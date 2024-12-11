ประเภทของรูปแบบการจัดการเวลา

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถจัดการตารางงานที่แน่นขนัดได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับรู้สึกเหมือนจมอยู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำ?
ความลับมักอยู่ที่วิธีที่พวกเขาจัดการเวลาของตนเอง เราทุกคนล้วนมีวิธีจัดการเวลาและงานที่แตกต่างกัน สิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอย่างลงตัว อาจกลายเป็นความวุ่นวายสำหรับอีกคน
การรู้สไตล์ของคุณช่วยให้คุณเล่นได้ตามจุดแข็งของคุณ ทำงานอย่างชาญฉลาด และลดความเครียดได้ การยอมรับแนวทางที่เหมาะสมสามารถนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้นได้ แล้วสไตล์การจัดการเวลาที่คุณชอบคืออะไร? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
- การจัดการเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
- ทุกคนมีสไตล์การจัดการเวลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การบล็อกเวลา การทำงานแบบ Pomodoro หรือ Eisenhower Matrix
- การระบุสไตล์ของคุณช่วยให้คุณมีสมาธิ ลดการผัดวันประกันพรุ่ง และหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- ทดลองใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อค้นหาว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด
- จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ และประเมินกระบวนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ
- ยืดหยุ่นและปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสมเมื่อความต้องการและเป้าหมายของคุณเปลี่ยนแปลง
การจัดการเวลาคืออะไร?
การจัดการเวลาคือการ จัดระเบียบและวางแผนงานประจำวันของคุณเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มันไม่ใช่แค่การจดรายการสิ่งที่ต้องทำหรือตั้งการแจ้งเตือนเท่านั้น—แต่เป็นการหาว่าอะไรต้องการความสนใจจากคุณและจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างชาญฉลาด
นี่คือเหตุผลที่การจัดการเวลาสำคัญ:
🌈 สมดุลระหว่างงานและชีวิต: การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความวุ่นวายและเปิดโอกาสให้มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด—สร้างวันที่มีความสมดุลและเติมเต็มมากขึ้น
🚀 ควบคุมได้ดีขึ้น: เมื่อคุณบริหารเวลาได้ดี คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรู้สึกควบคุมได้มากขึ้น
🎯 เพิ่มสมาธิ: คุณจะหยุดวุ่นวายกับการทำงานให้ทันกำหนดหรือกังวลกับงานที่ยังไม่เสร็จ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณจะรู้แน่ชัดว่าควรทุ่มเทพลังงานและเวลาไปที่ใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ประโยชน์ของการบริหารเวลา
มาดูประโยชน์ของการบริหารเวลาอย่างละเอียดกัน
ลดการผัดวันประกันพรุ่ง
การจัดการเวลาคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดต่อการผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อคุณแบ่งวันของคุณออกเป็นงานที่จัดการได้และกำหนดเส้นตาย คุณจะสร้างแผนที่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม โครงสร้างนี้จะ ขจัดความไม่แน่นอนของ "ฉันจะเริ่มตรงไหน?" และช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จทันเวลา
ผลลัพธ์คือ? ใช้เวลาน้อยลงในการเลื่อนดูหรือหลีกเลี่ยงงาน และมีเวลามากขึ้นในการทำความก้าวหน้า. มันคือการสร้างแรงผลักดัน—เมื่อคุณเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ในรายการของคุณให้เสร็จ ความกระตือรือร้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลบนเชือกที่ตึงการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาช่วยให้คุณสามารถอยู่ในทั้งสองด้านของชีวิตการทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกคุ้มค่าและไม่วุ่นวายเกินไป
