10 ใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพและโอกาสการทำงานของคุณ

Engineering Team
30 ธันวาคม 2566

จากการสร้างโปรแกรมแรกของคุณ Hello, World! ไปจนถึงการสร้างเกมแรกของคุณบน Scratch การเดินทางของนักโปรแกรมเมอร์ทุกคนเริ่มต้นในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมด

แต่มันไม่ได้ (จบ) ที่นั่นเสมอไป

การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีกว่าจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้งานในฝัน การแสวงหาใบรับรองนักพัฒนาเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางนี้ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถสร้างความเชี่ยวชาญและสร้างแรงผลักดันที่จำเป็นต่อความสำเร็จ

เพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจ เราจะขอแนะนำ 10 ประกาศนียบัตรด้านการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

อะไรคือการรับรองการเขียนโปรแกรม?

ประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรม คือ เอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับมอบให้เมื่อผ่านการทดสอบหรือการสอบซึ่งวัดระดับความเชี่ยวชาญและความสามารถของคุณในสาขาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง ประกาศนียบัตรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณ และมักมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถืออย่างมากในตลาดแรงงาน

ในขณะที่ใบรับรองบางประเภทมีการฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สมัครจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม ใบรับรองอื่นๆ อนุญาตให้เตรียมตัวด้วยตนเองหรือใช้ประสบการณ์การทำงานและ/หรือคุณวุฒิทางการศึกษา

การรับรองมาตรฐานได้รับการควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หรือชื่อใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Oracle, Microsoft และ Azure โดยทั่วไปแล้วจะมี ข้อกำหนดขั้นต่ำ ที่คุณต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะสามารถสอบหรือลงทะเบียนในโปรแกรมการฝึกอบรมได้

การรับรองการเขียนโปรแกรมมักมีหลายระดับที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สมัคร ระดับเริ่มต้นมักเรียกว่าระดับเริ่มต้น ตามด้วยระดับผู้ช่วยและระดับมืออาชีพ

การรับรองด้านการเขียนโปรแกรม vs. การรับรองด้านการเขียนโค้ด

แม้ว่าจะมีการใช้คำว่าการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ดสลับกันในบางครั้ง แต่ทั้งสองคำนี้เป็น คำที่มีความแตกต่างกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กล่าวโดยง่าย การเขียนโค้ดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่กว้างกว่าและรวมถึงการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

ดังนั้น การรับรองด้านการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมจึงหมายถึงขอบเขตความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การรับรองวิชาชีพครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบอัลกอริทึม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ระบบ

ในทางกลับกัน การเขียนโค้ดโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามในโปรแกรมแก้ไขโค้ด ดังนั้นใบรับรองการเขียนโค้ดจึงเป็นการยืนยันความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะ เช่น Python และ Java

ประโยชน์ของการได้รับการรับรองด้านการเขียนโปรแกรม

นอกเหนือจากการเป็นเครื่องวัดความเชี่ยวชาญและความชำนาญแล้ว ใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง:

  • การก้าวหน้าในอาชีพ: การได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรโดยทั่วไปจะทำให้คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น และส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น
  • ความเกี่ยวข้อง: ในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีใบรับรองการเขียนโปรแกรมช่วยให้ทักษะของคุณยังคงเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
  • การเพิ่มพูนความรู้: การเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมสามารถเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการเชี่ยวชาญทักษะและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณ
  • ความน่าเชื่อถือ: การรับรองการเขียนโปรแกรมช่วยยืนยันทักษะและประสบการณ์ของคุณต่อผู้ว่าจ้าง และเพิ่มโอกาสในการได้งาน

10 อันดับใบรับรองการเขียนโปรแกรมที่ควรสอบ

เมื่อทำงานในสาขาที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ในการตามให้ทันกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในโลกของการเขียนโปรแกรมหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ คุณแทบจะไม่มีวันหมดสิ้นการรับรองที่จะได้รับ!

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกใบรับรองด้านการเขียนโปรแกรมจะมีความเท่าเทียมกัน และนี่คือเหตุผลที่เรานำเสนอ 10 ใบรับรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการพัฒนาวิชาชีพของคุณ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองจาก AWS ระดับ Associate

AWS Certified Developer-Associate
ผ่านทาง:AWS

การสอบ AWS Certified Developer-Associate จะทดสอบความเชี่ยวชาญของคุณในการ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับใช้เทคโนโลยีบนคลาวด์ บนแพลตฟอร์ม Amazon Web Services (AWS) โดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น บริการหลักของ AWS การปรับใช้ การจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

ผู้สมัครควรมีความรู้ด้านไอทีทั่วไป รวมถึงความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง เครื่องมือพัฒนา และความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟในการเขียนโค้ด

ข้อสอบมีรูปแบบเป็นแบบเลือกตอบและแบบตอบหลายข้อ และมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ต้องได้คะแนนผ่าน 720 คะแนน โดยแต่ละหัวข้อจะมีน้ำหนักคะแนนที่แตกต่างกัน

หัวข้อหลัก

  • การพัฒนาโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันที่โฮสต์บน AWS
  • ความปลอดภัย
  • การปรับใช้แอปพลิเคชันบน AWS
  • การแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ราคา

  • หนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
  • ความรู้เกี่ยวกับ AWS
  • ประสบการณ์ด้านไอทีและบริการคลาวด์

รูปแบบการสอบ

  • 65 ข้อคำถามแบบเลือกตอบหรือแบบตอบหลายข้อ
  • หนึ่งร้อยสามสิบนาที

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บ CIW

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บ CIW
ผ่านทาง:CIW

Certification Partners เป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับรองมาตรฐานที่นำเสนอโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม CIW (Certified Internet Web Professional)

การรับรอง CIW เป็นการรับรองที่ครอบคลุม เป็นกลางต่อผู้ขาย ที่ทดสอบความรู้และความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้การพัฒนาเว็บ ซึ่งรวมถึง HTML, CSS, Javascript และหลักการออกแบบ/การจัดการเว็บ

ในการได้รับประกาศนียบัตร CIW Web Development Professional ผู้สมัครต้องสอบผ่าน การสอบ/ประกาศนียบัตรแยกกันสามรายการ:

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript ของ CIW
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW
  3. ผู้เชี่ยวชาญ HTML5 และ CSS3 ขั้นสูง CIW

หัวข้อหลัก

  • HTML5
  • พื้นฐานภาษาจาวาสคริปต์ การเขียนโค้ด และการนำไปใช้ในเว็บไซต์
  • CSS
  • การออกแบบฐานข้อมูลและการวางแผน
  • ภาษาคำสั่งเชิงโครงสร้าง

ราคา

  • CIW ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript: $150
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW: $150
  • CIW ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง HTML5 และ CSS3: $150

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Javascript ของ CIWผู้ช่วยด้านพื้นฐานเว็บของ CIWหรือเทียบเท่า ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย ความรู้ในการพัฒนาโค้ด HTML
  • ประกาศนียบัตรCIW Web Foundations Associateหรือเทียบเท่า
  • ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโค้ด HTML
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 7
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
  • ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการเช่น Windows 7
  • ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้าน HTML5 และ CSS3 ของ CIW ความรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด HTML และ CSSผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ CIWหรือเทียบเท่า
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ด HTML และ CSS
  • ผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ CIWหรือเทียบเท่า
  • ประกาศนียบัตร CIW Web Foundationsหรือเทียบเท่า
  • ความคุ้นเคยกับการพัฒนาเว็บเพจและการกำหนดค่าเครือข่าย
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโค้ด HTML
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
  • ความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการเช่น Windows 7

รูปแบบการสอบ

  • CIW Javascript Specialist: 55 ข้อ, 90 นาที
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบฐานข้อมูล CIW: 50 ข้อ, 90 นาที
  • CIW Advanced HTML5 และ CSS3 Specialist: 56 ข้อ, 75 นาที

3. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Google ในตำแหน่งนักพัฒนาคลาวด์

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Google ในตำแหน่งนักพัฒนาคลาวด์
ผ่านทาง:Google

Google Certified Professional Cloud Developer ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในการดำเนินการและ พัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ การรับรองนี้ยืนยันว่าคุณสามารถออกแบบ ติดตั้ง และจัดการแอปพลิเคชันบนคลาวด์ รวมถึงการผสานรวมกับบริการของ Google ได้

หัวข้อหลัก

  • การออกแบบแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
  • การสร้างและการปรับใช้แอปพลิเคชัน
  • การผสานรวมบริการคลาวด์ของ Google
  • การจัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใช้งานแล้ว

ราคา

  • 200 ดอลลาร์ (รวมภาษีแล้ว หากมี)

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • แนะนำให้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
  • แนะนำให้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้นไป โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Cloud

รูปแบบการสอบ

  • 50-60 ข้อ; แบบปรนัยและแบบเลือกหลายข้อ

4. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Oracle ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ Java SE 8

Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer
ผ่านทาง:Oracle

ไม่ว่าจะใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บ Java เป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีความหลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาการเสริมสร้างทักษะในการเขียนโค้ด Java ที่มีประสิทธิภาพ การรับรอง Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ

นี่คือการรับรองระดับพื้นฐานที่ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้น เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความเชี่ยวชาญในพื้นฐานของ Java และเทคนิคการเขียนโค้ด

หัวข้อหลัก

  • พื้นฐานของ Java และชนิดข้อมูล
  • ตัวดำเนินการและโครงสร้างการตัดสินใจ
  • อาร์เรย์, โครงสร้างวนซ้ำ, เมธอด และการห่อหุ้ม
  • การรับมรดก
  • ทำงานร่วมกับคลาสที่เลือกจาก Java APIs

ราคา

  • ฿95

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • การสำเร็จหลักสูตรพื้นฐาน Java

รูปแบบการสอบ

  • 56 ข้อ; แบบปรนัย
  • 120 นาที

5. CLP – ใบรับรองโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองระดับ C

CLP - การรับรองโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองระดับ C
ผ่านทาง:สถาบัน Cpp

ดำเนินการโดยสถาบัน C++ โปรแกรม CLP – C Certified Professional Programmer เป็น การรับรองระดับสูง ที่ออกแบบมาเพื่อพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ในภาษาการเขียนโปรแกรม C โดยจะทดสอบและประเมินแนวคิดการเขียนโปรแกรม C ขั้นสูง เช่น ประเภทข้อมูลขั้นสูง ไลบรารี ไวยากรณ์ และความหมายเชิงภาษา

หัวข้อหลัก

  • การจัดการจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอน
  • อินพุต/เอาต์พุตระดับต่ำ
  • ความทรงจำและสายสัมพันธ์
  • ซ็อกเก็ตเครือข่าย
  • ทุ่นลอย

ราคา

  • 295 ดอลลาร์

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • CLA – โปรแกรมการรับรองผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ที่ได้รับการรับรองในภาษาโปรแกรม C

รูปแบบการสอบ

  • 55 ข้อ; แบบเลือกตอบเดียวและแบบเลือกตอบหลายข้อ
  • 65 นาที (สอบ)
  • 10 นาที (NDA/การสอน)

6. การรับรอง CompTIA Security+

การรับรอง CompTIA Security+
ผ่านทาง:CompTIA

ไม่ว่าคุณจะต้องการเริ่มต้นอาชีพในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือพัฒนาทักษะของคุณให้เชี่ยวชาญขึ้น CompTIA Security+ คือ การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่เปิดประตูสู่โอกาสมากมายในสายงานไอทีเฉพาะทางนี้

เป็นที่นิยมในหมู่บุคคลที่ทำงานหรือกำลังมองหางานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, และวิศวกรความปลอดภัย

โดยการผ่านการสอบและได้รับการรับรอง ผู้สมัครจะแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่จำเป็นในการเข้าถึงโครงสร้างเครือข่ายของสภาพแวดล้อมองค์กร รวมถึงการแนะนำและติดตามโซลูชันด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และหลักการด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับระบบเหล่านี้

หัวข้อหลัก

  • แนวคิดด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
  • การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและสถาปัตยกรรม
  • การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่
  • การจัดการโปรแกรมความปลอดภัย

ราคา

  • 392 ดอลลาร์

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • การรับรอง CompTIA Network+
  • ประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานด้านการบริหารระบบไอที โดยเน้นด้านความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่งงานผู้ดูแลระบบความปลอดภัย/ระบบ

รูปแบบการสอบ

  • 90 ข้อ; แบบเลือกตอบและแบบปฏิบัติ
  • 90 นาที

7. การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP)

การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP)
ผ่านทาง:PMI

ผู้จัดการโครงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และดูแลการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบโครงการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงและมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP) รับรองคุณให้สามารถบริหารโครงการและนำทีมไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ การรับรองนี้มีให้บริการในมากกว่าหกภาษา และทดสอบความรู้จริงเกี่ยวกับเทคนิคและหลักการการจัดการโครงการ

การเป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรับรองมาตรฐานนี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม เนื่องจากคุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการรับรอง

หัวข้อหลัก

ราคา

  • สมาชิก PMI: 284 ดอลลาร์
  • ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $555

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • ปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์ 36 เดือนในการนำโครงการในช่วงแปดปีที่ผ่านมา
  • การฝึกอบรม/การศึกษาด้านการบริหารโครงการ 35 ชั่วโมง หรือวุฒิบัตร CAPM (Certified Associate in Project Management)

หรือ

  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์ 60 เดือนในการนำโครงการในช่วงแปดปีที่ผ่านมา
  • การฝึกอบรม/การศึกษาด้านการบริหารโครงการ 35 ชั่วโมง หรือวุฒิบัตร CAPM (Certified Associate in Project Management)

รูปแบบการสอบ

  • 180 ข้อ
  • 230 นาที

8. ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายที่ได้รับการรับรองจาก Cisco (CCNP)

ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายที่ได้รับการรับรองจาก Cisco (CCNP)
ผ่านทาง:Cisco

Cisco Certified Network Professional (CCNP) คือการรับรองที่มอบให้แก่บุคคลที่มีทักษะขั้นสูงในการ ออกแบบ บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาโซลูชันเครือข่าย

ผู้สมัครสามารถได้รับการรับรองในสาขาเฉพาะทาง เช่น องค์กร, ศูนย์ข้อมูล, ความปลอดภัย, ผู้ให้บริการ, การทำงานร่วมกัน CyberOps และ DevNet พวกเขาจำเป็นต้องสอบข้อสอบหลักหนึ่งข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเครือข่ายทั่วไป และสอบข้อสอบเฉพาะทางในสาขาเครือข่ายเฉพาะทางที่เลือก

หัวข้อหลัก (CCNP Enterprise)

  • สถาปัตยกรรมเครือข่าย
  • การรับประกันเครือข่าย
  • ความปลอดภัย
  • ระบบอัตโนมัติ
  • โปรโตคอลเกตเวย์ชายแดน (BGP)

ราคา

  • แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาหลักและสาขาที่เลือก

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
  • ขึ้นอยู่กับสาขาการรับรองเฉพาะทาง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3-5 ปีในการดำเนินการติดตั้งโซลูชันเครือข่าย

รูปแบบการสอบ

  • แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิชาหลักและสาขาที่เลือก

9. ผู้ช่วยนักพัฒนา Microsoft Azure

ไมโครซอฟต์ อะซัวร์ ดีเวลลอปเปอร์ แอสโซซิ
ผ่านทาง:Microsoft

ประกาศนียบัตร Azure Developer Associate ที่จัดโดย Microsoft ได้รับการออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ ที่พัฒนาซอฟต์แวร์บนบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง Azure ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบน Azure การเชื่อมต่อ การตรวจสอบสิทธิ์ของแอปพลิเคชัน การดีบั๊ก ฯลฯ

ในการสอบ ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเช่น Azure CLI และ Powershell นอกเหนือจากความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่ Azure รองรับ

หัวข้อหลัก

  • การนำไปใช้ของโซลูชันที่ปลอดภัยบน Azure
  • การนำบริการแอป Azure มาใช้
  • การพัฒนาสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล Azure
  • การดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  • การตรวจสอบ, การแก้ไขปัญหา, และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชัน Azure

ราคา

  • 165 ดอลลาร์

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • แนะนำให้มีประสบการณ์การพัฒนาทางอาชีพอย่างน้อยสองปี และมีประสบการณ์กับ Azure
  • สอบข้อสอบ AZ-204 (การพัฒนาโซลูชันสำหรับ Microsoft Azure)

รูปแบบการสอบ

  • 40-60 ข้อ; แบบเลือกตอบและแบบตอบหลายข้อ
  • หนึ่งร้อยห้าสิบนาที

10. ผู้ผ่านการรับรองระดับผู้ช่วยในด้านการเขียนโปรแกรม Python (PCAP)

ผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองในโปรแกรมมิ่ง Python (PCAP)
ผ่านทาง:PCAP

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองในโปรแกรมมิ่ง Python (PCAP) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรระดับกลางที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับกลางก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคคลที่ทำงานในด้านความปลอดภัยและเครือข่าย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับ แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Python เช่น หลักการพื้นฐานของ Object-Oriented Packaging (OOP), โมดูล, แพ็กเกจ และกลไกการจัดการข้อยกเว้นใน OOP นอกจากนี้ยังเป็นก้าวแรกสำหรับเส้นทางการรับรอง Python ระดับสูงขึ้นอีกด้วย

หัวข้อหลัก

  • โมดูล, แพ็กเกจ, และ PIP
  • สตริงและการประมวลผลสตริง
  • ตัวสร้าง, ตัววนซ้ำ, ไฟล์ และสตรีมไฟล์
  • ลำดับชั้นของข้อยกเว้น, คลาส, และวัตถุ
  • พื้นฐานของแนวทางการบรรจุแบบมุ่งเน้นวัตถุ (OOP)

ราคา

  • 295 ดอลลาร์

คุณสมบัติ/คำแนะนำ

  • ไม่มี

รูปแบบการสอบ

  • 40 ข้อ; คำถามเลือกตอบเดียวและหลายคำตอบ
  • 65 นาที (สอบ), 10 นาที (NDA/การสอนพิเศษ)

