Hur genererar man bilder med ChatGPT?

Minns du när du behövde skapa en anpassad bild men inte hade tid eller kunskap att skapa ett mästerverk? Kanske fastnade du i att försöka hitta rätt foto till ett blogginlägg eller behövde en iögonfallande design till ett projekt.

Lyckligtvis kan ChatGPT nu komma till undsättning! Förutom att skapa text är det också ett pålitligt AI-verktyg för designers.

Det är superenkelt att skapa bilder med ChatGPT – allt du behöver är en textprompt. Beskriv bara vad du vill ha, oavsett om det är en realistisk bild eller en lite mer fantasifull sådan.

Vill du ha en katt med hög hatt? Eller en futuristisk stad i solnedgången? Möjligheterna är oändliga. Men hur kommer du igång? Vi är här för att hjälpa dig!

Här är allt du behöver veta om hur du får ChatGPT att generera bilder – från AI-konstprompter till avancerade kreativa tekniker som hjälper dig att skapa bilder av professionell kvalitet.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Så här kan du skapa bilder med ChatGPT: Börja med att logga in och öppna rutan Meddelande ChatGPT.

Välj alternativet "Bild" i verktygslådan för att starta bildskapandet.

Skapa en detaljerad och tydlig uppmaning för bästa resultat (t.ex. ange färger, stil och komposition).

Experimentera med uppmaningar för att justera bilddetaljer, såsom belysning eller perspektiv.

Använd referenser till specifika konststilar eller kända konstnärer som vägledning för estetiken.

Beskriv stämningen eller atmosfären för att ge extra djup (t.ex. belysning, omgivning).

Förfina bilder genom att göra nya förslag för att göra ändringar tills du är nöjd.

Tänk på begränsningar som bildkvantitetsbegränsningar, beroende av externa verktyg som DALL-E och etiska begränsningar för upphovsrättsskyddat innehåll.

Använd ClickUp för att organisera, hantera och spåra AI-genererade bilder tillsammans med uppgifter och projekt för bättre integration med projektledning.

Introduktion till ChatGPT:s bildgenereringsfunktioner

ChatGPT betjänar 250 miljoner användare varje vecka. Men vi slår vad om att de flesta av dem inte fullt ut inser plattformens potential.

Kan du göra mer än att skapa e-postmeddelanden eller blogginlägg? Eller hitta svar på dina brådskande frågor? Det kan du verkligen, genom att skapa bilder.

Plattformens bildgenereringsfunktion använder AI för att omvandla dina ord till visuell konst. ChatGPT drivs av DALL-E 3 och kan hantera allt från realistiska bilder till mer abstrakt konst.

Denna kraftfulla AI-bildgenerator ingår utan extra kostnad för ChatGPT-användare med gratis-, plus- och teamabonnemang. GPT-4o mini-modellen, som ersatte den äldre GPT-3. 5, bibehåller hög kvalitet samtidigt som den är mer resurseffektiv.

👀 Visste du att? 2018 blev en AI-genererad målning med titeln Edmond de Belamy, skapad av det Parisbaserade konstkollektivet Obvious, det första AI-konstverket som någonsin sålts. Det köptes på Christies auktion för hela 432 500 dollar, vilket markerade ett viktigt ögonblick i den allmänna erkännandet av AI som ett seriöst verktyg för att skapa konst.

Varför använda ChatGPT för bildgenerering?

Det är enkelt – ChatGPT gör det enkelt och tillgängligt att skapa unika bilder av hög kvalitet. Oavsett om du är innehållsskapare, företagare eller bara vill ha kul kan du skapa realistiska eller konstnärliga bilder med bara en textprompt.

Dessutom är det snabbt, anpassningsbart och tillgängligt med ett klick, vilket sparar tid och samtidigt ökar kreativiteten – kanske ett bättre alternativ än många andra ChatGPT-alternativ!

Här är vad som gör ChatGPT särskilt användbart för att skapa bilder:

1. Naturliga konversationer slår komplexa kommandon

För att bli en bra digital konstnär behöver du inte lära dig specifika kommandosyntaxer eller menystrukturer. Med ChatGPT kan du förklara dina behov på vanlig engelska.

Anta till exempel att du är en lärare som vill skapa ett visuellt hjälpmedel för fotosyntesen. I så fall kan du helt enkelt beskriva den process du vill illustrera, så hjälper ChatGPT dig att skapa lämpliga bilder.

Denna användarvänlighet möjliggör snabbare och effektivare resultat utan att du behöver memorera komplexa instruktioner.

2. Enkla anpassningar

Det är enkelt att anpassa dina bilder med ChatGPT. När du har angett din prompt kan du justera element som stil, färg och bildförhållande efter dina behov.

