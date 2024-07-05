วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจดบันทึกแบบ Bullet Journal

คุณตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยพลังงานเต็มเปี่ยมและสมาธิแน่วแน่ พร้อมที่จะจัดการกับวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณไม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุดและลำดับความสำคัญที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ไม่รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม? งั้นเตรียมตัวให้พร้อมเลย!
นี่คือความจริงสำหรับผู้คนนับล้านที่ได้ค้นพบพลังของการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล
ระบบบันทึกลูกกระสุน—หรือที่เรียกว่า BuJo—เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ผสมผสานการเขียนบันทึกแบบดั้งเดิมเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำ บางคนในโซเชียลมีเดียเรียก BuJo ว่าเป็นญาติทางจิตวิญญาณของ KonMari ในขณะที่วิธีหลังช่วยให้คุณจัดระเบียบพื้นที่ทางกายภาพของคุณ วิธีแรกช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณ
การผสมผสานสิ่งที่จำเจอย่างการจัดการงานเข้ากับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ทำให้การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลกลายเป็นเทรนด์เพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมควบคู่ไปกับการดูแลตนเองรูปแบบสำคัญในยุค 2000s เช่น การมีสติ (mindfulness) โยคะ และการเขียนบันทึกอีกประเภทหนึ่งคือ การเขียนหน้าเช้า (morning pages)
การค้นหาอย่างง่ายบน YouTube หรือ Instagram จะเผยให้เห็นวิดีโอและโพสต์นับพันจากชุมชนบูลเล็ตเจอร์นัลที่อธิบายวิธีการสร้างหน้าบูลเล็ตเจอร์นัล พร้อมรายละเอียดสิ่งที่คุณสามารถใส่ในบันทึกบูลเล็ตเจอร์นัลของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่มันได้รับความนิยมมากขนาดนี้!
ด้วยจำนวนแฟนคลับมากมายขนาดนี้ ถือเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าแก่การลองอย่างแน่นอน
Bullet Journaling คืออะไร?
การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลเป็นวิธีการจัดระเบียบแบบอนาล็อกที่ใช้สมุดบันทึกธรรมดาเพื่อ ติดตามสิ่งที่ต้องทำ แผนการ และความคิดของคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันและชีวิตโดยรวมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสมาธิ
นวัตกรรมใหม่ในการบริหารโครงการและการบันทึกประจำวัน โดยแนะนำแนวคิดเช่น:
- การบันทึกอย่างรวดเร็ว: วิธีการย่อสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้สัญลักษณ์และตัวย่อ
- คอลเลกชัน: รายการตามธีมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ที่ควรดูหรือหนังสือที่ควรอ่าน
- บันทึกอนาคต: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมายและวางแผนกิจกรรมในอนาคต
ระบบที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณเอาชนะการรับข้อมูลที่มากเกินไปโดยการรวบรวมงาน ความคิด และการสะท้อนคิดไว้ในที่เดียว เช่น ปฏิทินรายเดือน ช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตามที่ไรเดอร์ คาร์โรลล์ ผู้คิดค้นวิธีนี้กล่าวไว้ บูลเล็ตเจอร์นัลคือ "ส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบ ส่วนหนึ่งของการค้นหาตัวเอง และส่วนหนึ่งของการสานฝัน"
ประวัติของ Bullet Journaling
ตามเว็บไซต์ของเขา ไรเดอร์ แคร์โรลล์ ได้เปิดตัววิดีโอสั้นที่อธิบายวิธีการบูเลตเจอร์นัลในปี 2013 ไม่นานหลังจากนั้น เว็บไซต์อย่าง LifeHack.org และ FastCo ก็เริ่มพูดถึงวิดีโอนี้ ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว
ในปี 2014 แคร์โรลได้เปิดตัวแคมเปญ Kickstarter เพื่อระดมทุนสำหรับเว็บไซต์ของเขา (bulletjournal.com) และมอบสมุดบันทึก Leuchtturm ที่ออกแบบมาสำหรับวิธีการ Bullet Journal ให้กับผู้สนับสนุนแต่ละท่าน
