10 เพลย์ลิสต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ

การพัฒนา습นิสัยการทำงานที่ดีสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานได้. แต่บางครั้ง แม้แต่การตั้งค่าการทำงานที่ดีที่สุดก็อาจไม่เพียงพอที่จะเอาชนะการเสียสมาธิและความเบื่อหน่ายได้.
นั่นคือเวลาที่ดนตรีสามารถมาช่วยเหลือคุณได้ ตราบใดที่คุณเลือกเพลงที่เหมาะสมกับภารกิจ
ดนตรีเป็นมากกว่าแหล่งความบันเทิง มันสามารถส่งผลต่อสมองของคุณในหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภท จังหวะ และระดับเสียงของเสียง
การวิจัยยืนยันว่าเพลงที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงสมาธิ, อารมณ์, และความจำของคุณได้ ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน
ตัวอย่างเช่นการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พบว่า ดนตรีสามารถช่วยให้คุณประมวลผลและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น
แต่คุณจะเลือกเพลงที่เหมาะสมได้อย่างไร? นั่นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ
บางครั้ง คุณอาจต้องการดนตรีบรรเลงที่ผ่อนคลายเพื่อสงบประสาทก่อนการสัมภาษณ์ ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพลงจังหวะสนุกหรือเพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและเพิ่มพลัง
การนำดนตรีมาใช้ในกลยุทธ์ของคุณ และการฟังพอดแคสต์และเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอาจช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในการปรับปรุงกิจวัตรการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ?
ประโยชน์ของเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
คุณเชื่อไหมว่าการฟังโมสาร์ทสามารถทำให้คุณฉลาดขึ้นได้? หรือว่าการเปิดเพลงโปรดของคุณดังๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้?
เป็นความจริง! ผลกระทบจากโมสาร์ทเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยม ซึ่งเสนอว่าการฟังดนตรีคลาสสิกของโมสาร์ทสามารถปรับปรุงความสามารถทางปัญญา เช่น สมาธิและความจำ
แนวคิดนี้เกิดขึ้นในทศวรรษ 1990 โดยอาศัยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีของโมซาร์ทกับการคิดเชิงพื้นที่-เวลา
การคิดเชิงพื้นที่-เวลา คือความสามารถในการมองเห็นและปรับเปลี่ยนภาพในใจในมิติของพื้นที่และเวลา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้การวางแผน เช่น การเล่นหมากรุกหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยพบว่าการฟังเพลงของโมสาร์ทสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้ประมาณ 15 นาที
แม้ว่ากลไกที่แท้จริงเบื้องหลังผลกระทบนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ แต่การฟังเพลงของโมสาร์ทก่อนการทำงานทางปัญญาได้กลายเป็นคำแนะนำมาตรฐาน
ดังนั้น แม้ว่าดนตรีของโมสาร์ทอาจไม่ทำให้คุณฉลาดขึ้นโดยทั่วไป แต่มันอาจช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในระยะสั้นสำหรับงานเฉพาะที่ต้องใช้เหตุผลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
แต่ดนตรีของโมซาร์ทไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่สามารถช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นได้ หลายประเภทของเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ เพลย์ลิสต์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อสมองและร่างกายของคุณ ซึ่งสามารถส่งผลต่ออารมณ์, พลังงาน, และความตั้งใจของคุณได้
นี่คือประโยชน์บางประการของเพลงโฟกัสประเภทต่างๆ ที่ใช้ในที่ทำงาน:
- เพลย์ลิสต์เพลงคลาสสิก: มักเชื่อมโยงกับผลกระทบของโมสาร์ท เพลงคลาสสิกยังคงได้รับการยกย่องในการช่วยเพิ่มสมาธิและพัฒนาการคิดเชิงพื้นที่-เชิงเวลา บทประพันธ์ที่ซับซ้อนทำหน้าที่เป็นอาหารสมอง ทำให้เพลย์ลิสต์เหล่านี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์
- เพลย์ลิสต์เสียงธรรมชาติ: นำเสียงฝนตก น้ำไหล และบรรยากาศป่าไม้มาสู่โต๊ะทำงานของคุณ เพลย์ลิสต์เสียงธรรมชาติสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิได้ เสียงที่ผ่อนคลายและสงบสามารถกลบเสียงรบกวนรอบข้าง สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบซึ่งช่วยส่งเสริมการมีสมาธิและการผ่อนคลาย
- เพลย์ลิสต์ฮิปฮอป Lo-Fi: เป็นที่รู้จักจากจังหวะที่ผ่อนคลายและเสียงร้องที่น้อย เพลย์ลิสต์ฮิปฮอป Lo-Fi เป็นเพลย์ลิสต์ที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มสมาธิในบรรยากาศที่เป็นกันเองหรือสร้างสรรค์ เสียงที่ซ้ำซากและมีความละเอียดต่ำช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งช่วยในการเรียนหรือการทำงานสร้างสรรค์
- เพลงประกอบภาพยนตร์: เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ไม่มีเนื้อร้องสามารถกระตุ้นอารมณ์และสร้างแรงขับเคลื่อน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความมุ่งมั่น เพลย์ลิสต์เหล่านี้มักประกอบด้วยบทเพลงที่มีจังหวะและอารมณ์หลากหลาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เพลย์ลิสต์เพลงอินดี้โฟล์ค: เพลงเหล่านี้โดดเด่นด้วยเครื่องดนตรีอะคูสติก เนื้อเพลงที่ลึกซึ้งกินใจ และอารมณ์ที่เต็มเปี่ยม สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงาน ผสมผสานการเล่าเรื่องแบบโฟล์คเข้ากับความทันสมัยแบบอินดี้ เพลงเหล่านี้มอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่กระตุ้นความคิด เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์
- เพลย์ลิสต์โฟกัสลึก: นำเสนอเพลงบรรเลงที่มีจังหวะน้อย เนื้อเสียงบรรยากาศ และจังหวะที่สม่ำเสมอ เพลย์ลิสต์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความตั้งใจสูง เพลงที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันจะหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ สร้างพื้นที่โฟกัสลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตของคุณ คุณต้องทดลองและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับรสนิยมและงานของคุณมากที่สุด กุญแจสำคัญคือการเลือกเพลย์ลิสต์ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับสภาพแวดล้อมของคุณโดยไม่ทำให้เกิดการรบกวน
คุณสามารถผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่นแ อป ช่วยโฟกัสและแอปเช็กลิสต์ประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
ตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเพลย์ลิสต์เหล่านี้ทำอะไรได้บ้าง มาดูกันเลยว่าเพลย์ลิสต์ที่ดีที่สุด 10อันดับแรกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีอะไรบ้าง!
10 เพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ
เราได้คัดสรรเพลย์ลิสต์ที่ยอดเยี่ยมสิบรายการเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิของคุณในการทำงานต่างๆ
1. เพลย์ลิสต์เพลงคลาสสิก
เพลย์ลิสต์เพลงคลาสสิก โดยเฉพาะเพลงที่มีจังหวะช้า ทำนองเรียบง่าย และมีเนื้อร้องน้อย สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและความตั้งใจได้ รูปแบบที่คาดเดาได้และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รุนแรงในเพลงคลาสสิกช่วยให้สมองจดจ่อกับงานโดยไม่ถูกรบกวน
การศึกษาที่อ้างถึงอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับ "เอฟเฟกต์โมสาร์ท" โดยกอร์ดอน ชอว์, ฟรานเซส เราเชอร์ และแคเธอรีน ไค ได้เสนอว่าการฟังเพลงของโมสาร์ทสามารถปรับปรุงการคิดเชิงนามธรรมได้
ในการศึกษา กลุ่มหนึ่งฟังเพลงของโมสาร์ท กลุ่มอื่นฟังเทปผ่อนคลาย และกลุ่มที่สามอยู่ในความเงียบ กลุ่มที่ฟังเพลงของโมสาร์ทแสดงการเพิ่มขึ้นของ IQ ในการทดสอบครั้งถัดไป
แม้ว่าการศึกษาต่อมาจะไม่สามารถทำซ้ำผลลัพธ์การเพิ่มไอคิวอย่างน่าทึ่งได้ แต่มีหลักฐานว่าดนตรีคลาสสิกสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านพื้นที่และเวลาในระยะสั้นได้
การศึกษาล่าสุดพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนการประพันธ์เพลงมีผลการอ่านเพื่อความเข้าใจดีกว่ากลุ่มควบคุม
อยากรู้อยากเห็น? สำรวจเพลย์ลิสต์เพลงคลาสสิกเช่นMozart for ProductivityและClassical for Productivityเพื่อดูด้วยตัวคุณเอง
2. เพลย์ลิสต์เพลงบรรเลง
ผู้ที่ต้องการสมาธิมักจะเลือกฟังดนตรีบรรเลงแนวแอมเบียนต์ เพราะจังหวะที่ผ่อนคลายและเสียงที่นุ่มนวลเพลย์ลิสต์แอมเบียนต์นำเสนอการประพันธ์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเนื้อสัมผัส ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีสมาธิในการทำงาน
ตัวอย่างเช่นในการสำรวจของ Spotifyที่มีผู้ใหญ่ 4,000 คนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 69% เลือกเพลงแอมเบียนต์เป็นประเภทที่ดีที่สุดสำหรับการเรียน โดยเน้นจังหวะที่ช้าลงเป็นองค์ประกอบสำคัญ
หากคุณกำลังมองหาเพลงบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิ เราขอแนะนำให้คุณลองฟังผลงานเพลงแอมเบียนต์ของ Brian Enoหรืออัลบั้มอย่างMusic For Airports นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังเพลย์ลิสต์อย่างAmbient FocusหรือMinimal Ambientเพื่อเสียงที่ผ่อนคลายและไม่รบกวนสมาธิได้อีกด้วย
3. เพลย์ลิสต์เสียงธรรมชาติและเสียงขาว
เสียงธรรมชาติและเสียงขาวเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการผ่อนคลายและเพิ่มสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความวุ่นวายอันน่าตื่นเต้นของชีวิตการทำงานของเรา
เสียงน้ำไหล, นกกระจิบกระจอก, หรือใบไม้ไหว สร้างบรรยากาศที่สงบ, ลดความเครียด และส่งเสริมความรู้สึกสงบ.
เสียงขาว ซึ่งเป็นเสียงที่สม่ำเสมอในทุกความถี่ที่สามารถได้ยิน ช่วยกลบเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบมากขึ้นสำหรับการมีสมาธิ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงอันแผ่วเบาของป่าไม้หรือเสียงหึ่งๆ ที่สม่ำเสมอของเสียงขาว องค์ประกอบทางเสียงเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสนับสนุนบรรยากาศที่สงบในหลากหลายสภาพแวดล้อม คุณสามารถฟังเพลย์ลิสต์เช่นFocus with Nature SoundsหรือWhite Noise for Studying
4. ซาวด์แทร็กจากวิดีโอเกม
แปลกใจที่พบเพลงจากวิดีโอเกมในรายการนี้หรือไม่? ปรากฏว่าผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายคนชอบฟังเพลงที่มีจังหวะเร็ว เช่น เพลงประกอบวิดีโอเกม เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อประกอบการเล่นเกม มักมีทำนองที่ซ้ำๆ และชวนให้ดื่มด่ำ
ลักษณะที่ซ้ำซากนี้ เมื่อรวมกับความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับเกม สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นและดื่มด่ำสำหรับผู้ฟังได้
การไม่มีเนื้อเพลงช่วยลดภาระทางความคิด ป้องกันการเสียสมาธิ ในขณะที่ลักษณะดนตรีที่มีความเคลื่อนไหวช่วยเสริมจังหวะที่เปลี่ยนแปลงของเกมเพลย์
บน Spotify คุณสามารถฟังเพลย์ลิสต์ที่มีเพลงประกอบจากเกมอย่างThe Legend of Zelda,Final Fantasy และSkyrim ได้
5. เพลย์ลิสต์เพลงอินดี้โฟล์ค
อินดี้โฟล์กมีลักษณะเด่นด้วยเครื่องดนตรีอะคูสติก เช่น กีตาร์ เปียโน ไวโอลิน และแบนโจ ซึ่งทำให้ดนตรีมีความนุ่มนวลและสงบกว่าดนตรีที่มีจังหวะหนักหรือใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาก การเล่นเพลย์ลิสต์ที่เน้นดนตรีอินดี้โฟล์กแนวเมโลดี้และเครื่องดนตรีล้วนจะช่วยให้มีสมาธิและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เงียบสงบ
