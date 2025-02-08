วิธีใช้ ChatGPT ในการเขียนอีเมล

เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT กำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างมาก—เปลี่ยนร่างอีเมลยาว ๆ และการสร้างเนื้อหาที่ต้องใช้เวลานานให้กลายเป็นงานที่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ใช่แค่เพื่อโชว์—นักการตลาดที่ใช้AI ในการปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับผู้รับได้รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของรายได้ถึง 41% จากการลดข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ การสร้างหัวข้อที่สมบูรณ์แบบ และการเขียนอีเมลที่ฟังดูเป็นมนุษย์ ChatGPT อยู่ที่นี่เพื่อช่วยประหยัดเวลา
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา นักเขียน หรือผู้ประกอบการเว็บแอปพลิเคชัน การเชี่ยวชาญ ChatGPT หมายถึงการเอาชนะความวุ่นวายในกล่องจดหมายของคุณ
ทำตามคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนอีเมลธุรกิจที่เฉียบคม—โดยไม่ต้องเสียสติ!
เป็นโบนัส ลองใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT สำหรับการทำงานด้านการสื่อสารของคุณClickUp Brain
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT ในการเขียนอีเมลของคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลของคุณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดย เน้นที่การปรับให้เข้ากับบุคคล การกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาที่สอดคล้อง 📩
- ใช้ ChatGPT สำหรับร่างอย่างรวดเร็ว แต่ พิจารณาข้อจำกัดของมัน สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
- ให้บริบท (น้ำเสียง, โครงสร้าง, รายละเอียด) เพื่อให้ได้ร่างที่ดีที่สุด
- สร้างใหม่หรือแก้ไขฉบับร่าง เพื่อความชัดเจนและการปรับให้เป็นส่วนตัว
- ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณอีกครั้ง
- เปลี่ยนมาใช้ClickUp. เริ่มใช้ AI สำหรับอีเมลด้วย ClickUp Brain และปรับปรุงการจดบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล การร่างอีเมล และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดการอีเมลทั้งหมดของคุณและทำงานจากที่เดียว ด้วยClickUp การจัดการโครงการอีเมล
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนอีเมล
หากคุณให้บริบทกับ ChatGPT เพียงพอ มันสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับอีเมลของคุณได้ เพียงแค่ให้คำแนะนำที่ชัดเจน แล้ว voilà—คุณก็สามารถใช้ AI ในการเขียนอีเมลที่ตรงกับน้ำเสียงและข้อความของคุณได้ในขณะที่ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
พร้อมหรือยัง? นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนอีเมล:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบริบทและวัตถุประสงค์
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของ ChatGPT ให้ชัดเจนว่าอีเมลของคุณจะเกี่ยวกับอะไร
ท้ายที่สุดแล้ว ดังที่เชคสเปียร์เคยเขียนไว้ว่า "ความกระชับคือปัญญาของจิตวิญญาณ" ดังนั้น จงหาคำตอบให้ได้ว่า คุณต้องการให้จดหมายนี้บรรลุเป้าหมายอะไร โดยไม่ต้องอ้อมค้อมหรือพูดวกวนจนเกินไป
ยิ่งคุณให้คำแนะนำ ChatGPT ได้ดีเท่าไร มันก็จะยิ่งเข้าใจน้ำเสียง จุดประสงค์ และโครงสร้างอีเมลของคุณมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน ตอบคำถาม หรือติดตามงานได้ แต่การกำหนดบริบทเป็นสิ่งสำคัญ
สมมติว่าคุณกำลังขอข้อมูลอัปเดตจากเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า เป้าหมายของคุณน่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการหรือรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณกำลังนัดหมายประชุม คุณควรเขียนอีเมลให้สุภาพและชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย
ที่นี่ ChatGPT เข้าใจว่าเป้าหมายคือการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอัปเดต ดังนั้นจึงปรับแต่งอีเมลให้เน้นการขอสถานะปัจจุบันและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความชัดเจน สุภาพ และกระชับ ทำให้ผู้รับสามารถตอบกลับพร้อมข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPT มีผู้ใช้ถึงหนึ่งล้านคนภายในเวลาเพียงห้าวันหลังจากเปิดตัวในปี 2022
ขั้นตอนที่ 2: เปิดบัญชีกับ ChatGPT
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ให้ไปที่chat.openai.comและสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณหรือผ่าน Google เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว (คุณจะได้รับรหัสหกหลักทางโทรศัพท์)!
