมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าในทุกชั้นเรียนของคุณได้ในรูปแบบที่สะอาดและสวยงาม สูตรคำนวณวันที่เหลือในตัวจะแสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนถึงกำหนดส่งแต่ละงานอย่างชัดเจน ในขณะที่การติดตามสถานะทำให้ง่ายต่อการเห็นว่างานใดที่ยังค้างอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการมอบหมายงาน, วันครบกำหนด, และความคืบหน้าสำหรับทุกวิชาของคุณในที่เดียว
  • ใช้สูตรจำนวนวันที่เหลือเพื่อดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงกำหนดเส้นตายแต่ละวันมีเท่าใด
  • อัปเดตสถานะเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่กำลังรอการดำเนินการ, กำลังดำเนินการอยู่, หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับสไตล์การเรียนของคุณ และสร้างพื้นที่ทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจ

✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงาน ด้วยบันทึกงานที่เรียบง่ายและชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดกับการค้นหาผ่านโฟลเดอร์ เอกสาร และไดรฟ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือทางออกที่คุณรอคอย

ด้วยClickUp Brain MAX คุณสามารถ:

  • 🔍 ค้นหาทันที ข้าม ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และสิ่งที่แนบมาได้ในไม่กี่วินาที
  • 🎙️ ใช้Talk to Text เพื่อถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง — แบบไม่ต้องใช้มือเลย, จากที่ไหนก็ได้⚡ แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว (เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini) ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและรู้ถึงขั้นตอนการเรียนของคุณ
ClickUp Brain Max- 15 แม่แบบติดตามงานมอบหมายที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนบน Notion
จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

ดังนั้นในขณะที่ ตัวติดตามงาน Notion ของคุณช่วยจัดระเบียบการศึกษาของคุณ ClickUp Brain MAX จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการเติบโต—โดยไม่ต้องหลงทางในความยุ่งเหยิงดิจิทัล

5. แผงควบคุมทางวิชาการโดย Notion

แดชบอร์ดการศึกษาโดย Notion
ผ่านทาง Notion

ชีวิตในมหาวิทยาลัยมักให้ความรู้สึกเหมือนการวิ่งผ่านด่านในเกมวิดีโอ ทุกสัปดาห์จะนำความท้าทายใหม่ ๆ มาให้: เรียงความที่นี่, โครงการที่นั่น, และการสอบที่รออยู่ในขั้นตอนสุดท้าย สิ่งที่คุณต้องการคือแผนที่ที่เหมาะสม...หรือคุณสามารถลองใช้ เทมเพลตแดชบอร์ดวิชาการของ Notion

เทมเพลตนี้ให้การวางแผนรายสัปดาห์เพื่อให้คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนที่จัดการได้ นอกจากนี้ มุมมองหลักของเทมเพลตยังรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่ฟีเจอร์ปฏิทินและการติดตามความคืบหน้าช่วยให้คุณเห็นทั้งความรับผิดชอบระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างชัดเจน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนสัปดาห์ปัจจุบันและสัปดาห์ที่จะมาถึงด้วยเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ชัดเจน
  • ติดตามงานวิชาการทั้งหมด ตั้งแต่เรียงความไปจนถึงการสอบ ในแดชบอร์ดเดียว
  • ติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาผ่านทั้งมุมมองปฏิทินและมุมมองรายการ
  • ใช้การอัปเดตสถานะเพื่อให้ทราบถึงงานที่รอดำเนินการ งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการกับเรียงความ, โครงการกลุ่ม, และการสอบที่ต้องการแดชบอร์ดที่ครอบคลุมภาพรวม

🧠 คุณรู้หรือไม่: ในช่วงสงครามเย็นนักการศึกษาชาวอเมริกันได้ฟื้นฟูการสนับสนุนการบ้านอย่างเข้มแข็งแรงจูงใจมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์: โรงเรียนถูกผลักดันให้เตรียมเยาวชนให้สามารถแข่งขันกับความสำเร็จทางการศึกษาของสหภาพโซเวียต การบ้านถูกมองไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติที่เร่งด่วน

6. ระบบการจัดการงานอย่างง่ายโดย Notion

ระบบจัดการงานง่าย ๆ โดย Notion
ผ่านทาง Notion

เทมเพลตระบบการจัดการงานแบบง่ายมอบพื้นที่ที่สะอาดสำหรับการบันทึกงาน, กำหนด 우선순위, และติดตามความคืบหน้าโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากตัววางแผนที่ซับซ้อนกว่า. แท็กเช่น "กำลังดำเนินการ," "หยุดชั่วคราว," หรือ "ยังไม่ได้เริ่ม" ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของแต่ละงานได้ และวันที่ครบกำหนดที่สามารถเลือกได้ช่วยให้กำหนดเวลาที่สำคัญยังคงปรากฏอยู่.