ภายในปี 2017 แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนแคร์โรลล์ถึงกับได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน TEDx ในปี 2018 เขาได้ออกหนังสือชื่อ The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติในเวลาไม่นาน
สิ่งนี้ทำให้แครอลเปิดตัวสมุดบันทึกคู่ในปี 2021
วันนี้ ชุมชนการจดบันทึกแบบบูลเล็ต (Bullet Journaling) บน Reddit ชื่อ r/bujo มีผู้ติดตามมากกว่า 375,000 คน แฟน ๆ มักจะแชร์วิดีโอ YouTube และโพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับบูลเล็ตเจอร์นัลของพวกเขา
หนังสือแนะนำ: The Bullet Journal โดย Ryder Carroll
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกแบบ Bullet Journal และวิธีที่มันสามารถปรับปรุงชีวิตของคุณได้ โปรดอ่าน The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future โดย Ryder Carroll
หนังสือเล่มนี้มีให้บริการในกว่า 28 ภาษา และได้รับคำชมจากทุกคนในชุมชนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายแนวคิดหลักได้ดีไปกว่าผู้เขียนเอง:
แต่ละเล่มของ Bullet Journal คืออีกเล่มหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของคุณ มันเป็นตัวแทนชีวิตที่คุณต้องการใช้ชีวิตหรือไม่? หากไม่ใช่ ให้ใช้บทเรียนที่คุณได้เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวในเล่มต่อไป
แต่ละเล่มของ Bullet Journal คืออีกเล่มหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของคุณ มันเป็นตัวแทนชีวิตที่คุณต้องการใช้ชีวิตหรือไม่? หากไม่ใช่ ให้ใช้บทเรียนที่คุณได้เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนเรื่องราวในเล่มต่อไป
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงแนวคิดเรื่อง 'การใช้ชีวิตอย่างมีเจตจำนง' ซึ่งคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ หนังสือแบ่งออกเป็นสามส่วน:
- ติดตามอดีต: การสร้างบันทึกความคิด งานที่ทำ และความสำเร็จของคุณ
- สั่งของขวัญ: พัฒนาระบบเพื่อจัดการงานประจำวันของคุณและค้นหาความชัดเจน
- ออกแบบอนาคต: กำหนดเป้าหมายที่มีความหมายและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
หนังสือเล่มนี้ยังมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็ว (สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว) และการปรับแต่งบันทึกให้เป็นส่วนตัวเพื่อสร้างระบบของคุณเอง
โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดดั้งเดิมของการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล ก่อนที่โซเชียลมีเดียและกูรูด้านการเพิ่มประสิทธิภาพจะนำมาปรับใช้จนกลายเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
องค์ประกอบหลักของการจดบันทึกแบบบูลเล็ต
การจดบันทึกแบบบูลเล็ตอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานเพียงไม่กี่อย่าง—บางอย่างใช้ทุกวันเพื่อการจัดระเบียบและการทบทวน ในขณะที่บางอย่างให้แผนที่นำทางประจำปี
- คอลเลกชัน: นี่คือรายการงานหรือชุดหน้าที่จัดตามธีม ซึ่งอุทิศให้กับหัวข้อเฉพาะ เช่น เป้าหมาย งานอดิเรก หรือโครงการ
- ดัชนี: ทำหน้าที่เหมือนสารบัญ โดยแสดงรายการหน้าสำคัญทั้งหมดของคุณพร้อมหมายเลขหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- บันทึกอนาคต: เสนอภาพรวมประจำปีเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญ วันเกิด และกำหนดส่งงานต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือน
- บันทึกประจำเดือน: นี่คือสำหรับรายละเอียดของเดือนปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีตารางปฏิทินสำหรับกิจกรรมและรายการงานและเป้าหมายที่มีรายละเอียดมากขึ้น
- บันทึกประจำวัน: นี่คือสมุดวางแผนประจำวันของคุณ ที่คุณใช้จดรายการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
แคร์โรลยังแนะนำให้ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อระบุสถานะหรือลำดับความสำคัญของงาน:
- สัญลักษณ์หัวข้อย่อย (•) สำหรับการทำเครื่องหมายงาน
- เครื่องหมายกากบาท (x) เพื่อระบุว่างานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเน้นงานที่สำคัญ
- วงกลม (o) เพื่อแยกแยะงานออกจากเหตุการณ์
- เครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อบอกว่าคุณกำลังย้ายงานไปยังวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไป
- เครื่องหมายน้อยกว่า (<) เพื่อบอกว่าคุณกำลังย้ายงานไปยังวันหรือสัปดาห์ก่อนหน้า
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบูเล็ตเจอร์นัล แต่คุณยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยตัวติดตามหรือสมุดบันทึกย่อย ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- บันทึกความกตัญญู
- ผู้วางแผนมื้ออาหาร
- ตัวติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่าย
- ขั้นตอนการดูแลผิว
- ตัวติดตามนิสัย
ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด
ประโยชน์ของการจดบันทึกแบบบูลเล็ต
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลคือมันคือ เครื่องมือติดตามแบบองค์รวมควบคู่กับพิธีกรรมดูแลตัวเอง มันไม่ใช้เวลามากเท่ากับการเขียนบันทึกห้าหน้าทุกวัน และมันตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสุขภาพทางอารมณ์ของคุณในที่เดียว
นีน่า กรุนเฟลด์โค้ชชีวิตชาวอังกฤษและผู้ก่อตั้ง Life Clubs กล่าวว่า:
การเคลียร์ความคิดด้วยสิ่งเช่นบุลเล็ตเจอร์นัลช่วยให้คุณมีสมาธิและสงบลงได้
การเคลียร์ความคิดด้วยสิ่งเช่นบุลเล็ตเจอร์นัลช่วยให้คุณมีสมาธิและสงบลงได้
นี่คือวิธีบางประการที่วิธีการ BuJo สามารถปรับปรุงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้:
- ระบบที่ปรับแต่งได้: BuJo ให้คุณมีอิสระในการเพิ่มบุคลิกของคุณเองลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับคุณได้
- ความชัดเจนมากขึ้น: เนื่องจากการจดบันทึกแบบบูลเล็ทช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ จึงช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
- การจัดการเวลา: ระหว่างงาน, การทำธุระ, และการเลื่อนดูข่าวร้าย, การจัดการเวลาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. การจดบันทึกแบบบูลเล็ตสามารถช่วยคุณมองเห็นงานและกำหนดเส้นตายได้ชัดเจนขึ้น, ทำให้คุณสามารถจัดตารางวันของคุณได้และหลีกเลี่ยงการต้องรีบทำในนาทีสุดท้าย
- การติดตามนิสัย: ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มคลาสฟิตเนสใหม่หรือการเรียนภาษา คุณสามารถสร้างระบบในบูเลตเจอร์นัลของคุณเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจได้ นอกจากนี้ บูเลตเจอร์นัลของคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิด
- คลังทรัพยากร: BuJo ยังสามารถเป็นสถานที่ที่ดีในการติดตามรายการอ่านของคุณ เช่น หนังสือ บทความ และทรัพยากรอื่นๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักการตลาด คุณอาจต้องการเก็บแม่แบบการเขียนเนื้อหาหรือกรอบการวางตำแหน่งที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง
- การสะท้อนประจำวัน: การจดบันทึกแบบ Bullet Journal สามารถเป็นพื้นที่สำหรับการทบทวนและตรวจสอบตัวเองได้ การทบทวนประจำสัปดาห์สามารถช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับเป้าหมายของคุณได้—เป็นการเพิ่มสติในเวลาน้อยกว่า 15 นาทีต่อวัน
ตอนนี้ มาให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับการบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล
เคล็ดลับสำหรับการจดบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัลอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการจดบันทึกแบบบูลเล็ท—เช่นเดียวกับวิธีการดูแลตัวเองทั้งหมด—คือคุณจะทำได้ดีขึ้นเมื่อฝึกฝน แต่ที่นี่มีเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับสมุดจดบูลเล็ทใหม่ของคุณได้
จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนในช่วงเช้าและช่วงเย็น
ผสานสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณเข้ากับกิจวัตรประจำวันเพื่อสร้างความสม่ำเสมอ การทบทวนแต่ละครั้งสามารถช่วยได้มากในเรื่องนี้
การทบทวนตอนเช้า (5–10 นาที)
- ตรวจสอบบันทึกประจำวัน (และบันทึกประจำสัปดาห์) สำหรับวันถัดไป
- จัดลำดับความสำคัญของงานและเน้นสิ่งที่สำคัญ
- จัดสรรเวลาที่มุ่งเน้นสำหรับงานสำคัญ
การทบทวนตอนเย็น (5–10 นาที)
- ทบทวนวันของคุณ คุณทำภารกิจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยหรือไม่
- ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังบันทึกของวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไป
- จดบันทึกข้อคิดเห็น ความคิด หรือข้อสังเกตใด ๆ จากวันนี้
- กรอกข้อมูลในตัวติดตามของคุณและสมุดบันทึกความขอบคุณของคุณ (หากคุณมี)
สร้างแม่แบบสำหรับเลย์เอาต์
ประหยัดเวลาและแรงด้วยการสร้างเลย์เอาต์ที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายในสมุดบันทึกเปล่า สิ่งเหล่านี้สามารถปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณ และคุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นดีไซน์ ธีม หรือไอเดียใหม่ ๆ สำหรับแต่ละเดือนหรือแต่ละเลย์เอาต์ สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้ไฟล์พิมพ์จากแหล่งออนไลน์
ต้องการทำเองหรือไม่? ออกแบบเทมเพลตหนึ่งชุดสำหรับบันทึกประจำเดือน บันทึกประจำสัปดาห์ บันทึกประจำวัน และตัวติดตามต่างๆ ของคุณ สแกนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดทั้งปี เมื่อสิ้นปี คุณสามารถเข้าเล่มเป็นสมุดบันทึกได้
อีกความคิดหนึ่งคือการซื้อสมุดบันทึกแบบมีหัวข้อย่อยที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม อาจขาดความยืดหยุ่น
ลงทุนในเครื่องเขียนคุณภาพดี
เนื่องจากการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลเป็นกระบวนการแบบอนาล็อก เครื่องมือที่เหมาะสมจึงสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสบการณ์การจดบันทึกของคุณได้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- สมุดบันทึก: เลือกสมุดบันทึกที่มีคุณภาพดี กระดาษไม่ซึมหมึก เหมาะสำหรับใช้กับปากกา ปากกาเน้นข้อความ และวาดภาพร่าง สมุดบันทึกแบบมีเส้นตารางจะช่วยให้คุณจัดวางเนื้อหาได้อย่างเป็นระเบียบและตรงแนวโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัด
- ปากกาและปากกาเน้นข้อความ: เลือกปากกาที่เขียนลื่นและไม่ซึมผ่านกระดาษ ปากกาเน้นข้อความสามารถช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงานหรือแยกแยะข้อมูลที่สำคัญได้
- องค์ประกอบทางศิลปะอื่น ๆ: เตรียมสต็อกเทปวาชิ,กระดาษโน้ต, สติกเกอร์, และสีเทียนไว้ให้พร้อม เพื่อที่คุณจะได้ตกแต่งสมุดบันทึกของคุณให้สวยงามตามต้องการ
- กระเป๋า: เพิ่มกระเป๋าไว้ด้านหลังของสมุดบันทึกของคุณเพื่อเก็บตั๋ว, โน้ต, หรือของที่ระลึกอื่น ๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ
การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลคือการสร้างระบบที่เหมาะกับตัวคุณเอง อย่าพยายามลอกเลียนแบบหน้าบันทึกที่ดูซับซ้อนที่คุณเห็นในออนไลน์ สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลเป็นงานมากกว่าการดูแลตัวเอง
นี่คือวิธีที่จะค่อยๆ เริ่ม:
- เริ่มต้นด้วยบันทึกอนาคตพื้นฐานและบันทึกประจำเดือน
- ติดตามงานสำคัญบางงานในแต่ละวัน
- ค่อยๆ เพิ่มตัวติดตามหรือองค์ประกอบอื่นๆ เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบมากขึ้น
จำไว้ว่า บูลเล็ตเจอร์นัลของคุณคือเครื่องมือส่วนตัว คุณสามารถสนุกกับการปรับแต่งได้ตามใจชอบ!
การใช้และการยกตัวอย่างของบูลเล็ตเจอร์นัล
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้งานจริงของระบบบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัลปฏิบัติและพัฒนาเทคนิคนี้ ซึ่งจะให้ไอเดียในการปรับแต่งบูลเล็ตเจอร์นัลของคุณให้เหมาะกับตัวเอง
สเปรดรายเดือน
สเปรดง่าย ๆ ที่สนุก ทำง่าย และดูดี แถมคุณไม่ต้องใช้อุปกรณ์ศิลปะเพิ่มเติมเลย
ต้องการอะไรที่เรียบง่ายกว่านี้ไหม? นี่คือหน้าเรียบง่ายสุดๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ที่คุณสามารถสร้างได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที
ผังรายสัปดาห์
รูปแบบพื้นฐานรายสัปดาห์นี้ที่มีงาน, โครงการ, และแม้กระทั่งปฏิทินสามารถเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม (และไม่ซับซ้อน) ให้กับเทมเพลต BuJo ของคุณได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกสร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้เช่นกัน:
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว นี่คือตัวติดตามที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อให้สมุดบันทึกของคุณเป็นแบบของคุณมากขึ้น
1. ตัวติดตามนิสัย
ตัวติดตามนิสัยช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มของนิสัยของคุณ เช่น เมื่อคุณมีประสิทธิภาพและเมื่อไม่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถรวมกับตัวติดตามอารมณ์เพื่อระบุอารมณ์ของคุณส่งผลต่อนิสัยของคุณอย่างไร
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกันหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการติดตามนิสัยแบบดิจิทัล
2. ผู้วางแผนมื้ออาหาร
อีกหนึ่งสิ่งที่นิยมเพิ่มเข้าไปในบูโจคือการวางแผนมื้ออาหาร ซึ่งช่วยให้การตอบคำถามว่า 'วันนี้จะกินอะไรดี' ง่ายขึ้น และยังช่วยให้คุณวางแผนการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อีกด้วย
เทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้มีพื้นที่ให้คุณวางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ สร้างรายการของที่ต้องซื้อ และติดตามวัตถุดิบที่ใช้ คุณยังสามารถใช้เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนมื้ออาหารได้อีกด้วย
3. ตัวติดตามค่าใช้จ่าย
มาสรุปส่วนนี้กันด้วยเครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายที่มีประโยชน์มาก ๆ ตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร พร้อมทั้งมีหน้าสำหรับติดตามเงินออมของคุณโดยเฉพาะ
เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUp ยังสามารถช่วยคุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียดมากขึ้น ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่สามารถลดการใช้จ่ายได้ และส่งเสริมให้คุณออมเงินเพื่อเป้าหมายของคุณ
ใช้เพื่อเริ่มต้นสร้างและปฏิบัติตามงบประมาณ
ความท้าทายในการใช้ Bullet Journaling
แม้ว่าวิธีการ Bullet Journaling จะช่วยให้คุณมีช่องทางในการติดตามเป้าหมายและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย:
- การค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณ: การจดบันทึกแบบ Bullet Journal มีความยืดหยุ่นสูงมาก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก การใช้เวลาทดลองจัดรูปแบบและตัวติดตามต่างๆ เช่น พฤติกรรม อารมณ์ การทำงาน ความรู้สึกขอบคุณ อาจช่วยให้คุณค้นพบวิธีที่เหมาะสมและควรรวมไว้ในสมุดบันทึกของคุณ
- การรักษาความสม่ำเสมอ: การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลเป็นนิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวันซึ่งให้ประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
- การเปรียบเทียบสเปรดของคุณกับผู้อื่น: โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยสเปรดในบูเลตเจอร์นัลที่สร้างสรรค์อย่างเหลือเชื่อ สิ่งนี้อาจทำให้สมุดบันทึกของคุณรู้สึกไม่ดีพอ
- มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ: การให้ความสำคัญกับความสวยงามในชุมชนบูลเล็ตเจอร์นัลอาจนำไปสู่การทำซ้ำหลายครั้ง จำไว้ว่ามันควรเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ผลงานศิลปะ
- เวลาในการติดตาม: การตั้งค่าและดูแลสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลอาจใช้เวลา โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่ ควรกำหนดเวลาที่คุณสามารถทุ่มเทให้กับมันในแต่ละวันอย่างสมเหตุสมผล และเริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐานก่อน คุณสามารถเพิ่มรูปแบบที่ซับซ้อนและตัวติดตามต่าง ๆ ในภายหลังได้
- การย้ายงาน: การจดบันทึกแบบบูลเลตเจอร์นัลคือการเขียนและเขียนซ้ำสิ่งต่างๆ คุณมักจะย้ายเหตุการณ์จากมุมมองรายปีไปยังมุมมองรายเดือนและมุมมองรายสัปดาห์ และย้ายงานจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกน่าเบื่อได้
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ เรามีวิธีแก้ปัญหาที่สามารถทำให้การจดบันทึกแบบบูลเล็ตสนุกขึ้น
