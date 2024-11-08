De 10 bästa AI-verktygen för att skapa arbetsflöden för effektivare processer

Som professionell inom innehållsmarknadsföring är kaos min största fiende när det gäller produktivitet. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att leda team utan tydliga uppgifter och ansvarsområden – det är ett recept på katastrof.

Lyckligtvis hjälper en AI-arbetsflödesgenerator mig att övervinna oordning. Dessa verktyg presenterar processer i överskådliga visuella format, vilket gör att jag kan hålla koll på allt.

Om kaoset härskar i din organisation har vi sammanställt en lista över arbetsflödesgeneratorer som kommer att förenkla ditt liv.

Är du redo att utforska dina alternativ? Låt oss dyka in. 🤿

Vad ska du leta efter i AI-arbetsflödesgeneratorer?

Innan jag delar med mig av mina bästa val av AI-arbetsflödesgeneratorer, här är en lista över viktiga faktorer att tänka på när man letar efter en bra AI-arbetsflödesgenerator.

Användarvänlighet: Leta efter en AI-arbetsflödesgenerator med ett intuitivt gränssnitt. Drag-and-drop-byggare och andra visuella AI-verktyg som inte kräver mycket kodning är enkla val.

Anpassningsbarhet: Se till att AI-arbetsflödesgeneratorn möjliggör anpassning av arbetsflödet efter dina behov.

AI-integration: Välj en AI-arbetsflödesgenerator med robusta artificiella intelligensfunktioner som förenklar automatiseringen. Från Välj en AI-arbetsflödesgenerator med robusta artificiella intelligensfunktioner som förenklar automatiseringen. Från att generera arbetsflöden för maximal effektivitet till att automatisera innehållsskapande eller datasammanfattning, AI gör det snabbare att skapa arbetsflöden och hjälper dig att spara tid.

Samarbetsfunktioner: Välj en AI-arbetsflödesgenerator som erbjuder samarbete i realtid, så att teammedlemmarna kan bidra var de än befinner sig.

Integration med andra appar: Flödesschemakonstruktören bör integreras sömlöst med andra verktyg som databaser och kommunikationsappar för smidigare arbetsflöden i alla dina system.

🧠 Kul fakta: Att automatisera arbetsflöden med AI kan minska pappersanvändningen avsevärt, vilket bidrar till en mer miljövänlig verksamhet.

De 10 bästa AI-arbetsflödesgeneratorerna

Låt oss gå rakt på sak. Om du är redo att förbättra ditt arbetsflöde har mitt team på ClickUp och jag sammanställt de tio bästa AI-arbetsflödesgeneratorerna för att hjälpa dig att komma igång. 👇

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning med automatisering av arbetsflöden)

Gör det enkelt att förbättra effektiviteten med ClickUps arbetsflödes- och projektledningsfunktioner.

ClickUp är en mångsidig projektledningsplattform och utan tvekan ett av de bästa produktivitetsverktygen på marknaden. Det hjälper dig att organisera ditt arbete och dina medarbetare på ett och samma ställe, vilket öppnar upp oändliga möjligheter.

Plattformen erbjuder en robust uppsättning funktioner för att öka produktiviteten och effektivisera verksamheten. Den ger användarna möjlighet att optimera arbetsflöden, automatisera repetitiva uppgifter och utnyttja AI för att förenkla olika processer.

ClickUp-automatiseringar

Automatisera dina arbetsflöden med ClickUp Automations för att öka produktiviteten och minska manuellt arbete.

ClickUp Automations är viktigt för team som vill minska manuellt arbete och öka produktiviteten. Denna funktion gör det möjligt för användare att skapa anpassningsbara arbetsflöden som är skräddarsydda efter deras specifika behov.

Du kan ställa in triggare och åtgärder som utförs automatiskt, så att ditt team kan koncentrera sig på mer värdefulla aktiviteter istället för att fastna i rutinuppgifter.

Du kan till exempel automatisera aviseringar när en uppgiftsstatus ändras eller skapa påminnelser om kommande deadlines. Denna funktion är särskilt fördelaktig för hantering av projekt med flera rörliga delar.

Anpassa automatiseringarna perfekt till ditt teams arbetsflöde med ClickUp Automations.

Vi har nyligen konfigurerat en av mina favoritfunktioner i ClickUp. Om vi till exempel anger en status för fakturering genererar vår bokförare automatiskt en faktura i QuickBooks, och sedan behöver vi bara klicka på Skicka så skickas fakturan ut. Det har verkligen sparat många timmar.

Vi har nyligen konfigurerat en av mina favoritautomatiseringar i ClickUp hittills. Om vi till exempel anger en status för fakturering genererar vår bokförare automatiskt en faktura i QuickBooks, och sedan behöver vi bara klicka på Skicka så skickas fakturorna ut. Det har verkligen sparat många timmar.

ClickUp Brain

För att ytterligare förfina genereringen av arbetsflöden utnyttjar ClickUp Brain kraften i AI. ClickUp Brain är ett AI-assistentverktyg som hjälper till att skapa effektiva arbetsflöden genom att assistera användare med att utforma innehåll, brainstorma idéer och genomföra forskning.

Med AI-textbaserade uppmaningar kan ClickUp Brain generera utkast och sammanfatta data, vilket effektiviserar innehållsproduktion och forskningsuppgifter.

Använd ClickUp Brain för effektivt innehållsskapande och forskning för att förbättra ditt arbetsflöde.

Om du till exempel behöver sammanställa omfattande information för ett projekt kan ClickUp Brain snabbt generera ett första utkast baserat på dina uppgifter. Denna funktion sparar tid och förbättrar kvaliteten på ditt resultat med sina intelligenta förslag.

ClickUp erbjuder mer än bara automatisering och AI för att effektivisera dina verksamheter. Det tillhandahåller även samarbetsverktyg för att förbättra kreativiteten, brainstorming och tydligheten i arbetsflödet. Var och en av dessa verktyg spelar en unik roll för att underlätta effektivare arbetsflöden. Låt oss utforska hur.

Samarbeta visuellt med klisterlappar och mycket mer med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett dynamiskt utrymme för team att samarbeta i realtid. Dessa digitala tavlor utgör en interaktiv plattform där idéer kan brainstormas, organiseras och omvandlas till genomförbara uppgifter.

Oavsett om ditt team arbetar på distans eller på kontoret kan alla delta i brainstorming-sessioner med hjälp av whiteboards, precis som om de befann sig i samma rum.

Whiteboard-funktionen? Jag är helt besatt av den. Det här verktyget användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ ytterligare.

Whiteboard-funktionen? Jag är helt besatt av den. Det här verktyget användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ ytterligare.

Förändra hur ditt team arbetar tillsammans med ClickUp Whiteboards

När du utvecklar idéer och koncept på whiteboardtavlan kan du omedelbart konvertera dem till ClickUp-uppgifter och integrera dem sömlöst i projektets arbetsflöde.

ClickUp Mind Maps är ett annat kraftfullt verktyg för att strukturera arbetsflöden.

Visualisera arbetsflöden och bryt ner komplexa projekt med ClickUp Mind Maps för bättre tydlighet och samordning.

Mind Maps är idealiska för att bryta ner komplexa projekt i hanterbara komponenter. Du kan börja med ett centralt koncept och kartlägga relaterade uppgifter, milstolpar och beroenden på ett visuellt tydligt och organiserat sätt.

Detta verktyg är praktiskt för projektledare som behöver dela upp mångfacetterade projekt och för team som arbetar med produktutveckling och processoptimering.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden utan ansträngning: Förenkla återkommande uppgiftsfördelningar, justeringar av förfallodatum och statusändringar med automatiseringar.

Utnyttja AI för smartare arbete: Använd AI-drivna textprompter för att få hjälp med skrivande, forskning och datasammanfattning med Brain.

Skapa innehåll direkt: Skapa automatiskt idéer och innehåll för uppgifter som rapporter, e-postmeddelanden och dokumentation.

Samarbeta visuellt med tydlighet: Skissa upp projektplaner och länka dem direkt till uppgifter med hjälp av whiteboards och mind maps.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen saknar några av de avancerade funktionerna som finns i desktopversionen, vilket kan påverka produktiviteten när du arbetar på resande fot.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (9 880+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 260+ recensioner)

2. Lucidchart (bäst för intuitiv visualisering av flödesscheman)

Lucidchart är en AI-flödesschema-generator med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper dig att snabbt skapa flödesscheman, diagram och till och med tankekartor.

Dess funktion för samarbete i realtid gör det möjligt för dig och ditt team att smidigt skapa flödesscheman och förbättra flödesscheman. Dessutom skapar dess AI-drivna förslag arbetsflöden som är anpassade efter dina behov.

Lucidcharts bästa funktioner

Arbeta med ditt team i realtid på samma AI-genererade flödesscheman, oavsett var de befinner sig.

Anslut Lucid till AI-integrationer som Lucid Custom GPT och Microsoft Graph Connector för att sammanfatta arbetet och snabbt hitta dokument.

Ange din API-nyckel för att interagera med stora språkmodeller på Lucidchart-canvasen och testa olika modeller, uppmaningar och inmatningar.

Lucidcharts begränsningar

Användningen innebär en brant inlärningskurva

Vissa användare rapporterar att det går trögt att hantera komplexa diagram och AI-flödesscheman med flera medarbetare.

Lucidcharts priser

Gratis för alltid

Individuell: 9 $/månad

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 5 680 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

3. EdrawMax (bäst för kraftfulla diagram med AI-förbättrade mallar)

EdrawMax hanterar allt från enkla AI-flödesscheman till komplexa tekniska diagram. Med dess AI-funktion kan du skapa och redigera diagram, formatera diagram eller ändra text med bara ett klick.

Dessutom erbjuder plattformen ett omfattande bibliotek med arbetsflödesmallar, vilket ger dig en flygande start på dina projekt när du använder dess AI-drivna flödesschema-generator.

EdrawMax bästa funktioner

Justera automatiskt avstånd och justering för att hålla dina diagram snygga och professionella med Smart Formatting.

Få tillgång till nischade symboler för teknik, arkitektur och IT-arbetsflöden med EdrawMax anpassningsbara symbolbibliotek.

Exportera enkelt dina AI-genererade arbetsflöden till redigerbara format som Visio, Word och Excel.

Begränsningar för EdrawMax

OCR-bild-till-text-funktionen känner inte alltid igen tecken korrekt.

AI-flödesscheman kan vara överväldigande för användare utan teknisk bakgrund på grund av deras komplexitet.

Priser för EdrawMax

För team: 8,43 $/månad per användare (faktureras årligen för 5 användare)

För företag: Anpassade priser

EdrawMax-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. Miro (bäst för gemensam brainstorming med smarta kopplingar)

Miros Intelligent Canvas gör brainstorming, planering och processflöden roliga. Denna funktion använder AI för att automatiskt omvandla idéer till prototyper, briefs, planer eller diagram.

Oavsett om du arbetar med mind mapping, wireframing eller skapar detaljerade arbetsflöden, hjälper Miros AI dig genom att erbjuda smarta kopplingar mellan idéer och automatiskt organisera dina tavlor.

Miros bästa funktioner

Gruppera relaterade idéer och datapunkter på dina tavlor och flödesscheman för bättre organisation med hjälp av AI-driven klustring.

Få förslag på optimala former, kopplingar och layouter för dina arbetsflöden med smarta diagramfunktioner.

Analysera möten och brainstorming-sessioner med AI för att generera omedelbara sammanfattningar med viktiga slutsatser och praktiska insikter.

Miro-begränsningar

Att hantera styrelser och team tillsammans kan vara besvärligt

Exportfunktionen saknar flexibilitet, vilket hindrar användare från att välja specifika arbetsflödeselement och bestämma deras ordning när de genererar ett PDF-dokument.

Miro-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 590 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 570+ recensioner)

💡 Proffstips: Se till att ditt team är utbildat i att använda AI-automatiseringsverktygen effektivt. Ett kunnigt team kan tillämpa AI mer effektivt, vilket leder till bättre arbetsflödeshantering.

5. Airtable (bäst för flexibel projektledning som kombinerar kalkylblads- och databasfunktioner)

Airtable kombinerar enkelheten i ett kalkylblad med kraften i en databas. Med Airtable kan du skapa anpassade gränssnitt och vyer som är skräddarsydda efter ditt teams behov för att visualisera komplex information. Du kan också bygga intuitiva appar från dina data via Airtable Cobuilder.

Airtables bästa funktioner

Automatisera rutinuppgifter och arbetsflöden baserat på triggare och åtgärder som du ställer in.

Skapa skräddarsydda vyer och instrumentpaneler för specifika teambehov enligt dina specifikationer.

Skapa insikter och visuella rapporter som belyser viktiga datatrender, vilket underlättar beslutsfattandet.

Airtables begränsningar

Många användare har uttryckt behovet av ytterligare kalkylbladsfunktioner som cellformler och drag-down-alternativ.

Avancerade funktioner som gör Airtable värdefullt kräver en betydande tidsinvestering för att bemästra och konfigurera.

Airtable-priser

Gratis för alltid

Team: 20 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: 45 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företagsklass: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 360 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 070+ recensioner)

🧠 Kul fakta: AI-arbetsflödesverktyg förändrar nu en rad olika branscher! Inom hälso- och sjukvården effektiviserar de hanteringen av patientdata, medan de inom idrotten optimerar idrottares scheman för att uppnå bästa möjliga prestanda.

6. Zapier (Bäst för enkel automatisering av arbetsflöden i tusentals appar)

Zapier automatiseringsfunktioner underlättar skapandet av smidiga arbetsflöden genom att samla dina appar och tjänster under ett och samma tak. Med dess artificiella intelligensverktyg kan du generera Zaps – automatiserade arbetsflöden som kopplar samman olika applikationer för att få arbetet gjort snabbare.

Verktygets AI hjälper dig att identifiera de bästa triggarna och åtgärderna baserat på dina användningsmönster för att förenkla automatiseringen av arbetsflödet. Om du till exempel brukar exportera och dela en tabell när du klickar på spara-knappen, skapar Zapier automatiskt en automatisering för det.

Zapier bästa funktioner

Använd kombinationen Zapier och Assistant API för flera användningsfall, såsom snabb API-analys, sammanfattningar av Zoom-möten och mycket mer.

Skapa omfattande tabeller från spridda datamängder med en prompt så att AI kan sköta arbetet åt dig.

Kom igång med ditt arbetsflöde direkt med Copilot, en AI-assistent som skapar Zaps, genererar kod och skapar anpassade åtgärder efter dina behov.

Zapier-begränsningar

Begränsningar på antalet Zaps du kan skapa per sekund kan vara problematiska när du arbetar med bulkoperationer.

Zapier-priser

Gratis: 0 dollar

Professional: Från 30 $/månad

Team: Från 104 dollar

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7 (2 860+ recensioner)

7. ProcessMaker (Bäst för effektiv processskapande med prediktiv analys)

ProcessMaker använder AI för att omvandla beskrivningar till praktiska processer, vilket effektiviserar automatiseringen av arbetsflöden och sparar tid.

Plattformens AI-funktioner förbättrar processautomatiseringen med prediktiv analys och smarta förslag. Oavsett om du vill automatisera uppgifter eller visualisera komplexa processer erbjuder ProcessMaker innovativa lösningar för att öka produktiviteten.

ProcessMakers bästa funktioner

Analysera dina arbetsflöden med maskininlärningsfunktioner och få förslag på hur du kan omforma dem för bättre effektivitet.

Förutse processresultat och identifiera potentiella flaskhalsar innan de uppstår med prediktiv analys.

Effektivisera arbetsflöden och implementera skräddarsydda lösningar för varje avdelning

ProcessMaker-begränsningar

Många användare uttrycker missnöje med de begränsade designalternativen för formulär och skärmar.

Prestandaproblem uppstår när man kör komplexa arbetsflöden eller stora projekt.

Priser för ProcessMaker

Anpassad prissättning

ProcessMaker-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (170+ recensioner)

📖 Läs också: 10 sätt att bli mer produktiv på jobbet

8. Trello (bäst för visuell projektledning med tavlor och automatisering av uppgifter)

Trello utmärker sig genom sin enkla design, som gör det lätt för användarna att hantera sina arbetsflöden. Plattformen har tavlor, listor och kort som är ordnade i ett överskådligt gränssnitt, så att du enkelt kan organisera dina uppgifter.

Dessutom möjliggör Trello effektiv automatisering av uppgifter. Du kan ställa in regler som automatiskt flyttar kort mellan tavlor när det sker en förändring i uppgiftsstatus, vilket gör det enkelt att övervaka teamets framsteg och förbättra det tvärfunktionella samarbetet.

Trellos bästa funktioner

Hantera sprintar och mål samtidigt som du justerar deadlines när prioriteringarna ändras.

Generera nya och spännande idéer för alla uppmaningar eller scenarier med Atlassian Intelligence.

Använd instrumentpaneler för att få en översikt över projekten och visualisera viktiga mätvärden.

Trellos begränsningar

Inget stöd för uppgiftsberoenden, vilket gör det svårt att visualisera och hantera projekt där uppgifterna är beroende av varandra.

Begränsade rapporteringsfunktioner om inte ytterligare power-ups används

Varje Trello-konto har en begränsning på antalet kommandon som kan utföras varje månad.

Trellos priser

Gratis plan

Standard: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premium: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 17,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 230 recensioner)

9. Notion (Bästa allt-i-ett-arbetsytan för anteckningar, uppgifter och projektledning)

Notion är en bra AI-arbetsflödesgenerator som kombinerar projektledning och kreativa uppgifter i en lättanvänd plattform. Den hjälper team att effektivisera sina arbetsflöden, så att allt från brainstorming till projektgenomförande känns enkelt.

Dess AI-funktioner gör att du kan automatisera olika uppgifter, vilket innebär att du lägger mindre tid på rutinmässiga aktiviteter och mer tid på det som är viktigt.

Notions bästa funktioner

Skapa diagram och flödesscheman för att förbättra dina dokument med visuella hjälpmedel.

Få snabba projektuppdateringar, skapa åtgärdspunkter, effektivisera teamkommunikationen och mycket mer.

Chatta om nästan vad som helst med Notion AI baserat på ChatGPT och Claude för att snabba upp ditt arbete.

Begränsningar i Notion

Automatiseringar är strikt händelsebaserade, vilket innebär att de endast kan utföras när en specifik händelse inträffar.

Användare har upplevt prestandaproblem med stora databaser eller komplexa sidor.

Notion-priser

Gratis plan

Plus: 10 USD/månad per plats

Företag: 15 USD/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till för 8 $/månad per plats (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 790 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

10. Microsoft Power Automate (bäst för att automatisera arbetsflöden i Microsoft- och tredjepartsapplikationer)

Microsoft Power Automate är en process- och arbetsflödesautomatiseringsprogramvara i företagsklass som automatiserar en mängd olika affärsprocesser.

Det kan skapa komplexa automatiseringar och arbetsflöden för system, desktop-appar och webbplatser med AI och digital och robotiserad processautomatisering (RPA). Du kan använda det för till exempel SAP-upphandling, upprättande av godkännandeprocesser, dokumentautomatisering och mycket mer.

Microsoft Power Automates bästa funktioner

Skalera automatiseringen i hela organisationen med inbyggd säkerhet, styrning och 360-graders övervakning.

Analysera arbetsflöden och ge rekommendationer för att optimera dina processer med verktygets AI.

Automatisera manuella uppgifter på din dator med RPA för att förbättra den operativa effektiviteten.

Begränsningar för Microsoft Power Automate

Oavsett licensiering kan arbetsflöden inte överstiga 100 000 förfrågningar under en fem minuters period.

Varje flöde kan innehålla maximalt 500 åtgärder och inbäddade åtgärder är begränsade till åtta nivåer.

Antalet anpassade kopplingar som skapas från webb-API:er är begränsat, vilket påverkar integrationsmöjligheterna.

Priser för Microsoft Power Automate

Gratis provperiod

Power Automate Premium: 15 USD/månad per användare

Power Automate Process: 150 USD/månad per bot

Power Automate Hosted Process: 215 USD/månad per bot

Betyg och recensioner för Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

💡 Proffstips: AI-arbetsflöden är inte ett verktyg som man kan ställa in en gång för alla. Övervaka regelbundet deras prestanda och finjustera inställningarna för ännu bättre resultat.

Skapa perfekta arbetsflöden med ClickUp

Att generera arbetsflöden ger dig massor av fördelar. Från att göra ditt arbete mer organiserat och klara deadlines till att få alla på samma sida, de är grunden för effektivitet och produktivitet.

Men bättre arbetsflöden är inte det enda som löser alla dina projektledningsbehov. Du behöver något mer omfattande, mer komplett.

Det är där ClickUp kommer in. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa AI-arbetsflöden och allt däremellan. Med ClickUp Brain är det enkelt att skapa arbetsflöden. Använd det tillsammans med dashboards, whiteboards och mind maps för att ge ditt team förutsättningar att lyckas.

Vad väntar du på?

Registrera dig gratis på ClickUp idag!