Du har säkert upplevt att Claude ger ett svar som är tekniskt korrekt men som helt missar vad du ville ha.

Sedan ägnar du de kommande 10 minuterna åt att omformulera din begäran, i hopp om att AI-gudarna ska le mot dig den här gången.

Skillnaden ligger i dina Claude AI-prompts. En lat prompt ger dig lata resultat. En skarp, specifik prompt gör verktyget till ditt mest pålitliga verktyg.

I det här blogginlägget tittar vi på pålitliga Claude AI-prompter som säkerställer att du får exakt det du behöver vid första försöket.

Som en bonus kommer vi också att undersöka varför ClickUp utmärker sig som det bästa alternativet för prompt engineering för AI-driven produktivitet. 🤩

Vad är Claude AI?

Claude AI är en avancerad konversationsbaserad AI-assistent skapad av Anthropic. Den hjälper till med skrivande, analys, kodning, matematik, forskning och kreativa projekt genom enkla textkonversationer.

Dessutom förstår Claude text och bilder, skriver kod, skapar innehåll och förklarar komplexa ämnen på ett tydligt sätt. Det är utformat för att vara hjälpsamt, korrekt och säkert att använda för både personliga och professionella uppgifter.

Vad är Claude AI-prompts?

Claude AI-prompts är meddelanden som du skickar till Claude, det vill säga din del av konversationen. En prompt kan vara allt från en snabb fråga till en detaljerad förfrågan. Det är så du talar om för Claude vad du behöver hjälp med.

Till exempel är "Hur är vädret?" en prompt. Det är också "Analysera dessa data och förklara trenderna." Din prompt kan be AI-verktyget att skriva något, lösa ett problem, förklara ett begrepp, granska ditt arbete eller brainstorma idéer.

Varje gång du skriver ett meddelande till Claude är det en prompt. Det är helt enkelt den information du ger för att starta eller fortsätta konversationen.

Hur skiljer sig Claude AI från ChatGPT?

Här är en snabb jämförelse som hjälper dig att se hur ChatGPT och Claude skiljer sig åt i stil, resonemang och daglig användning.

Funktion Claude AI ChatGPT Utvecklare Anthropic OpenAI Grundläggande tillvägagångssätt Byggt på etiskt resonemang och kontextkänslighet Utformat för anpassningsbarhet och djupgående problemlösning. Ton och stil Artigt, välavvägt och reflekterande Konversationsinriktad, direkt och kreativ Resonemangskraft Utmärkt för att analysera långa eller komplexa texter Hanterar abstrakt resonemang och flerstegslogik effektivt Kreativitetsnivå Mer försiktig med originella idéer Mer frihet med brainstorming och narrativa uppgifter Fil- och textbehandling Läser och sammanfattar långa dokument med precision Fungerar bra med blandade medier: text, bilder och kod Bäst lämpad för Forskning, dokumentation och skrivande med fokus på efterlevnad Kreativt arbete, tekniska projekt och interaktiv problemlösning

🔍 Visste du att? OpenAI vägrade först att släppa GPT-2 fullt ut eftersom en enkel prompt som "Skriv en nyhetsartikel om Brexit" kunde producera helt falska politiska artiklar som lät verkliga, vilket väckte tidiga farhågor om felinformationsmaskiner.

Hur man skriver effektiva Claude AI-prompts

Följ dessa enkla steg för att skapa Claude AI-prompter som fungerar.

Steg 1: Var tydlig och specifik

Ju mer detaljer du anger, desto bättre förstår Claude din begäran.

Istället för att skriva om marknadsföring, skriv ett blogginlägg på 300 ord om e-postmarknadsföring för småföretag. Ange vad du vill ha, hur långt det ska vara och vem det är avsett för. Vaga uppmaningar leder till generiska svar som du ändå måste skriva om.

💡 Proffstips: Be Claude att "lägga detta i en artefakt så att jag kan spåra ändringar" även för textanalys eller forskningssammanfattningar. Du kan sedan säga "uppdatera rad 47" eller "ändra metodavsnittet" och Claude kommer att redigera kirurgiskt istället för att regenerera allt. Detta sparar tokens och bevarar dina bra delar.

Steg 2: Ge sammanhang

Claude fungerar bättre när den känner till bakgrunden till din förfrågan. Ange din bransch, målgrupp, kompetensnivå eller projektmål.

Till exempel får du ett grundläggande svar på frågan ”Förklara SEO”, men på frågan ”Förklara SEO för en bagare som vill ha fler lokala kunder” får du praktiska, relevanta råd som du faktiskt kan använda.

Vi bad till exempel Claude att hjälpa oss med våra P1-prioriteringar, och här är resultatet:

Steg 3: Ange format, ton och skrivstil

Dina inställningar för utdata påverkar det slutliga resultatet. Tala om för Claude om du behöver punktlistor, stycken, en tabell eller kod. Ange om du vill ha en professionell, avslappnad eller vänlig ton.

Säg "Skriv ett formellt e-postmeddelande till en kund" kontra "Skriv ett vänligt meddelande till en kollega": tonen gör hela skillnaden.

💡 Proffstips: Förpacka viktig information i anpassade XML-taggar: detta måste inkluderas eller får aldrig överstiga 100 ord . Claudes träning gör den extremt responsiv på XML-struktur, så taggat innehåll får stor vikt även i långa promptar.

Steg 4: Dela upp komplexa uppgifter

Stora projekt överväldigar både dig och Claude. Dela upp stora förfrågningar i hanterbara delar. Istället för att säga "Skapa en komplett marknadsföringsstrategi" kan du börja med "Hjälp mig att identifiera min målgrupp" och sedan gå vidare till "Föreslå tre marknadsföringskanaler för denna målgrupp".

