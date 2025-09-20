บล็อก ClickUp
เทมเพลตวาระการประชุม Asana ฟรี เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

20 กันยายน 2568

การประชุมดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกทีม ไม่ว่าจะทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน แต่จะเป็นอย่างไรถ้าการประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นหลุมดำที่ดูดพลังงานจากปฏิทินของเรา?

เข้าสู่เทมเพลตวาระการประชุมของ Asana ไม่ว่าคุณจะจัดประชุมทีมประจำสัปดาห์การเริ่มต้นโครงการ หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

ไม่มีอีกแล้วกับความเงียบที่น่าอึดอัด, การติดตามผลที่ลืมไป, หรือช่วงเวลาที่คิดว่า "การประชุมนี้เกี่ยวกับอะไรอีกครั้ง?"

ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตกำหนดการประชุมฟรีจาก Asana ที่ช่วยให้คุณทำงานได้จริง (และอาจจะทำให้หัวหน้าประทับใจไปด้วย) มาทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพอีกครั้ง—ทีละเทมเพลต 🤩 💪

อะไรคือแบบแผนการประชุมอาสนะ?

แม่แบบวาระการประชุม Asana คือโครงสร้างที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับวันที่ประชุม วัตถุประสงค์ หัวข้อการหารือ การจัดสรรเวลา และรายการดำเนินการเพื่อช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมได้อย่างครบถ้วน

เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ กำหนดการสำเร็จรูปเหล่านี้มอบแนวทางที่ชัดเจน ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า แบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ แจ้งความคืบหน้าในขณะประชุม และเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุมอาสนะที่ดี?

แม่แบบวาระการประชุม Asana ที่ดีช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการประชุมที่มีเป้าหมายชัดเจน โดยระบุเป้าหมาย ลำดับความสำคัญของหัวข้อ และมอบหมายความรับผิดชอบ

นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 💁

  • กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์: ระบุสิ่งที่การประชุมตั้งใจจะบรรลุ รวมถึงการตัดสินใจที่ต้องทำ รายการที่ต้องดำเนินการ และปัญหาที่ต้องแก้ไข
  • รวบรวมข้อมูลล่วงหน้า: เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้เสนอหัวข้อในวาระการประชุมและให้เหตุผลถึงความเกี่ยวข้อง จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของวาระตามความสำคัญเพื่อจัดการกับประเด็นที่สำคัญก่อน
  • กำหนดกรอบเวลาสำหรับหัวข้อและมอบหมายผู้รับผิดชอบ: กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการ และติดป้ายกำกับแต่ละหัวข้อพร้อมผู้ดำเนินการ
  • ใช้ภาษาที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการปฏิบัติ: รักษาการสนทนาให้มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจและขั้นตอนต่อไป
  • เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับการอภิปรายหรือคำถาม: ส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นเปิดกว้างโดยไม่ละเลยวัตถุประสงค์หรือลำดับการประชุม

แม่แบบวาระการประชุม Asana ฟรี

ด้านล่างนี้คือชุดแบบแผนการประชุม Asana ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและสามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองรูปแบบและความต้องการของการประชุมที่หลากหลาย

แต่ละเทมเพลตให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับวาระการประชุมประเภทต่างๆ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและมีการประชุมที่มีประสิทธิผล

1. แบบแผนการประชุมอาสนะ

แม่แบบวาระการประชุมอาสนะ

ผ่านทางAsana

แม่แบบวาระการประชุม Asana มอบโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการวางแผนและดำเนินการประชุมกับลูกค้าอย่างมีเป้าหมาย กำหนดเวลาชัดเจน และง่ายต่อการติดตาม แม่แบบนี้มีรูปแบบตารางแบบสเปรดชีตที่แสดงข้อมูลทุกอย่างในรูปแบบรายการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนประเด็นการสนทนา มอบหมายผู้รับผิดชอบ และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมดำเนินการประชุมอย่างมีเป้าหมาย พร้อมประเด็นการหารือที่ชัดเจนและช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมประจำที่ต้องการความสม่ำเสมอและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • มาตรฐานเป้าหมาย, บทบาท, และรายการในวาระการประชุมเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อม
  • จัดลำดับความสำคัญและกรองประเด็นการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้รายการ
  • ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มหัวข้อวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อความรับผิดชอบร่วมกัน
  • เชื่อมโยงการบันทึกหรือบันทึกการประชุม Zoom เข้ากับงานในวาระการประชุมโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้การประชุมประจำมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ตรงตามกำหนดเวลา และปราศจากประเด็นที่ไม่จำเป็น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดบทบาทสำหรับแต่ละการประชุม: หนึ่งคนทำหน้าที่เป็นผู้นำ (ผู้อำนวยความสะดวก), หนึ่งคนทำหน้าที่จับเวลา (ผู้จับเวลา), และหนึ่งคนทำหน้าที่จดบันทึก

