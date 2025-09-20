เทมเพลตวาระการประชุม Asana ฟรี เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกทีม ไม่ว่าจะทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน แต่จะเป็นอย่างไรถ้าการประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นหลุมดำที่ดูดพลังงานจากปฏิทินของเรา?
เข้าสู่เทมเพลตวาระการประชุมของ Asana ไม่ว่าคุณจะจัดประชุมทีมประจำสัปดาห์การเริ่มต้นโครงการ หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ไม่มีอีกแล้วกับความเงียบที่น่าอึดอัด, การติดตามผลที่ลืมไป, หรือช่วงเวลาที่คิดว่า "การประชุมนี้เกี่ยวกับอะไรอีกครั้ง?"
ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตกำหนดการประชุมฟรีจาก Asana ที่ช่วยให้คุณทำงานได้จริง (และอาจจะทำให้หัวหน้าประทับใจไปด้วย) มาทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพอีกครั้ง—ทีละเทมเพลต 🤩 💪
อะไรคือแบบแผนการประชุมอาสนะ?
แม่แบบวาระการประชุม Asana คือโครงสร้างที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับวันที่ประชุม วัตถุประสงค์ หัวข้อการหารือ การจัดสรรเวลา และรายการดำเนินการเพื่อช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมได้อย่างครบถ้วน
เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ กำหนดการสำเร็จรูปเหล่านี้มอบแนวทางที่ชัดเจน ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า แบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ แจ้งความคืบหน้าในขณะประชุม และเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุมอาสนะที่ดี?
แม่แบบวาระการประชุม Asana ที่ดีช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการประชุมที่มีเป้าหมายชัดเจน โดยระบุเป้าหมาย ลำดับความสำคัญของหัวข้อ และมอบหมายความรับผิดชอบ
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 💁
- กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์: ระบุสิ่งที่การประชุมตั้งใจจะบรรลุ รวมถึงการตัดสินใจที่ต้องทำ รายการที่ต้องดำเนินการ และปัญหาที่ต้องแก้ไข
- รวบรวมข้อมูลล่วงหน้า: เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้เสนอหัวข้อในวาระการประชุมและให้เหตุผลถึงความเกี่ยวข้อง จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของวาระตามความสำคัญเพื่อจัดการกับประเด็นที่สำคัญก่อน
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับหัวข้อและมอบหมายผู้รับผิดชอบ: กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการ และติดป้ายกำกับแต่ละหัวข้อพร้อมผู้ดำเนินการ
- ใช้ภาษาที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการปฏิบัติ: รักษาการสนทนาให้มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจและขั้นตอนต่อไป
- เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับการอภิปรายหรือคำถาม: ส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นเปิดกว้างโดยไม่ละเลยวัตถุประสงค์หรือลำดับการประชุม
แม่แบบวาระการประชุม Asana ฟรี
ด้านล่างนี้คือชุดแบบแผนการประชุม Asana ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและสามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองรูปแบบและความต้องการของการประชุมที่หลากหลาย
แต่ละเทมเพลตให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับวาระการประชุมประเภทต่างๆ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและมีการประชุมที่มีประสิทธิผล
1. แบบแผนการประชุมอาสนะ
แม่แบบวาระการประชุม Asana มอบโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการวางแผนและดำเนินการประชุมกับลูกค้าอย่างมีเป้าหมาย กำหนดเวลาชัดเจน และง่ายต่อการติดตาม แม่แบบนี้มีรูปแบบตารางแบบสเปรดชีตที่แสดงข้อมูลทุกอย่างในรูปแบบรายการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนประเด็นการสนทนา มอบหมายผู้รับผิดชอบ และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมดำเนินการประชุมอย่างมีเป้าหมาย พร้อมประเด็นการหารือที่ชัดเจนและช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมประจำที่ต้องการความสม่ำเสมอและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มาตรฐานเป้าหมาย, บทบาท, และรายการในวาระการประชุมเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อม
- จัดลำดับความสำคัญและกรองประเด็นการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้รายการ
- ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มหัวข้อวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อความรับผิดชอบร่วมกัน
