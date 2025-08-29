เทมเพลตสมุดบันทึกแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการสะท้อนความคิดประจำวันและการติดตามเป้าหมาย

ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกประจำวันหรือเขียนเพื่อเป็นการทำสมาธิ มันก็เหมือนกัน สิ่งที่สำคัญคือคุณกำลังสร้างความสัมพันธ์กับจิตใจของคุณ
เคยเริ่มเขียนบันทึกด้วยความตั้งใจดี...แต่สุดท้ายก็เลิกเขียนหลังจากเขียนไปแค่สามครั้ง เพราะอะไรน่ะเหรอ? ก็เพราะ ชีวิต นั่นแหละ ใช่เลย
เทมเพลตบันทึกใน Notion สามารถช่วยได้ ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกความฝัน ระบายความในใจเกี่ยวกับอีเมลที่ท่วม inbox หรือติดตามว่าคุณได้นั่งสมาธิจริง ๆ สัปดาห์นี้กี่ครั้ง เทมเพลตเหล่านี้จะทำให้การบันทึกทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย (และสนุกไปอีกแบบ) อยู่ในที่เดียวที่จัดระเบียบอย่างสวยงาม ไม่ต้องเสียเวลาพลิกสมุดหรือหาความคิดลึกซึ้งของตัวเองท่ามกลางแท็บที่เปิดไว้มากมายอีกต่อไป
พร้อมที่จะเขียนบันทึกเหมือนผู้ใหญ่ที่พอใช้ได้หรือยัง?
มาสำรวจเทมเพลตบันทึกใน Notion ที่จะทำให้การทบทวน การวางแผน และการฝันกลางวันของคุณสนุกและมีความสุขมากขึ้นกันเถอะ
🔎 คุณรู้หรือไม่? การสร้างความเคยชินต้องใช้เวลาตั้งแต่18 ถึง 254 วันของความสม่ำเสมอ ดังนั้นการรักษาความแข็งแกร่งจึงเป็นกุญแจสำคัญ!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกความคิดดี?
เทมเพลตสมุดบันทึกใน Notion ช่วยให้คุณจดบันทึกความคิดและเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างสม่ำเสมอ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตสมุดบันทึกใน Notion:
- รูปแบบที่เรียบง่าย: เลือกเทมเพลตที่สะอาดตาและใช้งานง่าย การออกแบบที่ซับซ้อนเกินไปจะทำให้การวางแผนยุ่งยากและไม่มีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: มองหาส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่นบันทึกประจำวันหรือรายการตรวจสอบนิสัยคุณไม่ควรใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าสิ่งต่างๆ
- พื้นที่สำหรับการไตร่ตรอง: เลือกแบบฟอร์มการเขียนบันทึกที่มีพื้นที่สำหรับการฝึกขอบคุณ การติดตามอารมณ์ ความสำเร็จ ความท้าทาย และบทเรียน พื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจะเพิ่มประสบการณ์การเขียนบันทึกของคุณและช่วยให้คุณมุ่งสู่เป้าหมายของคุณ
- ติดตามได้ง่าย: พิจารณาใช้เทมเพลต Notion ที่มีตัวติดตามแบบภาพที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณ ตัวติดตามเหล่านี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การออกแบบที่ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตสำหรับบันทึกประจำวันที่สามารถปรับแต่งได้ง่าย คุณอาจต้องการเพิ่มส่วนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในภายหลัง ซึ่งไม่ควรมีความซับซ้อน
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ
เทมเพลตสมุดบันทึก Notion ฟรี
เทมเพลต Notionมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการสะท้อนตนเองและการปลูกฝังนิสัยที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก:
1. แม่แบบบูลเล็ตเจอร์นัล
ต้องการจัดระเบียบงานประจำสัปดาห์และรายเดือนของคุณ แต่ไม่ต้องการโครงสร้างที่ซับซ้อนใช่ไหม? เทมเพลต Notion Bullet Journal ช่วยให้คุณวางแผนงาน สะท้อนความก้าวหน้า และจดบันทึกเหตุการณ์ในอนาคตได้โดยไม่ต้องพลิกหน้า
สมุดบันทึกแบบบูลเล็ทใน Notion ฟรีนี้ แบ่งเป้าหมายตามธีม เดือน และคอลเลกชัน ช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสมุดจดแบบกระดาษแบบเดิม (แม้ว่าเราจะชอบสมุดจดแบบเดิมเช่นกัน!)
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รับเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและสามารถทำซ้ำ แก้ไข และปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
- ใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับกำหนดวาระประจำสัปดาห์และเป้าหมายประจำเดือน
- ติดตามงานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายได้อย่างราบรื่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เริ่มต้นเขียนบันทึก และผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งต้องการรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับเป้าหมายและการสะท้อนความคิดในแต่ละวัน
🎥 ดู: แทนที่จะเสียเวลาเปิดแท็บไปมา ทำไมไม่ลองให้แอปจัดการงานและแอปบันทึกรายวันของคุณเป็นแอปเดียวกันล่ะ? มาดูวิธีใช้ ClickUp เป็นบันทึกรายวันของคุณกัน!