โดยการให้ความสำคัญกับงานและกำหนดขอบเขตที่เป็นจริงด้วยรูปแบบการจัดการเวลาต่างๆ คุณสามารถ จัดสรรเวลาสำหรับการทำงานโดยไม่ให้มันล้นเข้าไปในเวลาส่วนตัวของคุณได้
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจบวันทำงานได้อย่างสบายใจ โดยรู้ว่าคุณยังมีเวลาสำหรับตัวเอง งานอดิเรก และคนที่คุณรัก
ป้องกันการหมดไฟ
ภาวะหมดไฟเกิดขึ้นเมื่อคุณผลักดันตัวเองเกินขีดจำกัดโดยไม่มีการพักผ่อนที่เหมาะสมหรือแผนการที่ชัดเจนเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณ ควบคุมจังหวะการทำงาน จัดตารางเวลาพักผ่อน และหลีกเลี่ยงการแบกรับภาระมากเกินไป
ด้วยกลยุทธ์การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ คุณสร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อนและการฟื้นฟู ซึ่งช่วยให้พลังงานและความสามารถในการทำงานของคุณคงที่ในระยะยาว
รูปแบบการจัดการเวลาที่แตกต่างกัน
เราได้คัดเลือกเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบางส่วนและอธิบายไว้ด้านล่างนี้:
รูปแบบการจัดสรรเวลา
การจัดสรรเวลาคือการ มอบเวลาให้กับแต่ละงานในปฏิทินของคุณ
ลองนึกภาพนี้: ตั้งแต่ 9.00–9.30 น. คุณจดจ่อกับการตอบอีเมลทั้งหมด จากนั้นตั้งแต่ 9.30–10.30 น. เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานกับรายงานอย่างจริงจัง เมื่อถึง 10.30 น. คุณจะพัก 30 นาทีหรือโทรคุยสั้นๆ เพื่ออัปเดตงาน แต่ละบล็อกเปรียบเสมือนการให้คำมั่นสัญญาเล็กๆ ที่จะทำงานเฉพาะเจาะจงโดยไม่วอกแวก
หากคุณเคยพบว่าตัวเองกำลังจัดการประชุม, โทรศัพท์, และงานจริง ๆ,การบล็อกเวลาช่วยให้คุณพูดว่า, "ชั่วโมงนี้คือเวลาสำหรับงานโครงการเท่านั้น—ไม่มีการขัดจังหวะ" มันง่าย, มีประสิทธิภาพ, และทำให้วันของคุณรู้สึกจัดการได้มากขึ้น
🌟 เหมาะสำหรับ: การจัดการงานหลายอย่างพร้อมขอบเขตที่ชัดเจนและช่วงเวลาโฟกัส
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ตั้งการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำสำหรับงานเพื่อให้คุณทำตามตารางเวลาของคุณ
- จัดระเบียบวันของคุณโดยกำหนดธีมให้กับแต่ละวัน เช่น จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน (เช่น ประชุมในวันจันทร์ ทำงานที่ต้องใช้สมาธิในวันอังคาร) เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มช่วงเวลาระหว่างงานเป็นช่วงละ 15–20 นาที เพื่อรองรับกรณีที่ใช้เวลานานเกินกำหนดหรือเพื่อรีเซ็ต
- ใช้รหัสสีในปฏิทินของคุณเพื่อระบุลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วและจัดตารางงานที่ต้องใช้พลังงานมากในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานสูงสุด
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการเวลา: จัดระเบียบงานของคุณเพื่อความสำเร็จ
เทคนิคโพโมโดโร
เทคนิคโพโมโดโรเหมาะสำหรับผู้ที่พบว่า สมาธิเริ่มลดลงหลังจากทำงานไปสักพัก โดยเน้นการทำงานเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที เรียกว่า 'โพโมโดโร' และพัก 5 นาทีระหว่างแต่ละช่วง หลังจากทำงานครบ 4 โพโมโดโรแล้ว ให้รางวัลตัวเองด้วยการพักยาว 15–30 นาที เพื่อชาร์จพลังใหม่
นี่คือวิธีการทำงาน: สมมติว่าคุณกำลังเขียนรายงานอยู่ คุณตั้งเวลาไว้ 25 นาที แล้วเริ่มเขียนทันที โดยไม่สนใจอีเมล ข้อความ หรือสิ่งรบกวนใดๆ จากงานเร่งด่วน เมื่อหมดเวลา คุณหยุดทันที—แม้ว่าคุณจะอยู่กลางประโยคก็ตาม—แล้วพักหายใจ 5 นาที
ยืดเส้นยืดสาย ดื่มน้ำ หรือเพียงแค่ลุกออกจากโต๊ะทำงาน จากนั้นคุณก็กลับมาทำงานต่ออีก 25 นาที ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ หลังจากทำครบ 4 โปโมโดโรแล้ว ให้พักยาวขึ้นเพื่อรีเซ็ตตัวเอง
เทคนิคนี้ เหมาะมากสำหรับการทำให้คุณอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่ ในแต่ละช่วงเวลาทำงานโดยไม่รู้สึกหนักใจ มันเหมือนกับการบอกสมองว่า "เฮ้ มุ่งมั่นเพียง 25 นาที แล้วคุณจะได้รับรางวัล" มันช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและช่วยรักษาพลังงานตลอดทั้งวัน
