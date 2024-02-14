10 แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

ผู้เชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมและบทบาทให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานหนักและใช้เวลาทำงานยาวนานเท่านั้น แต่เป็นการทำงานอย่างชาญฉลาด
การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณ
บันทึกการทำงานช่วยให้การบันทึกงานของคุณง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐาน
บันทึกการทำงานเป็นเครื่องมือที่บุคคลและทีมใช้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ คุณสามารถใช้บันทึกการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้—การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหนึ่งในนั้น
คุณมีโซลูชันบันทึกการทำงานที่ชาญฉลาดมากมายเพื่อช่วยคุณทำให้กระบวนการนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ ประเมินการรั่วไหลของประสิทธิภาพการทำงานและทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยบันทึกการทำงานที่เหมาะสม
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการทำงาน?
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานคือเอกสารหรือสเปรดชีตที่บันทึกงานของคุณ เวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ และชั่วโมงการทำงานของคุณในรูปแบบมาตรฐาน
แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของคุณในแต่ละงานที่ความถี่คงที่ เช่น รายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นระบุรูปแบบในนิสัยการทำงานของคุณ
เป้าหมาย? ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงพร้อมรักษาคุณภาพไว้
โดยการวิเคราะห์รูปแบบเหล่านั้นย้อนหลัง บันทึกงานที่เป็นแบบแผนจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้นำที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มผลผลิตเทมเพลตบันทึกการทำงานของClickUp จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
เทมเพลตฟรีเหล่านี้เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด และความสามารถของพวกเขายังขยายไปไกลเกินกว่าการจัดการงานอย่างง่าย
ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงานฟรี คุณสามารถ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: ระบุงานที่ทำซ้ำและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและมาตรฐาน เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรที่มีค่า
- เร่งความร่วมมือ: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับสมาชิกในทีม อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- เสริมสร้างความรับผิดชอบ: ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและมอบอำนาจให้ทีมของคุณมีความเป็นเจ้าของในงานของตนเอง
- เพิ่มความคมชัดให้กับเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและขจัดสิ่งรบกวน เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
- บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: สร้างบันทึกเวลาที่ใช้ในการให้บริการเฉพาะในแต่ละวันและสัปดาห์ เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและลูกค้าของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการทำงานดี?
บันทึกการทำงานเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันที่จำเป็น ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงานมากมายที่มีคุณสมบัติหลากหลาย การเลือกเทมเพลตที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
มองหาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ในใจเมื่อเลือกเทมเพลตที่ดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถป้อนและตีความข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้: มองหาโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนสำหรับวันที่, เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด, งานที่ต้องทำ, สถานะที่กำหนดเอง, และรายละเอียดเพิ่มเติม
- การอัปเดตอัตโนมัติ: ตรวจสอบว่าบันทึกการทำงานบันทึกวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละรายการหรือไม่—จะดียิ่งขึ้นหากสามารถอัปเดตสถานะงานได้โดยอัตโนมัติ
- มุมมองโดยละเอียด: สำหรับการตั้งค่าทีม ต้องมีรายละเอียด เช่น หมวดหมู่ของงาน, หน้าที่ของทีม, คำอธิบายงาน, และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- ยืดหยุ่น: เทมเพลตต้องสามารถรองรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้ และสนับสนุนความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
- ความร่วมมือ: แม่แบบหรือแพลตฟอร์มควรรองรับการทำงานร่วมกัน อนุญาตให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและอัปเดตบันทึกการทำงานได้พร้อมกัน
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการอัปเดตขณะเดินทาง
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ดีต้องมีความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความครอบคลุม
10 แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ควรใช้
เทมเพลต 10 แบบที่ระบุไว้ที่นี่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในภายหลัง
เลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
บันทึกประจำวันเป็นบันทึกการทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด: มันช่วยให้คุณบันทึกความคืบหน้าของงานเป็นรายชั่วโมง บันทึกการทำงานรายวันมักเป็นส่วนสำคัญของบริการวิชาชีพ ในขณะที่บุคคลและทีมใช้สิ่งนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาตลอดเวลา
เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของ Clickupนี้ช่วยบันทึกกิจกรรมของคุณตลอดทั้งวัน มอบความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่จำเป็นเพื่อให้คุณทำงานได้ตามเป้าหมาย ใช้เทมเพลตรายงานงานประจำวันเพื่อ:
- สร้างโปรเจกต์สำหรับแต่ละวัน มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
- ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการสนทนา
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่เพื่อติดตามความคืบหน้า
