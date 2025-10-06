ระบบอัตโนมัติ ChatGPT: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ChatGPT ประมวลผลข้อความมากกว่า2.5 พันล้านข้อความทุกวัน พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายไปทั่วทุกที่!
คุณอาจใช้มันสำหรับบางหรือทั้งหมดของสิ่งต่อไปนี้: การเขียนโค้ดที่ซับซ้อน, การสรุปรายงาน, การสร้างเนื้อหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างไอเดีย, และแม้กระทั่งการสร้างแชทบอท
การใช้งานไม่มีขีดจำกัด
แต่ถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นได้อีก?
โดยการใช้ ChatGPT แบบอัตโนมัติเพื่อทำงานซ้ำ ๆ, กระตุ้นการกระทำจากข้อมูลสด, และผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานของคุณโดยตรง, คุณสามารถทำได้.
ฟังดูน่าลองไหม?
หากใช่ โปรดอ่านต่อ เราแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT และวิธีที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ChatGPT Automation คืออะไร?
การอัตโนมัติด้วย ChatGPT เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า AI ให้ ทำงานโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องพิมพ์คำขอทุกครั้ง คุณสามารถออกแบบกฎเกณฑ์ ตารางเวลา หรือการผสานรวมที่ช่วยให้ ChatGPT ทำงานในพื้นหลัง ถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ หรือให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
ก้าวไปไกลกว่านั้น ChatGPT ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zapier, Power Automate และ Make ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ รันเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ได้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น อีเมลขาเข้า การส่งแบบฟอร์ม หรือเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้
โดยแก่นแท้แล้ว การทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT คือการเชื่อมต่อโมเดลกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยอาศัยตัวกระตุ้นหรือกระบวนการที่กำหนดเวลาไว้
มันใช้โมเดลเช่น GPT-4o หรือ o3 ในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์, ตีความคำสั่ง, และโต้ตอบกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่า AI จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งยุคสมัยใหม่ แต่แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณคำว่า 'automaton' มาจากภาษากรีกที่แปลว่า'การกระทำตามเจตจำนงของตนเอง' และวิศวกรโบราณได้ออกแบบเครื่องจักรที่ทำงานได้ด้วยตัวเองมาแล้วหลายศตวรรษ
กรณีการใช้งานหลักสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย ChatGPT
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างระบบอัตโนมัติด้วย ChatGPT การรู้ว่าจุดเด่นของ ChatGPT คืออะไรจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด มาดูกรณีการใช้งาน ChatGPTที่น่าสนใจและควรให้ความสนใจกัน:
1. การสร้างและแก้ไขเนื้อหา
ใช้ChatGPT เพื่อสร้างร่างแรกโดยอัตโนมัติสำหรับบทความบล็อก, อีเมล, หรือเนื้อหาโซเชียลตามคำแนะนำง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดกรอกแบบฟอร์ม Google ด้วยหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และโทนที่ต้องการ ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง OpenAI ผ่าน Zapier ChatGPT จะสร้างบทนำบล็อกหรือข้อความอีเมล แล้วส่งต่อไปยังClickUp Tasks
