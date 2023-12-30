10 ใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพและโอกาสการทำงานของคุณ

จากการสร้างโปรแกรมแรกของคุณ Hello, World! ไปจนถึงการสร้างเกมแรกของคุณบน Scratch การเดินทางของนักโปรแกรมเมอร์ทุกคนเริ่มต้นในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมด
แต่มันไม่ได้ (จบ) ที่นั่นเสมอไป
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีกว่าจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้งานในฝัน การแสวงหาใบรับรองนักพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางนี้ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถสร้างความเชี่ยวชาญและสร้างแรงผลักดันที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
เพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจ เราจะขอแนะนำ 10 ประกาศนียบัตรด้านการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
อะไรคือการรับรองการเขียนโปรแกรม?
ประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรม คือ เอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับมอบให้เมื่อผ่านการทดสอบหรือการสอบซึ่งวัดระดับความเชี่ยวชาญและความสามารถของคุณในสาขาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง ประกาศนียบัตรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ และมักมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถืออย่างมากในตลาดแรงงาน
ในขณะที่ใบรับรองบางประเภทมีการฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สมัครจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม ใบรับรองอื่นๆ อนุญาตให้เตรียมตัวด้วยตนเองหรือใช้ประสบการณ์การทำงานและ/หรือคุณวุฒิทางการศึกษา
การรับรองมาตรฐานได้รับการควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หรือชื่อใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Oracle, Microsoft และ Azure โดยทั่วไปแล้วจะมี ข้อกำหนดขั้นต่ำ ที่คุณต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะสามารถสอบหรือลงทะเบียนในโปรแกรมการฝึกอบรมได้
การรับรองการเขียนโปรแกรมมักมีหลายระดับที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สมัคร ระดับเริ่มต้นมักเรียกว่าระดับเริ่มต้น ตามด้วยระดับผู้ช่วยและระดับมืออาชีพ
การรับรองด้านการเขียนโปรแกรม vs. การรับรองด้านการเขียนโค้ด
แม้ว่าจะมีการใช้คำว่าการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ดสลับกันในบางครั้ง แต่ทั้งสองคำนี้เป็น คำที่มีความแตกต่างกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กล่าวโดยง่าย การเขียนโค้ดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่กว้างกว่าและรวมถึงการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ดังนั้น การรับรองด้านการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมจึงหมายถึงขอบเขตความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การรับรองวิชาชีพครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบอัลกอริทึม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ระบบ
ในทางกลับกัน การเขียนโค้ดโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามในโปรแกรมแก้ไขโค้ด ดังนั้นใบรับรองการเขียนโค้ดจึงเป็นการยืนยันความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะ เช่น Python และ Java
ประโยชน์ของการได้รับการรับรองด้านการเขียนโปรแกรม
นอกเหนือจากการเป็นเครื่องวัดความเชี่ยวชาญและความชำนาญแล้ว ใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง:
- การก้าวหน้าในอาชีพ: การได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรโดยทั่วไปจะทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น และส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น
- ความเกี่ยวข้อง: ในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีใบรับรองการเขียนโปรแกรมช่วยให้ทักษะของคุณยังคงเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
- การเพิ่มพูนความรู้: การเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมสามารถเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการเชี่ยวชาญทักษะและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณ
- ความน่าเชื่อถือ: การรับรองการเขียนโปรแกรมช่วยยืนยันทักษะและประสบการณ์ของคุณต่อผู้ว่าจ้าง และเพิ่มโอกาสในการได้งาน
10 อันดับใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ควรสอบ
เมื่อทำงานในสาขาที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ในการตามให้ทันกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในโลกของการเขียนโปรแกรมหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ คุณแทบจะไม่มีวันหมดสิ้นการรับรองที่จะได้รับ!