ความแข็งแกร่งของเทมเพลตนี้อยู่ที่การเป็นทั้งแบบมินิมอลและยืดหยุ่น ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับงานหลักสูตรที่หลากหลายหรือโครงการส่วนตัว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกงานทางวิชาการ งานส่วนตัว หรืองานสร้างสรรค์ในระบบเดียว
  • ใช้แท็กสถานะที่ยืดหยุ่นเพื่อสะท้อนสถานะที่แท้จริงของแต่ละงาน
  • กำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ทราบถึงลำดับความสำคัญที่กำลังจะมาถึง
  • สร้างความสม่ำเสมอด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายซึ่งส่งเสริมการใช้งานทุกวัน

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องจัดการทั้งงานส่วนตัวและงานวิชาการ ซึ่งต้องการระบบที่เรียบง่ายและไม่เกะกะ พร้อมความยืดหยุ่น

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด

7. Bachelor | แดชบอร์ดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาโดย Notion

บัณฑิต- แดชบอร์ดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาโดย Notion
ผ่านทาง Notion

การทำโปรแกรม B. Sc. อาจมีความวุ่นวายในบางครั้ง มีทั้งชั้นเรียน งานที่ต้องทำ การสอบ และกำหนดส่งมากมาย US Study Dashboard template ช่วยรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล และ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการทางการศึกษาของคุณ

มันช่วยให้คุณติดตามโมดูล, งานที่ได้รับมอบหมาย, และการสอบได้ในขณะที่เก็บวันที่สำคัญและเอกสารไว้ในที่เดียว คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโปรแกรมของคุณได้, เพิ่มบันทึก, และจัดระเบียบการเรียนการสอนในแบบที่เหมาะกับคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการมอบหมายงาน, การสอบ, และโมดูลในระบบที่จัดระเบียบไว้
  • สร้างแผนการเรียนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายสัปดาห์และรายภาคเรียน
  • เก็บเอกสารและวันที่สำคัญไว้พร้อมกับงานของคุณ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดให้สะท้อนถึงโปรแกรมและรูปแบบการศึกษาของคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษาปีแรกที่ต้องการมุมมองที่เป็นระบบของโมดูล การสอบ และการบ้านในที่เดียว

📣 ชมวิธีการติดตามงานของคุณใน 7 ขั้นตอนง่ายๆ:

8. แผนการเรียนโดย Notion

แพลนเนอร์การศึกษาโดย Notion
ผ่านทาง Notion

ใครก็ตามที่เคยดู Legally Blonde จะจำได้ว่า เอล วูดส์ ยึดมั่นในกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด ระดับการจัดการที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในช่วงภาคการศึกษาที่วุ่นวาย เทมเพลตแผนการเรียน ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการทำเช่นเดียวกัน

สมุดวางแผนนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมครบวงจรที่คุณสามารถติดตามการประเมิน จัดระเบียบงาน และวางแผนตารางเรียนประจำสัปดาห์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีตัววางแผนการเรียนและตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิระหว่างการทำงานที่ต้องใช้เวลานาน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการประเมินผล งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดส่งงานทั้งหมดในที่เดียว
  • จัดตารางเรียนรายสัปดาห์ควบคู่กับงานและสิ่งที่ต้องทำ
  • ใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่ติดตั้งไว้เพื่อช่วยโฟกัสระหว่างช่วงการเรียน
  • กำหนดเส้นทางหลักสูตรตามหัวข้อเพื่อให้การเรียนรู้เป็นระบบและชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ต้องการจัดการชั้นเรียนรายสัปดาห์ งานที่ได้รับมอบหมาย และการเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ

9. การเตรียมตัวสอบและการจัดระเบียบโดย Notion

การเตรียมตัวสอบและการจัดระเบียบโดย Notion
ผ่านทาง Notion

เทมเพลตเตรียมสอบและจัดระเบียบโน้ต ช่วยให้คุณจัดการเวลาและระดับประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้นในช่วงสอบ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างพอร์ทัลหลักสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โดยรวมปฏิทิน ตัวติดตามวิชา และแม้กระทั่งการฝัง Spotify เพื่อรักษาสมาธิในการเรียน คุณสามารถวางแผนการสอบหลายรายการ วางแผนทบทวนเนื้อหาเป็นรายสัปดาห์ และใช้ตัวติดตามความก้าวหน้าเพื่อดูว่าคุณเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนในแต่ละหัวข้อ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามหลายวิชาและเตรียมสอบในศูนย์กลางเดียว
  • ใช้ปฏิทินเพื่อจัดระเบียบตารางทบทวนและวันที่สอบสำคัญ
  • ติดตามความก้าวหน้าด้วยตัวติดตามการเรียนที่ติดตั้งไว้สำหรับแต่ละวิชา
  • ปรับแต่งด้วยเนื้อหาฝังและทรัพยากรเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณ

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังทบทวนสำหรับการสอบหลายวิชาที่ต้องการตารางการเรียนที่มีโครงสร้างและระบบการเตรียมตัวตามปฏิทิน

10. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยใช้ Notion

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดย Notion
ผ่านทาง Notion

เทมเพลตวิทยานิพนธ์ปริญญาโท เป็นเครื่องมือที่ช่วยอย่างมากในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เทมเพลต Notion นี้จะช่วยให้คุณติดตามจำนวนคำ บันทึกการอ้างอิง และจัดระเบียบข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยไม่ต้องใช้ไฟล์แยกหรือโน้ตติดต่างๆ

คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ โดยใช้หน้าวางแผนบท ทำให้แต่ละส่วนที่เสร็จสมบูรณ์รู้สึกเหมือนเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยจำนวนคำแบบเรียลไทม์ในแต่ละบทและแต่ละส่วน
  • จัดระเบียบเอกสารอ้างอิง การอ้างอิง และบันทึกจากอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
  • วางแผนบทด้วยหน้าเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางโครงสร้างและการไหลของเนื้อหา

✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังเขียนงานวิจัยเชิงลึกและต้องการติดตามบทต่างๆ, การอ้างอิง, และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา

📚 อ่านเพิ่มเติม: 50+ แม่แบบ Notion ฟรี สำหรับบันทึก, งาน, และอื่น ๆ

11. ตัวติดตามกำหนดส่งงานโดย Notion

ตัวติดตามกำหนดส่งงานโดย Notion
ผ่านทาง Notion

เทมเพลตติดตามกำหนดส่งงาน ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง คุณสามารถจัดเรียงงานตามชั้นเรียน วันที่ครบกำหนด หรือคะแนน และกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้รู้ว่างานใดควรได้รับความสนใจก่อน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเอกสารหลักสูตร การแจ้งเตือน และโน้ตติดผนัง คุณจะได้ทำงานจากแดชบอร์ดที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจัดทุกอย่างไว้อย่างเป็นระเบียบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดเรียงงานตามวันที่ครบกำหนด, ชั้นเรียน, หรือความสำคัญ
  • ติดตามสถานะและกำหนดเวลาเพื่อดูภาพรวมของลำดับความสำคัญอย่างครบถ้วน
  • มุ่งเน้นงานที่มีผลกระทบสูงในขณะที่ยังคงมองเห็นงานเล็ก ๆ ได้

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันและต้องการจัดเรียงตามวิชา วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการสร้างนิสัยแบบต่อเนื่อง

12. ตัวติดตามงานพื้นฐานโดย Notion

ตัวติดตามงานพื้นฐานโดย Notion
ผ่านทาง Notion

หนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดในโรงเรียนคือเมื่อครูขอการบ้านที่คุณไม่รู้กำหนดส่ง ช่วงเวลาเหล่านั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยระบบที่เหมาะสม ตัวติดตามงานพื้นฐานของ Notion มอบความปลอดภัยให้กับคุณ. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกงานตามวิชาหรือโครงการ, บันทึกวันครบกำหนด, และติดตามความคืบหน้าของคุณเป็นขั้นตอน. ด้วยระดับความสำคัญและตัวบ่งชี้สถานะที่ง่ายต่อการเข้าใจ, คุณสามารถเห็นได้ในพริบตาว่าอะไรต้องการความสนใจและอะไรที่ทำเสร็จแล้ว.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายตามวิชา, โครงการ, หรือหมวดหมู่
  • บันทึกวันครบกำหนดอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะอย่างง่ายสำหรับแต่ละงาน
  • เพิ่มลำดับความสำคัญและบันทึกเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ต้องการเครื่องมือติดตามที่เรียบง่ายแต่เชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย

13. แผงควบคุมมหาวิทยาลัยโดย Notion

หน้าหลักของมหาวิทยาลัยโดย Notion
ผ่านทาง Notion

การเรียนในมหาวิทยาลัยมักเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายในเวลาเดียวกัน มันน่าตื่นเต้น แต่ก็ทำให้รู้สึกหนักใจเช่นกัน และนี่คือจุดที่ เทมเพลต Uni Dashboard กลายเป็นสิ่งจำเป็น แดชบอร์ดนี้จะรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้คุณไม่รู้สึกเหมือนกำลังหมุนวนไปมาอย่างไร้ทิศทาง

คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณได้อย่างรวดเร็ว และดูได้ว่ามีงานมอบหมาย กิจกรรม หรือชั้นเรียนใดบ้างที่ต้องการความสนใจจากคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อจัดการงานและกำหนดเวลา
  • จัดระเบียบบันทึกการบรรยายตามหัวข้อและค้นหาได้ง่ายในคลังบันทึก
  • ติดตามชั้นเรียนและตารางเวลาเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าต้องไปที่ไหน
  • ใช้ตัวติดตามงานเพื่อแยกงานเร่งด่วนออกจากเป้าหมายระยะยาว

✨ เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังปรับตัวกับตารางเรียนใหม่ วิชาใหม่ และกำหนดส่งงานที่ต้องการศูนย์กลางการเรียนที่ครบวงจร

14. ตัวติดตามการบ้านโดย Notion

ตัวติดตามการบ้านโดย Notion
ผ่านทาง Notion

เทมเพลตติดตามการบ้าน มอบวิธีง่าย ๆ ในการลดภาระทางความคิดจากการจำการบ้านออกจากไหล่ของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถบันทึกการบ้านทุกงานและกรองตามวิชา วันที่ครบกำหนด หรือสถานะได้

มันมีหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, พร้อมส่ง, และส่งแล้ว เพื่อให้คุณทราบสถานะของคุณเสมอ การแสดงผลแบบปฏิทินจะเน้นวันที่ครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ตารางรายละเอียดจะเก็บคำแนะนำและบันทึกของชั้นเรียนไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการบ้านตามสถานะเพื่อดูว่าอะไรที่รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • จัดระเบียบงานตามชั้นเรียนเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาระงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้ตารางรายละเอียดเพื่อเก็บคำแนะนำและบันทึกให้เป็นระเบียบ
  • ดูวันครบกำหนดที่จะถึงในปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการบันทึกการบ้านตามวิชาและสถานะ พร้อมทั้งมีบันทึกย่อและคำแนะนำไว้ใกล้มือ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน

15. เครื่องคำนวณเกรดสุดท้ายโดย Notion

เครื่องคิดคะแนนสุดท้ายโดย Notion
ผ่านทาง Notion

ช่วงเวลาในชีวิตนักเรียนนักศึกษาไม่กี่ช่วงที่ตึงเครียดเท่ากับการนั่งอยู่กับเครื่องคิดเลขในคืนก่อนสอบไฟนอล พยายามคำนวณเกรดที่ต้องการเพื่อให้ผ่านวิชานั้นหรือเพื่อให้ได้ทุนการศึกษา

เทมเพลตเครื่องคำนวณเกรดสุดท้าย Notion เชื่อมโยงคำศัพท์ หลักสูตร และคะแนนของคุณเข้าด้วยกันในระบบเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถบันทึกงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ กำหนดน้ำหนักตามหน่วยกิต และดูเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่คำนวณโดยอัตโนมัติแผนภูมิความก้าวหน้าและการเปรียบเทียบระหว่างภาคการศึกษาช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายว่าคุณกำลังพัฒนา คงที่ หรือจำเป็นต้องปรับความพยายามของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) โดยอัตโนมัติในทุกวิชาและทุกภาคการศึกษา
  • บันทึกการมอบหมายงาน, การทดสอบ, และโครงการพร้อมเครดิตที่มีน้ำหนัก
  • ดูความคืบหน้าผ่านแผนภูมิและเปรียบเทียบแบบเห็นภาพ
  • ติดตามสถานะทางการศึกษาเพื่อวางแผนสำหรับทุนการศึกษาหรือการสมัคร

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการคำนวณเกรดและติดตามผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่

ข้อจำกัดของโนชั่น

ประสิทธิภาพอาจล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบนมือถือ การเข้าถึงแบบออฟไลน์ยังไม่เสถียร

ประสิทธิภาพอาจล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบนมือถือ การเข้าถึงแบบออฟไลน์ยังไม่เสถียร

รีวิว G2เกี่ยวกับ Notion มักจะเน้นย้ำถึงสิ่งที่นักเรียนและครูหลายคนรู้สึกหลังจากลองใช้เทมเพลตไม่กี่แบบ: เมื่อหน้าเพจเพิ่มขึ้น จุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกจะเริ่มปรากฏขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาเหล่านี้จะสะสมมากขึ้น หากคุณใช้เทมเพลตติดตามงานใน Notion ทุกวัน ปัญหาเหล่านี้จะเริ่มรบกวนการทำงานของคุณ

มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อจำกัดหลักของ Notion เพื่อให้คุณสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม:

  • พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถรู้สึกช้าได้ โดยเฉพาะบนมือถือ ซึ่งทำให้การใช้งานตัวติดตามและแดชบอร์ดในแต่ละวันไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจะเป็น
  • การใช้งานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด และการค้นหาอาจไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นการค้นหาการบ้านเก่า บันทึกการเรียน หรือหน้าคอร์สเรียนจึงอาจไม่เชื่อถือได้เสมอเมื่อคุณต้องการอย่างรวดเร็ว
  • ในแผนฟรี พื้นที่ทำงานที่มีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนจะถึงขีดจำกัดที่หนึ่งพันบล็อก และการลบเนื้อหาจะไม่ลดจำนวนบล็อก ดังนั้นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันอาจหยุดชะงักได้ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนสมาชิกหรืออัปเกรด
  • การตั้งค่าอาจสร้างความสับสนได้ และเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปกับการปรับแต่งเลย์เอาต์และมุมมองที่เชื่อมโยงกัน แทนที่จะศึกษาหรือสอน ซึ่งทำให้เทมเพลตบางอันรู้สึกหนักก่อนที่จะได้ช่วย
  • ตารางและสูตรไม่แข็งแกร่งเท่าสเปรดชีตเต็มรูปแบบ และการอนุญาตอาจขาดการควบคุมอย่างละเอียด ดังนั้นสมุดบันทึกคะแนนที่ซับซ้อนหรือตัวติดตามหลายหลักสูตรอาจถึงขีดจำกัด

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

เทมเพลตแนวคิดทางเลือก

งานมอบหมายและโครงการกลุ่มมักประสบปัญหาการขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl)สำหรับนักเรียน นักศึกษา นี่คือการกระจายตัวเป็นชิ้นส่วนของงานมอบหมาย หลักสูตร และบันทึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครื่องมือและระบบต่างๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สื่อสารกัน

หากคุณชื่นชอบเทมเพลตตัวติดตามงานใน Notion แต่ต้องการประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับรายการขนาดใหญ่หรือการควบคุมสิทธิ์ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม เทมเพลตของ ClickUp ก็เป็นอีกทางเลือกที่ควรพิจารณา