นี่คือวิดีโอที่แสดงให้คุณเห็นวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT และ ClickUp สำหรับการสร้างเนื้อหา:
🎯 วิธีตั้งค่า:
1. สร้างแบบฟอร์ม Google เพื่อรวบรวมข้อมูล (เช่น หัวข้อ รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย)
2. ใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับ OpenAI's API
3. เพิ่มคำแนะนำภายใน Zapier เช่น 'เขียนบทนำบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ในน้ำเสียงที่เป็นมิตร'
4. ส่งผลลัพธ์ไปยังแพลตฟอร์มเช่นClickUpเป็นงานใหม่หรือเอกสาร
2. การสนับสนุนลูกค้า
ChatGPT สามารถร่างคำตอบเพื่อสนับสนุนโดยใช้บริบทจากศูนย์ช่วยเหลือของคุณหรือจากสคริปต์การตอบกลับที่มีอยู่
ตัวอย่างเช่น มีตั๋ว Intercom ใหม่เข้ามาถามเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน เว็บฮุคจะส่งข้อความและลิงก์เอกสารช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องไปยัง ChatGPT คำตอบจะถูกเขียนขึ้นและส่งกลับไปยัง Intercom เป็นบันทึกสำหรับตัวแทนเพื่อตรวจสอบและส่งต่อ
🎯 วิธีตั้งค่า:
1. ตั้งค่าเว็บฮุคใน Intercom หรือ Zendesk เพื่อรับข้อความที่เข้ามา
2. ใช้ Make หรือ Zapier เพื่อส่งข้อความไปยัง OpenAI
3. ฝังบริบทการสนับสนุนไว้ในคำแนะนำ เช่น 'ตอบกลับโดยใช้ข้อกำหนดการคืนเงินของเรา: [URL]'
4. ส่งร่างกลับไปยังกระทู้ตั๋วเพื่อให้ตัวแทนอนุมัติ
3. บันทึกการประชุมและการสรุป
ใช้ ChatGPT เพื่อสรุปบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ประเด็นสำคัญ และการติดตามผล
ตัวอย่างเช่น คุณบันทึกการซิงค์รายสัปดาห์ใน Zoom และส่งบันทึกการสนทนาผ่าน Make ไปยัง ChatGPT ซึ่งจะส่งสรุปกลับมา สรุปนั้นจะถูกส่งไปยัง Google Doc หรือฝังไว้ในClickUp Docs
🎯 วิธีตั้งค่า:
1. บันทึกและถอดความการประชุมด้วยเครื่องมือบันทึกการประชุมที่คุณใช้เป็นประจำ
2. ใช้ Make เพื่อดึงบันทึกการสนทนาและส่งไปยัง OpenAI พร้อมข้อความแนะนำเช่น 'สรุปสิ่งนี้พร้อมรายการดำเนินการและการตัดสินใจ'
3. จัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นมาร์กดาวน์หรือข้อความธรรมดา
4. ส่งออกไปยัง ClickUp Docs ผ่านทาง API หรือส่งไปยัง Google Docs โดยใช้โมดูล Google Drive
4. การเขียนโค้ดและ DevOps
ทีมพัฒนาก็ได้ค้นพบวิธีการทำงานอัตโนมัติด้วย ChatGPT เช่นกัน พวกเขานำมันมาใช้สำหรับการสร้างโค้ด, การอธิบายโค้ด, และการเขียนสคริปต์สำหรับการPLOYMENT เมื่อผสานเข้ากับกระบวนการทำงานแล้ว AI จะกลายเป็นผู้ช่วยสำหรับการดำเนินงานโค้ดที่เป็นกิจวัตรหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาทำการส่งโค้ดไปยัง GitHub. ระบบการทำงานของ GitHub Actions จะส่งความแตกต่างของคอมมิตไปยัง ChatGPT ซึ่งจะสร้างสรุปการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา. สรุปนี้จะถูกโพสต์ไปยัง Slack โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมที่เหลือทราบ. หรือในระหว่างการจัดการเหตุการณ์ ChatGPT จะสร้างร่างการอัปเดตหน้าสถานะตามข้อมูลบันทึกที่มีโครงสร้าง.
🎯 วิธีตั้งค่า:
1. ใช้ GitHub webhooks เพื่อกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการ push, pull request หรือการอัปเดตปัญหา
2. ส่งข้อมูลไปยัง OpenAI โดยใช้ Make หรือสคริปต์ที่กำหนดเองผ่าน AWS Lambda หรือ n8n
3. ใช้คำสั่งเช่น 'สรุปความแตกต่างของโค้ดนี้สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลง' หรือ 'อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้'
4. ส่งผลลัพธ์ไปยัง Slack, ClickUp หรือไฟล์เอกสารในรีโพของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT ทำงานอย่างไร? ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT!
