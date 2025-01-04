ทีมบริการลูกค้าต้องเผชิญกับงานซ้ำซาก ปริมาณงานที่สูง และระบบที่ล้าสมัย ในขณะที่ลูกค้าเกิดความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อย ๆ กับเวลารอคอยที่ยาวนานและการตอบสนองที่ไม่น่าประทับใจ
แม้ว่าจะมีความพยายามมากมายในการใช้แชทบอทเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนใหญ่ ChatGPT—ซึ่งสร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)—ได้เปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างสิ้นเชิง
มันสามารถเพิ่มอัตราการแก้ไขปัญหาของคุณได้ถึง 14%และลดเวลาที่ใช้ในการจัดการปัญหาลงได้ถึง 9% คุณว่าอย่างไร!
การนำ ChatGPT มาใช้ในบริการลูกค้าเป็นการลงทุนที่มั่นคงซึ่งสามารถช่วยรักษาลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พิจารณาสิ่งที่ดูเหมือนกับสติปัญญาของมนุษย์และสามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสารในขั้นตอนสุดท้ายได้
หากคุณกำลังพิจารณาการใช้ ChatGPT สำหรับการสนับสนุนลูกค้า แต่ยังไม่แน่ใจ นี่คือคู่มือสำหรับคุณ
ทำความเข้าใจ ChatGPT สำหรับบริการลูกค้า
หากคุณเคยต้องรอสายนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรอเจ้าหน้าที่ คุณคงทราบดีว่าการบริการลูกค้าสามารถทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้มากเพียงใด ลองนึกถึง ChatGPT เป็นเสมือนผู้ช่วยเสมือนจริงที่ฟังและตอบสนองเหมือนมนุษย์
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? ความสามารถในการจัดการการสนทนาและการโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะยึดติดกับสคริปต์ที่เขียนไว้ล่วงหน้า มัน เข้าใจบริบท ตอบสนองอย่างรอบคอบ และตอบคำถามโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ โดยหลักแล้ว ChatGPT ช่วยทีมบริการลูกค้า:
- ปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพ: ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเพื่อช่วยตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQs) แก้ไขปัญหาเบื้องต้น จัดหมวดหมู่ตั๋ว และส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เหมาะสม
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยร่างคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของลูกค้า แนะนำการดำเนินการติดตามผล สรุปบทสนทนาที่ยาว และให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับบริการลูกค้า
1. ปรับปรุงความเข้าใจของแชทบอท
คุณเคยต้องอธิบายปัญหาที่ง่าย ๆ ให้แชทบอทฟังกี่ครั้งแล้วที่มันไม่เข้าใจเลย?
ตอนนี้ลองนึกภาพลูกค้าที่กำลังเผชิญกับปัญหาชาร์จแล็ปท็อปเสีย แทนที่จะรับรู้ปัญหา แชทบอทมาตรฐานอาจ เรียกร้องคำสำคัญเฉพาะ เช่น "คืนสินค้า" หรือ "ฝ่ายสนับสนุน" โดยไม่สนใจความหงุดหงิดของลูกค้า
นี่คือจุดเด่นของ ChatGPT แชทบอทที่ใช้เทคโนโลยี GPT สามารถเข้าใจบริบทและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังแต่ละคำถามได้ นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับแชทบอทแบบดั้งเดิมที่ถูก โปรแกรมให้ตอบกลับด้วยคำตอบสำเร็จรูป
อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกของมันเข้าใจมารยาทในการบริการลูกค้า ทำให้สามารถตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจ ถามคำถามที่มีความหมาย และให้แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการรับฟังและลดการโต้ตอบซ้ำๆ ที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝึกฝน ChatGPT ด้วยบันทึกการสนทนาที่ผ่านมาและฐานความรู้ เพื่อให้สร้างคำตอบที่แม่นยำและมีรายละเอียดมากขึ้นซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ
2. อัตโนมัติการตอบคำถามที่พบบ่อย
ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับคำถามที่ซ้ำซาก ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตอบคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ
ลองนึกภาพว่ามีลูกค้าถามว่า "นโยบายการคืนสินค้าของคุณเป็นอย่างไร?" แทนที่จะรอให้เจ้าหน้าที่ตอบ ChatGPT สามารถ ให้คำตอบที่ชัดเจนได้ทันที หรือแม้กระทั่งนำลูกค้าไปยังหน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การทำให้การสอบถามที่เป็นกิจวัตรเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ ทีมงานสนับสนุนของคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
⚠️ คุณทราบหรือไม่?การศึกษาของHBRเปิดเผยว่า 81% ของลูกค้าชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่สด
3. ช่วยเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการให้ ChatGPT ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณใช้เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของพวกเขา
โดยการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ตัวแทนสามารถสร้างคำตอบที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพสำหรับคำถามทั่วไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาในการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
