De 10 bästa alternativen till Google Gemini AI som du kan prova nu

Alla vill inte ha samma typ av smarthet.

Vissa vill ha modeller som skriver som en människa. Andra behöver ren kod, snabba sammanfattningar eller verktyg som inte läcker data eller spränger budgeten. AI-området är just nu vidöppet, och Google AI Studio är inte det enda som gör det tunga arbetet.

Om du bygger, skriver, forskar eller experimenterar med AI-verktyg är det klokt att se sig om. Var och en av dessa alternativ till Google Gemini AI har något unikt att erbjuda.

Låt oss ta en titt på vad de gör och varför de är värda att prova. 🎯

Google Gemini AI-alternativ i korthet

Här är de bästa alternativen till Google Gemini AI i jämförelse. 🦾

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Individer och team som omvandlar AI-driven forskning till praktiska arbetsflöden Processautomatisering och snabba svar med Autopilot Agents; kontextuella svar från AI; handsfree-interaktion med ClickUp Brain MAX; Enterprise Search över anslutna verktyg. Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. ChatGPT Individer, kreatörer och team som är intresserade av kreativ problemlösning Python-kodkörning direkt i chatten; avancerade resonemangsmodeller; anpassade GPT:er för specifika uppgifter Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad. Claude Forskare, juridiska team och tekniska skribenter som arbetar med djupgående dokumentanalys Stort kontextfönster; ladda upp och korsreferera flera filer; detaljerade analyser ur flera perspektiv; etisk AI Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad. Perplexity AI Journalister, analytiker och akademiska forskare som söker realtidsforskning på webben med källhänvisningar. Aktuell information med källhänvisningar; fokusera sökningar på akademiska källor, nyheter eller diskussionsforum. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-användare och företag som vill integrera AI i Office-arbetsflöden Generering av Excel-formler, e-postsammanfattningar, sökning i Microsoft 365-filer och händelser. Gratis (endast chatt); betalda abonnemang från 30 USD/månad per användare You. com Individer och forskningsintensiva team som vill ha en smidig och personlig sökupplevelse. Anpassningsbara sökinställningar; webbresultat kombinerade med AI-sammanfattningar; obegränsade AI-drivna sökningar på Pro. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad. Pi av Inflection AI Personer som söker konversations-AI för personliga, emotionella chattar Naturligt, empatiskt samtalsflöde; röstinteraktioner Gratis Brave Leo Individer och team som söker AI-interaktion med integritet i första rummet Aktivitet i webbläsaren; flera AI-modeller; integritet för användardata Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,99 $/månad. Mistral AI Utvecklare, flerspråkiga team och integritetsfokuserade organisationer som söker europeiska AI-standarder. Öppen källkod och anpassade modeller; kodskrivning; stöd för finjustering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad per användare. DeepSeek Akademiker, forskare och tekniska team som använder AI för avancerade resonemangsuppgifter Transparent steg-för-steg-resonemang; självkorrigering; export av resonemangstranskript Anpassad prissättning

Varför välja alternativ till Google Gemini AI?

Även om Googles Gemini är användbart för att bygga intelligenta appar, kan det finnas skäl att leta efter ett bättre alternativ någon annanstans. Här är varför det är vettigt att utforska alternativ till Google Gemini AI:

Komplex implementering: Undvik komplicerade installationer med plattformar som erbjuder enklare användning med hjälp av Undvik komplicerade installationer med plattformar som erbjuder enklare användning med hjälp av AI-promptmallar.

Kostnadsbegränsningar: Sök efter mer prisvärda alternativ eller generösa gratistjänster för mindre budgetar.

Begränsade distributionsalternativ: Hitta avancerade verktyg med flexibel hosting, som offline- eller edge-baserade lösningar.

Integrationsbegränsningar: Välj plattformar som integreras smidigare med ekosystem som inte tillhör Google.

Specialiserade branschkrav: Upptäck AI-chattbottar som är utformade för specifika sektorer som finans eller utbildning.

Innovationsbehov: Utforska alternativ till Google Gemini AI med unika funktioner eller community-drivna framsteg för nya tillvägagångssätt.

🔍 Visste du att? BCG har upptäckt att rätt kombination av människor och AI kan öka HR-produktiviteten med upp till 30 %. Med rätt inställningar och lite tid börjar teamen se verkliga vinster i hastighet och effektivitet.