5. การสนับสนุนการจัดการกระบวนการทำงานและโครงการ
การจัดการโครงการและรักษาการทำงานให้เป็นไปตามแผนมักเสียเวลามากกว่าการทำงานจริง โดยการผสาน ChatGPT เข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการงานหรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ คุณสามารถลดภาระงานประสานงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายกรอกแบบสรุปการประชุมหลังจากการโทรกับลูกค้า ข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยัง ChatGPT ซึ่งจะสร้างสรุปโครงการ แบ่งงานออกเป็นงานย่อย และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติใน ClickUp ตามบทบาทและกำหนดเวลา
🎯 วิธีตั้งค่า:
1. ใช้ Typeform หรือClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับหลังการสนทนา (เช่น เป้าหมาย อุปสรรค กำหนดเวลา)
2. เชื่อมต่อแบบฟอร์มกับ OpenAI ผ่าน Zapier, Make หรือปลั๊กอิน Power Automate หากคุณกำลังใช้งานเวิร์กโฟลว์ Microsoft 365
3. ใช้ตรรกะคำสั่ง เช่น: "เปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นบทสรุปโครงการและงานห้าอย่างพร้อมผู้รับผิดชอบ"
4. ส่งข้อมูลที่มีโครงสร้างไปยัง ClickUp โดยใช้โมดูลสร้างงาน, API หรือบัญชี Power Automate สำหรับสภาพแวดล้อมองค์กร
5. สำหรับสถานการณ์ขั้นสูง เชื่อมต่อ ChatGPT ผ่านตัวเชื่อมต่อปลั๊กอิน Skills เพื่อโต้ตอบโดยตรงกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
หากคุณกำลังดำเนินเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจภายในระบบนิเวศของ Microsoft การเชื่อมต่อ ChatGPT ผ่าน Power Automate กับบัญชี Microsoft ของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่าง Teams, Outlook และ SharePoint ได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
เครื่องมือเพื่อเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของ ChatGPT
แน่นอนว่าการรู้วิธีทำให้ ChatGPT อัตโนมัติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แม้แต่ AI ที่ล้ำหน้าก็ยังต้องการเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมีเพื่อให้การทำให้ ChatGPT อัตโนมัติเกิดขึ้นจริง:
1. เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติ, การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่น, และการตั้งค่าระบบคลาวด์ฟลูว์
|เครื่องมือ
|คำอธิบาย
|ตัวอย่างการใช้งาน
|การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
|ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดภายในเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสร้างลำดับงานอัจฉริยะและทริกเกอร์เชิงลึกได้อย่างอิสระ
|มอบหมายงานตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ GPT จากการส่งแบบฟอร์ม
|Zapier
|เชื่อมต่อ ChatGPT กับแอปกว่า 5,000 แอปด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการ
|สร้างกระบวนการที่สรุปอีเมลหรืออัปเดต CRM
|สร้าง (Integromat)
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพพร้อมตรรกะขั้นสูงและความเป็นโมดูลาร์
|อัตโนมัติการตั้งค่าบัญชีโดยการรวมข้อมูลแบบฟอร์มกับ GPT
|ฝันลมๆ แล้งๆ
|เครื่องมือแบบ Low-code ที่อนุญาตให้ใช้สคริปต์ที่กำหนดเองและผสานรวมกับ OpenAI
|ใช้คลาวด์โฟลว์เพื่อเพิ่มข้อมูลด้วยคำตอบจาก GPT
|นับ + ChatGPT
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแบบฟอร์มแบบไดนามิกและสนทนา
|วิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบโดยใช้การผสานรวมกับ ChatGPT
|บาร์ดีน
|ทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานบนเบราว์เซอร์โดยใช้ AI และข้อมูลเว็บ
|ดึงข้อมูล, กระตุ้นสรุป, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
2. ส่วนขยาย Chrome สำหรับการทำงานประจำวัน
การใช้การผสานรวม ChatGPT ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณปรับปรุงการวิจัยประจำวัน การสร้างเนื้อหา และงานในกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
