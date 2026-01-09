De 10 bästa alternativen till Assista AI 2026

AI-arbetsflödesautomatisering har blivit standard på moderna arbetsplatser, och nästan 9 av 10 organisationer använder nu någon form av AI i sin verksamhet. Om du är projektledare eller teamledare och använder Assista AI har du troligen upplevt hur AI-agenter kan hantera repetitiva uppgifter i dina appar.

Men när ditt team växer och projekten blir mer komplexa kanske du vill utforska andra alternativ som erbjuder andra funktioner, priser eller integrationsmöjligheter.

Oavsett om du letar efter specialiserade projektledningsfunktioner eller en annan approach till automatisering har vi sammanställt denna lista över alternativ till Assista AI för att hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Låt oss sätta igång. 💪🏼

De bästa alternativen till Assista AI i korthet

Här är en kort översikt över de bästa alternativen till Assista AI och vad varje alternativ har att erbjuda. 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning* ClickUp AI-driven projektledning och automatisering för tvärfunktionella team, växande företag och företagsverksamhet. ClickUp Brain för live-projektsammanfattningar och beslutsuppföljning, BrainGPT med flera AI-modeller inklusive ChatGPT, Claude och Gemini, Talk to Text för snabb idéinsamling, AI Agents för automatiserad övervakning och rapportering, Automations för konsekvent utförande. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Zapier Kodfri automatisering och AI-driven appanslutning för driftsteam, marknadsförare och växande företag. AI-agenter som automatiserar arbetsflöden i flera steg, chatbot-utlösta automatiseringar, villkorliga sökvägar, verktyg för dataformatering och kedjekoppling av arbetsflöden i över 7 000 appar. Gratis; från 29,99 $/månad Skapa Visuell arbetsflödesbyggnad och avancerad automatiseringsdesign för tekniska team och processintensiva organisationer Scenariogenerator med dra-och-släpp-funktion, förgreningslogik med routrar, AI-integrationer över flera modeller, datalager för beständig logik och detaljerade exekveringskontroller. Gratis; från 10,59 $/månad n8n Självhostad och utvecklarvänlig automatisering för teknikteam och säkerhetsfokuserade organisationer Visuella arbetsflöden med kodutbyggbarhet, LangChain-baserade AI-agenter, generering av arbetsflöden i naturligt språk, felhanteringskontroller och Git-baserad versionshantering. Gratis provperiod; Anpassade priser Avoma Intäktskonversationsanalys för sälj-, kundframgångs- och marknadsföringsteam AI-mötesutskrift med Smart Chapters, ramverksdetektering som MEDDIC, CRM-fältuppdateringar, spårning av konkurrenters omnämnanden och coachningsinsikter. Gratis provperiod; från 29 $/månad per inspelare Google Gemini Multimodal AI-assistans för kunskapsarbetare, forskare och Google Workspace-användare Korsmodal resonemang över text, bilder och video, Deep Research för autonom webbanalys, långkontextbearbetning, personaliserade Gems och inbyggd Workspace-integration. Gratis; från 19,99 $/månad Claude Utökad resonemang och långsiktig analys för strateger, utvecklare och forskningsintensiva team Stora kontextfönster för komplexa dokument, kontinuerlig uppgiftsutförande, projekt med bestående kunskap, dataanalysverktyg och artefaktbaserade resultat. Gratis; från 20 $/månad ChatGPT Mångsidig AI-assistans för skrivande, analys, kodning och kreativa arbetsflöden för individer och team. Multimodal inmatningshantering, avancerade resonemangsmodeller, anpassade GPT:er för specialiserade uppgifter, minnesbaserad personalisering och inbyggd dataanalys och bildgenerering. Gratis; från 20 $/månad HubSpot Enhetlig CRM-automatisering med AI-agenter för marknadsföring, försäljning och kundteam i växande företag Breeze AI-agenter för innehåll, prospektering och support, CRM-medveten Copilot-assistans, automatiserad databerikning och kampanjinformation. Gratis; från 15 USD/månad per användare Zendesk AI-driven automatisering av kundtjänsten för supportteam och serviceinriktade företag Autonoma AI-agenter för ärendehantering, sentimentmedveten prioritering, Copilot-sammanfattningar och förslag samt avancerad automatisering av vidarebefordran. Gratis provperiod; från 25 $/månad per användare

ClickUp Brain förändrar detta genom att utnyttja dina uppgifter, ditt innehåll och ditt processkontext – och hjälper dig att enkelt genomföra avancerad automatisering och agentiska arbetsflöden via smart, inbyggd intelligens. Det är AI som förstår ditt arbete, inte bara dina uppmaningar.

Varför välja Assista AI-alternativ

Assista AI används för automatisering av arbetsflöden, men vissa team söker mer djupgående planering, rapportering och tvärfunktionell execution när de växer. Här är vad som driver dem att utforska andra alternativ:

Begränsad djup utöver automatisering: Stark när det gäller att utlösa åtgärder mellan olika verktyg, men svagare när det gäller strategiska beslut, prognoser eller avancerad AI-resonemang.

Ytlig kontextmedvetenhet: Automatiseringar körs utifrån regler och händelser, inte utifrån en djup förståelse för pågående arbete, prioriteringar eller affärsmässig påverkan.

Begränsad anpassning för komplexa arbetsflöden: Flerstegsbaserade, villkorade Flerstegsbaserade, villkorade AI-agentbaserade arbetsflöden kan kännas rigida när teamen behöver mer nyanserad logik.