Varje steg bygger på det föregående och ger dig resultat av bättre kvalitet.

Steg 5: Använd exempel när det är till hjälp

Visa Claude hur framgång ser ut.

Om du vill ha en specifik skrivstil, klistra in ett exempelparagraf. Behöver du ett visst dataformat? Dela ett exempel. Detta eliminerar gissningar och säkerställer att Claude uppfyller dina förväntningar från början.

💡 Proffstips: Begär att komplexa uppgifter ska "tänkas högt". Börja med: "Innan du svarar, skriv ner din interna tankeprocess." Claude kommer bokstavligen att visa sitt arbete, upptäcka sina egna fel mitt i tankeprocessen och producera radikalt bättre resultat för logiska pussel, kodfelsökning eller strategisk analys.

Steg 6: Granska och förfina din strategi

Claudes första svar är en utgångspunkt, inte slutprodukten. Om något inte stämmer, berätta specifikt för Claude vad som ska ändras: ”Gör detta mer koncist” eller ”Lägg till fler tekniska detaljer”.

Varje konversation lär dig vad som fungerar, vilket gör dina framtida AI-promptmallar ännu bättre.

🧠 Kul fakta: Forskare har upptäckt att LLM:er beter sig mer sammanhängande när de tilldelas en persona, på samma sätt som improvisationsskådespelare som får ett karaktärskort.

De bästa Claude AI-prompterna för olika användningsfall

Här är praktiska Claude AI-prompter för olika användare och ändamål. Använd dessa som mallar och anpassa dem efter dina specifika behov:

För utvecklare

Skapa Python-funktioner med Claude AI-prompts

Skriv en Python-funktion som ansluter till en PostgreSQL-databas, hämtar alla användare från tabellen "customers", hanterar anslutningsfel med try-except-block och returnerar resultaten som en lista med ordböcker. Inkludera typanvisningar och en docstring som förklarar parametrar och returvärde Felsök denna JavaScript-kod och förklara orsaken till felet, varför det uppstår, och föreslå två sätt att åtgärda det: [klistra in din kod]. Nämn också eventuella prestandaförbättringar som du har märkt Skapa en REST API-ändpunkt i Node.js med Express för användarregistrering. Inkludera e-postvalidering, kontroll av lösenordets styrka (minst 8 tecken, ett nummer, ett specialtecken), bcrypt-hashing, lämpliga HTTP-statuskoder och hantering av dubbla e-postförsök. Förklara async/await vs. promises i JavaScript med hjälp av två kodexempel som gör samma sak på båda sätten. Fokusera på skillnader i läsbarhet och felhantering. Berätta när man ska använda respektive metod i verkliga projekt Granska denna SQL-fråga för prestandaproblem: [klistra in fråga]. Påpeka långsamma operationer, föreslå specifika index att skapa, visa den optimerade versionen och förklara effekten av varje Skapa en React-komponent som heter ImageGallery som tar en bild-URL-matris som rekvisita, visar ett responsivt rutnät (tre kolumner på dator, två på surfplatta, en på mobil), implementerar lazy loading med Intersection Observer och öppnar en lightbox vid klick. Använd TypeScript och Tailwind för styling Konvertera denna Python Flask-ändpunkt till TypeScript med Express: [klistra in kod]. Behåll samma funktionalitet, lägg till lämpliga typer för förfrågningar och svar, använd async/await och följ Node.js-konventionerna

🧠 Kul fakta: DAN-prompten (2022) var en community-hack som blev global på 48 timmar. Jailbreak-aktionen "Do Anything Now" startade på Reddit som ett skämt för att kringgå säkerhetsfilter. Inom två dagar hade den fått över 20 olika versioner och inspirerade en hel våg av rollprompter för att åsidosätta systeminstruktioner.

För nybörjare

Förstå tekniska begrepp med Claudes vägledning

Förklara artificiell intelligens med hjälp av tre vardagliga exempel som jag stöter på (som Netflix-rekommendationer eller Spotify-spellistor). Berätta sedan hur AI skiljer sig från vanliga datorprogram, med enkla ord utan tekniska termer Jag är förvirrad när det gäller RAM och lagringsutrymme. Förklara skillnaden med en tydlig analogi, berätta hur mycket jag behöver för grundläggande användning (webbsurfning, Netflix, Word-dokument) och vad som händer när jag får slut på respektive utrymme. Jag är en student som tjänar 800 dollar per månad på mitt deltidsjobb. Min hyra är 400 dollar. Hjälp mig att budgetera de återstående 400 dollarna för mat, transport, nöjen och sparande. Förklara 50/30/20-regeln och visa hur den kan tillämpas på min situation. Lär mig hur man lagar pasta på rätt sätt. Förklara hur mycket vatten man ska använda, när man ska tillsätta salt, hur man testar om den är klar och de tre vanligaste misstagen som nybörjare gör. Förklara vad al dente betyder och varför det är viktigt. Jag behöver förstå fotosyntesen inför min tentamen nästa vecka. Förklara processen i enkla steg som om jag inte vet något om vetenskap. Använd vardagliga jämförelser och lyft fram de tre viktigaste sakerna jag måste komma ihåg. Jag är 22 år och ska köpa min första bil. Förklara skillnaden mellan ny, begagnad och leasing, vilka dolda kostnader som finns utöver prislappen (försäkring, underhåll, bensin) och fem varningssignaler att vara uppmärksam på när man tittar på en begagnad bil. Förklara hur kreditkort fungerar, inklusive räntor, minimibetalningar och kreditbetyg. Ge mig tre specifika regler att följa så att jag inte hamnar i skuld Förklara vad en hypotekslån är med hjälp av ett hus värderat till 200 000 dollar som exempel. Förklara handpenning, räntor, månadsbetalningar och vad jag behöver förbereda innan jag ansöker.