ClickUp นำเสนอ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ซึ่งรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถศึกษา บันทึกข้อมูล บันทึกความคืบหน้า ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในที่เดียว ด้านล่างนี้คือตัวเลือก ClickUp สิบสองรายการที่คุ้นเคยแต่สามารถจัดการกับงานหนักและโครงการทีมได้อย่างง่ายดาย

1. แม่แบบการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประหยัดเวลาด้วยเวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งช่วยให้การมอบหมายงานและการให้คะแนนง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUp

เทมเพลตการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUpช่วยให้ครูสามารถรวมการติดตามงาน กำหนดส่ง และการให้คะแนนไว้ในที่เดียว ครูสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละการมอบหมาย ตั้งวันครบกำหนด และอัปเดตสถานะได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดแท็กงานตามประเภท หัวข้อ หรือความสำคัญได้ มุมมองที่หลากหลาย เช่น การสอบ เอกสาร และรายการตามวันที่ครบกำหนด ช่วยให้ครูสามารถสลับระหว่างการวางแผนภาพรวมและการติดตามงานอย่างละเอียดได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนน กำหนดเวลา และหัวข้อ
  • ใช้หลายมุมมองเพื่อจัดการงานตามประเภท วันที่ครบกำหนด หรือขั้นตอนความคืบหน้า
  • แชร์การอัปเดตกับนักเรียนและเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์เพื่อความโปร่งใสที่ดีขึ้น

✨ เหมาะสำหรับ: ครูที่ดูแลหลายชั้นเรียนและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบหมายงาน ติดตามผล และให้คะแนน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและเทคนิคการระดมสมอง

2. แม่แบบการวางแผนโครงการสำหรับนักเรียน ClickUp

เทมเพลตการวางแผนโครงการสำหรับนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนทุกขั้นตอนของโครงการของคุณด้วยการแบ่งงานย่อยโดยใช้เทมเพลตการวางแผนโครงการสำหรับนักเรียนของ ClickUp

ลองนึกภาพนี้: คุณเพิ่งได้รับมอบหมายโครงการกลุ่มที่ต้องทำตลอดภาคการศึกษา ตอนแรกดูเหมือนจะจัดการได้ แต่ไม่นานทุกคนก็เริ่มทำงานในจังหวะที่แตกต่างกัน กำหนดส่งงานเริ่มใกล้เข้ามา และไม่มีใครแน่ใจว่าใครรับผิดชอบอะไรแบบแผนการวางแผนโครงการสำหรับนักเรียนของ ClickUpช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงนั้นได้ 😌

เทมเพลตนี้แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิด และใช้ClickUp Gantt Chartsเพื่อวางแผนไทม์ไลน์

ศาสตราจารย์และที่ปรึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบภายในทีมได้เช่นกัน ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมหรือรูปแบบ Notion ที่คงที่ ClickUp มอบการทำงานอัตโนมัติ การปรับสมดุลภาระงาน และการมองเห็นแบบเรียลไทม์ที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมและที่ปรึกษาโดยตรงภายใน ClickUp
  • ติดตามกำหนดเวลาด้วยมุมมอง Gantt, ปฏิทิน และกระดาน เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
  • ใช้ระบบอัตโนมัติและการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลาและลดความเครียด

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังทำงานกลุ่มและต้องการการแบ่งงานอย่างเป็นระบบพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน

💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ถาม "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์นี้ในสัปดาห์นี้?" เพื่อรับสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานใหม่ ข้อผิดพลาด และอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นเปลี่ยนสรุปนั้นให้เป็นงาน ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า คลิกอัพ เบรนจะดึงบริบทจากเอกสาร ความคิดเห็น และสถานะต่างๆ มาให้คุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตามหาข้อมูลอัปเดต ใช้ก่อนการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อลดความสับสนและเริ่มต้นด้วยแผนที่ชัดเจน

ClickUp Brain - 15 แม่แบบติดตามงานมอบหมายสำหรับนักเรียนที่ดีที่สุดบน Notion
รับ ClickUp Brain ฟรี
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านหน้าเอกสารอีกต่อไป สรุปโครงการของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

3. แม่แบบสำหรับนักเรียน ClickUp

เทมเพลตสำหรับนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบการบรรยาย, งานในหลักสูตร, และการสอบไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตนักเรียนของ ClickUp

หนึ่งนาทีคุณกำลังดู Hannah Montana ใช้ชีวิตสองชีวิต และนาทีถัดมาคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตระหนักว่าคุณกำลังทำสิ่งเดียวกัน ครึ่งหนึ่งของคุณกำลังออกไปสร้างเพื่อนใหม่ อีกครึ่งหนึ่งของคุณกำลังเครียดกับโปรเจกต์ กำหนดส่ง และสอบ

เทมเพลตนักเรียนของClickUpช่วยให้คุณรักษาสมดุลนั้นได้ มันรวบรวมบันทึก งาน และกำหนดส่งที่กระจัดกระจายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดการเรื่องเรียนได้โดยไม่พลาดความสนุกของชีวิตนักเรียน

ในเทมเพลต คุณสามารถตั้งค่าหลักสูตรเป็นโปรเจ็กต์ แบ่งงานมอบหมายออกเป็นงานย่อย และติดตามกำหนดส่งผ่านปฏิทินหรือมุมมองรายการการอัปเดตความคืบหน้าช่วยให้คุณมีสมาธิ ในขณะที่การแจ้งเตือนช่วยป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการโครงการกลุ่มด้วยงานและการอัปเดตที่แชร์
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้กำหนดส่งงานไม่ลักลอบเข้ามาหาคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองที่ชัดเจนของสิ่งที่ทำไปแล้วและสิ่งที่ต้องทำต่อไป

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการสมดุลระหว่างการศึกษาและชีวิตในมหาวิทยาลัย และต้องการศูนย์กลางสำหรับงาน, บันทึก, และกำหนดเวลา.