🌟 เหมาะสำหรับ: การมีสมาธิเป็นเวลานานหรือต้องการโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- สร้าง 'ลานจอดรถ' สำหรับสิ่งรบกวน เพื่อจดบันทึกความคิดหรืองานที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ผุดขึ้นมาในระหว่างการทำ Pomodoro จัดการกับสิ่งเหล่านั้นในช่วงพักของคุณ เพื่อไม่ให้เสียสมาธิ
- ใช้ Pomodoro ครั้งเดียวสำหรับงานที่คล้ายกัน เช่น การตอบอีเมลหรือการจัดระเบียบไฟล์
สไตล์เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ คือการแยกแยะงานที่เร่งด่วนและงานที่ไม่สำคัญ
คุณแบ่งงานออกเป็นสี่ส่วน: 'เร่งด่วนและสำคัญ (ทำทันที),' 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน (จัดตารางไว้ภายหลัง),' 'เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ (มอบหมายให้ผู้อื่น),' และ 'ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ (ตัดทิ้ง)'
ตัวอย่างเช่น หากผู้นำธุรกิจมีกำหนดเส้นตายของลูกค้าที่กำลังจะมาถึง จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ 'เร่งด่วนและสำคัญ' เพราะต้องการความสนใจทันที อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าเครื่องมือใหม่สำหรับกระบวนการทำงานของคุณอาจจัดอยู่ในหมวดหมู่ 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน'ดังนั้นคุณสามารถจัดเวลาสำหรับมันในภายหลังได้
สไตล์นี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมอบหมายงาน และหลีกเลี่ยงการใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญ
🌟 เหมาะสำหรับ: การจัดลำดับความสำคัญของงานเมื่อคุณต้องจัดการกับความต้องการที่แข่งขันกันและต้องการความชัดเจนในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ: มุ่งมั่นที่จะทำภารกิจ Q2 อย่างน้อยหนึ่งอย่างทุกวันก่อนที่จะลงมือทำภารกิจ Q1. สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเป้าหมายระยะยาว และป้องกันไม่ให้ภารกิจสำคัญกลายเป็นวิกฤตที่เร่งด่วนในภายหลัง.
ต้องการเรียนรู้ว่าซีอีโอใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์อย่างไร? ชมวิดีโอนี้ 👇
ClickUpมีเทมเพลตที่เหมาะสำหรับสิ่งนี้อย่างแท้จริงเทมเพลต ClickUp Eisenhower Matrixให้กรอบการทำงานแบบภาพสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ช่วยลดความจำเป็นในการสร้างเมทริกซ์จากศูนย์
วิธีการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น (GTD)
สร้างโดยเดวิด อัลเลนระบบ GTDเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่เน้นการบันทึกทุกภารกิจของคุณไว้ในระบบที่เชื่อถือได้ และดำเนินการกับภารกิจเหล่านั้นผ่านขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การบันทึก, การชี้แจง, การจัดระเบียบ, การทบทวน, และการดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น หากวันของคุณเริ่มต้นด้วยความคิดและสิ่งที่ต้องทำมากมาย คุณจะเขียนทุกอย่างลงก่อน (บันทึก) จากนั้นแยกย่อยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง (ทำให้ชัดเจน) แล้วจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาให้แต่ละอย่าง
การทบทวนเป็นประจำช่วยให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ คุณจึงทราบเสมอว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร วิธีนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องจัดการงานหลายประเภท และต้องการวิธีในการควบคุมทุกอย่างให้อยู่หมัด
🌟 เหมาะสำหรับ: การสร้างระบบที่เชื่อถือได้เพื่อจับและจัดระเบียบงานในขณะที่จัดการกับโครงการหลายอย่างพร้อมกัน
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- สร้างพื้นที่ระบายความคิด: จัดสรรเวลาเฉพาะในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เพื่อระบายทุกสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเข้าสู่ระบบของคุณ
- ทำตามห้าขั้นตอน: จดบันทึกทุกงานในระบบการจัดการที่เชื่อถือได้ ชี้แจงให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบเป็นประจำ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneเพื่อจัดระเบียบงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
