De 11 bästa AI-agenterna för automatisering som effektiviserar arbetsflöden

Tänk dig att dina veckovisa statusrapporter skrev sig själva, att uppgifter tilldelades automatiskt baserat på arbetsbelastning och att ditt team aldrig missade en deadline – allt utan att du behövde lyfta ett finger. Det är kraften hos AI-agenter i praktiken.

Med 72 % av globala organisationer som redan använder AI i minst en affärsfunktion är det tydligt: automatisering är den nya basnivån.

Från att effektivisera arbetsflöden till att eliminera repetitiva uppgifter hjälper AI-agenter team att återfå tid och fokusera på meningsfullt arbete.

För att hjälpa dig komma igång har vi samlat kraftfulla AI-agenter som gör dina arbetsflöden snabbare, smartare och betydligt mindre manuella.

De bästa AI-agenterna i korthet

Vad är AI-agenter?

AI-agenter är verktyg eller funktioner som använder tekniker som artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och naturlig språkbehandling (NLP) för att utföra en uppgift självständigt. De analyserar data, fattar beslut och verkställer beslut utan mänsklig inblandning.

När det gäller automatisering av arbetsflöden hanterar AI-agenter repetitiva uppgifter, sköter scheman, optimerar arbetsflöden och genererar insikter för välgrundade beslut. Sådana autonoma åtgärder hjälper till att effektivisera verksamheten och gör din personal mer produktiv.

🧠 Kul fakta: ELIZA, den första AI-drivna chatboten, skapades av Joseph Weizenbaum 1966. ELIZA kunde efterlikna mänskliga konversationer med hjälp av enkel mönsterigenkänning!

Typer av AI-agenter

AI-agenter kan klassificeras utifrån deras beslutsförmåga, komplexitet och interaktion med omgivningen. Några viktiga typer är:

Enkla reflexagenter : De fungerar enligt enkla villkors-åtgärdsregler och reagerar på specifika datainmatningar utan att ta hänsyn till tidigare erfarenheter. De är tillförlitliga i förutsägbara miljöer men kan inte hantera komplexa förhållanden.

Modellbaserade reflexagenter : Dessa AI-agenter upprätthåller en intern modell av världen, vilket hjälper till vid beslutsfattande. De använder tidigare och nuvarande data för att förutsäga resultat och justera svar.

Målbaserade agenter : Målbaserade AI-agenter fattar beslut baserat på önskade resultat. För att möjliggöra detta tar de hänsyn till olika faktorer och väljer det bästa alternativet baserat på dessa mål.

Verktygsbaserade agenter : Dessa AI-agenter fokuserar på mål och prestanda under beslutsfattandet. Detta gör det möjligt för dem att utvärdera olika åtgärder baserat på en verktygsfunktion, såsom mått för högre effektivitet, kostnadsbesparingar eller lägre risk.

Lärande agenter : Lärande agenter arbetar med kontinuerlig prestationsförbättring genom erfarenhet och anpassning. De använder inlärningsmekanismer som drivs av dataanalys och maskininlärningsalgoritmer för att förstå sammanhanget och förbättra sina resultat.

Multiagent-system: Dessa system involverar flera AI-agenter som arbetar antingen tillsammans eller konkurrerande för att utföra komplexa uppgifter och fatta kollektiva beslut.

🔍 Visste du att? Googles AI-översättningsverktyg, Google Neural Machine Translation (GNMT), skapade en gång sitt eget hemliga interlingua-språk för att kommunicera med olika AI-modeller!

Vad ska du leta efter i AI-agenter för automatisering?

Att välja rätt AI-verktyg för automatisering beror på olika faktorer, såsom dina affärsbehov, skalbarhet och enkel integration. Titta efter följande funktioner när du fattar detta beslut:

Uppgiftsautomatisering: En AI-agent för automatisering av arbetsflöden bör ha funktioner för uppgiftsautomatisering. Den bör effektivt hantera repetitiva uppgifter för att minska den manuella arbetsinsatsen för dig.