Skalningsutmaningar för större team: Prestanda, styrning och synlighet kan bli svårare när arbetsflödesvolymen och antalet användare ökar.

Integrationsförst, arbetsytan-sist-modell: Fungerar mellan olika appar, men saknar en Fungerar mellan olika appar, men saknar en enhetlig arbetsyta där uppgifter, dokument och konversationer informerar AI-åtgärder.

De bästa alternativen till Assista AI

Här är våra val av de bästa alternativen till Assista AI. 📝

1. ClickUp (bäst för team som behöver AI-driven projektledning)

Skapa AI-drivna projektsammanfattningar från liveuppgifter med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp samlar planering, genomförande och intelligens i ett konvergerat AI-arbetsutrymme, så att ditt arbete förblir sammankopplat istället för utspritt över olika verktyg. Din dokumentation, dina uppgifter, projekt och arbetsflöden finns samlade på ett ställe, vilket eliminerar arbetspridning och håller sammanhanget intakt när arbetet utvecklas.

Omvandla projektdata till tydliga riktlinjer

ClickUp Brain hjälper dig att få en överblick över aktiva projekt utan att behöva gräva igenom uppgifter eller jaga uppdateringar. Det läser uppgiftsaktivitet, kommentarer, beroenden och tidslinjer för att visa insikter som speglar verkliga framsteg.

Anta att du driver en produktlansering som involverar teknik, marknadsföring och support. Du ber ClickUp Brain att granska lanseringsprojektet före din veckovisa synkronisering. Det markerar vilka funktioner som har slutförts, var godkännanden har fastnat och vilka beroenden som hotar lanseringsdatumet.

Du går in i mötet redo att besluta om nästa steg istället för att be om statusuppdateringar.

📌 Prova denna uppmaning: Granska detta lanseringsprojekt och sammanfatta framsteg, risker och åtgärder som behövs innan nästa milstolpe.

Samordna beslut mellan team

Minska missförhållanden mellan flera team och tidsplaner med ClickUp Brain

Anta att du leder ett plattformsteam och att produkt-, säkerhets- och driftavdelningarna alla har vägt in i ett beslut om lansering under två veckor. Diskussionen spänner över flera uppgifter och kommentarer.

Innan en styrkommitté granskar ärendet ber du ClickUp Brain att spåra beslutet. Det sammanfattar det ursprungliga förslaget, fångar upp invändningar, noterar överenskommna kompromisser och presenterar den slutgiltiga riktningen. Det är så enkelt!

📌 Prova denna uppmaning: Granska relaterade uppgifter och kommentarer för denna lansering. Sammanfatta beslutsprocessen, viktiga avvägningar och slutresultatet.

Håll arbetet igång med inbyggd automatisering

När du väl förstår vad som behöver uppmärksammas blir konsekvens nästa utmaning. ClickUp Automation hjälper dig att behålla momentum genom att automatiskt hantera repeterbara projektsteg.

Säkerställ en konsekvent projektgenomförande med hjälp av ClickUp Automation-regler

Låt oss till exempel säga att din byrå hanterar projekt för kundintroduktion. Du ställer in en automatisering av projektledningen för att tilldela uppgifter till design- och implementeringsteam när en kontraktsuppgift går in i genomförandefasen.

En annan automatisering uppdaterar projektstatus och meddelar intressenter när viktiga leveranser är klara för granskning. Dina arbetsflöden förblir förutsägbara och ditt team kan fokusera på leverans istället för manuell samordning.

Se hur AI hjälper dig att automatisera uppgifter genom att titta på den här videon:

Skala upp övervakningen med hjälp av AI-agenter

När antalet projekt ökar fungerar inte längre manuell övervakning. ClickUp Agents hjälper dig att hantera den omfattningen genom att övervaka din arbetsyta och agera utifrån definierade villkor.

Övervaka projekt och upptäck problem automatiskt med ClickUp Agents

Du kan prova dessa förkonfigurerade agenter för att hantera vanliga arbetsplatsbehov:

Live Answers Agent: Svarar på frågor med hjälp av verkliga arbetsmiljöer från uppgifter, dokument, kommentarer och projektaktiviteter.

Live Intelligence Agent: Granskar pågående arbete och lyfter fram insikter såsom risker, förseningar eller ovanliga mönster i olika projekt.

Automatiserad rapporteringsagent: Genererar återkommande sammanfattningar som projektuppdateringar, hälsorapporter eller veckovisa framstegsöversikter med hjälp av live-data.

Agent för uppgiftskapande: Skapar uppgifter automatiskt när specifika villkor uppfylls, till exempel formulärinlämningar, uppdateringar eller externa utlösare.

Meddelande- och uppföljningsagent: Håller koll på försenade uppgifter, fastnade statusar eller saknade uppdateringar och varnar rätt ägare.

Du kan också skapa dina egna AI-agenter. Med ClickUp kan du definiera dina egna regler, triggers och mål, så att agenterna agerar i enlighet med ditt teams unika arbetsflöden.

Titta på den här videon för att lära dig hur:

Superagenter: När övervakning blir ägande

Förkonfigurerade agenter hanterar synligheten. Superagenter hanterar ansvaret.

Superagenter är anpassade AI-teammates som är utformade för specifika roller i ditt arbetsflöde. De konfigureras som AI-användare i din arbetsyta och kan tilldelas arbete, nämnas i uppgifter eller triggas av händelser.

I stället för att reagera på enskilda förhållanden arbetar Super Agents med kontext, minne och avsikt.