📮 ClickUp Insight: 33 % av människor tror fortfarande att multitasking är liktydigt med effektivitet. I verkligheten ökar multitasking bara kostnaden för att byta mellan olika uppgifter. När din hjärna hoppar mellan flikar, chattar och checklistor drabbas din koncentrationsförmåga hårdast. ClickUp hjälper dig att fokusera på en uppgift i taget genom att samla allt du behöver på ett ställe! Arbetar du med en uppgift men behöver kolla på internet? Använd bara din röst och be ClickUp Brain MAX att göra en webbsökning från samma fönster. Vill du chatta med Claude och finslipa det utkast du arbetar med? Det kan du också göra utan att lämna ditt ClickUp-arbetsområde! Allt du behöver – chatt, dokument, uppgifter, instrumentpaneler, flera LLM:er, webbsökning och mycket mer – finns i ett samlat AI-arbetsutrymme, redo att användas!

För marknadsförare

Boosta dina marknadsföringsinsatser med Claude AI-prompter

Skriv sju Instagram-bildtexter (100–150 tecken vardera) för ett hållbart modemärkes sommarlansering. Inkludera CTA:er, arbeta med strand-/naturbilder, betona ekologiska material, lägg till 2–3 hashtags per bildtext och variera tonen från inspirerande till pedagogisk till lekfull. Skapa en 30-dagars kalender för sociala medier för ett lokalt kafé som täcker Instagram, Facebook och TikTok. Blanda innehållstyper: bakom kulisserna, produkter, kundfunktioner, kaffetips, kampanjer. Föreslå bästa tidpunkter för inlägg och markera dagar med fokus på engagemang kontra dagar med fokus på försäljning. Skapa ett utkast till ett B2B-kallmail (under 150 ord) för min projektlednings-SaaS. Inled med ett specifikt problemområde inom teamsamarbete, förklara vår lösning kortfattat, inkludera en produktivitetsstatistik och avsluta med en försiktig förfrågan om en 15-minutersdemo. Skriv tre ämnesrader för A/B-testning. Analysera denna kundfeedback: [klistra in 10–15 recensioner]. Identifiera de tre viktigaste problemen, räkna hur ofta varje problem förekommer, ta fram exempelcitat och rekommendera specifika åtgärder för att lösa varje problem. Presentera i tabellformat. Generera 10 blogginläggsidéer om digital marknadsföring för småföretag med begränsade budgetar. Inkludera arbetstitlar, målnyckelord, huvudpunkter som ska täckas och varför varje punkt är viktig för småföretagare. Fokusera på DIY-taktiker Skriv tre produktbeskrivningar (100–150 ord vardera) för handgjorda keramikmuggar (350 ml, matt yta, mikrovågssäkra, finns i färgerna salvia, blå och kräm). Först för Etsy, med fokus på hantverksmässig kvalitet, sedan för Instagram, med betoning på livsstil, och slutligen för grossistköpare, med betoning på hållbarhet.

💡 Proffstips: Om Claude vägrar att göra något, fråga: ”Förklara vilken specifik säkerhetsriktlinje som hindrar dig från att göra detta, och föreslå sedan det närmaste alternativet som du KAN göra. ” Detta tvingar fram transparens om gränser och brukar leda till en lösning som du inte visste fanns.

För studenter och forskare

Sammanfatta denna forskningsrapport om klimatförändringar i 400 ord: [klistra in rapporten]. Strukturera den: forskningsfråga, metodik, viktiga resultat med data, studiens begränsningar och implikationer. Skriv på grundnivå och lyft fram de viktigaste resultaten Analysera denna artikel om reglering av sociala medier: [klistra in artikel]. Identifiera huvudargumentet, de tre starkaste bevisen, eventuella logiska felaktigheter, motargument som författaren missat och författarens uppenbara partiskhet. Presentera som en kritisk analys Skapa en detaljerad disposition för en 10-sidig uppsats om orsakerna till den franska revolutionen. Inkludera en tes som hävdar att ekonomiska faktorer var viktigast, fem huvudavsnitt med underavsnitt, specifika händelser och datum att nämna samt primära källor som jag bör citera. Jämför keynesiansk och klassisk ekonomi utifrån följande punkter: statlig intervention, syn på arbetslöshet, syn på recession, marknadsantaganden och exempel från verkligheten. Skapa en jämförelsetabell och skriv sedan 300 ord om vilken teori som bäst passar dagens utmaningar. Skapa sex teser om sociala mediers påverkan på tonåringars mentala hälsa. Använd olika vinklar: orsakssamband kontra korrelation, specifika plattformar, specifika resultat. Förklara vilken forskningsmetod varje tes kräver. Analysera denna sömnstudie för min litteraturöversikt: [klistra in sammanfattning]. Extrahera forskningsdesign, urvalsstorlek, variabler, viktiga statistikvärden med p-värden och slutsats. Skriv sedan 100 ord där du kritiserar studiens begränsningar. Analysera symboliken kring blod, sömn och mörker i Macbeth. För varje symbol: ange två specifika scener, förklara vad de representerar, hur betydelsen utvecklas och kopplingen till teman som skuld/ambition. Skriv 200 ord per symbol med citat.

