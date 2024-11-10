วิธีใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

การประชุมติดต่อกันอาจรู้สึกเหมือนหลุมดำ—เวลาหายไป และยากที่จะจำได้ว่ามีการพูดและตกลงอะไรกันบ้าง
เราทุกคนเคยประสบกับสถานการณ์นี้: พยายามนึกถึงประเด็นสำคัญจากการพูดคุยแบบกะทันหันหรือการประชุมประจำเดือนที่ยืดเยื้อเกินสองชั่วโมง การจดบันทึกอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การจัดระเบียบหลังจากนั้น? นั่นเป็นอีกระดับหนึ่งของความสนุก (หรือไม่สนุก) เลยทีเดียว
โชคดีที่ด้วย ChatGPT คุณสามารถละทิ้งวิธีการเก่าๆ ที่เสียเวลาในการสร้างบันทึกการประชุมด้วยตนเอง และปล่อยให้ AI จัดการงานที่ยุ่งยากเหล่านั้นได้ บอกลาการเขียนบันทึกที่ยุ่งเหยิง ความเครียด หรือการตามหาสิ่งที่ต้องทำต่อไป เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT สามารถกลายเป็นผู้ช่วยในการบันทึกการประชุมและบันทึกย่อที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมที่จะสร้างบันทึกการประชุมในไม่กี่วินาทีหรือไม่?
การจดบันทึกอาจรู้สึกท่วมท้น นี่คือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจดบันทึกโดยใช้ Chatgpt:
ขั้นตอนการใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุม:
- วางแผนวาระการประชุมของคุณ – สร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการสนทนาและให้บริบทแก่ ChatGPT
- บันทึกหรือถอดเสียงการประชุม – ใช้เครื่องมือถอดเสียงเพื่อบันทึกการสนทนาสำหรับการประมวลผลที่ง่ายขึ้น
- ป้อนบันทึกหรือประเด็นสำคัญลงใน ChatGPT – ป้อนข้อความให้ ChatGPT เพื่อสร้างบันทึกที่ชัดเจนและกระชับ
- ขอสรุป – ขอให้ ChatGPT เน้นประเด็นสำคัญและข้อสรุป
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ – ให้ ChatGPT สกัดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบจากการสนทนา
- จัดระเบียบและติดตามผล – จัดโครงสร้างบันทึกให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติของ ClickUp ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม: วิธีที่ AI สามารถทำให้การประชุมง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้จดบันทึกด้วย AI – อัตโนมัติการจดบันทึกและเชื่อมโยงงาน
- เครื่องมือจัดการการประชุม – ช่วยในการวางแผน ติดตาม และติดตามผลหลังการประชุม
- ClickUp Brain – ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI เพื่อการจัดการที่ดียิ่งขึ้น
- แบบบันทึกการประชุม – ช่วยให้บันทึกมีโครงสร้างและสอดคล้องกัน
ChatGPT คืออะไร?
ดังนั้น เราจึงถาม ChatGPT ว่า "ChatGPT คืออะไร?" และนี่คือสิ่งที่มันตอบกลับมา
โดยพื้นฐานแล้ว มันคือเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจและสร้างข้อความตามสิ่งที่คุณพิมพ์เข้าไป
คิดถึงมันเหมือนกับผู้ช่วยประชุม AI ที่ฉลาดมาก ๆ ที่ช่วยคุณ:
- สร้างงานติดตามการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- สร้างสรุปการประชุมโดยการจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ร่างอีเมลหรือรายงานตามบันทึกของคุณ
- ตอบคำถามอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและชัดเจน
- จัดระเบียบบันทึกการประชุมเป็นหมวดหมู่ เช่น วาระการประชุม การตัดสินใจ และงานที่ต้องดำเนินการ
คุณให้บริบทกับมัน และมันตอบสนองด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และชัดเจน—ทำให้งานอย่างการจดบันทึกง่ายขึ้นมาก
ประโยชน์ของการใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุม
การใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุมช่วยให้คุณไม่ต้องพิมพ์อย่างเร่งรีบและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจับรายละเอียดสำคัญไปจนถึงการจัดระเบียบการติดตามผล
แต่เหนือกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัด นี่คือประโยชน์บางอย่างที่คุณอาจยังไม่ได้พิจารณา:
1. ประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ ⏳
บันทึกการประชุมมีความซับซ้อนมากกว่าการจดบันทึกการประชุมเพียงอย่างเดียว
นี่คือลักษณะของกระบวนการ:
- จดบันทึกในระหว่างการประชุม
- สรุปการอภิปรายเพื่อจับประเด็นสำคัญ
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- รายการการตัดสินใจที่ทีมได้ทำไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