Anpassningsförmåga : AI-agenten bör förbättras genom att lära sig av tidigare interaktioner, datamönster och användarfeedback. Detta är en självklarhet om AI-agenterna arbetar med maskininlärningsmodeller.

Språkkunskap : Om du planerar att använda AI-agenter där de måste kunna konversera, bör de ha NLP-funktioner för att kunna upprätthålla rika interaktioner, antingen via röst eller text.

Samarbete : Agenter som använder : Agenter som använder AI för samarbete har förmågan att förbättra teamarbete, processer och kommunikation mellan avdelningar.

Integration : Oavsett om du använder AI-agenten som en del av lagerhanteringssystem eller multiagent-system måste den integreras med din befintliga teknikstack.

Anpassningsbarhet : AI-agenten bör vara anpassningsbar för att kunna hantera enkla eller komplexa uppgifter, beroende på dina affärsprocesser.

Säkerhet och efterlevnad: AI-agenterna ska följa dataskydds- och säkerhetsprotokollen så att dina känsliga affärsdata förblir skyddade.

De bästa AI-agenterna för automatisering

Oavsett om du vill skapa målinriktade agenter eller hierarkiska agenter för mer komplexa uppgifter, här är en översikt över de bästa AI-drivna lösningarna för att automatisera uppgifter:

1. ClickUp (Bäst för automatisering av arbetsflöden och AI-driven projektledning)

Lås upp AI-autopilotagenter i ClickUp Håll arbetet igång automatiskt med ClickUps Autopilot Agents.

ClickUp är en kraftfull allt-i-ett-app för arbete som använder AI-agenter för att förbättra automatiseringen och schemaläggningen av uppgifter. Detta gör den till ett utmärkt verktyg för att effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten i ditt team och din organisation.

ClickUps Autopilot Agents utför uppgifter autonomt baserat på fördefinierade triggers, villkor och instruktioner. Du kan aktivera dem i dina utrymmen, mappar, listor och chattkanaler i ditt ClickUp-arbetsutrymme. De övervakar händelser inom dina uppgifter, dokument, chattmeddelanden, rapporter och mer för att kunna reagera på förändringar i realtid.

Sätt ClickUp AI-agenter i arbete – automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Det finns två typer av AI-agenter som du kan skapa/använda i ClickUp:

Förkonfigurerade Autopilot-agenter : Nyckelfärdiga lösningar som du kan aktivera direkt, till exempel dagliga rapporter, veckorapporter, teammöten eller agenter för automatiska svar.

Anpassade Autopilot-agenter: Konfigureras via ett kodfritt gränssnitt för att passa dina unika arbetsflöden.

Agenterna i ClickUp baseras på den underliggande intelligensen i ClickUp Brain och när-då-inställningarna i ClickUp Automations.

Skapa anpassade Autopilot-agenter i ClickUp med enkla instruktioner utan kodning.

Brain är en kontextmedveten AI-driven assistent som känner till din arbetsplats utan och innan och delar med sig av intelligenta förslag och svar på frågor om dina projekt, uppgifter och företagskunskap. Detta hjälper team att fatta smartare beslut och optimera arbetsflöden.

Du kan integrera denna kraftfulla assistent i andra funktioner, till exempel ClickUp Docs. AI-förslag påskyndar ditt skrivande och minimerar mänskliga fel. Förslagen hjälper också användarna att komma på bättre idéer när de arbetar med nya projekt, designidéer och så vidare.

Integrera AI för att skriva, sammanfatta och förbättra dina dokument med ClickUp Brain

Automatiseringar hanterar rutinmässiga och repetitiva uppgifter som att dela statusuppdateringar, tilldela uppgifter och justera deadlines. Detta frigör tid för dig att ägna dig åt aktiviteter med hög prioritet.

Till skillnad från regelbaserade automatiseringar förstår agenter dock sammanhang, hanterar tvetydigheter och kan även skapa originellt innehåll. De drivs av ClickUp Brains fullständiga AI-stack (kunskapshantering, projektautomatisering, AI-text- och bildgenerering), vilket ger dem djupgående sammanhang och kreativitet.