|การขยาย
|คำอธิบาย
|ตัวอย่างการใช้งาน
|แชทจีพีทีสำหรับกูเกิล
|แสดงคำตอบจาก ChatGPT ติดกับผลการค้นหาของ Google
|เปรียบเทียบคำตอบของ GPT กับผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
|เมอร์ลิน
|ผู้ช่วยเบราว์เซอร์สำหรับการสรุปและโต้ตอบกับเนื้อหาเว็บ
|สรุปเนื้อหาแบบคลิกเดียวสำหรับบทความ อีเมล และการสนทนา
|AIPRM
|เพิ่มการจัดการคำสั่งและเทมเพลตให้กับ ChatGPT
|ใช้ SEO และคำแนะนำทางการตลาดเพื่อทำให้การเขียนคำโฆษณาเป็นอัตโนมัติ
|ไวส์วัน
|ผู้ช่วยอ่าน AI ที่อธิบายเนื้อหาที่ยากและตรวจสอบข้ออ้าง
|ทำให้เอกสารทางเทคนิคหรือกฎหมายง่ายขึ้นทันที
|WebChatGPT
|เพิ่มการเข้าถึงเว็บแบบสดสำหรับคำตอบจาก ChatGPT
|เพิ่มพลังการท่องเว็บของคุณด้วยคำตอบที่ทันสมัย
3. คุณสมบัติ AI ต้นฉบับ (ChatGPT Pro)
ChatGPT Pro ช่วยคุณในการจัดการบัญชีอัตโนมัติ, ประมวลผลไฟล์, และแม้กระทั่งสร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแชทเอง
|คุณสมบัติ
|คำอธิบาย
|ตัวอย่างการใช้งาน
|GPT แบบกำหนดเอง
|สร้างผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยคำแนะนำ เครื่องมือ และการสนับสนุนไฟล์
|ทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น การต้อนรับพนักงานใหม่หรือการขาย
|การอัปโหลดไฟล์
|วิเคราะห์ไฟล์เช่น PDF, สเปรดชีต, และ CSV ได้โดยตรงในแชท
|สร้างรายงาน, สรุป, หรือการคำนวณราคา
|ความทรงจำ
|จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้เพื่อการโต้ตอบในระยะยาวที่ดีขึ้น
|รักษาบริบทในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
|ผู้แปลรหัส (ADA)
|รันโค้ด Python ภายใน ChatGPT เพื่อจัดการข้อมูลหรือทำงานอัตโนมัติ
|อัตโนมัติตรรกะ, แปลงข้อมูลไฟล์, หรือสร้างตัวเชื่อมต่อที่ช่วยให้คุณสามารถรันโฟลว์จากการสนทนาใน ChatGPT ได้
เมื่อคุณเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ChatGPT สามารถโต้ตอบกับระบบภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลสด อัปเดตสเปรดชีต หรือเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานของโครงการ
4. API และสคริปต์ที่กำหนดเองสำหรับการผสานรวมกับ ChatGPT
หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น มีหลายแพลตฟอร์มที่ให้บริการ คอนเน็กเตอร์มาตรฐาน สำหรับ ChatGPT ซึ่งเป็นบล็อกการสร้างระบบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ ChatGPT กับระบบ CRM, ระบบจองตั๋ว, และแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้
|แพลตฟอร์ม
|คำอธิบาย
|ตัวอย่างการใช้งาน
|OpenAI API
|การเข้าถึงโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบสำหรับบัญชี ChatGPT และโมเดลอื่น ๆ
|อัตโนมัติการสนับสนุนบัญชีในแอปหรือแชทบอท
|LangChain / LlamaIndex
|กรอบการทำงานเพื่อสร้างแอป GPT พร้อมบริบท (RAG, ตัวแทน, การเชื่อมต่อ, เป็นต้น)
|สร้างแชทบอทเอกสารอัจฉริยะสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ
|สคริปต์ Python
|เขียนสคริปต์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของ ChatGPT ที่กำหนดเองเป็นอัตโนมัติ
|สร้างเครื่องมือภายในเพื่อการทำงานอัตโนมัติ
|AWS Lambda / Cloudflare Workers
|ระบบอัตโนมัติแบ็กเอนด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ ChatGPT
|ทริกเกอร์การไหลของเมฆเมื่อได้รับข้อมูลใหม่
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
วิธีตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT ครั้งแรกของคุณ (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแนวคิดแล้ว มาเริ่มลงมือทำและเดินผ่านขั้นตอนในการสร้างระบบอัตโนมัติ ChatGPT แรกของคุณให้เกิดขึ้นจริงกัน 👇
1. กำหนดกรณีการใช้งาน
ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้ ChatGPT ทำงานอัตโนมัติอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้มัน:
- ตอบกลับอัตโนมัติทางอีเมลหรือแชท