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด

4. แม่แบบความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp

เทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ผู้ปกครองและผู้บริหารมีส่วนร่วมผ่านรายงานที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียนใน ClickUp

ครูทุกคนมีหน้าที่ในการค้นหาช่องว่างตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้มีนักเรียนคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่การจัดการในระดับใหญ่โดยไม่มีระบบที่เหมาะสมอาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยแม่แบบความก้าวหน้าของนักเรียนใน ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น แทนที่จะต้องจัดการกับบันทึกกระดาษ สเปรดชีต และเครื่องมือที่อัปเดตเพียงครึ่งเดียว ครูจะได้รับศูนย์กลางที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวในการติดตามการเติบโตของนักเรียนทุกคน

คุณสามารถบันทึกประสิทธิภาพ ติดตามการเข้าร่วม และแม้กระทั่งบันทึกข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมได้แบบเรียลไทม์เทมเพลตบันทึกประจำวันนี้จะช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ผู้สอนสามารถสลับดูระหว่างผลการเรียนโดยรวมของชั้นเรียนและเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการเติบโตของนักเรียนแต่ละคนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างละเอียด
  • ระบุผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสถานะ เช่น "ต้องการความสนใจ"
  • แบ่งปันรายงานความคืบหน้าอย่างชัดเจนกับผู้ปกครองและผู้นำโรงเรียน
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงแนวโน้มประสิทธิภาพข้ามคลาส

✨ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้บริหารที่ต้องการติดตามผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด

5. แม่แบบการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp

เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันในหลายหลักสูตรโดยใช้เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียนของ ClickUp

เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับทั้งนักเรียนและครูผู้สอนที่ต้องการรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว

มันครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร, งานที่ต้องส่ง, กำหนดส่ง, วิชาที่ต้องเรียนก่อน, และแม้กระทั่งเป้าหมายสำคัญ ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถจัดการได้แทนที่จะรู้สึกหนักใจ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเกรด, หน่วยกิต, และหมายเลขหลักสูตร คุณไม่เพียงแค่เห็นสิ่งที่ต้องทำ—คุณเข้าใจว่าคุณอยู่ในจุดไหนแล้ว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบเนื้อหาหลักสูตรด้วยมุมมองหลักสูตรและข้อกำหนดเบื้องต้น
  • ติดตามเกรด หน่วยกิต และกำหนดส่งด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • กำหนดเป้าหมายและมองเห็นไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์
  • ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงครูและผู้ปกครอง

เหมาะสำหรับ: นักเรียนและครูที่ต้องการกรอบการทำงานที่สม่ำเสมอเพื่อติดตามหลักสูตร, งานที่ได้รับมอบหมาย, และเป้าหมาย

👀 เกร็ดความรู้: ในบางประเทศ เช่น จีน การปฏิรูปนโยบายล่าสุดที่เรียกว่า"การลดสองเท่า"มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการบ้านสำหรับนักเรียนเยาว์วัยเพื่อลดความเครียดและให้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับคำแนะนำว่าควรมีการบ้านที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้อยมากหรือไม่มีเลยภายใต้มาตรการนี้

6. เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp College

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp College
รับเทมเพลตฟรี
สลับระหว่างรายละเอียดและภาพรวมได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสเปรดชีตสำหรับวิทยาลัยของ ClickUp

นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พึ่งพาปฏิทินดิจิทัลเพื่อจัดการชีวิตให้เข้าที่เข้าทาง ปฏิทินเหล่านี้เหมาะสำหรับการส่งการแจ้งเตือนว่ามีงานอะไรที่ต้องทำในวันนี้ แต่นั่นก็เป็นจุดด้อยเช่นกัน คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาคับขันแล้วเท่านั้น

เทมเพลตสเปรดชีตสำหรับวิทยาลัยใน ClickUpให้คุณมองเห็นภาพรวมของภาคการศึกษาได้อย่างชัดเจน แทนที่จะต้องรับการแจ้งเตือนกระจัดกระจาย คุณสามารถวางแผนการสมัครสอบ การสอบ และโครงการต่างๆ ได้ในที่เดียว มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และช่วยในการวางแผนระยะยาวได้ดีกว่าแอปปฏิทินธรรมดาอย่างมาก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนและติดตามกำหนดเวลาด้วยรายการ ปฏิทิน และมุมมองข้อกำหนด
  • จัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมาย, ใบสมัคร, และเอกสารต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานเดียว
  • จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เรียงความ ทุนการศึกษา และวันที่สอบ SAT
  • ก้าวล้ำหน้าด้วยการแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้าได้หลายสัปดาห์

เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการมองไกลกว่าปฏิทิน เพื่อวางแผนการสมัครสอบ การสอบ และโครงการต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่ครอบคลุม

เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp

เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp (2)
รับเทมเพลตฟรี
ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการก่อนที่เส้นตายจะล่าช้าด้วยเทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp

เทมเพลตติดตามโครงการของ ClickUpจะรวบรวมโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน

คุณสามารถสลับระหว่างแผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์ รายการสำหรับรายละเอียด และแดชบอร์ดสำหรับภาพรวมได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถมอบหมายงาน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ขั้นตอนของโครงการหรือความเสี่ยง และให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, และการแยกตามผู้รับผิดชอบ
  • จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอน, ไทม์ไลน์, และกำหนดเวลา
  • มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องจัดการโครงการหลายอย่างและต้องการเห็นกำหนดส่งและความคืบหน้าอย่างชัดเจน

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการดูแลตนเองฟรี

8. แม่แบบบันทึกการเรียน ClickUp สำหรับนักศึกษา

เทมเพลตบันทึกการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบบันทึกตามชั้นเรียนและหัวข้อในพื้นที่ทำงานเดียวด้วยเทมเพลตบันทึกชั้นเรียนใน ClickUp

คุณรู้ไหมว่าตอนที่อาจารย์พูดว่า "นี่จะออกสอบนะ" แล้วสมองของคุณก็เริ่มตื่นตระหนกทันที เพราะโน้ตของคุณเต็มไปด้วยประโยคที่เขียนแบบลวกๆ ภาพวาดเล่น และคราบกาแฟ? ใช่แล้ว เราทุกคนเคยเป็นแบบนั้น!

ด้วยเทมเพลตบันทึกชั้นเรียนใน ClickUp คุณจะมีพื้นที่ที่จัดระเบียบสำหรับทุกชั้นเรียน คุณสามารถสร้างเอกสารสำหรับแต่ละวิชา เพิ่มส่วนสำหรับการบรรยาย หนังสืออ่าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย และยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถค้นหาได้ ดังนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกด้วย "Ctrl+F" ตอนตีสองก่อนสอบปลายภาคอีกต่อไป คุณสามารถแชร์บันทึกของคุณกับเพื่อนร่วมชั้น ระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด และติดตามประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ในที่เดียว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละการบรรยายเพื่อติดตามสิ่งที่คุณได้ครอบคลุมแล้ว
  • แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
  • ตั้งการเตือนเพื่อทบทวนบันทึกก่อนสอบ

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการบันทึกการบรรยายที่สามารถค้นหาได้, จัดระเบียบ, และซิงค์กับงานและตัวเตือน.

9. แม่แบบกำหนดเวลา ClickUp

แม่แบบกำหนดเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบกำหนดส่งงานทั้งหมดในมุมมองไทม์ไลน์เดียวที่เข้าใจง่ายด้วยเทมเพลตกำหนดส่งงานของ ClickUp

เทมเพลตกำหนดเวลา ClickUpช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าความวุ่นวายของกำหนดเวลา คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์ ตั้งการแจ้งเตือน และดูไทม์ไลน์แบบภาพได้อีกด้วย เพื่อให้คุณทราบว่าสัปดาห์ของคุณกำลังจะล่มสลายหรือดำเนินไปอย่างราบรื่น อีกข้อดีหนึ่งคือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หากคุณกำลังทำงานโครงการกลุ่ม ทุกคนจะเห็นกำหนดส่งและข้อมูลอัปเดตเดียวกันในเวลาเดียวกัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานเร่งด่วนไม่ถูกฝังไว้
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
  • แชร์การอัปเดตกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้โครงการกลุ่มดำเนินไปอย่างราบรื่น

✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการกำหนดเวลาส่งงานทั้งหมดไว้ในไทม์ไลน์เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้าย

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด

10. แม่แบบรายการตรวจสอบการวางแผนสำหรับนักเรียน ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการวางแผนสำหรับนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เก็บงาน, วันที่, และการแจ้งเตือนไว้ในที่ทำงานกลางเพียงแห่งเดียวด้วยแบบแผนการวางแผนสำหรับนักเรียนของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการวางแผนสำหรับนักเรียนของ ClickUpนำแนวคิดการวางแผนแบบปรับเปลี่ยนได้มาสู่ชีวิตนักเรียน แทนที่จะทำงานจากบันทึกที่กระจัดกระจายหรือตารางเวลาที่เคร่งครัด รายการตรวจสอบนี้จะมอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ให้กับคุณ

คุณสามารถวางแผนเป้าหมาย คาดการณ์อุปสรรค และเตรียมขั้นตอนสำรองไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เส้นตายมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัว แม่แบบนี้ยังช่วยให้นักเรียนแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่ทำได้จริง แทนที่จะมองว่า "สมัครเข้ามหาวิทยาลัย" หรือ "ทำคะแนนกลางภาคให้ดีที่สุด" เป็นรายการเดียวที่ดูหนักหนาสาหัส แม่แบบนี้จะช่วยแนะนำให้คุณสร้างงานย่อย ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนเป้าหมายทางวิชาการและส่วนตัวให้เป็นรายการตรวจสอบที่สามารถทำได้
  • สร้างความยืดหยุ่นในกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้าย
  • แชร์การอัปเดตกับผู้ปกครอง ครู หรือที่ปรึกษาเพื่อความรับผิดชอบ