สมมติว่ามีลูกค้าถามวิธีแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ แทนที่จะเขียนคำตอบทั้งหมดตั้งแต่ต้นใหม่ พนักงานฝ่ายสนับสนุนสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างคำแนะนำที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้จริง
ไม่ว่าจะเป็นการรีสตาร์ทอุปกรณ์หรือตรวจสอบการตั้งค่าระบบเฉพาะ ChatGPT จะเสนอขั้นตอนที่ชัดเจน ตัวแทนสามารถปรับแต่งคำตอบด้วยสัมผัสส่วนตัวเล็กน้อยและส่งออกไปโดยไม่เสี่ยงที่จะฟังดูเหมือนหุ่นยนต์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ChatGPT เพื่อร่างแม่แบบการเดินทางของลูกค้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย และปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสม จากนั้นใช้แม่แบบนี้ทุกครั้งที่มีคำถามเดิมเกิดขึ้น
4. ให้การสนับสนุนหลายภาษา
ChatGPT สามารถ 'พูด' และเข้าใจหลายภาษา คุณสามารถใช้มันเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลกได้โดยไม่ต้องมีทีมตัวแทนที่พูดได้หลายภาษา ซึ่งทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ชมทั่วโลกและขยายการเข้าถึงของคุณอย่างประหยัด
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าจากสเปนถามว่า "¿Cómo cambio mi clave?" (ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร?) พนักงานบริการลูกค้าจะไม่ต้องปวดหัวในการพยายามหาความหมายพื้นฐานของประโยคนี้
พวกเขาสามารถใช้ ChatGPT เพื่อ เข้าใจคำถาม สร้างคำแนะนำแบบขั้นตอนเป็นภาษาสเปน และแก้ไขปัญหาได้ ไม่จำเป็นต้องรอผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอีกต่อไปสำหรับสิ่งที่อาจเป็นเพียงคำถามทั่วไป
นอกจากนี้ วิธีการที่รวดเร็วและปรับแต่งตามความต้องการนี้จะช่วยเพิ่มสัมผัสที่เป็นส่วนตัวให้กับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Duolingo แพลตฟอร์มการเรียนภาษาที่มีชื่อเสียงใช้ ChatGPT เพื่อตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการภาษาในกว่า 30 ภาษา!
5. ให้บริการลูกค้าภายนอกเวลาทำการ
ไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาส วันหยุดราชการ หรือคำถามที่ไม่ปกติในเวลา 3 โมงเช้า—ธุรกิจของคุณสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้เกิดการสะสมของงานที่อันตรายถึงชีวิต
สมมติว่ามีลูกค้าในเขตเวลาที่ต่างกันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของพวกเขาในเวลา 2 นาฬิกาเช้า เครื่องมือ AI สร้างสรรค์จะ ตอบคำถามของลูกค้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ เมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่มนุษย์ของคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้ง พวกเขาพร้อมที่จะมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบที่ซับซ้อนและสดใหม่มากขึ้น ปล่อยให้งานที่เป็นกิจวัตรให้กับ ChatGPT
➡️ อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสำหรับทีม CRM
6. จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่คำถาม
ChatGPT สามารถใช้ สแกนและรวบรวมข้อมูลสำคัญจากคำถามของลูกค้า และส่งต่อบทสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของคำถามที่เข้ามาตามประเภทของปัญหา ข้อมูลลูกค้า หรือความเร่งด่วน
สมมติว่าคุณมีปัญหาทางเทคนิคที่ต้องจัดการ ChatGPT สามารถระบุปัญหาและส่งตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้ทันที ในทำนองเดียวกัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ ChatGPT จะส่งต่อไปยังสมาชิกในทีมที่เหมาะสม ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของเจ้าหน้าที่ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ ตรวจจับแนวโน้ม รูปแบบ และอารมณ์ เมื่อคำถามเกินความสามารถของแชทบอท AI เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถเข้ามาดำเนินการและตอบคำถามเหล่านั้นก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
7. ขยายการบริการลูกค้าอย่างคุ้มค่า
การเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กมักมาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม ChatGPT สามารถช่วยคุณขยายการบริการลูกค้าของคุณได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย
แม้ว่าจะมีการตั้งค่าและการฝึกอบรม บางอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้ ChatGPT มักจะ คุ้มค่ากว่ามาก เมื่อเทียบกับการขยายทีมของคุณ ในความเป็นจริง McKinsey's The Economic Potential of Generative AI ชี้ให้เห็นถึงกรณีการใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์ 63 กรณีใน 16 หน้าที่ธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานของลูกค้า ซึ่งอาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.6 ล้านล้านถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดKPI เพื่อวัดประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI และทีมสนับสนุนของคุณในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
8. อบรมและแนะนำพนักงานใหม่
การฝึกอบรมพนักงานสนับสนุนลูกค้าใหม่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเป็นมือใหม่ในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ChatGPT มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำให้กระบวนการปฐมนิเทศนี้ง่ายขึ้น