📌 Till exempel kan en anpassad sentimentanalysagent automatiskt granska formulärsvar (t.ex. CSAT, NPS, feedbackformulär) som skickats in i ClickUp och markera kundernas sentiment – positivt, negativt eller neutralt – tillsammans med användbara insikter.

Här är en jämförelse mellan agenter och automatiseringar:

Funktion Automatiseringar Autopilot-agenter Intelligensnivå Regelbaserad AI-driven + kontextuell Kräver människoliknande resonemang ❌ ✅ Förståelse av naturligt språk ❌ ✅ Utlöst av händelser ✅ ✅ Agerar på innehåll i Docs/Chat ❌ ✅ Anpassade instruktioner ❌ Fast logik ✅ Anpassade uppmaningar, verktyg, villkor Komplexitet i användningsfall Enkel till måttlig Medel till komplex Perfekt för Statusuppdateringar, uppdrag, taggning Sammanfattningar, insikter, rekommendationer, AI-frågor och svar

💡 Proffstips: Du kan kombinera både agenter och automatiseringar för smartare arbetsflöden som sparar ännu mer tid! Exempel: En automatisering skapar en uppgift när ett feedbackformulär skickas in. En anpassad agent analyserar formulärets tonfall och lägger till ett förslag på svar eller uppföljningsåtgärd.

Lär dig hur du skapar en Autopilot Agent i ClickUp här:

Integrationen av AI och automatisering i form av agenter gör ClickUp till en utmärkt lösning för effektiv projektledning.

Använd ClickUps mall för e-postautomatisering för att göra dina e-postkampanjer effektiva

Förutom dessa funktioner har ClickUp ett omfattande bibliotek med mallar som du kan använda för att utföra ditt dagliga arbete snabbare. Mallarna för e-postautomatisering från ClickUp är ett utmärkt alternativ om du hanterar tusentals e-postmeddelanden varje dag. De gör att du kan:

Skicka e-postmeddelanden automatiskt vid rätt tidpunkt så att du håller koll på alla konversationer.

Tilldela uppgifter och ansvar snabbt

Förbättra kundservicen över tid med snabba svar på alla frågor

Utöver detta finns det några andra alternativ som du kan utforska: Mall för automatiseringsprojekt : Identifiera de uppgifter du kan automatisera för att spara tid, sänka kostnaderna och optimera dina projektarbetsflöden.

Mall för spårning av automatiserings-KPI : Dina automatiseringsinitiativ är ofullständiga utan spårning. Använd den här mallen för att mäta KPI:er och spåra den övergripande prestandan för dina insatser och fatta datadrivna beslut. Dina automatiseringsinitiativ är ofullständiga utan spårning. Använd den här mallen för att mäta KPI:er och spåra den övergripande prestandan för dina insatser och fatta datadrivna beslut.

ClickUps bästa funktioner

Implementera intelligenta agenter som övervakar framsteg, prioriterar förfrågningar, sammanfattar uppdateringar, svarar på frågor eller till och med skapar uppgifter självständigt.

Definiera triggers, instruktioner och åtgärder för agenter i naturligt språk – ingen kod krävs.

Automatisera rutinuppgifter med anpassningsbara automatiseringsmallar för högre effektivitet

Använd AI-drivna insikter för prediktiv analys och välgrundade beslut. Använd ClickUps AI Assign och AI Prioritize Fields så att uppgiftsfördelning och prioriteringar automatiskt anpassas efter varje uppgifts innehåll, brådskande karaktär och teamets kapacitet.

Integrera sömlöst med över 1000 tredjepartsapplikationer för att samordna arbetsflöden

Anpassa enkelt agenter och automatiseringar för att möta växande team och komplexa projekt.

