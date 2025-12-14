De 10 bästa WritingMate AI-alternativen för bättre innehållsskapande

Tydligt skrivande är tydligt tänkande. Även om skrivande inte är ditt huvudsakliga område har det blivit en grundläggande förväntning på den moderna arbetsplatsen att vara sammanhängande och grammatiskt korrekt.

Med AI-drivna skrivassistenter som WritingMate AI blir det mycket enklare att uttrycka sig tydligt.

Med det sagt känner användarna att

WritingMates slutprodukt kräver omfattande redigering för att uppnå önskad ton och stil.

Det är därför innehållsskapare, marknadsförare och småföretag ofta utforskar mer avancerade alternativ. I den här artikeln går vi igenom de bästa alternativen till WritingMate AI, jämför deras funktioner och hjälper dig att hitta det som passar bäst för dina skrivbehov.

🧠 Visste du att? Uttrycket ”innehåll är kung” myntades inte av en marknadsförare. Det kom från Bill Gates 1996, när han skrev en essä där han förutspådde att internet verkliga värde skulle ligga i innehållet. Nästan tre decennier senare känns den förutsägelsen fortfarande som en profetia som har format hela den digitala eran.

De 10 bästa WritingMate-alternativen i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa WritingMate-alternativen för att hjälpa dig att välja rätt alternativ baserat på några viktiga funktioner, ytterligare funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Betyg ClickUp AI-drivna innehållsplanering och teamsamarbete ClickUp Brain för dispositioner och utkast, BrainGPT för flera LLM-modeller och Talk to Text, Docs med samskrivning i realtid. Gratis abonnemang; anpassningar för företag G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Professionell skrivkonsistens mellan team Förslag på grammatik och tonfall, stilguide och varumärkestoner, utdrag, kunskapsdelning, analyspanel, fungerar i över 500 000 appar. 15 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Allt-i-ett-produktivitet i Notion Sammanfattningar, översättning, tonförbättringar, brainstorming och utkastgenerering, automatisk ifyllning av databaser Gratis; från 12 $/månad per användare G2: 4,6/5 (7 000+) • Capterra: 4,7/5 (2 600+) Jasper AI Marknadsföringsteam som behöver skala och hastighet Över 50 innehållsmallar, Brand Voice, Surfer SEO-läge, Image Suite, Jasper Chat Gratis; från 59 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Innehållsskapande med inbyggt SEO-stöd Långformig skribent, nyckelords- och ämneskluster, gap-analys, ChatSonic, över 100 mallar, Chrome-tillägg Gratis; från 49 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Små team och enskilda kreatörer som vill ha snabb hjälp Omskrivning och översättning, generering av korta texter, personas, kunskapsbaser, över 500 mallar för promptar Gratis; från 6,99 $/månad per användare G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Produktivitet i e-post och möten Skriv, svara, förbättra för e-post, trådar och bilagor, uppföljningspåminnelser, smarta etiketter och TeamsMaestro-åtgärder. Gratis; från 15 USD/månad per användare Capterra: 4,3/5 Koala AI Långt SEO-innehåll i stor skala Hela artiklar från ett nyckelord, SERP-analys i realtid, interna länkar och schema, Amazon Roundup Builder, bulk + WordPress Gratis; från 9 $/månad per användare G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Skalning av varumärkesanpassade annonser med AI Över 30 annonsformat för bilder och videor, AI-remixar, anpassade mallar, varumärkespersonalisering, dra-och-släpp-studio Gratis; från 185 USD/månad per användare Capterra: 4,7/5 Ordlek Långt SEO-innehåll med ett klick Artiklar på över 5 000 ord med ett klick, bulkgenerator, WordPress-publicering, SEO-vänliga FAQ:er Gratis; från 99 $/månad per användare G2: 4,7/5

Vad ska du leta efter i WritingMate AI-alternativ?

Du kanske tror att flashiga funktioner ger dig mest valuta för pengarna, men så är ofta inte fallet. Att hitta det perfekta AI-verktyget som passar din stil och röst är en process som kräver lite trial and error, men det ideala verktyget kommer att ta bort bördan av små detaljer och samtidigt låta din röst lysa igenom.

Så här kan du identifiera dessa system:

Föreslår små korrigeringar av grammatik och flyt så att ditt budskap känns naturligt.

Ger dig idéer när du fastnat och hjälper dig att enkelt forma dispositioner.

Anpassar tonen efter den stämning du vill förmedla

Fungerar smidigt överallt där du redan skriver, oavsett om det är e-post, anteckningar eller bloggar.

Hjälper dig att förfina din egen röst istället för att ersätta den, så att texten fortfarande låter som du.