Snabba upp arbetsflödena med Super Agents i ClickUp

Exempel som passar övergången från webbläsare till arbetsflöde:

En superagent som håller kontot eller projektkontexten uppdaterad i takt med att forskning, beslut och uppdateringar ackumuleras.

En superagent som förbereder sammanfattningar inför granskningar, hämtar signaler från uppgifter, dokument och diskussioner.

En superagent som övervakar ett specifikt arbetsflöde från början till slut och eskalerar problem endast när mänskligt omdöme behövs.

Detta är övergången från automatisering till delegering.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria planen innebär begränsningar för användningen av AI.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd användare uttryckte det så här:

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar manuellt arbete. Dessutom var den initiala installationen av ClickUp mycket enkel att navigera, vilket gjorde övergången från andra verktyg smidig. Jag uppskattar också att ClickUp integreras med andra verktyg som jag använder, såsom Slack, Open AI och GitHub, vilket skapar en sammanhängande arbetsmiljö. Sammantaget skulle jag av dessa skäl starkt rekommendera ClickUp till andra.

🔍 Visste du att? En av de tidigaste demonstrationerna av generativ AI var att använda GAN för att skapa falska ansikten på kändisar. Webbplatsen thispersondoesnotexist.com producerar fotorealistiska ansikten som är 100 % syntetiska. Detta blev viralt eftersom människor insåg hur övertygande generativa modeller hade blivit.

2. Zapier (bäst för att koppla ihop appar utan kod)

via Zapier

Zapier kopplar samman över 7 000 applikationer genom automatiserade arbetsflöden som kallas Zaps, och flyttar information dit den behövs utan att det krävs teknisk kunskap. Utöver enkel automatisering mellan appar innehåller Zapier olika typer av AI-agenter som fungerar autonomt i hela din teknikstack. Dessa agenter hanterar sekvenser som tidigare krävde mänsklig övervakning – prospektering, databerikning, uppföljningar.

Du kan också skapa chattbottar som kan bäddas in på din webbplats och utlösa arbetsflöden baserat på konversationskontexten. Plattformen ger tillgång till modeller som ChatGPT och Gemini, så du slipper besväret med att hantera separata API-nycklar.

Zapiers bästa funktioner

Styr arbetsflödena längs olika vägar med hjälp av Paths , så att högvärdiga leads dirigeras till ditt säljteam medan rutinmässiga förfrågningar går till automatiserade uppföljningar.

Skapa anpassade formulär och gränssnitt för datainsamling som utlöser specifika automatiseringar baserat på användarnas svar.

Lägg till klickbara knappar i tabeller som startar arbetsflöden på begäran och förvandlar din databas till en interaktiv kontrollpanel.

Formatera och omvandla data mellan appar med hjälp av inbyggda verktyg för datum, valutor, textbearbetning och matematiska beräkningar.

Koppla ihop flera Zaps med Transfer för att skapa komplexa automatiseringskedjor där ett arbetsflöde matas direkt in i ett annat.

Zapier-begränsningar

Uppgiftsantalet ökar snabbt för arbetsflöden med hög volym som bearbetar hundratals eller tusentals operationer dagligen.

Den visuella byggaren blir svår att navigera när AI-arbetsflödesautomatiseringar involverar omfattande förgreningslogik eller djupt inbäddade villkor.

Zapier-priser

Gratis

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 705+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 025+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

En Redditor säger:

Jag gillar flexibiliteten. Ja, du kan flytta data mellan två appar med ett befintligt plugin-program. Med ett zap kan jag flytta den datan, göra det på ett sätt som gör att andra enkelt kan uppdatera om något ändras, skicka ett e-postmeddelande för att varna en användare om att något har hänt och logga transaktionen i ett kalkylblad för senare granskning. Med andra ord är jag inte begränsad till den funktionalitet som plugin-skaparen trodde att jag skulle behöva.

Jag gillar flexibiliteten. Ja, du kan flytta data mellan två appar med ett befintligt plugin-program. Med ett zap kan jag flytta den datan, göra det på ett sätt som gör att andra enkelt kan uppdatera om något ändras, skicka ett e-postmeddelande för att varna en användare om att något har hänt och logga transaktionen i ett kalkylblad för senare granskning. Med andra ord är jag inte begränsad till den funktionalitet som plugin-skaparen trodde att jag skulle behöva.

🔍 Visste du att? Ett AI-system skrev manuset till en kortfilm med titeln Sunspring 2016. Den färdiga filmen var udda, osammanhängande och märkligt poetisk, och den blev snabbt viral. Den visade hur AI kan bidra till berättande på oförutsägbara sätt.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Zapier

3. Make (bäst för att skapa visuella arbetsflöden)

via Make

Make placerar hela din automatisering på en duk där du ser allt på en gång – varje modul, varje anslutning, varje datatransformation. Du drar helt enkelt modulerna till ett visuellt arbetsområde och kopplar ihop dem precis som du behöver. Denna metod fungerar särskilt bra när du bygger arbetsflöden som delas upp i parallella grenar, innehåller villkorslogik eller transformerar data genom flera steg.

Plattformen låser dig inte till arbetsflödesmallar. Välj bland över 200 AI-integrationer (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) och koppla ihop dem efter dina specifika behov. Makes Router-modul delar upp exekveringen i flera grenar som körs baserat på villkor som du definierar, vilket är användbart när olika datatyper kräver olika bearbetningsvägar.

