วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจดบันทึกแบบ Bullet Journal

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 กรกฎาคม 2567

คุณตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยพลังงานเต็มเปี่ยมและสมาธิแน่วแน่ พร้อมที่จะจัดการกับวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณไม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุดและลำดับความสำคัญที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ไม่รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม? งั้นเตรียมตัวให้พร้อมเลย!

นี่คือความจริงสำหรับผู้คนนับล้านที่ได้ค้นพบพลังของการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล

ระบบบันทึกลูกกระสุน—หรือที่เรียกว่า BuJo—เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ผสมผสานการเขียนบันทึกแบบดั้งเดิมเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำ บางคนในโซเชียลมีเดียเรียก BuJo ว่าเป็นญาติทางจิตวิญญาณของ KonMari ในขณะที่วิธีหลังช่วยให้คุณจัดระเบียบพื้นที่ทางกายภาพของคุณ วิธีแรกช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณ

การผสมผสานสิ่งที่จำเจอย่างการจัดการงานเข้ากับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ทำให้การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลกลายเป็นเทรนด์เพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมควบคู่ไปกับการดูแลตนเองรูปแบบสำคัญในยุค 2000s เช่น การมีสติ (mindfulness) โยคะ และการเขียนบันทึกอีกประเภทหนึ่งคือ การเขียนหน้าเช้า (morning pages)

การค้นหาอย่างง่ายบน YouTube หรือ Instagram จะเผยให้เห็นวิดีโอและโพสต์นับพันจากชุมชนบูลเล็ตเจอร์นัลที่อธิบายวิธีการสร้างหน้าบูลเล็ตเจอร์นัล พร้อมรายละเอียดสิ่งที่คุณสามารถใส่ในบันทึกบูลเล็ตเจอร์นัลของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่มันได้รับความนิยมมากขนาดนี้!

ด้วยจำนวนแฟนคลับมากมายขนาดนี้ ถือเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าแก่การลองอย่างแน่นอน

Bullet Journaling คืออะไร?

การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลเป็นวิธีการจัดระเบียบแบบอนาล็อกที่ใช้สมุดบันทึกธรรมดาเพื่อ ติดตามสิ่งที่ต้องทำ แผนการ และความคิดของคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันและชีวิตโดยรวมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสมาธิ

นวัตกรรมใหม่ในการบริหารโครงการและการบันทึกประจำวัน โดยแนะนำแนวคิดเช่น:

  • การบันทึกอย่างรวดเร็ว: วิธีการย่อสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้สัญลักษณ์และตัวย่อ
  • คอลเลกชัน: รายการตามธีมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ที่ควรดูหรือหนังสือที่ควรอ่าน
  • บันทึกอนาคต: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมายและวางแผนกิจกรรมในอนาคต

ระบบที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณเอาชนะการรับข้อมูลที่มากเกินไปโดยการรวบรวมงาน ความคิด และการสะท้อนคิดไว้ในที่เดียว เช่น ปฏิทินรายเดือน ช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตามที่ไรเดอร์ คาร์โรลล์ ผู้คิดค้นวิธีนี้กล่าวไว้ บูลเล็ตเจอร์นัลคือ "ส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบ ส่วนหนึ่งของการค้นหาตัวเอง และส่วนหนึ่งของการสานฝัน"

ประวัติของ Bullet Journaling

ตามเว็บไซต์ของเขา ไรเดอร์ แคร์โรลล์ ได้เปิดตัววิดีโอสั้นที่อธิบายวิธีการบูเลตเจอร์นัลในปี 2013 ไม่นานหลังจากนั้น เว็บไซต์อย่าง LifeHack.org และ FastCo ก็เริ่มพูดถึงวิดีโอนี้ ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว

ในปี 2014 แคร์โรลได้เปิดตัวแคมเปญ Kickstarter เพื่อระดมทุนสำหรับเว็บไซต์ของเขา (bulletjournal.com) และมอบสมุดบันทึก Leuchtturm ที่ออกแบบมาสำหรับวิธีการ Bullet Journal ให้กับผู้สนับสนุนแต่ละท่าน