💡 Proffstips: Testa inte bara ett AI-verktyg på långa uppsatser eller artiklar. Prova det på små vardagliga uppgifter – som att skriva ett snabbt svar, finslipa en text eller brainstorma en rubrik. Du kommer att förstå dess verkliga styrkor mycket snabbare och se om det verkligen passar dig.

De 10 bästa alternativen till WritingMate AI

Här är 10 av de bästa alternativen till WritingMate AI, var och en med sitt eget sätt att göra skrivandet enklare, tydligare och lite roligare.

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna innehållsplanering och teamsamarbete)

WritingMate hjälper dig att skriva med AI, men när utkastet är klart måste du manuellt flytta det till ditt arbetsflöde – kopiera text till projektverktyg, tilldela granskningar och spåra deadlines separat.

De flesta AI-skrivassistenter stannar vid innehållsgenerering. De kopplar inte ihop det med där ditt arbete faktiskt sker – uppgiftslistor, kalendrar och teamsamarbete som förvandlar utkast till publicerade arbeten.

ClickUp löser detta som världens första konvergerade AI-arbetsyta. ClickUps inbyggda AI finns i din arbetsyta, där innehåll tilldelas, granskas, redigeras och skickas.

Skapa en återanvändbar mall för att omvandla framtida diskussioner till genomförbara uppgifter med ClickUp Brain

Inget arbete som sprids mellan forskning, skrivande, samordning och genomförande. För innehållsskapare och marknadsförare som är trötta på att jonglera med separata verktyg för skapande och hantering är ClickUp Brain bättre än fristående skrivassistenter.

Låt oss se hur ClickUp passar alla typer av team globalt.

Skriv innehåll som passar din ton och röst med ClickUp Brain

Skaffa ClickUp Brain gratis Förvandla en grov idé till en tydlig disposition och skapa sedan ett utkast med ett enda klick med ClickUp Brain.

Att skriva handlar inte bara om ord – det handlar om att omvandla idéer till resultat. Oavsett om du skapar innehåll, rapporter eller kampanjer hjälper ClickUp Brain dig att gå från idé till färdigt resultat på ett smidigt sätt genom att förstå ditt arbetssammanhang och koppla kreativiteten till handling.

Så här gör du:

Gå direkt från idé till utkast: Beskriv vad du skriver, så genererar ClickUp Brain ett strukturerat, varumärkesanpassat första utkast – skräddarsytt efter dina mål och din röst.

Skriv tydligt utan att förlora din ton: Få förslag som förbättrar flytet, korrigerar konstiga formuleringar och förfinar ditt budskap, samtidigt som din autentiska stil förblir intakt.

Forska och skriv på ett och samma ställe: Hämta fakta, anteckningar och referenser direkt från dina anslutna dokument och projekt.

Samarbeta och utför enkelt: Sammanfatta feedback, skriv om avsnitt baserat på kommentarer och omvandla färdiga utkast till uppgifter eller kampanjer – allt inom ClickUp.

Precis som WritingMate AI erbjuder Brain kraften från flera LLM:er i en enda app. Så du slipper AI-spridningen och får tillgång till Claude, Gemini, GPT-4o och mer under ett och samma tak.

📌 Exempel: Du lägger in en grundidé i ett dokument. ClickUp AI utvecklar den till en disposition, föreslår rubriker och skapar en uppgift för det första utkastet med ett förfallodatum och en ansvarig person.

För mer djupgående forskning och sammanhang, prova ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT tar det hela ett steg längre. Det är en helt integrerad AI-app för datorer som förstår ditt arbetsmiljö, samordnar dina verktyg och hjälper dig att smidigt gå från skrivande till genomförande.

Sammanfatta mötet, lista beslut och skapa uppföljningsuppgifter med ägare med hjälp av ClickUp BrainGPT

Tänk dig att du skriver ett blogginlägg eller utformar en marknadsföringskampanj och behöver hänvisa till forskning, tidigare tillgångar eller designfiler som är spridda över olika appar.

Istället för att växla mellan flikar kan du med BrainGPT söka direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och till och med på webben – och samla allt du behöver på ett och samma ställe. Ditt skrivande blir mer välgrundat, mer exakt och betydligt mindre fragmenterat.

Sedan finns Talk to Text, som ger din kreativa process verklig flexibilitet. Oavsett om du dikterar en idé till en paragraf på vägen till jobbet eller brainstormar rubriker högt, fångar BrainGPT upp din röst och omvandlar den till strukturerat innehåll.

Fånga kreativa idéer i realtid med ClickUp Talk to Text, som omvandlar din röst till strukturerat innehåll.