Skapa de bästa funktionerna

Samla information i databaser som finns kvar mellan scenariokörningar för att söka eller uppdatera poster utan att ansluta till externa databaser.

Schemalägg scenarier som ska utföras med specifika intervall med hjälp av cron-uttryck, kör arbetsflöden varje timme, varje dag eller enligt anpassade tidtabeller.

Kloning av befintliga scenarier för att skapa testversioner där du kan experimentera med förändringar innan de påverkar live-arbetsflöden.

Bearbeta listor och matriser med hjälp av iteratormoduler som går igenom objekten i en loop, eller aggregatormoduler som kombinerar flera poster.

Återuppta misslyckade scenarier från exakt den modul där utförandet avbröts, istället för att starta om allt från början.

Skapa begränsningar

Felmeddelanden saknar ibland tillräckliga detaljer för att snabbt kunna identifiera vad som gått fel och var.

Avancerade funktioner och säkerhetsfunktioner för företag är endast tillgängliga med dyrare prenumerationer.

Fastställ prissättning

Gratis

Kärna: 10,59 $/månad

Pro: 18,32 $/månad

Teams: 34,12 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gör betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (265+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (405+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make?

En G2-recensent delar med sig:

Make erbjuder en flexibel och kraftfull plattform för att bygga automatiseringar och integrera verktyg i hela vår stack. Dess visuella byggare gör komplex logik lätt att följa, och det breda utbudet av appintegrationer gör det möjligt för oss att snabbt skala upp arbetsflöden utan tung utveckling.

Make erbjuder en flexibel och kraftfull plattform för att bygga automatiseringar och integrera verktyg i hela vår stack. Dess visuella byggare gör komplex logik lätt att följa, och det breda utbudet av appintegrationer gör det möjligt för oss att snabbt skala upp arbetsflöden utan tung utveckling.

📖 Läs också: Skapa alternativ för att automatisera arbetsflöden och processer

🧠 Kul fakta: Människor använder AI för att blanda bilder av olika djur. De skapar fantasivarelser som kallas GANimals (som en blandning mellan en tiger och en kanin). Så här ser ett GANimal ut: via AGU

4. n8n (Bäst för självhostad automatisering)

via n8n

n8n ger dig infrastrukturen för att kombinera visuell arbetsflödesbyggnad med möjligheten att skriva JavaScript eller Python när fördefinierade noder inte motsvarar dina exakta krav. Kör allt på dina egna servrar (Docker, Kubernetes, bare metal) eller använd n8ns moln. Oavsett vilket alternativ du väljer kontrollerar du var data lagras och hur den bearbetas.

LangChain-integrationen är kärnan i n8n:s AI-funktioner. Du kan bygga multiagent-system som inkluderar konversationsminne, vektorlagring för semantisk sökning och verktygsanvändning som låter LLM-agenter interagera med externa tjänster. AI Workflow Builder genererar kompletta arbetsflöden från beskrivningar i naturligt språk. Dessutom gör MCP Server Trigger det möjligt för externa AI-system att direkt anropa dina n8n-arbetsflöden.

n8n bästa funktioner

Konfigurera automatiska återförsök när noder misslyckas, ställ in hur många gånger du vill försöka igen och hur länge du vill vänta mellan försöken.

Skapa dedikerade felarbetsflöden med hjälp av Error Trigger-noder som aktiveras när ett arbetsflöde stöter på fel.

Låt specifika noder fortsätta köras även när de misslyckas och förhindra att enstaka fel stoppar hela arbetsflöden.

Exponera arbetsflöden som offentliga eller autentiserade webhook-slutpunkter som tar emot HTTP-förfrågningar och returnerar anpassade svar.

Spåra förändringar i arbetsflödet genom Git-integration och distribuera uppdateringar systematiskt i test- och produktionsmiljöer.

Begränsningar för n8n

Självhosting medför extra kostnader för infrastrukturhantering, såsom övervakning, säkerhetsuppdateringar och säkerställande av drifttid, jämfört med n8n-alternativ.

Dokumentationen ligger ibland efter nya funktionsreleaser eller saknar tillräcklig djup för avancerade implementeringsscenarier.

n8n-priser

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

n8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

En G2-användare säger:

Det här verktyget är både användarvänligt och mycket kraftfullt. Jag gillar verkligen att det går att testa hela flödet eller bara en enskild nod, beroende på dina behov. Dessutom finns det många praktiska och lättförståeliga exempel, vilket gör det mycket enklare att komma igång. Du behöver inte kunna koda, men om du kan det är det förstås en fördel.

Det här verktyget är både användarvänligt och mycket kraftfullt. Jag gillar verkligen att det går att testa hela flödet eller bara en enskild nod, beroende på dina behov. Dessutom finns det många praktiska och lättförståeliga exempel, vilket gör det mycket enklare att komma igång. Du behöver inte kunna koda, men om du kan det är det förstås bättre.

🧠 Kul fakta: 1951 skapade Christopher Strachey ett program som genererade kärleksbrev på Ferranti Mark I. Datorn fyllde i mallar med romantiska ord och fraser, vilket gav överraskande charmiga resultat. Det är ett av de tidigaste exemplen på generativ kreativitet inom datavetenskap.

5. Avoma (bäst för analys av intäktssamtal)

via Avoma

Avoma spelar in kundmöten på olika videoplattformar och extraherar sedan information som annars skulle försvinna i glömda anteckningar. Alternativet till Assista AI transkriberar konversationer med talaridentifiering, organiserar innehållet i smarta kapitel och låter dig hoppa direkt till specifika ämnen.