ตัวแทนใหม่สามารถ ถาม ChatGPT เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นโยบายของบริษัท หรือขั้นตอนการบริการลูกค้าของคุณ และได้รับคำตอบที่รวดเร็วและถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารภายในที่ยาวเหยียด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ตั้งค่าสถานการณ์จำลองบทบาทที่ ChatGPT ทำหน้าที่เป็นลูกค้า เพื่อให้ตัวแทนของคุณได้ฝึกจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะพูดคุยกับลูกค้าจริง การฝึกอบรมแบบโต้ตอบเช่นนี้มีความน่าสนใจ (และมีประสิทธิภาพ) มากกว่าการอ่านคู่มือหรือดูวิดีโอการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิตลูกค้าเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
9. ทำให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าง่ายขึ้น
การจัดการความคิดเห็นของลูกค้าอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีข้อความจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามา
แต่แทนที่จะให้ตัวแทนคัดกรองข้อความหลายร้อยข้อความ คุณสามารถ ใช้ ChatGPTเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ คุณจะประหยัดเวลาและมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่การดำเนินการที่สำคัญ
สมมติว่าคุณเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ได้รับอีเมลจากลูกค้า 500 ฉบับต่อวัน การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจำนวนมหาศาลนี้จะใช้เวลาหลายสัปดาห์สำหรับทีมบริการของคุณ
คุณสามารถตั้งค่า ChatGPT ให้ ตรวจจับประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น ปัญหาคุณภาพบริการ ปัญหาเครือข่าย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ได้ ระบบจะจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นโดยอัตโนมัติและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญให้คุณ—โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณสามารถใช้เวลาไปกับการดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่ ChatGPT มอบให้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
10. สร้างอีเมลที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าพร้อมข้อเสนอ
การเขียนอีเมลถึงลูกค้าที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการกระทำจริง ๆ อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ช่วยเหลือลูกค้า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเสนอโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ
ด้วย ChatGPT ทีมสนับสนุนของคุณสามารถ สร้างร่างอีเมลที่เกี่ยวข้องได้ในไม่กี่วินาที จากนั้นพวกเขาสามารถปรับแต่งอีเมลเหล่านั้นและเพิ่มความเป็นส่วนตัว ซึ่งยังคงใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างอีเมลจากศูนย์อย่างมาก
สมมติว่าแผนการสมัครสมาชิกของลูกค้าจะสิ้นสุดในอีก 5 วัน ด้วย AI เจ้าหน้าที่ของคุณสามารถร่างอีเมลที่โน้มน้าวใจแต่ไม่กดดัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าอัปเกรดบริการได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการตลาดทางอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับบริการลูกค้า
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ChatGPT สำหรับบริการลูกค้า มีข้อเสียเช่นกัน โดยข้อเสียที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองที่ทั่วไปและไม่สามารถคาดการณ์ได้ต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ ข้อจำกัดอื่น ๆ ได้แก่:
- คุณไม่สามารถควบคุมคำตอบที่สร้างขึ้นได้: เนื่องจาก ChatGPT ไม่ได้ปฏิบัติตามสคริปต์ที่เฉพาะเจาะจง จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือล้าสมัย
- คุณไม่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันได้: องค์กรในปัจจุบันพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่ ChatGPT สามารถดึงมาจากอินเทอร์เน็ต
- คุณไม่สามารถปรับแต่งโทนของคำตอบได้: คำตอบอาจมีความเป็นทางการอย่างชัดเจนหรือใช้ถ้อยคำสละสลวย และอาจไม่มีความเป็นกันเองในระดับที่ลูกค้าบางรายต้องการ
ChatGPT ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนซึ่งเครื่องมือบริการลูกค้าอื่น ๆสามารถจัดการได้อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์, ให้การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง, หรือจัดการแคตตาล็อกสำหรับตัวแทนได้
การใช้ ClickUp สำหรับบริการลูกค้า
คุณได้เห็นแล้วว่า ChatGPT สามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณได้อย่างไร แม้ว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนแชทบอทมาตรฐาน แต่มันก็มีปัญหาหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานระยะยาวของคุณ
การผสานรวม ChatGPT กับระบบที่มีอยู่ของคุณ—ส่วนประกอบ CRMและฐานข้อมูล—เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานด้านการบริการลูกค้าและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพได้
แต่จะเป็นอย่างไรหากมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริการลูกค้าของคุณและเพิ่มผลผลิตของทีมให้สูงสุด?