หลักการพาเรโต (กฎ 80/20)
หลักการพาเรโตแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ หรือกฎ 80/20 เปรียบเสมือนการค้นพบสูตรลับในปริมาณงานของคุณ เป็นแนวคิดที่ว่า ผลลัพธ์ 80% มาจากเพียง 20% ของความพยายามของคุณ
เป้าหมายคืออะไร? ระบุงานที่มีผลกระทบสูงและทุ่มเทพลังงานของคุณไปที่นั่น
สไตล์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการตัดสิ่งรบกวนและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกอย่างคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริง และบอกลางานที่ยุ่งเหยิงแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริง
🌟 เหมาะสำหรับ: การตัดผ่านงานที่วุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูงซึ่งสร้างผลลัพธ์มากที่สุด
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ: ระบุงาน 20% ที่ให้ผลลัพธ์ 80% จัดลำดับความสำคัญ และลดเวลาที่ใช้กับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่ำ
รูปแบบการจัดการเวลาแบบตอบสนอง
สไตล์นี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้คนที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือทำงานในตำแหน่งที่ต้องการความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก เช่น งานบริการลูกค้า หรือการประสานงานกิจกรรม. มันไม่ได้เกี่ยวกับการวางแผนทั้งวัน แต่เป็นการปรับตัวเมื่อมีงานใหม่หรือปัญหาเกิดขึ้น.
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจมีแผนพื้นฐานสำหรับวันนั้น แต่จะปรับเปลี่ยนทันทีหากมีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้น แม้ว่าสไตล์การทำงานเช่นนี้อาจมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว แต่ก็ต้องการความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างฉับพลันและจัดการกับความเครียด
🌟 เหมาะสำหรับ: สภาพแวดล้อมหรือบทบาทที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น งานบริการลูกค้าหรือการประสานงานอีเวนต์
✅ วิธีใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ: มีแผนคร่าวๆ สำหรับวันนั้น แต่ยังคงยืดหยุ่นเพื่อจัดการกับปัญหาเร่งด่วนเมื่อเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญตามสถานการณ์และรักษาความสงบภายใต้ความกดดัน จำกัดแผนเริ่มต้นของคุณไว้ที่ 60-70% ของวัน เพื่อเว้นเวลาสำรองสำหรับจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิด
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการจัดการเวลาฟรี
รูปแบบการจัดลำดับความสำคัญของ ABC
การจัดลำดับความสำคัญของ ABC ประกอบด้วยการติดป้ายกำกับงานเป็น A (สำคัญที่สุด), B (สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน), และ C (ดีที่จะทำแต่ไม่จำเป็น).
ตัวอย่างของสิ่งนี้คือการจัดลำดับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณในแต่ละวัน โดยการทำเครื่องหมายงานที่ต้องทำ เช่น การทำรายงานลูกค้าให้เสร็จเป็น A การอัปเดตงานนำเสนอสำหรับสัปดาห์หน้าเป็น B และการจัดโต๊ะทำงานให้เป็น C
ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งาน 'A' ในรายการงานก่อนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่า งานที่จำเป็นได้รับการดำเนินการก่อนที่จะย้ายไปยังกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่า
🌟 เหมาะสำหรับ: การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันโดยการจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญและความเร่งด่วน
✅ วิธีใช้สิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ: ถาม "ถ้าสิ่งนี้ไม่ทำวันนี้ จะเกิดอะไรขึ้น?" หากคำตอบเกี่ยวข้องกับการพลาดกำหนดเวลาหรือผลกระทบที่ร้ายแรง นั่นคืองานประเภท A จัดสรรเวลาเฉพาะในแต่ละสัปดาห์เพื่อทำงานประเภท B เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นงานเร่งด่วน
การพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณ
แม้ว่าคุณจะเลือกการจัดการเวลาและการใช้ชีวิตที่สมดุลแล้ว คุณก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณต่อไป นี่คือเคล็ดลับการจัดการเวลาสำหรับคุณ:
จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
มีคำพูดยอดนิยมว่า: "เมื่อทุกสิ่งสำคัญ ทุกสิ่งก็ไม่สำคัญ"
การปฏิบัติต่อทุกงานด้วยความเร่งด่วนเท่ากันจะทำให้คุณสูญเสียสมาธิและลดผลกระทบของงานที่สำคัญจริงๆ ดังนั้น หากคุณต้องการปรับปรุงการจัดการเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ให้เริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
ถามตัวเองว่า "อะไรจะสร้างผลกระทบมากที่สุด?" ให้ความสำคัญกับงานและโครงการธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของคุณ
ClickUp Tasksสามารถช่วยคุณจัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณจากงานน้อยไปงานเร่งด่วนโดยใช้รหัสสี คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ต้องทำ' และ 'เสร็จแล้ว' นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของกระบวนการทำงานของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีประหยัดเวลาให้มากขึ้น
ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง
จินตนาการว่าทีมของคุณกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างสิ้นเชิง ทีมของคุณตื่นเต้นและทุ่มเทเวลาและทรัพยากรอย่างไม่จำกัดในการพัฒนาสินค้า, กลยุทธ์การตลาด, และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ผลลัพธ์คืออะไร? คุณใช้เวลาไปมากมายกับการทำงานในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง นี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายแบบ SMARTและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ตัวอย่าง:
📌 หากเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยดังต่อไปนี้:
- สร้างกลยุทธ์การตลาด (1 เดือน)
- ดำเนินการวิจัยตลาด (ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์)
- สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2 เดือน)
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ คุณสามารถ สร้างเป้าหมายที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับงานหรือรายการอื่น ๆ และ อัปเดตความคืบหน้าของคุณเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นและงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เครื่องมือจัดการเวลา
คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่น ปฏิทินดิจิทัล แอปรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือซอฟต์แวร์ติดตามเวลา เพื่อจัดระเบียบงานประจำวันของคุณได้
ฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสามารถ กำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนเวลาอย่างมากในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของปริมาณงานและเส้นเวลาของงานได้ ทำให้คุณสามารถวางแผนสัปดาห์ของคุณล่วงหน้าได้
นั่นยังไม่หมด! คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละงานได้ด้วยClickUp Remindersเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ
เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการจัดการเวลาของคุณคือการรู้ว่าเมื่อใดควรปฏิเสธงานหรือคำขอใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีกำหนดเวลาที่ไม่สมจริง การรับงานมากเกินไปจะทำให้คุณเสียสมาธิและส่งผลต่อคุณภาพของงานของคุณ—สร้างปัญหาการจัดการเวลา
นี่คือคำแนะนำบางข้อในการปฏิเสธงาน:
🙌 กำหนดขอบเขตกับเวลาของคุณ: กำหนด 'ชั่วโมงโฟกัส' ในปฏิทินของคุณและแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบว่าคุณไม่ว่างในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
🙌 ประเมินปริมาณงานของคุณก่อนตกลง: หยุดคิดสักครู่: "ฉันมีเวลาสำหรับสิ่งนี้หรือไม่? มันสอดคล้องกับเป้าหมายของฉันหรือไม่?"