คุณจะสามารถเข้าถึงเวอร์ชันฟรีของ GPT-3.5 ได้ หรือหากคุณต้องการประสบการณ์ที่ล้ำหน้าขึ้นไป คุณสามารถอัปเกรดเป็น GPT-4 ได้ในราคา$20 ต่อเดือน
GPT-4 มอบการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การท่องเว็บและการตีความโค้ด ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับอีเมลที่มีความเร่งด่วนหรือกำลังมองหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หากคุณกำลังทำงานกับอีเมลที่มีความเร่งด่วนและต้องการคำตอบที่รวดเร็วและเฉพาะบุคคลมากขึ้น GPT-4 อาจคุ้มค่ากับการลงทุน
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียงครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันเท่านั้นที่คุ้นเคยกับ ChatGPT ในระดับหนึ่ง โดยสองในสามของผู้ที่มีความคุ้นเคยนั้นถือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า น่าสนใจที่ 54% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า "ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ ChatGPT เลย"
ขั้นตอนที่ 3: ให้คำแนะนำที่กำหนดเองแก่ ChatGPT
ทุกคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยัง? ถึงเวลาที่จะตั้งค่า ChatGPT ให้ทำงานตามที่คุณต้องการแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างคำตอบและอีเมล คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ระบบเสียก่อน ระบุว่าคุณต้องการให้เครื่องมือนี้สร้างคำตอบในรูปแบบใด
เพื่อให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยของคุณอย่างแท้จริง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้: คลิกที่ชื่อแสดงหรือรูปภาพของคุณเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นคลิกที่ ปรับแต่ง ChatGPT
คุณจะถูกถามคำถามสำคัญสองข้อเพื่อปรับแต่งคำตอบของ AI:
- คุณต้องการให้ ChatGPT รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเพื่อให้สามารถให้คำตอบที่ดีขึ้นได้บ้าง?
คุณสามารถแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ รูปแบบการสื่อสารทางอีเมล น้ำเสียง และความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจรวมถึงอาชีพของคุณ การที่คุณชอบใช้โทนที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และปริมาณรายละเอียดที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในอีเมลของคุณ
- คุณต้องการให้ ChatGPT ตอบกลับอย่างไร?
ที่นี่ คุณสามารถกำหนดโทนและโครงสร้างของอีเมลที่ ChatGPT จะสร้างขึ้นได้ ระบุว่าคุณต้องการรูปแบบที่กระชับหรือละเอียด เลือกระดับความเป็นทางการ (เป็นกันเอง เป็นทางการ หรืออยู่ระหว่างกลาง) และตัดสินใจว่าต้องการให้ AI แสดงความคิดเห็นหรือรักษาท่าทีเป็นกลาง
หรือคุณสามารถส่งคำแนะนำและคำชี้แจงของคุณผ่านกล่องแชทเพื่อช่วยให้ ChatGPT เข้าใจคุณได้ดีขึ้น
นี่คือตัวอย่างของบทนำที่คุณอาจใช้:
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ 25% ของบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้ประหยัดเงินระหว่าง 50,000 ถึง 70,000 ดอลลาร์โดยใช้ ChatGPT
ขั้นตอนที่ 4: ให้ ChatGPT เขียนอีเมล
เมื่อคุณได้แชร์รายละเอียด ความชอบ และโทนที่ต้องการแล้ว คุณสามารถให้ ChatGPT สร้างอีเมลที่คุณต้องการได้ หากร่างแรกยังไม่ตรงตามต้องการ คุณสามารถขอให้สร้างคำตอบใหม่ได้
🤖 ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนอีเมลลาออก ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่สมดุลได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าคุณจะลาออกเพื่อโอกาสใหม่ ๆ หรือเนื่องจากความไม่พอใจก็ตาม จุดมุ่งหมายคือการจากไปอย่างราบรื่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ พร้อมทั้งแยกย้ายกันอย่างเป็นมืออาชีพโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ในอนาคต
นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ ChatGPT อาจสร้างขึ้น:
🤖อีกสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นการปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย
การตอบกลับอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญหากคุณกำลังยุ่งและไม่สามารถรับผิดชอบงานใหม่ได้ แม้ว่าจะรู้สึกอยากแสดงความหงุดหงิด แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบ สุภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่สื่อถึงขีดจำกัดของคุณโดยไม่ฟังดูเป็นการปฏิเสธ
นี่คือตัวอย่างของวิธีการปฏิเสธโครงการใหม่ด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ:
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและแก้ไขอีเมล
หลังจากที่ ChatGPT สร้างอีเมลแล้ว กรุณาตรวจสอบอย่างละเอียด คุณสามารถปรับโทน เพิ่มรายละเอียดที่ขาด หรือเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับเจตนาของคุณมากขึ้น ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องแก้ไขไวยากรณ์หรือการสะกดคำผิดในอีเมลของคุณหรือไม่
ก่อนกดส่ง ตรวจสอบคำตอบของคุณอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท. นี่จะทำให้ข้อความของคุณเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับความคาดหวัง ช่วยคุณหลีกเลี่ยงการผิดพลาด.
แม้ว่า ChatGPT จะมีความสามารถสูง แต่เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป การปรับให้เข้ากับบุคคลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเสียงของคุณและบริบทเฉพาะของข้อความของคุณอย่างเต็มที่
👀 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT อาจประสบกับ "ภาพหลอน" ได้ในบางครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่เป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นทั้งหมด อาจรวมถึงข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น การศึกษาที่ไม่มีอยู่จริง หรือรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าโมเดล AI จะได้รับการฝึกฝนให้ให้คำตอบที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง แต่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญสองครั้งจึงมีความจำเป็นเมื่อใช้ AI สำหรับการวิจัยหรือการตัดสินใจ!
สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดถูกรวมไว้แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำเสียงสอดคล้องกับสไตล์ของคุณ
- ตรวจสอบวันที่ ชื่อ หรือรายละเอียดสำคัญอีกครั้งให้ถูกต้อง
การใส่ใจเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก!
ขั้นตอนที่ 6: ส่งอีเมล
เมื่อคุณได้ตรวจสอบและแก้ไขอีเมลของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกด "ส่ง"
ก่อนดำเนินการ กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าทุกอย่างในกล่องข้อความของคุณถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการอีเมลของคุณมีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจน และกระชับ
สมมติว่าคุณกำลังส่งอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญเช่นที่เราได้พูดคุยกัน การปรับโทนเสียงให้เหมาะสมนั้นยิ่งสำคัญมากขึ้น ส่งเมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าข้อความนั้นเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ!
อย่าเครียดมากเกินไปเกี่ยวกับการตอบสนอง—เชื่อใจว่า AI ได้ช่วยคุณสร้างคำตอบที่คิดมาอย่างดีและสร้างสรรค์แล้ว
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:มารยาทในการใช้อีเมลเป็นกุญแจสำคัญในการที่ข้อความของคุณจะถูกรับรู้และตอบกลับอย่างไร ตั้งแต่การตรวจทานเพื่อความชัดเจนไปจนถึงการตั้งโทนที่สุภาพ การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการทำให้อีเมลของคุณดูเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT ในการเขียนอีเมล
การใช้ AI ในการเขียนอีเมลอาจสะดวก แต่ก็มีปัญหาของตัวเองเช่นกัน นี่คือบางข้อที่คุณควรระวัง:
- ความเข้าใจบริบทที่จำกัด: AI อาจมีปัญหาในการเข้าใจรายละเอียดของข้อความของคุณหรือความต้องการของผู้ชมของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่เนื้อหาที่ไม่ตรงประเด็นหรือผิดพลาด (การหลอกลวง) โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน ❌
- ความยากลำบากในการปรับให้เข้ากับบุคคล: แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างข้อความพื้นฐานได้ แต่มันอาจขาดการสัมผัสที่เป็นส่วนตัวซึ่งทำให้ข้อความนั้นสอดคล้องกับผู้ชมของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่นในการจัดการแคมเปญอีเมล เครื่องมืออาจมองข้ามรายละเอียดส่วนตัวที่สำคัญเช่นชื่อหรือความชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของข้อความ ❌
- ปัญหาความถูกต้อง: AI ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอได้แม้จะมีฐานความรู้ที่กว้างขวางก็ตาม คุณจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดที่สำคัญ เช่น วันที่ ชื่อ หรือตัวเลข ให้แน่ใจ โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมล❌
- จำนวนคำไม่สอดคล้อง: หากคุณระบุจำนวนคำที่ต้องการในคำสั่งของคุณ ChatGPT อาจปฏิบัติตามบางครั้ง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หลายครั้ง และอาจไม่ปฏิบัติตามคำขอของคุณ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ ChatGPT ตอบกลับด้วย 39 คำ ไม่ใช่ 42 คำ ❌
- การใช้คำหรือวลีทั่วไปมากเกินไป: ChatGPT มักใช้คำหรือวลีที่ซ้ำซากและเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะในอีเมลทางธุรกิจ แม้ว่าคำเหล่านี้อาจดูปลอดภัย แต่ก็อาจทำให้ข้อความของคุณดูไม่จริงใจหรือซ้ำซาก ทำให้ข้อความของคุณไม่น่าสนใจ ❌
- ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน: ChatGPT อาจไม่สามารถทำงานได้ดีนักกับคำแนะนำที่มีหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น อีเมลที่รวมการแจ้งเตือน การอนุมัติ และการติดตามผลไว้ในฉบับเดียว อาจดูไม่เชื่อมโยงกันหรือไม่ชัดเจน ❌
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
การใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนและจัดการอีเมลของคุณ
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจ สร้างหัวข้ออีเมลที่ดึงดูดใจ ปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ
เอาล่ะ มันมาแล้ว ที่ClickUp—แอป ครบวงจรสำหรับการทำงาน
ClickUp Brainคือระบบปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูงที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp ช่วยคุณสร้างข้อความทางการตลาด ตอบกลับอีเมล และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว!
ClickUp Brain
ต่างจาก ChatGPT ที่บางครั้งอาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ClickUp Brain ผสานการทำงานโดยตรงกับฐานความรู้ของทีมคุณและงานโครงการปัจจุบัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และทำให้การตอบอีเมลของคุณมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ด้วย ClickUp Brain's AI Writer for Work, คุณจะได้รับ:
- ผู้ช่วยเขียนเพื่อจัดการทุกความต้องการด้านการเขียนโฆษณาของคุณ
- การตอบกลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็วสำหรับงาน ความคิดเห็น และอีเมล
- เครื่องถอดเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติสำหรับการจดบันทึกและการอัปเดตแบบไม่ต้องใช้มือ
- ความสามารถในการถอดเสียงการประชุมและการบันทึกหน้าจอของคุณ พร้อมตอบคำถามติดตามผลได้โดยตรงจากClickUp Clips
- เทมเพลตที่สร้างได้ง่ายสำหรับทุกความต้องการของคุณ—ตั้งแต่แคมเปญอีเมล, โฆษณา,แคมเปญแบบหยอด, หรือการสรรหาบุคลากร
นี่คือวิธีการทำด้วย ClickUp:
ในการร่างอีเมลใหม่ด้วย ClickUp Brain เพียงค้นหาภารกิจที่เปิดอยู่และไปที่ส่วนความคิดเห็น
ถัดไป คลิกที่ไอคอนอีเมลและพิมพ์คำสั่ง /Write email ตามด้วยการกด Return หรือ Enter จากนั้นจะมีหน้าต่าง ClickUp Brain ปรากฏขึ้น ให้คุณป้อนประเด็นสำคัญที่สรุปวัตถุประสงค์ของอีเมลอย่างกระชับ
นี่คือลักษณะที่มันจะเป็น:
ClickUp Brain จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาและสร้างร่างอีเมลตามคำอธิบายของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งร่างที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับสไตล์หรือโทนเสียงของคุณได้ แพลตฟอร์มยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อความยืดหยุ่น: คุณสามารถคัดลอกข้อความอีเมลที่สร้างขึ้นไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้โดยตรง
หากร่างยังไม่ตรงตามที่ต้องการ คลิก "ลองอีกครั้ง" เพื่อให้ ClickUp Brain สร้างเวอร์ชันใหม่โดยอิงจากจุดสำคัญเดิม เพื่อให้คุณได้รับอีเมลที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งด้วยความพยายามน้อยที่สุด!
อีเมลหมดยุคแล้ว ClickUp มาแทน! ClickUp ช่วยให้เราลดจำนวนอีเมลที่ส่งและรับในฐานะทีมได้อย่างมาก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังหมายความว่าเธรดอีเมลจะไม่สูญหาย สมาชิกทีมจะไม่หลุดจากการสื่อสาร ฯลฯ เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน ClickUp อยู่แล้ว
ClickUp สำหรับทีมการตลาด
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือมันช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อเขียนข้อความที่น่าสนใจได้ในขณะที่เก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วยClickUp สำหรับการตลาด คุณสามารถร่าง จัดระเบียบ และจัดเก็บเทมเพลตอีเมลได้โดยตรงในClickUp Docs แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะอยู่ในที่เดียว
ClickUp Docs
ClickUp Docs ยังผสานการทำงานกับเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย ดังนั้นงานใดก็ตามที่สร้างขึ้นจากอีเมลที่สร้างขึ้นจะยังคงเชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า
สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณสามารถมอบหมายส่วนเอกสารเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมได้ ซึ่งช่วยให้การแชร์และทำงานร่วมกันในเอกสาร Docs เป็นไปอย่างง่ายดายและเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงสคริปต์อีเมลหรือจัดการแคมเปญการตลาด ทีมงานของคุณก็สามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้พร้อมกัน
เทมเพลต ClickUp
นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังแล้ว ClickUp ยังมอบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการอีเมลของคุณ ChatGPT ไม่มีสิ่งนี้ เนื่องจากไม่มีการผสานรวมเพื่อจัดการกับระบบการทำงานทางการตลาดของคุณทั้งหมด
เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการตลาดทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพขณะวางแผนแคมเปญ เขียนหัวเรื่อง กำหนดเวลาข้อความ และติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ
คุณยังสามารถทำให้การส่งอีเมลเป็นอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้ได้เช่นกัน โดยให้ข้อความของคุณถูกส่งออกไปเมื่อมีการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลที่มีเป้าหมายไปยังลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Brain ไม่ได้มีไว้แค่เขียนอีเมลเท่านั้น—มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ ปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ มันจัดการกับข้อจำกัดทั่วไปของเครื่องมือ AI ทำให้การเขียนอีเมลและการตลาดมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลของคุณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Brain
การปรับแต่งอีเมลของคุณให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่แค่การเขียนข้อความที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับการปรับให้เข้ากับบุคคล การกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณตรงกับความสนใจของผู้อ่าน
แม้ว่า ChatGPT จะสามารถช่วยได้ แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณเสมอไป หากการเขียนอีเมลหรือเริ่มต้นจากศูนย์รู้สึกเหมือนเป็นภาระ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และร่างอีเมลได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา เพียงเปิดใช้งาน Email ClickApp ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์อีเมลทั้งหมด บอกลาอาการเขียนไม่ออกและงานซ้ำๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวในอีเมลของคุณ
ClickUp ไม่หยุดแค่การจัดการอีเมล—จัดการงาน, ทำงานร่วมกัน, และติดตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม พร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารทางอีเมลของคุณแล้วหรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!