2. แบบฟอร์มการประชุมเริ่มต้นอาสนะ

แม่แบบการประชุมเริ่มต้น Asana: แม่แบบวาระการประชุม Asana

ผ่านทางAsana

โครงสร้างของเทมเพลตการประชุมเริ่มต้นนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันตั้งแต่วันแรก โดยจัดระเบียบวาระการประชุม กำหนดบทบาทในการประชุม และมอบหมายงานด้านการดูแลระบบ

ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดวางและกำหนดหัวข้อการพูดคุยให้กับผู้เข้าร่วมในรายการตรวจสอบการเตรียมการประชุม จากนั้นกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน ด้วยการผสานรวมและแอปในตัว เช่น Zoom และ Google Drive คุณสามารถแนบสไลด์ จดบันทึกแบบสด และซิงค์การบันทึกได้ภายใน Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวโครงการด้วยความชัดเจนและความคาดหวังที่ตรงกัน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนโดยการติดตามการตัดสินใจ คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ และขั้นตอนถัดไป
  • ฝังไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้องและงานนำเสนอเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
  • กำหนดบทบาทผู้นำเสนอหรือผู้จดบันทึกล่วงหน้าผ่านงาน เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตนก่อนมาถึง

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการโปรแกรม, และทีมเปิดตัวข้ามสายงานที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อปรับแนวทางอย่างรวดเร็วและเริ่มดำเนินงานได้ทันที

💡 โบนัส: ทำให้ทุกการประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพลังของ ClickUp Brain Max. นี่คือวิธีการ:

  • การจัดตารางเวลาอย่างง่ายดาย: ด้วยTalk to Textคุณสามารถตั้งค่าการประชุมได้ทันทีในปฏิทินและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วยคำสั่งเสียงง่ายๆ—ไม่ต้องพิมพ์เลย
  • การจดบันทึกอัตโนมัติ: จับประเด็นสำคัญในการสนทนา, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
  • การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ: ใช้ฟีเจอร์ Talk to Text เพื่อมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน และแชร์สรุปการประชุม ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบ
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในองค์กร

ClickUp Brain MAX คือแอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

รายการดำเนินการ ClickUp Brain Max จากการประชุม
ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม

3. แบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัว Asana 1:1

แม่แบบการประชุม Asana 1:1: แม่แบบวาระการประชุม Asana

ผ่านทางAsana

การประชุมแบบตัวต่อตัวที่ไม่มีโครงสร้างมักนำไปสู่การพลาดข้อมูลอัปเดต ข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจน และการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เทมเพลต Asana 1:1 นี้ มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับทั้งสองฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จัดลำดับความสำคัญ และติดตามผลในสิ่งที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังวิดีโอผ่าน Loom หรือ Vimeo เพื่อเสริมบริบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนาแบบตัวต่อตัวที่มีความหมายกับสมาชิกในทีม สนับสนุนการเตรียมตัวร่วมกัน การติดตามลำดับความสำคัญ และการติดตามผลพัฒนาในระยะยาว

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เก็บบันทึกประวัติการประชุม 1:1 ที่ผ่านมาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจบริบทและต่อเนื่อง
  • กำหนดจังหวะการประชุมที่เกิดซ้ำได้โดยตรงในเทมเพลตเพื่อความสม่ำเสมอ
  • ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบทบาทที่แตกต่างกัน ในขณะที่ยังคงรูปแบบที่สอดคล้องกัน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ดูแลทีมงานที่ต้องการสร้างความรับผิดชอบ บันทึกความก้าวหน้า และส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมายกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง

⚙️ โบนัส: ไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากเทมเพลตวาระการประชุม Asana หรือไม่? ลองดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการเขียนวาระการประชุม ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเน้นการดำเนินการด้วย ClickUp.

4. แบบร่างวาระการประชุม QBR ของ Asana

แม่แบบวาระการประชุม Asana QBR: แม่แบบวาระการประชุม Asana

ผ่านทางAsana

แม่แบบวาระการประชุม QBR ของ Asana มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการรวบรวมข้อมูลล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจที่เชื่อมโยงกัน จากนั้น คุณสามารถปรับแต่งวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ

ก่อนที่การประชุมโครงการจะเริ่มขึ้นทุกอย่างจะถูกทำให้เข้าถึงได้: วาระการประชุม เอกสารประกอบ และช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละผู้พูด ในระหว่างการประชุม คุณสามารถใช้การติดตามงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและคำถามที่เปิดอยู่ในเวลาจริงแม่แบบ QBRนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับความสำเร็จของลูกค้า

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อเพื่อให้การดำเนินรายการเป็นไปอย่างชัดเจนและให้ผู้พูดอยู่ในกำหนดเวลา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับคำถามที่เกิดขึ้นใหม่หรือโอกาสในการเติบโตระหว่างการประชุม
  • สร้างแผนแม่บทของโครงการที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในแต่ละเซสชันตามการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทบทวนผลการดำเนินงาน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน

5. แม่แบบระดมความคิดของทีมอาสนะ

เทมเพลตการระดมความคิดของทีม Asana: เทมเพลตวาระการประชุม Asana

ผ่านทางAsana

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม Asana ช่วยให้คุณจับทุกไอเดียพร้อมบริบทครบถ้วน จัดระเบียบตามหัวข้อ และเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป คุณสามารถสร้างบอร์ดร่วมกันที่ผู้มีส่วนร่วมสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ทั้งแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ไอเดีย ทำให้มองเห็นแนวโน้มหรือรายการที่ซ้ำกันได้ง่ายในพริบตา

ด้วยเทมเพลตนี้ การรวบรวมและจัดระเบียบแนวคิดจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส เพื่อความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลองจัดกลุ่มแนวคิดที่คล้ายกันและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เปิดใช้งานทั้งการป้อนข้อมูลแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลา
  • จัดระเบียบความคิดด้วยแท็กและธีมเพื่อระบุรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน
  • แนบลิงก์ บันทึก หรือไฟล์ไปยังแต่ละแนวคิดเพื่อรักษาบริบททั้งหมดสำหรับการติดตามผล

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, นักการตลาด, และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการประชุมระดมความคิดแบบมีโครงสร้าง

6. แบบร่างวาระการประชุมคณะกรรมการอาสนะ

แม่แบบวาระการประชุมอาสนะ

ผ่านทางAsana

การประชุมคณะกรรมการมักครอบคลุมหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เทมเพลตวาระการประชุมคณะกรรมการ Asana ช่วยจัดโครงสร้างและทำให้การสนทนาที่มีความสำคัญสูงชัดเจนขึ้น โดยให้คุณส่งวาระการประชุมไปยังสมาชิกทีมล่วงหน้า

ระหว่างการประชุม ผู้อำนวยความสะดวกสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยตรงภายในเทมเพลต ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบภายใต้แต่ละหัวข้อการประชุม

ออกแบบมาสำหรับการประชุมผู้นำหรือนักลงทุน, เทมเพลตนี้ช่วยให้หัวข้อสำคัญได้รับการครอบคลุมและผลลัพธ์ได้รับการบันทึกไว้. รองรับการแจกจ่ายวาระการประชุม, การบันทึกข้อมูล, และการติดตามผลอย่างเป็นระบบ.

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แนบเอกสารบอร์ด, รายงานทางการเงิน, หรือเอกสารทางกฎหมายไว้กับหัวข้อการประชุมแต่ละหัวข้อเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
  • ติดตามผลการลงคะแนนหรือการตัดสินใจที่สำคัญต่อรายการเพื่อรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
  • ทำซ้ำและปรับแต่งแม่แบบสำหรับการประชุมรายไตรมาส การประชุมนักลงทุน หรือการประชุมที่ปรึกษาโดยไม่ต้องสร้างใหม่

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ซีอีโอ, และผู้ช่วยผู้บริหารที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งความชัดเจนและความครอบคลุมคือทุกสิ่งทุกอย่าง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่รู้ทางลัด Asana ที่มีประโยชน์ทั้งหมดใช่ไหม? กด Ctrl + / เพื่อเข้าถึงได้ทันที

7. แบบร่างวาระการประชุมอาสนะ

แม่แบบวาระการประชุม Asana: แม่แบบวาระการประชุม Asana

ผ่านทางAsana

แม่แบบกำหนดการประชุม Asana ช่วยให้คุณวางแผนทุกเซสชัน มอบหมายงานพร้อมวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อระบุเซสชันที่เชื่อมโยงกัน และติดตามทั้งหมดด้วยการติดตามเวลาในตัว

ด้วยมุมมองรายการและมุมมองกระดานที่ติดตั้งไว้แล้ว คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบตารางสเปรดชีตและกระดานคัมบังได้ตามที่คุณต้องการในการจัดการไทม์ไลน์และโลจิสติกส์ ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดผู้พูด การจัดสรรห้อง และความต้องการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

คุณสามารถวางแผนและจัดการการประชุมหรือการประชุมนอกสถานที่ของบริษัทได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตนี้ มันจะวางแผนการประชุม, โลจิสติกส์, และการประสานงานวิทยากรตั้งแต่ต้นจนจบ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามความพร้อมของผู้บรรยาย, สถานะการเตรียมตัว, และเอกสารการประชุมในรูปแบบที่สอดคล้องกัน
  • สร้างตารางเวลาหลักที่รวมถึงเวลาสำรอง, การเปลี่ยนผ่าน, และเวลาพักรับประทานอาหาร
  • กำหนดผู้ติดต่อภายในสำหรับแต่ละเซสชันเพื่อชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องใดเบื้องหลัง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานอีเวนต์, ทีมปฏิบัติการ, หรือผู้นำฝ่ายการตลาดที่วางแผนจัดงานอีเวนต์แบบหลายกิจกรรมพร้อมกันหรือการประชุมภายในองค์กรที่มีหลายส่วนประกอบ

8. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมอาสนะ

แม่แบบวาระการประชุมอาสนะ

ผ่านทางAsana

แม่แบบบันทึกการประชุมอาสนะ ฉบับนี้ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงชื่อการประชุม วัตถุประสงค์ วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุม และข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามหัวข้อในวาระการประชุมขณะดำเนินการและบันทึกการอภิปราย การตัดสินใจ และงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดเวลาให้เสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ยังให้พื้นที่สำหรับบันทึกวันประชุมที่จะเกิดขึ้นเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ. เทมเพลตนี้ช่วยให้บันทึกที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อสนับสนุนการสอดคล้องและการรับผิดชอบหลังการประชุมแต่ละครั้ง.