Oavsett om du letar efter en realistisk scen eller något mer abstrakt, garanterar flexibiliteten att justera detaljerna att det slutliga resultatet matchar din vision.

Dessutom kan du experimentera med olika versioner för att hitta det perfekta utseendet, vilket ger dig fullständig kontroll över din bildskapandeprocess.

Visuellt inriktade avdelningar som marknadsföringsteam använder ofta AI-konst för att skapa precisa initiala koncept för sina kampanjer, mockups och inlägg. Att använda ett verktyg som ChatGPT – som redan ingår i deras arbetsplaner – underlättar arbetet.

3. Snabba upp bildgenereringen

Med ChatGPT går det snabbt och effektivt att skapa fantastisk AI-genererad konst. Det som tidigare tog timmar med traditionella designverktyg eller i samarbete med en professionell designer kan nu göras på några sekunder.

Du anger bara en textprompt, så skapar AI:n omedelbart din bild. Så enkelt är det! Den snabba leveranstiden gör att du kan hålla dig till tidsplanen och möta deadlines utan att behöva bekymra dig om långsamma processer eller vänta på designers.

4. Kostnadseffektivt på kort sikt

Att skapa bilder med ChatGPT är mycket kostnadseffektivt. Istället för att investera i dyr designprogramvara eller anlita en grafisk designer kan du skapa högkvalitativa bilder utan att det kostar skjortan.

Detta verktyg gör det möjligt för företag, innehållsskapare och privatpersoner att producera professionella bilder utan extra kostnad, särskilt för dem med en tight budget.

Med ett gratis konto eller prisvärda betalda alternativ erbjuder ChatGPT:s bildgenerering utmärkt värde utan att kompromissa med kvaliteten.

Steg för att generera bilder med ChatGPT

Du är redo att börja, men innan du genererar bilder med ChatGPT är det bra att känna till stegen i förväg. Om du förstår processen kan du vara säker på att få bästa möjliga resultat från dina uppmaningar.

Vi går igenom varje steg så att du är helt förberedd för att skapa din perfekta bild.

Steg 1: Förstå grunderna

via ChatGPT

För att kunna använda ChatGPT måste du skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto. Du kan använda din e-postadress eller registrera dig via Google för att komma igång.

Ta en titt på gränssnittet. Det är i rutan Message ChatGPT som magin sker. Här kan du lägga till uppmaningar för dina behov av text- eller bildgenerering.

Verktygsfältet som är kopplat till avsnittet har många alternativ för att förbättra ditt arbete. Det finns ett bilaga-alternativ för att ladda upp filer för analys, en verktygslåda (mer om det strax) och ett mikrofonalternativ som låter dig tala in dina frågor och uppmaningar direkt i textrutan.

via ChatGPT

Klicka nu på verktygslådan och välj alternativet Bild för att låta ChatGPT veta att du vill skapa en bild. Det här verktyget är som att ha en skicklig konstnär som målar exakt det du beskriver!

Steg 2: Ställa in din prompt

Nyckeln till att få fantastiska bilder ligger dock i att ge ChatGPT effektiva uppmaningar. Ju mer precis din uppmaning är, desto bättre blir din bildgenerering. Be inte bara verktyget att ”måla en bild av solnedgången”. Skriv specifika beskrivningar som inkluderar visuella element (färger och former), stilpreferenser (realistisk, abstrakt) och kompositionsdetaljer (förgrund, bakgrund).

Istället för att skriva ”En katt” kan du till exempel prova ”En rödhårig katt som sitter på en fönsterbräda i solnedgången, med mjukt orange ljus som faller över pälsen, i akvarellstil.”

via ChatGPT

Du kommer omedelbart att se skillnaden mellan en slumpmässig bild av en katt genererad av ChatGPT och den exakta stil av kattbild du letar efter!

via ChatGPT

Naturligtvis kan du be ChatGPT att fixa delar som du inte gillar. Be verktyget om en ny prompt för att fixa belysningen, katten eller något annat. Du kan göra detta så många gånger du behöver tills du får exakt det du vill ha.

💡Proffstips: Dela upp det i mindre, lättsmälta delar istället för att skriva en lång prompt. Be till exempel först ChatGPT att generera scenen (t.ex. ”En mystisk skog”) och lägg sedan till detaljer om stämning, belysning och färger i en uppföljande prompt. Detta ger dig mer kontroll över detaljerna och gör att du kan finjustera resultaten.

Tips för att skapa effektiva uppmaningar

Vill du ha fantastisk AI-konst? Allt börjar med hur du formulerar din första prompt. En välformulerad prompt är hemligheten till att förverkliga din vision. Så här skapar du prompts som hjälper ChatGPT:s bildgenerator att förverkliga dina fantasibilder.

1. Börja med ett tydligt kärnkoncept

Din initiala prompt behöver en stark central idé – tänk på det som att ge DALL-E en mental skiss innan du lägger till detaljerna. En tydlig, beskrivande prompt sätter tonen för bilden och säkerställer korrekta resultat.

Exempel på uppmaning: Skapa en kantig, snötäckt bergstopp med gyllene solljus som träffar dess östra sida. Resultat: En dramatisk, skarp bergstopp täckt av snö, som lyser varmt där morgonsolen kysser dess karga östra sluttning och kastar mjuka skuggor på motsatta sidan!

via ChatGPT

2. Lägg till rika visuella detaljer

Ju mer specifika detaljer du inkluderar, desto bättre kommer dina bilder med ChatGPT att stämma överens med din vision. Att lägga till element som belysning, perspektiv och stämning kan göra en betydande skillnad.

Istället för en vag uppmaning som ”Rita ett mysigt kafé” kan du till exempel prova något mer konkret:

Exempel på uppmaning: Rita en rustik kaféinteriör med träbjälkar, varma Edison-glödlampor som hänger från taket och morgonljus som strömmar in genom stora fönster.

Så här ser resultatet ut:

via ChatGPT

📮ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden varje dag. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, kopplas dina konversationer alltid till rätt uppgifter, vilket förbättrar översikten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

3. Använd referenser till konstnärliga stilar

När du skapar uppmaningar för DALL-E kan referenser till specifika konststilar eller konstnärer hjälpa dig att definiera den estetik du har i åtanke. Konststilar sätter tonen för textur, färgpalett och detaljnivå, vilket gör din begäran mer precis.

Nämn rörelser som impressionism (ljusfylld och mjuk), surrealism (drömmande och abstrakt) eller barock (rik och dramatisk). Du kan också nämna konstnärer som Monet (stämningsfulla landskap), Van Gogh (levande och känslomässig) eller Hokusai (japansk träsnittskonst).

Exempel på uppmaning: Måla ett dimmigt skogslandskap i anime-stil, med mjuka pastellfärger och drömmande belysning.

Så här ser det ut:

via ChatGPT

4. Skapa stämning med en atmosfär

Att skapa rätt stämning för din ChatGPT-bild handlar om atmosfäriska och miljömässiga detaljer.

En levande beskrivning skapar en specifik stämning som gör din scen levande. Inkludera ljuselement som ”gyllene solnedgångsljus” eller ”mjukt månsken som silas genom molnen” och beskriv omgivningen som ”isiga tundror” eller ”böljande gröna kullar”. Adjektiv som ”lugn”, ”olycksbådande” eller ”majestätisk” kan tillföra emotionell djup.

Exempel på uppmaning: Visa en medeltida borg en stormig natt, med blixtar som lyser upp dess mörka stenmurar och regnvåta tinnar.

Så här ser det ut:

via Cha tGPT

5. Guide hur ämnet visas

Genom att rikta DALL-E:s fokus på specifika aspekter av ditt motiv kan du höja kvaliteten på din bild. Du säkerställer tydlighet och precision genom att ange detaljer som positionering, egenskaper och interaktioner med omgivningen.

Tänk på motivets pose, uttryck och interaktion med omgivningen för att förverkliga din vision.

Exempel på uppmaning: Skapa en bild av en röd räv som sitter vaksamt i djup snö, med pälsen rufflad av en mild bris och synlig andedräkt i den kalla luften.

Så här ser resultaten ut!

via ChatGPT

Om din idé inte blir godkänd kan du redigera den eller lägga till en ny prompt. När du är nöjd med din konst trycker du på nedladdningsikonen!

🧠 Kul fakta: Användare har skapat över 15 miljarder bilder med hjälp av plattformar som DALL-E 2, Midjourney och Stable Diffusion. Det är långt mer än det totala antalet bilder i Shutterstocks hela bibliotek! Enbart DALL-E 2 genererade cirka 916 miljoner bilder på bara 15 månader.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för bildgenerering

ChatGPT är ett fantastiskt hjälpmedel för att generera bildprompter och väcka kreativitet, men det är inte utan några problem. Att förstå dess begränsningar kan hjälpa dig att hantera förväntningar och navigera potentiella utmaningar effektivt.

Systemet begränsar antalet bilder som genereras per förfrågan, vanligtvis till tre, vilket kan bromsa projekt som kräver en stor variation av bilder.

Bildkvaliteten är starkt beroende av tydligheten och detaljrikedomen i uppmaningarna, vilket innebär att vaga uppmaningar ofta leder till flera omarbetningar.

ChatGPT genererar inte bilder utan är beroende av verktyg som DALL-E, vilket kan skapa problem om dessa externa verktyg drabbas av driftstopp.

Etiska och upphovsrättsliga begränsningar förhindrar användning av moderna konstnärer, varumärken eller upphovsrättsskyddade karaktärer, vilket begränsar vissa kreativa möjligheter.

Det finns inga funktioner för samarbete i realtid, vilket innebär att användarna inte kan samarbeta direkt, dela uppmaningar eller diskutera iterationer inom verktyget.

ChatGPT kan inte integreras direkt med projektledningsplattformar som ClickUp, Trello eller Asana, vilket kräver manuella uppdateringar av projektets arbetsflöden.

AI-bildskapande med ClickUp

Med ChatGPT kan du brainstorma idéer och generera innehåll eller till och med bilder, men det finns inte mycket mer du kan göra på plattformen. När det gäller att faktiskt använda innehållet finns det en stor klyfta mellan din AI-plattform och projektledningsplattformen.

Enter: ClickUp. Det är allt-i-ett-appen för arbete som samlar dina AI-experiment och ditt arbete på samma plattform!

Vill du att dina AI-bildskapande projekt ska fungera som ett urverk? Så här kan ClickUps omfattande funktioner hjälpa dig att organisera, spåra och slutföra dina projekt framgångsrikt.

Be AI att generera bilder för dina ClickUp-whiteboards i realtid.

För brainstorming-sessioner är ClickUp Whiteboards en fantastisk funktion. Du kan enkelt kartlägga dina idéer, göra grova skisser och samarbeta med ditt team kring visuella koncept.

Och när du får den där banbrytande idén kan du starta en uppgift direkt från din whiteboard! Just det, missa aldrig en idé igen. ✨

Det är ett fantastiskt AI-whiteboardverktyg för att få alla på samma sida och visualisera idéer med AI-bildgeneratorn i de tidiga stadierna. Ja! Du kan använda ClickUp Brain och dess kraftfulla AI-funktion på ClickUp Whiteboard för att generera önskade bilder. Så här fungerar det:

Lägg till din uppmaning – i detta fall ”Skapa en illustration av en tänd glödlampa” – och här är resultatet!

Skapa bilder i realtid med ClickUp Brain

Är du redo att börja tilldela ditt team konstrelaterade uppgifter? ClickUp Tasks hjälper dig att dela upp bildskapandeprocessen i mindre uppgifter, tilldela deadlines och spåra framsteg utan huvudvärk. Med anpassningsbara vyer och detaljerade uppgiftslistor är det enkelt att hålla ordning och följa schemat.

Samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp

Och glöm inte ClickUps samarbetsverktyg. Med uppgiftskommentarer, @mentions och realtidsmeddelanden kan ditt team omedelbart dela feedback om din konst och nya idéer!

Ställ in dina uppgifter på automatiskt läge med ClickUp Automations.

Att hantera repetitiva uppgifter i AI-bildskapande kan vara tråkigt, men ClickUp Automations förenklar processen så att du kan fokusera på kreativiteten.

Tänk dig att automatiskt tilldela uppgifter, uppdatera projektstatus och skicka påminnelser – allt utan att lyfta ett finger. Dessa kreativa automatiseringsverktyg gör att ditt team kan fokusera på det som verkligen är viktigt: att skapa perfekta AI-bilder. Automatiseringen gör att allt flyter på smidigt, så att inga steg i processen missas.

Genom att kombinera automatisering, uppgiftshantering och samarbete i en och samma plattform gör ClickUp hanteringen av AI-bildskapande projekt smidigare och effektivare än någonsin tidigare.

Få AI-bildgenerering att fungera för dig på ClickUp!

Att komma igång med AI-bildgenerering via ChatGPT kan kännas som att lära sig en ny färdighet – för det är precis vad det är! Men med rätt verktyg och processer kan du göra denna kraftfulla teknik till en pålitlig del av ditt kreativa arbetsflöde.

Visst, verktyget har vissa begränsningar – ett tak för antalet genererade bilder eller gjorda ändringar – men för grundläggande behov fungerar det utmärkt!

För att hantera dina AI-bildprojekt effektivt behöver du dock en central plats där du kan lagra uppmaningar, spåra versioner och organisera dina genererade bilder. Det är där en plattform som ClickUp är ovärderlig!

Genom att integrera allt i en plattform ser ClickUp till att dina kreativa projekt förblir organiserade, samarbetsinriktade och effektiva. Varför jonglera med flera verktyg när du kan ha allt på ett ställe?

Registrera dig för ClickUp idag och var kreativ samtidigt som du håller ordning!