เข้าสู่ClickUp— แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน! นี่คือคำตอบของคุณสำหรับการดำเนินงานบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น ด้วยพลังของ AI
เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมClickUp สำหรับบริการลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้เพื่อ แยกตั๋วสนับสนุนออกเป็นงานและงานย่อยที่ละเอียด, มอบหมายให้หลายคนจัดการกับแง่มุมต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, และทิ้งความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตั๋วและปัญหาต่างๆ กับทีมของคุณ
เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญของงานและให้ตัวแทนทำเครื่องหมายและติดแท็กปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าได้
เพื่อให้ง่ายขึ้น ใช้ AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUpชื่อว่า ClickUp Brain ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การสร้างบันทึกของลูกค้า, การตอบอีเมล, และการอัปเดตสถานะ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถรักษาความสนใจของลูกค้าไว้ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Brain สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและดึงโซลูชันและวิธีแก้ไขที่เกี่ยวข้องได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ตัวแทนเข้าถึงทรัพยากรได้เร็วขึ้น
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น มันมาพร้อมกับ นักเขียน AI ที่ช่วยตัวแทนในการร่างและปรับปรุงข้อความ ทำให้เวลาการตอบกลับเร็วขึ้นอีก และทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมสำหรับการบริการลูกค้า
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้โดยตรง แบบฟอร์มเหล่านี้จะ แปลงคำตอบของลูกค้าให้เป็นงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รับการมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ClickUp CRM ยังรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้ที่เดียว รวมถึงตั๋วสนับสนุน คำถาม และรายละเอียดบัญชี ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงและ จัดการข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว
ผู้จัดการกะสนับสนุนสามารถเลือกมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน และตาราง ซึ่งช่วยให้พวกเขาติดตามและจัดลำดับความสำคัญของคำขอของลูกค้าตามความเร่งด่วน ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ และตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าที่สำคัญ เช่น เวลาในการตอบกลับและคะแนนความพึงพอใจ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกำลังเติบโต คุณไม่จำเป็นต้องสร้างกระบวนการบริการลูกค้าขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
หากคุณถามเรา เราขอแนะนำเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: มีมุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบ ได้แก่ มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองแบบฟอร์ม และมุมมองเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสำคัญของการให้บริการลูกค้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า: จัดลำดับความสำคัญของคำขอของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการปรับแต่งตั๋วในระดับสูง
- งานอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- สถานะลูกค้า: จัดการการดำเนินงานบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, แก้ไขแล้ว, เป็นต้น
ต้องการทราบหรือไม่ว่าเทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าของคุณได้อย่างไร?
ClickUp มีมากกว่าแค่เทมเพลตบริการลูกค้า
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ผู้นำฝ่ายบริการลูกค้ารวบรวมและจัดการข้อกังวลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละกรณี
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ระบุปัญหาหลักของลูกค้า: ช่วยให้ทีมสนับสนุนเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น และสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างงานที่มีสถานะที่กำหนดเองหลากหลายเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละปัญหา
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเพื่อจัดการปัญหาของลูกค้าและมองเห็นข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองที่กำหนดเอง: มีมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ, แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน, ปฏิทิน และอื่น ๆ
- การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตามปัญหาของลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น ฟีเจอร์ AI การตอบกลับความคิดเห็น และอื่น ๆ
พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การบริการลูกค้าของคุณหรือยัง?
แม้ว่าแชทบอท AI อย่าง ChatGPT จะไม่สามารถแทนที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็สามารถเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
ClickUp รวบรวมคำถาม ข้อร้องเรียน และรีวิวของลูกค้าไว้ในที่เดียว
นอกเหนือจากการสนับสนุนลูกค้า ClickUp ยังช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การจัดการงานและการจัดระเบียบโครงการ ด้วยความสามารถของ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี เพื่อยกระดับ ประสบการณ์การบริการลูกค้าของคุณ