10 แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

Praburam
Growth Marketing Manager
14 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมและบทบาทให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานหนักและใช้เวลาทำงานยาวนานเท่านั้น แต่เป็นการทำงานอย่างชาญฉลาด

การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณ

บันทึกการทำงานช่วยให้การบันทึกงานของคุณง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐาน

บันทึกการทำงานเป็นเครื่องมือที่บุคคลและทีมใช้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ คุณสามารถใช้บันทึกการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้—การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหนึ่งในนั้น

คุณมีโซลูชันบันทึกการทำงานที่ชาญฉลาดมากมายเพื่อช่วยคุณทำให้กระบวนการนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ ประเมินการรั่วไหลของประสิทธิภาพการทำงานและทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยบันทึกการทำงานที่เหมาะสม

อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการทำงาน?

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานคือเอกสารหรือสเปรดชีตที่บันทึกงานของคุณ เวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ และชั่วโมงการทำงานของคุณในรูปแบบมาตรฐาน

แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของคุณในแต่ละงานที่ความถี่คงที่ เช่น รายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นระบุรูปแบบในนิสัยการทำงานของคุณ

เป้าหมาย? ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงพร้อมรักษาคุณภาพไว้

โดยการวิเคราะห์รูปแบบเหล่านั้นย้อนหลัง บันทึกงานที่เป็นแบบแผนจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้นำที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มผลผลิตเทมเพลตบันทึกการทำงานของClickUp จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

เทมเพลตฟรีเหล่านี้เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด และความสามารถของพวกเขายังขยายไปไกลเกินกว่าการจัดการงานอย่างง่าย

ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงานฟรี คุณสามารถ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: ระบุงานที่ทำซ้ำและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและมาตรฐาน เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรที่มีค่า
  • เร่งความร่วมมือ: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับสมาชิกในทีม อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • เสริมสร้างความรับผิดชอบ: ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและมอบอำนาจให้ทีมของคุณมีความเป็นเจ้าของในงานของตนเอง
  • เพิ่มความคมชัดให้กับเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและขจัดสิ่งรบกวน เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
  • บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: สร้างบันทึกเวลาที่ใช้ในการให้บริการเฉพาะในแต่ละวันและสัปดาห์ เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและลูกค้าของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการทำงานดี?

บันทึกการทำงานเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันที่จำเป็น ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงานมากมายที่มีคุณสมบัติหลากหลาย การเลือกเทมเพลตที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

มองหาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ในใจเมื่อเลือกเทมเพลตที่ดี:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถป้อนและตีความข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้: มองหาโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนสำหรับวันที่, เวลาเริ่มต้น, เวลาสิ้นสุด, งานที่ต้องทำ, สถานะที่กำหนดเอง, และรายละเอียดเพิ่มเติม
  • การอัปเดตอัตโนมัติ: ตรวจสอบว่าบันทึกการทำงานบันทึกวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละรายการหรือไม่—จะดียิ่งขึ้นหากสามารถอัปเดตสถานะงานได้โดยอัตโนมัติ
  • มุมมองโดยละเอียด: สำหรับการตั้งค่าทีม ต้องมีรายละเอียด เช่น หมวดหมู่ของงาน, หน้าที่ของทีม, คำอธิบายงาน, และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
  • ยืดหยุ่น: เทมเพลตต้องสามารถรองรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้ และสนับสนุนความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
  • ความร่วมมือ: แม่แบบหรือแพลตฟอร์มควรรองรับการทำงานร่วมกัน อนุญาตให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและอัปเดตบันทึกการทำงานได้พร้อมกัน
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ และสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการอัปเดตขณะเดินทาง

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ดีต้องมีความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความครอบคลุม

10 แบบฟอร์มบันทึกการทำงานที่ควรใช้

เทมเพลต 10 แบบที่ระบุไว้ที่นี่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในภายหลัง

เลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp

ใช้เทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณ

บันทึกประจำวันเป็นบันทึกการทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด: มันช่วยให้คุณบันทึกความคืบหน้าของงานเป็นรายชั่วโมง บันทึกการทำงานรายวันมักเป็นส่วนสำคัญของบริการวิชาชีพ ในขณะที่บุคคลและทีมใช้สิ่งนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาตลอดเวลา

เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของ Clickupนี้ช่วยบันทึกกิจกรรมของคุณตลอดทั้งวัน มอบความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่จำเป็นเพื่อให้คุณทำงานได้ตามเป้าหมาย ใช้เทมเพลตรายงานงานประจำวันเพื่อ:

  • สร้างโปรเจกต์สำหรับแต่ละวัน มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
  • ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการสนทนา
  • จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าล่าสุด
  • ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน:

  • เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่างานใดกำลังใช้พลังงานและทรัพยากรมากที่สุด
  • ระบุงานที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
  • ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จตลอดทั้งวัน
  • มุ่งมั่นและมีแรงจูงใจในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา

ความสามารถในการใช้งานของเทมเพลตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงอาชีพเท่านั้น บันทึกงานที่ทำซ้ำๆ ในบ้านทุกวันและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานส่วนตัว

2. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp

แบบฟอร์มปริมาณงานของพนักงานเพื่อดูความสามารถในการทำงานตามทีมหรือแผนก

เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการติดตามงานและความคืบหน้าของทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อจัดสรรงานและบริหารทรัพยากร

การจัดการปริมาณงานของพนักงานเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร. แบบฟอร์มนี้จะช่วยคุณในการ

  • วัดความสามารถของพนักงานแต่ละคนและมอบหมายงานตามความเหมาะสม
  • สร้างภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
  • ตั้งความคาดหวังและป้องกันความเหนื่อยล้าในหมู่พนักงาน

มุมมองงานจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและอัปเดตสถานะงานได้ จัดระเบียบงานด้วยตัวบ่งชี้สถานะสองแบบ: เปิดและเสร็จสมบูรณ์

มุมมองปริมาณงานรายบุคคลจะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานไม่ได้รับมอบหมายงานมากเกินไป และแสดงภาพรวมที่ครอบคลุมของปริมาณงานของทีม

กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเตรียมพร้อมสำหรับงานและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp

สร้างสรุปโครงการแรกของคุณร่วมกับซัพพลายเออร์ของคุณโดยการแชร์ ClickUp RFP Statement of Work Template ซึ่งเป็นเอกสาร SOW ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

เอกสารคำชี้แจงงาน (SOW) ที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้น SOW ช่วยกำหนดความคาดหวังระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือผู้รับเหมาโดยการระบุเป้าหมายของโครงการ ผลงานที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลา และอื่น ๆ

การสร้าง SOW ที่ละเอียดอาจใช้เวลานาน แต่แม่แบบ Statement of Work ของ ClickUp ช่วยให้ง่ายขึ้น

เทมเพลตนี้ช่วยคุณ

  • ปรับปรุงกระบวนการสร้าง SOW ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สรุปรายละเอียดโครงการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดโครงการ

ผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระใช้แบบฟอร์ม SOW เพื่อสื่อสารขอบเขตของงานและข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มีประโยชน์เมื่อร่างและจัดการสัญญา

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้าง SOW สำหรับการใช้งานภายในองค์กรหรือสำหรับงานของลูกค้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารวมทุกประเด็นสำคัญไว้ครบถ้วน!

4. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp

เทมเพลตจัดการงานให้เสร็จโดย ClickUp
เทมเพลต Getting Things Done (GTD) ซึ่งอิงตามระบบ GTD โดย David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ โดยการบันทึกและแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้

เทมเพลตบันทึกการทำงานแบบ Getting Things Done ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และช่วยให้คุณมีระเบียบในการทำงานมากขึ้น

จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน และจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงก่อน

นอกจากนี้ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: รับภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของคุณผ่านกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถแชร์บันทึกการทำงานกับสมาชิกในทีมได้ มอบหมายงาน, ทิ้งบันทึกและแสดงความคิดเห็นในรายการงานแต่ละรายการ, และติดตามการสนทนาและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะเจาะจง

สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเห็นความก้าวหน้าและระบุความเชื่อมโยงที่พึ่งพาได้

บันทึกไอเดียและงานของคุณ จัดระเบียบ และทำให้สำเร็จด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp

5. แม่แบบแผนงานที่เรียบง่ายของ ClickUp

ใช้เทมเพลตแผนงานง่าย ๆ ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของคุณและทำให้ทีมของคุณเป็นหนึ่งเดียว

เทมเพลตแผนงานง่ายของ Clickup ช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยไทม์ไลน์ที่แสดงงาน กำหนดการสำคัญ และกำหนดเวลาเสร็จสิ้นอย่างชัดเจน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

เทมเพลตบันทึกการทำงานฟรีนี้มอบโครงสร้างและกรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนประจำวันและการติดตามงาน—เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการจัดระเบียบ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย

  • สถานะที่กำหนดเอง: กำหนดสถานะงาน เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, รอการดำเนินการ, และต้องทำ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการ
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เปิดมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบใน ClickUp ที่ตั้งค่าไว้ต่างกัน: สรุป, ไทม์ไลน์, ความคืบหน้า, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจัดระเบียบอย่างดี
  • การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่น ๆ

แผนงานนี้ช่วยให้ทีมและบุคคลต่างๆ ทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อกำหนดเป้าหมาย งาน และกำหนดเวลา

6. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp

จัดการงานของคุณด้วยกล่องจดหมาย ClickUp ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่—ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณนำทางผ่านงานสำคัญได้อย่างรวดเร็วและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้นำทีม ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตงานที่ต้องทำของ Clickupเพื่อควบคุมปริมาณงานของคุณ เอาชนะงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความชัดเจนและการจัดระเบียบที่ดียิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ความพยายาม และความเร่งด่วน
  • จัดระเบียบโครงการเป็นรายการพร้อมงานย่อยและกำหนดเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์

นี่คือวิธีที่เทมเพลตงานที่ต้องทำช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จ:

  • มองเห็นงานของคุณบนกระดานคัมบังที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญ
  • สร้างและเพิ่มงานโดยตรงในเทมเพลต แยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย และกำหนดเส้นตายและวันครบกำหนด
  • ติดตามกำหนดเวลาที่สำคัญและทำให้งานเสร็จสิ้นตรงเวลา
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, ทิ้งความคิดเห็นและบันทึก, และแชร์รายการที่ต้องทำ
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน ระบุจุดติดขัดและอุปสรรค และวัดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ใช้เทมเพลต ClickUp Work To Doและสัมผัสพลังแห่งประสิทธิภาพที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ

7. แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUp

ขอบเขตงานของ ClickUp
เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณสรุปรายละเอียดทั้งหมดของโครงการได้

แม่แบบขอบเขตงานของ Clickupช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดเฉพาะของบริการหรือโครงการของคุณ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และระยะเวลา

โดยการกำหนดขอบเขตของงานในโครงการให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลความคืบหน้าและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นย่อยที่สามารถจัดการได้โดยการสร้างงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้กับงานเหล่านั้น
  • รับภาพรวมทันทีของงานที่คุณทำเสร็จแล้วและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มอบหมายงานโดยตรงภายในเทมเพลต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ
  • กำหนดขอบเขตของบริการของคุณและตั้งค่าข้อจำกัดสำหรับสมาชิกในทีม
  • ตั้งค่างานและแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ เพื่อทำให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของโครงการเป็นอัตโนมัติ

เทมเพลตนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด แต่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับเจ้าของโครงการและผู้นำทีม

8. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUp
จัดการบันทึกประจำวันของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตามงานแต่ละอย่างแยกกันด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

