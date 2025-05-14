10 alternativ för att automatisera arbetsflöden och processer 2025

Olika team behöver olika arbetsflöden. Men nästan alla team önskar sig mindre arbetsbelastning. Genom att automatisera vardagliga uppgifter och arbetsflöden kan den önskan förverkligas.

Make är ett av de mest populära verktygen för Integration Platform as a Service (iPaaS) för att automatisera arbetet 2024.

Make:s kodfria plattform erbjuder kraftfulla verktyg för att designa, bygga och automatisera arbetsflöden mellan appar. Du kan ansluta och synkronisera data mellan olika appar och automatisera uppgifter för att spara tid – utan att behöva omfattande kodningskunskaper.

Vissa användare tycker dock att det är svårt att bygga kraftfulla AI-automatiseringar med Make. De önskar att det fanns fler fördefinierade integrationer med andra appar. Om du känner på samma sätt kan du kolla in några av de alternativ till Make som vi har samlat i den här artikeln.

Vad ska du leta efter i Make-alternativ?

Vill du begränsa dina alternativ när du letar efter det bästa alternativet till Make? Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Integrationer : Leta efter en plattform som erbjuder ett brett utbud av integrationer med olika applikationer – särskilt sådana som ingår i din arbetsdag – för att effektivisera dina arbetsflöden.

Avancerade automatiseringsfunktioner: Sök efter verktyg som erbjuder avancerade automatiseringsfunktioner, så att du kan automatisera komplexa uppgifter och processer utan omfattande manuella ingrepp och med hjälp av enkla språkinstruktioner.

Enkelt gränssnitt med intuitiva funktioner: Välj plattformar med användarvänliga gränssnitt och intuitiva funktioner som gör det enkelt för dig och ditt team att komma igång och använda programvaran effektivt.

Enkel onboarding och kort inlärningskurva: Välj alternativ som erbjuder smidiga onboardingprocesser och har en hanterbar inlärningskurva, så att du snabbt kan anpassa dig till och maximera plattformens funktioner.

Skalbarhet: Se till att plattformen kan skalas upp i takt med att ditt företag växer och att den kan hantera ökande datamängder och komplexare arbetsflöden.

Säkerhet och efterlevnad: Leta efter plattformar som prioriterar datasäkerhet och efterlevnad av branschregler för att skydda din känsliga information.

Kundsupport: Leta efter leverantörer som erbjuder pålitlig kundsupport, inklusive snabb hjälp och resurser för att hantera eventuella problem.

De 10 bästa Make-alternativen att använda

Flera andra plattformar erbjuder funktioner som liknar eller till och med är bättre än Makes, inklusive integrationer och användarupplevelser.

Här är de 10 bästa Make-alternativen för beroendehantering och automatisering av arbetsflöden 2024:

1. Automations. io

Automations.io är en kodfri plattform som automatiserar hela processen med att ansluta affärsappar och utforma interaktiva arbetsflöden.

Du kan använda det för att optimera ditt dagliga arbetsflöde. Oavsett om du vill synkronisera data mellan dina appar, utlösa åtgärder baserat på användarhändelser eller övervaka din automatiseringsprestanda, kan Automations.io hjälpa dig att göra det.

Den senaste versionen, Automation version 1. 4, har nya integrationer och funktioner, till exempel möjligheten att analysera kalkylblad korrekt och skapa anpassade fält.

Automations. io bästa funktioner

Använd färdiga integrationer med populära applikationer som Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio och Sage Intacct.

Skapa komplexa automatiseringssekvenser, såsom arbetsflöden i flera steg, villkorlig logik och datamappning.

Granska och undersök dina automatiseringskörningar i realtid med hjälp av funktionen för realtidsformering.

Automations. io-begränsningar

Dyrt för småföretag

Listan över stödda applikationer och funktioner är relativt sett mindre än hos populära konkurrenter.

Automations. io-prissättning

Team : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Automations. io betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

2. ZigiOps

via ZigiOps

ZigiOps är en integrationsplattform utan kod som låter dig konfigurera, ändra och starta integrationer med bara några klick. ZigiOps är populärt på marknaden för sitt användarvänliga gränssnitt, som möjliggör sömlös automatisering av manuella dataöverföringar mellan system.

ZigiOps passar bäst för större företag som använder ITSM-verktyg (Information Technology Service Management) dagligen. Med hjälp av denna programvara kan de skapa starka, kraftfulla integrationer utan att lägga enorma summor och tid på kodning.