ภายในปี 2017 แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนแคร์โรลล์ถึงกับได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน TEDx ในปี 2018 เขาได้ออกหนังสือชื่อ The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติในเวลาไม่นาน

สิ่งนี้ทำให้แครอลเปิดตัวสมุดบันทึกคู่ในปี 2021

วันนี้ ชุมชนการจดบันทึกแบบบูลเล็ต (Bullet Journaling) บน Reddit ชื่อ r/bujo มีผู้ติดตามมากกว่า 375,000 คน แฟน ๆ มักจะแชร์วิดีโอ YouTube และโพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับบูลเล็ตเจอร์นัลของพวกเขา

หนังสือแนะนำ: The Bullet Journal โดย Ryder Carroll

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกแบบ Bullet Journal และวิธีที่มันสามารถปรับปรุงชีวิตของคุณได้ โปรดอ่าน The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future โดย Ryder Carroll

บูเล็ตเจอร์นัล โดย ไรเดอร์ คาร์โรลล์
ผ่านทางAmazon

หนังสือเล่มนี้มีให้บริการในกว่า 28 ภาษา และได้รับคำชมจากทุกคนในชุมชนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายแนวคิดหลักได้ดีไปกว่าผู้เขียนเอง:

แต่ละเล่มของ Bullet Journal คืออีกเล่มหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของคุณ มันเป็นตัวแทนชีวิตที่คุณต้องการใช้ชีวิตหรือไม่? หากไม่ใช่ ให้ใช้บทเรียนที่คุณได้เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวในเล่มต่อไป

หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงแนวคิดเรื่อง 'การใช้ชีวิตอย่างมีเจตจำนง' ซึ่งคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ หนังสือแบ่งออกเป็นสามส่วน:

  • ติดตามอดีต: การสร้างบันทึกความคิด งานที่ทำ และความสำเร็จของคุณ
  • สั่งของขวัญ: พัฒนาระบบเพื่อจัดการงานประจำวันของคุณและค้นหาความชัดเจน
  • ออกแบบอนาคต: กำหนดเป้าหมายที่มีความหมายและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

หนังสือเล่มนี้ยังมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็ว (สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว) และการปรับแต่งบันทึกให้เป็นส่วนตัวเพื่อสร้างระบบของคุณเอง

โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดดั้งเดิมของการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล ก่อนที่โซเชียลมีเดียและกูรูด้านการเพิ่มประสิทธิภาพจะนำมาปรับใช้จนกลายเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

องค์ประกอบหลักของการจดบันทึกแบบบูลเล็ต

การจดบันทึกแบบบูลเล็ตอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานเพียงไม่กี่อย่าง—บางอย่างใช้ทุกวันเพื่อการจัดระเบียบและการทบทวน ในขณะที่บางอย่างให้แผนที่นำทางประจำปี

  1. คอลเลกชัน: นี่คือรายการงานหรือชุดหน้าที่จัดตามธีม ซึ่งอุทิศให้กับหัวข้อเฉพาะ เช่น เป้าหมาย งานอดิเรก หรือโครงการ
  2. ดัชนี: ทำหน้าที่เหมือนสารบัญ โดยแสดงรายการหน้าสำคัญทั้งหมดของคุณพร้อมหมายเลขหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
  3. บันทึกอนาคต: เสนอภาพรวมประจำปีเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญ วันเกิด และกำหนดส่งงานต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือน
  4. บันทึกประจำเดือน: นี่คือสำหรับรายละเอียดของเดือนปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีตารางปฏิทินสำหรับกิจกรรมและรายการงานและเป้าหมายที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  5. บันทึกประจำวัน: นี่คือสมุดวางแผนประจำวันของคุณ ที่คุณใช้จดรายการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

แคร์โรลยังแนะนำให้ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อระบุสถานะหรือลำดับความสำคัญของงาน:

  • สัญลักษณ์หัวข้อย่อย (•) สำหรับการทำเครื่องหมายงาน
  • เครื่องหมายกากบาท (x) เพื่อระบุว่างานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเน้นงานที่สำคัญ
  • วงกลม (o) เพื่อแยกแยะงานออกจากเหตุการณ์
  • เครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อบอกว่าคุณกำลังย้ายงานไปยังวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไป
  • เครื่องหมายน้อยกว่า (<) เพื่อบอกว่าคุณกำลังย้ายงานไปยังวันหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบูเล็ตเจอร์นัล แต่คุณยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยตัวติดตามหรือสมุดบันทึกย่อย ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:

  • บันทึกความกตัญญู
  • ผู้วางแผนมื้ออาหาร
  • ตัวติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่าย
  • ขั้นตอนการดูแลผิว
  • ตัวติดตามนิสัย

ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด

ประโยชน์ของการจดบันทึกแบบบูลเล็ต

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลคือมันคือ เครื่องมือติดตามแบบองค์รวมควบคู่กับพิธีกรรมดูแลตัวเอง มันไม่ใช้เวลามากเท่ากับการเขียนบันทึกห้าหน้าทุกวัน และมันตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสุขภาพทางอารมณ์ของคุณในที่เดียว

นีน่า กรุนเฟลด์โค้ชชีวิตชาวอังกฤษและผู้ก่อตั้ง Life Clubs กล่าวว่า:

การเคลียร์ความคิดด้วยสิ่งเช่นบุลเล็ตเจอร์นัลช่วยให้คุณมีสมาธิและสงบลงได้

นี่คือวิธีบางประการที่วิธีการ BuJo สามารถปรับปรุงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้:

  • ระบบที่ปรับแต่งได้: BuJo ให้คุณมีอิสระในการเพิ่มบุคลิกของคุณเองลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับคุณได้
  • ความชัดเจนมากขึ้น: เนื่องจากการจดบันทึกแบบบูลเล็ทช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ จึงช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
  • การจัดการเวลา: ระหว่างงาน, การทำธุระ, และการเลื่อนดูข่าวร้าย, การจัดการเวลาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. การจดบันทึกแบบบูลเล็ตสามารถช่วยคุณมองเห็นงานและกำหนดเส้นตายได้ชัดเจนขึ้น, ทำให้คุณสามารถจัดตารางวันของคุณได้และหลีกเลี่ยงการต้องรีบทำในนาทีสุดท้าย
  • การติดตามนิสัย: ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มคลาสฟิตเนสใหม่หรือการเรียนภาษา คุณสามารถสร้างระบบในบูเลตเจอร์นัลของคุณเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจได้ นอกจากนี้ บูเลตเจอร์นัลของคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิด
  • คลังทรัพยากร: BuJo ยังสามารถเป็นสถานที่ที่ดีในการติดตามรายการอ่านของคุณ เช่น หนังสือ บทความ และทรัพยากรอื่นๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักการตลาด คุณอาจต้องการเก็บแม่แบบการเขียนเนื้อหาหรือกรอบการวางตำแหน่งที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง
  • การสะท้อนประจำวัน: การจดบันทึกแบบ Bullet Journal สามารถเป็นพื้นที่สำหรับการทบทวนและตรวจสอบตัวเองได้ การทบทวนประจำสัปดาห์สามารถช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับเป้าหมายของคุณได้—เป็นการเพิ่มสติในเวลาน้อยกว่า 15 นาทีต่อวัน

ตอนนี้ มาให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับการบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล

เคล็ดลับสำหรับการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัลอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการจดบันทึกแบบบูลเล็ท—เช่นเดียวกับวิธีการดูแลตัวเองทั้งหมด—คือคุณจะทำได้ดีขึ้นเมื่อฝึกฝน แต่ที่นี่มีเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับสมุดจดบูลเล็ทใหม่ของคุณได้

จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนในช่วงเช้าและช่วงเย็น

ผสานสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณเข้ากับกิจวัตรประจำวันเพื่อสร้างความสม่ำเสมอ การทบทวนแต่ละครั้งสามารถช่วยได้มากในเรื่องนี้

การทบทวนตอนเช้า (5–10 นาที)

  • ตรวจสอบบันทึกประจำวัน (และบันทึกประจำสัปดาห์) สำหรับวันถัดไป
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและเน้นสิ่งที่สำคัญ
  • จัดสรรเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับงานสำคัญ

การทบทวนตอนเย็น (5–10 นาที)

  • ทบทวนวันของคุณ คุณทำภารกิจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยหรือไม่
  • ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังบันทึกของวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไป
  • จดบันทึกข้อคิดเห็น ความคิด หรือข้อสังเกตใด ๆ จากวันนี้
  • กรอกข้อมูลในตัวติดตามของคุณและสมุดบันทึกความขอบคุณของคุณ (หากคุณมี)

สร้างแม่แบบสำหรับเลย์เอาต์

ประหยัดเวลาและแรงด้วยการสร้างเลย์เอาต์ที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายในสมุดบันทึกเปล่า สิ่งเหล่านี้สามารถปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นดีไซน์ ธีม หรือไอเดียใหม่ ๆ สำหรับแต่ละเดือนหรือแต่ละเลย์เอาต์ สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้ไฟล์พิมพ์จากแหล่งออนไลน์

ต้องการทำเองหรือไม่? ออกแบบเทมเพลตหนึ่งชุดสำหรับบันทึกประจำเดือน บันทึกประจำสัปดาห์ บันทึกประจำวัน และตัวติดตามต่างๆ ของคุณ สแกนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดทั้งปี เมื่อสิ้นปี คุณสามารถเข้าเล่มเป็นสมุดบันทึกได้

อีกความคิดหนึ่งคือการซื้อสมุดบันทึกแบบมีหัวข้อย่อยที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม อาจขาดความยืดหยุ่น

ลงทุนในเครื่องเขียนคุณภาพดี

เนื่องจากการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลเป็นกระบวนการแบบอนาล็อก เครื่องมือที่เหมาะสมจึงสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสบการณ์การจดบันทึกของคุณได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • สมุดบันทึก: เลือกสมุดบันทึกที่มีคุณภาพดี กระดาษไม่ซึมหมึก เหมาะสำหรับใช้กับปากกา ปากกาเน้นข้อความ และวาดภาพร่าง สมุดบันทึกแบบมีเส้นตารางจะช่วยให้คุณจัดวางเนื้อหาได้อย่างเป็นระเบียบและตรงแนวโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัด
  • ปากกาและปากกาเน้นข้อความ: เลือกปากกาที่เขียนลื่นและไม่ซึมผ่านกระดาษ ปากกาเน้นข้อความสามารถช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงานหรือแยกแยะข้อมูลที่สำคัญได้
  • องค์ประกอบทางศิลปะอื่น ๆ: เตรียมสต็อกเทปวาชิ,กระดาษโน้ต, สติกเกอร์, และสีเทียนไว้ให้พร้อม เพื่อที่คุณจะได้ตกแต่งสมุดบันทึกของคุณให้สวยงามตามต้องการ
  • กระเป๋า: เพิ่มกระเป๋าไว้ด้านหลังของสมุดบันทึกของคุณเพื่อเก็บตั๋ว, โน้ต, หรือของที่ระลึกอื่น ๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก

เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ

การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลคือการสร้างระบบที่เหมาะกับตัวคุณเอง อย่าพยายามลอกเลียนแบบหน้าบันทึกที่ดูซับซ้อนที่คุณเห็นในออนไลน์ สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลเป็นงานมากกว่าการดูแลตัวเอง

นี่คือวิธีที่จะค่อยๆ เริ่ม:

  • เริ่มต้นด้วยบันทึกอนาคตพื้นฐานและบันทึกประจำเดือน
  • ติดตามงานสำคัญบางงานในแต่ละวัน
  • ค่อยๆ เพิ่มตัวติดตามหรือองค์ประกอบอื่นๆ เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบมากขึ้น

จำไว้ว่า บูลเล็ตเจอร์นัลของคุณคือเครื่องมือส่วนตัว คุณสามารถสนุกกับการปรับแต่งได้ตามใจชอบ!

การใช้และการยกตัวอย่างของบูลเล็ตเจอร์นัล

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้งานจริงของระบบบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัลปฏิบัติและพัฒนาเทคนิคนี้ ซึ่งจะให้ไอเดียในการปรับแต่งบูลเล็ตเจอร์นัลของคุณให้เหมาะกับตัวเอง

สเปรดรายเดือน

สเปรดง่าย ๆ ที่สนุก ทำง่าย และดูดี แถมคุณไม่ต้องใช้อุปกรณ์ศิลปะเพิ่มเติมเลย

สเปรดรายเดือน
ผ่านทางPinterest

ต้องการอะไรที่เรียบง่ายกว่านี้ไหม? นี่คือหน้าเรียบง่ายสุดๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ที่คุณสามารถสร้างได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที

สเปรดรายเดือน
ผ่านทางPinterest

ผังรายสัปดาห์

รูปแบบพื้นฐานรายสัปดาห์นี้ที่มีงาน, โครงการ, และแม้กระทั่งปฏิทินสามารถเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม (และไม่ซับซ้อน) ให้กับเทมเพลต BuJo ของคุณได้

ผังรายสัปดาห์
ผ่านทางPinterest

อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกสร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้เช่นกัน:

ผังรายสัปดาห์
ผ่านทางPinterest

ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว นี่คือตัวติดตามที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อให้สมุดบันทึกของคุณเป็นแบบของคุณมากขึ้น

1. ตัวติดตามนิสัย

ตัวติดตามนิสัยช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มของนิสัยของคุณ เช่น เมื่อคุณมีประสิทธิภาพและเมื่อไม่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถรวมกับตัวติดตามอารมณ์เพื่อระบุอารมณ์ของคุณส่งผลต่อนิสัยของคุณอย่างไร

ตัวติดตามนิสัย
ผ่านทางPinterest

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกันหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการติดตามนิสัยแบบดิจิทัล

2. ผู้วางแผนมื้ออาหาร

อีกหนึ่งสิ่งที่นิยมเพิ่มเข้าไปในบูโจคือการวางแผนมื้ออาหาร ซึ่งช่วยให้การตอบคำถามว่า 'วันนี้จะกินอะไรดี' ง่ายขึ้น และยังช่วยให้คุณวางแผนการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อีกด้วย

ผู้วางแผนมื้ออาหาร
ผ่านทางPinterest

เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

ทำให้การซื้อของชำ การจัดระเบียบสูตรอาหาร และการเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การซื้อของชำ การจัดระเบียบสูตรอาหาร และการเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp

เทมเพลตนี้มีพื้นที่ให้คุณวางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ สร้างรายการของที่ต้องซื้อ และติดตามวัตถุดิบที่ใช้ คุณยังสามารถใช้เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนมื้ออาหารได้อีกด้วย

3. ตัวติดตามค่าใช้จ่าย

มาสรุปส่วนนี้กันด้วยเครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายที่มีประโยชน์มาก ๆ ตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร พร้อมทั้งมีหน้าสำหรับติดตามเงินออมของคุณโดยเฉพาะ

ตัวติดตามค่าใช้จ่าย
ผ่านทางPinterest

เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUp ยังสามารถช่วยคุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียดมากขึ้น ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่สามารถลดการใช้จ่ายได้ และส่งเสริมให้คุณออมเงินเพื่อเป้าหมายของคุณ

ติดตามการเงินและความก้าวหน้าของคุณบนเส้นทางสู่การบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่มากขึ้นด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามการเงินและความก้าวหน้าของคุณบนเส้นทางสู่การบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่มากขึ้นด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

ใช้เพื่อเริ่มต้นสร้างและปฏิบัติตามงบประมาณ

ความท้าทายในการใช้ Bullet Journaling

แม้ว่าวิธีการ Bullet Journaling จะช่วยให้คุณมีช่องทางในการติดตามเป้าหมายและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย:

  • การค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณ: การจดบันทึกแบบ Bullet Journal มีความยืดหยุ่นสูงมาก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก การใช้เวลาทดลองจัดรูปแบบและตัวติดตามต่างๆ เช่น พฤติกรรม อารมณ์ การทำงาน ความรู้สึกขอบคุณ อาจช่วยให้คุณค้นพบวิธีที่เหมาะสมและควรรวมไว้ในสมุดบันทึกของคุณ
  • การรักษาความสม่ำเสมอ: การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลเป็นนิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวันซึ่งให้ประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
  • การเปรียบเทียบสเปรดของคุณกับผู้อื่น: โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยสเปรดในบูเลตเจอร์นัลที่สร้างสรรค์อย่างเหลือเชื่อ สิ่งนี้อาจทำให้สมุดบันทึกของคุณรู้สึกไม่ดีพอ
  • มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ: การให้ความสำคัญกับความสวยงามในชุมชนบูลเล็ตเจอร์นัลอาจนำไปสู่การทำซ้ำหลายครั้ง จำไว้ว่ามันควรเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ผลงานศิลปะ
  • เวลาในการติดตาม: การตั้งค่าและดูแลสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลอาจใช้เวลา โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่ ควรกำหนดเวลาที่คุณสามารถทุ่มเทให้กับมันในแต่ละวันอย่างสมเหตุสมผล และเริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐานก่อน คุณสามารถเพิ่มรูปแบบที่ซับซ้อนและตัวติดตามต่าง ๆ ในภายหลังได้
  • การย้ายงาน: การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลคือการเขียนและเขียนซ้ำสิ่งต่างๆ คุณมักจะย้ายเหตุการณ์จากมุมมองรายปีไปยังมุมมองรายเดือนและมุมมองรายสัปดาห์ และย้ายงานจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกน่าเบื่อได้

เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ เรามีวิธีแก้ปัญหาที่สามารถทำให้การจดบันทึกแบบบูลเล็ตสนุกขึ้น

วิธีการนำระบบ Bullet Journal มาใช้ใน ClickUp

ภาพที่สมบูรณ์แบบ—พร้อมด้วยเทปวาชิ, การจัดวางตามธีม, และสติกเกอร์—ที่แสดงออนไลน์สามารถสร้างความกดดันให้กับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มทำบุลเล็ตเจอร์นัล (หรือผู้ที่ไม่มีความสามารถทางศิลปะ)

ทันใดนั้น คุณเริ่มให้ความสำคัญกับความสวยงามของการจัดหน้าและสร้างบันทึกรายวันแบบละเอียดมากขึ้น แทนที่จะเน้นที่จุดประสงค์หลัก—การจัดระเบียบชีวิตของคุณ นอกจากนี้ การสร้างรูปแบบเหล่านี้เดือนแล้วเดือนอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก

การจดบันทึกแบบบูลเล็ต
ผ่านทางReddit

ทางออกของปัญหานี้? เปลี่ยนมาใช้การบันทึกแบบดิจิทัล

ตัวเลือกหนึ่งคือการใช้ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน มีแอปพลิเคชันมือถือ, แม่แบบ, และแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้วย AI เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเขียนงานใหม่ทุกครั้งที่คุณปรับกำหนดเวลาใหม่

นี่คือแมตต์ แร็กแลนด์ กำลังสาธิตให้ผู้คนดูว่าเขาทำบุลเลตเจอร์นัลด้วย ClickUp อย่างไร

และเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถทำได้เช่นกัน—ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ

1. สร้างรายการงานหลัก (หรือที่เรียกว่า Brain Dump)

คุณสามารถไปที่ClickUp Tasksและสร้างรายการของทุกสิ่งที่คุณต้องการทำได้ เพิ่มงานทั้งหมดของคุณ—ทั้งใหญ่ เล็ก งานอดิเรก งาน—ลงไปในนั้น ไม่สำคัญว่ามันครอบคลุมด้านใดของชีวิตคุณหรือคุณวางแผนจะทำเมื่อไหร่

งานใน ClickUp
เพิ่มงานทั้งหมดของคุณพร้อมวันที่ครบกำหนดใน ClickUp Tasks

คุณยังสามารถสร้างส่วนแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน—วันเกิด, วันครบรอบ, และการเดินทาง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจเหล่านี้ตามความสำคัญหรือลักษณะของมันในชีวิตของคุณโดยใช้แท็ก

2. ย้ายงานไปยังมุมมองปฏิทิน

ตอนนี้คุณได้เพิ่มวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานแล้ว คุณสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินของClickUpในรูปแบบรายเดือนได้ ง่ายใช่ไหม?

มุมมองปฏิทิน ClickUp
ดูงานของคุณในรูปแบบตารางรายเดือนใน ClickUp ด้วยมุมมองปฏิทิน

3. ตั้งค่าบันทึกประจำวัน

หลังจากจัดเรียงรายการงานประจำเดือนของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบันทึกประจำวัน คุณสามารถใช้แม่แบบ ClickUp Daily Plannerเพื่อติดตามนิสัยประจำวันของคุณพร้อมกับงานเฉพาะที่คุณเพิ่มไว้สำหรับวันนั้น

วางแผนวันของคุณและทำตามแผนด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนวันของคุณและทำตามแผนด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับนิสัย เช่น การออกกำลังกายหรือการทานวิตามิน
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยแท็กที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าภารกิจนั้นเกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องส่วนตัว
  • ดูงานทั้งหมดในปฏิทิน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของวันของคุณได้อย่างชัดเจน
  • ติดตามความก้าวหน้าของนิสัยของคุณด้วยตัวติดตามความก้าวหน้า หรือแม้กระทั่งเป้าหมายสำคัญ

การใช้เทมเพลตนี้ยังมีประโยชน์หลายประการ:

  • ระดับความเครียดลดลง
  • การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ง่ายขึ้น
  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

ภายในเทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง (เปิดและเสร็จสิ้น) มุมมองที่กำหนดเอง (งานทั้งหมด, ปฏิทิน, และเริ่มต้นที่นี่) และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานประจำวันของคุณและรักษาความเป็นระเบียบได้ ไม่ต้องกังวล เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานประจำวันของคุณ

4. ฝึกสติด้วย ClickUp Docs

เมื่อคุณได้ทำส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มบันทึกของคุณ เช่น หน้าการฝึกสติหรือบันทึกความขอบคุณ ลงในClickUp Docs คุณสามารถสร้างวิกิใน Docs โดยใช้หน้าใหม่สำหรับแต่ละรายการ หรือใช้ตารางที่มีวันที่และรายการความขอบคุณของคุณก็ได้

คลิกอัพ ด็อกส์
เพิ่มหน้าย่อยเพื่อบันทึกความคิดของคุณหรือเพิ่มรายการขอบคุณด้วย ClickUp Docs

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp— เพื่อค้นหาภารกิจหรือแม้กระทั่งช่วยคุณในการคิดค้นไอเดียผ่านเทมเพลตและคำแนะนำหรือวิเคราะห์บันทึกประจำวันของคุณได้

ClickUp Brain
ทำให้การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเป็นเหมือนการสนทนาด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็วการสร้างหัวข้อหรือรายการคอลเลกชันของคุณและอื่นๆ อีกมากมาย

เปลี่ยนการจดบันทึกแบบ Bullet Journal ของคุณให้เป็นดิจิทัลด้วย ClickUp

หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้เครื่องมือดิจิทัลมากกว่าแบบอนาล็อก แต่ยังต้องการได้รับประโยชน์จากบูลเล็ทเจอร์นัล ClickUp สามารถช่วยคุณได้แน่นอน

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ความก้าวหน้าในแต่ละวันได้ลึกยิ่งขึ้น รับคำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ เช่น คุณทำนิสัยต่อเนื่องกันกี่วันแล้ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

สมัครใช้ ClickUp ฟรี และตั้งค่าสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณให้เสร็จภายใน 20 นาที