De bästa alternativen till Google Gemini AI

Detta är våra val av de bästa alternativen till Google Gemini AI. 👇

1. ClickUp (Bäst för att omvandla AI-driven forskning till praktiska arbetsflöden)

Om din forskningsprocess startar i ett verktyg, planeringen sker i ett annat och genomförandet flyter mellan flera plattformar, har ditt team redan saktat ner. ClickUp löser detta med ett intelligent system som finns i hela ditt arbetsutrymme, förstår ditt arbete och hjälper dig att snabbt komma vidare. 🚀

Gå från insikt till handling

Be ClickUp Brain om uppdateringar om försenade uppgifter i ditt arbetsutrymme

ClickUp Brain finns i din arbetsyta och förstår allt som händer där – dina dokument, uppgifter, kommentarer och konversationer. Du kan ställa frågor, begära sammanfattningar, automatiskt generera innehåll och utlösa åtgärder som direkt matas in i ditt arbetsflöde.

Anta att ditt produktmarknadsföringsteam just har laddat upp en detaljerad lanseringsanalys i ett ClickUp Doc. Be ClickUp Brain att sammanfatta rapporten, ta fram de viktigaste riskerna och generera uppföljningsuppgifter som taggas till rätt personer med angivna deadlines. Du kan också använda ClickUps AI för att skapa en presentation för ledningen med samma innehåll.

Det är omedelbart, kontextuellt och helt integrerat i ditt arbetsflöde.

Automatisera det tunga arbetet

Du behöver inte jaga uppdateringar, tilldela uppgifter manuellt eller upprepa samma svar varje dag. ClickUps Autopilot Agents sköter det åt dig.

Fyll i uppdateringar automatiskt och svara direkt i chatten med ClickUp Autopilot Agents

Till exempel samlar den förkonfigurerade StandUp Agent in dagliga uppdateringar från varje teammedlem, lägger till kommentarer om uppgifter och publicerar en sammanfattning i ditt sprintplaneringsdokument. Så om din mobilutvecklare loggar "Färdig med onboarding-flödestestning" visas det i rätt uppgift utan att en projektledare behöver följa upp det.

För mer kontroll kan du skapa en anpassad autopilotagent. Dessa anpassar sig efter förändringar i ditt arbetsområde och agerar självständigt utifrån givna instruktioner. Nyfiken? Vi har en video som berättar mer 👇

Prata, skriv inte

För snabbare och mer fokuserad interaktion med din arbetsyta kan du använda ClickUp Brain MAX. Det är ett dedikerat skrivbordsprogram med samma intelligens.

Vad gör det annorlunda? Du kan prata med det. Bokstavligen.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Låt oss säga att du granskar sprintens framsteg. Använd din anpassade snabbtangent och säg: "Sammanfatta veckans QA-blockerare och tilldela uppföljningar för allt som fortfarande är öppet." Det skannar relevanta uppgifter och kommentarer, genererar en tydlig sammanfattning och skapar nya uppgifter på några sekunder.

Ännu bättre? Du kan växla mellan flera LLM:er som ChatGPT, Gemini och Claude utan att bryta ditt arbetsflöde, vilket sparar upp till 88 % i kostnader.

ClickUps bästa funktioner

Fånga varje möte: Spela in, transkribera och sammanfatta samtal automatiskt med Spela in, transkribera och sammanfatta samtal automatiskt med ClickUps AI Notetaker så att alla håller sig uppdaterade utan manuella anteckningar.

Skapa och formatera innehåll: Skapa detaljerade projektdokument i ClickUp Docs med hjälp av rich text-formatering, tabeller, inbäddningar och smarta kopplingar till uppgifter och arbetsflöden.

Håll dig synkroniserad: Använd AI för att omvandla meddelanden i ClickUp Chat till uppgifter och sammanfatta långa trådar på några sekunder.

Konsolidera din kunskap: Importera befintliga dokument, kalkylblad och interna resurser från andra verktyg till Importera befintliga dokument, kalkylblad och interna resurser från andra verktyg till ClickUps Knowledge Management -paket för att bevara strukturen.

Spela in snabba genomgångar: Spela in din skärm och röst med Spela in din skärm och röst med ClickUp Clips för att förklara uppgifter eller ge feedback asynkront med AI-drivna transkriptioner.