วิธีการนำระบบ Bullet Journal มาใช้ใน ClickUp
ภาพที่สมบูรณ์แบบ—พร้อมด้วยเทปวาชิ, การจัดวางตามธีม, และสติกเกอร์—ที่แสดงออนไลน์สามารถสร้างความกดดันให้กับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มทำบุลเล็ตเจอร์นัล (หรือผู้ที่ไม่มีความสามารถทางศิลปะ)
ทันใดนั้น คุณเริ่มให้ความสำคัญกับความสวยงามของการจัดหน้าและสร้างบันทึกรายวันแบบละเอียดมากขึ้น แทนที่จะเน้นที่จุดประสงค์หลัก—การจัดระเบียบชีวิตของคุณ นอกจากนี้ การสร้างรูปแบบเหล่านี้เดือนแล้วเดือนอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
ทางออกของปัญหานี้? เปลี่ยนมาใช้การบันทึกแบบดิจิทัล
ตัวเลือกหนึ่งคือการใช้ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน มีแอปพลิเคชันมือถือ, แม่แบบ, และแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้วย AI เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเขียนงานใหม่ทุกครั้งที่คุณปรับกำหนดเวลาใหม่
นี่คือแมตต์ แร็กแลนด์ กำลังสาธิตให้ผู้คนดูว่าเขาทำบุลเลตเจอร์นัลด้วย ClickUp อย่างไร
และเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถทำได้เช่นกัน—ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ
1. สร้างรายการงานหลัก (หรือที่เรียกว่า Brain Dump)
คุณสามารถไปที่ClickUp Tasksและสร้างรายการของทุกสิ่งที่คุณต้องการทำได้ เพิ่มงานทั้งหมดของคุณ—ทั้งใหญ่ เล็ก งานอดิเรก งาน—ลงไปในนั้น ไม่สำคัญว่ามันครอบคลุมด้านใดของชีวิตคุณหรือคุณวางแผนจะทำเมื่อไหร่
คุณยังสามารถสร้างส่วนแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน—วันเกิด, วันครบรอบ, และการเดินทาง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจเหล่านี้ตามความสำคัญหรือลักษณะของมันในชีวิตของคุณโดยใช้แท็ก
2. ย้ายงานไปยังมุมมองปฏิทิน
ตอนนี้คุณได้เพิ่มวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานแล้ว คุณสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินของClickUpในรูปแบบรายเดือนได้ ง่ายใช่ไหม?
3. ตั้งค่าบันทึกประจำวัน
หลังจากจัดเรียงรายการงานประจำเดือนของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบันทึกประจำวัน คุณสามารถใช้แม่แบบ ClickUp Daily Plannerเพื่อติดตามนิสัยประจำวันของคุณพร้อมกับงานเฉพาะที่คุณเพิ่มไว้สำหรับวันนั้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับนิสัย เช่น การออกกำลังกายหรือการทานวิตามิน
- จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยแท็กที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าภารกิจนั้นเกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องส่วนตัว
- ดูงานทั้งหมดในปฏิทิน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของวันของคุณได้อย่างชัดเจน
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสัยของคุณด้วยตัวติดตามความก้าวหน้า หรือแม้กระทั่งเป้าหมายสำคัญ
การใช้เทมเพลตนี้ยังมีประโยชน์หลายประการ:
- ระดับความเครียดลดลง
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ง่ายขึ้น
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
ภายในเทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง (เปิดและเสร็จสิ้น) มุมมองที่กำหนดเอง (งานทั้งหมด, ปฏิทิน, และเริ่มต้นที่นี่) และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานประจำวันของคุณและรักษาความเป็นระเบียบได้ ไม่ต้องกังวล เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานประจำวันของคุณ
4. ฝึกสติด้วย ClickUp Docs
เมื่อคุณได้ทำส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มบันทึกของคุณ เช่น หน้าการฝึกสติหรือบันทึกความขอบคุณ ลงในClickUp Docs คุณสามารถสร้างวิกิใน Docs โดยใช้หน้าใหม่สำหรับแต่ละรายการ หรือใช้ตารางที่มีวันที่และรายการความขอบคุณของคุณก็ได้
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp— เพื่อค้นหาภารกิจหรือแม้กระทั่งช่วยคุณในการคิดค้นไอเดียผ่านเทมเพลตและคำแนะนำหรือวิเคราะห์บันทึกประจำวันของคุณได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การบันทึกอย่างรวดเร็วการสร้างหัวข้อหรือรายการคอลเลกชันของคุณและอื่นๆ อีกมากมาย
เปลี่ยนการจดบันทึกแบบ Bullet Journal ของคุณให้เป็นดิจิทัลด้วย ClickUp
หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้เครื่องมือดิจิทัลมากกว่าแบบอนาล็อก แต่ยังต้องการได้รับประโยชน์จากบูลเล็ทเจอร์นัล ClickUp สามารถช่วยคุณได้แน่นอน
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ความก้าวหน้าในแต่ละวันได้ลึกยิ่งขึ้น รับคำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ เช่น คุณทำนิสัยต่อเนื่องกันกี่วันแล้ว และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมัครใช้ ClickUp ฟรี และตั้งค่าสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทของคุณให้เสร็จภายใน 20 นาที