Detta verktyg stöder över 30 företagsprogramvaror och levereras med helt anpassningsbara mallar för dataflödesdiagram, vilket gör det till ett utmärkt val för IT-företag. Sammantaget är det den bästa lösningen för datautbyte från början till slut.

ZigiOps bästa funktioner

Integrera system smidigt utan kodning eller ytterligare skript.

Överför kommentarer och bilagor mellan dina system och anpassa dina integrationer efter dina behov.

Skala dina integrationer i takt med att dina datamängder och arbetsflöden blir mer komplexa.

Få tillgång till fördefinierade, anpassningsbara mallar för olika användningsfall.

Begränsningar för ZigiOps

Nya användare kan behöva tid för att vänja sig vid gränssnittet.

Priser för ZigiOps

Anpassad prissättning

ZigiOps betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Integrera. io

Om du vill utföra ETL-operationer (extrahera, transformera och ladda) på ett enkelt sätt kan Integrate.io hjälpa dig. Denna molnbaserade integrationsplattform erbjuder en kodningsfri väg som gör att du omedelbart kan ansluta dina favoritappar till olika datakällor i din organisation.

Det har några av de bästa funktionerna för dataintegration och analys, såsom datatransformationer, REST API, effektiviserad skapande av arbetsflöden, datasäkerhet och efterlevnad, Salesforce till Salesforce-integrationer och mycket mer.

Integrate. io bästa funktioner

Förbered enkelt data för analys i molnet med hjälp av inbyggda funktioner och uttryck, såsom filtrering, aggregering och sammanfogning.

Använd det grafiska gränssnittet för att definiera beroenden mellan uppgifter och övervaka status och prestanda för dina arbetsflöden.

Få tillgång till unika data från en mängd olika datalager, såsom webbtjänster, databaser och filer.

Integrera. io-begränsningar

Fungerar endast med molnbaserade datafiler.

Integrate. io-prissättning

Startpaket: 1 250 $/månad

Professional: 2 083 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

ELT & CDC Månadsvis: 199 $/månad Årligt: 159 $/månad

Månadsvis: 199 $/månad

Årligt: 159 $/månad

Månadsvis: 199 $/månad

Årligt: 159 $/månad

Integrera. io-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 190 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Tray

via Tray

Tray.io är ett AI-drivet, multi-experience iPaaS-verktyg (Integration Platform as a Service) som gör det möjligt för dig att påskynda integrationsprocesser över alla applikationsstackar. Med hjälp av denna molnbaserade plattform kan du skapa komplexa integrationer utan att behöva skriva kod, vilket sparar betydligt på din budget, tid och personalresurser.

Tray.io erbjuder en mängd olika programvaror för API-integration, databehandling och skapande av anpassade integrationer, vilket gör det enklare för organisationer och enskilda utvecklare att automatisera arbetsflöden. Förutom det breda utbudet av funktioner är Tray.io fortsatt populärt inom B2B-området tack vare sin datasäkerhet och efterlevnad.

Sammantaget är det en av de bästa low-code-plattformarna, som gör det möjligt att bygga komplexa integrationer och automatiseringar utan att behöva ägna månader åt kodning.

Tray bästa funktioner

Skapa och konfigurera dina integrationer och automatiseringar med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Integrera med olika applikationer och tjänster med förkonfigurerade kopplingar och arbetsflöden.

Hantera dina data, inklusive ETL (Extract, Transform, Load), metadata och mer via den omfattande instrumentpanelen.

Begränsningar för fack

Vissa användare tycker att Tray.io är svårt att navigera i.

Kan ibland uppleva föråldrade anslutningar

Priser för fack

Pro: Anpassad prissättning

Team: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av fack

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. IFTTT

via IFTTT

IFTTT (If This Then That) är en integrationsplattform som underlättar sömlös anslutning mellan många affärsappar, enheter och tjänster.

Denna plattform stöder populära affärs-, produktivitets- och smarta hem-appar, vilket gör att du kan skapa olika arbetsflödesdiagram med dess enkla gränssnitt utan kod. Som en av de bästa anslutningsplattformarna på marknaden hävdar IFTTT att de underlättar den digitala omvandlingen av över 700 globala företag genom att integrera produkter i sammanhängande tjänster.

På lång sikt kan du minska utvecklingskostnaderna avsevärt och förbättra kompatibiliteten och livstidsvärdet med hjälp av IFTTT. Om du är emot intern integrationsutveckling är IFTTT ett av dina bästa alternativ.

IFTTT:s bästa funktioner

Anpassa din automatisering med filterkod, frågor och flera åtgärder.

Anslut till över 800 appar och integrera med olika applikationer över sociala nätverk, produktivitetsverktyg och smarta hem-enheter.

Automatisera webbapplikationsuppgifter som inlägg på sociala medier med hjälp av den molnbaserade plattformen och få tillgång till dina arbetsflöden var som helst och när som helst.

IFTTT-begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare

Vissa integrationer kanske inte ger förväntade resultat.

IFTTT-priser

Gratis

Pro: 3,49 $/månad

Pro+: 14,99 $/månad

IFTTT-betyg och recensioner

G2. com: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. Outfunnel

via Outfunnel

Du kan överbrygga klyftan mellan dina marknadsförings- och säljteam med Outfunnel, en säljfokuserad automatiseringsplattform för datakoppling. Den möjliggör riktade e-postmarknadsföringskampanjer genom att integreras sömlöst med CRM-system som Pipedrive och Copper och spårar webbplatsbesökarnas beteende för att poängsätta leads.

Med sitt användarvänliga gränssnitt och avancerade analysverktyg hjälper Outfunnel företag att prioritera leads effektivt och vårda potentiella kunder. Användningen av denna plattform kan ha en positiv inverkan på intäktstillväxten genom personlig och aktuell kommunikation.

Outfunnels bästa funktioner

Anpassa din lead-poängsättning baserat på alla dina försäljnings- och marknadsföringsdata.

Skapa en tvåvägssynkronisering mellan ditt CRM-system och dina marknadsföringsverktyg.

Arbeta med en rad populära CRM- och marknadsföringsverktyg, såsom Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp och ActiveCampaign.

Begränsningar för Outfunnel

Det är inte en allt-i-ett-lösning för automatisering av arbetsflöden för företag, eftersom dess tillämpningar är begränsade till marknadsföring.

Priser för Outfunnel

Grundläggande: Från 29 $/månad

Professional: Från 99 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

Outfunnel-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

7. LeadsBridge

via LeadsBridge

LeadsBridge är en populär integrationsplattform som gör det möjligt att flytta data smidigt mellan olika programvaror för marknadsföring och automatisering av arbetsbelastning. Det bästa med detta verktyg är dess synkronisering av leads i realtid utan manuell import av CSV-filer.

Denna plattform har också anpassade integrationer och en säker miljö som uppfyller GDPR- och CCPA-kraven, vilket gör den perfekt för företag.

LeadsBridge stöder även integrationer med populära plattformar som Facebook, TikTok, Google och LinkedIn. Om funktioner som synkronisering av leads i realtid, Google- och Youtube-annonsformulär, Facebook Lead Ads och LinkedIn Gen Forms låter lockande, då är LeadsBridge rätt integrationsplattform för din organisation.

LeadsBridges bästa funktioner

Integrera med ett brett utbud av appar och tjänster och anslut ditt CRM, din e-postmarknadsföringsprogramvara och andra marknadsföringsverktyg för att effektivisera arbetsflödena.

Skapa anpassade målgrupper mellan dina CRM-system och andra marknadsföringsverktyg.

Synkronisera dina leaddata i realtid. Du kan se vem som har fyllt i dina formulär, prenumererar på dina nyhetsbrev eller interagerat med dina annonser och uppdatera dina CRM-poster därefter.

Begränsningar för LeadsBridge

Vissa användare anser att gränssnittet behöver uppdateras för att bli mer användarvänligt.

Priser för LeadsBridge

Gratis

Starter: Från 29 $/månad

Pro: Från 79 $/månad

Företag: 999 $/månad (faktureras årligen)

LeadsBridge-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

8. Microsoft Power Automate

via Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate, tidigare Microsoft Flow, är ett molnbaserat verktyg som gör det möjligt att skapa anpassade, automatiserade arbetsflöden för att effektivisera affärsprocesser utan omfattande utvecklingserfarenhet. Det ingår i Microsoft Power Platform, som även omfattar andra verktyg som Power Apps (för att skapa anpassade applikationer) och Power BI (för affärsanalys).

Populära tillämpningar av MS Power Automate inkluderar:

Eliminera manuell datainmatning genom att automatiskt fylla i information i olika applikationer.

Konfigurera automatiska arbetsflöden för dokumentgodkännanden

Få aviseringar och uppdateringar baserade på specifika utlösare eller villkor i dina arbetsflöden.

De bästa funktionerna i Microsoft Power Automate

Anslut till hundratals appar och tjänster med hjälp av förkonfigurerade anslutningar.

Skapa och konfigurera dina flöden enkelt med hjälp av det grafiska gränssnittet.

Skydda dina data med funktioner som kryptering, autentisering, auktorisering och granskningsloggar.

Automatisera komplexa och intelligenta arbetsflöden med hjälp av AI-integrerad och robotiserad processautomation (RPA).

Begränsningar för Microsoft Power Automate

Gratis- och testversioner har begränsningar för antalet åtgärder som ett arbetsflöde kan utföra per dag, vilket kan begränsa dess användning för mycket komplex eller frekvent automatisering.

Priser för Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 USD/användare per månad

Power Automate Process: 150 USD/bot per månad

Betyg och recensioner för Microsoft Power Automate

G2. com: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

9. Zapier

via Zapier

Du kan ansluta dina favoritappar för företag, såsom Gmail, Slack och Salesforce, via Zapier. Det är ett av de mest populära och användarvänliga verktygen som automatiserar anslutningen utan kodning eller beroende av utvecklare för att bygga integrationen. Det gör det möjligt för användare att skapa "Zaps" – automatiserade arbetsflöden som utlöses av specifika händelser i olika appar.

Med Zapier kan du effektivisera dina uppgifter, spara tid och öka produktiviteten utan ansträngning. Det underlättar också standardiseringen av processer. Dessutom erbjuder Zapier ett omfattande bibliotek med färdiga integrationer och anpassningsbara alternativ för att skräddarsy arbetsflöden efter individuella behov, vilket gör det till en mångsidig lösning för företag av alla storlekar.

Zapier bästa funktioner

Anslut till över 6 000 appar med Zapier. Du kan integrera med olika applikationer och tjänster, såsom Office 365, Shopify, Mailchimp och Twitter.

Skapa dina egna anpassade, kodfria automatiserade arbetsflöden

Effektivisera en rad uppgifter såsom att logga e-postmeddelanden, skicka aviseringar och följa upp leads.

Zapier-begränsningar

Nybörjare kan tycka att det är svårt att navigera i gränssnittet.

Gratisplanen har begränsningar när det gäller antalet månatliga uppgifter och anslutningar, och premiumplanerna kan vara dyra för användningsfall med hög volym.

Zapier-priser

Gratis

Starter: Från 29,99 $/månad

Pro: Från 73,50 $/månad

Företag: Från 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2700 recensioner)

10. Workato

via Workato

Workato möjliggör sömlös dataöverföring och automatisering av uppgifter mellan olika system, vilket förbättrar effektiviteten och produktiviteten i företagsorganisationer. Sömlös mappning av data mellan olika applikationer säkerställer datakonsistens och noggrannhet genom hela automatiseringsprocessen.

Med Workato kan du effektivisera processer, synkronisera data och skapa kraftfulla integrationer i hela ditt ekosystem.

Det hjälper dig att ansluta till över 200 applikationer, inklusive molnbaserade och lokala system.

Workatos bästa funktioner

Integrera applikationer genom att skapa automatiserade arbetsflöden, så kallade ”recept”, som består av olika utlösare, åtgärder och villkor.

Möjliggör realtidsrespons på förändringar i anslutna applikationer genom händelsestyrda arbetsflöden.

Skapa anpassade plattformsbots för Slack, Cisco Spark, IBM Workspace och Microsoft Teams.

Övervaka arbetsflödets genomförande och felsök eventuella problem med hjälp av Workatos robusta felhanteringsfunktioner och detaljerade loggning.

Workatos begränsningar

Plattformen erbjuder resurser och dokumentation, men det kan krävas att användarna lägger tid på att förstå dess funktioner och bästa praxis.

Mindre företag kan tycka att prisplanerna är dyra.

Priser för Workato

Ett arbetsområde: Anpassad prissättning

Lägg till dina recept: Anpassad prissättning

Workato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Trött på att jonglera med flera verktyg och kämpa med begränsade automatiseringsalternativ? Alternativen ovan erbjuder värdefulla funktioner, men tänk om vi gav dig en heltäckande lösning som sömlöst integrerar automatisering och projektledning?

Möt ClickUp.

ClickUp är en plattform för effektiv projektledning som erbjuder individer och team kraftfulla funktioner för att förbättra produktiviteten och samarbetet.

Automatisera dina uppgifter utan ansträngning

ClickUps automatisering hjälper dig att effektivisera arbetsflöden och eliminera tidskrävande arbete. Välj mellan över 100 fördefinierade automatiseringssekvenser. Eller anpassa din egen automatisering efter dina specifika behov och komplexa arbetsflöden.

Spara tid och automatisera uppgifter effektivt med ClickUp Automation.

Du kan automatisera olika projektledningsuppgifter, till exempel tilldela uppgifter till teammedlemmar, kommentera en diskussionstråd när en specifik åtgärd utlöses och skicka Slack-uppdateringar till din projektkanal när projektstatusen ändras.

Genom att ta bort dessa vardagliga, repetitiva men ändå viktiga uppgifter från din att göra-lista, ser ClickUp till att du kan fokusera på projektdetaljerna utan att tappa helhetsperspektivet.

Med ClickUps automatiseringsfunktion kan du bland annat

Spara tid på repetitiva sysslor och fokusera på det som är viktigt.

Skapa nya uppgifter och implementera tydliga SOP:er i hela teamet utan ansträngning.

Håll arbetet igång genom att automatiskt ändra ansvariga och prioriteringar eller tillämpa taggar och mallar på statusändringar.

Automatisera dina favoritverktyg inom ClickUp, såsom e-post, chatt och kalender.

Integrera sömlöst med Make

Och om du vill fortsätta använda Make kan du fortfarande använda ClickUp och dess funktioner.

ClickUps integration med Make gör att du kan maximera projektets effektivitet genom att automatisera uppgifter mellan ClickUp och andra viktiga appar. Makes visuella automatiseringsverktyg gör att du kan ansluta ClickUp till tusentals verktyg och API:er, vilket förbättrar samarbetet och effektiviserar arbetsflöden.

Här är några intressanta användningsfall för integrationen mellan ClickUp och Make

Fyll automatiskt i ClickUp-uppgifter med data från CRM-system eller marknadsföringsplattformar . Detta eliminerar manuella datainmatningsfel och säkerställer att all din information hålls uppdaterad.

Synkronisera ClickUp-uppgifter med externa kalenderapplikationer som Google Kalender eller Outlook Kalender för att hålla ditt teams schema synkroniserat mellan olika plattformar, förhindra schemakonflikter och se till att alla är informerade om kommande deadlines.

Generera automatiskt rapporter i Google Sheets eller andra datavisualiseringsverktyg baserat på specifika kriterier i ClickUp, såsom slutförda uppgifter eller specifika anpassade fält. Detta gör att du kan analysera dina projektdata med större lätthet och få värdefulla insikter som underlag för beslutsfattande.

Aktivera automatiska e-postpåminnelser till teammedlemmar baserat på uppgifters förfallodatum eller statusändringar i ClickUp. Detta hjälper till att säkerställa att alla håller sig uppdaterade och undviker missade deadlines.

Utveckla anpassade integrationer med hjälp av Makes kodfria plattform för att ansluta ClickUp till äldre system eller interna verktyg som inte stöds av inbyggda integrationer.

Automatisera dina uppgifter med sömlös integration mellan ClickUp och Make.

Sammantaget erbjuder ClickUp och Make en kraftfull kombination för företag som vill:

Effektivisera arbetsflöden och automatisera repetitiva uppgifter

Förbättra datakvaliteten och konsistensen mellan olika plattformar.

Förbättra samarbetet och kommunikationen inom teamen.

Få värdefulla insikter från projektdata för välgrundade beslut.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera rutinuppgifter och arbetsflöden med över 100 fördefinierade automatiseringssekvenser, eller anpassa din egen automatisering efter dina specifika behov.

Välj mellan olika vyer för att spåra dina projekt och uppgifter, till exempel lista, tavla, kalender, Gantt och tidslinje.

Samarbeta med ditt team och dina kunder med hjälp av ClickUps samarbetsverktyg, såsom chatt, kommentarer, omnämnanden, dokumentredigerare och whiteboard.

Integrera med hundratals appar och tjänster med hjälp av ClickUp, till exempel Office 365, Google Workspace, Slack och Zapier. Du kan också skapa egna anpassade integrationer med hjälp av API-anslutningen.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har en brant inlärningskurva på grund av sitt stora antal funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/medlem per månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Välj rätt integrationsplattform för ditt företags behov

Data- och arbetsflödeshantering är avgörande för företag, särskilt om du är ett teknikföretag. Ett kraftfullt AI-drivet verktyg som kan automatisera integrationen kan spara ditt företag betydande tid, arbete och budget.

Make är en populär integrationsplattform på marknaden – och en effektiv sådan. Men de alternativ till Make som vi har listat hjälper dig att välja något som passar bättre för just ditt företags unika behov.

Om du hellre vill ha ett verktyg som automatiserar arbetsflöden och hjälper dig att hantera projekt och samarbeta med ditt team, då är ClickUp det perfekta valet.

Registrera dig på ClickUp nu och upplev sömlösa plattformsoberoende integrationer och idiotsäker automatisering av arbetsflöden!