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เชื่อมโยงเอกสารสนับสนุน เช่น สไลด์หรือบทสรุป ไปยังแต่ละรายการการประชุมโดยตรง
  • บันทึกการประชุมกลุ่มตามทีม, โครงการ, หรือประเภทการประชุมโดยใช้แท็กหรือส่วน
  • รักษาคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของคำตัดสินและการหารือข้ามทีมหรือแผนก

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานโครงการและสมาชิกทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการบันทึกการอัปเดต การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป

ข้อจำกัดในการจัดการโครงการด้วย Asana

แม้ว่า Asana จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเจอ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Asana

มาดูกันสักสองสามข้อ 👇

  • ความซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่: การจัดการโครงการที่มีขนาดใหญ่มากหรือซับซ้อนซึ่งมีงานหลายพันงานอาจทำให้ Asana ทำงานช้าลงและทำให้การนำทางยากขึ้น
  • การรายงานขั้นสูงที่จำกัด: คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือการแสดงข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
  • ข้อจำกัดในการจัดการการพึ่งพา: ขาดเครื่องมือการกำหนดตารางขั้นสูง เช่น การจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตสำหรับไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน
  • ราคาสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม: ฟังก์ชันหลัก เช่น มุมมองไทม์ไลน์, การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง, และการผสานการทำงานขั้นสูง ต้องใช้แผนการชำระเงิน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • การแจ้งเตือนมากเกินไป: การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นและทำให้กล่องข้อความรกหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง

⚙️ โบนัส: รู้สึกหงุดหงิดกับช่องว่างเหล่านี้หรือไม่? เปรียบเทียบClickUp กับ Asanaว่าแตกต่างกันอย่างไร และดูว่าทำไมทีมจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาใช้เพื่อความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้น

เทมเพลตอาสนะทางเลือก

หากคุณพบว่าเทมเพลตของ Asana มีข้อจำกัดหรือต้องการความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้นClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับคุณ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ในชีวิตจริงได้กล่าวไว้:

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

มาดูแม่แบบวาระการประชุมฟรีที่ ซอฟต์แวร์จัดการประชุมนี้เสนอให้กัน 🎯

1. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

สร้างงานภายใน Zoom โดยใช้แม่แบบวาระการประชุมนี้
รับแม่แบบฟรี
จัดโครงสร้างประเด็นการสนทนาให้ชัดเจนด้วยเทมเพลตวาระการประชุม ClickUp

เทมเพลต ClickUp Agendaมอบเค้าโครงเอกสาร ClickUp Docที่พร้อมใช้งานให้คุณ ซึ่งจัดระเบียบทุกองค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตาราง รายละเอียดการประชุม ช่วยให้คุณวางแผนโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว: กำหนดประเภทการประชุม ระบุขอบเขต และกรอกวันที่ เวลา และสถานที่ของคุณ

จากนั้นมี ส่วนของผู้เข้าร่วม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวติดตามการเข้าร่วมแบบเบาๆควบคู่กับปฏิทิน ClickUp ใหม่ มันจะดียิ่งขึ้นไปอีก

คุณสามารถซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณได้ทันที เข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams และดูวันของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน มันใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมและป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Docs เพื่ออ้างอิง

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีกรอบเวลา พร้อมแท็กจัดลำดับความสำคัญและการกำหนดผู้รับผิดชอบในตัว
  • แบ่งหัวข้อออกเป็นงานย่อยเพื่อชี้แจงขอบเขตและลดการเบี่ยงเบนของการประชุม
  • แนบเอกสารหรือการนำเสนอโดยตรงไปยังรายการสนทนาเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • ใช้รายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายหัวข้อที่เสร็จสิ้นระหว่างการประชุม

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการกรอบการประชุมที่ชัดเจนและกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจนในเอกสารวาระการประชุมที่สามารถปรับแต่งได้เพียงฉบับเดียว

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล

หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

2. แม่แบบการประชุมทั้งหมดของ ClickUp

เทมเพลตการประชุม All-Hands ของ ClickUp: จัดการประชุมที่มีเป้าหมายและมุ่งเน้น
รับแม่แบบฟรี
ดำเนินการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประชุม All-Hands ของ ClickUp

แม่แบบการประชุม All-HandsของClickUp ทำงานเหมือนแผนโครงการจริง โดยแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเป็นงาน และทุกการอัปเดตสามารถติดตามได้ ดังนั้น การเตรียมการประชุม All-Hands จึงเป็นไปอย่างร่วมมือกันและสามารถติดตามได้

นี่คือเทมเพลตรายการที่มีโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การวางแผน, การจัดการโลจิสติกส์, และการส่งเสริม, โดยแต่ละขั้นตอนจะมีไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระยะของกิจกรรม และแผนก

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? มุมมอง Grouped Event Stage เปลี่ยนการเตรียมการประชุมของคุณให้กลายเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็กที่มีกำหนดเวลา ต้องการทราบว่าทีมใดรับผิดชอบส่วนใด? เพียงแค่ดูที่ Department ฟิลด์ที่กำหนดเอง. ด้วยการแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดแบบภาพ คุณจะทราบได้ทันทีว่าฝ่ายบุคคล, ฝ่ายออกแบบ, หรือฝ่ายการตลาดกำลังรับผิดชอบอยู่ และใครที่กำลังล่าช้า.