🙌 ปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นอย่างสุภาพ: ใช้สคริปต์เช่น, "ฉันมีงานเต็มสัปดาห์นี้ แต่เราสามารถคุยกันใหม่เดือนหน้าได้"
ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
วิธีเลือกสไตล์การจัดการเวลาของคุณ
การเลือกสไตล์การจัดการเวลาที่เหมาะสมคือการเข้าใจกระบวนการทำงานส่วนตัวของคุณ จุดแข็งของคุณ และโครงสร้างแบบใดที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือวิธีการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและกลยุทธ์การจัดการเวลา:
ประเมินนิสัยการทำงานของคุณ
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาถึงนิสัยการทำงานปัจจุบันและความชอบส่วนตัวของคุณ คุณชอบทำงานตามตารางเวลาที่ละเอียด หรือคุณทำงานได้ดีกว่าเมื่อมีความยืดหยุ่น? การจัดสรรเวลาหรือเทคนิค Pomodoro อาจเหมาะกับคุณหากคุณต้องการขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อรักษาสมาธิ หากวันของคุณไม่แน่นอนและต้องการการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การจัดการเวลาแบบยืดหยุ่น เช่น การจัดการเวลาแบบตอบสนอง อาจเหมาะสมกว่า
ระบุความท้าทายของคุณ
ลองคิดถึงจุดที่คุณมักจะประสบปัญหา คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่ง รู้สึกหนักใจกับงานที่มากเกินไป หรือเผลอละเลยความสำคัญหรือไม่? หากการจัดลำดับความสำคัญเป็นปัญหา เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์สามารถช่วยกำหนดว่างานใดที่ควรได้รับความสนใจก่อน
ทดลองใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไรที่จะทดลองใช้รูปแบบต่างๆ สำหรับงานที่แตกต่างกันเพื่อดูว่ารูปแบบใดรู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุด ลองใช้วิธีการบล็อกเวลาเป็นช่วงๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แล้วเปลี่ยนไปใช้ GTD หรือกฎ 80/20 ในสัปดาห์ถัดไป ติดตามระดับประสิทธิภาพและความเครียดของคุณในช่วงเวลาเหล่านี้ เพื่อค้นหาว่ารูปแบบใดช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
ปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น
โปรดจำไว้ว่าสไตล์การจัดการเวลาของคุณไม่จำเป็นต้องตายตัว ความต้องการของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นอย่ากลัวที่จะปรับเปลี่ยนหรือผสมผสานองค์ประกอบจากวิธีการต่างๆ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าการใช้หลักการพาเรโตในการระบุงานสำคัญและจัดตารางเวลาด้วยเทคนิคการแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ นั้นได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ
📌 โปรดจำไว้: การเลือกสไตล์การจัดการเวลาคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณมากที่สุด อดทนกับกระบวนการนี้ และอย่าลังเลที่จะปรับเปลี่ยนจนกว่าคุณจะพบระบบที่ทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเครียดน้อยลง
|ขั้นตอนและการดำเนินการ
|คำถามที่ควรถามตัวเอง
|วิธีที่ดีที่สุด
|ประเมินนิสัยการทำงานของคุณ: สังเกตวิธีการทำงานของคุณ. บันทึกว่าคุณชอบโครงสร้างหรือความยืดหยุ่น.
|ฉันทำงานได้ดีกว่าเมื่อมีตารางเวลาที่เคร่งครัด หรือฉันต้องการความยืดหยุ่น? ฉันสามารถมีสมาธิได้ง่าย หรือฉันจะเสียสมาธิเมื่อไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน?
|การจัดสรรเวลา: จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับงานเทคนิคโพโมโดโร: ทำงานในช่วงเวลาที่มุ่งเน้น (เช่น 25 นาที)
|ระบุความท้าทายของคุณ: ระบุปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณและมุ่งเน้นแก้ไข
|ฉันเลื่อนงาน, รู้สึกท่วมท้น, หรือมีปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญหรือไม่? อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ฉันไม่ผลิตผลได้ตามที่ต้องการ?
|เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เทคนิคโพโมโดโร: จัดการกับการผัดวันประกันพรุ่ง
|ทดลองใช้วิธีการต่างๆ: ลองใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์และติดตามผลลัพธ์
|วิธีใดที่ช่วยให้ฉันรู้สึกมีประสิทธิภาพมากที่สุด? ระดับความเครียดของฉันลดลงหรือไม่ และฉันสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นหรือไม่? อะไรที่รู้สึกเป็นธรรมชาติหรือง่ายต่อการทำตาม?