- เชื่อมโยงการบันทึกหรือบันทึกการประชุม Zoom เข้ากับงานในวาระการประชุมโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้การประชุมประจำมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ตรงตามกำหนดเวลา และปราศจากประเด็นที่ไม่จำเป็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดบทบาทสำหรับแต่ละการประชุม: หนึ่งคนทำหน้าที่เป็นผู้นำ (ผู้อำนวยความสะดวก), หนึ่งคนทำหน้าที่จับเวลา (ผู้จับเวลา), และหนึ่งคนทำหน้าที่จดบันทึก
2. แบบฟอร์มการประชุมเริ่มต้นอาสนะ
โครงสร้างของเทมเพลตการประชุมเริ่มต้นนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันตั้งแต่วันแรก โดยจัดระเบียบวาระการประชุม กำหนดบทบาทในการประชุม และมอบหมายงานด้านการดูแลระบบ
ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดวางและกำหนดหัวข้อการพูดคุยให้กับผู้เข้าร่วมในรายการตรวจสอบการเตรียมการประชุม จากนั้นกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน ด้วยการผสานรวมและแอปในตัว เช่น Zoom และ Google Drive คุณสามารถแนบสไลด์ จดบันทึกแบบสด และซิงค์การบันทึกได้ภายใน Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวโครงการด้วยความชัดเจนและความคาดหวังที่ตรงกัน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนโดยการติดตามการตัดสินใจ คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ และขั้นตอนถัดไป
- ฝังไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้องและงานนำเสนอเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
- กำหนดบทบาทผู้นำเสนอหรือผู้จดบันทึกล่วงหน้าผ่านงาน เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตนก่อนมาถึง
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการโปรแกรม, และทีมเปิดตัวข้ามสายงานที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อปรับแนวทางอย่างรวดเร็วและเริ่มดำเนินงานได้ทันที
💡 โบนัส: ทำให้ทุกการประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพลังของ ClickUp Brain Max. นี่คือวิธีการ:
- การจัดตารางเวลาอย่างง่ายดาย: ด้วยTalk to Textคุณสามารถตั้งค่าการประชุมได้ทันทีในปฏิทินและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วยคำสั่งเสียงง่ายๆ—ไม่ต้องพิมพ์เลย
- การจดบันทึกอัตโนมัติ: จับประเด็นสำคัญในการสนทนา, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
- การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ: ใช้ฟีเจอร์ Talk to Text เพื่อมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน และแชร์สรุปการประชุม ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในองค์กร
ClickUp Brain MAX คือแอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
3. แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัว Asana 1:1
การประชุมแบบตัวต่อตัวที่ไม่มีโครงสร้างมักนำไปสู่การพลาดข้อมูลอัปเดต ข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจน และการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เทมเพลต Asana 1:1 นี้ มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับทั้งสองฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จัดลำดับความสำคัญ และติดตามผลในสิ่งที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังวิดีโอผ่าน Loom หรือ Vimeo เพื่อเสริมบริบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนาแบบตัวต่อตัวที่มีความหมายกับสมาชิกในทีม สนับสนุนการเตรียมตัวร่วมกัน การติดตามลำดับความสำคัญ และการติดตามผลพัฒนาในระยะยาว
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บบันทึกประวัติการประชุม 1:1 ที่ผ่านมาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจบริบทและต่อเนื่อง
- กำหนดจังหวะการประชุมที่เกิดซ้ำได้โดยตรงในเทมเพลตเพื่อความสม่ำเสมอ
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบทบาทที่แตกต่างกัน ในขณะที่ยังคงรูปแบบที่สอดคล้องกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ดูแลทีมงานที่ต้องการสร้างความรับผิดชอบ บันทึกความก้าวหน้า และส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมายกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
⚙️ โบนัส: ไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากเทมเพลตวาระการประชุม Asana หรือไม่? ลองดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการเขียนวาระการประชุม ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเน้นการดำเนินการด้วย ClickUp.