Dessutom kopplar Avoma mötesinformation till dina intäktsaktiviteter. Det upptäcker om ditt team följer ramverk som MEDDIC eller SPICED under samtal och uppdaterar sedan motsvarande CRM-fält automatiskt. Verktyget visar också omnämnanden av konkurrenter, spårar samtalsförhållanden, identifierar mönster för hantering av invändningar och lyfter fram coachningsmöjligheter baserat på de kriterier du definierar i ditt poängkort.

Avomas bästa funktioner

Skapa spellistor med samtalsutdrag som visar hur dina bästa säljare hanterar specifika invändningar eller avslutar affärer.

Övervaka konversationer med hjälp av Smart Trackers som identifierar ämnen genom kontextuell förståelse snarare än exakt sökordsmatchning.

Få omedelbara Slack- eller e-postmeddelanden när specifika nyckelord som konkurrenters namn eller risksignaler förekommer i samtal.

Använd anpassade taggar under eller efter live-samtal för att organisera konversationer efter affärsstadium, produktlinje eller typ av invändning.

Avomas begränsningar

Plattformen fokuserar främst på externa kundkonversationer snarare än interna teammöten eller samarbetsplaneringar.

Integrationsmöjligheterna är fortfarande mer begränsade jämfört med allmänna automatiseringsplattformar som kopplar samman hundratals applikationer.

Avoma-priser

14 dagars gratis provperiod

Startpris: 29 $/månad per inspelare

Organisation: 39 $/månad per inspelare

Företag: 39 $/månad per inspelare (faktureras årligen)

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 350 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

En recension på G2 konstaterar:

Jag använder Avoma för att spela in och granska säljsamtal, och det fungerar mycket smidigt och är mycket tillförlitligt. Jag har inte upplevt några transkriptionsfel eller andra fel. Jag uppskattar verkligen funktionen Ask Avoma, eftersom den sparar mycket tid genom att hjälpa mig att kontrollera specifika detaljer från konversationer. Den minskar friktionen när det gäller att hänvisa till historiska sammanhang och upprätthålla sammanhanget på ett korrekt sätt, vilket gör det lättare för mig att hitta detaljer i affärer som annars är svåra att hitta. Avoma har också löst problemet med anteckningar för mig, vilket har hjälpt mig att täppa till luckor i processen och förbättra mina färdigheter.

Jag använder Avoma för att spela in och granska säljsamtal, och det fungerar mycket smidigt och är mycket tillförlitligt. Jag har inte upplevt några transkriptionsfel eller andra fel. Jag uppskattar verkligen funktionen Ask Avoma, eftersom den sparar mycket tid genom att hjälpa mig att kontrollera specifika detaljer från konversationer. Den minskar friktionen när det gäller att hänvisa till historiska sammanhang och upprätthålla sammanhanget på ett korrekt sätt, vilket gör det lättare för mig att hitta detaljer i affärer som annars är svåra att hitta. Avoma har också löst problemet med anteckningar för mig, vilket har hjälpt mig att täppa till luckor i processen och förbättra mina färdigheter.

🔍 Visste du att? 95 % av yrkesverksamma använder nu AI på jobbet eller hemma, och 76 % betalar för AI-verktyg ur egen ficka. De flesta respondenter rapporterar varaktiga produktivitetsvinster, vilket tyder på att användningen av AI i verkligheten är mainstream snarare än experimentell.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Avoma

6. Google Gemini (bäst för multimodala AI-uppgifter)

via Google Gemini (anpassad bild)

Googles Gemini förstår olika typer av information – text, bilder, ljud, video – som sammankopplade snarare än separata funktioner. Modellen har byggts från grunden för att samtidigt bearbeta multimodala indata och förstå hur de relaterar till varandra.

Detta syns i hur Gemini integreras i Google Workspace. Be det att analysera en tre timmar lång videoinspelning och extrahera specifika datapunkter. Hämta sammanhang från din Gmail-historik för att skriva personliga svar. Skapa kalenderhändelser baserat på spridd information i dokument och e-postmeddelanden. Dessutom hjälper Deep Research dig att självständigt bläddra igenom hundratals webbplatser för att sammanställa omfattande rapporter. Kontextfönstret med 1 miljon token bearbetar hela läroböcker, komplicerade forskningsrapporter och omfattande kodbaser som andra modeller inte klarar av.

Google Gemini bästa funktioner

Ladda upp flera dokument samtidigt och be Gemini att korsreferera datapunkter mellan PDF-filer, bilder och kalkylblad.

Sök igenom dina Google Drive-filer genom att ställa frågor och hämta relevant information utan att manuellt öppna dokument.

Skapa personliga Gems som kommer ihåg dina preferenser för ton, format och tillvägagångssätt i framtida konversationer.

För naturliga röstsamtal via Gemini Live som fortsätter även när telefonens skärm låses.

Begränsningar för Google Gemini

Vissa AI-funktioner är fortfarande regionlåsta.

Kvaliteten på röstinteraktionen varierar beroende på vilken specifik röstmodell och språkkombination du väljer.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Obs: Priset kan vara reducerat under de första månaderna.