ศิลปินอินดี้โฟล์คยอดนิยมอย่างSufjan Stevens,The Paper Kites และJosé Gonzálezสามารถสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลแต่กระตุ้นจิตใจสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจ
คอลเลกชันเพลงโฟล์คอินดี้หลายชุดคัดสรรเพลงที่สร้างสมดุลระหว่างบรรยากาศที่สงบและชวนให้ครุ่นคิด ทำให้เป็นเพื่อนที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการผสมผสานระหว่างความตั้งใจและแรงบันดาลใจ
6. เพลย์ลิสต์โฟกัสลึก
เพลย์ลิสต์นี้ออกแบบมาเพื่อลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด โดยนำเสนอเพลงบรรเลงและเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องเพื่อส่งเสริมสมาธิอย่างลึกซึ้ง
เพลงที่คัดสรรมาอย่างดีช่วยสร้างบรรยากาศที่มุ่งเน้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อนหรือท้าทายที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่
เพลย์ลิสต์นี้นำเสนอหลากหลายแนวเพลง ตั้งแต่คลาสสิกไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีธีมร่วมกันคือความเรียบง่ายและความชัดเจน เพลย์ลิสต์นี้จะช่วยให้คุณตัดเสียงรบกวนและจดจ่อกับงานของคุณได้
เพลย์ลิสต์ที่คุณสามารถฟังได้คือDeep FocusและThe Best Music for Deep Focus — ปรับปรุงสมาธิด้วยเสียงที่กลมกลืนในสถานที่ทำงาน
7. เพลย์ลิสต์เพลงฮิปฮอป Lo-Fi
จังหวะที่นุ่มนวลและซ้ำซากของบีทแบบโล-ไฟ ผสานกับเสียงร้องหรือเนื้อเพลงที่น้อยมาก สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสงบ ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น
ดนตรีประเภทนี้มักมีองค์ประกอบของแจ๊สและฮิปฮอปแบบไม่มีเนื้อร้อง ซึ่งช่วยสร้างจังหวะที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอ สามารถช่วยให้คุณมีสมาธิระหว่างการทำงานต่างๆ ได้
เพลย์ลิสต์เพลงฮิปฮอปแบบโล-ไฟที่คุณสามารถพึ่งพาได้เพื่อผ่านวันทำงานที่ยากลำบาก ได้แก่Chill Lofi Study BeatsและLofi Beats ซึ่งมักจะมีเพลงจากศิลปินอย่าง J Dilla, Nujabes และโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ในวงการเพลงฮิปฮอปแบบโล-ไฟ
8. เพลย์ลิสต์แจ๊ส
เพลย์ลิสต์แจ๊สผสมผสานเพลงแจ๊สที่นุ่มนวล เครื่องดนตรี และคลาสสิก ซึ่งช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงอารมณ์ของคุณ เพลย์ลิสต์แจ๊สสามารถเพิ่มสมาธิได้อย่างมากเนื่องจากลักษณะที่พลวัตและซับซ้อนของแนวเพลงนี้
องค์ประกอบของการด้นสด ทำนองที่ไพเราะ และรูปแบบจังหวะในดนตรีแจ๊สสามารถดึงดูดจิตใจและทำให้มีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รบกวนสมาธิมากเกินไป
คุณสามารถฟังเพลย์ลิสต์แจ๊สได้ เช่นแจ๊สคลาสสิก,แจ๊สบนโต๊ะกาแฟ,และแจ๊สกลางคืนเพลย์ลิสต์เหล่านี้มักมีการผสมผสานของเพลงจากตำนานแจ๊สอย่างไมลส์ เดวิส และจอห์น โคลเทรน รวมถึงเพลงจากศิลปินแจ๊สร่วมสมัยด้วย
9. เพลย์ลิสต์ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด
ความเครียดไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงาน กลยุทธ์เล็กๆ มีความสำคัญเมื่อคุณต้องการรักษาความสงบ
เหมือนกับเพลย์ลิสต์ "ไม่เครียดเลย" การฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วสามารถช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบายได้เมื่อรายการที่ต้องทำของคุณดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
เนื่องจากเพลงส่วนใหญ่มีเนื้อร้อง รายการเพลงนี้อาจไม่ช่วยให้มีสมาธิเพียงพอสำหรับบางคน คุณสามารถใช้มันในช่วงยี่สิบนาทีแรกของช่วงทำงานของคุณ จากนั้นเปลี่ยนไปใช้รายการเพลงที่เน้นสมาธิมากขึ้นเพื่อความตั้งใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตัวอย่างอื่น ๆ ของเพลย์ลิสต์เช่นนี้ ได้แก่เพลงที่ทำให้รู้สึกดี,เพลงคลาสสิกเพื่อผ่อนคลาย, และคอลเล็กชันเพลงเพื่อลดความเครียด
10. เพลย์ลิสต์บีนาวอร์ลบีตส์
ก่อนอื่นเลย บีนาวรัลบีตส์คืออะไร?
เพลย์ลิสต์บีนาวรัลบีตส์ใช้เสียงที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเพื่อสร้างความรู้สึกของการได้ยินเสียงความถี่ใหม่เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งสามารถเร่งคลื่นสมองเพื่อเพิ่มความตั้งใจหรือทำให้ช้าลงเพื่อการผ่อนคลาย
การศึกษาบางชิ้นชี้ว่ามันช่วยลดความวิตกกังวลและปรับปรุงคุณภาพชีวิต แต่ยังคงมีความสงสัยอยู่
สำรวจเพลย์ลิสต์เพลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่นBinaural Beats FocusและBrainwave Symphony แล้วตัดสินใจว่าบีนาวรัลบีตส์เหมาะกับคุณหรือไม่
ด้วยแนวเพลงและศิลปินมากมาย คุณจะไม่มีวันขาดแคลนเพลงที่ใช่สำหรับงานหรือช่วงเวลาเรียนอีกต่อไป (ยินดีครับ/ค่ะ!)
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการฟังเพลงและประสิทธิภาพในการทำงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการฟังเพลงกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจมาก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยา
หากคุณกำลังสงสัยว่า "เพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ผลจริงหรือไม่?" คุณไม่ได้อยู่คนเดียว งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นได้ศึกษาคำถามนี้และได้ข้อค้นพบที่มีคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานและเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคล
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการบำบัดด้วยดนตรีพบว่าเพลงพื้นหลังที่มีระดับเสียงปานกลางสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความคิดได้โดยการปรับปรุงอารมณ์ของผู้ฟัง
ในทางกลับกัน งานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติระบุว่าดนตรีที่ไม่มีเนื้อเพลงนั้นเอื้อต่อการมีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า เนื่องจากเนื้อเพลงอาจแย่งชิงทรัพยากรทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการอ่านหรือการเขียน
การค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการคัดสรรเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเน้นเพลงบรรเลงหรือเพลงที่มีเนื้อร้องน้อยที่สุดเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการทำงาน
ลักษณะของงานก็มีบทบาทสำคัญในการที่ดนตรีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน งานที่มีความจำเจและซ้ำซากดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากดนตรีพื้นหลังมากกว่า เนื่องจากดนตรีช่วยสร้างบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์และกระตุ้นความรู้สึก ซึ่งสามารถทำให้งานน่าเบื่อน้อยลง
ในทางกลับกัน ความเงียบหรือเสียงเพลงที่นุ่มนวล ไม่รบกวน และช่วยผ่อนคลาย อาจเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการฟังเพลงและประสิทธิภาพการทำงานเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงประเภทของเพลง ลักษณะของงาน และความชอบส่วนบุคคล
ในขณะที่เพลย์ลิสต์ที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยเสริมการทำงานสำหรับงานเฉพาะและบุคคลได้ แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจบริบทและการตอบสนองส่วนบุคคลต่อดนตรี
การปรับการเลือกเพลงให้เหมาะกับงานเฉพาะและรสนิยมส่วนบุคคลดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มผลผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมจาก ClickUp
ดนตรีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ หากนำมาใช้อย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์
เพื่อเสริมประโยชน์ของเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับที่ทำงานดิจิทัลเช่น ClickUp
ClickUp นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญและนำเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับสไตล์การทำงานและวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณมาใช้
1. ติดตามกำหนดเวลาเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpมีบทบาทสำคัญในการจัดการปริมาณงานและลดความเสี่ยงของการหมดไฟ โดยแยกงานที่เร่งด่วนที่สุดออกจากรายการโครงการของคุณอย่างชัดเจน
โดยการกำหนดระดับความสำคัญของงานคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ทำให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาที่สำคัญจะได้รับการปฏิบัติตามและงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
2. ทำงานได้มากขึ้นด้วยงานใน ClickUp
คุณต้องการรายการงานส่วนตัวที่สามารถติดตามงานของทีมได้ และให้ทุกคนเห็นภาพรวมของความคืบหน้าได้หรือไม่ คุณต้องการClickUp Tasks!
ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น รวมถึงการกำหนดเส้นตาย การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และการติดตามความคืบหน้า โดยใช้ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ ClickUp Tasks มอบให้
แบ่งงานที่สำคัญออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อเร่งการทำงานเป็นทีม
คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการพึ่งพาภายใน ClickUp ระดับการจัดการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และความรับผิดชอบต่างๆ และทำให้ง่ายต่อการรักษาประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในการทำงาน
3. ตรวจสอบความคืบหน้าที่มองเห็นได้ด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่คุณควรใช้สำหรับการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจว่าคุณสามารถนำกลยุทธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ดูงานของคุณตามที่คุณต้องการด้วยมุมมองแบบกำหนดเอง เช่น มุมมองรายการและมุมมองบอร์ด ใช้สถานะแบบกำหนดเองและฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับคุณและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การคัดลอกงาน การทำสำเนาโฟลเดอร์ และการจัดตารางงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลงานส่วนบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเพลย์ลิสต์และเครื่องมือที่เหมาะสม
การผลิตไม่ใช่เรื่องยาก. ปรากฎว่าสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานของคุณให้ดีที่สุดคือที่ทำงานที่มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด, เพลงที่ช่วยเพิ่มสมาธิ, และเครื่องมือเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้น.
ความสามารถของดนตรีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นหรือทำให้สงบ ผสานกับการจัดระเบียบงานที่ราบรื่นของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรู้สึกดีขึ้น
การใช้คุณสมบัติของดนตรีที่ช่วยเพิ่มอารมณ์และกระตุ้นสมาธิร่วมกับฟีเจอร์อัจฉริยะและการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่พึงพอใจยิ่งขึ้น
ClickUp ทดลองใช้ฟรี แล้วจะรออะไร? ถึงเวลาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในฝันของคุณแล้วสมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จมากขึ้นพร้อมสนุกไปกับทุกขั้นตอน!
คำถามที่พบบ่อย
1. เพลงอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?
เพลงที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม แนวเพลงบรรเลง เช่น คลาสสิก, โล-ไฟ, หรือเพลงบรรยากาศที่ไม่มีเนื้อร้องที่อาจทำให้เสียสมาธิ มักได้รับการแนะนำเนื่องจากความสามารถในการช่วยเพิ่มสมาธิ
2. ฉันจะสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร?
การสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้นง่ายมาก เพียงเลือกเพลงบรรเลงที่มีเนื้อร้องน้อยที่สุด แพลตฟอร์มอย่าง Spotify ช่วยให้คุณจัดเพลย์ลิสต์ได้เองโดยเพิ่มเพลงโปรดของคุณเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ
3. แนวเพลงอะไรที่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น?
ประเภทที่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัว บางคนพบว่าดนตรีคลาสสิกหรือแนวเพลงที่ไม่มีเนื้อร้อง เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือแอมเบียนต์นั้นดึงดูดใจ ในขณะที่บางคนชอบความเรียบง่ายของจังหวะโล-ไฟ ลองทดลองกับแนวเพลงต่างๆ เพื่อค้นหาว่าอะไรที่เหมาะกับคุณที่สุด