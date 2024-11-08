Låt oss vara ärliga – att ta anteckningar under möten kan vara en balansgång. Du försöker hålla fokus på en viktig diskussion samtidigt som du kämpar för att anteckna så att du inte glömmer något.

Men tänk om du inte behövde välja mellan att vara uppmärksam och att fånga upp alla viktiga detaljer?

Tack vare AI-mötesreferatverktyg behöver du inte det. Med dessa verktyg kan du fokusera helt på samtalet, med vetskapen om att AI-tekniken registrerar och sammanfattar mötesanteckningarna åt dig. 🤖

Från att registrera åtgärdspunkter till att skapa tydliga sammanfattningar – AI-verktyg för mötesreferat eliminerar behovet av manuella anteckningar, så att du kan vara mer närvarande och produktiv under dina möten.

Väckte det ditt intresse? 🤔

Läs vidare när vi utforskar de 10 bästa AI-verktygen för att sammanfatta möten som kan hjälpa dig att förändra ditt arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för att sammanfatta anteckningar?

Att välja rätt AI-verktyg för mötesreferat handlar om mer än att bara hitta ett verktyg som "fungerar". Det ska vara högpresterande, lättanvänt och responsivt. Utöver detta finns det några viktiga egenskaper du bör leta efter:

Noggrannhet: Välj ett AI-verktyg för mötesreferat som genererar noggranna mötesprotokoll. Det underlättar anteckningar och garanterar maximal tillförlitlighet.

Anpassningsbarhet: Välj ett verktyg som erbjuder anpassningsalternativ. En bra AI-mötesreferatverktyg bör till exempel låta dig anpassa olika mötesanteckningar baserat på längd, detaljer, viktiga punkter etc.

Integrationsmöjligheter: Välj ett sammanfattningsverktyg som kan integreras med verktyg och programvara från tredje part. Detta inkluderar populära videokonferensappar och verktyg som Zoom och Google Meet, samarbetsplattformar som Microsoft Teams och kalenderverktyg som Calendly.

Språkstöd: Hitta ett verktyg som stöder olika globala och regionala språk. Detta underlättar transkribering i realtid och hjälper dig att spela in möten mer effektivt.

Säkerhet: Välj ett AI-verktyg för att sammanfatta anteckningar som erbjuder robusta säkerhetsåtgärder och följer dataskyddsbestämmelser, så att du kan vara säker på att informationen du delar i dina videoinspelningar är skyddad från obehörig åtkomst.

De 10 bästa AI-verktygen för att sammanfatta anteckningar

Här är en snabb jämförelse av de bästa verktygen på marknaden för att hjälpa dig att välja rätt AI-verktyg för mötesreferat för dina specifika behov. Vi har delat in dem utifrån deras bästa användningsområden, viktigaste funktioner, prissättning och om de erbjuder ett gratisabonnemang. På så sätt kan du enkelt hitta det verktyg som passar ditt arbetsflöde och din budget.

Verktyg Bäst för Gratis plan Betalplan från Viktiga funktioner ClickUp AI-driven sammanfattning av mötesanteckningar Ja 7 $/månad Transkription i realtid, uppgiftskonvertering, dokumentlagring Fireflies. ai Skapa automatiska mötesanteckningar Ja 18 $/månad Sammanfattar videomöten och webbläsartillägg för enkel användning. Otter. ai Sammanfatta online-möten Ja 16,99 $/månad Genererar mötesreferat, mobilapp, lyfter fram viktiga punkter Avoma Få insikter från möten Ja 24 $/månad Ger insikter om möten, redigerar transkriptioner, CRM-integration Fathom Sammanfatta mötesvideor Ja 19 $/månad Sammanfattar videomöten, webbläsartillägg för enkel användning Fellow Skapa mötesagendor Ja 11 $/månad Live-anteckningar, uppgiftsfördelning, realtidsmeddelanden Sembly AI Spela in möten Ja 29 $/månad per plats Taggar viktiga ögonblick, stödjer 48 språk, sökning på nyckelord Laxis Extrahera anteckningar från möten Ja 13,33 $/månad Sammanfattar kundmöten, genererar användbara insikter Jamie AI Sammanfatta möten (virtuella och fysiska) Ja 26,31 $/månad Översätter transkriptioner till över 20 språk, taggar viktiga ögonblick Se om Anteckna videor Ja 23,75 $/månad Organiserar möten efter kanal, tillhandahåller analyser, delar sammanfattningar

Nu när du har sett en snabb jämförelse av de bästa AI-verktygen för mötesreferat kan vi dyka djupare in i vad som gör varje verktyg unikt. Från realtidstranskription till smidiga integrationer och automatiseringsfunktioner – vi utforskar dessa verktygs unika fördelar och begränsningar så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilket som bäst passar ditt teams behov.

1. ClickUp (bäst för AI-driven sammanfattning av mötesanteckningar)

Vill du ha en AI-assistent på arbetsplatsen som är robust, mångsidig och högpresterande? Sök inte längre – ClickUp är den ultimata lösningen för dig. 🏆

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som erbjuder alla verktyg och funktioner du behöver för att förenkla alla aspekter av ditt arbete – och anteckningar är inget undantag.

Vad gör ClickUp till det bästa i branschen? Hemligheten är allmänt känd – dess omfattning! Till skillnad från andra verktyg erbjuder ClickUp lösningar för att optimera anteckningar för synkrona och asynkrona möten.

Föreställ dig en helhetslösning för att skapa mötesagendor, sammanfatta mötesinnehåll och få automatiserade mötesanteckningar. Välkommen till ClickUp Meetings.

Allomfattande möteshantering som är en räddning för alla dina realtidsutmaningar i teamet.

Men vänta – det är inte ens hälften av vad ClickUp har att erbjuda.

Skapa omedelbara sammanfattningar och anteckningar i realtid från varje möte med ClickUp Brain

Förbättrad transkription av videomöten med ClickUp Brain och Clips

ClickUp Brain hjälper dig att skapa mötesagendor, realtidsanteckningar från möten, sammanfattningar, viktiga insikter och dokument – allt med några få kommandon. Det hjälper dig också att analysera diskussioner och automatiskt markera åtgärdspunkter. Därefter omvandlar det dem till uppgifter och tilldelar dem till respektive intressenter.

Verktygets sammanfattningsfunktion genererar också en kort översikt över de viktigaste besluten, åtgärdspunkterna och slutsatserna med bara några få klick.

Men det är inte allt! Kombinera ClickUp Brain med ClickUp Clips för att transkribera alla asynkrona videomöten perfekt!

Organisera dina mötesanteckningar, dagordningar, diskussioner etc. på ett och samma ställe med ClickUp Docs

Organiserade register med ClickUp Docs

En stor nackdel med vanliga AI-verktyg för mötesreferat är skalbarheten. När ditt team växer blir det svårt att hålla reda på de viktigaste punkterna som diskuterats under varje möte. Men inte med ClickUp Docs.

Med detta verktyg kan du samla alla dina tidigare mötesanteckningar, transkriptioner, sammanfattningar och videor på ett och samma ställe.

Dessutom erbjuder ClickUp två färdiga, anpassningsbara mallar för hantering av möten och anteckningar.

Mötesmallar du kan använda

Med ClickUp Meeting Notes Template kan du skapa tydliga riktlinjer och strukturer för dina möten, dagordningen, anteckningar, diskussioner, åtgärdspunkter och så vidare. Det skapar också automatiskt uppgifter från mötesåtgärdspunkter, centraliserar mötesdokument för enkel åtkomst och effektiviserar samarbetet med uppdateringar och kommentarer i realtid.

Dessutom erbjuder ClickUp Meeting Minutes Template en grundstruktur för att spara mötesprotokoll som dokument i ClickUp-plattformen. Det hjälper dig att spara mötesprotokoll, organisera diskussioner, beslut och uppföljningar i ett strukturerat format, samt enkelt dela och uppdatera mötesprotokoll med ditt team.

✅ Perfekt för: Projektledare och team som hanterar flera projekt som kräver detaljerade mötesreferat, uppgiftsfördelning och smidig integration med andra arbetshanteringsverktyg.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla anteckningar och åtgärdspunkter direkt till uppgifter och tilldela ansvar i realtid.

Ställ in automatiska påminnelser för uppföljningsuppgifter så att inga åtgärder glöms bort efter mötet.

Samarbeta live på mötesdokument med teammedlemmar, så att alla kan bidra samtidigt.

Använd rich text-alternativ som fetstil, rubriker och punktlistor för att formatera och organisera dina mötesanteckningar på ett tydligt sätt.

Sök enkelt igenom tidigare mötesanteckningar och diskussioner och få snabb tillgång till viktig information.

Synkronisera med stora mötesplattformar och kalendrar som Google Meet och Outlook för att schemalägga möten och länka anteckningar till specifika händelser.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att lära sig verktyget.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Fireflies. ai (Bäst för att ta mötesanteckningar)

Fireflies. ai är en intuitiv AI-mötesassistent som genererar automatiska mötesanteckningar.

Verktyget låter dig filtrera och lyssna på viktiga ämnen, lägga till kommentarer, fästa teammedlemmar, spåra talartid och mycket mer. Det är perfekt för att skapa kortfattade sammanfattningar som skär igenom röran i långa möten.

✅ Perfekt för: Distansarbetande eller spridda team som behöver snabba, kortfattade sammanfattningar av långa möten och vill dela anteckningar enkelt mellan plattformar som Slack eller Asana.

Fireflies. ai bästa funktioner

Sök igenom tidigare möten och transkriptioner med hjälp av nyckelord och fraser med AI-driven sökning.

Samla in och sammanfatta åtgärdspunkter från diskussioner med hjälp av konversationsintelligens.

Dela mötesanteckningar direkt med ditt team via Slack, Notion, Asana etc.

Integrera med kalenderappar som Google Kalender för att schemalägga och synkronisera möten.

Fireflies. ai begränsningar

Höga kostnader för avancerade funktioner

Kräver omfattande manuell konfiguration för anpassade arbetsflöden.

Minimal offline-support

Fireflies. ai-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per plats (faktureras årligen)

Företag: 29 $/månad per plats (faktureras årligen)

Enterprise: 39 $/månad per plats (faktureras årligen)

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (490+ recensioner)

Capterra: NA

3. Otter. ai (Bäst för att sammanfatta online-möten)

Otter.ai är ett välkänt AI-verktyg för mötesreferat som är utformat för att underlätta samarbetet mellan team på distans.

Verktyget automatiserar alla aktiviteter i mötesrummet. Det genererar mötesreferat, tilldelar åtgärdspunkter till teammedlemmar, tillhandahåller bildtexter för fysiska och virtuella möten etc.

✅ Perfekt för: Team som behöver skapa tydliga mötesreferat när de är på resande fot, med starkt stöd för mobilappar och integration med videokonferensverktyg.

Otter. ai bästa funktioner

Spara tid genom att lyssna på 30 sekunders sammanfattningar av 1 timmes långa mötesprotokoll.

Använd mobilappen för att delta i möten och skapa mötesprotokoll när du är på språng.

Få direkt insikt i de viktigaste ämnena som diskuteras under ett möte med Otter AI Chat-funktionen.

Otter. ai-begränsningar

Begränsade exportalternativ

Gratisplanen har begränsningar.

Begränsad integration med verktyg från tredje part

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. Avoma (bäst för att få insikter från möten)

via Avoma

Avoma är en AI-mötesassistent som är känd för att automatisera hela mötescykeln – från planering till genomförande.

Det hjälper dig att skapa mötesagendor, transkribera möten, få exakta mötesreferat och anteckningar och mycket mer. Avoma fokuserar på att förbättra försäljnings- och marknadsföringsresultat och ger praktiska insikter från kundmöten som är värdefulla för att avsluta en affär.

✅ Perfekt för: Säljteam som vill extrahera användbara insikter från kundmöten, spåra samtalsmönster och förbättra mötes effektiviteten för att avsluta affärer snabbare.

Avomas bästa funktioner

Redigera och anpassa mötesutskrifter i realtid för att justera sammanfattningar eller lägga till ytterligare anteckningar.

Spåra konversationsinsikter som talförhållanden, talartempo och interaktionsmönster för att förbättra möteseffektiviteten.

Integrera med en rad CRM-, kalender-, konferens- och uppringningsverktyg.

Avomas begränsningar

Högre inlärningskurva

Dyrt för små team

Inte idealiskt för transkribering av möten som inte hålls på engelska på grund av problem med noggrannheten.

Avoma-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Startpaket: 24 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Företag: 109 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 320 recensioner)

Capterra: NA

5. Fathom (bäst för att sammanfatta mötesvideor)

via Fathom

Om du letar efter ett AI-verktyg för att sammanfatta möten som underlättar interna möten i din organisation, kolla in Fathom. Det är omfattande men ändå ganska enkelt att navigera.

Fathom gör allt – från att spela in mötesvideor till att transkribera dem. Det hjälper dig att skapa mötesreferat, synkronisera uppgifter till ditt CRM-system och dela mötesanteckningar med dina kollegor. Dessutom erbjuder Fathom fördesignade mallar för mötesanteckningar för att påskynda processen.

✅ Perfekt för: Organisationer som ofta håller videomöten och vill ha lättsmälta sammanfattningar och åtgärdspunkter utan att behöva gå igenom timmar av videomaterial.

Förstå de bästa funktionerna

Få koncisa sammanfattningar efter varje möte så att du slipper gå igenom långa transkriptioner.

Märk viktiga diskussioner för att säkerställa att viktiga insikter och åtgärdspunkter lyfts fram och är lättillgängliga.

Använd Fathoms webbläsartillägg för att spela in och transkribera möten utan att installera en desktop-app.

Förstå begränsningarna

Stöder endast videosamtal

Begränsade export- och delningsfunktioner i gratispaketet.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (3 270+ recensioner)

Capterra: 5/5 (490+ recensioner)

Läs mer: Hur man använder AI för dokumentation

6. Fellow (bäst för att skapa mötesdagordningar)

via Fellow

Förutom att vara ett populärt AI-verktyg för att sammanfatta möten är Fellow mest känt för att skapa välplanerade, AI-drivna mötesagendor.

Verktyget är perfekt för att ta mötesanteckningar och hjälper dig att få fullständiga transkriptioner, markera viktiga ögonblick, bläddra bland AI-mötesanteckningar och sammanfattningar för sammanhanget.

Trots det kan det vara komplicerat att navigera, särskilt om du aldrig har använt något liknande tidigare.

✅ Perfekt för: Team som behöver strukturerade, agendastyrda möten, där alla viktiga diskussionspunkter dokumenteras och uppföljningsuppgifter definieras tydligt.

Andra bästa funktioner

Ta anteckningar under livekonversationer på Zoom, Google Meet osv. för att säkerställa att alla viktiga punkter dokumenteras i realtid.

Få realtidsaviseringar om åtgärder som behöver vidtas efter möten.

Tilldela uppgifter och åtgärdspunkter från mötesprotokoll till teammedlemmar direkt från plattformen.

Begränsningar

Begränsade automatiseringsfunktioner

Dyrt för större team

Priser för kollegor

Gratis för alltid

Pro: 11 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Andra användares betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

7. Sembly AI (bäst för att spela in möten)

via Sembly AI

Sembly är ett AI-mötesverktyg som tillhandahåller automatiska mötesanteckningar och kortfattade, smarta sammanfattningar.

Med verktyget kan du dela hela transkriptionen av ett inspelat möte med ditt team. Dessutom integreras Sembly med flera verktyg för att optimera samarbete och arbetsflöde och stöder 48 språk.

✅ Perfekt för: Globala team som behöver ett verktyg som erbjuder flerspråkigt stöd och automatisk transkribering av mötesanteckningar, vilket underlättar samarbetet mellan olika språk.

Sembly AI:s bästa funktioner

Markera viktiga ögonblick under mötesdiskussionerna så att du senare enkelt kan hitta viktiga diskussionspunkter i transkriptet.

Sök igenom mötesreferat med hjälp av nyckelordsfilter för att snabbt hitta specifika diskussioner eller åtgärdspunkter.

Synkronisera mötesanteckningar automatiskt med verktyg som Asana, Trello och Slack för förbättrad samverkan.

Begränsningar för Sembly AI

Ingen redigering i realtid

Transkriptioner kan vara felaktiga

Brant inlärningskurva för att använda verktyget

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis för alltid

Professional: 15 $/månad (faktureras årligen)

Team: 29 $/månad per plats (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: NA

8. Laxis – Bäst för att extrahera anteckningar

via Laxis

Letar du efter AI-verktyg för mötesreferat som kan extrahera viktiga insikter från långa kundinteraktioner? Kolla in Laxis.

Detta AI-anteckningsverktyg bygger på mottot ”conversations to conversions” (från konversationer till konverteringar) och skapar koncisa sammanfattningar av transkriptioner från kundmöten. På så sätt får du tillgång till viktiga åtgärdspunkter att arbeta med och kan driva på resultaten. Dessutom integreras Laxis med CRM-verktyg för att hjälpa dig att organisera mötesanteckningar och ha dem till hands.

✅ Perfekt för: Kundframgångs- och säljteam som snabbt behöver omvandla kundsamtal till praktiska insikter, med fokus på att driva fram resultat från möten.

Laxis bästa funktioner

Sammanfatta möten med AI-drivna insikter för att automatiskt generera åtgärdspunkter, viktiga punkter och uppföljningssteg.

Fånga upp viktiga punkter och fraser under möten för att enkelt kunna komma åt dem senare.

Laxis begränsningar

Grundläggande alternativ för extrahering av anteckningar

Minimal support för live-möten och samarbete

Laxis prissättning

Grundläggande: Gratis för alltid

Premium: 13,33 $/månad

Företag: 24,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Laxis betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: NA

9. Jamie AI (bäst för att sammanfatta möten)

via Jamie AI

Jamie är en AI-app för anteckningar som automatiskt genererar anteckningar på plattformar som Google Meet. Men det är inte allt.

Även om du deltar i ett fysiskt möte kan Jamie hjälpa dig att extrahera koncisa mötesreferat, transkriptioner och åtgärdspunkter. Du kan också titta på mötesreferat eller tidigare möten för att få insikter och tillgång till viktig information.

✅ Perfekt för: Team som arbetar både virtuellt och fysiskt, eftersom det effektivt fångar upp och sammanfattar viktiga diskussionspunkter från både fysiska och online-möten.

Jamie AI:s bästa funktioner

Använd Jamies AI för att identifiera åtgärdspunkter och nästa steg för snabba åtgärder.

Märk automatiskt viktiga ögonblick i realtid för att återkomma till viktiga punkter.

Översätt mötesprotokoll till över 20 språk för att säkerställa smidig kommunikation.

Begränsningar för Jamie AI

Begränsade integrationer med plattformar

Minimala formateringsalternativ

Gratis för alltid

Standard: 26,31 $/månad (omräknat den 7/10/24)

Pro: 51,53 $/månad (omräknat den 7/10/24)

Executive: 108,54 $/månad (omräknat den 7/10/24)

Jamie AI-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (bäst för att anteckna videor)

via Rewatch

Rewatch är ett annat ganska populärt AI-anteckningsverktyg som även fungerar som skärminspelare för team och yrkesverksamma.

Få mötesreferat, transkriptioner, åtgärdspunkter – allt med Rewatch. Verktyget är samarbetsinriktat och omfattande och fungerar som en helhetslösning för alla behov inom online-möten.

✅ Perfekt för: Team som spelar in och förlitar sig på videoinnehåll, och som tillhandahåller detaljerade sammanfattningar, analys av teamets engagemang och organiserade mötesarkiv för enkel referens.

Se de bästa funktionerna igen

Skapa kanaler för att organisera möten efter team eller projekt.

Dela automatiska sammanfattningar eller specifika klipp från mötet med ditt team.

Få analyser om teamets engagemang, videouppspelningar, sökningar etc.

Begränsningar för omtittande

Dyrt för regelbunden användning

Kräver stor bandbredd

Transkriberar inte telefonsamtal

Omprissättning

Gratis: Gratis för alltid

Team: 23,75 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Se om betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: NA

Anteckna alla dina möten med den bästa AI-mötesreferatverktyget – ClickUp!

I dagens snabba värld kan det ta mycket tid och distrahera att manuellt ta mötesanteckningar. Det är här ett AI-verktyg för mötesreferat kommer in för att effektivisera processen.

Dessa verktyg sparar tid genom att generera automatiska mötesanteckningar och säkerställer att alla viktiga punkter, nyckelpunkter och åtgärdspunkter från dina möten registreras korrekt. ✍️

Många av dessa verktyg integreras enkelt med populära videokonferensprogram som Google Meet, så att du kan fokusera helt på samtalet medan AI sköter anteckningarna. Detta gör dem till ett viktigt verktyg för att förbättra produktiviteten, noggrannheten och samarbetet.

Vänta inte – skaffa ClickUp idag. Registrera dig här för en gratis provperiod! 🚀