4. แบบร่างวาระการประชุม QBR ของ Asana
แม่แบบวาระการประชุม QBR ของ Asana มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการรวบรวมข้อมูลล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจที่เชื่อมโยงกัน จากนั้น คุณสามารถปรับแต่งวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ
ก่อนที่การประชุมโครงการจะเริ่มขึ้นทุกอย่างจะถูกทำให้เข้าถึงได้: วาระการประชุม เอกสารประกอบ และช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละผู้พูด ในระหว่างการประชุม คุณสามารถใช้การติดตามงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและคำถามที่เปิดอยู่ในเวลาจริงแม่แบบ QBRนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับความสำเร็จของลูกค้า
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อเพื่อให้การดำเนินรายการเป็นไปอย่างชัดเจนและให้ผู้พูดอยู่ในกำหนดเวลา
- ดำเนินการเกี่ยวกับคำถามที่เกิดขึ้นใหม่หรือโอกาสในการเติบโตระหว่างการประชุม
- สร้างแผนแม่บทของโครงการที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในแต่ละเซสชันตามการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทบทวนผลการดำเนินงาน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
5. แม่แบบระดมความคิดของทีมอาสนะ
เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม Asana ช่วยให้คุณจับทุกไอเดียพร้อมบริบทครบถ้วน จัดระเบียบตามหัวข้อ และเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป คุณสามารถสร้างบอร์ดร่วมกันที่ผู้มีส่วนร่วมสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ทั้งแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ไอเดีย ทำให้มองเห็นแนวโน้มหรือรายการที่ซ้ำกันได้ง่ายในพริบตา
ด้วยเทมเพลตนี้ การรวบรวมและจัดระเบียบแนวคิดจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส เพื่อความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลองจัดกลุ่มแนวคิดที่คล้ายกันและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เปิดใช้งานทั้งการป้อนข้อมูลแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลา
- จัดระเบียบความคิดด้วยแท็กและธีมเพื่อระบุรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน
- แนบลิงก์ บันทึก หรือไฟล์ไปยังแต่ละแนวคิดเพื่อรักษาบริบททั้งหมดสำหรับการติดตามผล
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, นักการตลาด, และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการประชุมระดมความคิดแบบมีโครงสร้าง
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ฟรี เพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
6. แบบร่างวาระการประชุมคณะกรรมการอาสนะ
การประชุมคณะกรรมการมักครอบคลุมหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เทมเพลตวาระการประชุมคณะกรรมการ Asana ช่วยจัดโครงสร้างและทำให้การสนทนาที่มีความสำคัญสูงชัดเจนขึ้น โดยให้คุณส่งวาระการประชุมไปยังสมาชิกทีมล่วงหน้า
ระหว่างการประชุม ผู้อำนวยความสะดวกสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยตรงภายในเทมเพลต ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบภายใต้แต่ละหัวข้อการประชุม
ออกแบบมาสำหรับการประชุมผู้นำหรือนักลงทุน, เทมเพลตนี้ช่วยให้หัวข้อสำคัญได้รับการครอบคลุมและผลลัพธ์ได้รับการบันทึกไว้. รองรับการแจกจ่ายวาระการประชุม, การบันทึกข้อมูล, และการติดตามผลอย่างเป็นระบบ.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แนบเอกสารบอร์ด, รายงานทางการเงิน, หรือเอกสารทางกฎหมายไว้กับหัวข้อการประชุมแต่ละหัวข้อเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- ติดตามผลการลงคะแนนหรือการตัดสินใจที่สำคัญต่อรายการเพื่อรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
- ทำซ้ำและปรับแต่งแม่แบบสำหรับการประชุมรายไตรมาส การประชุมนักลงทุน หรือการประชุมที่ปรึกษาโดยไม่ต้องสร้างใหม่
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ซีอีโอ, และผู้ช่วยผู้บริหารที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งความชัดเจนและความครอบคลุมคือทุกสิ่งทุกอย่าง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่รู้ทางลัด Asana ที่มีประโยชน์ทั้งหมดใช่ไหม? กด Ctrl + / เพื่อเข้าถึงได้ทันที
7. แบบร่างวาระการประชุมอาสนะ
แม่แบบกำหนดการประชุม Asana ช่วยให้คุณวางแผนทุกเซสชัน มอบหมายงานพร้อมวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อระบุเซสชันที่เชื่อมโยงกัน และติดตามทั้งหมดด้วยการติดตามเวลาในตัว
ด้วยมุมมองรายการและมุมมองกระดานที่ติดตั้งไว้แล้ว คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบตารางสเปรดชีตและกระดานคัมบังได้ตามที่คุณต้องการในการจัดการไทม์ไลน์และโลจิสติกส์ ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดผู้พูด การจัดสรรห้อง และความต้องการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