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าล่าสุด
- ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน:
- เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่างานใดกำลังใช้พลังงานและทรัพยากรมากที่สุด
- ระบุงานที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
- ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จตลอดทั้งวัน
- มุ่งมั่นและมีแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
ความสามารถในการใช้งานของเทมเพลตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงอาชีพเท่านั้น บันทึกงานที่ทำซ้ำๆ ในบ้านทุกวันและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานส่วนตัว
2. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp
เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการติดตามงานและความคืบหน้าของทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อจัดสรรงานและบริหารทรัพยากร
การจัดการปริมาณงานของพนักงานเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร. แบบฟอร์มนี้จะช่วยคุณในการ
- วัดความสามารถของพนักงานแต่ละคนและมอบหมายงานตามความเหมาะสม
- สร้างภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
- ตั้งความคาดหวังและป้องกันความเหนื่อยล้าในหมู่พนักงาน
มุมมองงานจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและอัปเดตสถานะงานได้ จัดระเบียบงานด้วยตัวบ่งชี้สถานะสองแบบ: เปิดและเสร็จสมบูรณ์
มุมมองปริมาณงานรายบุคคลจะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานไม่ได้รับมอบหมายงานมากเกินไป และแสดงภาพรวมที่ครอบคลุมของปริมาณงานของทีม
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเตรียมพร้อมสำหรับงานและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp
เอกสารคำชี้แจงงาน (SOW) ที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้น SOW ช่วยกำหนดความคาดหวังระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือผู้รับเหมาโดยการระบุเป้าหมายของโครงการ ผลงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลา และอื่น ๆ
การสร้าง SOW ที่ละเอียดอาจใช้เวลานาน แต่แม่แบบ Statement of Work ของ ClickUp ช่วยให้ง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการสร้าง SOW ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สรุปรายละเอียดโครงการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดโครงการ
ผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระใช้แบบฟอร์ม SOW เพื่อสื่อสารขอบเขตของงานและข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มีประโยชน์เมื่อร่างและจัดการสัญญา
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้าง SOW สำหรับการใช้งานภายในองค์กรหรือสำหรับงานของลูกค้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารวมทุกประเด็นสำคัญไว้ครบถ้วน!
4. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกการทำงานแบบ Getting Things Done ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และช่วยให้คุณมีระเบียบในการทำงานมากขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน และจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงก่อน
นอกจากนี้ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: รับภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของคุณผ่านกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถแชร์บันทึกการทำงานกับสมาชิกในทีมได้ มอบหมายงาน, ทิ้งบันทึกและแสดงความคิดเห็นในรายการงานแต่ละรายการ, และติดตามการสนทนาและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะเจาะจง
สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเห็นความก้าวหน้าและระบุความเชื่อมโยงที่พึ่งพาได้
บันทึกไอเดียและงานของคุณ จัดระเบียบ และทำให้สำเร็จด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp
5. แม่แบบแผนงานที่เรียบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานง่ายของ Clickup ช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยไทม์ไลน์ที่แสดงงาน กำหนดการสำคัญ และกำหนดเวลาเสร็จสิ้นอย่างชัดเจน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
เทมเพลตบันทึกการทำงานฟรีนี้มอบโครงสร้างและกรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนประจำวันและการติดตามงาน—เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการจัดระเบียบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย
- สถานะที่กำหนดเอง: กำหนดสถานะงาน เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, รอการดำเนินการ, และต้องทำ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการ
- มุมมองที่กำหนดเอง: เปิดมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบใน ClickUp ที่ตั้งค่าไว้ต่างกัน: สรุป, ไทม์ไลน์, ความคืบหน้า, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจัดระเบียบอย่างดี
- การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่น ๆ
แผนงานนี้ช่วยให้ทีมและบุคคลต่างๆ ทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อกำหนดเป้าหมาย งาน และกำหนดเวลา
6. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้นำทีม ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตงานที่ต้องทำของ Clickupเพื่อควบคุมปริมาณงานของคุณ เอาชนะงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความชัดเจนและการจัดระเบียบที่ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ความพยายาม และความเร่งด่วน
- จัดระเบียบโครงการเป็นรายการพร้อมงานย่อยและกำหนดเวลา
- ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
นี่คือวิธีที่เทมเพลตงานที่ต้องทำช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จ:
- มองเห็นงานของคุณบนกระดานคัมบังที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญ
- สร้างและเพิ่มงานโดยตรงในเทมเพลต แยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย และกำหนดเส้นตายและวันครบกำหนด
- ติดตามกำหนดเวลาที่สำคัญและทำให้งานเสร็จสิ้นตรงเวลา
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, ทิ้งความคิดเห็นและบันทึก, และแชร์รายการที่ต้องทำ