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการสร้างนิสัยแบบซ้อน
2. แบบบันทึกประจำวัน
เทมเพลตบันทึกประจำวัน Notion นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่สำหรับการสะท้อนตนเองอย่างสม่ำเสมอ รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถบันทึกประจำวันได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่มเดียว และจดบันทึกความคิดของคุณได้จากทุกอุปกรณ์
เทมเพลตบันทึกประจำวันฟรีนี้ช่วยให้คุณใช้วันที่และเวลาปัจจุบันในการบันทึกข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอในนิสัยของคุณและเห็นความก้าวหน้าของคุณได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รับเลย์เอาต์ที่สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในการออกแบบที่ซับซ้อน
- บันทึกอารมณ์ ความคิด และการไตร่ตรองของคุณได้ในไม่กี่วินาที
- ตั้งชื่อเรื่องสำหรับแต่ละรายการเพื่อให้คุณสามารถค้นหาความคิดของคุณได้ในภายหลังอย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเองและต้องการเริ่มต้นการเขียนบันทึกด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย
📚 อ่านเพิ่มเติม: สรุปหนังสือ Atomic Habits: แนวคิดสำคัญและรีวิว
3. แบบฟอร์มบันทึกการซื้อขาย
การติดตามการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำด้วยตนเองอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตบันทึกการซื้อขายโดย Notion ที่สวยงามนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกการซื้อขายทุกครั้งและติดตามประสิทธิภาพของมันตลอดเวลา
ติดตามข้อมูลตลาดและแนวโน้มอยู่เสมอเพื่อให้คุณทราบถึงผลกระทบที่มีต่อการค้าขายปัจจุบันของคุณและโอกาสใหม่ที่คุณควรลงทุน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้หน้ากระดาษวางแผนรายสัปดาห์เพื่อวางแผนการซื้อขายของคุณล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์
- ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังและพัฒนาระบบของคุณ
- จดบันทึกข้อมูลสำคัญ ข้อสังเกต และกลยุทธ์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเทรดที่จริงจังหรือระยะยาวที่ต้องการบันทึกและวิเคราะห์การเทรดอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ และลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์
ดู: กำลังมองหาเทมเพลตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นที่เชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับแผนการดำเนินการอยู่หรือไม่? ดูว่า Christine ใช้เทมเพลต ClickUp สำหรับธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวของเธออย่างไร:
4. แม่แบบบันทึก
รักการจดบันทึกแบบละเอียดแต่ไม่อยากจัดการกับความวุ่นวายที่มาพร้อมกันใช่ไหม? เทมเพลตสมุดบันทึก Notion ฟรี นี้มีมุมมองของปฏิทิน ไทม์ไลน์ และบันทึกล่าสุดของคุณในที่เดียว บันทึกความคิดและความรู้สึกในแต่ละวันของคุณ และแบ่งบันทึกของคุณออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ความฝัน เป้าหมาย ส่วนตัว และการเดินทาง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูวันดีและวันที่ไม่ดีของคุณทั้งหมดได้ในพริบตาด้วยปฏิทินแบบภาพ
- กำหนดรหัสสีให้กับรายการเพื่อติดตามอารมณ์ได้ง่ายขึ้น
- จัดระเบียบบันทึกประจำวันโดยการเก็บถาวรรายการที่ไม่ใช้งานและรักษาลำดับเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการเดินทางแห่งการมีสติส่วนบุคคล และกำลังมองหาเทมเพลตที่ครอบคลุม
5. แม่แบบนับถอยหลังปีใหม่และบันทึกประจำวัน
เทมเพลตนับถอยหลังปีใหม่และบันทึกประจำวัน ช่วยให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ปิดท้ายปีเก่าด้วยการทบทวนช่วงเวลาสำคัญเพื่อไตร่ตรองถึงเวลาที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่า
ด้วยเทมเพลตบันทึกแนวคิดด้านสุนทรียภาพนี้ คุณสามารถเพิ่มการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ลงในแดชบอร์ด Notion ของคุณเพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวาและช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจตลอดช่วงวันสุดท้ายของปี!
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการลาพักร้อน, วันหยุด, และการลาที่คุณได้ใช้ในปีที่ผ่านมา
- สร้างคำถามที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดที่สามารถปรับปรุงได้
- สร้างเป้าหมายสำหรับสุขภาพ อาชีพ ความสัมพันธ์ และการเติบโตของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มุ่งมั่นตั้งเป้าหมายและต้องการกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อใช้เวลาที่เหลือในปีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
🧠 ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการเขียนบันทึก:เซ็บ อีแวนส์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ClickUp แบ่งปันว่าการเขียนบันทึกช่วยให้เขามีความสงบ มีสติ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างไร:
*ฉันได้เขียนบันทึกมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นตอนต้น แต่ได้ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฉันเขียนในบันทึกของฉันวันละสองครั้ง โดยตั้งเป้าหมาย ความตั้งใจ และพื้นที่ที่ให้ความสำคัญทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่ามีค่ามากสำหรับฉัน ทุกเช้าเมื่อฉันเขียนบันทึก ฉันจะอ่านทบทวนวันก่อนหน้าเพื่อจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นและทบทวนบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้ ฉันพบว่าฉันสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นผ่านการเขียนบันทึกประจำวัน
6. แบบฟอร์มบันทึกประจำวันและความขอบคุณ
การแสดงความขอบคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย สมุดบันทึกประจำวันและความขอบคุณ จาก Notion. เทมเพลตนี้มีรูปแบบที่สะอาดและมินิมอลซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความขอบคุณและความบวกทุกวัน. ติดตามอารมณ์ของคุณและดูแลสุขภาพจิตของคุณเพื่อเพาะปลูกนิสัยที่ดีซึ่งจะช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณในระยะยาว.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างรายการใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับความขอบคุณประจำวันหรือรายสัปดาห์ และจัดระเบียบด้วยหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
- ใช้คำแนะนำเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเริ่มเขียนบทความของคุณ
