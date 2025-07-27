Över 50 AI-bildprompter för att skapa fantastiska bilder

Föreställ dig följande: det är sent på kvällen och du sitter fast i en loop av skissande, raderande och överanalyserande. Du provar ett färgschema, sedan ett annat, justerar kompositionen, men din bild ser fortfarande inte rätt ut.

AI-bildgeneratorer gör det möjligt för konstnärer och oss som saknar designkunskaper att skapa fantastiska bilder genom att helt enkelt beskriva sina koncept med ord.

Precis som med andra AI-verktyg beror dock dina bilder på de uppmaningar du ger. Från realistiska porträtt till drömlika abstrakta landskap kan du skapa oändliga bilder.

I den här bloggen utforskar vi över 50 AI-bildprompter som hjälper dig att förverkliga din vision för flera användningsområden. 🎯

Du kan skapa bilder för professionell design, konst, tecknade serier, videospel, marknadsföringsbroschyrer, evenemang och mycket mer!

Prioritera uppgifter med ClickUp Tasks, brainstorma med Whiteboards, spara uppmaningar i Docs och samarbeta via ClickUp Chat för feedback i realtid.

Vad är AI-bildprompter?

En AI-bildprompt är en tydlig instruktion eller beskrivning som används för att generera en visuell bild. Det är en detaljerad guide för AI-verktyget som beskriver aspekter som motiv, stil, belysning, färgpalett och stämning.

Kvaliteten på uppmaningen beror på hur väl du beskriver din vision. En tydlig och detaljerad uppmaning minskar förvirringen och leder till bättre resultat.

Viktiga element i en bra bildprompt

En bra prompt är tydlig, specifik och engagerande, och ger AI tillräckligt med kontext för att styra sitt svar samtidigt som det lämnar utrymme för kreativitet.

Den bör beskriva önskat format eller resultat – oavsett om det är en uppsats, lista eller berättelse – och innehålla alla viktiga detaljer som hjälper till att forma svarets inriktning.

Låt oss utforska några tips för AI-bildprompter. 👇

Bildtyp

Välj vilken typ av bild du vill ha: en 3D-modell, illustration, animerad scen eller till och med en handritad skiss. Du måste också ange eventuella preferenser om den visuella stilen, till exempel tecknad eller hyperrealistisk.

📌 Exempel: ”Skapa en hyperrealistisk 3D-modell av en futuristisk sportbil med eleganta kurvor och lysande blå underbelysning. ”

Huvudämne

Ange tydligt bildens huvudmotiv. Det kan vara en person, ett föremål, ett djur eller till och med en scen som ett bergsmassiv eller en stadssilhuett. Var så specifik som möjligt; du kan beskriva deras pose, utseende eller roll i scenen om det behövs.

📌 Exempel: ”En cyberpunkinspirerad karaktär i läderjacka, med lysande cybernetiska armar, som står självsäkert i regnet.”

Bakgrundsscen

Skapa rätt miljö för ditt motiv. Oavsett om det är en livlig stadsgata, en fridfull skog eller något abstrakt, så bidrar bakgrunden till att forma bilden.

📌 Exempel: ”En livlig, futuristisk marknadsplats med holografiska skyltar, robotförsäljare och livliga folkmassor.”

Kompositionsstil

Uttryck hur du vill att bilden ska arrangeras. Är det en närbild eller en vidvinkelbild? Vill du ha en ren, minimalistisk design eller en mer detaljerad? Överväg att inkludera stämningsskapande element som dramatiska skuggor eller mjuk, varm belysning i dina AI-konstpromptidéer.

📌 Exempel: ”En dramatisk närbild av en drakes öga, som reflekterar silhuetten av en riddare som närmar sig med ett upplyft svärd.”

🔍 Visste du att? Enligt en global undersökning från Adobe använder 83 % av kreativa proffs generativ AI i sitt arbete. Samtidigt uppger 20 % att deras arbetsgivare eller kunder efterfrågar AI i deras arbete. Detta understryker den växande förväntningen på att proffs ska integrera AI i sin designprocess.

Ytterligare information

Lägg till unika detaljer till AI-konstgeneratorns förslag och ge din bild mer karaktär. Det kan till exempel vara texturer som en stenväggs grovhet eller en glasytas släthet.

Du kan också beskriva färgscheman, scenens energi eller till och med konstnärliga influenser – som livfulla färger inspirerade av popkonst eller ett mjukt, blekt utseende som liknar vintagefoton.

📌 Exempel: ”Fågel Fenix fjädrar ska skimra i regnbågens färger och dess ögon ska glöda som smält lava.”

Varför det är viktigt att behärska AI-bildprompter

Genom att bemästra AI-prompter kan du utnyttja bildgeneratorernas potential fullt ut och överbrygga klyftan mellan vaga idéer och fantastiska bilder. Det ger dig kontroll över stil, stämning och andra komplexa detaljer för att uppfylla din konstnärliga vision.

Så här hjälper dessa förslag:

Förbättrad kreativitet: Du kan snabbt utforska ett bredare spektrum av koncept och stilar för att generera okonventionella och experimentella visuella idéer.

Ökad effektivitet: AI-verktyg automatiserar och påskyndar designprocessen för smidiga designarbetsflöden som marknadsföringskampanjer.

Förbättrad beslutsfattande: Prompt engineering underlättar snabb feedback och visuella insikter om designval, vilket gör det möjligt för intressenter att snabbt utvärdera olika koncept.

Kostnadseffektivitet: Bildskapande med AI-prompter minskar beroendet av traditionella grafiska designresurser, som kan vara dyra och tidskrävande.

Exempel på effektiva AI-bildprompter

För att skapa inspirerande och unika konstverk kan rätt prompt göra hela skillnaden. Låt oss utforska några exempel på AI-konstprompts för en bra AI-bildprompt. Vi kommer också att titta på några andra användningsfall. 💁

l. Konst

Här är några effektiva AI-konstprompter för att skapa fantastisk AI-genererad konst med :

Storyboardskapande: Skapa storyboardpaneler för [filmtyp] som illustrerar viktiga ögonblick såsom [scenbeskrivning]. Fokusera på [känslor] med en stil som kombinerar [visuell stil] Redaktionella illustrationer: Skapa en redaktionell illustration för [publikationstyp] om [ämne, t.ex. mental hälsa]. Använd [konstnärliga element] för att visuellt representera [koncept]

via Stable Diffusion

Illustrationer till barnböcker: Designa fantasifulla karaktärer till en barnberättelse om [tema], med [detaljer]. Inkludera miljöer som [plats] med en konsekvent [stil]. Surrealistisk konst: Skapa surrealistiska bilder som föreställer [koncept] med [nyckelelement]. Använd en blandning av [färgscheman] för att skapa en [stämning] Abstrakt konst: Skapa surrealistiska bilder som föreställer [koncept] med [nyckelelement]. Använd en blandning av [färgscheman] för att skapa en [stämning] Experimentell konst: Skapa ett experimentellt verk där [element] blandas med [oväntade former] i en surrealistisk men harmonisk fusion

Skapa anpassade bilder med hjälp av naturliga språkprompter med ClickUp Brain.

Landskapskonst: Skapa en impressionistisk skildring av [miljö] med tjocka penseldrag och varma toner för att väcka [känsla] Porträttkonst: Skapa ett fantasifullt porträtt av [karaktär] med surrealistiska element som svävande lyktor eller djurkompisar med människoliknande uttryck Konceptuell konst: Designa ett konceptuellt verk som skildrar [idé], genom att kombinera element som forntida arkitektur sammanflätad med neonbelysta kablar och skärmar

II. Professionella designer

Här är några exempel på AI-prompter för professionella designer:

Layout för e-handelswebbplats: Skapa en [adjektiv] layout för en e-handelswebbplats som säljer [produktkategori]. Hemsidan ska ha en stor hero-bild av [utvalda produkter] och innehålla tydlig navigering med sektioner för [specifika kategorier]. Använd en modern färgpalett och se till att layouten är lätt att navigera med fokus på användarupplevelsen Design av företagsbroschyr: Designa en företagsbroschyr för [företagsnamn], ett [branschtyp]. Broschyren ska innehålla avsnitt om företagsöversikt, erbjudna tjänster och kundreferenser. Använd [färgpalett] och integrera [specifika visuella element]

via Stable Diffusion

Logotypdesign för [företagsnamn]: Designa en maximalistisk logotyp för [företagsnamn], ett [bransch]. Logotypen ska använda [typsnitt] och innehålla ett subtilt grafiskt element som återspeglar företagets [värderingar]. Färgpaletten ska vara [färger] för ett modernt och rent utseende UI-design för mobilapp: Designa ett elegant och intuitivt användargränssnitt för en mobilapp för [appnamn], en [appfunktion]. Appen ska ha ett [färgschema] och innehålla lättnavigerade flikar, knappar och aviseringar. Startskärmen ska visa [nyckelfunktioner] och appen ska ha [specifika designelement] 3D-produktrendering för [Produktnamn]: Skapa en fotorealistisk 3D-rendering av [produktnamn] som visar dess funktioner i [miljö]. [Produkten] ska placeras på en slät yta med ljusreflektioner. Renderingen ska lyfta fram [specifika funktioner] med [belysning] som betonar produktens texturer och konturer

via AI-bildgeneratorn i ClickUp Brain

Produktförpackningsdesign: Designa en elegant, modern förpackning för [produktnamn]. Den ska innehålla [specifikt material] och en [färgpalett]. Produktlogotypen måste ha minimalistisk typografi; all ytterligare text ska vara i [typsnitt]. Designen ska förmedla [varumärkesattribut]

III. Fotografi

Här är några AI-bildprompter för olika typer av fotografi:

via Adobe Firefly

Resebloggar/webbplatser: Skapa foton av solnedgången över [specifikt resmål] och fånga skymningens varma sken. Inkludera [detaljer som silhuetter av byggnader eller färgglada himlar med orange, rosa och lila nyanser] Produktpresentation: Ta ett högupplöst foto av [produkttyp] placerad på en [ytetyp] i en [studio miljö]. Styla kompositionen i en [kompositionsstil] för att framhäva [produktfunktioner] såsom [specifika egenskaper] Livsstilsmagasin: Skapa foton av [hemmiljö], fyllda med naturligt ljus som strömmar in genom [typ av fönster]. Lyft fram [viktiga inredningselement] med små detaljer som [dekorativa accenter] Wellnessbloggar: Skapa lugna bilder av personer som utövar [wellnessaktivitet] på [plats] under [tid på dagen]. Använd en palett med [specifika toner] för att framkalla [känsla]

Livsstilsproduktanvändning: Ta en bild av [person, t.ex. en man, kvinna eller barn] som använder [produkttyp] på en [specifik plats, t.ex. kök, vardagsrum]. Visa dem [specifik handling, t.ex. njuta av en kopp kaffe, använda produkten] med mjukt, naturligt ljus från en [ljuskälla, t.ex. fönster, lampa] Moderedaktion: Skapa en högmoderedaktionell fotografering med [tema] på [plats]. Inkludera modeller stylade med [element] som poserar i [dynamiska ställningar]. Använd belysning som betonar [stämning] för att framhäva [viktiga egenskaper]

IV. Tecknade serier och karikatyrer

Här är några AI-bildprompter för att skapa tecknade serier och karikatyrer:

Karaktärsdesign för webbserier: Skapa unika karaktärer för [serietema] med [designfunktioner]. Betona [specifik ton] med en [stil] Reklamkarikatyrer: Designa humoristiska karikatyrer för [evenemangstyp] med [överdrivna uttryck, viktiga rekvisita eller lekfulla miljöer] som passar kampanjens [tema]

via Adobe Firefly

Personliga souvenirer: Skapa karikatyrer av [specifika personer] och fånga [viktiga detaljer] som speglar deras [upplevelser eller personligheter] Offentliga väggmålningar: Designa ett livfullt väggmålningskoncept som hyllar [tema] och innehåller [nyckelelement]. Se till att designen förmedlar [specifika budskap] i en [stil]

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer förväntas växa till 917 448 000 dollar under de kommande fem åren.

V. Videospelsdesign

Här är några AI-bildprompter för design av videospel:

Färgscheman och teman: Utveckla en färgpalett för [speltyp] med [specifika toner] som väcker [känslor]. Se till att paletten kompletterar [nyckelelement] Karaktärsdesign: Skapa design för [karaktärstyp] i [spelmiljö]. Fokusera på [detaljer] som återspeglar deras [roller] Miljökoncept: Skapa bilder av [specifik plats] som visar [detaljer]. Använd [belysning] för att förstärka miljöns [ton] Marknadsföringsmaterial för spel: Designa en bannerbild för [speltyp] med [huvudperson eller scen]. Inkludera [detaljer] för att fånga uppmärksamhet och lyfta fram spelets [unika försäljningsargument]

VI. Varumärke och identitet

Här är några AI-prompter som du kan använda för bilder relaterade till varumärkesprofilering och identitet:

Brandingmaterial: Skapa visuellt brandingmaterial som visitkort och brevhuvuden med hjälp av logotypen och färgschemat för [varumärkesnamn]. Se till att allt är konsekvent och återspeglar varumärkets identitet, med element som [t.ex. rena linjer, professionella typsnitt] Förpackningsdesign: Designa förpackningskoncept för [produkttyp] med hjälp av miljövänliga material som [t.ex. återvunnet papper, biologiskt nedbrytbar plast] och moderna designelement som återspeglar [varumärkets stil] Produktmodeller: Skapa modeller av märkesvaror som t-shirts eller muggar med [varumärkesnamn]s logotyp för att visa hur dina produkter skulle se ut i verkligheten

via Stable Diffusion

Design av evenemangsmonter: Designa bilder för en evenemangsmonter med produkter från [varumärke]. Inkludera banderoller, displayuppställningar och element som [t.ex. varumärkesreklam] för att representera varumärket på ett effektivt sätt.

VII. Typografi och grafisk design

Här är några förslag som hjälper dig att använda AI för grafisk design och typografi:

Experimentella typografiska layouter: Skapa en djärv och futuristisk typografisk design med överdimensionerade, överlappande bokstäver i [färgschema]. Integrera geometriska mönster och abstrakta former som visuella komplement för att säkerställa ett dynamiskt flöde av textelement Textintegrerade illustrationer: Designa ett typografiskt verk där bokstäverna ingår i en illustration, till exempel [exempel på tema]. Använd [specifik stil] för att sömlöst sammanfoga text och bild Affischdesign: Skapa en grafisk affisch i [stil] med fokus på ren typografi och djärva negativa ytor. Använd en enkel typsnittsstil med [specifik färgpalett] för att betona tydlighet och effekt Typografiska mönster: Designa ett repetitivt mönster som helt består av typografi, där bokstäverna är förvrängda, roterade eller abstraherade till dekorativa motiv. Välj [tema] och en harmonisk färgpalett för en sammanhängande design

via Adobe Firefly

Typografi och fotografi i fusion: Designa en bild där typografi integreras i ett fotografi, till exempel ord som bildar en [landmärken eller objekt]. Se till att bokstäverna efterliknar fotots textur och belysning för en sömlös blandning

VIII. Marknadsföringsbilder

Här är några AI-bildprompter för marknadsföring:

Infografikstil för sociala medier: Skapa en färgglad infografik som lyfter fram fördelarna med [tjänst/produkt]. Använd ikoner som [exempel på ikoner] och korta texter för att göra den visuellt tilltalande och lättförståelig. Nedräkningstimer för sociala medier: Skapa en nedräkningsgrafik för [produkt]s kommande rea. Använd dynamiska element som klockor eller timers, tillsammans med fraser som "[rea-namn]" eller "[nedräkningsdetaljer]" för att bygga upp förväntan. Huvudbild för e-postmarknadsföring: Designa en ren och tilltalande huvudbild för ditt nyhetsbrev via e-post, med [tema eller produkt], med din logotyp på ena sidan och en enkel bakgrund i [färg/struktur] Reklambanner: Skapa en banner för [produkt]s e-postkampanj för att marknadsföra rabatten på [produkt/tjänst]. Använd fet typografi med betoning på [rabattprocent] och livfulla färger för att fånga uppmärksamheten Call-to-action-knapp: Designa en ljus, iögonfallande knapp för en call-to-action. Texten ska vara "[action phrase]" i fetstil och ljusa färger för att uppmuntra klick

via Stable Diffusion

Landningssida: Designa bilder för [webbplatsens namn] landningssida som lyfter fram viktiga funktioner i [produkt/tjänst]. Använd ikoner och korta texter som "[Funktion 1], [Funktion 2], [Funktion 3]" för att hålla det enkelt och effektfullt. Anpassade illustrationer: Utveckla unika illustrationer för [webbplatsens namn] som representerar [ditt varumärkes kärnvärden], mot relevanta bakgrunder som passar budskapet, till exempel [t.ex. stadssilhuett, naturinspirerade motiv] Bild för displayannons: Designa en displayannons med [produkttyp] på en ren bakgrund. Använd fet text som "[produktens viktigaste fördel]" och iögonfallande färger som [ljusorange, blått osv.] för att få den att sticka ut. Videominiatyrbild: Skapa en iögonfallande miniatyrbild för din videoannons om [tjänst/produkt]. Använd tilltalande bilder, t.ex. [produkt i användning, animerad text] och textöverlägg för att fånga uppmärksamheten Reklamflyer: Skapa en attraktiv flyer som marknadsför ditt evenemang eller din rea. Inkludera bilder på [utvalda produkter] och alla viktiga evenemangsuppgifter, såsom [evenemangsdatum, plats], i ett tydligt och lättläst format. Infografik för fallstudie: Skapa en infografik som sammanfattar de viktigaste resultaten från en fallstudie om [ämne eller produkt], så att den blir lätt att ta till sig visuellt Vita pappersbilder: Designa grafik för ett vitpapper om [ämne] och bryt ner komplexa idéer till enkla, visuella element för att öka förståelsen

IX. Evenemangsmarknadsföring

Här är några AI-bildgeneratorer för evenemangsmarknadsföring:

Konferensbanner: Designa bilder för konferensbanners som marknadsför sessioner om ämnen relaterade till [bransch eller ämne] så att de sticker ut Grafik för evenemangsinbjudan: Skapa en inbjudningsgrafik för ditt evenemang som tydligt visar datum, tid, plats och RSVP-information med en attraktiv design

via Adobe Firefly

Skyltar för sponsorer: Designa skyltar som uppmärksammar dina evenemangssponsorer genom att integrera deras logotyper och varumärkeselement i en ren och professionell layout Design av fotobåsbakgrund: Skapa en rolig fotobåsbakgrund för ditt evenemang, som speglar evenemangets tema och lämnar utrymme för din logotyp Grafik för sammanfattning efter evenemanget: Designa grafik som sammanfattar höjdpunkterna från ditt evenemang, inklusive viktiga citat, talares insikter och deltagares vittnesmål

🔍 Visste du att? 71 % av bilderna som delas på sociala medier i USA är AI-genererade. Siffran för Kanada och APAC är högre och når 77 %, medan den för Europa är 68 %.

Här är några som du kan använda: DALL. E 3: Integrerat med ChatGPT erbjuder det en smidig upplevelse för att skapa uppmaningar och generera dem. Midjourney: Midjourney är känt för sina konstnärliga resultat och genererar bilder som ofta liknar professionella illustrationer och konceptuell konst. Stable Diffusion: Passar utvecklare och kreatörer tack vare sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Det är ett öppen källkodsverktyg för AI som används för finjustering. Adobe Firefly: Firefly är integrerat i Adobe Creative Suite och är perfekt för marknadsförare och designers som arbetar med polerat innehåll.

Rätt verktyg förenklar denna process och gör skapandet av uppmaningar mer intuitivt och effektivt.

Verktyg för prompt engineering som ChatGPT kan hjälpa dig att förfina och brainstorma kreativa prompts, medan plattformar som Canva finjusterar genererade koncept.

Men det finns något ännu bättre.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, låter dig skapa unika förslag baserade på användardefinierade parametrar som konststil, tema och färgpreferenser.

ClickUp Brain

AI-prompter är så mycket enklare med ClickUp Brain.

Till skillnad från generiska AI-verktyg förstår ClickUp Brain ditt arbetssammanhang, så du behöver inte fundera för mycket på dina uppmaningar eller använda komplicerade instruktioner.

Lämna över ditt varumärkeskit och låt AI sätta igång!

Oavsett om du sammanfattar möten, skapar innehåll eller automatiserar rutinuppgifter, skriver du bara in vad du behöver i klartext så levererar ClickUp Brain smarta, relevanta resultat. Det tar bort gissningsarbetet från AI-prompter och gör dem tillgängliga och kraftfulla för alla i ditt team.

Dessutom hjälper den dig att skapa precisa och effektiva uppmaningar för att uppnå önskade resultat. Denna funktion är särskilt värdefull för dem som kan ha svårt att översätta abstrakta idéer till praktiska beskrivningar.

ClickUp erbjuder även funktioner för uppgifts- och projektledning. Det ger dig allt du behöver för ditt designflöde, från mallar för brainstorming på till effektiva samarbetsverktyg.

Låt oss titta på några av dess funktioner som du kan använda för dina konst- och grafikbehov. 📃

ClickUp-uppgifter

Effektivisera ditt designflöde med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks förenklar ditt kreativa arbetsflöde och låter dig skapa engagerande bilder samtidigt som du håller ordning. Dela upp din designtidsplan i mindre, mer hanterbara uppgifter.

Varje uppgift innehåller detaljer som projektbeskrivningar, deadlines och prioritetsnivåer som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

När du till exempel brainstormar AI-genererade bilder kan du skapa uppgifter för att lista koncept för specifika stilar, såsom typografi, konceptuell konst eller grafisk design. Lägg till tydliga prioriteringar för att ta itu med de mest brådskande projekten först.

ClickUp Whiteboards

Planera projekt visuellt och samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards är ett utmärkt sätt att skapa en idétavla, brainstorma och planera AI-promptidéer, vilket erbjuder en dynamisk och samarbetsinriktad teammiljö. Du kan visuellt kartlägga dina tankar med hjälp av olika kreativa verktyg som klisterlappar, tankekartor och flödesscheman för att organisera och förfina idéer.

Tack vare funktionerna för samarbete i realtid kan flera teammedlemmar samtidigt lägga till och redigera idéer, lämna kommentarer och utveckla varandras förslag. Detta säkerställer att alla bidrag fångas upp på ett effektivt sätt.

Om du till exempel planerar en surrealistisk konstserie kan du skapa sektioner för teman som "drömlanskap", "natur-teknik-hybrider" och "abstrakta figurer".

🧠 Rolig fakta: Det dyraste AI-konstverket såldes för 432 000 dollar. Det kallas Portrait of Edmond de Belamy och visar ett porträtt av en imaginär person som skapats av en AI som kallas Generative Adversarial Network. Det skapades av medlemmar i det franska konstkollektivet ”Obvious Art”.

ClickUp Docs

Skapa en centraliserad AI-bildpromptdatabas i ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för att skapa och lagra ett centraliserat arkiv med AI-konstprompter från för att organisera och få tillgång till dina kreativa idéer på ett och samma ställe.

Team kan samarbeta smidigt och skapa, redigera och förfina förslag för olika konstnärliga och designrelaterade uppgifter.

Du organiserar dessa uppmaningar i kapslade sidor, mappar eller utrymmen baserat på kategorier, såsom ”AI-konstskapande”, ”Produktfotografering” eller ”Grafik för sociala medier”. Dessutom ansluter det sömlöst till Uppgifter och Whiteboards för att hålla all din information centraliserad.

ClickUp Chat

Få feedback från teamet och diskutera förändringar med ditt team med ClickUp Chat.

ClickUp Chat erbjuder robusta samarbetsverktyg för att främja teamkommunikation och feedback i realtid. Du kan använda Chat för att diskutera idéer, dela insikter eller kritisera varandras arbete när ni arbetar med konstprojekt.

Du kan också skapa dedikerade kanaler för specifika projekt eller integrera dem med Tasks och Docs, så att alla kan delta i diskussioner samtidigt som de har direkt tillgång till relevanta uppmaningar och resurser.

Använd ClickUp Assign Comments för att tagga specifika intressenter för feedback.

Vidare* förbättrar ClickUp Assign Comments feedbackprocessen genom att omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter. Under en designgranskning kan du till exempel direkt tagga designern för en layoutjustering.

Det skickar omedelbart en avisering till dem för tydlig ansvarsskyldighet.

Bästa praxis och tips för att förfina dina uppmaningar

Att skapa effektiva uppmaningar för AI-bildgenerering är avgörande för att uppnå önskade visuella resultat.

Här är några viktiga strategier för att förbättra dina uppmaningar: Stämning och stil: Adjektiv är ett utmärkt sätt att förmedla önskad stämning eller estetik. Om du är ute efter en modern, ren känsla kan du ange: ”Skapa en minimalistisk design med skarpa linjer och en neutral färgpalett”. Konstnärliga referenser: Referera till kända konstnärer eller rörelser. Be till exempel om ”en impressionistisk bild” eller ”som påminner om Picassos abstrakta verk”. Balansera längd och detaljer: En bra prompt måste vara detaljerad men får inte överväldiga bildgeneratorn. För enkla koncept fungerar 5–7 ord bra, medan komplexa prompts kan kräva lite mer förklaring. Förfina genom iteration: Om AI inte fångar din vision vid första försöket, justera din prompt och försök igen. Små justeringar kan göra stor skillnad, och att föra logg över framgångsrika prompts hjälper till att förbättra framtida resultat. Experimentera med variationer: Prova att ändra adjektiv eller lägga till nya element för att utforska olika resultat. Genom att experimentera med olika formuleringar eller detaljer kan du upptäcka nya visuella tolkningar och komma närmare det perfekta resultatet.

Förvandla dina idéer till fantastiska bilder med ClickUp

Med över 50 AI-bildprompter i din verktygslåda från det här blogginlägget är möjligheterna att skapa fantastiska bilder oändliga. Från produktfotografering till engagerande inlägg på sociala medier kan AI ta din kreativa process till nya höjder.

Men även om AI ger oändlig inspiration är det viktigt att hålla dina kreativa projekt organiserade och på rätt spår för att nå framgång. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp organiserar dina uppgifter, sätter deadlines och underlättar samarbete, så att dina idéer inte bara förblir koncept utan förverkligas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vill du ta dina AI-genererade bilder och konstprojekt till nästa nivå? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