การมอบหมายงานทั้งหมดนี้ให้กับ ChatGPT โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากคุณเพียงเล็กน้อย จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณได้อย่างมหาศาล
2. หยุดความคิดฟุ้งซ่าน 🧘
ChatGPT สร้างสรุปการประชุมโดยไม่ติดขัดกับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น แทนที่จะกังวลว่าจะใส่หรือละเว้นอะไร คุณจะได้มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่สำคัญ ซึ่งช่วยป้องกันการตัดสินใจซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการจดบันทึกของคุณและลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
3. รักษาบรรยากาศให้มืออาชีพ 📝
AI จะไม่ตีความน้ำเสียงหรือเจตนาผิด ทำให้บันทึกของคุณมีความเป็นกลางและไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง AI สร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำโดยไม่มีการตีความส่วนตัวในสิ่งที่พูด ป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาด
4. จัดการรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 🗂️
การประชุมสร้างข้อมูลหลากหลายประเภท: รายการที่ต้องดำเนินการ, การตัดสินใจ, ความคิด, และงานในอนาคต. ChatGPT ปรับตัวเข้ากับรูปแบบเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น, จัดเรียงให้เป็นส่วนที่จัดระเบียบ. ไม่ว่าคุณต้องการสรุป AI ที่กระชับ, ข้อความแบบหัวข้อย่อย, หรือรายการติดตามผล, เครื่องมือนี้จะจัดโครงสร้างบันทึกให้ตามความต้องการ.
5. กำจัดปัญหา "ใครพูดว่า?" 💭
ลืมความสับสนในการพยายามจำว่าใครเป็นคนเสนอประเด็นเฉพาะในการประชุม ชี้นำ ChatGPT ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อความสำคัญกับบุคคลที่ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลเชิงลึกใดสูญหายหรือถูกอ้างอิงผิด
6. ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการประชุม 📈
การใช้ ChatGPTช่วยให้บันทึกการประชุมทั้งหมดมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละช่วงการประชุม คุณจะได้รับเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจนและเชื่อถือได้ทุกครั้ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการรวบรวมบันทึกที่กระจัดกระจายหรือพยายามจดจำการตัดสินใจที่สำคัญ
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุม: คู่มือทีละขั้นตอน
ประโยชน์ของการใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุมนั้นน่าตื่นเต้น แต่มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยที่ต้องผ่าน มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไร:
ขั้นตอนที่ 1. กำหนดวาระการประชุมของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มให้สร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนโดยระบุหัวข้อสำคัญ จากนั้นป้อนข้อมูลนั้นลงใน ChatGPT เพื่อรับบริบทที่จำเป็นสำหรับบันทึกการประชุม วาระการประชุมนี้จะช่วยแนะนำเครื่องมือในการจดบันทึก เพื่อให้มั่นใจว่าเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2. บันทึกหรือจับภาพเสียง/บันทึกการประชุม
โปรดใช้เครื่องมือถอดเสียงเพื่อบันทึกและถอดเสียงการประชุม หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ให้ป้อนข้อความที่ถอดเสียงนี้เข้าสู่ ChatGPT เพื่อประมวลผล หรือใช้เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อสร้างข้อมูลข้อความสำหรับ ChatGPT
หากการประชุมของคุณเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัว คุณควรมีผู้บันทึกการประชุมอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 3: ป้อนบันทึกการประชุมหรือประเด็นสำคัญเข้าสู่ ChatGPT
หลังจากการประชุม ให้ป้อนบันทึกการประชุมหรือประเด็นสำคัญจากการสนทนาลงใน ChatGPT เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปอย่างราบรื่น ควรทำทีละส่วนหรือแบ่งเป็นช่วงๆ โดยเน้นที่ส่วนเฉพาะของการประชุม (เช่น หัวข้อในวาระการประชุม การตัดสินใจ หรือประเด็นที่ต้องดำเนินการ)
ขั้นตอนที่ 4: ขอให้ ChatGPT สรุปการประชุม
ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างสรุปการประชุมและย่อหัวข้อหลักที่พูดคุยกัน หรือเพื่อเน้นข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่สำคัญ คุณกำหนดแนวทางด้วยคำสั่งเช่น "สรุปประเด็นสำคัญ" หรือ "ผลลัพธ์หลักของการประชุมนี้คืออะไร?"