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2: 4,4/5 (275+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

Enligt en recension på Capterra:

Det som imponerade mest på mig är deras verktyg för att skapa bilder/grafik, Nano Banana – ett fantastiskt verktyg som skapade bra grafik som jag använder i mitt arbete. Gemini är överlag intuitivt och lätt att använda, och de har förbättrats så mycket sedan lanseringen. Du behöver verkligen inte längre skriva långa kommandon för att få de resultat du förväntar dig. Jag har också använt det för att skriva bloggartiklar och bildtexter på sociala medier, och Geminis [sic] initiala svar på min första prompt var oftast precis vad jag behövde (jag behöver inte justera resultaten särskilt mycket eller be om att omformulera/korrigera texten).

Det som imponerade mest på mig är deras verktyg för att skapa bilder/grafik, Nano Banana – ett fantastiskt verktyg som skapade bra grafik som jag använder i mitt arbete. Gemini är överlag intuitivt och lätt att använda, och de har förbättrats så mycket sedan lanseringen. Du behöver verkligen inte längre skriva långa kommandon för att få de resultat du förväntar dig. Jag har också använt det för att skriva bloggartiklar och bildtexter på sociala medier, och Geminis [sic] initiala svar på min första prompt var oftast precis vad jag behövde (jag behöver inte justera resultaten särskilt mycket eller be om att omformulera/korrigera texten).

🧠 Kul fakta: Ett program som hette Racter genererade poesi på 1960-talet och resulterade så småningom i en hel bok. Texterna var märkliga, ibland meningslösa, men utan tvekan kreativa. Många läsare antog att det var verk av en excentrisk mänsklig poet.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Google Gemini AI som du kan prova nu

7. Claude (bäst för avancerade resonemangsuppgifter)

via Claude

Claude hanterar komplexa uppgifter som kräver ihållande fokus och nyansering. Modellen är byggd enligt principerna för konstitutionell AI och bibehåller sammanhanget under långa konversationer, förstår subtila instruktioner och producerar resultat som sällan behöver noggrann övervakning. Kontexten på 200 000 token innebär att du kan arbeta med hela kodbaser eller långa dokument utan att tappa tråden.

Det inkluderar autonom drift i upp till 30 timmar för komplexa uppgifter, såsom hantering av flera kodbaser, felsökning och implementering av funktioner utan konstant ingripande. Claude Code ger denna funktion till kommandoraden, där du delegerar kodningsuppgifter direkt från din terminal. Artifacts renderar interaktiva applikationer, datavisualiseringar och dokument medan du förfinar dem genom konversation.

Claudes bästa funktioner

Organisera konversationer i projekt , där du lägger till anpassade kunskapsfiler som Claude refererar till i varje chatt i det utrymmet.

Sök samtidigt i alla dina konversationer och projekt för att hitta specifika diskussioner eller information från tidigare chattar.

Använd analysverktyget för att ladda upp datamängder och be Claude att utföra statistiska analyser, skapa visualiseringar eller identifiera trender.

Få automatisk tillgång till webbsökning när du ställer frågor som kräver aktuell information och få svar med tydliga källhänvisningar och Claude AI-prompter.

Claude-begränsningar

Användare av gratistjänsten stöter på meddelandebegränsningar som avbryter längre arbetspass, särskilt vid komplexa uppgifter som kräver många iterationer.

Säkerhetsriktlinjerna avvisar ibland ofarliga förfrågningar, även om frekvensen har minskat avsevärt sedan modellens lansering.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 USD/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

Enligt en recension på G2:

Claude har en stark förmåga att behålla sammanhanget och förstå nyanserade affärskrav. Claude hjälper mig att strukturera komplexa leveranser och simuleringar, analysera stora mängder text eller data och utforma precisa kundkommunikationer utan att förlora det strategiska syftet. Verktyget är särskilt bra på att hjälpa mig att fånga upp viktiga detaljer som jag kanske missar när jag är utmattad – som när vi felsökte det där problemet med Google Apps Script där ett enkelt storbokstavsfel i ”Index.html” orsakade fel i distributionen. Claudes direkta tillvägagångssätt passar exakt vad jag behöver – klart tänkande utan fluff eller onödig validering.

Claude har en stark förmåga att behålla sammanhanget och förstå nyanserade affärskrav. Claude hjälper mig att strukturera komplexa leveranser och simuleringar, analysera stora mängder text eller data och utforma precisa kundkommunikationer utan att förlora det strategiska syftet. Verktyget är särskilt bra på att hjälpa mig att fånga upp viktiga detaljer som jag kanske missar när jag är utmattad – som när vi felsökte det där problemet med Google Apps Script där ett enkelt storbokstavsfel i ”Index.html” orsakade fel i distributionen. Claudes direkta tillvägagångssätt passar exakt vad jag behöver – klart tänkande utan onödiga detaljer eller valideringar.

🔍 Visste du att? Utbildning och arbetsmarknadsförberedelser för AI expanderar också. Fler länder inför AI och datavetenskap i läroplanen för grundskolan, och antalet examina inom datavetenskap har ökat i länder som USA, men i många regioner finns det fortfarande brister i tillgång och förberedelser.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Claude AI för att optimera dina arbetsflöden

8. ChatGPT (bäst för mångsidig AI-assistans)

via ChatGPT

ChatGPT spänner från enkla frågor till komplexa resonemangsuppgifter, kodgenerering, bildskapande och röstkonversationer som känns anmärkningsvärt mänskliga. Det hanterar multimodala inmatningar – röstkonversationer med realistisk intonation, bild- och videoanalys, sömlös växling mellan uppgiftstyper mitt i konversationen.

o-seriens modeller har utökad resonemangsförmåga som löser problem steg för steg innan de svarar, vilket är användbart för matematik, strategisk planering och komplexa kodningsutmaningar. Anpassade GPT:er låter dig skapa specialiserade versioner som är skräddarsydda för specifika arbetsflöden utan att du behöver skriva kod. De söker på webben, analyserar uppladdade filer och kör Python-kod inom samma konversationstråd.

ChatGPT:s bästa funktioner

Träna ChatGPT:s minne genom att berätta fakta om dig själv, ditt arbete eller dina preferenser som kommer att finnas kvar i alla framtida konversationer.

Granska och hantera vad ChatGPT kommer ihåg om dig i Inställningar , radera specifika minnen eller rensa allt på en gång.

Aktivera tillfälligt chattläge när du behöver konversationer som inte sparas i historiken eller påverkar minnet.

Schemalägg återkommande uppgifter som ChatGPT utför automatiskt, till exempel att skicka veckosammanfattningar eller månatliga påminnelser vid specifika tidpunkter.

Skapa bilder direkt i konversationer med DALL-E och bearbeta dem sedan med hjälp av uppföljande AI-bildprompter.

ChatGPT:s begränsningar

Minnesfunktioner visar ibland irrelevant information från tidigare konversationer, vilket kräver manuell hantering.

Premiummodeller och funktioner som Advanced Voice och högre användningsgränser kräver ChatGPT Plus- eller Team-abonnemang.

Priser för ChatGPT

Gratis

Go: 5 $/månad

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 $/månad

Företag: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 125+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

På G2 skrev en användare:

Det jag gillar mest med ChatGPT är att det fungerar som ett helt supportteam i ett enda verktyg. Det är min skribent, redaktör, strateg, forskare och tankepartner, tillgänglig när jag behöver det. Jag kan lägga in komplexa idéer, råa anteckningar eller halvfärdiga utkast, och det hjälper mig att omvandla dem till tydligt, strukturerat och professionellt arbete som jag faktiskt kan använda med kunder, partners och organisationer.

Det jag gillar mest med ChatGPT är att det fungerar som ett helt supportteam i ett enda verktyg. Det är min skribent, redaktör, strateg, forskare och tankepartner, tillgänglig när jag behöver det. Jag kan lägga in komplexa idéer, råa anteckningar eller halvfärdiga utkast, och det hjälper mig att omvandla dem till tydligt, strukturerat och professionellt arbete som jag faktiskt kan använda med kunder, partners och organisationer.

🧠 Kul fakta: 2018 såldes ett GAN-genererat porträtt med namnet Edmond de Belamy på Christie's för 432 500 dollar. Verket var tryckt på duk och signerat med algoritmens matematiska formel. Försäljningen väckte debatt om upphovsrätt, kreativitet och AI:s roll inom konsten.

9. HubSpot (bäst för enhetlig CRM-automatisering)

via HubSpot

HubSpot har byggt upp sitt rykte genom att göra verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice tillgängliga utan komplexa företagsprogram. Breeze integrerar AI-funktioner i hela kundplattformen istället för att behandla dem som separata tillägg. Copilot fungerar som en konversationsbaserad AI-kompanjon som svarar på frågor om dina CRM-data och genererar innehåll baserat på affärskontexten. Dess AI-agentverktyg automatiserar hela arbetsflöden för innehållsskapande, hantering av sociala medier, prospektering och kundsupport från början till slut.

Breeze Intelligence berikar kontakt- och företagsregister automatiskt genom att hämta information från över 200 miljoner köparprofiler som uppdateras var 30:e dag. Content Remix omvandlar enskilda videor till klipp, ljudfiler, blogginlägg och socialt innehåll. Dessutom undersöker Prospecting Agent leads, identifierar köpsignaler och skapar personliga e-postmeddelanden med hjälp av ditt varumärkes röst och CRM-insikter.

HubSpots bästa funktioner

Anpassa webbplatsinnehållet med hjälp av smarta regler som visar olika rubriker, CTA:er eller bilder baserat på besökarens plats, enhetstyp eller livscykelstadium.

Analysera dina tidigare resultat, målgruppens demografi och branschens bästa praxis för att skapa innehåll som passar ditt varumärke med Social Media Agent .

Visa dynamiska priser för besökare från olika länder och visa automatiskt korrekta valutor och regionala erbjudanden utan att manuellt skapa separata sidor.

Skapa blogginlägg, landningssidor och fallstudier med hjälp av Content Agent för att referera till din affärskontext, uppladdade filer och innehåll med bäst resultat.

Förfyll formulärfält för återkommande besökare med hjälp av data som HubSpot redan har om dem, vilket minskar formulärets längd och underlättar inlämningen.

HubSpots begränsningar

Breeze Intelligence fungerar med ett kreditbaserat system som lägger till återkommande kostnader utöver baspriset för prenumerationen.

Agentanpassningsalternativen är fortfarande något begränsade jämfört med att bygga helt anpassade automatiseringar på dedikerade AI-arbetsflödesgeneratorer.

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket: 15 USD/månad per användare

Professional: 1 450 dollar

Företag: Från 4 700 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (34 360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 410+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

Från en G2-recension:

En ny funktion som jag verkligen gillar med HubSpot Marketing Hub är de AI-drivna rekommendationerna för innehåll och kampanjer. Den analyserar faktiskt målgruppens beteende och föreslår det bästa innehållet, ämnesraderna och sändningstiden för varje kampanj. Detta gör det mycket enklare att optimera prestandan utan att behöva gissa. […] En annan funktion som jag uppskattar är den förbättrade rapporteringen av multitouch-attribution. Den visar tydligt vilka kanaler, annonser och kontaktpunkter som bidragit mest till att konvertera en lead, vilket hjälper oss att fatta smartare budgetbeslut.

En ny funktion som jag verkligen gillar med HubSpot Marketing Hub är de AI-drivna rekommendationerna för innehåll och kampanjer. Den analyserar faktiskt målgruppens beteende och föreslår det bästa innehållet, ämnesraderna och sändningstiden för varje kampanj. Detta gör det mycket enklare att optimera prestandan utan att behöva gissa. […] En annan funktion som jag uppskattar är den förbättrade rapporteringen av multitouch-attribution. Den visar tydligt vilka kanaler, annonser och kontaktpunkter som bidragit mest till att konvertera en lead, vilket hjälper oss att fatta smartare budgetbeslut.

🔍 Visste du att? AI-vintern på 1970- och 1980-talet utplånade nästan hela området. Finansieringen försvann efter att tidiga forskare gjort djärva löften som aldrig förverkligades. Dessa bakslag bromsade utvecklingen, men tvingade också gemenskapen att ompröva grundläggande idéer.

10. Zendesk (bäst för automatisering av kundtjänst)

via Zendesk

Zendesk kombinerar autonoma AI-agenter för automatisering med Copilot-verktyg för att hjälpa mänskliga agenter att lösa komplexa problem snabbare. AI-agenterna arbetar över olika meddelandekanaler för att lösa kundernas problem självständigt, med hjälp av agentbaserad AI som resonerar sig fram till lösningar och anpassar sig till olika scenarier istället för att följa rigida manus.

Intelligent Triage kategoriserar automatiskt inkommande förfrågningar efter avsikt, identifierar språk, bedömer tonfall och vidarebefordrar ärenden till rätt teammedlem direkt. Copilot tillhandahåller sammanfattningar av konversationer, föreslår relevanta makron och visar rekommendationer för åtgärder direkt i agenternas arbetsflöden. AI-agenter för projektledning kan utvidga korta anteckningar till omfattande svar med lämplig tonfall med hjälp av AI som upprätthåller enhetligheten i varumärkets röst.

Zendesk bästa funktioner

Distribuera AI-agenter över alla meddelandekanaler för att lösa kundproblem självständigt med agentbaserad AI.

Få tillgång till sammanfattningar av konversationer, föreslagna svar och relevanta rekommendationer för åtgärder med Copilot.

Skapa tidsbaserade automatiseringar som körs varje timme på alla öppna ärenden för att eskalera olösta problem eller stänga lösta ärenden efter ett visst antal dagar.

Konfigurera villkor med hjälp av logiken "Uppfyller ALLA" eller "Uppfyller NÅGON", och skapa komplexa routningsregler som hanterar flera scenarier inom en enda utlösare.

Begränsningar i Zendesk

Vissa AI-funktioner, som Content Cues , är fortfarande exklusiva för Enterprise-abonnemang, vilket begränsar tillgången för mindre team.

Initial installation och utbildning för AI-agentsexempel kan kräva betydande tidsinvesteringar från administratörer innan värdet blir synligt.

Zendesk-priser

Gratis provperiod

Supportteam: 25 $/månad per användare

Suite-team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 $/månad per användare

Suite enterprise: 219 $/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (6 970+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (4 045+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

Enligt en G2-recension om detta alternativ till Assista AI:

Det var ganska enkelt att installera, och jag gillade att det kunde skapa några initiala KB-artiklar från AI-skrapning om den bransch jag är verksam i. Gränssnittet för att hantera ärenden är stabilt och enkelt att installera. Det var enkelt att lägga till chattagenten på min webbplats. Det var också ganska enkelt att integrera e-post med ärendesystemet. Supportsystemets funktioner var stabila.

Det var ganska enkelt att installera, och jag gillade att det kunde skapa några initiala KB-artiklar från AI-skrapning om den bransch jag är verksam i. Gränssnittet för att hantera ärenden är stabilt och enkelt att installera. Det var enkelt att lägga till chattagenten på min webbplats. Det var också ganska enkelt att integrera e-post med ärendesystemet. Supportsystemets funktioner var stabila.

🧠 Kul fakta: Ett neuralt nätverk hos Google lärde sig att känna igen katter 2012 genom att titta på miljontals omärkta YouTube-videor. Ingen berättade för modellen vad en katt var; den upptäckte mönstret på egen hand. Detta experiment visade kraften i djupinlärning och oövervakad upptäckt.

Sätt AI-agenter i arbete med ClickUp

Assista AI fungerar bra för grundläggande automatisering. Det kopplar samman verktyg, utlöser åtgärder och hanterar repeterbara arbetsflöden. För många team är det en bra utgångspunkt.

Friktionen uppstår när arbetet blir mer komplext och sammanhanget sprids över olika verktyg.

ClickUp sticker ut här eftersom det kombinerar automatisering, AI-agenter och projektgenomförande i världens första konvergerade AI-arbetsyta. Uppgifter, dokument, tidslinjer, instrumentpaneler och konversationer förblir sammankopplade, så AI fungerar utifrån livekontext snarare än frånkopplade triggers.

ClickUp Brain omvandlar pågående arbete till tydliga sammanfattningar, risker och nästa steg, medan Automations och Agents hanterar uppföljningar, rapportering och övervakning utan manuell samordning. Om du jämför alternativ till Assista AI och vill ha något som går utöver enkel automatisering, registrera dig för ClickUp idag! ✅