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เน้นเป้าหมายของบริษัท, ตัวชี้วัดของทีม, และการยกย่องในมุมมองกลางเดียว
  • มอบหมายผู้นำเสนอและช่วงเวลาเพื่อให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและครอบคลุม
  • นำรูปแบบนี้กลับมาใช้สำหรับการประชุมใหญ่ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนกที่ต้องจัดการการประชุมซิงค์ข้อมูลทั่วทั้งบริษัทที่มีกำหนดเวลาที่จำกัด

🎥 รับชม: เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้สูงสุดด้วยAI Notetaker ของ ClickUp:

3. แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp

รับกรอบการทำงานที่ซ้ำได้และขับเคลื่อนด้วยบทบาทด้วยเทมเพลตวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบเป้าหมายนอกสถานที่, โลจิสติกส์, และการประชุมด้วยเทมเพลตวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp

การประชุมนอกสถานที่มีจุดประสงค์เพื่อจุดประกายกลยุทธ์ การเชื่อมต่อ และความชัดเจนแม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUpเป็นแม่แบบที่เน้นงานซึ่งเปลี่ยนการวางแผนนอกสถานที่ของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่มีการติดตาม

มันมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้ห้าแบบที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการนอกสถานที่: ผู้จดบันทึก, ผู้บันทึก, ผู้อำนวยความสะดวก, ลิงก์บันทึก, และ ผู้จับเวลา. ทุกหัวข้อในวาระการประชุมจะมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ, สถานที่สำหรับเอกสารที่เชื่อมโยง, และจุดยึดเวลา มันช่วยให้การสนทนาเป็นโครงสร้างและเอกสารมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมเชิงกลยุทธ์

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามสถานะการตอบรับและการลงทะเบียนเข้าร่วมเซสชันเพื่อจัดการการเข้าร่วม
  • แนบเอกสารประกอบ เช่น กำหนดการเดินทาง แผนที่ หรือสไลด์นำเสนอ
  • วางแผนการประชุม กิจกรรมสร้างทีม และจัดการด้านโลจิสติกส์จากจุดเดียว

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนรีทรีตหรือผู้อำนวยความสะดวกด้านกลยุทธ์ที่ต้องการบทบาท เวลา และการบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในเช็กลิสต์เดียวที่พร้อมใช้งานนอกสถานที่

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp AI Notetakerจะบันทึกการสนทนาในประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจที่สำคัญโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณจะไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญเลย ด้วยการจับคู่กับเทมเพลตแผนการประชุม คุณสามารถทำให้ทุกการประชุมมีโครงสร้างที่ชัดเจน, ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาธิ, และได้รับบันทึกที่จัดระเบียบได้ดี, สามารถนำไปใช้ได้, และง่ายต่อการตรวจสอบและแบ่งปัน

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึกการประชุม บันทึกการประชุม และประเด็นสำคัญได้อย่างแม่นยำด้วย ClickUp AI Notetaker

4. แม่แบบการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp: เพลิดเพลินกับการสนทนาที่นำไปปฏิบัติได้และเข้าถึงการดำเนินการและชี้แจงความรับผิดชอบ
รับแม่แบบฟรี
รวมการสนทนาที่เกิดขึ้นเป็นประจำและแบบเฉพาะกิจทั้งหมดไว้ในเทมเพลตการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUpเปลี่ยนการประชุมแต่ละครั้งให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้ แทนที่จะเป็นการสนทนาแบบแยกส่วน มันเชื่อมโยงทุกส่วนของวงจรการประชุม ตั้งแต่หัวข้อการประชุมและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรับผิดชอบและการติดตามผล

สำหรับทีมขายที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วแม่แบบวาระการประชุมขายนี้จะช่วยให้การสลับระหว่างการโทรตามแผนและการซิงค์แบบฉับพลันเป็นเรื่องง่ายไร้รอยต่อ เชื่อมต่อกับClickUp Meetings ศูนย์กลางการประชุมที่ช่วยให้คุณสร้างงานประชุมทีมประจำสัปดาห์ซ้ำได้โดยอัตโนมัติ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • มาตรฐานวิธีการจัดการประชุมด้วยโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับทีมและหน้าที่ต่าง ๆ
  • ติดตามประเด็นการพูดคุยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างการประชุมด้วยส่วนติดตามผลโดยเฉพาะ
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการประชุมโดยการตรวจสอบเวลาที่ใช้ต่อรายการการกระทำและแนวโน้มการเสร็จสิ้นในแดชบอร์ดของ ClickUp