การติดตามเวลาอาจเป็นกิจวัตรประจำวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ การบันทึกเวลาทำงานมีประโยชน์แม้กระทั่งสำหรับโครงการเฉพาะ ที่คุณติดตามแต่ละงานเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน

เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการเสร็จสิ้นของงานภายในโครงการ

เทมเพลตบันทึกการทำงานฟรีนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมดูแลโครงการของตนอย่างเป็นระบบและป้องกันการล่าช้า

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ

  • ตั้งค่าสถานะงาน: สร้างงาน กำหนดเส้นตาย และแชร์บันทึกกับเจ้าของงานของคุณ
  • อัปเดตและปรับปรุงไทม์ไลน์: ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถทำเครื่องหมายงานแต่ละอย่างเสร็จสิ้นได้อย่างต่อเนื่อง
  • มุมมองที่กำหนดเอง: มองเห็นและควบคุมแผนโครงการผ่านรายการ, แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, ปฏิทิน และมุมมองอื่น ๆ
  • ติดตามไทม์ไลน์: สร้างตัวติดตามสำหรับไทม์ไลน์ ระบุความล่าช้าและปรับปรุงไทม์ไลน์สำหรับงานที่ทำซ้ำ

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่การสนับสนุนหลังโครงการ และส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

9. แม่แบบการแบ่งงาน ClickUp

แบบแผนการแบ่งงานโดย ClickUp
โครงสร้างการแบ่งงานโดยละเอียด ผ่านการเขียน: ทาม ฟาม

โครงสร้างการแบ่งงานเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการทีละขั้นตอนสำหรับโครงการที่ทำให้การจัดสรรงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUpจัดระเบียบผลลัพธ์และขอบเขตของโครงการให้เป็นกลุ่มที่มีเหตุผลหรือขั้นตอนของโครงการ โดยแต่ละระดับจะมีความละเอียดและความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการพัฒนาหรือการจัดงานที่ซับซ้อน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น สร้างตารางงานย้อนกลับที่จัดการและส่งมอบได้ง่ายขึ้น

เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่ของเทมเพลตนี้

  • สร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมายการแบ่งงาน
  • แยกโครงการออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้นและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • ตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าล่าสุด
  • ติดตามและวิเคราะห์งานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมคุณด้วยการลดความซับซ้อนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนและมั่นใจ

10. แบบบันทึกงานประจำวัน Excel โดย WPS Template

แบบบันทึกงานประจำวันใน Excel

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวันใน Excelนำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมา ปรับแต่งได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามงานและกิจกรรมประจำวัน

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในเทมเพลตนี้ได้:

  • ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นทุกงานที่มีความสำคัญสูงหรือค้างอยู่.
  • ใช้สูตรเพื่อคำนวณผลรวมและค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สูตรเพื่อคำนวณเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ในการทำงานของคุณในวันใดวันหนึ่ง
  • สร้างแผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงข้อมูลของคุณให้เป็นภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่งที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ
  • แบ่งปันประวัติการทำงานของคุณกับผู้จัดการหรือสมาชิกในทีม ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันดีขึ้น

ผ่านเทมเพลตนี้ คุณสามารถปลดล็อกระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และการบรรลุเป้าหมายที่ง่ายขึ้นได้ โดยการติดตามกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์ข้อมูล

ปลดล็อกพลังของ ClickUp ด้วยเทมเพลตบันทึกการทำงาน

เทมเพลตบันทึกการทำงานของ ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวติดตามธรรมดา แต่เป็นประตูสู่การตระหนักรู้ในตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

แม่แบบบันทึกการทำงานช่วยให้คุณสามารถ

  • ค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาและการวางแผนทรัพยากร
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
  • ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในสภาพแวดล้อมของทีม
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือทรงพลังที่ตอบโจทย์ความต้องการทั่วไปของเจ้าของธุรกิจคนเดียว ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้ให้บริการมืออาชีพทุกคน

