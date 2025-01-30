บล็อก ClickUp

ชีพจรแห่งความก้าวหน้า: คู่มือสู่ซอฟต์แวร์บริหารคลินิกที่ดีที่สุด [พร้อมรีวิวและราคา]

30 มกราคม 2568

ดร. มิแรนดา เบลีย์ จากซีรีส์ทีวียอดนิยม Grey's Anatomy เคยเน้นย้ำไว้ว่า "ผู้ป่วยไม่ได้ทำตามตารางเวลา" เรารู้สึกว่าผู้จัดการคลินิกคงจะพูดว่า: "งานธุรการก็เช่นกัน"

แต่ถ้าเราสามารถสร้างตารางเวลาที่ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของการดูแลสุขภาพได้ล่ะ? ถ้าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการสามารถเปลี่ยนพลังงานของพวกเขาจากงานเอกสารไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้ล่ะ? 🧑‍⚕️

นี่คือจุดสำคัญ: เครื่องมือซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกที่สามารถทำให้ "ถ้าเกิดว่า..." เหล่านี้เป็นจริงได้! ลองจินตนาการถึงโลกทางการแพทย์ที่งานเอกสารถูกทำให้เรียบง่าย เอกสารกระดาษกลายเป็นอดีต และคลินิกของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นราวกับเครื่องจักรที่ผ่านการปรับแต่งมาอย่างดี สนใจไหม?

เราขอนำเสนอ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทุกธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกความใส่ใจจะอยู่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—นั่นคือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการคลินิก?

งานธุรการกินเวลาทำงานถึงหนึ่งในหกของแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในอาชีพของพวกเขา ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการปฏิบัติงานทางการแพทย์อาจช่วยสร้างความสุขนั้นได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันและงานธุรการต่าง ๆ

ผู้จัดการในคลินิกและสถานพยาบาลมักมองหาวิธีแก้ไขที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบที่รู้สึกเหมือนการถอดรหัสปริศนาทางการแพทย์ การออกแบบที่ตรงไปตรงมาช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมดูแลสุขภาพของคุณ การเข้าถึงผ่านมือถือเป็นข้อดีเพิ่มเติม!
  2. การจัดการผู้ป่วยแบบครบวงจร: ตั้งแต่การแชร์ใบสั่งยาไปจนถึงการเก็บบันทึกข้อมูล ตรวจสอบว่าสามารถรองรับงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่นตลอดวงจรชีวิตของผู้ป่วย
  3. เครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการเงินที่มีประสิทธิภาพ: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยจัดการใบแจ้งหนี้ การเรียกร้อง และรายงานทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
  4. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รับรองว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม เช่นโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับบันทึกทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ
  5. การแจ้งเตือนการนัดหมายและการสนับสนุนการจัดตารางเวลา: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่เพียงแต่จัดตารางการนัดหมายเท่านั้น แต่ยังส่งการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อลดการไม่มาตามนัด
  6. ความสามารถในการขยาย: เลือกโซลูชันที่สามารถขยายได้ ปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและขนาดของคลินิกหรือสถานพยาบาลของคุณ

10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกเพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่ล้ำสมัย!

การสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์และเปรียบเทียบคุณสมบัติของมันอาจเป็นกระบวนการที่เหนื่อยล้า แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ดร. เบลีย์ จาก Grey's Anatomy ก็พูดถูกเมื่อเธอกล่าวว่า "ในบางจุด คุณต้องตัดสินใจ"

บทวิจารณ์ของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการคลินิกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกได้อย่างถูกต้อง มาเจาะลึกและทำลายขอบเขตการบริหารจัดการในวงการสาธารณสุขกันเถอะ! 🩺

1.คลิกอัพ

จัดการการนัดหมายอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ติดตามบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และจัดการงานบริหารคลินิกทุกด้านด้วย ClickUp
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
จัดการการนัดหมายอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ติดตามบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และจัดการงานบริหารคลินิกทุกด้านด้วย ClickUp

หากคุณคิดว่าการใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยมีคุณค่ามากกว่าการจมอยู่กับเอกสาร ลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp! มันคือตัวช่วยที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดตารางนัดหมายอัตโนมัติ จัดการงานธุรการประจำวัน และทำให้งานเอกสารที่น่ารำคาญกลายเป็นเรื่องง่าย 😍

ชุดเครื่องมือสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพของClickUpมาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกและสถานพยาบาลในทุกขนาด

ตัวอย่างเช่นClickUp Docsคือผู้อำนวยเพลงแห่งการจัดระเบียบของคุณที่ช่วยปรับกระบวนการทุกอย่างให้ราบรื่น ตั้งแต่บันทึกผู้ป่วยไปจนถึงเอกสารการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารการบริหารที่มักจะสะสมมากมาย ใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเขียน AI ในตัวของแพลตฟอร์มClickUp AI เพื่อสร้างเอกสารที่เป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที

การสื่อสารแบบแยกส่วนได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะ ClickUp ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานต่างๆ ได้ ทำให้เกิด การเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างบันทึกผู้ป่วยและผู้ดูแลหรือแพทย์ที่รับผิดชอบ ต้องการพูดคุยกับฝ่ายไอที ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช่ไหม?เครื่องมือสื่อสารข้ามแผนกของแพลตฟอร์มเช่นมุมมองแชทและความคิดเห็นที่สามารถดำเนินการได้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน!

ClickUpนำเสนอเทมเพลตทางการเงินและCRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบเทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp และเทมเพลตแผนภูมิทางการแพทย์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการปรับแต่งแผนการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย

เทมเพลตการจัดการผู้ป่วย ClickUp
เทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp ติดตามสถานะของผู้ป่วย, ยา, แพทย์ผู้รับผิดชอบ, ประกัน, และอื่น ๆ

อย่าลืมที่จะกล่าวถึง Picasso แห่งการนำเสนอโครงการ—ClickUp Dashboard ที่ช่วยให้คุณติดตามพนักงานและงานต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณได้ผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบ ผู้ดูแลระบบชื่นชอบมุมมองแบบรายการ (List) หรือกระดาน (Board) ที่คลาสสิกสำหรับการจัดการปริมาณงาน, สินค้าทางการแพทย์, และข้อมูลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดตามหลาย ๆ กระบวนการทำงานพร้อมกันเพื่อจัดการทรัพยากรและนัดหมายมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)และปฏิทิน (Calendar)คือตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับคุณ!

เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดภาระงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะของผู้ป่วยหรือการสร้างรายการตรวจสอบงานทำความสะอาด

นอกเหนือจากโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อช่วยคุณรักษาความสมบูรณ์ของบันทึกผู้ป่วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์
  • แดชบอร์ดอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. แอปเจน

แอปเจน
ผ่าน:แอปเจน

การนัดหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยแอป Jane หรือเพียงแค่ Jane ระบบ การจองออนไลน์ นี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกผู้ให้บริการและสาขาที่ชื่นชอบ ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด

การเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยคุณสมบัติการสร้างแผนภูมิที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสรรค์และปรับแต่งแผนภูมิให้เหมาะกับคุณโดยใช้เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่มุมมองแบบภาพรวมไปจนถึงรายการรอคิวสำหรับผู้มาแบบกะทันหัน และการจองกลุ่มที่ง่ายดาย การจัดการตารางเวลาของคุณไม่เคยง่ายและไร้ความเครียดเช่นนี้มาก่อน 🗓️

เจนยังดูแลการเรียกเก็บเงินของคุณด้วยรอยยิ้ม จัดการการชำระเงิน ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย และดูแลความปลอดภัยของบัตรเครดิตของคุณอย่างเคร่งครัด

รับบริการทางไกลได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอที่ทรงประสิทธิภาพของแอป ช่วยลดความจำเป็นในการพบปะกันแบบตัวต่อตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ

คุณสมบัติเด่นของแอป Jane

  • การจัดตารางนัดหมายที่ง่ายขึ้น
  • แม่แบบที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
  • จัดการการชำระเงินและการติดต่อกับบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งจัดเก็บบัตรเครดิตอย่างปลอดภัย
  • ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอ
  • ข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของแอป Jane

  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

การกำหนดราคาแอปเจน

  • แผนพื้นฐาน: CAD $79/เดือน
  • แผนประกัน: CAD $109/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแอปของเจน

  • G2: 4. 0/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. CureMD

CureMD
ผ่านทาง:CureMD

CureMD เป็น ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ ที่ได้รับการรับรอง พร้อมโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงาน การจัดการพอร์ทัลผู้ป่วย และการจัดการวงจรรายได้ ไม่เพียงแต่ช่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานในการจัดการการดำเนินงานประจำวันเท่านั้น—แต่ยังเป็น Gandalfของการนำการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญมาใช้ นำทางคุณผ่านเขาวงกตการชำระเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด! 🌀

แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลินิกการแพทย์ขนาดเล็กที่กำลังเผชิญกับความท้าทายระดับใหญ่ CureMD ยังเชื่อมต่อกับร้านขายยาหลายพันแห่งทั่วประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันใบสั่งยาของคุณ

นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อห้องปฏิบัติการขั้นสูง แพทย์สามารถสั่งซื้อเวชภัณฑ์ไปยังห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องใช้พิราบสื่อสาร CureMDยังมาพร้อมกับแดชบอร์ด KPI และระบบจัดการเอกสารเพื่อช่วยในการเรียกเก็บเงินและการติดตามหนี้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ CureMD

  • ผสานระบบ EHR, การจัดการการปฏิบัติงาน, พอร์ทัลผู้ป่วย และการจัดการวงจรรายได้
  • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการใช้งานที่มีความหมาย
  • บริการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์โดยเฉพาะ
  • การเข้าถึงผ่านมือถือด้วยแอป iPad
  • สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานด้านการจัดการ

ข้อจำกัดของ CureMD

  • เวลาการレンเดอร์ล่าช้าเป็นครั้งคราว
  • ระบบรายงานต้องการการปรับปรุง

ราคาของ CureMD

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิว CureMD

  • G2: 3. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

4. Kareo (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Tebra)

คาเรโอ
ผ่านทาง:Kareo

Kareo ได้ร่วมมือกับ Tebra แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพอิสระ ที่แกนหลัก Kareo คือ เว็บ-based wonder ที่ให้บริการระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์, และการจัดการการปฏิบัติงาน

หากคุณกำลังดำเนินกิจการขนาดเล็ก แพลตฟอร์มนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคุณนัดหมายผู้ป่วย, ยืนยันประกัน, จัดการบัญชีค้างชำระ, บริหารการเก็บเงิน, เก็บเอกสารผู้ป่วย, และแม้กระทั่งสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว 🏥

ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาสุขภาพจิต เวชศาสตร์ครอบครัว กุมารเวชศาสตร์ หัวใจวิทยา ไคโรแพรคติก พอดิอาทริก หรือสาขาอื่นใด Kareo Clinical EHR พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Kareo Telehealth ก็ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ป่วยได้จากทุกที่

มีระบบ EHR ที่คุณใช้งานอยู่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหาเลย Kareo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Tebra Company สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างราบรื่น คุณสามารถผสานระบบเข้ากับระบบเดิมของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่พลาดทุกขั้นตอนสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Kareo

  • ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์, การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ และการจัดการคลินิก
  • Kareo Telehealth
  • ความหลากหลายในการใช้งานในหลากหลายสาขาของระบบการดูแลสุขภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ Kareo

  • ใช้เวลาสักครู่ในการแก้ไขปัญหา
  • ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ราคาของ Kareo

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิวของ Kareo

  • G2: 4. 0/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

5. AdvancedMD

แอดวานซ์เอ็มดี
ผ่านทาง:AdvancedMD

เคยคิดไหมว่าการจัดการเอกสารของคลินิกของคุณจะไม่ต้องยุ่งยาก? ด้วย AdvancedMD EHR ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้!

ซอฟต์แวร์นี้ขับเคลื่อนโดย Amazon Web Services (AWS) ปรับแต่ง เอกสารทางคลินิกสำหรับทุกบทบาท และทุกสาขา ได้เพียงคลิกเดียว แดชบอร์ดการจัดการงานของมัน? มันเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณแต่เรียบง่ายกว่ามาก พร้อมด้วยโดนัทงานสีสันสดใสเพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🍩

AdvancedMD มอบประสบการณ์การไหลเวียนของผู้ป่วยแบบครบวงจร ข้อมูลประวัติและข้อมูลเบื้องหลังทั้งหมดจะแสดงบนทุกหน้าจอ ช่วยลดความสับสนและงานธุรการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น

และเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลของโปรแกรมการติดตามยาตามใบสั่งแพทย์(PDMP) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการสั่งจ่ายยาควบคุม

ภายในซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินของ AdvancedMD การตั้งค่าการบันทึกข้อมูลสามารถจัดการได้อย่างราบรื่นผ่านแม่แบบที่จัดการจากศูนย์กลาง

คุณสมบัติเด่นของ AdvancedMD

  • โซลูชันเอกสารไร้กระดาษแบบคลิกเดียว
  • สามารถเข้าถึงตารางนัดของผู้ป่วยได้ผ่านบัตรผู้ป่วย
  • แสดงข้อมูล PDMP
  • แม่แบบที่จัดการจากศูนย์กลางพร้อมซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน

ข้อจำกัดของ AdvancedMD

  • อินเทอร์เฟซที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ตามความเห็นของผู้ใช้บางราย
  • ไม่สามารถเปิดใหม่ แก้ไข หรือ ลบ หมายเหตุได้

ราคาของ AdvancedMD

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิวของ AdvancedMD

  • G2: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

6. เน็กซ์เจน ออฟฟิศ

การดูแลสุขภาพยุคใหม่
ผ่านทาง:NextGen Office

NextGen Office เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การบริหารจัดการคลินิก และการบริหารจัดการวงจรรายได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยบนระบบคลาวด์ได้อย่างละเอียด ครอบคลุมประวัติการรักษา อาการแพ้ และยาที่ใช้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเอง ตัวเลือกการนัดหมายที่ปรับแต่งได้ ช่วยป้องกันการนัดซ้อน ในขณะที่ แม่แบบการนัดหมายแบบใช้รหัสสี ช่วยให้การจัดกลุ่มผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ฟังก์ชันการสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์ของ NextGen นำเสนอความทันสมัยให้กับวงการด้วยการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PDMP ของ 40 รัฐ ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายขึ้น 💊

ด้วยคุณสมบัติการจัดการวงจรรายได้และการรายงาน NextGen สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คุณสามารถสร้างกระบวนการเรียกเก็บเงินอย่างโปร่งใส ระบุการปฏิเสธ และเร่งการเก็บเงินเพื่อประสิทธิภาพทางการเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NextGen Office

  • ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์
  • เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA อย่างสมบูรณ์
  • ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้พร้อมแม่แบบที่มีรหัสสี
  • การจัดการนัดหมายออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและบุคลากร
  • ฟังก์ชันการสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ NextGen Office

  • ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
  • ไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

ราคาสำหรับ NextGen Office

  • ติดต่อบริษัท

การจัดอันดับและรีวิว NextGen Office

  • G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

7. DrChrono

ดร.Chrono
ผ่านทาง:DrChrono

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกที่พลุกพล่าน DrChrono ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ ซอฟต์แวร์ระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (EMR) บนระบบคลาวด์นี้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรคดีขึ้น

ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนมือถือหรือเดสก์ท็อป แพทย์สามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไปจนถึงการสั่งยาและการแปลงคำพูดเป็นข้อความ

DrChrono MBS (ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงินทางการแพทย์) ทำงานร่วมกับกระบวนการดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้งานเรียกเก็บเงินง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซิงค์กับระบบ EHR เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์บนใบแจ้งหนี้

DrChrono ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการส่วนหน้าด้วยการให้บริการจองนัดออนไลน์ ตรวจสอบประกันภัยแบบเรียลไทม์ เตือนการนัดหมายอัตโนมัติ และโหมดคีออสก์ที่เป็นมิตรกับพนักงานต้อนรับ

คุณสมบัติเด่นของ DrChrono

  • ช่วยให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแบบพบหน้าได้
  • การพิมพ์ข้อความด้วยเสียงเพื่อประหยัดเวลา
  • ผสานรวมกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  • แอปพลิเคชันมือถือบน iPhone, iPad หรือ Mac ซีรีส์ M

ข้อจำกัดของ DrChrono

  • ราคาแพงสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบางกลุ่ม
  • การสนับสนุนลูกค้าต้องปรับปรุง

ราคาของ DrChrono

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิว DrChrono

  • G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

8. เซนทริซิตี้ อีเอ็มอาร์

เซ็นทริซิตี อีเอ็มอาร์
ผ่านทาง:Centricity EMR

ออกแบบมาสำหรับแท็บเล็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ Centricity ช่วยให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น อำนวยความสะดวกให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถอัปเดตบันทึกขณะเดินทางได้ พัฒนาโดย GE Healthcare Centricity ก้าวข้ามซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมด้วยการรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบภาพวินิจฉัยหลากหลายประเภท Centricity ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสั่งจ่ายยาทางอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงแดชบอร์ดทางการเงินที่ให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สิ่งที่ทำให้ Centricity แตกต่างคือการผสานรวมกับMedical Quality Improvement Consortium ซึ่งมอบมุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลผู้ป่วยในทุกสถานที่ดูแล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงประวัติผู้ป่วยและผลการทดสอบได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลางเดียว 🌐

ระบบบริหารจัดการงานคลินิกที่ใช้งานง่ายนี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและวิธีการป้อนข้อมูลที่ประหยัดเวลา Clinical Messenger ช่วยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา

คุณสมบัติเด่นของ Centricity EMR

  • การจัดการทางคลินิกและการเงิน
  • การเข้าถึงประวัติผู้ป่วยผ่านมือถือ
  • รองรับการดูแลในสถานที่ต่าง ๆ
  • การสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ป่วยและบุคลากร

ข้อจำกัดของระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Centricity EMR)

  • การป้อนข้อมูลอาจทำได้ยากและล่าช้า
  • แอปมักจะค้างและหยุดทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

การกำหนดราคา Centricity EMR

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิวของ Centricity EMR

  • G2: 3. 7/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)

9. WriteUpp

WriteUpp
WriteUpp, ได้มาผ่านการเข้าซื้อกิจการโดยCapterra

การนัดหมาย การประมวลผลการชำระเงิน และการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องง่ายบนอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ของ WriteUpp ช่วยลดความยุ่งยากในงานธุรการ ผู้จัดการสามารถสร้าง จัดเก็บ และแชร์บันทึกผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์คลินิกการแพทย์นี้

แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรเป็นหลัก มีคุณสมบัติการปรึกษาผ่านวิดีโอที่ค่อนข้างมั่นคงในตัว พร้อมตัวเลือกสำหรับการจองออนไลน์และกรอกแบบฟอร์มก่อนการรักษา

กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่? WriteUpp พร้อมดูแลคุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Google Calendar, Gmail, Stripe และ Xero ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของ WriteUpp

  • การสร้าง, การเก็บรักษา, และการแบ่งปันบันทึกผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงาน
  • แม่แบบในตัว
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
  • การปฏิบัติตามโปรโตคอล GDPR

ข้อจำกัดของ WriteUpp

  • การเพิ่มรายงานสรุปจะเป็นประโยชน์
  • ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้อาจทำให้สับสนในการใช้งาน

ราคา WriteUpp

  • £14.95 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม £4.95 ต่อเดือน ต่อคลินิก สำหรับการใช้คุณสมบัติการจองออนไลน์

WriteUpp ระดับคะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

10. NueMD

นูอีเอ็มดี
NueMD, ได้มาผ่านการเข้าซื้อกิจการของCapterra

ยึดถือคติประจำใจ "ดูแลผู้ป่วย รับเงินทันที" เพราะ NueMD ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การนัดหมายและการแจ้งเตือนนัดหมาย ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินและการติดตามการเคลมค่ารักษา ระบบจะตรวจสอบการเคลมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และให้คุณแก้ไขก่อนยื่นคำร้อง

ต้องการลดการใช้กระดาษหรือไม่? โซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานนี้จัดเก็บข้อมูลบัญชีไว้ในคลาวด์ ทำให้เป็นโซลูชันที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ในการจัดการยอดคงค้าง ให้เลือกใช้จดหมายอัตโนมัติเพื่อเตือนความจำและปรับปรุงการเก็บเงินของคุณ 📨

การจัดการตารางนัดของผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายมาก ด้วย การอัปเดตแบบเรียลไทม์บนมือถือของทีมงาน จาก NueMD โซลูชันนี้ติดตามทุกอย่างตั้งแต่การมาถึงจนถึงการออก และลดการไม่มาตามนัดด้วยการโทรเตือนนัด และส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถเข้าถึงแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้สำหรับเกือบ 100 สาขาในวงการสุขภาพ!

คุณสมบัติเด่นของ NueMD

  • การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือ
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับแบบฟอร์มและจดหมาย
  • การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีผู้ป่วย

ข้อจำกัดของ NueMD

  • ความโปร่งใสที่จำกัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ยากต่อการค้นหาข้อมูลในเวชระเบียน

ราคาของ NueMD

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิวของ NueMD

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