Se till att uppgifter hanteras även utanför ordinarie arbetstid, eftersom agenter och automatiseringar kan arbeta kontinuerligt.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det innebär att nästan hälften av arbetsveckan (41 %) ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI-agenter hjälper dig att eliminera detta slit. Tänk på uppgiftsskapande, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapande av heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din allt-i-ett-app för arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har svårt att komma igång med plattformens omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

ClickUp är som att ha ett komplett kommandocenter för ditt arbete. Uppgifter, dokument, mål, kalendrar – allt finns på ett ställe och det känns faktiskt organiserat, inte överväldigande. De senaste uppdateringarna, särskilt för kalendern och Auto-Answers Agent, gör det ännu enklare att ligga steget före utan att bli överhopad. Om du vill ha ett verktyg som håller din hjärna och ditt team på samma sida, är ClickUp rätt val.

ClickUp är som att ha ett komplett kommandocenter för ditt arbete. Uppgifter, dokument, mål, kalendrar – allt finns på ett ställe och det känns faktiskt organiserat, inte överväldigande. De senaste uppdateringarna, särskilt för kalendern och Auto-Answers Agent, gör det ännu enklare att ligga steget före utan att bli överhopad. Om du vill ha ett verktyg som håller din hjärna och ditt team på samma sida, är ClickUp rätt val.

2. Zapier (Bäst för automatisering av arbetsflöden utan kodning och appintegration)

via Zapier

Zapier låter dig skapa automatiseringar mellan olika appar utan att skriva en enda rad kod. Det hjälper också till att integrera din teknikstack, vilket underlättar smidig överföring av applikationsdata mellan två eller flera appar.

Eftersom Zapier integreras med tusentals appar är det en viktig länk för AI-arbetsflödesautomatisering i olika branscher och system. Med Zapier får du en konsoliderad plattform som ger högre effektivitet med minimal mänsklig inblandning.

Zapier bästa funktioner

Anslut till mer än 5 000 appar för att automatisera arbetsflöden

Skapa anpassningsbara AI-agenter som kallas Zaps för att automatisera repetitiva uppgifter.

Använd flertrinsarbetsflöden för att automatisera komplexa sekvenser

Implementera villkorlig logik för att anpassa arbetsflöden efter dina behov

Zapier-begränsningar

Uppgiftsutförandet kan ibland försenas.

Komplexa uppgiftssekvenser har en brantare inlärningskurva

Zapier-priser

Gratis

Professional : 29,99 $/månad

Team : 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 330 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 950+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

Här är en recension från Capterra:

Jag använder det för att automatisera leadgenerering, onboarding, kundsegmentering och mycket mer. När någon bokar en tid via TidyCal lägger Zapier till exempel omedelbart till dem i min e-postmarknadsföringslista, taggar dem på lämpligt sätt och skickar ett välkomstmeddelande – allt utan att jag behöver lyfta ett finger.

Jag använder det för att automatisera leadgenerering, onboarding, kundsegmentering och mycket mer. När någon bokar en tid via TidyCal lägger Zapier till exempel omedelbart till dem i min e-postmarknadsföringslista, taggar dem på lämpligt sätt och skickar ett välkomstmeddelande – allt utan att jag behöver lyfta ett finger.

💡 Proffstips: Börja med att automatisera repetitiva uppgifter med stor påverkan innan du utökar AI-driven automatisering till hela ditt arbetsflöde.

3. UiPath (bäst för robotiserad processautomatisering på företagsnivå)

via UiPath

UiPath är en populär plattform för robotiserad processautomatisering (RPA) som automatiserar repetitiva och regelbaserade uppgifter i företagsmiljöer. Den låter dig distribuera intelligenta agenter som efterliknar mänskliga interaktioner med digitala system för att öka produktiviteten och noggrannheten.

Denna robusta arkitektur gör den lämplig för storskaliga operationer, vilket gör UiPath till ett självklart val för företag som vill optimera komplexa processer.

UiPaths bästa funktioner

Utveckla automatiseringsskript med ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt

Implementera bemannade och obemannade AI-agenter för mångsidiga automatiseringsbehov

Övervaka robotens prestanda och arbetsflödets utförande i realtid

Upprätthåll efterlevnaden med styrningsverktyg i företagsklass

Begränsningar för UiPath

Passar endast för företagstillämpningar och blir kostsamt för små och medelstora företag.

Verktyget är resurskrävande att köra och kräver robusta systemfunktioner.

UiPath-priser

Grundläggande: Från 25 $/månad

Standard : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 6 690 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (710+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om UiPath?

Här är vad en G2-recension säger:

UiPath är en av de bästa tjänsteleverantörerna på marknaden för automatisering och utveckling. För Android, iOS och Windows. Det kräver lite kunskap om kodning eftersom det är en avancerad programvara, men den effektiviserar komplexa automatiseringsuppgifter och hjälper till på ett effektivt och korrekt sätt.

UiPath är en av de bästa tjänsteleverantörerna på marknaden för automatisering och utveckling. För Android, iOS och Windows. Det kräver lite kunskap om kodning eftersom det är en avancerad programvara, men den effektiviserar komplexa automatiseringsuppgifter och hjälper till på ett effektivt och korrekt sätt.

4. Notion (Bäst för AI-driven kunskapshantering och dokumentation)

via Notion

Notion kombinerar anteckningar, kunskapshantering och automatisering av projektledning och berikar det med AI. Det gör det möjligt för team att skapa, dela och samarbeta kring databaser och dokument via en integrerad plattform.

Notions AI-agenter hjälper dig att utforma innehåll, skapa sammanfattningar och extrahera insikter, vilket effektiviserar dina projekt och din dokumentation. Plattformen har också mallar för olika användningsfall – från att skapa personliga vanespårare till att organisera en kunskapsbas för företaget.

Notions bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmarna i realtid när du skapar och redigerar dokument.

Använd integrerade AI-agenter för att skapa och redigera innehåll

Organisera information med hjälp av anpassningsbara databaser och mallar

Få åtkomst till innehåll på alla enheter med sömlös synkronisering

Begränsningar i Notion

AI har begränsad kontextmedvetenhet om din arbetsplats, vilket kan göra agenterna mindre effektiva.

Notion-priser

Gratis

Plus : 12 $/månad per plats

Företag : 24 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 790 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 590+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Här är en recension från Capterra:

AI-verktygen är utmärkta. AI kan ta mötesanteckningar, svara på frågor om dina anteckningar och databaser och så vidare.

AI-verktygen är utmärkta. AI kan ta mötesprotokoll, svara på frågor om dina anteckningar och databaser och så vidare.

🧠 Kul fakta: AI-driven automatisering kan spara upp till 200 timmar per år för yrkesverksamma!

5. Workato (Bäst för avancerad automatisering och integration av affärsprocesser)

via Workato

Workato erbjuder en low-code-miljö för att koppla samman applikationer och automatisera komplexa arbetsflöden.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för både IT- och affärsanvändare att genomföra automatisering. Sådan medborgarautomatisering gör också Workato mycket mångsidigt, oavsett om du använder det för att automatisera marknadsföring, finansiell rapportering eller HR-processer med hjälp av AI-agenter.

Workatos bästa funktioner

Designa AI-agenter och integrationer i en low-code-miljö

Använd färdiga kopplingar för att länka arbetsflöden mellan populära applikationer

Implementera datasynkronisering i realtid mellan system

Övervaka och hantera affärsarbetsflöden med instrumentpaneler

Workatos begränsningar

Det är ganska kostsamt, vilket gör det otillgängligt för mindre organisationer.

Det förekommer ibland prestandaproblem med mer avancerade agenter och komplexa arbetsflöden.

Workatos priser

Anpassad prissättning

Workato-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workato?

En recension på G2 lyder:

Workato är en otroligt flexibel och skalbar plattform som gör det möjligt för oss att enkelt skapa skräddarsydda automatiseringslösningar. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att arbeta med, även för komplexa arbetsflöden.

Workato är en otroligt flexibel och skalbar plattform som gör det möjligt för oss att enkelt skapa skräddarsydda automatiseringslösningar. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att arbeta med, även för komplexa arbetsflöden.

6. Fathom (bäst för AI-drivna mötesutskrifter och insikter)

via Fathom

Fathom AI-agenter genererar transkriptioner i realtid och praktiska insikter för att förbättra produktiviteten under möten. De spelar in och transkriberar möten, vilket frigör mänsklig uppmärksamhet för mer strategiska uppgifter än anteckningar.

AI-agenterna sammanfattar också viktiga punkter, markerar åtgärdspunkter och underlättar effektiva uppföljningar så att du inte missar något.

Fathoms bästa funktioner

Spela in och transkribera möten i realtid med hög tillförlitlighet

Skapa sammanfattningar och markera viktiga diskussionspunkter automatiskt

Dela mötesinsikter och åtgärdspunkter med ditt team med ett enda klick

Arbeta med flera språk utan problem

Förstå begränsningarna

Transkriberingsnoggrannheten försämras när du använder jargong eller branschspecifik terminologi.

Den integreras med ett begränsat antal videokonferensverktyg, vilket hindrar dess tillgänglighet.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium : 15 $/månad per användare

Team Edition : 19 $/månad per användare

Team Edition Pro: 29 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 5/5 (790+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Här är en recension från Capterra:

Fathom är en AI-baserad anteckningsapp som, precis som du kan förvänta dig, ger dig AI-sammanfattningar av dina möten. Det som är riktigt bra är dock hur smidigt den integreras. Den övervakar din kalender och Teams/Zoom/etc. och ansluter sig automatiskt till dig.

Fathom är en AI-baserad anteckningsapp som, precis som du kan förvänta dig, ger dig AI-sammanfattningar av dina möten. Det som är riktigt bra är dock hur smidigt den integreras. Den övervakar din kalender och Teams/Zoom/etc. och ansluter sig automatiskt till dig.

7. AgentGPT (Bäst för autonom AI-uppgiftsutförande och anpassade AI-agenter)

via AgentGPT

AgentGPT gör det möjligt för användare att implementera AI-agenter som kan utföra uppgifter utan kontinuerlig mänsklig inblandning. Det gör det möjligt för användare att utnyttja avancerade GPT-modeller för att skapa anpassade AI-agenter som matchar ett specifikt arbetsflöde för högre relevans och effektivitet.

AgentGPT hjälper dig att implementera olika exempel på automatisering av arbetsflöden, oavsett om det handlar om AI-agenter som navigerar på internet, gör API-anrop, arbetar i system med flera agenter eller utför komplexa uppgiftssekvenser.

AgentGPT:s bästa funktioner

Släpp autonoma AI-agenter som fungerar utan manuell övervakning

Anpassa AI-agenter med hjälp av avancerade GPT-modeller för specifika uppgifter

Automatisera komplexa arbetsflöden genom att koppla samman flera uppgifter på ett smidigt sätt.

Integrera AI-agenter med olika API:er för att förbättra funktionaliteten

AgentGPT:s begränsningar

Eftersom det är ett nytt fenomen har det för närvarande begränsat stöd och resurser från samhället.

Förlitar sig starkt på GPT-modellens kapacitet

AgentGPT-priser

Gratis provperiod

Pro : 40 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AgentGPT-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Övervaka dina AI-automatiserade arbetsflöden regelbundet för att upptäcka ytterligare sätt att optimera dem.

8. Fireflies (Bäst för AI-drivna mötesanteckningar och rösttranskription)

via Fireflies

Fireflies AI-agenter transkriberar möten och genererar automatiska anteckningar, vilket underlättar tvärfunktionellt samarbete. De kopplar ihop populära konferensverktyg för att fånga upp konversationer från flera källor och organisera dem så att de är lätta att hitta.

AI-agenterna är tränade för att identifiera nyckelord, spåra åtgärder och dela information mellan team på ett smidigt sätt. Detta gör att alla intressenter är på samma sida, vilket resulterar i bättre samordning och produktivitet.

Fireflies bästa funktioner

Transkribera möten i realtid med hög noggrannhet

Identifiera viktiga ämnen och åtgärdspunkter automatiskt

Samarbeta genom att dela inspelningar och anteckningar mellan team

Sök igenom tidigare möten med hjälp av specifika nyckelordsfilter

Fireflies begränsningar

Ibland förekommer felaktigheter i transkriptionen, särskilt i samtal som innehåller teknisk jargong eller starka dialekter.

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsad lagringskapacitet och funktioner.

Fireflies prissättning

Gratis

Pro : 18 $/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 620 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies?

En G2-recension säger:

Det har varit en av de mest transformativa teknikerna för min byrå, och vi är specialiserade på teknikstacklösningar, så det är verkligen ett stort komplimang! Vi har flyttat alla våra kunder och närmaste kontakter till plattformen, och de älskar den också. Programvaran i sig är otroligt kraftfull och gör det möjligt för mig att hantera sälj- och kundsamtal, men i kombination med automatisering... WOW!!!

Det har varit en av de mest transformativa teknikerna för min byrå, och vi är specialiserade på teknikstacklösningar, så det är verkligen ett stort komplimang! Vi har flyttat alla våra kunder och närmaste kontakter till plattformen, och de älskar den också. Programvaran i sig är otroligt kraftfull och gör det möjligt för mig att hantera säljsamtal och kundsamtal, men i kombination med automatisering... WOW!!!

9. Bardeen AI (Bäst för automatisering av personliga uppgifter och webbläsarbaserad automatisering av arbetsflöden)

via Bardeen AI

Bardeen AI är en programvara för automatisering av uppgifter som körs direkt i din webbläsare. Detta gör det enklare att automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva byta kontext.

Det ger dig tillgång till olika färdiga AI-agenter och flexibiliteten att skapa dem med hjälp av naturliga språkkommandon. Bardeen AI kopplar också samman flera webbtjänster och applikationer, vilket gör det enklare att utföra uppgifter som datainmatning, skrapning och leadgenerering.

Bardeen AI:s bästa funktioner

Automatisera uppgifter direkt i webbläsaren med ett kraftfullt tillägg

Skapa anpassade arbetsflöden med AI-agenter som förstår kommandon i naturligt språk.

Få tillgång till ett bibliotek med färdiga automatiseringsmallar för olika användningsfall.

Skrapa data från webbplatser effektivt utan manuellt arbete

Begränsningar för Bardeen AI

Erbjuder begränsad funktionalitet för webbplatser med dynamiskt innehåll eller avancerade säkerhetsåtgärder.

Vissa avancerade funktioner är betalbara.

Priser för Bardeen AI

Startpaket : 129 $/månad

Teams : 500 $/månad

Enterprise: Från 1500 USD/månad (faktureras årligen)

Bardeen AI-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bardeen AI?

Så här lyder en recension på G2:

Ett utmärkt verktyg för att automatisera arbetsflöden som tidigare tog mig timmar, men nu bara tar några minuter. Användarvänlighet är avgörande för mig när jag överväger ett verktyg för mitt företag eller privatliv, och Bardeen slår alla andra på fingrarna även när det gäller detta!

Ett utmärkt verktyg för att automatisera arbetsflöden som tidigare tog mig timmar, men som nu bara tar några minuter. Användarvänlighet är avgörande för mig när jag överväger ett verktyg för mitt företag eller privatliv, och Bardeen slår alla andra på fingrarna även i detta avseende!

10. Claude (Bäst för AI-assisterat skrivande och konversationsintelligens)

via Claude

Claude är en mångsidig AI-assistent, mest känd för sina naturliga språkbearbetningsfunktioner (NLP) som hjälper dig att förbättra din skrivkvalitet. Claudes AI-agenter utökar konversationsstödet till olika applikationer – utkast till innehåll, svar på frågor och kontextuellt relevanta förslag.

Dessa funktioner, i kombination med den smidiga integrationen med flera plattformar, gör den mycket mångsidig, oavsett om du använder den för att svara på e-post eller hantera kundsupport.

Claudes bästa funktioner

Få hjälp med att skriva eller redigera innehåll med AI-drivna förslag

Få tillgång till personliga rekommendationer när Calude lär sig av användarnas interaktioner och feedback.

Få stöd för flera språk och dialekter för olika behov

Claude-begränsningar

AI-agenternas prestanda är beroende av kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Användarna upplever ibland felaktiga svar, särskilt vid komplexa frågor.

Priser för Claude

Gratis

Pro : 20 $/månad

Max : 100 $/månad

Team : 30 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Claude-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En recension på Capterra säger:

Jag gillar verkligen Claudes förmåga att lära sig av mina uppmaningar. Jag brukar kunna få det jag vill ha från AI inom två uppmaningar.

Jag gillar verkligen Claudes förmåga att lära sig av mina uppmaningar. Jag brukar kunna få det jag vill ha från AI inom två uppmaningar.

💡 Proffstips: Att hantera flera projekt kan vara tidskrävande. Vill du göra det enklare? Använd processkartmallar som hjälper dig att visualisera dina projekt från start till mål för att effektivisera hela projektet!

11. Grain (Bäst för AI-förbättrade sammanfattningar av videosamtal och praktiska insikter)

via Grain

Grain använder AI-agenter för att spela in och sammanfatta videosamtal. AI-agenterna omvandlar långa möten till koncisa, praktiska och delbara insikter.

Den integreras med populära videokonferensplattformar och genererar höjdpunkter, vilket gör det lättare för team att granska viktiga punkter. AI-agenterna anpassar också färdiga mallar för anteckningar.

Grain bästa funktioner

Spela in och registrera samtal med högkvalitativ ljud- och bildkvalitet

Sammanfatta möten med hjälp av AI-agenter för att lyfta fram viktiga ögonblick

Anpassa mallar för anteckningar efter specifika mötesformer och preferenser

Dela klipp och sammanfattningar enkelt för att öka teamsamarbetet och kunskapsdelningen.

Begränsningar

Saknar processpecifika funktioner som finns i specialiserade verktyg

Gränssnittet skulle kunna förbättras med ytterligare anpassningsmöjligheter, men saknar funktioner för detta.

Priser på spannmål

Gratis

Startpaket : 19 $/månad per licens

Företag : 39 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 290 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain?

En G2-recension säger:

AI:n är verkligen smart, den vet alltid vad som är inledning och icke-arbetsrelaterat prat i möten och bryr sig inte om att sammanfatta dem. Och anteckningarna den genererar är verkligen jättebra, bättre än konkurrenterna jag har provat, såsom Fathom och Gemini Notes i Google Meet.

AI:n är verkligen smart, den vet alltid vad som är inledning och icke-arbetsrelaterat prat i möten och bryr sig inte om att sammanfatta dem. Och anteckningarna den genererar är verkligen jättebra, bättre än konkurrenter jag har provat, såsom Fathom och Gemini Notes i Google Meet.

Få de bästa och mest kontextuella AI-agenterna med ClickUp

AI-agenter förändrar hur företag automatiserar arbetsflöden för högre produktivitet. Från att extrahera intelligenta insikter till att automatisera repetitiva uppgifter gör de det möjligt för team att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt. De kommer utan tvekan att gynna den moderna arbetsplatsen.

Bland de olika AI-agentplattformarna som diskuterats ovan sticker ClickUp ut som den ultimata lösningen. Du får både förkonfigurerade och anpassade autopilotagenter som tar hand om dina dagliga uppgifter. ClickUp Brain genererar intelligenta insikter från din arbetsyta, medan ClickUp Automations minskar det manuella arbetet genom att kombinera intelligenta triggers, realtidskontext och åtkomst till hela din arbetsyta – inklusive uppgifter, dokument och chattar. Till skillnad från generiska AI-verktyg är ClickUp specialbyggt för produktivitet, helt anpassningsbart och fungerar sömlöst inom ditt teams arbetsflöde.

Är du redo att bli mer produktiv med AI? Skaffa ClickUp nu!