- บันทึกประสบการณ์ประจำวันและสะท้อนความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างนิสัยการเขียนบันทึกอย่างมีสติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทั้งประสิทธิภาพและความคิดเชิงบวก
💡 โบนัส: การเขียนบันทึกไม่จำเป็นต้องมีเพียงมิติเดียว หากคุณต้องการเขียนความคิดขณะเดินทาง หรือพูดคุยหากคุณพิมพ์ได้ คุณสามารถทำได้และมากกว่านั้น นี่คือวิธีการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์, เอกสาร, และไฟล์แนบ
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูด และสั่งการบันทึกประจำวันของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ สะดวกทุกที่
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในองค์กร
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณในการบันทึกประจำวัน สร้างบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย
7. แม่แบบบันทึกประจำวันแบบสโตอิก
เทมเพลตบันทึกประจำวันแบบสโตอิก เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง แบ่งบันทึกของคุณตามเป้าหมาย เช่น การออกกำลังกาย การเดินทาง และการพัฒนาตนเอง เทมเพลตนี้ยังมีคำถามกระตุ้นความคิดมากกว่า 250 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณเอาชนะอาการเขียนไม่ออก และช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของคุณโดยการติดตามอารมณ์ของคุณ
- สร้างวินัยและความชัดเจนอย่างต่อเนื่องด้วยกรอบการทำงานที่มีโครงสร้าง
- รักษาความสม่ำเสมอในการเขียนบันทึกที่เชื่อมโยงกับค่านิยม ไม่ใช่เพียงงานที่ต้องทำ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึกที่ต้องการกิจวัตรการเขียนบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วยปรัชญา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตส่วนบุคคลและความชัดเจน
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรตอนเช้าสำหรับผู้ใหญ่
8. แบบฟอร์มนิสัยประจำวัน & บันทึกประจำวัน
ความสม่ำเสมอสามารถรักษาได้ง่ายด้วยระบบติดตามนิสัยที่มีประสิทธิภาพ เทมเพลตนิสัยประจำวัน & บันทึกประจำวัน มีแดชบอร์ดที่สะอาดตาพร้อมช่องทำเครื่องหมาย รายการประจำวันอัตโนมัติ และวงแหวนแสดงความคืบหน้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วยมุมมองปฏิทิน รายสัปดาห์ และตาราง ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความสม่ำเสมอของคุณและปรับแต่งรูปแบบให้ตรงกับเป้าหมายส่วนตัวของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกประจำวัน การออกกำลังกาย หรือการจดจำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตรวจสอบประวัติการมีนิสัยและวิเคราะห์การปรับปรุงด้วยกราฟต่อเนื่อง
- บันทึกข้อมูลประจำวันแยกต่างหากเพื่อสรุปภาพรวมโดยละเอียด
- รายการงานที่มีความหมายทั้งหมดที่คุณทำเสร็จในวันนี้
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการวิธีการจัดการตารางเวลาประจำวันและรายเดือนแบบเห็นภาพชัดเจนพร้อมสร้างนิสัยประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
9. แผนงานรายสัปดาห์, ตัวติดตามนิสัย, และแบบบันทึก
กำลังมองหาเทมเพลตที่น่าสนใจซึ่งช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจดบันทึกได้พร้อมกันอยู่หรือไม่? ลองใช้ เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์ ติดตามนิสัย และบันทึกประจำวัน ซึ่งผสานการวางแผนรายสัปดาห์เข้ากับการติดตามนิสัยและบันทึกย่ออย่างรวดเร็วไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ราบรื่น
คุณจะได้รับมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์แบบภาพรวม รายการสิ่งที่ต้องทำ หัวข้อสำหรับบันทึกความขอบคุณ หน้าสำหรับตั้งเป้าหมายและตัวติดตามนิสัยในตัวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เทมเพลตนี้ยังแสดงภาพรวมของสัปดาห์พร้อมปฏิทิน Notion ที่ฝังไว้ด้วย อินเทอร์เฟซที่มีสีสันสดใสช่วยให้การทำงานและการติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องสนุก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำรายการซื้อของและรายการช้อปปิ้งเพื่อติดตามและจัดการนิสัยการกินของคุณ
- รายการและติดตามนิสัยที่ดีต่อสุขภาพที่คุณต้องการยึดถือ
- เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเทมเพลตสีสันสดใสเพื่อจัดระเบียบสัปดาห์และบันทึกความคิดของตนเอง
10. แม่แบบติดตามเป้าหมายสูงสุด 2025 v1. 2
ต้องการตั้งเป้าหมายประจำปีด้วยเทมเพลตบันทึกของคุณหรือไม่? Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 โดย Notion มอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ด้วยกรอบการทำงาน SMART คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้และบรรลุผลได้ คลิกปุ่มรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อย้ายเป้าหมายของปีปัจจุบันไปยังคลังและวางแผนสำหรับปีถัดไป ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ดแบบภาพ การนับถอยหลังสู่เป้าหมายสำคัญ การแจ้งเตือน และบอร์ดวิสัยทัศน์เฉพาะเพื่อรักษาแรงบันดาลใจให้อยู่ตรงหน้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ด้วยภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความพยายามในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- จัดหมวดหมู่และให้คะแนนเป้าหมายตามอาชีพ, การเงิน, เพื่อน, และอื่น ๆ
- ทบทวนและวิเคราะห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจนและนักวางแผนที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งต้องการวิธีง่าย ๆ ในการสร้างและติดตามเป้าหมายประจำปี
11. แบบฟอร์มติดตามนิสัย 21 วัน
พยายามสร้างกิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอแต่ล้มเหลวอยู่หรือไม่? บรรลุเป้าหมายได้กับ เทมเพลตติดตามนิสัย 21 วันโดย Notion ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถย้ายงานที่ทำเสร็จแล้วไปยังคลังข้อมูลเพื่ออ้างอิงในอนาคตได้
สร้างกิจวัตรประจำวันและดูภาพรวมความสำเร็จที่ด้านล่าง ลองสร้างหน้าปกที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นตัวเองทุกครั้งที่คุณเปิดเทมเพลตนี้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- กำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมทั้งหมดของคุณเพื่อความชัดเจน และกำหนดความถี่รายสัปดาห์
- ใช้ตัวกรองเพื่อติดตามงานต่างๆ ตลอดทั้งสัปดาห์
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการสร้างนิสัยเล็ก ๆ ใหม่ ๆด้วย เทมเพลตที่ง่ายต่อการติดตาม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การบันทึกความรับผิดชอบในไดอารี่ของคุณได้รับการยกระดับด้วยAI Notetaker ของ ClickUp!
คุณสามารถนัดประชุมกับตัวเอง (หรือคู่หูที่คอยรับผิดชอบร่วมกัน) และเชิญ AI Notetaker มาร่วมบันทึกข้อคิดและข้อสังเกตของคุณได้ ระบบจะรับฟัง บันทึกข้อความ และจัดเรียงข้อมูลของคุณอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ทุกข้อคิดถูกเก็บไว้อย่างครบถ้วนและค้นหาได้ง่าย—ทำให้การทบทวนตนเองเป็นเรื่องง่ายขึ้น
12. แม่แบบติดตามกิจวัตรการดูแลผิวแบบพิงค์เอสเธติก
กิจวัตรการดูแลผิวของคุณรู้สึกเหมือนเป็นภาระมากกว่าการดูแลที่ผ่อนคลายหรือไม่? เทมเพลตติดตามกิจวัตรการดูแลผิวแบบ Pink Aesthetic ช่วยให้คุณสร้างและปฏิบัติตามกิจวัตรเพื่อรักษาผิวให้สุขภาพดี
กำหนดรหัสสีสำหรับหน้าตอนกลางคืนและตอนเช้าตามประเภทและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คุณยังสามารถแสดงภาพผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเพิ่มคำคมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รักษาบัญชีรายการสินค้าพร้อมคะแนน, ปริมาณ, ราคา, วันหมดอายุ, และลิงก์สำหรับการซื้อ
- สร้างรายการช้อปปิ้งและตรวจสอบสินค้าเมื่อคุณซื้อ
- รายการการรักษาประจำสัปดาห์ พร้อมประเภท ผลิตภัณฑ์ ความถี่ วัตถุประสงค์ และหมายเหตุ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นดูแลผิวและผู้ที่ชอบทดลองผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างกิจวัตรการดูแลผิวที่สม่ำเสมอหรือติดตามการพัฒนาของผิว
13. แม่แบบวางแผนมื้ออาหารสไตล์พิงค์เอสเธติก
การวางแผนมื้ออาหารสามารถกลายเป็นเรื่องปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบ การค้นหาสูตรอาหาร และการประสานงานเตรียมอาหาร เทมเพลตวางแผนมื้ออาหารสไตล์พิงค์ เอสเธติก โดย Notion ช่วยทำให้ภารกิจประจำวันนี้ง่ายขึ้น
ตั้งการแจ้งเตือนและทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถสร้างแผนอาหารและรายการซื้อของทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนเพื่อให้คุณมีทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมเสมอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดหมวดหมู่สูตรอาหารและแสดงรายการพร้อมคะแนน, เวลาเตรียม, และ URL ของสูตรอาหาร
- สร้างบันทึกอาหารพร้อมรูปภาพ, คะแนน, และรายละเอียดอื่น ๆ
- แปลงหน่วยโดยใช้ตัวแปลงเพื่อการวัดที่แม่นยำ
🔑 เหมาะสำหรับ: เชฟและพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องการแม่แบบที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้การวางแผนและเตรียมอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
14. แม่แบบติดตามการทำความสะอาด
คุณอาจทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของบ้านทุกวัน แต่ยังมีงานบ้านบางอย่างเช่น ซักผ้า ทำความสะอาดลึก ดูดฝุ่น ตัดหญ้า และอื่น ๆ ที่ต้องการเวลาที่เฉพาะเจาะจงและทำตามความถี่ที่กำหนดไว้ ลองใช้แบบติดตามการทำความสะอาดโดย Notion เพื่อช่วยให้งานทำความสะอาดเหล่านี้เป็นไปตามแผน
สร้างรายการงานบ้าน และใช้รายการตรวจสอบเพื่อทำเครื่องหมายความคืบหน้า คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่ออ้างอิงและปรับปรุงได้ เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและอะไรที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างเพลย์ลิสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุก
- จัดหมวดหมู่การทำความสะอาดตามห้องเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- ตั้งค่าให้ระบบรีเซ็ตงานโดยอัตโนมัติทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือครอบครัวที่มีชีวิตเร่งรีบและต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อระบุงานทำความสะอาดและสร้างตารางเวลา
🎥 ดู: การยึดติดกับนิสัยง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถบันทึก, ติดตาม, และปรับแต่งพวกมันได้ในที่เดียว. ClickUp ทำให้เป็นไปได้. และวิดีโอนี้จะบอกคุณว่าใช้ ClickUp เป็นตัวติดตามนิสัยของคุณได้ดีที่สุดอย่างไร.
15. แม่แบบเป้าหมายชีวิต
ต้องการให้วันของคุณมีสมาธิและเกิดประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณหรือไม่? เทมเพลต Life Goals Notion จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยการนับถอยหลังแบบเรียลไทม์สำหรับกำหนดเวลาทั้งหมดของคุณ เพิ่มคำคมในกล่องคำคมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรักษาแรงจูงใจ เทมเพลตนี้ส่งเสริมการเขียนบันทึกอย่างใส่ใจ การวางแผน และการปฏิบัติงานด้วยภาพที่ช่วยผ่อนคลาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มลิงก์เพื่อเข้าถึงเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
- รับคู่มือเป้าหมาย SMART เพื่อบรรลุทุกเป้าหมายตรงเวลา
- ติดตามงานทุกชิ้นทั้งใหญ่และเล็กของคุณเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์อย่างไร้รอยต่อ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ผู้ประกอบการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์, หรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างนิสัยด้วยแนวทางที่มีโครงสร้าง
16. แม่แบบกราฟิกสำหรับติดตามนิสัยด้วยภาพ
กราฟิกติดตามนิสัยด้วยภาพของ Notion เปลี่ยนการติดตามนิสัยให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าดึงดูดทางสายตา มีปฏิทินตารางสีสันสดใสที่ช่วยให้คุณติดตามนิสัยของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เทมเพลตนี้ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยรหัสสีที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถรักษาแรงจูงใจและเห็นความก้าวหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว แผนที่ความร้อนรายปีช่วยให้คุณมองเห็นการเดินทางของนิสัยและติดตามการต่อเนื่องของคุณตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยกราฟที่มีรหัสสี
- ดูภาพรวมของประวัติการปฏิบัติประจำปีเพื่อดูว่าคุณก้าวหน้าไปมากแค่ไหน
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้กิจวัตรประจำวันของคุณเป็นไปตามแผน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดเป็นภาพและผู้หลงใหลในการพัฒนาตนเองที่ต้องการตั้งเป้าหมายและมองเห็นความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจดบันทึกแบบ Bullet Journal
17. แม่แบบการพัฒนาตนเอง 101
เทมเพลตการพัฒนาตนเอง 101 โดย Notion ช่วยให้การวางแผนและการติดตามเส้นทางการเติบโตส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องง่าย คำถามที่แนะนำจะช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และสะท้อนความก้าวหน้าของคุณ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ปฏิทิน รายการ และมุมมองตารางให้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ สมุดบันทึกความกตัญญูให้แนวทางที่สมดุลในการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อให้คุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายด้วยสูตร SMART และระบุขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
- ใช้เวลาในการทบทวนความท้าทาย ความกตัญญู และความสำเร็จ
- สร้างบันทึกและติดตามความคืบหน้าด้วยตัวติดตามแบบภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่พร้อมจะสร้างกิจวัตรที่ดีขึ้น ต้องการกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นสู่การเติบโต
18. แม่แบบการแบ่งเวลาออกกำลังกาย / ตัวติดตาม
ต้องการดูว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าในการออกกำลังกายของคุณหรือไม่? เทมเพลตแบ่งการออกกำลังกาย/ติดตามการออกกำลังกายโดย Notion ช่วยให้คุณทำได้อย่างแน่นอน
มีหน้าตาผู้ใช้ที่สะอาดและจัดระเบียบตามการแบ่งส่วน, กลุ่มกล้ามเนื้อ, และทุกการออกกำลังกาย คุณสามารถเปรียบเทียบการยกน้ำหนักก่อนหน้าและความแข็งแรงที่ได้รับเพิ่มขึ้นได้ และแก้ไขการออกกำลังกายตามการวิเคราะห์ของคุณได้ ระบบยังให้คุณบันทึกเซ็ต, จำนวนครั้ง, น้ำหนัก, และบันทึกสำหรับแต่ละการออกกำลังกายได้ ทั้งหมดถูกจัดเรียงตามวัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ชุดไม้เลื้อยทุกรายละเอียดในแบบที่ติดตั้งไว้
- เห็นความก้าวหน้าเมื่อปริมาณการฝึกอบรมอัปเดตโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงทุกการออกกำลังกายกับกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะและกล้ามเนื้อเป้าหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนการออกกำลังกายและติดตามอัตราความสำเร็จของตนเอง
19. แม่แบบแผนการเรียน Blossom Study Planner
เทมเพลตวางแผนการเรียน Blossom โดย Notion ช่วยให้คุณจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย การบ้าน การเรียนด้วยตนเอง และเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยโมดูลสำหรับตารางเรียน รายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ การติดตามนิสัย เกรด การ์ดแฟลช และส่วนบันทึก—บรรจุอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ง่ายต่อการนำทาง
สมุดวางแผนเล่มนี้ผสานโครงสร้างกับความยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกัน: คุณสามารถปรับแต่งหัวข้อหรือนิสัยของคุณได้, บันทึกการสะท้อนความคิดหรือการบ้าน, และเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับรูปแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รายการวิชาและรวมสิ่งที่ต้องทำ, งานที่ได้รับมอบหมาย, และเอกสารการศึกษา
- ติดตามเวลาที่เหลือก่อนถึงกำหนดส่งด้วยตัวติดตามอัตโนมัติ
- กำหนดสูตรการติดตามความก้าวหน้าเพื่อดูบทที่ครอบคลุมตามหัวข้อ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังมองหาโครงสร้างที่ง่ายในการจัดระเบียบเป้าหมายและงานทางวิชาการของตนเอง
20. แม่แบบติดตามการออกกำลังกาย/กิจวัตรประจำวัน
ต้องการสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายและมั่นใจว่าคุณจะทำตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อแก้ตัวใช่ไหม? เทมเพลตติดตามฟิตเนส/กิจวัตร ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น ด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและคำแนะนำการออกกำลังกาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายสำหรับสัปดาห์ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความคิดเห็นและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบทเรียนการออกกำลังกายหรือการควบคุมอาหารหลังการออกกำลังกาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับสัปดาห์และทำเครื่องหมายสถานะทุกวัน
- จัดหมวดหมู่กิจกรรมในบล็อกกิจกรรมเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- กล่าวถึงกิจวัตรที่ละเอียดสำหรับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการวางแผนตารางออกกำลังกายประจำสัปดาห์เพื่อสร้างนิสัย
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่าเทมเพลตของ Notion จะมอบวิธีที่ง่ายในการสร้างนิสัย แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ:
- ใช้เวลาในการสร้าง: การสร้างเทมเพลตที่ซับซ้อนจากศูนย์นั้นใช้เวลามากและอาจนำไปสู่ความหงุดหงิดเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่า Notion จะมีความยืดหยุ่น แต่บางเทมเพลตอาจจำกัดความสามารถในการปรับแต่งเค้าโครงได้ตามต้องการ เทมเพลตที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานของผู้อื่นอาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
- ไม่มีเครื่องมือติดตามในตัว: Notion ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือการสร้างแผนภูมิที่ง่ายในตัว คุณจะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับสิ่งเหล่านี้
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่: การทำความเข้าใจว่าเทมเพลตทำงานอย่างไรและวิธีการปรับเปลี่ยนนั้นรู้สึกซับซ้อนในตอนแรก
แม่แบบแนวคิดทางเลือก
การติดตามและวิเคราะห์การเติบโตส่วนบุคคลอาจเป็นเรื่องท้าทายด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันของ NotionClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
นี่คือรายการเทมเพลตทางเลือกของNotionที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง:
1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด บันทึกย่อ ติดตามความก้าวหน้า และเปลี่ยนการสะท้อนความคิดให้เป็นการกระทำได้อย่างรวดเร็ว
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนชีวิตประจำวันของคุณพร้อมกำหนดเส้นตายและตารางเวลาได้ในพริบตา รายการบันทึกจะแสดงรายการที่มีวันที่สร้างและความคิดเห็นล่าสุด นอกจากนี้ยังสามารถแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในคลิกเดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกประจำวันของคุณด้วยการสะท้อนความคิด ข้อสรุปสำคัญ หรือแผนการ
- ตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตายที่สมจริงสำหรับความสำเร็จในแต่ละครั้ง
- เพิ่มกระดานไวท์บอร์ด ClickUpเพื่อวางแผนแนวคิดหรือกำหนดขั้นตอนการทำงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนนักศึกษาที่มีชีวิตที่วุ่นวาย ต้องการรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อดูความก้าวหน้า จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนตลอดทั้งวัน
เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp สำหรับการบล็อกเวลา!
⏩ อ่านเพิ่มเติม: แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด
2. แม่แบบแผนชีวิต ClickUp
รู้สึกเหมือนลอยเคว้งและสงสัยว่าชีวิตของคุณควรไปในทิศทางใด? การตั้งเป้าหมายและการรักษาเส้นทางให้ตรงเป้าหมายจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผนชีวิต ClickUp มันช่วยให้คุณกำหนดและวางแผนเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายตามหมวดหมู่ชีวิตที่สำคัญได้ เช่น ครอบครัว, อาชีพ, สุขภาพกายและจิตใจ, ความสัมพันธ์, การเงิน, และอื่น ๆ. ใช้กระดานชีวิตเพื่อดูภาพรวมของงานตามหมวดหมู่ และใช้โหมดกระดานเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบร่วมเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- รวมวิสัยทัศน์, ค่านิยม,เป้าหมาย SMART, การประเมินตนเอง, และลำดับความสำคัญของเป้าหมายหลักของคุณ
- แยกงานออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสมุดวางแผนชีวิตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อตั้งเป้าหมายและทบทวนความก้าวหน้าและความคิดต่างๆ
🔎 คุณรู้หรือไม่? เมื่อคุณเขียนเป้าหมายลงไป คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นถึง42%—ดังนั้นการเขียนบันทึกอาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ!
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
ด้วยกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน การวางแผนอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความก้าวหน้าและทบทวนสิ่งที่ทำไป แต่คุณจะวางแผนได้อย่างละเอียดครบถ้วนได้อย่างไร?แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมให้กับคุณ
ดูทุกงานที่ต้องดำเนินการพร้อมงานย่อย สถานะความสำคัญ ความคืบหน้าในการทำงาน แท็กแผนก วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และความซับซ้อนของงาน เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูไทม์ไลน์ตามหมวดหมู่เพื่อทราบว่าอะไรครบกำหนดและอะไรที่กำลังดำเนินการอยู่
- เพิ่มความคิดเห็นเพื่อบันทึกความคิด, การอัปเดต, หรือข้อมูลเพิ่มเติม
- ตั้งค่าการพึ่งพาเพื่อดูอุปสรรคและเข้าใจลำดับขั้นตอน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเป้าหมายและผู้ที่สร้างกิจวัตร เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว พร้อมทั้งสะท้อนถึงบทเรียนและความท้าทายที่ได้รับ
4. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและระบุทักษะที่จำเป็นในการไปถึงเป้าหมายด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ติดตามความก้าวหน้า และสะท้อนผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อรักษาแรงจูงใจและใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันมีตัวกรองเพื่อค้นหาและจัดเรียงข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าในแบบที่เหมาะกับคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมเวลา, วัตถุประสงค์, แผนการพัฒนา, ผู้รับผิดชอบ, และไตรมาสสำหรับทุกแผนการกระทำ
- สร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อวางแผนทักษะที่คุณมีอยู่และทักษะที่ต้องพัฒนา
- ดูจำนวนทักษะที่คุณกำลังพัฒนาในแต่ละไตรมาส
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระบบเพื่อเสริมสร้างการเติบโตส่วนบุคคลและสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พร้อมที่จะทำให้การเขียนบันทึกประจำวันเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ต้องการเทมเพลตที่ตายตัวใช่ไหม? พบกับClickUp Notepad— สถานที่โปรดใหม่ของคุณสำหรับการบันทึกความคิด ไอเดีย และการสะท้อนความคิด!
- จดบันทึกอะไรก็ได้ ทุกเมื่อ: จับภาพความสำเร็จประจำวัน ความกังวล หรือไอเดียสุดบรรเจิดของคุณได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องใช้กระดาษโน้ตอีกต่อไป
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: สร้างบันทึกแยกสำหรับแต่ละวันหรือแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ความคิดของคุณไม่สูญหายในความยุ่งเหยิง
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์: เริ่มเขียนบันทึกบนแล็ปท็อปของคุณและเสร็จสิ้นบนโทรศัพท์ของคุณ—บันทึกของคุณจะติดตามคุณไปทุกที่
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นผลลัพธ์: เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานหรือการเตือนความจำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นความก้าวหน้าจริง
5. แม่แบบแผนการดูแลตนเอง ClickUp
การรักษาสุขภาพและการรักษาสมดุลอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ แต่เทมเพลตแผนการดูแลตนเองของClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น
วางแผนและจัดระเบียบแผนการดูแลตนเองของคุณตามหมวดหมู่ เช่น จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ และสะท้อนถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง สร้างประเภทการดูแลตนเองแบบกำหนดเอง สุขภาพ การเงิน เวลาหน้าจอ การพักผ่อน ความงาม การเดินทาง และอื่นๆ เพื่อครอบคลุมทุกแง่มุมของความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำเครื่องหมายกิจกรรมว่า ยังไม่เริ่ม, ดำเนินไปตามแผน, ล่าช้า, บรรลุผล, สำเร็จเกินคาด หรืออยู่ระหว่างระงับ
- คิดถึงว่าคุณรู้สึกอย่างไรในระหว่างหรือหลังจากกิจกรรมแต่ละอย่าง หรือบันทึกจุดที่ต้องการปรับปรุง
- ระบุขั้นตอน ทรัพยากรที่จำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมรายการตรวจสอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเองและต้องการกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อเสริมสร้างการดูแลตนเองและรักษาความสม่ำเสมอในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦
นั่นเป็นช่องว่างที่ใหญ่ระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำ! ClickUp สามารถช่วยคุณยกระดับการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำได้ ลองนึกภาพการสร้างกิจวัตรเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย บันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และรักษาการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า—เพราะการเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน
6. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความทะเยอทะยานอันสูงส่งให้กลายเป็นเป้าหมายรายวันที่ทำได้ง่าย คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น การออกกำลังกาย 30 นาที หรือการเขียนบล็อกโพสต์ และแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยหรืองานย่อยที่สามารถจัดการได้
ใช้แบบฟอร์มบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายประจำวันของคุณ และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบริบท. ทิ้งความคิดเห็นไว้ข้าง ๆ งานเพื่อบันทึกการอัปเดตหรือการสะท้อน. นอกจากนี้ ตั้งค่าผู้รับผิดชอบเพื่อรักษาความต่อเนื่อง.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองและตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ติดป้ายกำกับงานว่าเป็นการสะท้อนความคิด, ความขอบคุณ, ความคิด, และอื่น ๆ เพื่อให้ติดตามได้ง่าย
- เพิ่มแท็ก, ติดตามเวลา, กำหนดความสัมพันธ์ของงาน, และตั้งลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณมีสมาธิ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้จัดการที่ต้องการจัดการเป้าหมายและบันทึกข้อมูลรายวันเพื่อทบทวนความก้าวหน้าและจุดที่ควรปรับปรุง
⏩ อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่างเมื่อรู้สึกเบื่อขณะทำงาน
7. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
เมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้น คุณมักจะลืมบางสิ่งบางอย่าง และประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแม่แบบ ClickUp Daily Plannerมอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการจัดการงานประจำวันทั้งส่วนตัวและงานมืออาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของวันและเข้าใจการจัดสรรเวลา เพิ่มบันทึกข้างแต่ละงานเพื่อให้บริบทหรือข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- เพิ่มรายการตรวจสอบ เช่น การซื้อของในร้านขายของชำ ทรัพยากรสำหรับสร้างนิสัยการเขียนบันทึก และอื่นๆ
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยกราฟที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต้องการรูปแบบที่เป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายมากขึ้นในแต่ละวัน พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
⏩ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการเขียนเนื้อหาชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
8. แม่แบบแผนงานรายเดือน ClickUp
คุณเคยลืมงานที่ต้องทำในภายหลังของเดือนหรือไม่ และเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย ทุกอย่างก็กลายเป็นความวุ่นวาย? ไม่ใช่กับเทมเพลต ClickUp Monthly Planner มันให้รายการงานที่ชัดเจนพร้อมความคิดเห็นและหมวดหมู่เช่นการพักผ่อน นิสัย การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยภาพรวมที่ครบถ้วนของงานประจำเดือนและวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แม่แบบนี้ช่วยให้การวางแผนล่วงหน้าและการทำงานอย่างมีสมาธิเป็นเรื่องง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดขีดความสามารถในการทำงานและมอบหมายงานประจำวันให้เหมาะสม
- ดูงานที่ล่าช้า งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสิ้นแล้วโดยใช้มุมมองกระดาน
- ทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลว และสร้างรายการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรักษาความมีประสิทธิผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการทบทวนประจำเดือน
⏩ อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด
9. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Things To Doนำเสนอระบบการติดตามงานประจำวันแบบสะอาดตา พร้อมรายการตรวจสอบในตัวที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ของชีวิต เช่น งาน ส่วนตัว และโรงเรียน คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อย เช่น งานที่ต้องทำประจำวัน งานที่ต้องทำที่ทำงาน และอื่น ๆ ได้ และยังสามารถระบุกิจกรรมต่าง ๆ ลงในรายการตรวจสอบได้อีกด้วย
กำหนดการพึ่งพา, ทบทวนวันของคุณผ่านแบบฟอร์มที่มีให้ในตัว,หรือระดมความคิดเพื่อการปรับปรุง, ทั้งหมดนี้อยู่ในสมุดบันทึกดิจิทัลที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย. มีพื้นที่สำหรับความคิดเห็นหรือไฟล์แนบ, เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการจัดระเบียบและมองเห็นงานประจำวันได้อย่างชัดเจน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกิจวัตรประจำวัน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- อัปโหลดงานผ่าน CSV, Excel หรือเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ เพื่อข้ามการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวติดตามอัตโนมัติที่อัปเดตเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น
- กำหนดปริมาณงานประจำวันของคุณว่าเป็นหนัก ปานกลาง หรือเบา เพื่อปรับสมดุลตารางเวลาของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำภารกิจประจำวันให้เสร็จสมบูรณ์
⏩ อ่านเพิ่มเติม:แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
10. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบ 75 Hard ของ ClickUp
ต้องการเข้าร่วมความท้าทายด้านสุขภาพ 75 Hard หรือไม่?เทมเพลตความท้าทายด้านสุขภาพ 75 Hard ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อแนะนำคุณตลอดโปรแกรมการออกกำลังกายทางกายและจิตใจที่ท้าทายเป็นเวลา 75 วัน
มันรวมถึงรายการตรวจสอบประจำวันสำหรับงานหลักทั้งหมด เริ่มการบันทึกประจำวันด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับนิสัยที่คุณต้องการสร้าง ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายประจำวันหรือการอ่านหนังสือให้จบ และเขียนรายการเหล่านั้นออกสำหรับการเดินทาง 75 วัน โครงสร้างที่เป็นระเบียบนี้ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มความคิดทุกวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ทำเครื่องหมายการพึ่งพาเพื่อวิเคราะห์ความล่าช้าและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รวมทรัพยากร, ขั้นตอนทีละขั้นตอน, หรือรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาเทมเพลตสมุดบันทึกที่มีความสวยงามเพื่อเข้าร่วมความท้าทายด้านสุขภาพ 75 วัน และทำความก้าวหน้าทุกวัน
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: นิสัยของคุณทำงานในรูปแบบวนซ้ำ 3 ขั้นตอน: สัญญาณ, กิจวัตร, รางวัล! สัญญาณจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม, กิจวัตรคือสิ่งที่คุณทำ, และรางวัลคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากทำซ้ำอีก นี่คือวิธีที่สมองของคุณทำงานแบบอัตโนมัติ!
11. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
การทำให้การออกกำลังกายเป็นนิสัยนั้นมากกว่าการแค่ทำตามกิจวัตรให้เสร็จสิ้น.แบบบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเดินทางสู่ความฟิตของคุณอย่างครบถ้วน.
สร้างงานสำหรับแต่ละการออกกำลังกายและบันทึกรายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทการออกกำลังกาย ส่วนของร่างกายที่เน้น ความเข้มข้น และการให้คะแนนส่วนตัว คุณยังสามารถใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อสะท้อนผลการออกกำลังกาย บันทึกความรู้สึก และติดตามการพัฒนาได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกระยะเวลา แคลอรี่ที่เผาผลาญ และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย
- ติดตามนิสัยที่สนับสนุน เช่น อาหารการกิน การนอนหลับ การดื่มน้ำ และจำนวนก้าวในแต่ละวัน
- เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, วิดีโอสอน, และคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตาเพื่อช่วยให้การออกกำลังกายของพวกเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับนิสัยที่ต้องการแต่ละอย่าง—เช่น การออกกำลังกาย การอ่าน หรือการนั่งสมาธิ—และกำหนดให้เกิดขึ้นซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือตามตารางที่กำหนดเองได้
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเมตริกต่างๆ เช่น ความคืบหน้า เป้าหมาย และปริมาณ (เช่น 10,000 ก้าว 15 หน้า) และติดตามนิสัยแต่ละอย่างด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ หากคุณจริงจังกับการติดตามนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพที่ใหญ่กว่า มันยังสามารถผสานเข้ากับระบบจัดการงานและเป้าหมายที่กว้างขึ้นของ ClickUp ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยน
- เพิ่มสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันเพื่อเสริมสร้างความบวก
- ติดตามปริมาณงานประจำวันเพื่อวางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนหรือมืออาชีพที่กำลังมองหาเทมเพลตที่มีรายละเอียดและจัดระเบียบอย่างดีเพื่อสร้างนิสัยและรักษาความสม่ำเสมอ
เสียงจากลูกค้า: นี่คือความคิดเห็นของBeth Barbaglia ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการแผนที่ Vx Group เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ClickUp ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของฉันอย่างแน่นอน และช่วยให้ฉันจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นระเบียบมากขึ้น
13. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
เมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม การวางแผนและเตรียมอาหารจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ.แม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประหยัดเวลาและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
วางแผนมื้ออาหารสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ และเพิ่มรูปภาพเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงภายในเทมเพลต นอกจากนี้ยังสามารถติดตามแผนของคุณได้อย่างง่ายดายในแต่ละวัน เพื่อปรับสูตรอาหาร อัปเดตวัตถุดิบ หรือแก้ไขรายการซื้อของตามความต้องการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แยกการเตรียมงานออกเป็นงานย่อย เช่น การทำรายการส่วนผสม การซื้อของ การอัปโหลดสูตรอาหาร และอื่นๆ
- บันทึกไขมันสุทธิ, คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, แคลอรี, และปริมาณน้ำที่บริโภคเพื่อการวางแผนโภชนาการที่เหมาะสม
- ติดป้ายกำกับอาหารว่าสมดุล, คีโต, เน้นพืช และอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านโภชนาการ
🔑 เหมาะสำหรับ: เชฟและพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระบบในการวางแผนมื้ออาหารและจดรายการสูตรอาหารกับวัตถุดิบไว้ในที่เดียว
14. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถจัดระเบียบงานกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART และจัดลำดับความสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขา
ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อวิเคราะห์เวลาและค้นหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้. นอกจากนี้ จัดตารางเวลาสำหรับการพักผ่อนและช่วงเวลาผ่อนคลายเพื่อรักษาสมดุลและหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับงานบ้าน, โครงการเสริม, หรือเป้าหมายสร้างสรรค์, แบบฟอร์มนี้คือการตั้งค่าที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ, สามารถตรวจสอบได้, และง่ายต่อการจัดการโดยไม่รู้สึกหนักใจ.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รักษาบัญชีรายชื่อบุคคลสำคัญและข้อมูลติดต่อของพวกเขาไว้เพื่อการจัดการงานและชีวิตส่วนตัวของคุณได้ดีขึ้น
- จัดระเบียบทุกสิ่งที่จะเรียนรู้หรือซื้อ พร้อมกับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- ทบทวนทุกวันว่าคุณชอบอะไร สิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และบทเรียนที่ได้รับ ผ่านการจดบันทึก
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเครื่องมือที่มีโครงสร้างเพื่อกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
15. แม่แบบเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสของ ClickUp
คุณมีเป้าหมายการออกกำลังกายที่ชัดเจน แต่การรักษาความสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอาจเป็นเรื่องยากแม่แบบเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีของ ClickUpมอบแผนที่ชัดเจนเพื่อขจัดความไม่สม่ำเสมอเหล่านั้น เริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารเพื่อระบุเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีทั้งหมดของคุณและวางแผนกลยุทธ์ จากนั้นแบ่งย่อยออกเป็นหน้าย่อยสำหรับการออกกำลังกายแต่ละประเภท การออกกำลังกายแต่ละชนิด และแผนการรับประทานอาหาร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดตัวชี้วัดหลัก เช่น จำนวนครั้ง จำนวนเซ็ต ระยะเวลา และอื่น ๆ เพื่อติดตามผลลัพธ์
- ตั้งการบ้านสำหรับการออกกำลังกายทุกครั้งตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็นระเบียบ
- สร้างโปรไฟล์ของคุณพร้อมเป้าหมายการออกกำลังกาย, รูปภาพความคืบหน้า, และสถิติสุขภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีโครงสร้างเพื่อกำหนดเป้าหมายการออกกำลังกายประจำปีและปรับความพยายามให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ทำให้ทุกวันมีความตั้งใจด้วย ClickUp
เทมเพลตบันทึกประจำวันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและสะท้อนความคิดและความรู้สึกของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโครงสร้างให้กับวันของคุณอีกด้วย
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในตัวและเทมเพลตพร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายและสร้างกิจวัตรที่เหมาะสมกับคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีและเขียนบันทึกได้ตามใจคุณ!