คุณสามารถวางแผนและจัดการการประชุมหรือการประชุมนอกสถานที่ของบริษัทได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตนี้ มันจะวางแผนการประชุม, โลจิสติกส์, และการประสานงานวิทยากรตั้งแต่ต้นจนจบ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามความพร้อมของผู้บรรยาย, สถานะการเตรียมตัว, และเอกสารการประชุมในรูปแบบที่สอดคล้องกัน
- สร้างตารางเวลาหลักที่รวมถึงเวลาสำรอง, การเปลี่ยนผ่าน, และเวลาพักรับประทานอาหาร
- กำหนดผู้ติดต่อภายในสำหรับแต่ละเซสชันเพื่อชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องใดเบื้องหลัง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานอีเวนต์, ทีมปฏิบัติการ, หรือผู้นำฝ่ายการตลาดที่วางแผนจัดงานอีเวนต์แบบหลายกิจกรรมพร้อมกันหรือการประชุมภายในองค์กรที่มีหลายส่วนประกอบ
8. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมอาสนะ
แม่แบบบันทึกการประชุมอาสนะ ฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงชื่อการประชุม วัตถุประสงค์ วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุม และข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามหัวข้อในวาระการประชุมขณะดำเนินการและบันทึกการอภิปราย การตัดสินใจ และงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาให้เสร็จสิ้น
นอกจากนี้ ยังให้พื้นที่สำหรับบันทึกวันประชุมที่จะเกิดขึ้นเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ. เทมเพลตนี้ช่วยให้บันทึกที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อสนับสนุนการสอดคล้องและการรับผิดชอบหลังการประชุมแต่ละครั้ง.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เชื่อมโยงเอกสารสนับสนุน เช่น สไลด์หรือบทสรุป ไปยังแต่ละรายการการประชุมโดยตรง
- บันทึกการประชุมกลุ่มตามทีม, โครงการ, หรือประเภทการประชุมโดยใช้แท็กหรือส่วน
- รักษาคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของคำตัดสินและการหารือข้ามทีมหรือแผนก
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานโครงการและสมาชิกทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการบันทึกการอัปเดต การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป
ข้อจำกัดในการจัดการโครงการด้วย Asana
แม้ว่า Asana จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเจอ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Asana
มาดูกันสักสองสามข้อ 👇
- ความซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่: การจัดการโครงการที่มีขนาดใหญ่มากหรือซับซ้อนซึ่งมีงานหลายพันงานอาจทำให้ Asana ทำงานช้าลงและทำให้การนำทางยากขึ้น
- การรายงานขั้นสูงที่จำกัด: คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือการแสดงข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
- ข้อจำกัดในการจัดการการพึ่งพา: ขาดเครื่องมือการกำหนดตารางขั้นสูง เช่น การจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตสำหรับไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน
- ราคาสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม: ฟังก์ชันหลัก เช่น มุมมองไทม์ไลน์, การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง, และการผสานการทำงานขั้นสูง ต้องใช้แผนการชำระเงิน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การแจ้งเตือนมากเกินไป: การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นและทำให้กล่องข้อความรกหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
⚙️ โบนัส: รู้สึกหงุดหงิดกับช่องว่างเหล่านี้หรือไม่? เปรียบเทียบClickUp กับ Asanaว่าแตกต่างกันอย่างไร และดูว่าทำไมทีมจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาใช้เพื่อความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้น
เทมเพลตอาสนะทางเลือก
หากคุณพบว่าเทมเพลตของ Asana มีข้อจำกัดหรือต้องการความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้นClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับคุณ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ในชีวิตจริงได้กล่าวไว้:
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
มาดูแม่แบบวาระการประชุมฟรีที่ ซอฟต์แวร์จัดการประชุมนี้เสนอให้กัน 🎯
1. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Agendaมอบเค้าโครงเอกสาร ClickUp Docที่พร้อมใช้งานให้คุณ ซึ่งจัดระเบียบทุกองค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตาราง รายละเอียดการประชุม ช่วยให้คุณวางแผนโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว: กำหนดประเภทการประชุม ระบุขอบเขต และกรอกวันที่ เวลา และสถานที่ของคุณ
จากนั้นมี ส่วนของผู้เข้าร่วม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวติดตามการเข้าร่วมแบบเบาๆควบคู่กับปฏิทิน ClickUp ใหม่ มันจะดียิ่งขึ้นไปอีก
คุณสามารถซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณได้ทันที เข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams และดูวันของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน มันใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมและป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Docs เพื่ออ้างอิง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีกรอบเวลา พร้อมแท็กจัดลำดับความสำคัญและการกำหนดผู้รับผิดชอบในตัว
- แบ่งหัวข้อออกเป็นงานย่อยเพื่อชี้แจงขอบเขตและลดการเบี่ยงเบนของการประชุม
- แนบเอกสารหรือการนำเสนอโดยตรงไปยังรายการสนทนาเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ใช้รายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายหัวข้อที่เสร็จสิ้นระหว่างการประชุม
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการกรอบการประชุมที่ชัดเจนและกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจนในเอกสารวาระการประชุมที่สามารถปรับแต่งได้เพียงฉบับเดียว
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล
หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
2. แม่แบบการประชุมทั้งหมดของ ClickUp
แม่แบบการประชุม All-HandsของClickUp ทำงานเหมือนแผนโครงการจริง โดยแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเป็นงาน และทุกการอัปเดตสามารถติดตามได้ ดังนั้น การเตรียมการประชุม All-Hands จึงเป็นไปอย่างร่วมมือกันและสามารถติดตามได้
นี่คือเทมเพลตรายการที่มีโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การวางแผน, การจัดการโลจิสติกส์, และการส่งเสริม, โดยแต่ละขั้นตอนจะมีไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระยะของกิจกรรม และแผนก
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? มุมมอง Grouped Event Stage เปลี่ยนการเตรียมการประชุมของคุณให้กลายเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็กที่มีกำหนดเวลา ต้องการทราบว่าทีมใดรับผิดชอบส่วนใด? เพียงแค่ดูที่ Department ฟิลด์ที่กำหนดเอง. ด้วยการแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดแบบภาพ คุณจะทราบได้ทันทีว่าฝ่ายบุคคล, ฝ่ายออกแบบ, หรือฝ่ายการตลาดกำลังรับผิดชอบอยู่ และใครที่กำลังล่าช้า.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เน้นเป้าหมายของบริษัท, ตัวชี้วัดของทีม, และการยกย่องในมุมมองกลางเดียว
- มอบหมายผู้นำเสนอและช่วงเวลาเพื่อให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและครอบคลุม
- นำรูปแบบนี้กลับมาใช้สำหรับการประชุมใหญ่ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนกที่ต้องจัดการการประชุมซิงค์ข้อมูลทั่วทั้งบริษัทที่มีกำหนดเวลาที่จำกัด
🎥 รับชม: เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้สูงสุดด้วยAI Notetaker ของ ClickUp:
3. แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp
การประชุมนอกสถานที่มีจุดประสงค์เพื่อจุดประกายกลยุทธ์ การเชื่อมต่อ และความชัดเจนแม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUpเป็นแม่แบบที่เน้นงานซึ่งเปลี่ยนการวางแผนนอกสถานที่ของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่มีการติดตาม
มันมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้ห้าแบบที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการนอกสถานที่: ผู้จดบันทึก, ผู้บันทึก, ผู้อำนวยความสะดวก, ลิงก์บันทึก, และ ผู้จับเวลา. ทุกหัวข้อในวาระการประชุมจะมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ, สถานที่สำหรับเอกสารที่เชื่อมโยง, และจุดยึดเวลา มันช่วยให้การสนทนาเป็นโครงสร้างและเอกสารมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมเชิงกลยุทธ์
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามสถานะการตอบรับและการลงทะเบียนเข้าร่วมเซสชันเพื่อจัดการการเข้าร่วม
- แนบเอกสารประกอบ เช่น กำหนดการเดินทาง แผนที่ หรือสไลด์นำเสนอ
- วางแผนการประชุม กิจกรรมสร้างทีม และจัดการด้านโลจิสติกส์จากจุดเดียว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนรีทรีตหรือผู้อำนวยความสะดวกด้านกลยุทธ์ที่ต้องการบทบาท เวลา และการบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในเช็กลิสต์เดียวที่พร้อมใช้งานนอกสถานที่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp AI Notetakerจะบันทึกการสนทนาในประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจที่สำคัญโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณจะไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญเลย ด้วยการจับคู่กับเทมเพลตแผนการประชุม คุณสามารถทำให้ทุกการประชุมมีโครงสร้างที่ชัดเจน, ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาธิ, และได้รับบันทึกที่จัดระเบียบได้ดี, สามารถนำไปใช้ได้, และง่ายต่อการตรวจสอบและแบ่งปัน
4. แม่แบบการประชุม ClickUp
เทมเพลตการประชุม ClickUpเปลี่ยนการประชุมแต่ละครั้งให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้ แทนที่จะเป็นการสนทนาแบบแยกส่วน มันเชื่อมโยงทุกส่วนของวงจรการประชุม ตั้งแต่หัวข้อการประชุมและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรับผิดชอบและการติดตามผล
สำหรับทีมขายที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วแม่แบบวาระการประชุมขายนี้จะช่วยให้การสลับระหว่างการโทรตามแผนและการซิงค์แบบฉับพลันเป็นเรื่องง่ายไร้รอยต่อ เชื่อมต่อกับClickUp Meetings ศูนย์กลางการประชุมที่ช่วยให้คุณสร้างงานประชุมทีมประจำสัปดาห์ซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มาตรฐานวิธีการจัดการประชุมด้วยโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับทีมและหน้าที่ต่าง ๆ
- ติดตามประเด็นการพูดคุยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างการประชุมด้วยส่วนติดตามผลโดยเฉพาะ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการประชุมโดยการตรวจสอบเวลาที่ใช้ต่อรายการการกระทำและแนวโน้มการเสร็จสิ้นในแดชบอร์ดของ ClickUp
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายหรือกลุ่มปฏิบัติการที่จัดประชุมแบบรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งสรุปหรือการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น เมื่องานในรายการ 'การประชุม' ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ส่งความคิดเห็นไปยังผู้รับมอบหมาย: 'แจ้งเตือนให้ตรวจสอบงานที่ต้องติดตามผล'
5. แม่แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp
เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp Meeting Rosterทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการประชุมประจำหรือการประสานงานของทีมขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดต่างๆ ได้ทันที เช่น โครงการ, ผู้ดำเนินการประชุม, ผู้จดบันทึก, ผู้จับเวลา และ วันที่ประชุม
ส่วนงานที่ต้องทำ ที่ติดตั้งไว้ในตัว เชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้คุณสามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีงานเข้ามา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการบทบาทที่หมุนเวียนหรือดึงรายงานเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของทีม 🌼 เหตุผลที่คุณจะชื่นชอบเทมเพลตนี้
- หมุนเวียนบทบาทการประชุมโดยอัตโนมัติโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อการมอบหมายงานที่ง่ายดายในการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ
- ดูการเข้าร่วม การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบที่ผ่านมาได้ในบันทึกกลางที่เดียว
- ใช้รหัสสีสำหรับบทบาทหรือแผนกเพื่อแสดงการกระจายบทบาทให้เห็นชัดเจนในทันที
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่รับผิดชอบการตรวจสอบหรือการประชุมแบบสแตนด์อัพที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งการติดตามบทบาทของผู้เข้าร่วมและรูปแบบการเข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญ
6. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUpมอบรายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานให้คุณ ซึ่งคุณสามารถกรอกได้ในไม่กี่วินาทีระหว่างการประชุมทุกครั้ง คุณสมบัติที่โดดเด่น? คุณสามารถเพิ่ม งานย่อยแบบซ้อน ภายในรายการตรวจสอบเพื่อแยกประเด็นการสนทนาที่สำคัญออกเป็นงานย่อยขนาดเล็ก และมอบหมายพร้อมจัดลำดับความสำคัญได้
และถ้ามีอะไรที่ต้องทำในเวลาจำกัดล่ะ? การแสดงความคิดเห็นและการอัปเดตสถานะช่วยให้สามารถระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแยกแยะประเด็นการหารืออย่างละเอียดพร้อมกับการมอบหมายงานย่อยและระดับความสำคัญได้
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เพิ่มบันทึกและลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทภายในรายการตรวจสอบโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่กระจัดกระจาย
- ปรับแต่งส่วนของรายการตรวจสอบตามประเภทของการประชุม—การประชุมแบบสแตนด์อัพ, การประชุมแบบตัวต่อตัว, การประชุมกับลูกค้า—เพื่อการใช้งานซ้ำได้
- ใช้ตัวกรองเพื่อดูงานที่ยังไม่เสร็จ, งานที่เกินกำหนด, หรืองานที่มีความสำคัญสูงที่ถูกหารือในระหว่างการประชุมได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องจัดการการซิงค์กลางสัปดาห์และการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อจัดลำดับงานย่อย กำหนดเจ้าของหลายคน และทำเครื่องหมายรายการวาระการประชุมให้เสร็จสิ้น
เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Meeting Trackerคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการจัดระเบียบทุกรายละเอียดของการประชุม สร้างขึ้นในรูปแบบเทมเพลตแบบรายการ (List View) ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก และติดตามการติดตามผลได้ในที่เดียว
ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึง ประเภทการประชุม, สถานที่, ผู้บันทึกเวลา, ผู้บันทึก, และ ผู้นำ ช่วยให้การประชุมประจำและการรับลูกค้าใหม่ถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทินเพื่อติดตามการประชุมตามไทม์ไลน์, สถานะ, หรือหมวดหมู่
- รวมการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทั้งหมดไว้ในเครื่องมือติดตามเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาด
- คัดลอกรายการที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาโครงสร้างไว้ในขณะที่อัปเดตเฉพาะรายละเอียดเซสชันที่สำคัญ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือทีมปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกข้อมูลการประชุมทั้งหมด รวมถึงประเภท ผู้เข้าร่วม และความคืบหน้าไว้ในรายการเดียวที่สามารถค้นหาได้
📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่แต่ละทีมใช้ในการติดตามงานของตนเองผลสำรวจการสื่อสารภายในทีมของเราพบว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญยังคงติดตามรายการงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ขณะที่ 38% ใช้วิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการพลาดกำหนดเวลา
ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายของงานที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่
8. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp
เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับทีมให้สอดคล้องกันในสิ่งที่สำคัญที่สุด: ใครทำอะไร เมื่อไร และทำไม มาพร้อมกับกรอบการประชุมในตัวที่ครบครันด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้จัดการโครงการ, สถานที่, ผู้จับเวลา, ผู้เข้าร่วม, และ ผู้จดบันทึก เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในการแนะนำตัว
สร้างขึ้นภายในซอฟต์แวร์จัดการงาน คุณสามารถเปลี่ยนเซสชันให้เป็นรายการตรวจสอบที่สามารถดำเนินการได้พร้อมงานย่อยแบบซ้อนกัน มอบหมายงานได้ทันทีโดยใช้ผู้รับมอบหมายหลายคน และเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดทีมให้สอดคล้องกันทันทีด้วยฟิลด์บทบาทที่กรอกไว้ล่วงหน้าและบริบทของโครงการที่ฝังอยู่ในเทมเพลต
- ใช้แท็กความสำคัญและข้อพึ่งพาเพื่อแสดงปัญหาที่ขัดขวางตั้งแต่เนิ่นๆ ในไทม์ไลน์ของโครงการ
- แปลงหัวข้อในวาระการประชุมเป็นงานและงานย่อยระหว่างการประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการติดตามผล
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการที่ต้องการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบ และบันทึกการตัดสินใจสำคัญในช่วงเริ่มต้นโครงการ
9. แม่แบบบันทึกการประชุม (MoM) ของ ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp Minutes of Meeting (MoM)มอบโครงสร้างที่ตรงประเด็นสำหรับการบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งมีอยู่ในแม่แบบ เช่น วันที่ประชุม, เวลา, ผู้เข้าร่วมประชุม, หัวข้อวาระการประชุม, และ รายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อบันทึกภาพรวมทั้งหมดในขณะที่คุณดำเนินการประชุม
มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมในโลกจริง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความรับผิดชอบและความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่มีความเสี่ยงสูงหรือการประชุมข้ามสายงาน คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการติดตามการลงนามของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องการยืนยัน ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่ามีการหารือและยอมรับการตัดสินใจ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกการตัดสินใจขั้นสุดท้ายพร้อมกับเจ้าของที่รับผิดชอบโดยใช้ช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- หัวข้อการประชุมกลุ่มตามหมวดหมู่การหารือเพื่อความชัดเจนหลังการประชุม
- เน้นรายการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและดำเนินการต่อไปด้วยการติดตามอัตโนมัติ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการอนุมัติอย่างเป็นทางการและบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ ผู้เข้าร่วม และกิจกรรมต่างๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองใช้วิธี Lean Coffee: ทุกคนเสนอหัวข้อ โหวตเรื่องที่สำคัญที่สุด และพูดคุยเป็นช่วงๆ ตามเวลาที่กำหนด ประชาธิปไตยสุดๆ และเน้นประเด็นหลักได้ดีเยี่ยม
10. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการรูปแบบที่สม่ำเสมอในการบันทึกสิ่งที่พูดคุยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อการประชุมมีจังหวะที่รวดเร็วหรือเกิดขึ้นเป็นประจำ แตกต่างจากเอกสารบันทึกทั่วไปเทมเพลตรายงานการประชุมนี้มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการประชุมประเภทต่างๆ ตั้งแต่การประชุมประจำวันไปจนถึงการทบทวนกับลูกค้า
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้โดดเด่นคือการสนับสนุนการประชุมที่เกิดซ้ำ คุณสามารถคัดลอกบันทึกก่อนหน้า รักษาแบบฟอร์มที่สม่ำเสมอ และสร้างคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของการประชุมทั้งหมดที่ผ่านมา