- สรุปเอกสารยาว
- สร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
- วิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า
2. เลือกชุดเทคโนโลยีของคุณ (ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ด)
ในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT ครั้งแรกของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Zapier หรือ Make.com เพื่อเชื่อมต่อทริกเกอร์ (เช่น อีเมลใหม่หรือการส่งแบบฟอร์ม) กับคำตอบจาก ChatGPT
หากคุณต้องการควบคุมมากขึ้น ให้ใช้ Python หรือ JavaScript ร่วมกับ OpenAI API เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด คุณสามารถประมวลผลข้อมูลนำเข้า ส่งไปยัง ChatGPT และดำเนินการตามผลลัพธ์ได้ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตรรกะที่ซับซ้อน การเชื่อมต่อคำสั่ง หรือผสานเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณเอง
3. ตั้งค่า OpenAI API (หากมีการเขียนโค้ด)
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่https://platform.openai.com/account/api-keys
ขั้นตอนที่ 2: จากนั้น สร้างคีย์ API
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง SDK:
pip install openai
ขั้นตอนที่ 4: ตัวอย่างการโทรพื้นฐาน:
นำเข้า openai
openai. api_key = "sk-…"
response = openai. ChatCompletion. create(
model="gpt-4″,
ข้อความ=[
{"role": "ผู้ใช้", "เนื้อหา": "สรุปสิ่งนี้: [ข้อความของคุณ]"}
]
)
print(response['choices'][0]['message']['content'])
📌 หมายเหตุด่วน: หากคุณกำลังใช้เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า OpenAI API หรือเขียนโค้ดด้วยตนเอง แพลตฟอร์มเหล่านี้จะจัดการการเรียกใช้ API ให้คุณโดยอัตโนมัติ—เพียงแค่ใส่ API key ของคุณในขั้นตอนเชื่อมต่อเท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณมักจะเห็นข้อความแจ้งให้อนุญาต OpenAI สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจในการเข้าถึงที่ปลอดภัยก่อนที่เวิร์กโฟลว์จะทำงาน
4. สร้างกระบวนการทำงาน
สมมติว่าคุณต้องการสร้างเครื่องมือสรุปอีเมลด้วย Zapier นี่คือสิ่งที่คุณควรทำในอุดมคติ:
- ทริกเกอร์: Gmail → "อีเมลใหม่"
- การดำเนินการ: ผู้จัดรูปแบบ → แยกเนื้อหาอีเมล
- การดำเนินการ: OpenAI → ส่งข้อความกระตุ้นเช่น:
สรุปอีเมลนี้ใน 3 ข้อ:
[เนื้อหาอีเมล]
- การดำเนินการ: ส่งผลลัพธ์ไปยัง ClickUp และส่งอีเมล
และหากคุณต้องการเขียนโค้ดที่กำหนดเองสำหรับ เช่น ตัวสรุปตั๋วสนับสนุน คุณจะต้องทำดังนี้:
- ทริกเกอร์: ตั๋วสนับสนุนใหม่จากแบบฟอร์ม
- สคริปต์: ข้อความสะอาด เพิ่มคำแนะนำของระบบ ส่งไปยัง ChatGPT ผ่าน API
- ข้อความสะอาด
- เพิ่มคำแนะนำของระบบ
- ส่งไปยัง ChatGPT ผ่าน API
- ผลลัพธ์: จัดเก็บในฐานข้อมูล ส่งไปยังตัวแทนหรือลูกค้า
- จัดเก็บในฐานข้อมูล
- ส่งถึงตัวแทนหรือลูกค้า
- ข้อความสะอาด
- เพิ่มคำแนะนำของระบบ
- ส่งไปยัง ChatGPT ผ่าน API
- จัดเก็บในฐานข้อมูล
- ส่งถึงตัวแทนหรือลูกค้า
5. คำแนะนำในการออกแบบ ( 🚨 สำคัญที่สุด)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่คุณป้อนคือ:
- ชัดเจน
- ตามบทบาท
- ชัดเจนในรูปแบบ
ตัวอย่างคำแนะนำ (สำหรับการสรุปการประชุม):
คุณเป็นผู้ช่วยที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งสรุปบันทึกการประชุม
คำแนะนำ:
– สรุปประเด็นสำคัญใน 5 ข้อ
– ระบุรายการที่ต้องดำเนินการหากพบ
– ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจน
บทถอดเสียง:
"""
[วางที่นี่]
"""
หมายเหตุ: โปรดรักษาคำแนะนำของคุณให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการสรุป การตอบกลับลูกค้า หรือการสร้างงาน
6. ทดสอบและปรับปรุง
ก่อนการใช้งานจริง ให้ทดสอบ:
- กรณีขอบเขตข้อมูลนำเข้า (อีเมลยาว, ไวยากรณ์ไม่ดี, เป็นต้น)
- รูปแบบผลลัพธ์ (สามารถใช้งานได้หรือไม่? สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่?)
- ความหน่วง (การตอบสนองเร็วแค่ไหน?)