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมจะมีความเท่าเทียมกัน และนี่คือเหตุผลที่เรานำเสนอ 10 ใบรับรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการพัฒนาวิชาชีพของคุณ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองจาก AWS ระดับ Associate
การสอบ AWS Certified Developer-Associate จะทดสอบความเชี่ยวชาญของคุณในการ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับใช้เทคโนโลยีบนคลาวด์ บนแพลตฟอร์ม Amazon Web Services (AWS) โดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น บริการหลักของ AWS การปรับใช้ การจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
ผู้สมัครควรมีความรู้ด้านไอทีทั่วไป รวมถึงความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง เครื่องมือพัฒนา และความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟในการเขียนโค้ด
ข้อสอบมีรูปแบบเป็นแบบเลือกตอบและแบบตอบหลายข้อ และมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ต้องได้คะแนนผ่าน 720 คะแนน โดยแต่ละหัวข้อจะมีน้ำหนักคะแนนที่แตกต่างกัน
หัวข้อหลัก
- การพัฒนาโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันที่โฮสต์บน AWS
- ความปลอดภัย
- การปรับใช้แอปพลิเคชันบน AWS
- การแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคา
- หนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
- ความรู้เกี่ยวกับ AWS
- ประสบการณ์ด้านไอทีและบริการคลาวด์
รูปแบบการสอบ
- 65 ข้อคำถามแบบเลือกตอบหรือแบบตอบหลายข้อ
- หนึ่งร้อยสามสิบนาที
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บ CIW
Certification Partners เป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับรองมาตรฐานที่นำเสนอโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม CIW (Certified Internet Web Professional)
การรับรอง CIW เป็นการรับรองที่ครอบคลุม เป็นกลางต่อผู้ขาย ที่ทดสอบความรู้และความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้การพัฒนาเว็บ ซึ่งรวมถึง HTML, CSS, Javascript และหลักการออกแบบ/การจัดการเว็บ
ในการได้รับประกาศนียบัตร CIW Web Development Professional ผู้สมัครต้องสอบผ่าน การสอบ/ประกาศนียบัตรแยกกันสามรายการ:
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript ของ CIW
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW
- ผู้เชี่ยวชาญ HTML5 และ CSS3 ขั้นสูง CIW
หัวข้อหลัก
- HTML5
- พื้นฐานภาษาจาวาสคริปต์ การเขียนโค้ด และการนำไปใช้ในเว็บไซต์
- CSS
- การออกแบบฐานข้อมูลและการวางแผน
- ภาษาคำสั่งเชิงโครงสร้าง
ราคา
- CIW ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript: $150
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW: $150
- CIW ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง HTML5 และ CSS3: $150
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript ของ CIWผู้ช่วยด้านพื้นฐานเว็บของ CIWหรือเทียบเท่า ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย ความรู้ในการพัฒนาโค้ด HTML
- ประกาศนียบัตรCIW Web Foundations Associateหรือเทียบเท่า
- ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโค้ด HTML
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 7
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
- ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการเช่น Windows 7
- ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้าน HTML5 และ CSS3 ของ CIW ความรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด HTML และ CSSผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ CIWหรือเทียบเท่า
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ด HTML และ CSS
- ผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ CIWหรือเทียบเท่า
- ประกาศนียบัตร CIW Web Foundationsหรือเทียบเท่า
- ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโค้ด HTML
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
- ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการเช่น Windows 7
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ด HTML และ CSS
- ผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ CIWหรือเทียบเท่า
รูปแบบการสอบ
- CIW Javascript Specialist: 55 ข้อ, 90 นาที
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW: 50 ข้อ, 90 นาที
- CIW Advanced HTML5 และ CSS3 Specialist: 56 ข้อ, 75 นาที
3. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Google ในตำแหน่งนักพัฒนาคลาวด์
Google Certified Professional Cloud Developer ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในการดำเนินการและ พัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ การรับรองนี้ยืนยันว่าคุณสามารถออกแบบ ติดตั้ง และจัดการแอปพลิเคชันบนคลาวด์ รวมถึงการผสานรวมกับบริการของ Google ได้
หัวข้อหลัก
- การออกแบบแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
- การสร้างและการปรับใช้แอปพลิเคชัน
- การผสานรวมบริการคลาวด์ของ Google
- การจัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใช้งานแล้ว
ราคา
- 200 ดอลลาร์ (รวมภาษีแล้ว หากมี)
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- แนะนำให้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
- แนะนำให้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้นไป โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Cloud
รูปแบบการสอบ
- 50-60 ข้อ; แบบปรนัยและแบบเลือกหลายข้อ
4. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Oracle ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ Java SE 8
ไม่ว่าจะใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บ Java เป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีความหลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาการเสริมสร้างทักษะในการเขียนโค้ด Java ที่มีประสิทธิภาพ การรับรอง Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ
นี่คือการรับรองระดับพื้นฐานที่ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้น เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความเชี่ยวชาญในพื้นฐานของ Java และเทคนิคการเขียนโค้ด
หัวข้อหลัก
- พื้นฐานของ Java และชนิดข้อมูล
- ตัวดำเนินการและโครงสร้างการตัดสินใจ
- อาร์เรย์, โครงสร้างวนซ้ำ, เมธอด และการห่อหุ้ม
- การรับมรดก
- ทำงานร่วมกับคลาสที่เลือกจาก Java APIs
ราคา
- ฿95
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- การสำเร็จหลักสูตรพื้นฐาน Java
รูปแบบการสอบ
- 56 ข้อ; แบบปรนัย
- 120 นาที
5. CLP – ใบรับรองโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองระดับ C
ดำเนินการโดยสถาบัน C++ โปรแกรม CLP – C Certified Professional Programmer เป็น การรับรองระดับสูง ที่ออกแบบมาเพื่อพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ในภาษาการเขียนโปรแกรม C โดยจะทดสอบและประเมินแนวคิดการเขียนโปรแกรม C ขั้นสูง เช่น ประเภทข้อมูลขั้นสูง ไลบรารี ไวยากรณ์ และความหมายเชิงภาษา
หัวข้อหลัก
- การจัดการจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอน
- อินพุต/เอาต์พุตระดับต่ำ
- ความทรงจำและสายสัมพันธ์
- ซ็อกเก็ตเครือข่าย
- ทุ่นลอย
ราคา
- 295 ดอลลาร์
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- CLA – โปรแกรมการรับรองผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ที่ได้รับการรับรองในภาษาโปรแกรม C
รูปแบบการสอบ
- 55 ข้อ; แบบเลือกตอบเดียวและแบบเลือกตอบหลายข้อ
- 65 นาที (สอบ)
- 10 นาที (NDA/การสอน)
6. การรับรอง CompTIA Security+
ไม่ว่าคุณจะต้องการเริ่มต้นอาชีพในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือพัฒนาทักษะของคุณให้เชี่ยวชาญขึ้น CompTIA Security+ คือ การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่เปิดประตูสู่โอกาสมากมายในสายงานไอทีเฉพาะทางนี้
เป็นที่นิยมในหมู่บุคคลที่ทำงานหรือกำลังมองหางานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, และวิศวกรความปลอดภัย
โดยการผ่านการสอบและได้รับการรับรอง ผู้สมัครจะแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่จำเป็นในการเข้าถึงโครงสร้างเครือข่ายของสภาพแวดล้อมองค์กร รวมถึงการแนะนำและติดตามโซลูชันด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และหลักการด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับระบบเหล่านี้
หัวข้อหลัก
- แนวคิดด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและสถาปัตยกรรม
- การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่
- การจัดการโปรแกรมความปลอดภัย
ราคา
- 392 ดอลลาร์
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- การรับรอง CompTIA Network+
- ประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานด้านการบริหารระบบไอที โดยเน้นด้านความปลอดภัย
- ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่งงานผู้ดูแลระบบความปลอดภัย/ระบบ
รูปแบบการสอบ
- 90 ข้อ; แบบเลือกตอบและแบบปฏิบัติ
- 90 นาที
7. การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP)
ผู้จัดการโครงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และดูแลการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบโครงการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงและมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP) รับรองคุณให้สามารถบริหารโครงการและนำทีมไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ การรับรองนี้มีให้บริการในมากกว่าหกภาษา และทดสอบความรู้จริงเกี่ยวกับเทคนิคและหลักการการจัดการโครงการ
การเป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรับรองมาตรฐานนี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม เนื่องจากคุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการรับรอง
หัวข้อหลัก
- บุคคล:การบริหารทีม, การจัดการความขัดแย้ง,ประสิทธิภาพของทีม, การเจรจาต่อรอง, การทำงานร่วมกัน
- กระบวนการ:การดำเนินโครงการ, การสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง,การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,การวางแผนโครงการ, การกำกับดูแลโครงการ
- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ: การปฏิบัติตามโครงการ, การประเมินโครงการ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอก, การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ราคา
- สมาชิก PMI: 284 ดอลลาร์
- ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $555
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- ปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ 36 เดือนในการนำโครงการในช่วงแปดปีที่ผ่านมา
- การฝึกอบรม/การศึกษาด้านการบริหารโครงการ 35 ชั่วโมง หรือวุฒิบัตร CAPM (Certified Associate in Project Management)
หรือ
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประสบการณ์ 60 เดือนในการนำโครงการในช่วงแปดปีที่ผ่านมา
- การฝึกอบรม/การศึกษาด้านการบริหารโครงการ 35 ชั่วโมง หรือวุฒิบัตร CAPM (Certified Associate in Project Management)
รูปแบบการสอบ
- 180 ข้อ
- 230 นาที
8. ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายที่ได้รับการรับรองจาก Cisco (CCNP)
Cisco Certified Network Professional (CCNP) คือการรับรองที่มอบให้แก่บุคคลที่มีทักษะขั้นสูงในการ ออกแบบ บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาโซลูชันเครือข่าย
ผู้สมัครสามารถได้รับการรับรองในสาขาเฉพาะทาง เช่น องค์กร, ศูนย์ข้อมูล, ความปลอดภัย, ผู้ให้บริการ, การทำงานร่วมกัน CyberOps และ DevNet พวกเขาจำเป็นต้องสอบข้อสอบหลักหนึ่งข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเครือข่ายทั่วไป และสอบข้อสอบเฉพาะทางในสาขาเครือข่ายเฉพาะทางที่เลือก
หัวข้อหลัก (CCNP Enterprise)
- สถาปัตยกรรมเครือข่าย
- การรับประกันเครือข่าย
- ความปลอดภัย
- ระบบอัตโนมัติ
- โปรโตคอลเกตเวย์ชายแดน (BGP)
ราคา
- แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาหลักและสาขาที่เลือก
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- Cisco Certified Network Associate (CCNA)
- ขึ้นอยู่กับสาขาการรับรองเฉพาะทาง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3-5 ปีในการดำเนินการติดตั้งโซลูชันเครือข่าย
รูปแบบการสอบ
- แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาหลักและสาขาที่เลือก
9. ผู้ช่วยนักพัฒนา Microsoft Azure
ประกาศนียบัตร Azure Developer Associate ที่จัดโดย Microsoft ได้รับการออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ ที่พัฒนาซอฟต์แวร์บนบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง Azure ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบน Azure การเชื่อมต่อ การตรวจสอบสิทธิ์ของแอปพลิเคชัน การดีบั๊ก ฯลฯ
ในการสอบ ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเช่น Azure CLI และ Powershell นอกเหนือจากความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่ Azure รองรับ
หัวข้อหลัก
- การนำไปใช้ของโซลูชันที่ปลอดภัยบน Azure
- การนำบริการแอป Azure มาใช้
- การพัฒนาสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล Azure
- การดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- การตรวจสอบ, การแก้ไขปัญหา, และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชัน Azure
ราคา
- 165 ดอลลาร์
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- แนะนำให้มีประสบการณ์การพัฒนาทางอาชีพอย่างน้อยสองปี และมีประสบการณ์กับ Azure
- สอบข้อสอบ AZ-204 (การพัฒนาโซลูชันสำหรับ Microsoft Azure)
รูปแบบการสอบ
- 40-60 ข้อ; แบบเลือกตอบและแบบตอบหลายข้อ
- หนึ่งร้อยห้าสิบนาที
10. ผู้ผ่านการรับรองระดับผู้ช่วยในด้านการเขียนโปรแกรม Python (PCAP)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองในโปรแกรมมิ่ง Python (PCAP) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรระดับกลางที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับกลางก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคคลที่ทำงานในด้านความปลอดภัยและเครือข่าย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับ แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Python เช่น หลักการพื้นฐานของ Object-Oriented Packaging (OOP), โมดูล, แพ็กเกจ และกลไกการจัดการข้อยกเว้นใน OOP นอกจากนี้ยังเป็นก้าวแรกสำหรับเส้นทางการรับรอง Python ระดับสูงขึ้นอีกด้วย
หัวข้อหลัก
- โมดูล, แพ็กเกจ, และ PIP
- สตริงและการประมวลผลสตริง
- ตัวสร้าง, ตัววนซ้ำ, ไฟล์ และสตรีมไฟล์
- ลำดับชั้นของข้อยกเว้น, คลาส, และวัตถุ
- พื้นฐานของแนวทางการบรรจุแบบมุ่งเน้นวัตถุ (OOP)
ราคา
- 295 ดอลลาร์
คุณสมบัติ/คำแนะนำ
- ไม่มี
รูปแบบการสอบ
- 40 ข้อ; คำถามเลือกตอบเดียวและหลายคำตอบ
- 65 นาที (สอบ), 10 นาที (NDA/การสอนพิเศษ)
วิธีจัดการโครงการโปรแกรมมิ่งด้วย ClickUp
ในขณะที่การได้รับทักษะและความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมผ่านการรับรองเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการก้าวหน้าในอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ความสำเร็จส่วนใหญ่ยังคงขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดระเบียบงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาอย่างClickUpสามารถช่วยชีวิตคุณได้ ด้วยเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกับทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ในแพ็คเกจที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
ชุดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้นและเสริมศักยภาพให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
ทำงานร่วมกับทีมของคุณในการวางแผนกลยุทธ์และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของโครงการโดยใช้ ClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขข้อความและจัดการเอกสารของแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็นและไฟล์ รวมถึงเปลี่ยนสถานะโครงการได้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไข
ClickUp Docs จะแสดงศักยภาพสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับClickUp AI
ผู้ช่วยเขียนและเขียนโค้ดที่ทรงพลังนี้อาศัยอยู่ภายใน Docs และสามารถสร้างเอกสารความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ สร้างแผนการทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมายได้ภายในไม่กี่วินาที!
ใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อสังเกตงานของคุณจากทุกมุมมองและรักษาความชัดเจนสูงสุดในขณะที่ให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามการพึ่งพาของงานและอุปสรรคต่างๆ ในขณะที่ยังคงจับตาดูความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างใกล้ชิดด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง, จุดสำคัญ (Milestones),และแท็กความสำคัญ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
มีวิธีที่ดีกว่าในการติดตามความคืบหน้าบน ClickUp—นั่นคือการใช้แดชบอร์ด ClickUp พวกมันเปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของโครงการและผลิตภัณฑ์ของคุณ แสดงทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไปจนถึงความคืบหน้าของสปรินท์และเวลาที่ติดตามไว้ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูล สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแดชบอร์ดคือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้อย่างง่ายดาย
ฟังดูเยอะใช่ไหม? ไม่ต้องกังวลเลย เพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยตัวเอง ClickUp พร้อมช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายด้วยคลังเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า1,000 แบบครอบคลุมทุกการใช้งาน ตั้งแต่เทมเพลตบริหารโครงการแบบครบวงจร ไปจนถึงเทมเพลตจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนโครงการ ClickUp สำหรับการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้คุณมีกรอบการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย และตัวเลือกในการติดตามความคืบหน้า
โปรแกรมเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการไต่เต้าขึ้นบันไดอาชีพในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมและการนำเครื่องมือการจัดการโครงการมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ จะช่วยให้คุณนำทักษะที่มีไปใช้ในกรอบการทำงานที่ส่งเสริมความสำเร็จ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ควรมีในกล่องเครื่องมือของโปรแกรมเมอร์ทุกคน ดังนั้นสมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อควบคุมโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