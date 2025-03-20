De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Avoma 2025

Avoma, känt för sina funktioner för mötesinspelning, transkribering och teamsamarbete, är ett populärt val för många team. Medan det fungerar bra för vissa team, kanske andra tycker att det inte uppfyller alla krav.

Kanske passar Avoma inte riktigt in i dina arbetsflöden, eller kanske letar du efter djupare integrationer, avancerade funktioner för delning av anteckningar eller intäktsanalysfunktioner som är skräddarsydda för dina försäljnings- eller kundframgångsprocesser.

Den goda nyheten? Du behöver inte kompromissa.

I den här artikeln diskuterar vi några av de bästa alternativen till Avoma och går igenom deras viktigaste funktioner, styrkor och idealiska användningsområden. Vi har gjort grovjobbet åt dig, så fortsätt läsa för att se vilka verktyg som kan fungera bäst för dina möten och öka din produktivitet!

⏰ 60-sekunders sammanfattning I takt med att företag strävar efter smidig kommunikation och ökad produktivitet fortsätter efterfrågan på möteslösningar som Avoma att öka. I den här bloggen utforskar vi de 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Avoma för säljare. ClickUp : Det bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete

Fireflies. ai: Bäst för anteckningar och samarbete

Fathom: Bäst för att fånga upp försäljningsinsikter och sammanfattningar av samtal

Gong. io: Bästa plattformen för konversationsanalys och säljinformation

Otter. ai: Bästa AI-drivna transkribering och samarbete för möten

Wingman: Bästa plattformen för konversationsanalys för försäljningscoaching i realtid

Salesloft: Bästa AI-drivna plattformen för säljengagemang för förbättrad prestanda

Chorus. ai: Bästa verktyget för konversationsanalys för att optimera säljkonversationer

Tactiq: Bästa verktyget för mötesanteckningar för transkribering i realtid och uppgiftshantering

MeetGeek. ai: Bästa AI-mötesassistenten för transkriptioner och insikter

Grain: Bästa AI-mötesinspelaren för höjdpunkter och samarbete

Vad ska du leta efter i Avoma-alternativ?

Rätt möteshanteringsprogramvara bör passa din unika arbetsstil och uppfylla viktiga standarder som säkerhet och efterlevnad. Det finns också några andra viktiga faktorer att tänka på som kan göra stor skillnad:

Kärnfunktioner: Ditt verktyg ska göra möten smidiga. Det måste erbjuda noggrann inspelning och transkription samt AI-drivna insikter för att lyfta fram trender och Ditt verktyg ska göra möten smidiga. Det måste erbjuda noggrann inspelning och transkription samt AI-drivna insikter för att lyfta fram trender och automatiserade sammanfattningar som sparar dig från att behöva spela upp långa inspelningar.

Skalbarhet och anpassning: När medelstora företag växer ökar också deras behov. Leta efter en plattform som kan skalas upp i takt med er, oavsett om det handlar om att lägga till fler användare eller hantera mer komplexa arbetsflöden. Det är ett plus om ni kan anpassa den efter hur ert team vill arbeta.

Djup integration med affärsverktyg: Överväg verktyg som integreras med din befintliga teknikstack utöver CRM-system, såsom verktyg för uppgiftshantering (ClickUp), videokonferensplattformar (Zoom, MS Teams), e-postklienter (Gmail, Outlook) och kunskapsbaser (Confluence).

Transparent prissättning och värde: Oavsett hur bra ett verktyg är måste det passa din budget. Leta efter transparent prissättning utan dolda avgifter. En gratis provperiod eller demo är också till hjälp; du kan testa det och se om det verkligen fungerar för ditt team.

De 11 bästa Avoma-alternativen i korthet

Här är en översikt över de bästa AI-drivna mötesassistentprogrammen som hjälper dig att hitta det som passar bäst för ditt teams behov!

Namn Bäst för Viktiga funktioner ClickUp Omfattande möten, uppgiftshantering och samarbete Uppgiftsorganisation, möteshantering och automatisering av arbetsflöden Fireflies. ai Mötesassistent för inspelning och transkription CRM-integration och praktiska mötesreferat Fathom Försäljningsinsikter och sammanfattningar av samtal CRM-synkronisering och försäljningsspecifika mallar Gong. io Djupgående konversationsanalys och försäljningsinformation Analys av kundinteraktioner och AI-drivna insikter Otter. ai Transkription och samarbete i realtid Exakta transkriptioner med smidig kalenderintegration Wingman Realtidsförsäljningscoaching och konversationsanalys Live-coaching och prestationsuppföljning under samtal Salesloft AI-driven försäljningsengagemang och pipelinehantering Automatiserad kommunikation och informationsspridning Chorus. ai Optimera säljsamtal och samtalsanalys Spårning av säljsamtal och optimering av teamstrategier Tactiq Transkribering i realtid och uppgiftsorganisation Team som vill skapa genomförbara uppgifter och fånga möteshöjdpunkter MeetGeek. ai AI-driven transkribering av möten och uppföljningsinformation Djupgående mötesanalys och enkel delning av insikter Grain Spela in och dela höjdpunkter och feedback från möten Team som fokuserar på att samla in kundfeedback och dela viktiga ögonblick

De 11 bästa alternativen till Avoma

Vi har samlat 11 av de bästa alternativen till Avoma, alla med unika funktioner och möjligheter för att möta olika behov. Från bättre integrationer och transkriptionsnoggrannhet till avancerade AI-genererade anteckningar och konversationsinsikter – dessa alternativ har allt du behöver.

1. ClickUp (Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som revolutionerar hur team hanterar projekt, dokument och kommunikation – allt i en enda plattform som drivs av AI.

ClickUp Sales Management Software använder AI för att förbättra möteseffektiviteten och det övergripande samarbetet. Med AI-drivna funktioner kan team analysera datatrender för att prognostisera försäljningsresultat och identifiera potentiella utmaningar innan de uppstår.

Möt ClickUps AI Notetaker, din bästa vän för möten! Den fångar upp allt som är viktigt – från åtgärdspunkter till viktiga beslut – så att du kan vara engagerad utan att oroa dig för att missa något.

Efter varje samtal får du en tydlig och strukturerad sammanfattning och transkription av vad som diskuterats. Det innebär att du slipper tolka otydliga anteckningar i efterhand!

Det som verkligen utmärker ClickUp AI Notetaker är hur det smidigt integreras med resten av ditt arbete i ClickUp. AI Notetaker kan automatiskt skapa uppgifter från dina mötesdiskussioner eller dela sammanfattningen direkt till din teamchatt. På så sätt håller alla sig uppdaterade och ingenting faller mellan stolarna.

Få transkriptioner av möten och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

Dessutom kan AI automatisera rutinmässiga processer, såsom att schemalägga möten och skicka påminnelser, baserat på teamets tillgänglighet och preferenser. Detta minskar den tid som läggs på att koordinera logistiken och gör det möjligt för teammedlemmarna att koncentrera sig på att samarbeta effektivt kring affärer.

Länka dagordningar, anteckningar och uppföljningar till uppgifter med ClickUp Meetings

Du kan också använda ClickUp Meetings rich text-redigerare för att skriva anteckningar, lägga till kommentarer och tagga teammedlemmar för specifika uppföljningar under möten. Och om något behöver göras efter mötet? Du kan tilldela uppgifter direkt från mötesanteckningarna.

Du behöver inte längre leta igenom spridda anteckningar; allt är strukturerat och klart att delas med intressenterna.

ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, låter dig snabbt sammanfatta mötesanteckningar, kontrollera grammatik och till och med skriva utkast till uppföljningsmejl eller rapporter. Denna funktion fungerar sömlöst med realtidssamarbete i ClickUp Docs, vilket gör att allt hålls strukturerat, organiserat och lätt att hitta.

Få omedelbar insikt i möten med ClickUp Brain

Vill du göra dina möten ännu mer interaktiva? Använd ClickUp Whiteboards för att kartlägga idéer och samarbeta i realtid. Och för att hålla koll på kunderna kan du enkelt lägga till reflektioner eller feedback i ClickUp Tasks and Comments, så att du aldrig tappar bort vad som behöver göras härnäst.

ClickUp erbjuder också användbara mallar för att genomföra smidiga möten. Till exempel hjälper ClickUp Meeting Minutes Template dig att hålla ordning och vara effektiv under möten. Den gör att du snabbt kan registrera deltagare, dagordningar och åtgärdspunkter. Dessutom kan du tilldela uppgifter direkt från dokumentet så att alla kan ta ansvar!

Få gratis mall Dokumentera alla beslut, åtgärder och diskussioner från mötet med hjälp av ClickUps mall för mötesprotokoll.

Du kan också prova ClickUp Meeting Notes Template och ClickUp Meetings Template för att göra dina teamdiskussioner mer produktiva.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

Det har varit fantastiskt att se hur mycket tid vi har sparat i möten sedan vi gick över till ClickUp. Det som tidigare tog oss tre timmar per vecka för evenemangsplanering och uppdateringar tar nu bara drygt en timme. De involverade teamen har nu mer tid att fokusera på viktigare marknadsföringsprioriteringar.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de tar för lång tid och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde. ClickUps integrerade AI Notetaker kan vara din perfekta mötesproxy! Låt AI fånga alla viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter medan du fokuserar på mer värdefulla arbetsuppgifter. Med automatiska mötesreferat och uppgiftsskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information – även om du inte kan delta i ett möte. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

2. Fireflies. ai (Bäst för anteckningar och samarbete)

via Fireflies

Fireflies är en AI-driven mötesassistent som spelar in, transkriberar och sammanfattar möten på populära plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. Det sparar tid genom att generera exakta mötesanteckningar, markera viktiga punkter och extrahera åtgärdspunkter. Fireflies plockar ut viktiga detaljer som uppgifter, deadlines och nyckeltal samtidigt som det analyserar tonen i dina konversationer.

Du kan integrera det smidigt med verktyg som HubSpot, Salesforce och Slack, så att dina arbetsflöden förblir smidiga. Dessutom låter Fireflies dig skapa uppgifter med röstkommandon och synkronisera mötesreferat direkt till ditt CRM-system. Det saknar dock vissa avancerade funktioner, och dess AI-drivna transkriptionskvalitet kanske inte matchar andra verktyg.

Fireflies. ai bästa funktioner

Automatisera sentimentanalys för att markera positiva, negativa och neutrala delar av diskussioner.

Spåra viktiga mötesdetaljer som datum, mätvärden och frågor för uppföljning

Få anpassningsbar ämnesuppföljning för att sortera mötesinformation efter dina behov.

Få tillgång till anteckningar från tidigare möten med tidsstämplar och sökbara anteckningar

Utnyttja dynamisk kunskapsbas med ljudklipp och inbäddade möten

Fireflies. ai begränsningar

Saknar möjligheten att spela in live-diskussioner direkt på datorn (endast tillgängligt på mobilen).

Den kostnadsfria versionen har begränsad inspelningstid för samtal.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per plats

Företag: 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Fathom (bäst för att fånga upp försäljningsinsikter och sammanfattningar av samtal)

via Fathom

Fathom är ett annat gratis anteckningsverktyg som gör möten mycket enklare att hantera. Det spelar in, transkriberar och sammanfattar konversationer samtidigt som du kan fokusera på det som diskuteras. Det finns även anpassningsbara mallar för alla dina möten, till exempel säljsamtal eller kunduppföljningar, så att de kan anpassas efter dina behov.

Plattformen synkroniseras sömlöst med CRM-system som Salesforce och HubSpot, vilket sparar tid genom att automatiskt uppdatera sammanfattningar och uppgifter. Du kan också dela videoklipp istället för vanliga textsammanfattningar, vilket ger mer sammanhang när du uppdaterar ditt team på Slack eller andra verktyg.

Fathoms bästa funktioner

Spåra samtalstid i realtid och få omedelbar feedback med "monolog"-varningar för att förbättra kommunikationen under möten.

Håll fokus på viktiga punkter, teman och åtgärdspunkter utan att missa viktiga detaljer.

Sök smartare och samarbeta i realtid med verktyg som är utformade för smidigt teamarbete.

Identifiera och organisera enkelt åtgärdspunkter för att säkerställa tydliga och effektiva uppföljningar efter diskussioner.

Upplev responsiv kundsupport med snabb och vänlig hjälp när du behöver det.

Förstå begränsningarna

Begränsad möjlighet att anpassa detaljnivån eller stilen på mötesreferaten efter specifika preferenser

Saknar möjligheten att redigera sammanfattningar eller träna AI för bättre noggrannhet.

Inget offline-läge för transkriptioner eller sammanfattningar

Problem med bullriga miljöer eller överlappande röster, vilket leder till mindre exakta transkriptioner

Fathom-prissättning

Startpaket: 50 $/månad (1 företag ingår)

Silver: 260 $/månad (10 företag ingår)

Gold: 380 $/månad (25 företag ingår)

Platinum: 680 $/månad (50 företag ingår)

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 5,0/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Fathom hjälper mig att få ut det mesta av mina möten. Fathom var enkelt att installera och synkroniseras felfritt med min Google Kalender, samtidigt som det är enkelt att välja vilka möten som ska inkluderas i AI-inspelaren. Sammanfattningarna är lätta att ta till sig. Jag uppskattar särskilt att de är uppdelade i olika avsnitt (viktiga punkter, teman och nästa steg).

Fathom hjälper mig att få ut det mesta av mina möten. Fathom var enkelt att installera och synkroniseras felfritt med min Google Kalender, samtidigt som det är enkelt att välja vilka möten som ska inkluderas i AI-inspelaren. Sammanfattningarna är lätta att ta till sig. Jag uppskattar särskilt att de är uppdelade i olika avsnitt (viktiga punkter, teman och nästa steg).

4. Gong. io (Bästa plattformen för konversationsanalys och försäljningsinformation)

via Gong

Gong handlar om att göra dina projektmöten mer insiktsfulla. Du kan hoppa över de ändlösa konferenserna och ändå hålla dig uppdaterad. Det är också otroligt användarvänligt – ingen omfattande utbildning behövs, så du kan komma igång direkt.

Oavsett om du introducerar nya teammedlemmar, följer upp kundernas frågor eller finjusterar din säljpresentation, så effektiviserar Gong hela processen för säljare. Dessutom kan du, när det är dags att dela viktiga ögonblick med kunderna, skicka inspelningar med en enkel länk och till och med spåra vem som faktiskt tittar.

Gong. io bästa funktioner

Skapa automatiskt åtgärdspunkter med minimala justeringar, så att du kan fokusera på genomförandet.

Få insikter om de mest framgångsrika samtalen för att snabbare introducera och utbilda nya teammedlemmar för bättre kundnöjdhet.

Spåra återkommande kundproblem och trender för att förbättra din förståelse för marknaden

Analysera framgångsrika säljargument, smärtpunkter och invändningar för att förfina din säljstrategi.

Få varningar om viktiga nyckelord som "risk" eller "avbryt" för att proaktivt hantera potentiella problem.

Få tillgång till detaljerade analyser av samtalsdata, försäljningsinteraktioner och kundbeteende som vägledning för din strategi.

Begränsningar för Gong.io

Kämpar med transkriberingens noggrannhet och kräver kontroller mot ljudet

Saknar integration mellan avsnitten Konversationer och Engagera.

Begränsade möjligheter till bulkexport kräver tekniska resurser för att hämta stora datamängder.

Priser för Gong. io

Anpassad prissättning baserad på licenstyp

Gong. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

5. Otter. ai (Bästa realtids-AI-drivna transkription och samarbete för möten)

Otter används inom olika branscher för att transkribera allt från juridiska inspelningar och intervjuer till att skapa mötesreferat och mötesprotokoll (MOM). Det transkriberar automatiskt möten i realtid, så du behöver inte oroa dig för att missa något. OtterPilot kan till och med delta i flera möten samtidigt och transkribera allt efterhand.

Med avancerad taligenkänning hanterar Otter olika röster och branschspecifikt språk på ett smidigt sätt. Med funktionen Meeting Gems kan du lägga till åtgärdspunkter, kommentarer och anteckningar under eller efter mötet, så att allt dokumenteras.

Otter. ai bästa funktioner

Anpassa transkriptioner genom att lära Otter att känna igen din röst

Integrera Otter med din kalender för att automatiskt delta i och transkribera möten.

Spela upp tidigare konversationer i högre hastighet och exportera transkriptioner i flera format för enkel delning och arkivering.

Fånga automatiskt visuella förändringar under samtal för att markera viktiga ögonblick tillsammans med transkriptioner.

Otter. ai-begränsningar

Konversationsflödet kan uppleva fördröjningar och sakta ner åtkomsten till tidigare möten.

Sammanfattningar kan inte uppdateras efter att de har skapats.

Svårigheter att korrekt identifiera talare i gruppkonversationer, vilket innebär utmaningar för transkriptionsintensiva användningsfall som intervjuer.

Otter. ai-priser

Gratis plan

Pro: 8,33 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag är överlag nöjd, men jag skulle säga att det kan förbättras när det gäller identifiering av talare och att det ibland blir klumpigt under redigering.

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag är överlag nöjd, men jag skulle säga att det kan förbättras när det gäller talaridentifiering och att det ibland blir klumpigt vid redigering.

6. Clari Copilot (Bästa plattformen för konversationsanalys för realtidscoaching inom försäljning)

via Clari Copilot

Clari Copilot (tidigare Wingman) är en säljplattform som är utformad för att hjälpa säljteam att arbeta smartare. Den fungerar som en coach i realtid och förser säljarna med verktyg, insikter och livevägledning för att hantera invändningar, förbättra samtal och avsluta affärer snabbare.

Det kombinerar AI-driven konversationsintelligens och realtidscoaching för att spela in, transkribera och analysera säljsamtal för att identifiera kundinsikter och affärsmöjligheter. Utöver analys efter samtalet erbjuder Wingman live-prompter, coaching och praktiska battle cards under samtalen, vilket säkerställer att säljarna förblir självsäkra och på rätt spår i varje konversation.

Clari Copilots bästa funktioner

Tillgång till centraliserad Deal Central-instrumentpanel för att spåra affärer, identifiera riskfyllda affärer och driva dem framåt för att bygga upp förtroendet för pipeline.

Få coaching i realtid med anpassade live-signaler, battle cards och monologvarningar under samtal.

Få tillgång till utvalda spellistor med vinnande taktik för demonstrationer, upptäcktsamtal och mer för introduktion och kollegialt lärande.

Få reda på exakt när ett samtal visas med aviseringar om delade samtalsutdrag

Begränsningar för Clari Copilot

Ger ingen snabb sammanfattning av mötet med viktiga punkter och nästa steg

Realtidsvarningar under samtal kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för Clari Copilot

Anpassad prissättning

Clari Copilot-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs mer: Kolla in mallar för mötesprotokoll för att enkelt fånga upp allt som diskuterats och se till att alla är på samma sida!

7. Salesloft (Bästa AI-drivna plattformen för försäljningsengagemang för förbättrad prestanda)

via Salesloft

Salesloft är en plattform för intäktsplanering som samlar alla dina försäljningsaktiviteter på ett ställe genom att centralisera kommunikationen, hantera leads och optimera hela försäljningsprocessen. Den erbjuder dynamiska dashboards för att visualisera hälsan i din försäljningspipeline, spåra framsteg och få värdefull insikt i ditt teams prestationer i realtid.

Från prospektering till förnyelser – Salesloft förser säljteam med avancerad analys, säljautomatisering, prognoser, affärshantering och konversationsintelligens, vilket möjliggör smartare beslutsfattande och affärsuppföljning.

Saleslofts bästa funktioner

Få AI-drivna rekommendationer, smarta svar och prediktiv analys

Centralisera kundhanteringen genom att integrera med CRM-system som Salesforce och HubSpot.

Optimera kallkontakter med anpassningsbara e-postmallar och A/B-testverktyg för förbättrat engagemang.

Granska samtal med insikter som samtalsförhållanden och coachningsstatistik

Begränsningar med Salesloft

Vissa användare har problem med att importera kontakter i bulk.

Saleslofts installationsprocess kräver omfattande utbildning av teamet.

Priser för Salesloft

Anpassad prissättning

Salesloft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesloft?

Salesloft gör kontakterna snabba, användarvänliga, personliga och samarbetsinriktade. Jag har använt Salesloft i tre år som BDR och kan med säkerhet säga att det är ett måste för att driva affärer. Salesloft integreras sömlöst med Salesforce, erbjuder personliga genvägar för att göra personliga kontakter enkla, och de helt anpassningsbara kadenserna möjliggör delning mellan alla användare. Jag önskar att det fanns designlayouter och fler sätt att anpassa utseendet på e-postmeddelanden i Salesloft.

Salesloft gör kontakterna snabba, användarvänliga, personliga och samarbetsinriktade. Jag har använt Salesloft i tre år som BDR och kan med säkerhet säga att det är ett måste för att driva affärer. Salesloft integreras sömlöst med Salesforce, erbjuder personliga genvägar för att göra personliga kontakter enkla, och de helt anpassningsbara kadenserna möjliggör delning mellan alla användare. Jag önskar att det fanns designlayouter och fler sätt att anpassa utseendet på e-postmeddelanden i Salesloft.

📖 Läs mer: Hur man använder AI i försäljning

8. Chorus. ai (Bästa verktyget för konversationsanalys för att optimera säljsamtal)

Chorus by ZoomInfo är en AI-driven plattform för konversationsanalys som är utformad för att spela in, transkribera och analysera försäljnings- och kundmöten. Den ger praktiska insikter som hjälper teamen att fokusera på att bygga relationer istället för administrativa uppgifter. Försäljningschefer kan använda Chorus för att coacha teamen mer effektivt, identifiera risker i affärer och lyfta fram viktiga ögonblick i konversationer.

Med ett användarvänligt gränssnitt och smidiga integrationer fungerar Chorus smidigt i bakgrunden och levererar automatiska e-postsammanfattningar och viktiga höjdpunkter. Funktioner som talartidslinjer och delbara klipp säkerställer att du håller kontakten och är organiserad utan extra ansträngning.

Chorus. ai bästa funktioner

Förenkla uppföljningar med AI-genererade e-postmeddelanden

Klipp ut och dela specifika delar av mötet internt eller externt för bättre samarbete.

Förbättra kvalificeringen av leads med berikade B2B-data från ZoomInfos databasintegration

Spåra konversationsstatistik, flagga risker och markera frågor för coaching och kvalitetssäkring.

Begränsningar för Chorus.ai

Integration med CRM-system kan vara komplicerat och tidskrävande

Det har en brant inlärningskurva på grund av avancerade funktioner och analyser.

Uppföljningsmejl kan innehålla överflödig information, vilket kräver ytterligare redigeringar.

Chorus. ai-priser

Anpassad prissättning

Chorus. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus. ai?

Chorus gör det möjligt för mig att ta utdrag från viktiga delar av kundmöten och skicka dem direkt till mina kunder. De har också varit till stor hjälp när det gäller att organisera detaljerna från mötena i ett lättläst format och har varit ovärderliga för anteckningar.

Chorus gör det möjligt för mig att ta utdrag från viktiga delar av kundmöten och skicka dem direkt till mina kunder. De har också varit till stor hjälp när det gäller att organisera detaljerna från mötena i ett lättläst format och har varit ovärderliga för anteckningar.

🧠 Visste du att? 2023 förvärvade ZoomInfo Chorus och kombinerade smart data med mötesinsikter för att hjälpa säljteam att identifiera mål, förbereda sig bättre och ta vara på nya möjligheter med självförtroende.

9. Tactiq (Bäst för transkribering i realtid och uppgiftshantering)

via Tactiq

Tactiq fungerar med Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom för att sammanfatta dina möten och skapa åtgärdsbara punkter med sömlösa integrationer. Det lyssnar på dina möten och omvandlar konversationer till exakta transkriptioner samtidigt som det länkar till dina favoritappar. Efter mötet kan du enkelt komma åt inspelningar, skapa anpassade åtgärder och till och med ställa frågor till AI om vad som diskuterades.

Oavsett om du är ett utvecklingslag som skapar Jira-biljetter eller ett litet team som uppdaterar alla på Slack, har Tactiq det du behöver. Med dess Chrome-tillägg kan du spela in möten, lägga till tidsstämplar och markera viktiga ögonblick i realtid. Dessutom säkerställer det talaridentifiering, så att du alltid vet vem som säger vad.

Tactiqs bästa funktioner

Skapa mötesagendor enkelt med AI för bättre struktur och tydlighet

Skapa mycket exakta och kontextuellt relevanta sammanfattningar i flera olika stilar, från kortfattade till omfattande.

Extrahera åtgärdsbara uppgifter och skapa professionella e-postmeddelanden direkt från mötesdiskussioner.

Aktivera liveundertexter för alla dina Google Meet-sessioner, så att mötena blir inkluderande och tydliga.

Ladda upp tidigare transkriptioner eller ljudfiler för att skapa sammanfattningar och förbättra transkriptionerna.

Tactiqs begränsningar

Transkriberar felaktiga ord för otydligt ljud istället för att hoppa över dem

Problem med accenter och otydligt ljud, särskilt i andra språk än engelska, såsom spanska och indisk engelska.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Team: 16,7 $/månad per användare

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. MeetGeek. ai (Bästa AI-mötesassistenten för transkriptioner och insikter)

via MeetGeek

MeetGeek är en mycket välorganiserad mötesassistent som automatiserar anteckningar, transkriptioner och sammanfattningar för både online- och offline-möten. Med över 2 000 integrationer, inklusive HubSpot, Slack och Google Kalender, synkroniseras det sömlöst med dina befintliga verktyg.

Du kan skapa anpassade mallar, organisera konversationer i mappar och enkelt fånga viktiga punkter, höjdpunkter och videoinspelningar.

MeetGeek. ai bästa funktioner

Transkribera möten på över 20 språk med hög noggrannhet, även från förinspelade filer.

Spela in och dela videomöten automatiskt med tidsstämplar för enkel referens

Få användbara insikter med avancerad analys, inklusive sentimentanalys och prestationsmått.

Samla och organisera möten i anpassningsbara mappar för strukturerad åtkomst

MeetGeek. ai begränsningar

Synkroniseringen av nya möten är långsam och det tar ofta upp till en timme innan de visas.

Användare kan inte starta transkriberingen mitt i mötet om det inte är förbokad.

MeetGeek. ai-priser

Gratis plan

Pro: 15 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Enterprise: Från 59 $/månad per användare

MeetGeek. ai betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Geek. ai?

Jag har använt MeetGeek i ungefär en vecka. Det är enkelt att använda, jag får transkriptionen och kan exportera den. Sammanfattningen är riktigt bra och det är enkelt att få assistenten att delta i de möten jag markerat tidigare. Eftersom assistenten går in i mötet på egen hand behöver jag inte påminna mig själv om att jag måste slå på den. Och jag kommer till det viktiga.

Jag har använt MeetGeek i ungefär en vecka. Det är enkelt att använda, jag får transkriptionen och kan exportera den. Sammanfattningen är riktigt bra och det är enkelt att få assistenten att delta i de möten jag markerat tidigare. Eftersom assistenten går in i mötet på egen hand behöver jag inte påminna mig själv om att jag måste slå på den. Och jag kommer till det viktiga.

💡Proffstips: Spara ljudtranskriptioner tillsammans med ljud- och videoinspelningar på ett säkert sätt i MeetGeeks videobibliotek och få tillgång till dem när du behöver!

11. Grain (Bästa AI-mötesinspelaren för höjdpunkter och samarbete)

via Grain

Grain ansluter till Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att automatiskt spela in möten, ta automatiska anteckningar och markera viktiga insikter.

Du kan enkelt klippa ut och dela kundernas feedback med deras egna ord genom verktyg som Slack, Notion, HubSpot och Salesforce, så att alla är på samma sida. Det integreras också smidigt med Google Kalender, och du kan ladda upp inspelningar senare utan att behöva en mötesbot.

Grain är inte bara en samtalsinspelare, utan erbjuder även smarta funktioner som automatisk generering av åtgärdspunkter, sentimentanalys och lättnavigerade sammanfattningar.

Det identifierar automatiskt nyckelord, kategoriserar dem i smarta taggar och spårar viktiga kundinteraktioner. Grain håller teamen engagerade under diskussioner samtidigt som det tillhandahåller en omfattande sammanfattning och AI-driven analys för att förfina kommunikationsstrategier och förbättra både interna och kundinriktade interaktioner.

Grain bästa funktioner

Filtrera bort icke-arbetsrelaterade chattar och fokusera på viktiga punkter för sammanfattningar.

Spåra nyckeltermer och insikter, inklusive sentimentanalys, samtalstidsfördelning och teamprestanda, för att upptäcka kundernas sentiment, identifiera problem och förfina försäljningsstrategier för bättre resultat.

Markera viktiga citat och material för sociala medier eller kunduppdateringar med lätthet

Sök enkelt efter specifika nyckelord, fraser eller ögonblick i möten

Förbättra möten genom att säkerställa ansvarstagande, följa upp beslut och ge insikter.

Begränsningar i kornstorlek

Saknar mobilapp för feedback och tillgänglighet när du är på språng.

Saknar direkt integration med Salesforce, vilket kan vara en nackdel för organisationer som är beroende av SFDC för hantering av kund- och försäljningsdata.

Priser per korn

Gratis

Startpaket: 15 USD/månad per plats

Företag: 29 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain?

Grain har varit ett fantastiskt tillskott till vår verktygslåda, särskilt tack vare dess smidiga integration med HubSpot, vilket förenklar vårt arbetsflöde avsevärt. Möjligheten att hämta Zoom-molninspelningar utan att en assistent behöver delta i varje samtal är en briljant funktion som gör att vi kan spela in viktig information på ett diskret sätt.

Grain har varit ett fantastiskt tillskott till vår verktygslåda, särskilt tack vare dess smidiga integration med HubSpot, vilket förenklar vårt arbetsflöde avsevärt. Möjligheten att hämta Zoom-molninspelningar utan att en assistent behöver delta i varje samtal är en briljant funktion som gör att vi kan spela in viktig information på ett diskret sätt.

🧠 Visste du att? Grain stöder över 100 språk för transkription och anteckningar från möten, med olika supportnivåer som First Class, Normal och Experimental för att tillgodose globala behov!

Öka möteseffektiviteten med ClickUp

Alla plattformar vi har tagit upp kommer garanterat att ge stort mervärde. Men låt oss vara ärliga – det är nästan omöjligt att hitta ett verktyg som perfekt uppfyller alla dina behov. Varje verktyg har sina egna unika funktioner som kan vara precis vad du letar efter, beroende på dina behov.

Om du letar efter en mycket effektiv AI-mötesassistent som kombinerar projektledning, uppgiftsorganisation och samarbete på ett och samma ställe, kan ClickUp vara det bästa valet. Det erbjuder anpassningsbara arbetsflöden och integrationer som hjälper ditt team att arbeta mer effektivt och förbättra försäljningsresultaten. Dessutom transkriberar ClickUps AI Notetaker möten i realtid och genererar AI-sammanfattningar så att teamen kan vidta snabba åtgärder.

Är du redo att förbättra ditt teams effektivitet och samordning? Registrera dig för ClickUp idag!