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- อ้างอิงการสนทนาในอดีตได้อย่างง่ายดายด้วยประวัติบันทึกที่เชื่อมโยงและจัดระเบียบตามประเภทของการประชุม
- เตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดลอกโครงสร้างบันทึกเพื่อสร้างหัวข้อการประชุมที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บันทึกการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือประเด็นสำคัญที่พูดคุยทันทีที่เกิดขึ้นด้วยรายการตรวจสอบงาน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีการประชุมสแตนด์อัพหรือการโทรกับลูกค้าบ่อยครั้ง เพื่อจัดระเบียบบันทึกอย่างรวดเร็ว
11. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpมี หน้าคำแนะนำที่ปรับแต่งได้ เพื่อมาตรฐานการจดบันทึกทั่วทั้งทีม
ต่างจากเทมเพลต ClickUp MoM ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและการติดตามไทม์ไลน์การดำเนินการ เทมเพลตนี้มอบรูปแบบเอกสารที่ยืดหยุ่นให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ได้แบบเรียลไทม์ มาพร้อมกับส่วนต่างๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ ผู้เข้าร่วม, วาระการประชุม, ประเด็นการอภิปราย และ รายการดำเนินการ ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบบันทึก
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกข้อมูลสดในเอกสารที่คุณสามารถอัปเดตได้ทันทีเมื่อการประชุมดำเนินไป
- จัดระเบียบวาระการประชุมและการสนทนาด้วยส่วนที่สามารถใช้งานได้ทันทีและแก้ไขได้
- สแกนขั้นตอนถัดไปอย่างรวดเร็วด้วยรายการการดำเนินการที่เน้นไว้อย่างชัดเจนซึ่งวางอยู่ใต้แต่ละหัวข้อ
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสรุปการประชุมที่พร้อมแชร์ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งรวบรวมผู้เข้าร่วมประชุม การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไป โดยใช้เวลาเตรียมการน้อยที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: นี่คือลัดคีย์บอร์ดบางประการที่คุณสามารถใช้ในเอกสาร ClickUp ของคุณได้:
- @mention บุคคล: @
- @กล่าวถึงงาน: @@
- @mention เอกสาร: @@@
- จัดข้อความชิดซ้าย: Cmd + Shift + L (Mac) และ Ctrl + Shift + L (PC)
- จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง: Cmd + Shift + E (Mac) และ Ctrl + Shift + E (PC)
- จัดข้อความให้ชิดขวา: Cmd + Shift + R (Mac) และ Ctrl + Shift + R (PC)
- สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์: Cmd + Shift + 9 (Mac) และ Ctrl + Shift + 9 (PC)
- สร้างรายการตรวจสอบ: Cmd + Shift + 8 (Mac) และ Ctrl + Shift + 8 (PC)
12. แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Team Communication and Meeting Matrixช่วยให้คุณจัดระเบียบว่าใครควรพูดคุยกับใคร เมื่อไร และเพราะเหตุใด เป็นเทมเพลตแบบรายการที่มีมุมมองสำเร็จรูป ให้คุณเห็นภาพรวม 360° ของการสนทนาที่ควรเกิดขึ้นและเวลาที่เหมาะสม
คุณสามารถวางแผนการซิงค์ที่เกิดขึ้นซ้ำได้, กำหนดจุดติดต่อสื่อสาร, และติดตามความคืบหน้าของแต่ละการสนทนาด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, หรือ ยกเลิก. มันช่วยให้การนัดหมาย, การติดตาม, และการจัดการการสนทนาภายในทีมที่กระจายตัวเป็นไปอย่างราบรื่น.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เชื่อมโยงการโต้ตอบของทีมหลักกับมุมมองเมทริกซ์การสื่อสารที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- บันทึกการซิงค์และการเช็คอินที่ไม่เป็นทางการซึ่งมักจะหลุดรอดจากปฏิทิน
- ระบุช่องว่างในการสื่อสารก่อนที่มันจะส่งผลต่อการประสานงานของโครงการ
- ปรับแต่งแท็กความถี่เพื่อชี้แจงว่าบทสนทนาใดเป็นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซ้ำ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการแผนแม่บทการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ทำให้การประชุมสนุกและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยเทมเพลต ClickUp
แม่แบบวาระการประชุมของ Asana มอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ แต่ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นอีกหลายขั้น โดยผสานการวางแผนวาระการประชุม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดทำเอกสาร และการติดตามผลไว้ในที่เดียว
ตั้งแต่การพูดคุยแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการทบทวนแบบเร่งด่วน แต่ละเทมเพลตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนทนาเป็นระบบ งานต่างๆ ได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน และการติดตามผลชัดเจนทุกขั้นตอน
ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ: แม่แบบเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน เอกสาร และปฏิทิน ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายหลังจากการสนทนา ด้วยระบบกำหนดเวลาด้วย AI ในตัว ปฏิทินที่ซิงค์ และเอกสารที่แก้ไขได้ ทำให้การเตรียมการ ดำเนินการ และติดตามการประชุมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับบริบท