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน ระบุจุดติดขัดและอุปสรรค และวัดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ใช้เทมเพลต ClickUp Work To Doและสัมผัสพลังแห่งประสิทธิภาพที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
7. แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUp
แม่แบบขอบเขตงานของ Clickupช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดเฉพาะของบริการหรือโครงการของคุณ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และระยะเวลา
โดยการกำหนดขอบเขตของงานในโครงการให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลความคืบหน้าและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นย่อยที่สามารถจัดการได้โดยการสร้างงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้กับงานเหล่านั้น
- รับภาพรวมทันทีของงานที่คุณทำเสร็จแล้วและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มอบหมายงานโดยตรงภายในเทมเพลต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ
- กำหนดขอบเขตของบริการของคุณและตั้งค่าข้อจำกัดสำหรับสมาชิกในทีม
- ตั้งค่างานและแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ เพื่อทำให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของโครงการเป็นอัตโนมัติ
เทมเพลตนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด แต่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับเจ้าของโครงการและผู้นำทีม
8. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
การติดตามเวลาอาจเป็นกิจวัตรประจำวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ การบันทึกเวลาทำงานมีประโยชน์แม้กระทั่งสำหรับโครงการเฉพาะ ที่คุณติดตามแต่ละงานเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน
เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการเสร็จสิ้นของงานภายในโครงการ
เทมเพลตบันทึกการทำงานฟรีนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมดูแลโครงการของตนอย่างเป็นระบบและป้องกันการล่าช้า
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ
- ตั้งค่าสถานะงาน: สร้างงาน กำหนดเส้นตาย และแชร์บันทึกกับเจ้าของงานของคุณ
- อัปเดตและปรับปรุงไทม์ไลน์: ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถทำเครื่องหมายงานแต่ละอย่างเสร็จสิ้นได้อย่างต่อเนื่อง
- มุมมองที่กำหนดเอง: มองเห็นและควบคุมแผนโครงการผ่านรายการ, แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, ปฏิทิน และมุมมองอื่น ๆ
- ติดตามไทม์ไลน์: สร้างตัวติดตามสำหรับไทม์ไลน์ ระบุความล่าช้าและปรับปรุงไทม์ไลน์สำหรับงานที่ทำซ้ำ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่การสนับสนุนหลังโครงการ และส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
9. แม่แบบการแบ่งงาน ClickUp
โครงสร้างการแบ่งงานเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการทีละขั้นตอนสำหรับโครงการที่ทำให้การจัดสรรงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUpจัดระเบียบผลลัพธ์และขอบเขตของโครงการให้เป็นกลุ่มที่มีเหตุผลหรือขั้นตอนของโครงการ โดยแต่ละระดับจะมีความละเอียดและความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการพัฒนาหรือการจัดงานที่ซับซ้อน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น สร้างตารางงานย้อนกลับที่จัดการและส่งมอบได้ง่ายขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่ของเทมเพลตนี้
- สร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมายการแบ่งงาน
- แยกโครงการออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้นและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- ตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าล่าสุด
- ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมคุณด้วยการลดความซับซ้อนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนและมั่นใจ
10. แบบบันทึกงานประจำวัน Excel โดย WPS Template
แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวันใน Excelนำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมา ปรับแต่งได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามงานและกิจกรรมประจำวัน
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในเทมเพลตนี้ได้:
- ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นทุกงานที่มีความสำคัญสูงหรือค้างอยู่.
- ใช้สูตรเพื่อคำนวณผลรวมและค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สูตรเพื่อคำนวณเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ในการทำงานของคุณในวันใดวันหนึ่ง
- สร้างแผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงข้อมูลของคุณให้เป็นภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่งที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ
- แบ่งปันประวัติการทำงานของคุณกับผู้จัดการหรือสมาชิกในทีม ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันดีขึ้น
ผ่านเทมเพลตนี้ คุณสามารถปลดล็อกระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และการบรรลุเป้าหมายที่ง่ายขึ้นได้ โดยการติดตามกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์ข้อมูล
ปลดล็อกพลังของ ClickUp ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงาน
เทมเพลตบันทึกการทำงานของ ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวติดตามธรรมดา แต่เป็นประตูสู่การตระหนักรู้ในตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
แม่แบบบันทึกการทำงานช่วยให้คุณสามารถ
- ค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาและการวางแผนทรัพยากร
- จัดลำดับความสำคัญของงานและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
- ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในสภาพแวดล้อมของทีม
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือทรงพลังที่ตอบโจทย์ความต้องการทั่วไปของเจ้าของธุรกิจคนเดียว ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้ให้บริการมืออาชีพทุกคน
ลองใช้ ClickUp วันนี้! ?