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายหรือกลุ่มปฏิบัติการที่จัดประชุมแบบรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งสรุปหรือการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น เมื่องานในรายการ 'การประชุม' ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ส่งความคิดเห็นไปยังผู้รับมอบหมาย: 'แจ้งเตือนให้ตรวจสอบงานที่ต้องติดตามผล'

5. แม่แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามหัวข้อการหารือและการพูดคุย
รับแม่แบบฟรี
มอบบทบาทและติดตามผู้เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp Meeting Rosterทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการประชุมประจำหรือการประสานงานของทีมขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดต่างๆ ได้ทันที เช่น โครงการ, ผู้ดำเนินการประชุม, ผู้จดบันทึก, ผู้จับเวลา และ วันที่ประชุม

ส่วนงานที่ต้องทำ ที่ติดตั้งไว้ในตัว เชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้คุณสามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีงานเข้ามา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการบทบาทที่หมุนเวียนหรือดึงรายงานเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของทีม 🌼 เหตุผลที่คุณจะชื่นชอบเทมเพลตนี้

  • หมุนเวียนบทบาทการประชุมโดยอัตโนมัติโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อการมอบหมายงานที่ง่ายดายในการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ
  • ดูการเข้าร่วม การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบที่ผ่านมาได้ในบันทึกกลางที่เดียว
  • ใช้รหัสสีสำหรับบทบาทหรือแผนกเพื่อแสดงการกระจายบทบาทให้เห็นชัดเจนในทันที

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่รับผิดชอบการตรวจสอบหรือการประชุมแบบสแตนด์อัพที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งการติดตามบทบาทของผู้เข้าร่วมและรูปแบบการเข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญ

6. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp

ครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมด้วยเทมเพลตรายละเอียดการประชุม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ครอบคลุมทุกรายละเอียดสำคัญก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมด้วยเทมเพลตรายละเอียดการประชุม ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUpมอบรายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานให้คุณ ซึ่งคุณสามารถกรอกได้ในไม่กี่วินาทีระหว่างการประชุมทุกครั้ง คุณสมบัติที่โดดเด่น? คุณสามารถเพิ่ม งานย่อยแบบซ้อน ภายในรายการตรวจสอบเพื่อแยกประเด็นการสนทนาที่สำคัญออกเป็นงานย่อยขนาดเล็ก และมอบหมายพร้อมจัดลำดับความสำคัญได้

และถ้ามีอะไรที่ต้องทำในเวลาจำกัดล่ะ? การแสดงความคิดเห็นและการอัปเดตสถานะช่วยให้สามารถระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแยกแยะประเด็นการหารืออย่างละเอียดพร้อมกับการมอบหมายงานย่อยและระดับความสำคัญได้

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เพิ่มบันทึกและลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทภายในรายการตรวจสอบโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่กระจัดกระจาย
  • ปรับแต่งส่วนของรายการตรวจสอบตามประเภทของการประชุม—การประชุมแบบสแตนด์อัพ, การประชุมแบบตัวต่อตัว, การประชุมกับลูกค้า—เพื่อการใช้งานซ้ำได้
  • ใช้ตัวกรองเพื่อดูงานที่ยังไม่เสร็จ, งานที่เกินกำหนด, หรืองานที่มีความสำคัญสูงที่ถูกหารือในระหว่างการประชุมได้ทันที

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องจัดการการซิงค์กลางสัปดาห์และการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อจัดลำดับงานย่อย กำหนดเจ้าของหลายคน และทำเครื่องหมายรายการวาระการประชุมให้เสร็จสิ้น

เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp

วาระการประชุมเพื่อติดตามรายการดำเนินการ หัวข้อการหารือ และประเด็นในการสนทนา
รับแม่แบบฟรี
ติดตามผลลัพธ์และแนวโน้มการมีส่วนร่วมโดยใช้เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp

เทมเพลต ClickUp Meeting Trackerคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการจัดระเบียบทุกรายละเอียดของการประชุม สร้างขึ้นในรูปแบบเทมเพลตแบบรายการ (List View) ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก และติดตามการติดตามผลได้ในที่เดียว

ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึง ประเภทการประชุม, สถานที่, ผู้บันทึกเวลา, ผู้บันทึก, และ ผู้นำ ช่วยให้การประชุมประจำและการรับลูกค้าใหม่ถูกจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทินเพื่อติดตามการประชุมตามไทม์ไลน์, สถานะ, หรือหมวดหมู่
  • รวมการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทั้งหมดไว้ในเครื่องมือติดตามเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาด
  • คัดลอกรายการที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาโครงสร้างไว้ในขณะที่อัปเดตเฉพาะรายละเอียดเซสชันที่สำคัญ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือทีมปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกข้อมูลการประชุมทั้งหมด รวมถึงประเภท ผู้เข้าร่วม และความคืบหน้าไว้ในรายการเดียวที่สามารถค้นหาได้