ขั้นตอนที่ 5: สกัดประเด็นการดำเนินการสำคัญ
เมื่อคุณมีสรุปการประชุมแล้ว ให้ขอให้ ChatGPT ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ ใช้คำสั่งเช่น "ระบุงานหรือจุดที่ต้องดำเนินการจากการประชุมนี้" หรือ "การติดตามผลใดที่จำเป็น?" ChatGPT จะแสดงรายการงานหรือความรับผิดชอบที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมต่างๆ
ขั้นตอนที่ 6: จัดระเบียบบันทึกและการติดตามผล
สุดท้าย ให้ ChatGPTจัดระเบียบบันทึกของคุณในรูปแบบที่มีเหตุผล โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หัวข้อการประชุม การตัดสินใจที่ทำแล้ว รายการที่ต้องดำเนินการ รายการที่ต้องติดตาม และประเด็นที่ต้องพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป คุณยังสามารถขอให้แสดงเป็นหัวข้อย่อยเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นแชร์บันทึกโดยใช้เครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT
ChatGPT เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ระบุประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ และมอบหมายงานตามการหารือ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการทำงานแบบเรียลไทม์:
1. การประชุมเริ่มต้นโครงการ
การเริ่มต้นที่ดีช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น การประชุมครั้งแรกช่วยเริ่มต้นโครงการ และ ChatGPT สามารถสรุปเป้าหมายของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการมอบบทบาทให้แต่ละคน
คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการหรือดำเนินการต่อไปได้เลย นี่เป็นขั้นตอนที่ลดลงหนึ่งขั้นตอนเมื่อคุณเริ่มลงมือทำโครงการของคุณ
2. การประชุมกับลูกค้า
การสื่อสารกับลูกค้าควรมีความสม่ำเสมอและทันเวลาอยู่เสมอ ใช้ ChatGPT เพื่อร่างอีเมลอย่างรวดเร็วซึ่งสรุปทุกสิ่งที่คุณได้หารือไว้ในอีเมลที่ส่งถึงลูกค้า และรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้ถูกต้อง
3. การระดมความคิด
การระดมความคิดจะสร้างแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งไม่ใช่ทุกแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ChatGPT ช่วยจัดระเบียบแนวคิดเหล่านี้โดยสร้างขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับแต่ละแนวคิด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมและธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดในการใช้ ChatGPT สำหรับการจดบันทึกการประชุม
เมื่อคุณใช้ AI ในการสร้างบันทึกการประชุม คุณจำเป็นต้องให้บริบทจำนวนมาก ChatGPT ก็ไม่แตกต่างกัน มันต้องการให้คุณให้บริบทที่ละเอียดและคัดลอกและวางผลลัพธ์ลงในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยตนเอง หากคุณวางร่างที่ผิด มันจะเพิ่มความหงุดหงิดที่ไม่จำเป็น
นี่คือข้อจำกัดบางประการของการใช้ ChatGPT สำหรับบันทึกการประชุมของคุณ:
1. หลงทางในภาษา
ในขณะที่ ChatGPT สามารถจัดการกับการสนทนาที่ตรงไปตรงมาได้ดี แต่อาจมีปัญหาในการเข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือการตัดสินใจที่สำคัญและซับซ้อน มันสามารถจับแนวคิดทั่วไปได้ดี แต่อาจพลาดรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนซึ่งมนุษย์สามารถจับได้เองตามธรรมชาติ
2. ขาดการสัมผัสจากมนุษย์
ไม่ว่า AI จะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพียงใด มันจะมีความแม่นยำเฉพาะในบริบททางธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณเท่านั้น ChatGPT อาจพลาดคำศัพท์เฉพาะหรือภาษาที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรม ทำให้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการทำงาน
3. ปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวม
การประชุมเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ และน่าเสียดายที่ ChatGPT ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือบริหารโครงการของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะเก่งในการให้คำสั่งกับ AI มากแค่ไหน คุณก็มักจะทำผิดพลาดอยู่ดี เพราะคุณจะต้องคัดลอกและวางบันทึกต่างๆ ลงในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณด้วยตนเอง ขั้นตอนเพิ่มเติมเพียงขั้นเดียวนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อทำไปนานๆ
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่างClickUpเข้ามามีบทบาท ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น
มาสำรวจกันว่าClickUp เปรียบเทียบกับ ChatGPT อย่างไรและเหตุใดจึงดีกว่าสำหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธี ClickUp ยกระดับการจัดการบันทึกการประชุม
ClickUp ยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานฟีเจอร์จดบันทึกอัจฉริยะด้วย AI เข้ากับเครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ด้วยการอัตโนมัติและจัดโครงสร้างกระบวนการจดบันทึก ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมมีส่วนช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีม
ประชุมอย่างไรให้ไร้ความเครียดด้วยผู้จดบันทึก AI
ไม่มีบันทึกที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป ไม่มีรายละเอียดที่สูญหายอีกต่อไป
ClickUp มาพร้อมกับโซลูชันการจัดการบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมในตัว ซึ่งก็คือClickUp AI Notetaker ที่จะเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เพียงแค่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ในปฏิทินของคุณ ระบบจะเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติและสร้างบันทึกโดยละเอียดให้โดยทันที ฟีเจอร์นี้จะบันทึกทุกรายละเอียดจากการประชุมของคุณและรวบรวมไว้ในเอกสารส่วนตัวแบบส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับการสนทนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจดบันทึก
ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณจะได้รับบันทึกการประชุมทุกครั้ง รวมถึงสรุปประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ หัวข้อที่พูดคุย และถอดความทั้งหมด คุณยังสามารถเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับเอกสาร งาน และแชทต่างๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้บันทึกการประชุมยังผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การประชุมของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถ:
- บันทึกข้อมูลการประชุม, ไฟล์เสียง, และสรุปการประชุมไว้ในเอกสารส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย พร้อมติดแท็กบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- เปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้ทันที เพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและการดำเนินการตามขั้นตอน
- โพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงไปยังช่องแชทของคุณโดยใช้ ClickUp AI เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับบันทึกการโทรเพื่อประสบการณ์ที่ครบวงจร ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการประชุมที่สำคัญและสร้างรายงานอัตโนมัติสำหรับผู้อื่น
- ได้รับประโยชน์จากการถอดเสียงอัตโนมัติที่ช่วยให้ค้นหาการประชุมใด ๆ ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เข้าถึงข้อมูล สร้างงาน และประสานงานกับทีมได้อย่างรวดเร็ว
จัดการประชุมของคุณด้วยฟีเจอร์อันทรงพลัง
ClickUp Meetingsมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์การประชุมของคุณ ด้วยเครื่องมือการประชุมที่ผสานรวมไว้อย่างครบถ้วน ทีมงานสามารถวางแผน ติดตาม และติดตามผลทุกแง่มุมของการประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการประชุมของ ClickUp:
แยกประเด็นวาระและมอบหมายงาน
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนวาระการประชุมของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงระหว่างการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นได้รับการดำเนินการอย่างรับผิดชอบ ติดตาม อัปเดต และตรวจสอบงานแต่ละชิ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีประเด็นใดที่พูดคุยกันในการประชุมถูกมองข้าม
จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดและจัดรูปแบบอย่างสวยงาม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย สร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันในเอกสารการประชุมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างราบรื่น
มันช่วยให้การหารือเป็นระเบียบในขณะที่ทำให้เอกสารมีความต่อเนื่องและพร้อมใช้งานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารเหล่านั้น เอกสารยังช่วยให้บันทึกของคุณสามารถเข้าถึงได้และง่ายต่อการนำทาง ทำให้ทุกคนในทีมมีการอ้างอิงถึงการตัดสินใจที่สำคัญและการติดตามผล
ติดตามงานประจำและรายการตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด
หยุดสร้างวาระการประชุมจากศูนย์—ทำให้การเตรียมการของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำได้ของ ClickUp สร้างรายการตรวจสอบสำหรับการประชุมแต่ละครั้งเพื่อครอบคลุมทุกประเด็นการสนทนาที่สำคัญรายการตรวจสอบของ ClickUpช่วยให้คุณรักษาการประชุมให้อยู่ในประเด็นและมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำ
ด้วยความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงจากบันทึกการประชุม แทนที่จะเป็นการติดตามผลที่คลุมเครือ ทีมของคุณจะได้รับงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการสนทนาเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและรับรองความรับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกและการสรุปด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานกับกระบวนการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยสร้างบันทึกการประชุมที่ละเอียดและถูกต้องจากบันทึกการประชุมของคุณ ซึ่งคุณสามารถจัดให้สอดคล้องกับงาน โครงการ หรือเอกสารของคุณได้โดยอัตโนมัติเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมนี้ช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเธรด ChatGPT เก่าอีกต่อไป
ผู้ช่วยเขียน AIภายในNotepad ของ ClickUp และ ClickUp Docs ยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณและรวบรวมบันทึก เอกสาร ทีม และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
Notepad เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและรายการตรวจสอบ ในขณะที่ ClickUp Docs สามารถใช้สำหรับการจดบันทึกทุกประเภท ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงบทความบล็อกที่มีรายละเอียดบันทึกการประชุม แผนงานโครงการ วาระการประชุม การทบทวน และอื่นๆ อีกมากมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมแบบอะซิงโครนัสด้วย ClickUp Clips ✨
หากทีมของคุณทำงานแบบอะซิงโครนัส (async) ซึ่งหมายความว่าสมาชิกไม่จำเป็นต้องประชุมพร้อมกัน ClickUp Clipsเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโออัปเดตหรือคำอธิบายได้ และระบบ AI จะทำการถอดข้อความให้เป็นข้อความอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ สมาชิกทีมแต่ละคนสามารถทบทวนบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตตามตารางเวลาของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องนั่งฟังการประชุมสด
ค้นหาข้อความที่ถอดความแล้วและเปลี่ยนคลิปเป็นงานได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญถูกบันทึกและสามารถดำเนินการได้—แม้เมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
เป็นเหมือนเชอร์รี่บนหน้าเค้ก ClickUpมาพร้อมกับเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp Meeting Notes ที่ปรับแต่งได้เอง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าเอกสารที่มีโครงสร้างสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับการบรรยายสรุปให้กับลูกค้า การประชุมออนไลน์แบบอไจล์รายสัปดาห์ การประเมินผลการทำงานแบบตัวต่อตัว และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตนี้:
- บันทึกวาระการประชุมอย่างละเอียดและจัดโครงสร้างการประชุมเพื่อให้มีจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- บันทึกประเด็นการหารือที่สำคัญและการตัดสินใจในเวลาจริง
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากบันทึกการประชุมเพื่อความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจไม่มีการติดตามงานที่ตกหล่นโดยการเชื่อมโยงบันทึกกับงานและกำหนดเวลา
เทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้
หรืออีกทางเลือกหนึ่งแบบฟอร์มบันทึกการประชุมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดและโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการอภิปราย ติดตามการตัดสินใจ และสร้างความรับผิดชอบโดยการมอบหมายงานติดตามผลโดยตรงจากบันทึกการประชุมของคุณ
จากความหวาดกลัวสู่ความสำเร็จ—เปลี่ยนกระบวนการจดบันทึกการประชุมของคุณด้วย ClickUp
บางสัปดาห์อาจรู้สึกเหมือนการประชุมทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมสามารถส่งอีเมลแทนได้ แต่การประชุมเป็นวิธีสำคัญในการรวมความคิด แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และทำงานให้สำเร็จ ตราบใดที่มีการบันทึกอย่างรอบคอบแน่นอน! และการบันทึกการประชุมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีความละเอียด เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
แน่นอน, ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการยกระดับบันทึกการประชุมของคุณ. แต่ด้วย ClickUp, กระบวนการทำงานของการประชุมของคุณจะราบรื่นขึ้น.
ครั้งต่อไปที่คุณเดินออกจากห้องประชุม (หรือออกจากประชุมออนไลน์) คุณจะไม่ต้องคิดว่า "แล้วตอนนี้จะทำอะไรต่อ?"—เพราะคุณจะได้จัดเรียงบันทึก สรุปงาน มอบหมายงาน และติดตามเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้ว ด้วย ClickUp การประชุมของคุณจะเป็นไปอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริง: เป็นกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพ ลองจัดการประชุมด้วย ClickUp วันนี้!สมัครฟรีได้ที่ ClickUp