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และรับผิดชอบด้วยรายการตรวจสอบที่ชัดเจน

📖 อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่าง

11. แม่แบบแผนการสอนสำหรับวิทยาลัย ClickUp

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประหยัดเวลาด้วยการนำรูปแบบการสอนที่มีโครงสร้างกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เทมเพลตแผนการสอนระดับวิทยาลัยของ ClickUp

เทมเพลตแผนการสอนวิทยาลัยของ ClickUpมอบวิธีที่ตรงไปตรงมาให้กับอาจารย์ในการนำโครงสร้างเข้าสู่กระบวนการสอนของพวกเขา ลดภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือความยืดหยุ่น คุณสามารถจัดแผนบทเรียนตามกรอบ ADDIE (การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล) สร้างไทม์ไลน์ในมุมมอง Gantt หรือปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากหัวข้อใดต้องการเวลาเพิ่มเติม

เทมเพลตนี้ยังช่วยสร้างความสม่ำเสมอในหลายหลักสูตรหรือหลายส่วน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์ที่มีภาระการสอนหนัก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างและปรับแต่งแผนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของหลักสูตร
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผล
  • จัดเก็บและจัดระเบียบสื่อการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินผลไว้ในที่เดียว

✨ เหมาะสำหรับ: อาจารย์ที่ต้องการสร้างแผนการสอนที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถทำซ้ำได้ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของชั้นเรียน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Bullet Journal ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

12. แม่แบบหลักสูตร ClickUp

เทมเพลตหลักสูตร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวมเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยเทมเพลตหลักสูตรของ ClickUp

มีช่วงเวลาหนึ่งเสมอในมหาวิทยาลัยเมื่อมีคนถามว่า "เดี๋ยวนะ สอบกลางภาคเมื่อไหร่?" และครึ่งหนึ่งของชั้นเรียนจ้องมองอย่างว่างเปล่าเพราะไม่มีใครจำได้ว่าในหลักสูตรเขียนไว้ว่าอย่างไร นั่นคือจุดที่เทมเพลตหลักสูตรของ ClickUpเข้ามาช่วย แทนที่จะอยู่ในไฟล์ PDF ที่ถูกลืมหรืออีเมลที่อ่านแค่ครึ่งเดียว หลักสูตรของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานแบบโต้ตอบและไดนามิกที่พัฒนาไปพร้อมกับหลักสูตร นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้การปรับขนาดง่ายขึ้นอีกด้วย ผู้สอนสามารถจัดวางวัตถุประสงค์ กำหนดเวลา และนโยบายการให้คะแนนได้โดยตรง พร้อมเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่าน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สื่อสารวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และหัวข้อประจำสัปดาห์อย่างชัดเจน
  • อัปเดตกำหนดเวลาและทรัพยากรแบบเรียลไทม์เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
  • นำโครงร่างบทเรียนที่มีโครงสร้างกลับมาใช้ใหม่และปรับให้เหมาะสมกับหลายภาคการศึกษา

เหมาะสำหรับ: ผู้สอนที่ต้องการให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งสื่อสารความคาดหวังอย่างชัดเจน

เรียนอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp

หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว คุณก็รู้ความจริงหนึ่งอย่างเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาแล้ว: งานที่ได้รับไม่มีวันช้าลง มีแต่จะสะสมเพิ่มขึ้น สิ่งที่สำคัญคือวิธีที่คุณเลือกจัดการกับมัน

นั่นคือจุดที่ ClickUp ค่อยๆ แซงหน้าคู่แข่งอย่างเงียบๆ มันไม่ได้แค่เก็บโน้ตหรือจัดเก็บงานของคุณเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณสามารถเห็นกำหนดส่งงาน ติดตามความคืบหน้า และรู้สึกว่าคุณควบคุมได้จริง แทนที่จะแค่ตอบสนองไปตามสถานการณ์

สำหรับนักเรียนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและครูที่เน้นการจัดการชั้นเรียน มันกลายเป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบซึ่งยังคงใช้งานง่ายแม้ในขณะที่ภาระงานของคุณเพิ่มขึ้น

คุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มสมาธิ, ปรับปรุงกิจวัตรให้เป็นระบบ, และรักษาความผลิตได้, ทำให้ระบบของคุณช่วยเพิ่มผลิตภาพแทนที่จะเพิ่มแรงเสียดทาน. เมื่อเวลาผ่านไป, วิธีที่คุณวางแผน, ศึกษา, และร่วมมือกันจะเปลี่ยนแปลงจากความพยายามที่กระจัดกระจายเป็นจังหวะที่ชัดเจนและมั่นใจ.

ในที่สุดแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปในกิจวัตรของคุณ แต่เป็นเรื่องของการมีที่เดียวที่โลกการศึกษาของคุณมีความหมาย

ต้องการเริ่มรู้สึกพร้อมหรือไม่?ลงทะเบียนฟรีที่ ClickUp!