- ค่าใช้จ่ายของ API และการใช้โทเคน
ยิ่งไปกว่านั้น ใช้เครื่องมือเช่น:
- Postman (สำหรับการทดสอบ API)
- การบันทึกและการจัดการข้อผิดพลาดใน Python
- เครื่องนับโทเค็น (เพื่อหลีกเลี่ยงการเกินขีดจำกัด)
👀 คุณรู้หรือไม่? ภายในเวลาเพียงสองเดือนหลังจากเปิดตัวChatGPT ได้พุ่งทะยานไปถึงผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน ทำให้เป็นแอปผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
7. ดำเนินการติดตั้งและติดตามผล
ในกรณีที่ไม่มีการเขียนโค้ด:
- ใช้การบันทึกและการลองใหม่ที่มีอยู่ในตัวของ Zapier/Make
- เพิ่มการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับความล้มเหลว
สำหรับการปรับใช้แบบใช้โค้ด ให้พิจารณาตัวเลือกเช่น Render, Vercel, Heroku หรือ AWS Lambda
นี่คือสิ่งที่คุณต้องเพิ่ม:
- การบันทึก (เช่น การบันทึกด้วย Python)
- การจัดการข้อผิดพลาด (การลองเรียก API ซ้ำ, การตอบสนองสำรอง)
- การตรวจสอบ (การตรวจสอบสุขภาพ, การตรวจสอบโควตา API)
🌟 โบนัส: รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ด้วยการทำงานอัตโนมัติ!
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับการอัตโนมัติของงาน
เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ทุกชนิด GPT ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน หลายประการสะท้อนถึงความท้าทายที่กว้างขวางของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทีมต้องเผชิญทุกวัน
นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่:
❌ ขาดความเข้าใจที่แท้จริง: ChatGPT สร้างคำตอบโดยอิงจากรูปแบบในข้อมูล ไม่ใช่ความเข้าใจที่แท้จริง ส่งผลให้คำตอบไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
❌ ไม่มีการจดจำระหว่างคำขอ: โมเดลนี้ไม่มีสถานะโดยค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่เก็บข้อมูลการโต้ตอบก่อนหน้าไว้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มบริบทใหม่ในแต่ละครั้ง ทีมงานของคุณจะต้องเสียเวลาอันมีค่าในการป้อนข้อมูลซ้ำ ซึ่งควรถูกเก็บไว้และนำไปใช้ต่อในการสนทนาบน ChatGPT
❌ ข้อจำกัดของโทเค็นและบริบท: คำขอแต่ละรายการมีขีดจำกัดจำนวนโทเค็นสูงสุด ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น เอกสารฉบับเต็มหรือประวัติการแชท มักจำเป็นต้องถูกย่อหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ
❌ ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้: หากไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน โมเดลอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ความสม่ำเสมอเป็นความท้าทายในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
❌ ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: ข้อมูลที่ส่งไปยัง ChatGPT จะถูกประมวลผลภายนอก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลทางการเงิน
❌ ไม่มีการเข้าถึงระบบโดยตรง: ChatGPT ไม่สามารถโต้ตอบกับไฟล์, API หรือฐานข้อมูลได้ด้วยตัวเอง—จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านมิดเดิลแวร์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานที่รู้สึกติดขัดทางความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้รวดเร็ว และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติอย่างไร
เมื่อพูดถึงการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ChatGPT มักจะไม่ใช่ระบบที่พร้อมใช้งานทันที คุณต้องสร้างทุกอย่างขึ้นเองตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งหมายถึงการตั้งค่าข้อความเริ่มต้น เชื่อมต่อแพลตฟอร์มต่างๆ กำหนดเงื่อนไขการทำงาน จัดการผลลัพธ์ จัดรูปแบบคำตอบ และหวังว่าทุกอย่างจะทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
นี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนมองหาวิธีแก้ไขที่เชื่อมช่องว่างระหว่างแพลตฟอร์ม AI และระบบอัตโนมัติที่แยกจากกัน ทางออกนั้นมาในรูปแบบของClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว มันผสานความฉลาดและการดำเนินการเข้าด้วยกันในเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
มาดูกันว่า ClickUp (ทางเลือกอันดับ1ของ ChatGPT) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของคุณได้อย่างไร
สร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยกำจัดงานซ้ำๆ ที่คุณต้องทำทุกวัน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม นี่คือเวิร์กโฟลว์ที่อิงตามกฎซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นได้อย่างชัดเจนด้วยโครงสร้างง่ายๆ: ทริกเกอร์ → เงื่อนไข (ไม่บังคับ) → การดำเนินการ
ตัวอย่าง:
- ทริกเกอร์: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
- การดำเนินการ: มอบหมายงานนี้ให้กับหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติและโพสต์ความคิดเห็นเพื่อขอความคิดเห็น
ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อ:
- มอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนวันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญ
- ย้ายงานไปยังรายการ, โฟลเดอร์, หรือสถานะต่างๆ
- โพสต์ความคิดเห็นหรืออัปเดต
- ใช้แม่แบบกับงานใหม่
- ส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- และอีกมากมาย—มากกว่า 100+ การผสมผสานให้เลือก
ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก ClickUp หรือไม่? คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติผ่านเว็บฮุคที่ส่งหรือรับข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น เช่น การส่งข้อมูลงานใหม่ไปยัง CRM หรือเรียกใช้ Zap ใน Zapier หรือ Make
คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI สำหรับการทำงานที่ทรงพลังและทำงานได้หลากหลายที่สุด เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย มันสามารถตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย
เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ตัวอย่างเช่น:
เมื่องานใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ายไปยังรายการที่เก็บถาวรและแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ
ภายในไม่กี่นาที คุณก็มีการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบเสร็จสมบูรณ์ด้วยเพียงไม่กี่คำ แต่ Brain ทำได้มากกว่าการทำงานอัตโนมัติ
เขียน ค้นหา และดำเนินการด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ในตัวของคุณ ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับทุกพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นในรายการงาน เอกสาร ความคิดเห็น ระบบอัตโนมัติ หรือแม้แต่สเปรดชีต
คุณสามารถใช้ Brain ได้โดยตรงในภารกิจหรือเอกสารใด ๆ เพื่อสร้างสรุป, แก้ไขเนื้อหา, หรือเขียนการอัปเดตจากศูนย์
เมื่อคุณมีเนื้อหาที่สร้างโดย AI แล้ว Brain จะทำให้เนื้อหานั้นนำไปใช้ได้จริง คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบให้เป็น:
- งานใหม่พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ และลำดับความสำคัญ
- เอกสารที่สืบทอดการจัดรูปแบบและโครงสร้าง
- ความคิดเห็นภายในกระทู้เพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไป
- การติดตามผลหรือรายการตรวจสอบตามรายการดำเนินการที่สกัดออกมา
ClickUp Brain ยังขับเคลื่อน การค้นหาเชิงลึก ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลที่ซ่อนอยู่จากงาน เอกสาร และไฟล์แนบ—แม้จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้หลายเดือนหรือหลายปีก็ตาม
ถาม 'รายละเอียดขอบเขตสำหรับลูกค้า A คืออะไร?' แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งดึงมาจากทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวเลือกสำหรับการติดตามเพื่อสร้างงานหรือเอกสารได้ทันที
ก้าวไปอีกขั้นด้วยAI Agents ใน ClickUp เหล่าคือผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะดำเนินการแทนคุณ เลือกจากPrebuilt Autopilot Agentsหรือสร้างตัวแทนของคุณเองด้วยตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ตั้งแต่การสรุปข้อมูลอัปเดตไปจนถึงการมอบหมายงานหรือการยกระดับปัญหาที่ติดขัด ตัวแทนเหล่านี้จะทำงานอยู่เบื้องหลังและปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นโดยไม่ต้องลงมือเอง
🆕 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่: Brain MAXคือแอป AI บนเดสก์ท็อปที่สร้างขึ้นโดย ClickUp เพื่อช่วยให้การค้นหา สร้างงาน และทำงานอัตโนมัติในเครื่องมือต่าง ๆ ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องสลับบริบทหรือเปิด-ปิดแท็บไปมา
- ค้นหา ใน ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub และเว็บในที่เดียว คุณสามารถถามได้ เช่น 'Amoreen กำลังทำอะไรอยู่?' หรือ 'ค้นหาไฟล์ Figma จากเวอร์ชัน 2.1.3' แล้วดู Brain MAX ดึงสิ่งที่คุณต้องการออกมา
- ด้วย ตัวเลือกแบบจำลอง คุณสามารถเลือกแบบจำลอง AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณได้ รวมถึง Brain, ChatGPT, Claude หรือ Gemini Brain สามารถเชื่อมต่ออย่างเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทำงานและแอปพลิเคชันของคุณได้ ทำให้การตอบกลับมีความสมบูรณ์ทางบริบท และปราศจากความผิดพลาด
- กำหนดงาน ข้อความ อีเมล หรือเนื้อหาต่างๆ ด้วยเสียงของคุณผ่าน Talk-to-Text กดปุ่มลัด (เช่น fn) พูด และ Brain MAX จะแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน—เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า
- พูดหรือพิมพ์ 'สร้างงานที่เรียกว่า Weekly Review ในพื้นที่ของหน่วยงาน มอบหมายให้ Avery กำหนดส่งวันศุกร์'—Brain MAX สร้างงานให้ทันที พร้อมรองรับงานย่อย การกล่าวถึง @ และการอัปเดตสถานะ
ทำให้การประชุมมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วย ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetakerเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง นอกจากนี้ยังจับประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง คุณสามารถสร้างงานจากข้อสรุปได้ทันที มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ยังซิงค์กับปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้สรุปการประชุมเป็นระเบียบตามบริบทและประหยัดเวลา
📚 อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
สร้างคลังเนื้อหา AI ของคุณด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsคือสถานที่ที่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณกลายเป็นเอกสารที่มีชีวิต คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบเอกสารสรุป, SOP, บันทึกการประชุม, ฐานความรู้ และแผนโครงการโดยใช้ส่วนติดต่อการทำงานร่วมกันนี้
ด้วย ClickUp Brain ที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถสั่งให้ AI เขียนหรือขยายเนื้อหา สรุปส่วนต่าง ๆ สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแปลเอกสารภายในตัวแก้ไขได้โดยตรง
เอกสารสามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมบูรณ์กับงาน, ความคิดเห็น, และแดชบอร์ด ซึ่งหมายความว่าเอกสารไม่ถูกแยกออกจากกระบวนการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่สร้างหุ่นยนต์...โดยใช้หุ่นยนต์ และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 โดยแทบไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยโรงงานของ FANUCทำงานได้เป็นสัปดาห์ในความมืดสนิท เพราะไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลยด้วยซ้ำ 🤖
ติดตามการทำงานและอื่น ๆ ด้วย ClickUp Dashboards
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นผลกระทบของเวิร์กโฟลว์ AI และกิจกรรมของทีมได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อติดตามผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ ความสมดุลของงาน แนวโน้มสถานะ และความเร็วของโครงการ
ตัวอย่างเช่น ติดตามจำนวนงานที่ถูกสร้างขึ้นจากสรุปของ AI Notetaker หรือความถี่ในการใช้ ClickUp Brain เพื่อทำการอัปเดตอัตโนมัติ แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ ความพยายาม และความก้าวหน้าได้ในที่เดียว
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนล่วงหน้าและย้ายกระบวนการทำงานของทีมมากขึ้นไปยัง ClickUp
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนล่วงหน้าและย้ายกระบวนการทำงานของทีมมากขึ้นไปยัง ClickUp
ทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดและดำเนินการอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp
ChatGPT มอบระบบอัตโนมัติให้คุณ (ตามเงื่อนไขของมัน) คุณสามารถสร้างสรุป ร่างเนื้อหา หรือตอบกลับคำถามได้ แต่คุณยังคงสร้างกระบวนการทำงานเป็นชิ้นๆ อยู่ เครื่องมือหนึ่งใช้เรียก API อีกเครื่องมือหนึ่งใช้จัดการผลลัพธ์ และเครื่องมือที่สามใช้จัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ
ClickUp ไม่เพียงแต่ทำได้มากกว่านี้เท่านั้น แต่ยังเข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ ปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างของคุณ และทำงานภายในนั้นด้วย ClickUp Automations ย้ายงาน แจ้งเตือนทีม และอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ClickUp Brain ช่วยสรุป เขียน และดำเนินการ ทั้งหมดนี้ในบริบทที่เหมาะสม AI Agents ก้าวไปอีกขั้นด้วยการตัดสินใจอย่างอิสระตามคำแนะนำของคุณ
และด้วย Brain MAX ความฉลาดนั้นขยายไปถึงเดสก์ท็อปของคุณ ช่วยให้คุณค้นหา ส่งคำสั่ง และสั่งงานด้วยเสียงข้ามแอปพลิเคชันต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUp ดูแลการค้นหาเชิงลึก การจดบันทึก มุมมองแดชบอร์ด เอกสาร วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย! ที่จริงแล้ว ClickUp คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปสำหรับทำงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
ดังนั้นในขณะที่ ChatGPT สามารถช่วยเหลือได้ ClickUp จะทำงานอัตโนมัติด้วยเจตนาลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและสัมผัสว่าทำไมเราถึงพูดแบบนั้น!