Utöver det ger BrainGPT användarna tillgång till flera AI-modeller som Gemini, Claude och ChatGPT i ett. Det innebär att du inte längre behöver jonglera mellan flikar eller prenumerationer för att hantera skrivande, forskning och planering separat. Du får en enda, företagsanpassad miljö som förstår vad du arbetar med och varför.

🎥 Du kan använda ClickUps inbyggda AI på flera olika sätt när det gäller marknadsföring. Här är en snabbguide:

Skriv tillsammans i ClickUp Docs med redigering i realtid, vänliga kommentarer och åtgärdspunkter. Konvertera valfri rad till en uppgift med ägare och datum, och håll allt sammankopplat med Docs Hub för enkel sökning.

Skriv artikeln tillsammans, tagga en redaktör och omvandla deras kommentarer till åtgärder med ett förfallodatum med ClickUp Docs

Lägg till enkla widgets för att uppdatera status utan att lämna sidan och länka dokument till uppgifter så att din plan förblir överskådlig. Denna metod kombinerar utkast och genomförande, vilket gör att människor snabbt kan förstå sina nästa steg med ett ögonkast. Det minskar fram- och återgång och håller varje sida på väg mot att bli klar.

Omvandla samtal till uppgifter med ClickUp Chat

Förvandla ett meddelande till en uppgift, lägg till ett milt förfallodatum och håll chatten länkad för sammanhang via ClickUp Chat

Brainstorma med kollegor i ClickUp Chat, dela snabba anteckningar och bifoga konversationen till arbetet. Med bara ett klick kan du konvertera vilket meddelande som helst till en uppgift och be AI att sammanfatta långa trådar för att säkerställa att alla är informerade om sina ansvarsområden.

Behåll sammanhanget med uppgiften och dokumentet så att inget går förlorat mellan apparna. Flödet förblir smidigt eftersom du kan skapa, tilldela och följa upp utan att lämna chatten.

ClickUps bästa funktioner

Skriv tillsammans i ClickUp Docs och konvertera kommentarer till uppgifter så att redigeringar och godkännanden kan fortskrida utan att du behöver lämna sidan.

Skriv och redigera texter med ClickUp Brain, och tilldela sedan nästa steg inifrån samma dokument eller uppgift.

Hitta tidigare briefs och filer med Enterprise Search & Ask och länka dem till dagens arbete för omedelbar kontext.

Anteckna mötesanteckningar med ClickUp Brain Notetaker som spelar in, transkriberar och skapar åtgärdspunkter direkt som uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande för nya användare eftersom det finns så mycket att ställa in och lära sig.

Vissa användare rapporterar långsam laddning eller fördröjning i stora vyer och instrumentpaneler.

Mobilen är bra för snabba kontroller, men tungt arbete går smidigare på en stationär dator.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Funktioner som automatiseringar, AI-skrivassistent och den uppdaterade kalendern sparar verkligen tid. Och det bästa av allt? Det skalar med oss – oavsett om vi lanserar en ny kampanj eller hanterar långsiktiga verksamheter.

📮 ClickUp Insight: Mer än 50 % av de tillfrågade skriver i tre eller fler verktyg dagligen och kämpar med ”app-spridning” och splittrade arbetsflöden. Även om det kan kännas produktivt och hektiskt, går din kontext helt enkelt förlorad mellan apparna, för att inte tala om den energi som går åt till att skriva. BrainGPT samlar allt: tala en gång, så hamnar dina uppdateringar, uppgifter och anteckningar precis där de hör hemma i ClickUp. Inget mer växlande, inget mer kaos – bara smidig, centraliserad produktivitet.

2. Grammarly Business (bäst för professionell skrivkonsistens mellan team)

via Grammarly Business

Tänk på senaste gången du skrev ett viktigt e-postmeddelande och stannade upp och undrade om det lät för formellt eller kanske inte tillräckligt polerat. Multiplicera det ögonblicket med hela teamet, så ser du hur små osäkerheter i skrivandet leder till förlorad tid och missförstånd.

Grammarly Business hjälper team att undvika detta. Det agerar diskret, föreslår rätt ton, jämnar ut ojämna meningar och ser till att ditt företags röst kommer fram i varje meddelande.

Grammarly Business bästa funktioner

Ge korrigeringar i realtid av grammatik, ton och stil som hjälper team att kommunicera tydligt i e-post, dokument och chattar.

Använd stilguiden och varumärkets tonfall för att se till att alla texter är konsekventa med ditt företags röst.

Effektivisera samarbetet med Knowledge Share och Snippets som gör det möjligt för team att återanvända rätt fraser utan att behöva skriva om från grunden.

Integrera med över 500 000 appar och webbplatser, inklusive Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce och LinkedIn för smidig skrivhjälp.

Spåra framsteg och identifiera områden för tillväxt genom teamets analyspanel med tydliga rapporter om skrivkvalitet och effektivitet.

Grammarly Business begränsningar

Kan bli kostsamt för större team eftersom priset per användare ökar.

Ibland förekommer felaktiga förslag som kräver mänsklig granskning.

Prestandan kan minska vid mycket stora dokument.

Vissa användare rapporterar kompatibilitetsproblem med vissa CMS-plattformar som WordPress.

Grammarly Business-priser

Företag : 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly Business betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 11 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 200 recensioner)

Vad användarna säger om Grammarly Business

Det är mycket användbart för att förbättra skrivandet i hela teamet, upptäcka fel och se till att våra meddelanden är tydliga och professionella.

Det är mycket användbart för att förbättra skrivandet i hela teamet, upptäcka fel och se till att våra meddelanden är tydliga och professionella.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Grammarly

3. Notion AI (Bäst för allt-i-ett-produktivitet inom Notions ekosystem)

via Notion AI

En Reddit-användare beskrev hur Notion AI förändrade deras sätt att arbeta med en enorm databas med resmål. Varje gång de lade till namnet på en ny plats fyllde AI:n tyst i detaljerna – favoriträtter, Tripadvisor-rankningar, till och med små hemligheter som bara lokalbefolkningen känner till.

Notion AI passar bäst om du redan använder Notion för att organisera din värld. Det ger struktur åt röriga projekt och lättar på informationsbördan som annars kan kännas överväldigande.

Många påpekar dock att även om dess funktioner är kraftfulla, kan den högre kostnaden få dig att tveka, särskilt om du bara behöver det för enklare uppgifter.

Notion AI:s bästa funktioner

Sammanfatta långa rapporter, artiklar eller e-postkedjor till korta, tydliga anteckningar som du kan agera på.

Översätt dokument till flera språk för smidigare samarbete med globala team.

Förbättra grammatik, stavning och ton direkt i Notion Docs utan att lämna ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

Skapa första utkast eller brainstorma idéer med enkla uppmaningar och förvandla en tom sida till en utgångspunkt.

Fyll i databaser automatiskt med sammanfattningar och insikter så att projekten förblir organiserade utan manuell datainmatning.

Begränsningar för Notion AI

Fungerar endast inom Notion, så du måste förbinda dig till ekosystemet.

Betalda abonnemang kan kännas dyra för team som bara behöver använda AI i mindre utsträckning.

Kan ibland ge generiska resultat som fortfarande behöver finslipas manuellt.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad användarna säger om Notion AI

AI Writing Assistant hjälper mig att snabbt omvandla idéer till polerad text, Knowledge Management-verktygen håller allt organiserat på ett ställe och Enterprise Search gör att jag kan hitta exakt vad jag behöver på några sekunder.

AI Writing Assistant hjälper mig att snabbt omvandla idéer till polerad text, Knowledge Management-verktygen håller allt organiserat på ett ställe och Enterprise Search gör att jag kan hitta exakt vad jag behöver på några sekunder.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Notion AI

4. Jasper AI (Bäst för marknadsföringsteam som behöver skala och hastighet)

via Jasper AI

Jasper har gjort sig ett namn som en av de första AI-skrivplattformarna som skapats med marknadsförare i åtanke. Istället för att bara ge dig en tom duk är den utformad för att kännas som en innehållsmotor som fortsätter att köras.

Många användare uppskattar att mallarna och varumärkesverktygen eliminerar gissningar, särskilt när flera kampanjer pågår samtidigt. Du kan ställa in varumärkesprofiler som håller tonen konsekvent i blogginlägg, e-postmeddelanden och annonstexter, så att du inte behöver skriva om samma positionering varje gång.

Och med sitt SEO-läge och integrering av innehållsbrief hjälper Jasper dig att skriva med sökintention inbyggd, inte påklistrad i efterhand.

Jasper AI:s bästa funktioner

Skapa reklamtexter , bloggar och e-postkampanjer med hjälp av över 50 färdiga mallar som sparar tid och minskar kreativa blockeringar.

Anpassa ton och stil med Jasper Brand Voice så att allt innehåll förblir konsekvent med din varumärkesidentitet.

Optimera artiklar direkt medan du skriver genom Surfer SEO-integrationen.

Skapa bilder i stor skala med Jaspers AI Image Suite, som omvandlar uppmaningar till högkvalitativa grafikbilder.

Använd Jasper Chat för naturliga konversationer som hjälper dig att brainstorma, redigera eller förfina utkast.

Begränsningar för Jasper AI

Priserna anses vara dyra jämfört med andra alternativ till WritingMate AI, såsom ChatGPT eller Copy.ai.

Vissa användare säger att resultaten kan kännas generiska och behöver extra redigering för att bli mer originella.

Brantare inlärningskurva om du inte är bekant med AI-skrivplattformar

Priser för Jasper AI

Gratis provperiod i 7 dagar

Pro : 69/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad användarna säger om Jasper AI

Jasper är ett enkelt, banbrytande verktyg som har hjälpt oss att effektivisera vår process för att skapa innehåll. Det levererar konsekvent första utkast som passar perfekt med vår ton, vilket sparar både tid och ansträngning.

Jasper är ett enkelt, banbrytande verktyg som har hjälpt oss att effektivisera vår process för att skapa innehåll. Det levererar konsekvent första utkast som passar perfekt med vår ton, vilket sparar både tid och ansträngning.

5. Writesonic (Bäst för innehållsskapande med inbyggt SEO-stöd)

via Writesonic

Allt fler innehållsmarknadsförare förlitar sig på AI än tidigare. Undersökningar visar att drygt hälften nu använder det för att få idéer, men endast ett fåtal låter det skriva hela artiklar. Det visar något viktigt: de flesta vill ha AI som en guide, inte som en ghostwriter.

Writesonic fungerar utmärkt i det sammanhanget. Det hjälper dig att brainstorma, skapa dispositioner och finslipa ditt arbete med SEO-insikter, samtidigt som det lämnar utrymme för din egen röst. För frilansare och småföretag kan det underlätta planering och utkast utan att någonsin stjäla rampljuset.

Writesonic bästa funktioner

Skapa långa bloggartiklar, reklamtexter och inlägg på sociala medier med AI-skrivmallar som sparar timmar av arbete.

Optimera innehållet med integrerade SEO-verktyg, inklusive sökordsforskning , ämnesklustering och innehållsgapanalys.

Använd ChatSonic, AI-chattassistenten, för att brainstorma idéer, analysera konkurrenter eller förfina utkast i realtid.

Få tillgång till över 100 innehållsmallar som täcker annonser, e-postmeddelanden, produktbeskrivningar och manus för flera plattformar.

Skriv utkast direkt i appar som LinkedIn eller Gmail med Writesonic Chrome-tillägget för snabba svar och inlägg.

Begränsningar för Writesonic

Många avancerade funktioner, som SEO-optimering och ChatSonic, är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Gratis krediter är begränsade, vilket gör det svårt att testa plattformen fullt ut.

Vissa resultat kan kännas generiska och kräva mänsklig redigering för nyanser.

Writesonic-priser

Lite : 49 $/månad

Standard : 99 $/månad

Professionell : 249 $/månad

Avancerad : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Vad användarna säger om Writesonic

Writesonic utmärker sig genom sin användarvänlighet och flexibilitet när det gäller att generera högkvalitativt innehåll i flera format. Jag uppskattar särskilt mångfalden av mallar och möjligheten att finjustera ton och stil.

Writesonic utmärker sig genom sin användarvänlighet och flexibilitet när det gäller att generera högkvalitativt innehåll i flera format. Jag uppskattar särskilt mångfalden av mallar och möjligheten att finjustera ton och stil.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Writesonic

6. TextCortex AI (Bäst för små team och enskilda kreatörer som vill ha snabb hjälp med innehåll)

via TextCortex AI

Ibland är den största utmaningen helt enkelt att komma igång. Många användare tycker att TextCortex är praktiskt eftersom det hjälper till att omvandla grova utkast till användbara texter. Dess webbläsartillägg fungerar på plattformar som Gmail, Google Docs och sociala medier, så att du kan skapa innehåll där du redan arbetar utan att behöva byta flik.

Det som skiljer TextCortex från andra är funktionen ”Zeno Chat”, som gör att du kan föra en dialog med AI:n för att förfina resultatet, istället för att börja om med nya uppmaningar.

TextCortex AI:s bästa funktioner

Skriv om och översätt dokument till flera språk

Skapa kortformat innehåll för bloggar, produktbeskrivningar, e-postmeddelanden och bildtexter.

Skapa anpassade AI-personligheter som matchar din ton och stil.

Använd kunskapsbaser för att lära AI om ditt varumärke eller din bransch.

Få tillgång till över 500 mallar för snabb innehållsskapande.

Begränsningar för TextCortex AI

Gratisplanen begränsar längden på resultatet och funktionerna.

Saknar verktyg för rubriker, dispositioner och SEO-stöd.

Svårigheter med att skapa långa artiklar

Priser för TextCortex AI

Gratis

Premium : 6,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

TextCortex AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 230 recensioner)

Vad användarna säger om TextCortex AI

Det här är ett fantastiskt verktyg som hjälper mig att skriva min roman. Det ger bra feedback och gör mig nyfiken på vad mina läsare kommer att tycka.

Det här är ett fantastiskt verktyg som hjälper mig att skriva min roman. Det ger bra feedback och gör mig nyfiken på vad mina läsare kommer att tycka.

📮 ClickUp Insight: Cirka 1 av 5 respondenter i undersökningen skickar mer än 50 snabbmeddelanden per dag. Detta gör att saker och ting går snabbt, men det kan också leda till överbelastning och missade detaljer. Med ClickUps inbyggda verktyg, såsom chatt och tilldelade kommentarer, förblir varje konversation kopplad till rätt uppgift, vilket gör samarbetet tydligare och uppföljningarna mindre frekventa.

7. MailMaestro (Bäst för e-post och mötesproduktivitet)

via MailMaestro

Om du någonsin har känt dig tyngd av en rörig inkorg eller oändliga mötesanteckningar, lovar MailMaestro en lättare väg framåt. Istället för att skriva varje svar från grunden, utformar detta AI-skrivverktyg diskret polerade e-postmeddelanden åt dig, sammanfattar långa trådar och omvandlar till och med mötesdiskussioner till tydliga åtgärdspunkter.

Det som gör MailMaestro så speciellt är dess förmåga att fungera precis där du redan befinner dig – i Outlook, Gmail och Teams. Du kan skriva nya e-postmeddelanden, svara med kontextmedvetna utkast eller förbättra din text med ett enda klick.

MailMaestros bästa funktioner

Skriv polerade e-postmeddelanden direkt på flera språk med verktygen Compose, Reply och Improve.

Sammanfatta långa e-posttrådar och bilagor till tydliga slutsatser.

Upptäck och påminn automatiskt om uppföljningar, deadlines och påminnelser.

Organisera din inkorg med smarta etiketter och filter för snabbare prioritering.

Förvandla röriga mötesdiskussioner till tilldelade nästa steg med TeamsMaestro.

Begränsningar för MailMaestro

Utkast behöver ibland redigeras manuellt för att låta mer personliga.

Sekretessfrågor för dem som är försiktiga med att ge tillgång till sin e-post

Begränsad anpassning av skrivstil jämfört med mer avancerade verktyg

Priser för MailMaestro

Gratis

MailMaestro: Från 12 dollar

TeamMaestro: Från 17 dollar

MaestroDuo: Från 25 dollar

MailMaestro-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad användarna säger om MailMaestro

Jag älskar hur MailMaestro gör det så mycket enklare att hantera e-post. AI-tekniken hjälper mig att snabbt skriva personliga svar, vilket sparar massor av tid samtidigt som det hela fortfarande känns professionellt.

Jag älskar hur MailMaestro gör det så mycket enklare att hantera e-post. AI-tekniken hjälper mig att snabbt skriva personliga svar, vilket sparar massor av tid samtidigt som det hela fortfarande känns professionellt.

📚 Läs också: Hur man använder ChatGPT för att skapa innehåll

8. Koala AI (Bäst för långa SEO-innehåll i stor skala)

via Koala AI

Författare och marknadsförare diskuterar ofta hur mycket tid de lägger på att sammanställa långa texter. Att skapa dispositioner, göra sökordsundersökningar och lägga till interna länkar kan kännas överväldigande redan innan du ens har börjat skriva.

Koala AI har en annan approach. Det genererar inte bara text, utan skapar strukturerade, SEO-vänliga artiklar som ofta känns nästan färdiga att publiceras. Många kreatörer säger att det är det första verktyget de använt där resultatet känns mindre som ett utkast och mer som något man tryggt kan dela med sig av.

Koala AI:s bästa funktioner

Skapa fullständiga, SEO-optimerade artiklar utifrån ett enda nyckelord.

Automatisera interna länkar och schemamarkeringar för att stärka webbplatsens SEO.

Använd SERP-analys i realtid för att anpassa dig efter vad som rankas just nu.

Skapa sammanställningar av affiliate-produkter med live-data från Amazon

Skala upp din innehållsstrategi med massskrivning och WordPress-integration.

Koala AI:s begränsningar

Kvaliteten förbättras fortfarande med mänsklig redigering och personalisering.

Avancerade modeller förbrukar krediter snabbt, vilket ökar kostnaderna för flitiga användare.

Gränssnittet kan kännas överväldigande med så många inställningar i början.

Priser för Koala AI

Essentials : 9 $/månad

Professional : 49 $/månad

Boost : 99 $/månad

Tillväxt : 179 $/månad

Elite : 350 $/månad

Avancerad : 500 $/månad

Skala I : 750 $/månad

Skala II : 1 250 $/månad

Skala III: 2 000 USD/månad

Koala AI-betyg och recensioner

G2 : 5,0/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Vad användarna säger om Koala AI

Marknadsföringsteamet har funnit stor nytta i att använda Koalas innehållsrapporter, som ger dem en uppfattning om vilket innehåll som tenderar att driva våra potentiella kunder vidare i marknadsföringsprocessen.

Marknadsföringsteamet har funnit stor nytta i att använda Koalas innehållsrapporter, som ger dem en uppfattning om vilket innehåll som tenderar att driva våra potentiella kunder vidare i marknadsföringsprocessen.

9. Evercopy (Bäst för att skala upp annonser med AI)

via Evercopy

Varumärkesdriven marknadsföring är återigen på uppgång. 37,52 % av marknadsförarna sätter kundens upplevelse av deras varumärke i första rummet, och nästan tre av tio fokuserar på innehåll som är troget deras värderingar.

Det innebär att det finns ett stort tryck att skapa annonser som känns både konsekventa och kreativa i stor skala. Det är här Evercopy verkligen kommer till sin rätt. Istället för att drunkna i oändliga designjusteringar och spridda tillgångar kan teamen använda dess AI-drivna innehållsstudio för att generera banners, produktbilder och videoannonser som alltid är i linje med varumärket.

Evercopys bästa funktioner

Skapa över 30 multimediaannonsformat, inklusive banners, produktfoton och videoannonser.

Återanvänd högpresterande kreativa lösningar med AI-remixer som är skräddarsydda för nya kampanjer.

Upprätthåll strikt varumärkeskonsistens med anpassade mallar och personaliseringsalternativ.

Redigera och förfina med dra-och-släpp-verktyg och AI-assisterade justeringar.

Få tillgång till ett inbyggt tema- och inspirationsbibliotek för snabb kreativ vägledning.

Begränsningar för Evercopy

Priserna kan vara höga för mindre team eller enskilda kreatörer.

Vissa avancerade funktioner passar bäst för företagskunder.

Begränsad gratis provperiod jämfört med konkurrenterna

Evercopy-priser

Starter : 185 $/månad

Pro : 710 $/månad

Anpassad: Anpassad prissättning

Evercopy-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

Vad användarna säger om Evercopy

Observera följande:

Jag gillar hur produktivt det är att skriva innehåll med AI och att det ger så kraftfulla resultat. Från långa till korta svar täcker det allt utan att bli för mekaniskt. Jag gillar också dess andra funktioner, som filutforskning och dataanalys i realtid.

Jag gillar hur produktivt det är att skriva innehåll med AI och att det ger så kraftfulla resultat. Från långa till korta svar täcker det allt utan att bli för mekaniskt. Jag gillar också dess andra funktioner, som filutforskning och dataanalys i realtid.

👀 Rolig fakta: Shakespeare uppfann över 1 700 ord som fortfarande används idag. Han justerade befintliga ord, förvandlade substantiv till verb och myntade nya fraser för att fånga känslor och berättelser.

10. Wordplay (bäst för långa SEO-innehåll med ett klick)

via Wordplay

Ingen talar tillräckligt om hur lång tid det tar att förvandla en idé till en polerad, lång artikel. Wordplay har utformats med just den utmaningen i åtanke. Istället för att producera små snuttar som fortfarande kräver timmar av sammanfogning, skapar Wordplay blogginläggsutkast och fullängdsartiklar med ett enda klick, med SEO inbyggt i dess DNA.

Många användare framhåller att Wordplay skiljer sig från andra AI-skrivverktyg eftersom det har utvecklats av SEO-experter istället för att efterhand ha utrustats med långa format. Resultatet är innehåll som flyter mer naturligt, kräver mindre redigering och uppfyller Googles krav på användbart och korrekt skrivande.

Wordplays bästa funktioner

Skapa artiklar på över 5 000 ord med ett enda klick

Skapa utkast som är 95 % färdiga på några sekunder

Spara tid med en generator för massproduktion av artiklar

Integrera med WordPress för schemaläggning och publicering.

Inkludera FAQ:er som är optimerade för söksnippets och "People Also Ask" (Andra frågar också).

Begränsningar för ordlekar

Kräver en hög förskottsbetalning med ett livstidsavtal.

Resultatet kan fortfarande behöva faktagranskas och finslipas.

Priser för Wordplay

Starter : 99 $ för livstidsåtkomst

Silver : 399 $ för livstidsåtkomst

Gold : 999 $ för livstidsåtkomst

Platinum: 2 800 $ för livstidsåtkomst

Wordplay-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Wordplay

Jag älskar Wordplay – det är enkelt att använda och innehållet är autentiskt! Jag kan skapa en mängd olika stilar och iterationer – det minskar bokstavligen min skrivtid med 90 %!!!

Jag älskar Wordplay – det är enkelt att använda och innehållet är autentiskt! Jag kan skapa en mängd olika stilar och iterationer – det minskar bokstavligen min skrivtid med 90 %!!!

👀 Rolig fakta: Wendys lekfulla Twitter-personlighet föddes av en slump. En community manager började svara med humor istället för stel företagsspråk. Denna ”röst” fick så starkt genomslag att den blev en viral fallstudie i hur en konsekvent ton kan driva på varumärkets tillväxt.

1. Copy. ai

Copy.ai är utvecklat med marknadsförare i åtanke. Det kommer med över 90 färdiga mallar, så att du kan skapa annonser, blogginledningar, produktbeskrivningar eller inlägg på sociala medier utan att behöva börja från scratch.

Team uppskattar särskilt dess funktion för varumärkesröst, som håller allt innehåll konsekvent med företagets stil, och dess samarbetsverktyg som gör det möjligt för flera användare att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. För företag som driver frekventa kampanjer hjälper Copy.ai till att minska tiden som läggs på utkast och brainstorming.

Det finns dock några begränsningar som är värda att notera. Resultaten kan ibland kännas repetitiva om du förlitar dig för mycket på mallar för innehållsskrivning, vilket innebär att du måste finjustera texten för att den ska passa din ton. Större team önskar också en djupare integration med projektledningsverktyg.

2. Rytr

Rytr är populärt bland frilansare och små team som vill ha ett prisvärt AI-skrivverktyg. Det stöder mer än 30 språk och 20 tonfall, vilket ger dig flexibilitet oavsett om du skapar e-postmeddelanden, bildtexter eller bloggutkast.

En inbyggd plagiatkontroll säkerställer originalitet, och gränssnittet är lätt att lära sig, vilket gör det tillgängligt även om du är ny inom AI-skrivande.

Å andra sidan är Rytr inte lika bra på att generera långa texter jämfört med mer avancerade AI-verktyg. Det är användbart för korta utdrag och små projekt, men resultaten kan kännas ytliga när det används för hela artiklar. Dess redigeringsverktyg är också mer grundläggande än konkurrenternas.

📚 Läs också: De 11 bästa alternativen till Rytr AI för smartare innehållsskapande 2025

3. INK

INK kombinerar AI-skrivande med SEO-optimering, vilket gör det till en favorit bland bloggare och innehållsmarknadsförare. Plattformen hjälper dig att förfina sökordsdensitet, metataggar och läsbarhet medan du skriver texten, så att ditt innehåll optimeras redan innan det publiceras.

Det är utformat för att eliminera behovet av att jonglera med flera verktyg genom att kombinera AI-generering med SEO-poängsättning i en enda instrumentpanel.

INK kan dock kännas överväldigande i början på grund av antalet tillgängliga SEO-mått. Vissa användare tycker också att AI-skrivandet är stabilt, men att det ibland producerar generiskt innehåll som behöver finslipas för att stämma överens med varumärkets röst.

Från första utkast till sista utkast med ClickUp Brain

Att skriva har alltid handlat om mer än att bara sätta ord på ett papper. Du vet det, dina läsare vet det, men många AI-skrivassistenter vet det inte.

Flera utkast leder ofta till förlust av sammanhang och detaljer. Det är precis där ClickUp kommer till sin rätt – genom att ge dig ett enda utrymme för att planera, skriva, redigera och samarbeta utan spridda verktyg och oändliga flikar.

Medan andra plattformar kanske hanterar en del av pusslet, samlar ClickUp allt på ett ställe. Dokument, uppgifter, kalendrar och AI finns på samma plats, så att din skrivprocess känns mindre som en kamp och mer som en naturlig rytm.

När du jämför alternativ till WritingMate AI handlar det inte bara om funktioner, utan också om tillgänglighet och värde. Många verktyg erbjuder nu mobilappar så att du kan skriva var du än befinner dig, men den verkliga skillnaden ligger ofta i överkomliga priser och bättre prismodeller.

Med ClickUp får du flexibiliteten att skriva och hantera projekt utan att spendera för mycket, samtidigt som du fortfarande kan njuta av premiumfunktioner på en enda plattform.

Om du är redo att ta bort stressen från skrivandet och fokusera på det arbete som är viktigast, är det dags att registrera dig på ClickUp!