📮 ClickUp Insight: Hälften av våra respondenter har svårt att ta till sig AI! 23 % vet helt enkelt inte var de ska börja, medan 27 % behöver mer utbildning för att kunna göra något avancerat. ClickUp AI löser detta problem med ett välbekant chattgränssnitt och mycket kontextuell hjälp. Team kan komma igång direkt med enkla frågor och förfrågningar och sedan naturligt upptäcka mer kraftfulla automatiseringsfunktioner och arbetsflöden efter hand, utan den skrämmande inlärningskurva som hindrar så många människor.

För innehållsskapare och skribenter

Stärk din videomarknadsföringsstrategi med Claude AI-prompts

Skriv tre inledande stycken (150 ord vardera) till en mysterieroman som utspelar sig i 1920-talets New York. Huvudpersonen är en jazzsångerska som hittar ett lik i sin illegala bar. Det första stycket inleds med dialog, det andra med atmosfär och det tredje med handling. Skapa en noir-känsla och förmedla förbudstiden, avsluta varje stycke med en cliffhanger. Generera 12 YouTube-titlar (under 60 tecken) för hemmaträningsvideor riktade till upptagna yrkesverksamma. Inkludera siffror, lova resultat på under 30 minuter, nämn att ingen utrustning behövs, använd sökvänliga ord som helkropp, fettförbränning, nybörjarvänligt. Notera ett miniatyrkoncept för varje Jag skriver science fiction om en forskare som uppfinner tidsresor men bara kan resa 24 timmar tillbaka i tiden. Brainstorma fem plot twists inom denna begränsning. Var och en ska skapa ett moraliskt dilemma, ha logiska konsekvenser, undvika tidsreseklichéer och förklara hur det förändrar historien Skriv om introduktionen till denna blogg för att fånga läsarnas intresse: [klistra in stycke]. Målgruppen är entreprenörer som kämpar med produktiviteten. Inled med ett problem som läsarna kan relatera till eller en överraskande statistik, skippa onödiga detaljer och väck nyfikenhet kring lösningen. Håll dig under 100 ord Skapa karaktärsprofiler för tre huvudpersoner i ett fantasyäventyr. Var och en behöver: namn, ålder, beskrivning, personlighetsdrag, dödlig brist, dold styrka, 100 ord lång bakgrundshistoria, motivation, relation till andra, trilogibåge och unikt talmönster. Gör dem mångsidiga och kompletterande Skriv ett 15-minuters podcastmanus om produktivitet för kreativa personer. Inkludera en cold open (30 sekunder), intro, tre huvuddelar med tips, personlig berättelse, lyssnarfråga, CTA och outro. Skriv i konversationsstil med pauser markerade och tidsangivelser för varje avsnitt

💡 Proffstips: I Claude Projects lägger du till en fil som heter ”ClaudeInstructions.md” med dina preferenser: ”Jag hatar företagsjargong”, ”Visa alltid Python-kod med typanvisningar”, ”Jag föredrar brittisk stavning”. Claude behandlar projektfiler som bestående instruktioner i alla chattar.

Läs mer om hur du använder AI som personlig assistent:

För företagare och entreprenörer

Prova Claude AI för att bättre positionera din expertis

Skapa en SWOT-analys för min online-undervisningsverksamhet som kopplar samman gymnasieelever med universitetslärare i matematik/naturvetenskap. Jag tar 30 dollar per timme, har 15 lärare och 40 elever. Lista fem punkter per kategori med förklaringar och en åtgärd för varje svaghet och hot. En kund lämnade denna tvåstjärniga recension: [klistra in recension]. Skriv ett offentligt svar (under 100 ord) som erkänner frustrationen, tar ansvar, förklarar vår lösning, erbjuder en lösning och avslutas positivt. Anpassa dig till vår vänliga men professionella varumärkesröst Utarbeta ett affärsförslag för investerare i mitt miljövänliga förpackningsstartup som tillverkar komposterbar bubbelplast av svampmycel. Inkludera en sammanfattning (250 ord) samt översikter för: problem med marknadsdata, vår lösning, affärsmodell, konkurrensanalys, treårsprognoser, finansieringsbehov på 500 000 dollar och användning av medel. Jag är en frilansande grafisk designer med tre års erfarenhet som specialiserar sig på varumärkesidentitet för hållbara företag. Skapa tre servicenivåer med: vad som ingår, tidsplan, pris, ideal kund och merförsäljning. Prissätt mig som hållbarhetsspecialist Skriv en arbetsbeskrivning för en virtuell assistent (20 timmar/vecka) som hanterar kundservice och administration för min e-handelsbutik med handgjorda smycken. Beskriv rollens sammanfattning, ansvarsområden (e-post, beställningar, Instagram, Trello), nödvändiga och önskvärda färdigheter, verktyg som används, personlighetskrav och lönespann. Skriv ett pressmeddelande (under 400 ord) där du meddelar vårt samarbete med EcoSupply som inleds nästa månad. Vi minskar plastanvändningen med 80 % och blir först i branschen med helt komposterbara förpackningar. Inkludera ett citat från VD:n, ett citat från EcoSupply, båda företagens standardtexter och en nyhetsvärdig rubrik för lokala affärsmedier Utveckla en strategi för att behålla kunderna för min kaffeprenumeration (35 dollar/månad, 500 prenumeranter, 8 % månatlig avgång). Ge mig åtta taktiker för onboarding, engagemang, återvinning och lojalitet. För varje taktik, förklara implementeringssteg, förväntad effekt på kundbehållningen och kostnader

📖 Läs också: Hur man blir promptingenjör

För vardagliga uppgifter och personligt bruk

Utnyttja AI för att generera bilder med HTML och CSS

Planera en sjudagars vegetarisk måltidsförberedelse för en person med en budget på 50 dollar. Inkludera frukost, lunch, middag och mellanmål varje dag. Måltiderna ska ta mindre än 30 minuter att laga, använda överlappande ingredienser för att minska svinnet, uppfylla grundläggande näringsbehov och inkludera en kategoriserad inköpslista med priser. Notera alternativ för matlagning i större mängder på söndagar. Skriv ett artigt men bestämt e-postmeddelande till min hyresvärd om den trasiga värmen (nu i 5 dagar). Hänvisa till min hyreskontraktsklausul om beboelighet, nämn mitt sms från för 4 dagar sedan, notera temperaturer under 15 °C på natten, begär reparation inom 48 timmar och säg att jag dokumenterar enligt hyresgästens rättigheter. Var professionell och saklig Skapa ett 12-veckors träningsprogram för nybörjare hemma (3 gånger/vecka, utan utrustning). Struktur: veckorna 1–4 bygger grunderna, 5–8 ökar intensiteten, 9–12 lägger till utmaningar. Ange övningar, set, repetitioner och vila för varje vecka med enklare modifieringar. Inkludera en fem minuters uppvärmning och nedvarvning. Fokusera på hållbarhet Skapa en bild av ett minimalistiskt skandinaviskt sovrum: låg plattformsäng med vita sängkläder, ljusa ekgolv, stort fönster med tunna gardiner och mjukt naturligt ljus, litet nattduksbord i trä med keramiklampa och växt, krämfärgad ullpläd, vita väggar med ett abstrakt konstverk i jordtoner, fridfullt och luftigt, morgonljus, arkitektonisk fotografi Jag är i Seattle och planerar en dejtkväll på lördag med min friluftsintresserade flickvän, men behöver en reservplan om det regnar. Föreslå 5 dejtidéer med utomhusaktiviteter plus alternativ inomhus, tidpunkt, varför det är romantiskt, kostnadsberäkning och en närliggande restaurang/bar för middag/drinkar efteråt. Vi är i slutet av 20-årsåldern och föredrar upplevelser framför lyxiga restauranger. Skapa en packlista för två veckor i Europa i oktober (London, Paris, Amsterdam). Organisera efter: kläder för 10–18 °C och regn med lager på lager, toalettartiklar, anteckna vad du ska köpa där, elektronik med adaptrar, dokument med säkerhetskopior, mediciner och nödvändiga saker för dagstur. Markera handbagage kontra incheckat bagage. Föreslå 7–8 mångsidiga plagg som kan kombineras

Vanliga misstag att undvika med Claude AI-prompts

Många recensioner av Claude AI lyfter fram dessa vanliga misstag som gör promptarna mindre effektiva.

Misstag Vad händer Så här åtgärdar du det Använda konversationsflum AI slösar tid på att tolka utfyllnadstext istället för att fokusera på avsikten. Håll formuleringarna direkta och ta bort onödiga ord. Ge abstrakta mål Det är svårt att definiera vad "bättre" eller "förbättra" betyder. Förvandla vaga mål till mätbara önskemål (t.ex. ”förkorta detta med 30 %”). Överanvändning av begränsningar Överdrivna regler leder till robotliknande eller ytliga svar. Balansera tydlighet med kreativt utrymme Saknad rollkontext Utan att känna till målgruppen eller syftet saknar resultaten riktning. Berätta för Claude vem den skriver för eller varför (t.ex. "för ett e-postmeddelande till en kund"). Ignorera uppföljningsprompter Enstaka inmatningar ger sällan det bästa resultatet. Bygg vidare på tidigare svar för att förfina ton, logik eller struktur.

🔍 Visste du att? Människor tävlar bokstavligen mot varandra genom att skriva AI-prompts live på scen. Det kallas Prompt Battle, och publiken betygsätter resultaten i realtid baserat på vibbar, kaos och ren kreativitet, inte teknisk skicklighet. Ja, promptskrivning är nu officiellt en performancekonst.

Begränsningar vid användning av Claude AI

Claude AI är utformat för djupgående resonemang och naturliga konversationer, men det har fortfarande begränsningar som påverkar tillförlitligheten i vissa användningsfall. Vissa användare utforskar alternativ till Claude AI på grund av dessa begränsningar:

Användnings- och meddelandegränser : Gratis användare har dagliga meddelandekvoter, och betalda abonnemang har rullande återställningar (t.ex. var femte timme), vilket begränsar kontinuiteten.

Långsammare svar eller fördröjning under belastning : Recensioner rapporterar långsammare prestanda när systemet används intensivt, vilket kan störa arbetsflödena.

Begränsad integration och anpassning (särskilt i gratispaketet): Vissa användare säger att Claudes ekosystem har färre plugins eller djupare företagsintegration jämfört med andra.

Brister i avancerade eller nischade uppgifter: Även om den är stark i resonemang kan den ha svårt med extremt tekniska områden eller emotionella nyanser.

📖 Läs också: Hur man använder Claude Code för effektiv och korrekt kodning

Claude AI-alternativ att utforska

Här är några Claude-alternativ som kan stödja dina arbetsflöden. 👇

1. ClickUp

Varför hålla sig till en enda LLM när du kan ha den i ett AI-drivet arbetsutrymme?

Många Claude AI-alternativ fokuserar endast på att generera idéer eller skriva utkast till texter.

Det hjälper, men teamen behöver fortfarande en plats där dessa idéer omvandlas till uppgifter, godkännanden, innehållsversioner och faktisk leverans. ClickUp löser det problemet.

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Här är en närmare titt på dess AI-funktioner. 💬

Arbeta med en AI som "förstår dig" och ditt arbete

Be ClickUp Brain om uppdateringar om framsteg, med försenade och blockerade uppgifter markerade

ClickUp Brain förstår sammanhanget i ditt arbete.

Anta att en tillväxtchef frågar: Vad bromsar framstegen i arbetsytan för Q3-kampanjen? ClickUp Brain skannar uppgiftskommentarer, deluppgifter, statusar och beroenden och svarar sedan tydligt:

Otilldelade uppgifter

Saknade godkännanden

Förseningar i granskningen av innehåll

Arbetet fastnar bakom begäran om tillgångar

Blockeringsrapporten visar vem som ansvarar för åtgärderna och hur mycket tid de tar, så att teamet kan åtgärda problemen istället för att hantera det oändliga arbetet.

📌 Prova denna prompt: Granska alla uppgifter som är taggade med ”Q3-kampanj” och identifiera hinder som är grupperade under kreativitet, produkt och godkännanden.

Kom fram till rätt budskap snabbare

ClickUp Brain hjälper dig att forma riktningen och skapa starkare texter direkt i din arbetsmiljö. Du behöver inte byta flik!

Anta att ditt team förbereder lanseringen av en ny funktion. Projektledaren öppnar ett ClickUp Doc och ber ClickUp Brain att definiera kärnvärdesuttrycket, utforma olika meddelanden för olika målgrupper och skissa på berättelsens upplägg. Systemet kopplar samman berättelsen med befintliga uppgiftslistor och ansvarsfördelningar, så att ingen behöver vänta på sammanhanget senare.

📌 Prova dessa AI-skrivprompter: Definiera kärnvärdet för vår kommande lansering riktad till SaaS-team som arbetar främst på distans. Skapa tre varianter för: webbplats, säljpresentation och sociala medier

Skriv ett blogginlägg på 1000 ord om produktutveckling i distribuerade team. Lägg till tydliga rubriker och använd punktlistor + tabeller där det är möjligt

Skriv om denna paragraf så att den låter mer bestämd och fördelaktig. Ta bort utfyllnadstext

Omvandla denna kundsamtalsutskrift till tre diskussionspunkter och rekommenderad funktionspositionering

Centralisera AI-modeller i ett kontrollerat arbetsutrymme

ClickUp Brain fungerar som din dedikerade AI-arbetsyta. Upplevelsen känns stabil och grundad eftersom den hämtar sammanhang från dina uppgifter, dokument, utrymmen, kunskapsbas och anslutna verktyg.

Dessutom kan du välja den intelligens som passar situationen: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini eller DeepSeek.

Det valet är viktigt:

Strategiska berättelser flyter bättre genom Claude

Kundinriktat skrivande blir bättre med ChatGPT

Forskning och tekniska felrapporter blir tydligare med Gemini .

Högnivåsyntes fungerar tillförlitligt genom DeepSeek.

Med dess avancerade AI-sökning kan du omedelbart hitta information från uppgifter, dokument, filer och till och med externa källor som Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint och internet i stort – vilket eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg. Med webbsökningsfunktionen kan du undersöka aktuella trender, marknadsdata eller bästa praxis direkt från din arbetsyta, vilket gör det enkelt att samla in och dela insikter utan att lämna ClickUp.

ClickUp Brain erbjuder även bildgenerering från textprompter, vilket gör att du kan skapa anpassade bilder efter behov.

Skapa kraftfulla bilder med hjälp av naturliga språkprompter i ClickUp Brain.

Flytta allt ditt arbete till en enda AI-superapp

Som ClickUps fristående AI-superapp hjälper ClickUp Brain MAX:s Talk to Text dig att behålla tempot och arbeta 400 % snabbare. Du håller ned en tangent, talar naturligt och ClickUp omvandlar din röst till strukturerad text som du kan använda var du vill. Det hjälper dig också att få tillgång till flera LLM:er, generera rapporter och hämta data från din arbetsyta, allt inom ett enda gränssnitt.

Claude kan hjälpa dig att skriva när du har skrivit något, men Claude fångar inte upp tankeprocessen medan arbetet pågår. ClickUp gör det.

ClickUps bästa funktioner

Standardisera hur ditt team använder AI: Spara återanvändbara AI-prompts i ClickUp Brain så att hela teamet kan generera resultat som är anpassade efter tonfall, kundkontext och strategi.

Automatisera återkommande arbetsflöden: Förvandla vanliga kundförfrågningar, godkännanden och rapportering till repeterbara triggers med Förvandla vanliga kundförfrågningar, godkännanden och rapportering till repeterbara triggers med ClickUp Automations.

Håll leveransen igång utan manuell övervakning: Låt Låt ClickUp Ambient Agents ta över när uppgifter fastnar eller någon blir överbelastad.

Justera scheman baserat på verkliga förändringar i arbetsbelastningen: Omorganisera möten och deadlines baserat på förändrade prioriteringar i Omorganisera möten och deadlines baserat på förändrade prioriteringar i ClickUp Calendar för att automatiskt anpassa din vecka.

Omvandla samtal till tydliga nästa steg: Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att dokumentera beslut och tilldela uppföljningar direkt till uppgifter.

Översätt kundmeddelanden till strukturerade data: Klassificera sentiment, brådskande ärenden och typ av förfrågan direkt i uppgifterna med hjälp av Klassificera sentiment, brådskande ärenden och typ av förfrågan direkt i uppgifterna med hjälp av ClickUp AI Fields för att säkerställa att din pipeline återspeglar de faktiska behoven.

Ge AI tillgång till verklig kontext: Anslut Google Drive och Figma till ClickUp med Anslut Google Drive och Figma till ClickUp med ClickUp Integrations för att ge AI en komplett kontohistorik istället för isolerade uppmaningar.

Begränsningar för ClickUp

Dess funktioner och anpassningsmöjligheter kan överväldiga nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp AI?

En ClickUp-användare delar också med sig av sina erfarenheter på G2:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också verkligen säkerheten i företagsklass, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen över hela plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också verkligen säkerheten i företagsklass, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

2. ChatGPT

via ChatGPT

OpenAI:s ChatGPT kan hantera en rad olika uppgifter, från att skriva Python-skript till att planera din nästa semesterresa. Du får ett rent chattgränssnitt som inte överväldigar dig med knappar eller inställningar, vilket innebär att du kan börja arbeta omedelbart.

Dessutom lär sig minnesfunktionen dina preferenser över tid, så att du inte behöver förklara din skrivstil eller projektkrav vid varje session. ChatGPT fungerar bra för personer som vill ha flexibilitet utan att behöva förstå hur AI fungerar under huven.

ChatGPT:s bästa funktioner

Träna anpassade GPT:er på specifika kunskapsbaser eller instruktioner för att hantera nischade uppgifter som granskning av CV eller modifiering av recept.

Ladda upp flera filtyper samtidigt – PDF-filer, kalkylblad, bilder – och korsreferera information mellan dem i en enda konversation.

Använd avancerad dataanalys för att köra Python-kod på uppladdade datamängder och skapa visualiseringar och statistiska sammanfattningar utan att behöva koda själv.

Få tillgång till ChatGPT via API-integrationer för att bädda in svar direkt i dina egna applikationer eller automatiserade arbetsflöden.

ChatGPT:s begränsningar

Gratis användare får långsammare modeller under perioder med hög belastning, vilket inträffar oftare än man skulle kunna tro.

Bildgenerering har fler begränsningar än dedikerade verktyg, vilket innebär att AI-bildprompter som andra plattformar hanterar utan problem avvisas.

Svarskvaliteten varierar beroende på vilken modellversion du faktiskt pratar med vid ett givet tillfälle.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 045+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En användarrecension säger:

Ibland tappar den sammanhanget, vilket stör det övergripande flödet. Tidigare versioner var benägna att hallucinera och fabricerade ofta information. När jag till exempel bad om bokrekommendationer föreslog den ibland titlar som inte finns i verkligheten. Dessutom, när jag använder den för att generera kod, försäkrar den mig ofta att koden kommer att fungera, men i praktiken fungerar den inte som utlovat.

Ibland tappar den sammanhanget, vilket stör det övergripande flödet. Tidigare versioner var benägna att hallucinera och fabricerade ofta information. När jag till exempel bad om bokrekommendationer föreslog den ibland titlar som inte finns i verkligheten. Dessutom, när jag använder den för att generera kod, försäkrar den mig ofta att koden kommer att fungera, men i praktiken fungerar den inte som utlovat.

3. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini utnyttjar företagets enorma informationsindex och kopplas direkt till din Google Workspace. Om du använder Gmail, Drive och Docs i din vardag kan Gemini söka igenom dessa appar för att hitta det du behöver.

De multimodala funktionerna är också solida. Du kan ladda upp videor, bilder och dokument samtidigt, vilket är praktiskt för komplexa projekt. Med det sagt känns det ibland som att Google fortfarande håller på att fundera ut vad Gemini ska vara. Funktionsuppsättningen utökas regelbundet, men upplevelsen kan kännas ojämn jämfört med skrivassistansverktyg som har haft mer tid att mogna.

Google Gemini bästa funktioner

Bearbeta videoinnehåll direkt genom att ladda upp filer eller dela YouTube-länkar för att extrahera viktiga ögonblick, teman eller specifika tidsstämplar.

Använd Gems för att skapa personliga AI-versioner anpassade för olika ändamål, till exempel som brainstormingpartner, karriärcoach eller innehållsredaktör.

Samarbeta i Gemini-konversationer genom att dela dem med teammedlemmar som kan fortsätta tråden och lägga till egna frågor.

Exportera kodavsnitt som Gemini genererar direkt till Google Colab-anteckningsböcker för omedelbar testning och iteration.

Begränsningar för Google Gemini

Svaren är konservativa och undviker ibland nyanserade synpunkter eller kreativa vinklar.

Tack vare den omfattande integrationen med Googles ekosystem förbinder du dig i princip till hela deras produktsortiment.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (275+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

En användarrecension säger:

Jag uppskattar verkligen Gemini:s sömlösa integration med Google-appar som Gmail och Google Drive, vilket gör att jag kan skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta dokument och arbeta med innehåll utan att behöva växla mellan olika verktyg, vilket sparar mig mycket tid och gör mina dagliga uppgifter mycket smidigare.

Jag uppskattar verkligen Gemini:s sömlösa integration med Google-appar som Gmail och Google Drive, vilket gör att jag kan skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta dokument och arbeta med innehåll utan att behöva växla mellan olika verktyg, vilket sparar mig mycket tid och gör mina dagliga uppgifter mycket smidigare.

🧠 Kul fakta: Prompts studeras nu ur ett säkerhetsperspektiv. Det brittiska AI Safety Institute har upptäckt att även grundläggande prompts kan kringgå säkerhetsåtgärder i LLM, vilket visar att utformningen av prompts är kreativ + en riskfaktor.

4. Perplexity AI

via Perplexity AI

Perplexity AI kallar sig själv för en svarsmotor, och det stämmer. Varje svar innehåller källhänvisningar som visar exakt var informationen kommer ifrån. Du får också olika söklägen beroende på vad du är ute efter: Quick för snabba svar, Pro för djupare analys med hjälp av starkare modeller och Focus-lägen som fokuserar på specifika källtyper.

Perplexity fungerar bäst som en forskningskompanjon snarare än en kreativ partner. Be AI att skriva en dikt eller brainstorma kampanjidéer, så kommer du att märka skillnaden. Men för att snabbt samla in fakta? Då levererar den precis vad du behöver.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Skapa samlingar för att organisera forskningstrådar efter ämne och bjud in medarbetare att bidra med frågor och resultat inom delade utrymmen.

Använd Pro Search med o1-mini-resonemang för att hantera komplexa problem i flera steg som kräver djupare logisk analys utöver enkel informationshämtning.

Ladda ner kompletta söktrådar som formaterade dokument för att bevara forskningen med citat intakta för rapporter eller presentationer.

Fäst ofta använda källor i en konversation så att Perplexity prioriterar dem när den svarar på efterföljande relaterade frågor.

Begränsningar för Perplexity AI

Stödet för filuppladdning är fortfarande grundläggande, så komplex dokumentanalys fungerar inte lika smidigt som på andra plattformar.

Kreativa förfrågningar känns stela och oinspirerade eftersom verktyget optimeras för noggrannhet framför fantasi.

Pro-sökningskvoter begränsar din dagliga användning även på betalda abonnemang, vilket blir irriterande under intensiva forskningssessioner.

Du kan inte ställa in anpassade instruktioner eller skapa personas för att skräddarsy svarsstilar för olika projekt.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Enterprise Max: 325 $/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Perplexity är dess snabbhet och precision när det gäller att hämta information. Det kombinerar kraften i en AI-språkmodell med webbsökning i realtid, vilket innebär att jag får uppdaterade, källhänvisade svar nästan omedelbart. Det är utmärkt för snabb research, faktagranskning och utforskning av ämnen utan att gå vilse i dussintals webbläsarflikar. Jag uppskattar också det rena, distraktionsfria gränssnittet och hur det citerar sina källor på ett transparent sätt.

Det jag gillar mest med Perplexity är dess snabbhet och precision när det gäller att hämta information. Det kombinerar kraften i en AI-språkmodell med webbsökning i realtid, vilket innebär att jag får uppdaterade, källhänvisade svar nästan omedelbart. Det är utmärkt för snabb research, faktagranskning och utforskning av ämnen utan att gå vilse i dussintals webbläsarflikar. Jag uppskattar också det rena, distraktionsfria gränssnittet och hur det citerar sina källor på ett transparent sätt.

5. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilots inbyggda tillvägagångssätt förändrar ditt sätt att arbeta. Analyserar du försäljningsdata i Excel? Copilot kan upptäcka trender och skapa diagram baserat på naturliga språkförfrågningar. Skriver du en presentation i PowerPoint? Beskriv vad du behöver, så genererar det bilder från grunden.

Det finns även en fristående chattversion, men det verkliga värdet visar sig i Microsoft 365-apparna där Copilot automatiserar tråkiga delar av ditt arbetsflöde. Nackdelen? Du måste redan betala för Microsoft 365, och sedan lägger Copilot till ytterligare ett abonnemang. Små team eller enskilda användare kan tycka att prisstrukturen är svår att motivera om de inte är djupt engagerade i Microsofts ekosystem.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Referera till specifika SharePoint-dokument eller OneDrive-mappar i dina uppmaningar så att Copilot hämtar kontext från din organisations faktiska filer.

Använd Copilot Lab-prompter som startmallar för vanliga affärsscenarier som konkurrensanalyser eller projektstart.

Spåra ändringar och förslag som Copilot gör i Word-dokument genom standardrevisionshistoriken så att du behåller fullständig versionskontroll.

Schemalägg automatiska sammanfattningsmejl i Outlook som sammanställer mötesanteckningar, åtgärdspunkter och beslut från dina Teams-konversationer.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Effektiviteten varierar kraftigt beroende på vilken Microsoft-applikation du använder för tillfället.

Personer som inte är bekanta med Microsofts ekosystem står inför en brantare anpassningsperiod när de ska lära sig både apparna och AI-funktionerna.

Priser för Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $/månad

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (125+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med Microsoft Copilot är hur smidigt det integreras med Microsoft 365-applikationer som Word, Excel och Outlook. Det sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör det mycket enkelt att använda, även för någon som inte är särskilt tekniskt kunnig. För repetitiva eller forskningsintensiva uppgifter känns det som att ha en personlig assistent inbyggd i min arbetsplats, vilket förbättrar både produktiviteten och fokus.

Det jag gillar mest med Microsoft Copilot är hur smidigt det integreras med Microsoft 365-applikationer som Word, Excel och Outlook. Det sparar tid genom att generera utkast, analysera data och sammanfatta långa trådar eller dokument på några sekunder. De naturliga språkprompterna gör det mycket enkelt att använda, även för någon som inte är särskilt tekniskt kunnig. För repetitiva eller forskningsintensiva uppgifter känns det som att ha en personlig assistent inbyggd i min arbetsplats, vilket förbättrar både produktiviteten och fokus.

Gå bortom enmodells-tänkandet med ClickUp

Bra Claude AI-prompter formar bättre tänkande. Även om det kan hjälpa dig att utforska idéer, skriva utkast eller testa riktlinjer, behöver du fortfarande en plats där arbetet kan gå framåt.

ClickUp gör det enkelt. Det samlar planering, skrivande, samarbete och leverans i ett enda arbetsutrymme. Och du är inte begränsad till en enda AI-modell. Du kan växla mellan Claude, ChatGPT och Gemini beroende på vad situationen kräver.

Strategi, utkast, finputsning, forskning – allt på ett och samma ställe där du redan har dina uppgifter, dokument, beslut och tidsplaner.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