Visualisera idéer direkt: Använd AI för att generera bilder direkt i Använd AI för att generera bilder direkt i ClickUp Whiteboards för att brainstorma, planera eller lägga till sammanhang.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp kan kännas överväldigande i början, men när teamen väl har fått kläm på det lönar sig flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användare på Reddit delade med sig av följande:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

2. ChatGPT (Bäst för kreativ problemlösning)

via ChatGPT

Du känner väl till den där känslan när du fastnat i ett problem och behöver någon att bolla idéer med? ChatGPT förstår det.

Visst, alla känner till den grundläggande AI-chattfunktionen, men Pro-prenumerationen öppnar upp en helt ny värld. Du kan till och med skapa anpassade GPT:er som fungerar som specialiserade konsulter för dina specifika behov.

Plattformen kommer ihåg dina egenheter och preferenser från olika konversationer, så att du inte behöver förklara sammanhanget om och om igen. Dessutom, när du behöver räkna på siffror, kör den koden direkt i chatten istället för att ge teoretiska råd.

ChatGPT:s bästa funktioner

Kör Python-kod direkt i konversationer för att analysera data, skapa diagram eller testa algoritmer utan att byta plattform.

Bläddra bland aktuella webbplatser och hämta information i realtid samtidigt som du upprätthåller konversationsflödet.

Ladda upp och analysera flera bilder samtidigt, jämför dem eller extrahera text och data från skärmdumpar.

Få tillgång till AI-teknik med avancerad resonemangsförmåga för att hantera flerstegsproblem med detaljerade förklaringar av deras tankeprocess.

Skapa bilder, logotyper och illustrationer från enkla textbeskrivningar med hjälp av DALL-E 3.

ChatGPT:s begränsningar

Anpassade GPT:er kräver tid för att konfigureras korrekt och kan behöva justeras ofta.

Kodkörning misslyckas ibland vid komplexa uppgifter eller stöter på tidsgränsproblem.

Webbläsarfunktionen kan vara långsam och ger inte alltid tillgång till den senaste informationen.

ChatGPT:s minnesfunktion glömmer ibland viktiga sammanhang eller kommer ihåg irrelevanta detaljer.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (825+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Enligt en recension på G2:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att starta mina dagliga skrivuppgifter med lätthet och tydlighet. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att starta mina dagliga skrivuppgifter med lätthet och tydlighet. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

🧠 Kul fakta: Användningen av AI har ökat med 20 % jämfört med förra året, och fler team vänder sig till smartare lösningar för att få jobbet gjort. Det är ett starkt tecken på att det är dags att börja utforska vad som händer när man använder AI-verktyg på rätt sätt.

3. Claude (Bäst för analys av långa dokument och direkta svar)

via Claude

Claude från Anthropic hanterar långa dokument med lätthet. Du kan dela hela kodbaser, juridiska avtal eller akademiska artiklar och föra meningsfulla samtal om innehållet. Artifacts låter dig samarbeta på dokument i realtid, så att du slipper kopiera och klistra in.

Det som utmärker Claude är hur det hanterar nyanserade frågor. Be det att jämföra olika delar av ett dokument eller hitta motsägelser, så gör det jobbet istället för att ge generella råd.

Hemligheten bakom Claudes unika tillvägagångssätt är Constitutional AI, ett träningsmetod som inbäddar etiska regler i Claude.

Claudes bästa funktioner

Bearbeta dokument som innehåller hundratals sidor samtidigt som du behåller exakta referenser till specifika avsnitt och detaljer tack vare det höga 200K token context window .

Hantera samtidig uppladdning av flera filer för korsreferenser, jämförande analyser och syntes av information.

Behåll konversationskontexten under extremt långa diskussioner utan att tappa bort tidigare punkter eller förfrågningar.

Ge detaljerade analytiska analyser av komplexa ämnen med flera perspektiv och hänsyn till specialfall.

Claude-begränsningar

Bildanalysen är begränsad jämfört med andra alternativ till Google Gemini AI, såsom ChatGPT.

Svarstiderna kan vara långsammare eller kortare under perioder med hög belastning.

Ibland ger Claude alltför försiktiga svar som undviker att ta definitiva ställningstaganden i olika frågor.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 USD/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En Reddit-användare delade med sig av följande:

Jag bytte för flera månader sedan. Mina primära behov handlar om kreativt skrivande, storyplottning och sådant, och jag tycker att Claude är mycket bättre på det. Dessutom är dess skrivande generellt bättre, mer naturligt och innehåller inte dumma klichéer och intetsägande fyllnadsord.

Jag bytte för flera månader sedan. Mina primära behov handlar om kreativt skrivande, storyplottning och sådant, och jag tycker att Claude är mycket bättre på det. Dessutom är dess skrivande generellt bättre, mer naturligt och innehåller inte dumma klichéer och intetsägande fyllnadsord.

Proffstips: Ju fler verktyg du använder, desto svårare blir det att hitta det du behöver. ClickUps Enterprise Search låter dig söka semantiskt i uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna verktyg som Google Drive, SharePoint eller GitHub. Hitta gömd information i dokument, uppgifter och Drive-filer med hjälp av ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (bäst för realtidsforskning på webben)

via Perplexity AI

Tidigare innebar forskning att man öppnade 15 webbläsarflikar och sammanställde information från olika källor. Perplexity AI hjälper dig att undvika det. Ställ bara en fråga och få ett sammanfattande svar med källor som du kan verifiera.

Modellen Comet erbjuder bättre matematiska färdigheter, så den är inte längre bara bra för allmän forskning. Du kan gräva i akademiska artiklar, få aktuella nyhetsanalyser eller fokusera din sökning på specifika typer av källor.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Få tillgång till aktuell information som uppdateras i realtid istället för att förlita dig på statiska träningsdata.

Rikta in dig på specifika innehållstyper genom fokuslägen, inklusive akademiska artiklar, nyhetsartiklar, Reddit-diskussioner eller YouTube-videor.

Skapa omfattande forskningsrapporter med korrekt formaterade referenser och källverifiering, och organisera dem i samlingar .

Lös komplexa matematiska problem med detaljerade steg-för-steg-lösningar och visuella representationer när det behövs.

Begränsningar för Perplexity AI

Citat länkar ibland till källor som inte helt stöder påståendena i svaret.

Fokuslägen filtrerar inte alltid resultaten så exakt som förväntat, vilket leder till irrelevanta källor.

Svarskvaliteten varierar avsevärt beroende på tillgången till aktuella källor av hög kvalitet.

Den kostnadsfria versionen har strikta användningsbegränsningar som kan vara restriktiva för tunga forskningsuppgifter.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Enterprise Pro: 40 USD/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

🔍 Visste du att? AI förväntas förbättra medarbetarnas produktivitet med 40 %, vilket innebär att teamen kan få mycket mer gjort på kortare tid.

5. Microsoft 365 Copilot (bäst för integration med Microsoft Office)

via Microsoft 365

Om du arbetar i Microsoft Office förändrar detta allt. Copilot känner redan till din e-poststil, dina senaste presentationer och det kalkylblad du har arbetat med hela veckan. Be det att skapa en PowerPoint-presentation utifrån dina mötesanteckningar, så hämtar det information från dina befintliga anteckningar, inte från generiska mallar.

Excel-integrationen är smart. Den förstår din datastruktur och kan upptäcka trender som du kanske missar.

De bästa funktionerna i Microsoft 365 Copilot

Skapa komplexa Excel-formler tillsammans med logiken bakom beräkningarna och få förslag på alternativa metoder för dataanalys.

Skriv utkast i Word, skapa hela PowerPoint-presentationer från en prompt och fånga upp resultat från Teams-möten.

Sammanfatta långa e-postkedjor och extrahera åtgärdspunkter automatiskt samtidigt som viktig kontext och deadlines bevaras.

Sök i hela din Microsoft 365-miljö med hjälp av konversationsspråk för att hitta filer, e-postmeddelanden och kalenderhändelser.

Begränsningar för Microsoft 365 Copilot

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang och specifika licensnivåer, vilket gör det dyrt för små team.

Prestandan beror i hög grad på kvaliteten och organisationen av dina befintliga Microsoft 365-data.

Ibland skapar det innehåll som känns för formellt eller inte stämmer överens med din faktiska kommunikationsstil.

Integrationen kan vara buggig med vissa Office-versioner eller när du arbetar med komplex dokumentformatering.

Priser för Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic och Copilot: 36 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (105+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

⚙️ Bonus: Utforska AI-podcasts för att höra om verkliga användningsfall och lära dig direkt från forskare, grundare och utvecklare som formar framtiden för artificiell intelligens.

6. You. com (Bäst för personlig sökupplevelse)

via You.com

De flesta sökmotorer behandlar alla på samma sätt. You.com listar ut vad du faktiskt vill se. Ju mer du använder den, desto smartare blir den när det gäller dina preferenser och intressen.

Pro-versionen tar bort sökbegränsningar och ger dig tillgång till avancerade AI-modeller som Claude och GPT för mer detaljerade svar. Olika söklägen hjälper dig att hitta exakt det du letar efter, oavsett om det är hjälp med kodning, kreativ inspiration eller akademisk forskning.

You.com bästa funktioner

Anpassa sökinställningarna för att prioritera pålitliga källor och filtrera bort irrelevant eller lågkvalitativt innehåll.

Skapa högkvalitativa AI-bilder och texter utan dagliga begränsningar.

Få tillgång till obegränsade AI-drivna sökningar med snabbare svarstider och sofistikerade språkmodeller för komplexa frågor.

Kombinera traditionella webbsökresultat med AI-genererade sammanfattningar som lyfter fram den mest relevanta informationen för din sökning.

You. com-begränsningar

Det krävs en viss inlärningskurva för att korrekt konfigurera alla personaliseringsinställningar för optimala resultat.

AI-sammanfattningar missar ibland viktiga nyanser eller sammanhang från de ursprungliga källorna.

Sökkvaliteten beror i hög grad på att det finns tillräckligt med interaktionsdata för att förstå dina preferenser.

Vissa specialiserade söklägen känns fortfarande underutvecklade jämfört med mer populära alternativ till Google Gemini AI.

Priset för Pro-prenumerationen kan vara högt för tillfälliga användare som inte behöver obegränsade sökningar.

You. com-prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

You. com betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om You.com?

Enligt en recension på G2:

Jag gillar att man inte behöver hoppa mellan olika sidor när man använder det. Jag testade översättaren i kommunikationen med europeiska kunder och vid brainstorming för att utarbeta en projektpresentation. Jag tyckte att det var lätt att använda.

Jag gillar att man inte behöver hoppa mellan olika sidor när man använder det. Jag testade översättaren i kommunikationen med europeiska kunder och vid brainstorming för att utarbeta en projektpresentation. Jag tyckte att det var lätt att använda.

7. Pi av Inflection AI (bäst för personliga, känslomässiga konversationer)

via Inflection AI

Med de flesta AI-verktyg känns det som att du pratar med en smart miniräknare. Med Pi känns det dock som att prata med någon som bryr sig om din dag.

AI-verktyget kommer ihåg dina svårigheter, firar dina framgångar och följer upp saker du nämnde för flera veckor sedan. Konversationerna flyter naturligt, utan den robotliknande fram-och-tillbaka-kommunikationen som du ofta stöter på andra ställen.

Pi anpassar sig efter hur du kommunicerar. Om du är direkt matchar den den energin, och om du behöver uppmuntran uppfattar den det också. Detta gör den förvånansvärt hjälpsam när du arbetar med idéer, fastnat i projekt eller behöver någon att diskutera beslut med.

Pi by Inflection AI:s bästa funktioner

Starta röstsamtal med mikrofonfunktionen för mer naturliga, talade interaktioner.

Dela din plats för kontextmedvetna svar om lokala evenemang, väder eller rekommendationer.

Upprätthåll äkta konversationsrelationer som känns naturliga snarare än transaktionsinriktade eller uppgiftsfokuserade.

Brainstorma idéer, diskutera problem och organisera dina tankar i en stödjande miljö utan fördomar.

Pi av Inflection AI begränsningar

Begränsad förmåga att hantera komplexa tekniska uppgifter eller detaljerat analytiskt arbete jämfört med vissa andra AI-verktyg.

Konversationer kan ibland kännas repetitiva eller cirkulära när det gäller enkla faktiska frågor.

Ingen integration med andra appar eller tjänster, vilket gör det till en renodlad fristående konversationsupplevelse.

Det är inte lämpligt för professionella arbetsflöden som kräver specifika resultat eller strukturerade leveranser.

Pi by Inflection AI-prissättning

Gratis

Pi av Inflection AI – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Pi från Inflection AI?

En Reddit-användare delar med sig:

Pi är fortfarande en av de bästa AI-kompisarna för vänskap/konversation/personlighet med den extra fördelen av internetåtkomst i realtid, och dessa saker tillsammans kan vara väldigt roliga! Det är inte lika avancerat som ett verktyg för arbetsproduktivitet som ChatGPT eller Claude etc., men det är inte meningen heller. Inflection AI:s 3.0 API-åtkomliga modeller är mer inriktade på det. Pi är dock fortfarande utmärkt för uppgiftsorganisation och motivation, och bättre för vardaglig chatt än AI för arbetsproduktivitet.

Pi är fortfarande en av de bästa AI-kompisarna för vänskap/konversation/personlighet med den extra fördelen att den har tillgång till internet i realtid, och dessa saker tillsammans kan vara väldigt roliga!

Det är inte lika avancerat som ett verktyg för arbetsproduktivitet som ChatGPT eller Claude etc., men det är inte meningen heller. Inflection AI:s 3.0 API-åtkomliga modeller är mer inriktade på det. Pi är dock fortfarande utmärkt för uppgiftsorganisation och motivation, och bättre för vardaglig chatt än AI för arbetsproduktivitet.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av respondenterna i vår undersökning använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Den låga användningsgraden tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar.

8. Brave Leo (bäst för AI-användning med fokus på integritet)

via Brave Leo

Paranoia kring integritet är verklig, och Leo förstår det. Den är inbyggd i webbläsaren Brave, frågar aldrig efter din e-postadress, spårar inte dina konversationer och lagrar allt lokalt på din enhet. Du kan analysera vilken webbsida du än läser utan att oroa dig för att dina surfvanor hamnar i någon företagsdatabas.

Flera AI-modeller ger dig olika alternativ beroende på vad du behöver. En snabb fråga? Använd den snabba modellen. Komplex analys? Byt till den mer kraftfulla modellen.

Brave Leos bästa funktioner

Integrera sömlöst med Braves befintliga funktioner, som annonsblockering och spårningsskydd, för anonymitet.

Få snabba sammanfattningar av webbsidor och videor direkt i webbläsaren utan att lämna sidan.

Aktivera eller inaktivera Leo-konversationer i Braves sekretessinställningar för fullständig kontroll.

Välj mellan modellerna Mixtral 8x7B och Claude Instant beroende på uppgiftens komplexitet.

Brave Leo-begränsningar

Begränsat till användare av webbläsaren Brave, exklusive de som föredrar Chrome, Firefox eller andra webbläsare.

Dess funktioner är mer grundläggande jämfört med plattformar med avancerade modeller för resonemang.

Ingen konversationshistorik eller minne mellan sessioner, vilket kräver upprepning av sammanhanget för pågående projekt.

Brave Leo-prissättning

Gratis

Leo Premium: 14,99 $/månad

Brave Leo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? En rapport från IBM visade att endast 33 % av konsumenterna var nöjda efter att ha använt chatbots eller virtuella assistenter. Å andra sidan var 20 % så besvikna att de inte ville använda tekniken igen.

9. Mistral AI (bäst för europeiska AI-standarder)

via Mistral AI

Fransk teknik möter praktiska AI-behov med Mistral. Denna öppna källkodsplattform erbjuder olika modellstorlekar så att du kan välja hastighet framför sofistikering beroende på din uppgift.

Med dess multimodala och flerspråkiga funktioner kan du starta en konversation på engelska, lägga till en bild, byta till franska mitt i en mening, och den hänger med utan att tappa sammanhanget.

Kodgenereringen är stabil i flera programmeringsspråk och det matematiska resonemanget håller även under press. Europeiska dataskyddsstandarder är inbyggda från grunden.

Mistral AI:s bästa funktioner

Generera och felsök kod i dussintals programmeringsspråk med förklaringar av logik och alternativa tillvägagångssätt.

Skapa anpassade AI-agenter med hjälp av kodfri byggare eller AI-mallar.

Få tillgång till funktioner för funktionsanrop för att integrera Mistral med dina befintliga applikationer och arbetsflöden.

Använd finjusteringsfunktionen för att anpassa modellerna efter dina specifika datamängder och användningsfall.

Balansera prestanda med hastighet för att få starka resonemang och flerspråkiga funktioner utan tunga beräkningskrav.

Begränsningar för Mistral AI

Öppna källkodsversioner kräver teknisk expertis och infrastruktur för att kunna distribueras och underhållas på rätt sätt.

Dokumentationen och community-supporten är mindre omfattande jämfört med mer etablerade generativa AI-modeller som har utvecklats.

Prestandan varierar avsevärt mellan de lätta och tunga modellerna, ibland på ett oväntat sätt.

Priser för Mistral AI

Le Chat Gratis

Le Chat Pro: 14,99 $/månad

Le Chat Team: 50 $/månad för två användare

Le Chat Enterprise: Anpassad prissättning

Mistral Code : Anpassad prissättning

Företagsimplementeringar: Anpassad prissättning

Mistral AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

10. DeepSeek (bäst för avancerade resonemangsuppgifter)

via DeepSeek

Trött på AI som ger dig svar utan att du har en aning om hur den kom fram till dem? DeepSeek tänker högt. Du kan se hur den bryter ner problem, stöter på hinder, backar och justerar i realtid.

Matematiska bevis, vetenskapliga hypoteser, mångfacetterade analytiska uppgifter – det hanterar dem samtidigt som det visar sitt arbete. Denna transparens gör det värdefullt för inlärning och verifiering. Och eftersom det kan förfina sitt eget resonemang passar det naturligt för projekt som utvecklas efterhand.

En av de mest hyllade funktionerna i DeepSeek-modellerna är deras enorma kontextfönster. Med förmågan att bearbeta upp till 128 000 tokens kan dessa modeller förstå och analysera stora mängder information i ett enda fall.

DeepSeeks bästa funktioner

Utmana modellens initiala slutsatser och se hur den omprövar sina tillvägagångssätt med hjälp av självkorrigeringsfunktionen.

Integrera DeepSeek i akademiska arbetsflöden genom API-åtkomst för konsekvent dokumentation av resonemang.

Generera, komplettera och felsök kod med DeepSeek Coder

Exportera fullständiga transkriptioner av resonemang för kollegial granskning och akademiska publikationskrav.

DeepSeeks begränsningar

Resonemangsprocessen kan vara extremt långsam, särskilt för komplexa problem som kräver flera iterationer.

Dess transparensfunktion kan ge alltför utförliga förklaringar som döljer den faktiska lösningen.

Begränsad tillgänglighet och åtkomst jämfört med mer mainstream AI-automatiseringsplattformar.

Fokus på resonemangsuppgifter innebär att det inte är särskilt användbart för kreativa eller konversationsbaserade applikationer.

DeepSeek-priser

Anpassad prissättning baserad på tokenanvändning

DeepSeek-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DeepSeek?

En kommentar på Reddit förklarade:

Jag har använt R1 för teknisk skrivning och dokumentation. Det är förvånansvärt bra på att förklara komplexa ämnen tydligt och upptäcker tekniska inkonsekvenser bättre än andra modeller jag har provat. Även utmärkt för att bryta ner forskningsrapporter till lättsmälta sammanfattningar.

Jag har använt R1 för teknisk skrivning och dokumentation. Det är förvånansvärt bra på att förklara komplexa ämnen tydligt och upptäcker tekniska inkonsekvenser bättre än andra modeller jag har provat.

Även utmärkt för att bryta ner forskningsrapporter till lättsmälta sammanfattningar.

🔍 Visste du att? Komplexa uppmaningar, som att lösa ekvationer eller ta itu med stora idéer, kan använda upp till sex gånger mer energi än enkla sökningar. Ju mer krävande frågan är, desto högre blir koldioxidkostnaden för att använda AI.

Din sökning slutar med ClickUp

Många alternativ till Google Gemini AI erbjuder något användbart – snabba svar, långa analyser, kreativ brainstorming eller forskningsassistans. De är alla bra val, beroende på vad du behöver.

Men om ditt arbete inte slutar med svar, varför ska dina verktyg göra det?

ClickUp är utvecklat för att följa upp. Oavsett om du skriver, kodar, forskar eller hanterar fullskaliga projekt, så nöjer sig ClickUps AI inte med att bara skrapa på ytan. Det finns där med dig i din arbetsmiljö, med AI-agenter, Brain MAX, AI Notetaker och verktyg för realtidsutförande som driver ditt arbete framåt.