|GTD (การจัดการงานให้เสร็จ): จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบกฎ 80/20 (หลักการพาเรโต): มุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
|ปรับและผสมผสาน: ผสมผสานวิธีการต่างๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการหรือความชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ
|ฉันกำลังบรรลุเป้าหมายด้วยระบบปัจจุบันของฉันหรือไม่? การรวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันจะทำให้กระบวนการทำงานของฉันราบรื่นขึ้นหรือไม่? ฉันจะปรับตัวให้เข้ากับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
|วิธีแบบผสมผสาน: ใช้หลักการพาเรโตในการระบุงานและกำหนดช่วงเวลาเพื่อจัดตารางเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อการจัดการเวลา
การจัดการกับความท้าทายในการบริหารเวลาในยุคปัจจุบัน
การจัดการเวลา มาพร้อมกับชุดของความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถแก้ไขได้:
การเอาชนะซอฟต์แวร์ติดตาม
ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือติดตามผล พนักงานบางคนได้หาวิธีใช้ประโยชน์จากระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติหรือการจำลองกิจกรรม แทนที่จะพึ่งพาการเฝ้าระวังเพียงอย่างเดียว องค์กรควร มุ่งเน้นการสร้าง 신뢰를 และมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความคาดหวัง เมื่อพนักงานรู้สึกถูกเคารพและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจน จะมีความจำเป็นน้อยลงในการเฝ้าระวังอย่างหนัก และมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความผลิตผลที่แท้จริง
การป้องกันการจ้างงานเกินความจำเป็นในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
การจ้างงานเกินความจำเป็น ซึ่งพนักงานรับงานเต็มเวลาหลายตำแหน่งพร้อมกัน สามารถป้องกันได้โดยการ กำหนด KPI และกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับงานแต่ละอย่าง และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามปริมาณงานและประสิทธิภาพของพนักงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไปกับแต่ละงาน
การประกันความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
การสร้างความรับผิดชอบในที่ทำงานเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารที่เปิดกว้าง และเครื่องมือที่เหมาะสม การรายงานที่โปร่งใสและการทบทวนความคืบหน้า ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันช่วยให้มั่นใจว่างานจะไม่หลุดรอดไป
ลองกำหนดเวลาสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและประชุมทีมเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ การประชุมเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการอัปเดตเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา ปรับลำดับความสำคัญ และเฉลิมฉลองความสำเร็จอีกด้วย
การตรวจจับการใช้งานการเขย่าเมาส์
กังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเมาส์เพื่อปกปิดการไม่ทำงานหรือไม่? แทนที่จะพึ่งพาบันทึกกิจกรรมเพียงอย่างเดียวในการติดตามเวลาว่าง องค์กรควร มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—ผลลัพธ์และผลงาน การวัดผลผลิตผ่านผลงานและคุณภาพของงานสามารถปรับปรุงความรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องติดอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยของการจัดการกิจกรรมซอฟต์แวร์อย่างละเอียดเกินไป
การวัดผลผลิตในอุตสาหกรรมไอที
ประสิทธิภาพการทำงานมักเกินกว่ากิจกรรมที่มองเห็นได้ ในด้านไอที มันรวมถึงการแก้ปัญหา ประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด และการนำไปใช้งานที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นที่เป้าหมายของโครงการ การตรวจสอบคุณภาพของโค้ด และการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของงานและผลกระทบ แทนที่จะเพียงแค่ติดตามชั่วโมงหรือจำนวนการกดแป้นพิมพ์
การทำความเข้าใจตารางการทำงานแบบ 2-2-3
เคยได้ยินเกี่ยวกับตารางงาน 2-2-3 ไหม? มันเป็นเทคนิคการหมุนเวียนกะที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
นี่คือวิธีการทำงาน: คุณทำงานสองวัน หยุดสองวัน มีวันงานเบาหนึ่งวัน จากนั้นทำงานสามวัน มีงานหนึ่งอย่าง และวนซ้ำทุกสัปดาห์ โครงสร้างนี้ ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน ทำให้พนักงานมีเวลาในการฟื้นฟูตัวเองในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการจัดการเวลา
มีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้เมื่อพูดถึงการจัดการเวลาและการรักษาความเป็นระเบียบ บางครั้งอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แต่เรามาพูดถึงเครื่องมือหนึ่งที่มีคุณสมบัติและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม: ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
มันช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามงาน, แสดงภาพไทม์ไลน์, และกำหนดเวลาประมาณการของงาน ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานต่างๆ
ด้วยClickUp Time Tracking คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะ ช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการ เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในงาน บันทึกเวลาด้วยตนเอง และยังสามารถผสานการทำงานกับแอปติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่นToggl และ Harvest ได้อีกด้วย
และหากคุณกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp สามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผนงานและกำหนดเวลาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันทีด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
การมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการควบคุมเวลาและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณพบวิธีการจัดการเวลาที่เหมาะกับคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยระบบติดตามเวลาในตัว ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานประจำวันหรือทำงานเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด