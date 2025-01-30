ชีพจรแห่งความก้าวหน้า: คู่มือสู่ซอฟต์แวร์บริหารคลินิกที่ดีที่สุด [พร้อมรีวิวและราคา]

ดร. มิแรนดา เบลีย์ จากซีรีส์ทีวียอดนิยม Grey's Anatomy เคยเน้นย้ำไว้ว่า "ผู้ป่วยไม่ได้ทำตามตารางเวลา" เรารู้สึกว่าผู้จัดการคลินิกคงจะพูดว่า: "งานธุรการก็เช่นกัน"
แต่ถ้าเราสามารถสร้างตารางเวลาที่ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของการดูแลสุขภาพได้ล่ะ? ถ้าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการสามารถเปลี่ยนพลังงานของพวกเขาจากงานเอกสารไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้ล่ะ? 🧑⚕️
นี่คือจุดสำคัญ: เครื่องมือซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกที่สามารถทำให้ "ถ้าเกิดว่า..." เหล่านี้เป็นจริงได้! ลองจินตนาการถึงโลกทางการแพทย์ที่งานเอกสารถูกทำให้เรียบง่าย เอกสารกระดาษกลายเป็นอดีต และคลินิกของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นราวกับเครื่องจักรที่ผ่านการปรับแต่งมาอย่างดี สนใจไหม?
เราขอนำเสนอ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทุกธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกความใส่ใจจะอยู่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—นั่นคือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการคลินิก?
งานธุรการกินเวลาทำงานถึงหนึ่งในหกของแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในอาชีพของพวกเขา ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการปฏิบัติงานทางการแพทย์อาจช่วยสร้างความสุขนั้นได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันและงานธุรการต่าง ๆ
ผู้จัดการในคลินิกและสถานพยาบาลมักมองหาวิธีแก้ไขที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือระบบที่รู้สึกเหมือนการถอดรหัสปริศนาทางการแพทย์ การออกแบบที่ตรงไปตรงมาช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมดูแลสุขภาพของคุณ การเข้าถึงผ่านมือถือเป็นข้อดีเพิ่มเติม!
- การจัดการผู้ป่วยแบบครบวงจร: ตั้งแต่การแชร์ใบสั่งยาไปจนถึงการเก็บบันทึกข้อมูล ตรวจสอบว่าสามารถรองรับงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่นตลอดวงจรชีวิตของผู้ป่วย
- เครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการเงินที่มีประสิทธิภาพ: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยจัดการใบแจ้งหนี้ การเรียกร้อง และรายงานทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รับรองว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม เช่นโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับบันทึกทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ
- การแจ้งเตือนการนัดหมายและการสนับสนุนการจัดตารางเวลา: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่เพียงแต่จัดตารางการนัดหมายเท่านั้น แต่ยังส่งการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อลดการไม่มาตามนัด
- ความสามารถในการขยาย: เลือกโซลูชันที่สามารถขยายได้ ปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและขนาดของคลินิกหรือสถานพยาบาลของคุณ
10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกเพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่ล้ำสมัย!
การสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์และเปรียบเทียบคุณสมบัติของมันอาจเป็นกระบวนการที่เหนื่อยล้า แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ดร. เบลีย์ จาก Grey's Anatomy ก็พูดถูกเมื่อเธอกล่าวว่า "ในบางจุด คุณต้องตัดสินใจ"
บทวิจารณ์ของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการคลินิกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกได้อย่างถูกต้อง มาเจาะลึกและทำลายขอบเขตการบริหารจัดการในวงการสาธารณสุขกันเถอะ! 🩺
1.คลิกอัพ
หากคุณคิดว่าการใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยมีคุณค่ามากกว่าการจมอยู่กับเอกสาร ลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp! มันคือตัวช่วยที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดตารางนัดหมายอัตโนมัติ จัดการงานธุรการประจำวัน และทำให้งานเอกสารที่น่ารำคาญกลายเป็นเรื่องง่าย 😍
ชุดเครื่องมือสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพของClickUpมาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกและสถานพยาบาลในทุกขนาด
ตัวอย่างเช่นClickUp Docsคือผู้อำนวยเพลงแห่งการจัดระเบียบของคุณที่ช่วยปรับกระบวนการทุกอย่างให้ราบรื่น ตั้งแต่บันทึกผู้ป่วยไปจนถึงเอกสารการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารการบริหารที่มักจะสะสมมากมาย ใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเขียน AI ในตัวของแพลตฟอร์มClickUp AI เพื่อสร้างเอกสารที่เป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที
การสื่อสารแบบแยกส่วนได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะ ClickUp ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานต่างๆ ได้ ทำให้เกิด การเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างบันทึกผู้ป่วยและผู้ดูแลหรือแพทย์ที่รับผิดชอบ ต้องการพูดคุยกับฝ่ายไอที ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช่ไหม?เครื่องมือสื่อสารข้ามแผนกของแพลตฟอร์มเช่นมุมมองแชทและความคิดเห็นที่สามารถดำเนินการได้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน!
ClickUpนำเสนอเทมเพลตทางการเงินและCRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบเทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp และเทมเพลตแผนภูมิทางการแพทย์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการปรับแต่งแผนการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย
อย่าลืมที่จะกล่าวถึง Picasso แห่งการนำเสนอโครงการ—ClickUp Dashboard ที่ช่วยให้คุณติดตามพนักงานและงานต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณได้ผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบ ผู้ดูแลระบบชื่นชอบมุมมองแบบรายการ (List) หรือกระดาน (Board) ที่คลาสสิกสำหรับการจัดการปริมาณงาน, สินค้าทางการแพทย์, และข้อมูลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดตามหลาย ๆ กระบวนการทำงานพร้อมกันเพื่อจัดการทรัพยากรและนัดหมายมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)และปฏิทิน (Calendar)คือตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับคุณ!
เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดภาระงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะของผู้ป่วยหรือการสร้างรายการตรวจสอบงานทำความสะอาด
นอกเหนือจากโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อช่วยคุณรักษาความสมบูรณ์ของบันทึกผู้ป่วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มครบวงจรที่ใช้ระบบ AIเพื่อจัดเก็บข้อมูลตารางการทำงานของพนักงาน, วัสดุทางการแพทย์, และข้อมูลผู้ป่วย
- เทมเพลตฟรีเพื่อทำให้งานด้านการจัดการ บิล และการจัดทำเอกสารง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการตารางเวลา
- 15+ การดูเพื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วย, นัดหมาย, ปริมาณงาน, และอุปกรณ์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ClickUp Formsสำหรับการรวบรวมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) เช่น การรับผู้ป่วย การประเมินผล และการจำหน่ายผู้ป่วย
- การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นสำหรับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 1,000รายการ (รวมถึง Slack, RingCentral, Zoom, Calendly และ Zapier)
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว รองรับมาตรฐาน SOC 2 รองรับมาตรฐาน HIPAAสำหรับแผนองค์กร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์
- แดชบอร์ดอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แอปเจน
การนัดหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยแอป Jane หรือเพียงแค่ Jane ระบบ การจองออนไลน์ นี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกผู้ให้บริการและสาขาที่ชื่นชอบ ซึ่งจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
การเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยคุณสมบัติการสร้างแผนภูมิที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสรรค์และปรับแต่งแผนภูมิให้เหมาะกับคุณโดยใช้เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่มุมมองแบบภาพรวมไปจนถึงรายการรอคิวสำหรับผู้มาแบบกะทันหัน และการจองกลุ่มที่ง่ายดาย การจัดการตารางเวลาของคุณไม่เคยง่ายและไร้ความเครียดเช่นนี้มาก่อน 🗓️
เจนยังดูแลการเรียกเก็บเงินของคุณด้วยรอยยิ้ม จัดการการชำระเงิน ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย และดูแลความปลอดภัยของบัตรเครดิตของคุณอย่างเคร่งครัด
รับบริการทางไกลได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอที่ทรงประสิทธิภาพของแอป ช่วยลดความจำเป็นในการพบปะกันแบบตัวต่อตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของแอป Jane
- การจัดตารางนัดหมายที่ง่ายขึ้น
- แม่แบบที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- จัดการการชำระเงินและการติดต่อกับบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งจัดเก็บบัตรเครดิตอย่างปลอดภัย
- ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอ
- ข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของแอป Jane
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
การกำหนดราคาแอปเจน
- แผนพื้นฐาน: CAD $79/เดือน
- แผนประกัน: CAD $109/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแอปของเจน
- G2: 4. 0/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. CureMD
CureMD เป็น ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ ที่ได้รับการรับรอง พร้อมโซลูชันการจัดการการปฏิบัติงาน การจัดการพอร์ทัลผู้ป่วย และการจัดการวงจรรายได้ ไม่เพียงแต่ช่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานในการจัดการการดำเนินงานประจำวันเท่านั้น—แต่ยังเป็น Gandalfของการนำการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญมาใช้ นำทางคุณผ่านเขาวงกตการชำระเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด! 🌀
แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลินิกการแพทย์ขนาดเล็กที่กำลังเผชิญกับความท้าทายระดับใหญ่ CureMD ยังเชื่อมต่อกับร้านขายยาหลายพันแห่งทั่วประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันใบสั่งยาของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อห้องปฏิบัติการขั้นสูง แพทย์สามารถสั่งซื้อเวชภัณฑ์ไปยังห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องใช้พิราบสื่อสาร CureMDยังมาพร้อมกับแดชบอร์ด KPI และระบบจัดการเอกสารเพื่อช่วยในการเรียกเก็บเงินและการติดตามหนี้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ CureMD
- ผสานระบบ EHR, การจัดการการปฏิบัติงาน, พอร์ทัลผู้ป่วย และการจัดการวงจรรายได้
- คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการใช้งานที่มีความหมาย
- บริการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์โดยเฉพาะ
- การเข้าถึงผ่านมือถือด้วยแอป iPad
- สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานด้านการจัดการ
ข้อจำกัดของ CureMD
- เวลาการレンเดอร์ล่าช้าเป็นครั้งคราว
- ระบบรายงานต้องการการปรับปรุง
ราคาของ CureMD
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิว CureMD
- G2: 3. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. Kareo (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Tebra)
Kareo ได้ร่วมมือกับ Tebra แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพอิสระ ที่แกนหลัก Kareo คือ เว็บ-based wonder ที่ให้บริการระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์, และการจัดการการปฏิบัติงาน
หากคุณกำลังดำเนินกิจการขนาดเล็ก แพลตฟอร์มนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคุณนัดหมายผู้ป่วย, ยืนยันประกัน, จัดการบัญชีค้างชำระ, บริหารการเก็บเงิน, เก็บเอกสารผู้ป่วย, และแม้กระทั่งสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว 🏥
ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาสุขภาพจิต เวชศาสตร์ครอบครัว กุมารเวชศาสตร์ หัวใจวิทยา ไคโรแพรคติก พอดิอาทริก หรือสาขาอื่นใด Kareo Clinical EHR พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Kareo Telehealth ก็ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ป่วยได้จากทุกที่
มีระบบ EHR ที่คุณใช้งานอยู่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหาเลย Kareo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Tebra Company สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างราบรื่น คุณสามารถผสานระบบเข้ากับระบบเดิมของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่พลาดทุกขั้นตอนสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Kareo
- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์, การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ และการจัดการคลินิก
- Kareo Telehealth
- ความหลากหลายในการใช้งานในหลากหลายสาขาของระบบการดูแลสุขภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Kareo
- ใช้เวลาสักครู่ในการแก้ไขปัญหา
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ราคาของ Kareo
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิวของ Kareo
- G2: 4. 0/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
5. AdvancedMD
เคยคิดไหมว่าการจัดการเอกสารของคลินิกของคุณจะไม่ต้องยุ่งยาก? ด้วย AdvancedMD EHR ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้!
ซอฟต์แวร์นี้ขับเคลื่อนโดย Amazon Web Services (AWS) ปรับแต่ง เอกสารทางคลินิกสำหรับทุกบทบาท และทุกสาขา ได้เพียงคลิกเดียว แดชบอร์ดการจัดการงานของมัน? มันเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณแต่เรียบง่ายกว่ามาก พร้อมด้วยโดนัทงานสีสันสดใสเพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🍩
AdvancedMD มอบประสบการณ์การไหลเวียนของผู้ป่วยแบบครบวงจร ข้อมูลประวัติและข้อมูลเบื้องหลังทั้งหมดจะแสดงบนทุกหน้าจอ ช่วยลดความสับสนและงานธุรการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น
และเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลของโปรแกรมการติดตามยาตามใบสั่งแพทย์(PDMP) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการสั่งจ่ายยาควบคุม
ภายในซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินของ AdvancedMD การตั้งค่าการบันทึกข้อมูลสามารถจัดการได้อย่างราบรื่นผ่านแม่แบบที่จัดการจากศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ AdvancedMD
- โซลูชันเอกสารไร้กระดาษแบบคลิกเดียว
- สามารถเข้าถึงตารางนัดของผู้ป่วยได้ผ่านบัตรผู้ป่วย
- แสดงข้อมูล PDMP
- แม่แบบที่จัดการจากศูนย์กลางพร้อมซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ AdvancedMD
- อินเทอร์เฟซที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ตามความเห็นของผู้ใช้บางราย
- ไม่สามารถเปิดใหม่ แก้ไข หรือ ลบ หมายเหตุได้
ราคาของ AdvancedMD
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิวของ AdvancedMD
- G2: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
6. เน็กซ์เจน ออฟฟิศ
NextGen Office เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การบริหารจัดการคลินิก และการบริหารจัดการวงจรรายได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยบนระบบคลาวด์ได้อย่างละเอียด ครอบคลุมประวัติการรักษา อาการแพ้ และยาที่ใช้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเอง ตัวเลือกการนัดหมายที่ปรับแต่งได้ ช่วยป้องกันการนัดซ้อน ในขณะที่ แม่แบบการนัดหมายแบบใช้รหัสสี ช่วยให้การจัดกลุ่มผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ฟังก์ชันการสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์ของ NextGen นำเสนอความทันสมัยให้กับวงการด้วยการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PDMP ของ 40 รัฐ ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายขึ้น 💊
ด้วยคุณสมบัติการจัดการวงจรรายได้และการรายงาน NextGen สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คุณสามารถสร้างกระบวนการเรียกเก็บเงินอย่างโปร่งใส ระบุการปฏิเสธ และเร่งการเก็บเงินเพื่อประสิทธิภาพทางการเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NextGen Office
- ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์
- เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA อย่างสมบูรณ์
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้พร้อมแม่แบบที่มีรหัสสี
- การจัดการนัดหมายออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและบุคลากร
- ฟังก์ชันการสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ NextGen Office
- ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
- ไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
ราคาสำหรับ NextGen Office
- ติดต่อบริษัท
การจัดอันดับและรีวิว NextGen Office
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
7. DrChrono
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกที่พลุกพล่าน DrChrono ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ ซอฟต์แวร์ระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (EMR) บนระบบคลาวด์นี้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรคดีขึ้น
ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนมือถือหรือเดสก์ท็อป แพทย์สามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไปจนถึงการสั่งยาและการแปลงคำพูดเป็นข้อความ
DrChrono MBS (ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงินทางการแพทย์) ทำงานร่วมกับกระบวนการดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้งานเรียกเก็บเงินง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซิงค์กับระบบ EHR เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์บนใบแจ้งหนี้
DrChrono ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการส่วนหน้าด้วยการให้บริการจองนัดออนไลน์ ตรวจสอบประกันภัยแบบเรียลไทม์ เตือนการนัดหมายอัตโนมัติ และโหมดคีออสก์ที่เป็นมิตรกับพนักงานต้อนรับ
คุณสมบัติเด่นของ DrChrono
- ช่วยให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแบบพบหน้าได้
- การพิมพ์ข้อความด้วยเสียงเพื่อประหยัดเวลา
- ผสานรวมกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
- แอปพลิเคชันมือถือบน iPhone, iPad หรือ Mac ซีรีส์ M
ข้อจำกัดของ DrChrono
- ราคาแพงสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบางกลุ่ม
- การสนับสนุนลูกค้าต้องปรับปรุง
ราคาของ DrChrono
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิว DrChrono
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. เซนทริซิตี้ อีเอ็มอาร์
ออกแบบมาสำหรับแท็บเล็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ Centricity ช่วยให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น อำนวยความสะดวกให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถอัปเดตบันทึกขณะเดินทางได้ พัฒนาโดย GE Healthcare Centricity ก้าวข้ามซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมด้วยการรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบภาพวินิจฉัยหลากหลายประเภท Centricity ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสั่งจ่ายยาทางอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงแดชบอร์ดทางการเงินที่ให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
สิ่งที่ทำให้ Centricity แตกต่างคือการผสานรวมกับMedical Quality Improvement Consortium ซึ่งมอบมุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลผู้ป่วยในทุกสถานที่ดูแล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงประวัติผู้ป่วยและผลการทดสอบได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลางเดียว 🌐
ระบบบริหารจัดการงานคลินิกที่ใช้งานง่ายนี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและวิธีการป้อนข้อมูลที่ประหยัดเวลา Clinical Messenger ช่วยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา
คุณสมบัติเด่นของ Centricity EMR
- การจัดการทางคลินิกและการเงิน
- การเข้าถึงประวัติผู้ป่วยผ่านมือถือ
- รองรับการดูแลในสถานที่ต่าง ๆ
- การสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ป่วยและบุคลากร
ข้อจำกัดของระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Centricity EMR)
- การป้อนข้อมูลอาจทำได้ยากและล่าช้า
- แอปมักจะค้างและหยุดทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
การกำหนดราคา Centricity EMR
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิวของ Centricity EMR
- G2: 3. 7/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
9. WriteUpp
การนัดหมาย การประมวลผลการชำระเงิน และการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องง่ายบนอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ของ WriteUpp ช่วยลดความยุ่งยากในงานธุรการ ผู้จัดการสามารถสร้าง จัดเก็บ และแชร์บันทึกผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์คลินิกการแพทย์นี้
แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรเป็นหลัก มีคุณสมบัติการปรึกษาผ่านวิดีโอที่ค่อนข้างมั่นคงในตัว พร้อมตัวเลือกสำหรับการจองออนไลน์และกรอกแบบฟอร์มก่อนการรักษา
กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่? WriteUpp พร้อมดูแลคุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Google Calendar, Gmail, Stripe และ Xero ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
คุณสมบัติเด่นของ WriteUpp
- การสร้าง, การเก็บรักษา, และการแบ่งปันบันทึกผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงาน
- แม่แบบในตัว
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
- การปฏิบัติตามโปรโตคอล GDPR
ข้อจำกัดของ WriteUpp
- การเพิ่มรายงานสรุปจะเป็นประโยชน์
- ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้อาจทำให้สับสนในการใช้งาน
ราคา WriteUpp
- £14.95 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม £4.95 ต่อเดือน ต่อคลินิก สำหรับการใช้คุณสมบัติการจองออนไลน์
WriteUpp ระดับคะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
10. NueMD
ยึดถือคติประจำใจ "ดูแลผู้ป่วย รับเงินทันที" เพราะ NueMD ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การนัดหมายและการแจ้งเตือนนัดหมาย ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินและการติดตามการเคลมค่ารักษา ระบบจะตรวจสอบการเคลมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และให้คุณแก้ไขก่อนยื่นคำร้อง
ต้องการลดการใช้กระดาษหรือไม่? โซลูชันการจัดการการปฏิบัติงานนี้จัดเก็บข้อมูลบัญชีไว้ในคลาวด์ ทำให้เป็นโซลูชันที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ในการจัดการยอดคงค้าง ให้เลือกใช้จดหมายอัตโนมัติเพื่อเตือนความจำและปรับปรุงการเก็บเงินของคุณ 📨
การจัดการตารางนัดของผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายมาก ด้วย การอัปเดตแบบเรียลไทม์บนมือถือของทีมงาน จาก NueMD โซลูชันนี้ติดตามทุกอย่างตั้งแต่การมาถึงจนถึงการออก และลดการไม่มาตามนัดด้วยการโทรเตือนนัด และส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถเข้าถึงแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้สำหรับเกือบ 100 สาขาในวงการสุขภาพ!
คุณสมบัติเด่นของ NueMD
- การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือ
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับแบบฟอร์มและจดหมาย
- การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีผู้ป่วย
ข้อจำกัดของ NueMD
- ความโปร่งใสที่จำกัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ยากต่อการค้นหาข้อมูลในเวชระเบียน
ราคาของ NueMD
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิวของ NueMD
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ด้านการบริหารในวงการสุขภาพด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกเข้ามาช่วยเหลือคุณเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณจากความวุ่นวายของเอกสาร แม้ว่าทุกโซลูชันที่เราได้หารือกันนั้นยอดเยี่ยมมาก คุณอาจยังลังเลที่จะตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันใดโซลูชันหนึ่ง เนื่องจากความไม่โปร่งใสของราคา
หากคุณยังลังเลอยู่ เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้ ClickUp!
โดดเด่นด้วยความโปร่งใส แสดงคุณสมบัติ รีวิว และราคาอย่างชัดเจน พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้น และให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—ผู้ป่วยของคุณ 💗