📮 ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่แต่ละทีมใช้ในการติดตามงานของตนเองผลสำรวจการสื่อสารภายในทีมของเราพบว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญยังคงติดตามรายการงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ขณะที่ 38% ใช้วิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและการพลาดกำหนดเวลา

ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายของงานที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่

8. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp

แม่แบบวาระการประชุมมีส่วนอ้างอิงสำหรับเอกสารที่เป็นประโยชน์
รับแม่แบบฟรี
สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp

เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับทีมให้สอดคล้องกันในสิ่งที่สำคัญที่สุด: ใครทำอะไร เมื่อไร และทำไม มาพร้อมกับกรอบการประชุมในตัวที่ครบครันด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้จัดการโครงการ, สถานที่, ผู้จับเวลา, ผู้เข้าร่วม, และ ผู้จดบันทึก เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในการแนะนำตัว

สร้างขึ้นภายในซอฟต์แวร์จัดการงาน คุณสามารถเปลี่ยนเซสชันให้เป็นรายการตรวจสอบที่สามารถดำเนินการได้พร้อมงานย่อยแบบซ้อนกัน มอบหมายงานได้ทันทีโดยใช้ผู้รับมอบหมายหลายคน และเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดทีมให้สอดคล้องกันทันทีด้วยฟิลด์บทบาทที่กรอกไว้ล่วงหน้าและบริบทของโครงการที่ฝังอยู่ในเทมเพลต
  • ใช้แท็กความสำคัญและข้อพึ่งพาเพื่อแสดงปัญหาที่ขัดขวางตั้งแต่เนิ่นๆ ในไทม์ไลน์ของโครงการ
  • แปลงหัวข้อในวาระการประชุมเป็นงานและงานย่อยระหว่างการประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการติดตามผล

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการที่ต้องการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบ และบันทึกการตัดสินใจสำคัญในช่วงเริ่มต้นโครงการ

9. แม่แบบบันทึกการประชุม (MoM) ของ ClickUp

จัดสรรปริมาณงานที่เหมาะสมในแต่ละโครงการโดยใช้เทมเพลต ClickUp นี้
รับแม่แบบฟรี
บันทึกการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และช่วงเวลาสำคัญโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม (MOM) ของ ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp Minutes of Meeting (MoM)มอบโครงสร้างที่ตรงประเด็นสำหรับการบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งมีอยู่ในแม่แบบ เช่น วันที่ประชุม, เวลา, ผู้เข้าร่วมประชุม, หัวข้อวาระการประชุม, และ รายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อบันทึกภาพรวมทั้งหมดในขณะที่คุณดำเนินการประชุม

มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมในโลกจริง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความรับผิดชอบและความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่มีความเสี่ยงสูงหรือการประชุมข้ามสายงาน คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการติดตามการลงนามของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องการยืนยัน ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่ามีการหารือและยอมรับการตัดสินใจ

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกการตัดสินใจขั้นสุดท้ายพร้อมกับเจ้าของที่รับผิดชอบโดยใช้ช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • หัวข้อการประชุมกลุ่มตามหมวดหมู่การหารือเพื่อความชัดเจนหลังการประชุม
  • เน้นรายการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและดำเนินการต่อไปด้วยการติดตามอัตโนมัติ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการอนุมัติอย่างเป็นทางการและบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ ผู้เข้าร่วม และกิจกรรมต่างๆ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองใช้วิธี Lean Coffee: ทุกคนเสนอหัวข้อ โหวตเรื่องที่สำคัญที่สุด และพูดคุยเป็นช่วงๆ ตามเวลาที่กำหนด ประชาธิปไตยสุดๆ และเน้นประเด็นหลักได้ดีเยี่ยม

10. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

มอบหัวข้อการหารือและอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกทีมล่วงหน้าด้วยเทมเพลตนี้
รับแม่แบบฟรี
บันทึกข้อมูลเชิงลึก ขั้นตอนต่อไป และคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการรูปแบบที่สม่ำเสมอในการบันทึกสิ่งที่พูดคุยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อการประชุมมีจังหวะที่รวดเร็วหรือเกิดขึ้นเป็นประจำ แตกต่างจากเอกสารบันทึกทั่วไปเทมเพลตรายงานการประชุมนี้มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการประชุมประเภทต่างๆ ตั้งแต่การประชุมประจำวันไปจนถึงการทบทวนกับลูกค้า

สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้โดดเด่นคือการสนับสนุนการประชุมที่เกิดซ้ำ คุณสามารถคัดลอกบันทึกก่อนหน้า รักษาแบบฟอร์มที่สม่ำเสมอ และสร้างคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของการประชุมทั้งหมดที่ผ่านมา

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • อ้างอิงการสนทนาในอดีตได้อย่างง่ายดายด้วยประวัติบันทึกที่เชื่อมโยงและจัดระเบียบตามประเภทของการประชุม
  • เตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดลอกโครงสร้างบันทึกเพื่อสร้างหัวข้อการประชุมที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  • บันทึกการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือประเด็นสำคัญที่พูดคุยทันทีที่เกิดขึ้นด้วยรายการตรวจสอบงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีการประชุมสแตนด์อัพหรือการโทรกับลูกค้าบ่อยครั้ง เพื่อจัดระเบียบบันทึกอย่างรวดเร็ว

11. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp: เพิ่มการมองเห็นข้ามทีมในระหว่างการประชุมระดมความคิดของทีมและอื่นๆ
รับแม่แบบฟรี
สรุปการหารือให้กลายเป็นบันทึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpมี หน้าคำแนะนำที่ปรับแต่งได้ เพื่อมาตรฐานการจดบันทึกทั่วทั้งทีม

ต่างจากเทมเพลต ClickUp MoM ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและการติดตามไทม์ไลน์การดำเนินการ เทมเพลตนี้มอบรูปแบบเอกสารที่ยืดหยุ่นให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ได้แบบเรียลไทม์ มาพร้อมกับส่วนต่างๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ ผู้เข้าร่วม, วาระการประชุม, ประเด็นการอภิปราย และ รายการดำเนินการ ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบบันทึก

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกข้อมูลสดในเอกสารที่คุณสามารถอัปเดตได้ทันทีเมื่อการประชุมดำเนินไป
  • จัดระเบียบวาระการประชุมและการสนทนาด้วยส่วนที่สามารถใช้งานได้ทันทีและแก้ไขได้
  • สแกนขั้นตอนถัดไปอย่างรวดเร็วด้วยรายการการดำเนินการที่เน้นไว้อย่างชัดเจนซึ่งวางอยู่ใต้แต่ละหัวข้อ

📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสรุปการประชุมที่พร้อมแชร์ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งรวบรวมผู้เข้าร่วมประชุม การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไป โดยใช้เวลาเตรียมการน้อยที่สุด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: นี่คือลัดคีย์บอร์ดบางประการที่คุณสามารถใช้ในเอกสาร ClickUp ของคุณได้:

  • @mention บุคคล: @
  • @กล่าวถึงงาน: @@
  • @mention เอกสาร: @@@
  • จัดข้อความชิดซ้าย: Cmd + Shift + L (Mac) และ Ctrl + Shift + L (PC)
  • จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง: Cmd + Shift + E (Mac) และ Ctrl + Shift + E (PC)
  • จัดข้อความให้ชิดขวา: Cmd + Shift + R (Mac) และ Ctrl + Shift + R (PC)
  • สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์: Cmd + Shift + 9 (Mac) และ Ctrl + Shift + 9 (PC)
  • สร้างรายการตรวจสอบ: Cmd + Shift + 8 (Mac) และ Ctrl + Shift + 8 (PC)

12. แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp

จัดการการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน, การขายที่ประสบความสำเร็จ, โครงการที่กำลังจะมาถึง, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตนี้
รับแม่แบบฟรี
ชี้แจงจุดติดต่อของทีมและจังหวะการสื่อสารโดยใช้แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Team Communication and Meeting Matrixช่วยให้คุณจัดระเบียบว่าใครควรพูดคุยกับใคร เมื่อไร และเพราะเหตุใด เป็นเทมเพลตแบบรายการที่มีมุมมองสำเร็จรูป ให้คุณเห็นภาพรวม 360° ของการสนทนาที่ควรเกิดขึ้นและเวลาที่เหมาะสม

คุณสามารถวางแผนการซิงค์ที่เกิดขึ้นซ้ำได้, กำหนดจุดติดต่อสื่อสาร, และติดตามความคืบหน้าของแต่ละการสนทนาด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, หรือ ยกเลิก. มันช่วยให้การนัดหมาย, การติดตาม, และการจัดการการสนทนาภายในทีมที่กระจายตัวเป็นไปอย่างราบรื่น.

🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • เชื่อมโยงการโต้ตอบของทีมหลักกับมุมมองเมทริกซ์การสื่อสารที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • บันทึกการซิงค์และการเช็คอินที่ไม่เป็นทางการซึ่งมักจะหลุดรอดจากปฏิทิน
  • ระบุช่องว่างในการสื่อสารก่อนที่มันจะส่งผลต่อการประสานงานของโครงการ
  • ปรับแต่งแท็กความถี่เพื่อชี้แจงว่าบทสนทนาใดเป็นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซ้ำ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการแผนแม่บทการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ทำให้การประชุมสนุกและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยเทมเพลต ClickUp

แม่แบบวาระการประชุมของ Asana มอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ แต่ ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นอีกหลายขั้น โดยผสานการวางแผนวาระการประชุม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดทำเอกสาร และการติดตามผลไว้ในที่เดียว

ตั้งแต่การพูดคุยแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการทบทวนแบบเร่งด่วน แต่ละเทมเพลตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนทนาเป็นระบบ งานต่างๆ ได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน และการติดตามผลชัดเจนทุกขั้นตอน

ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ: แม่แบบเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน เอกสาร และปฏิทิน ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายหลังจากการสนทนา ด้วยระบบกำหนดเวลาด้วย AI ในตัว ปฏิทินที่ซิงค์ และเอกสารที่แก้ไขได้ ทำให้การเตรียมการ ดำเนินการ และติดตามการประชุมเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับบริบท

