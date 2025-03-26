De 10 bästa AI-verktygen för att utvidga meningar och förbättra tydligheten i ditt skrivande

Utkastet blev perfekt – tills du insåg att dina meningar var korta och torra och saknade nödvändig djup.

Du kan lösa detta vanliga skrivproblem med rätt verktyg.

Ett AI-verktyg för att utvidga meningar hjälper dig att omvandla grundläggande idéer till tydliga, kraftfulla uttalanden. Medan många förlitar sig på traditionella skrivhjälpmedel, går dessa verktyg utöver grammatik och ger ditt skrivande mer tydlighet och genomslagskraft med bara några få justeringar.

I den här bloggen utforskar vi de 10 bästa AI-verktygen för att utöka meningar som hjälper dig att förbättra dina meningar utan ansträngning. 📝

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra 10 bästa rekommendationer för ditt nästa AI-expanderingsverktyg: ClickUp (Bäst för team som hanterar projekt och innehållsskapande) ContentDetector. ai (Bäst för författare som fokuserar på AI-detekteringssäkert innehåll) Originality. ai (Bäst för innehållsskapare som vill säkerställa originalitet och SEO) Humanize AI Text Sentence Expander (Bäst för marknadsförare som förfinar AI-genererat innehåll) Junia AI Text Expander (Bäst för proffs som behöver snabba, precisa utvidgningar) WriterBuddy. ai Sentence Expander (Bäst för bloggare och studenter som behöver enkla förbättringar) Musely. ai Sentence Expander (Bäst för social media-ansvariga och influencers) Edit Pad AI Sentence Expander (Bäst för allmänna användare som vill utöka sitt innehåll på ett enkelt sätt) HyperWrite Sentence Expander (Bäst för yrkesverksamma som söker personlig skrivhjälp) Typli. ai Sentence Expander (Bäst för frilansare och entreprenörer som behöver varierade innehållstoner)

Att välja rätt AI-verktyg för att utvidga meningar kan effektivisera din skrivprocess. För att säkerställa att det fungerar för dig, fokusera på viktiga funktioner som förbättrar noggrannhet, hastighet och läsbarhet.

Låt oss utforska vad du bör leta efter för att få ut det mesta av ditt verktyg⚒️

AI-driven expansion: Använder avancerade algoritmer för att expandera meningar samtidigt som den ursprungliga betydelsen och kontexten bevaras.

Plagiatkontroll: Innehåller en inbyggd plagiatkontroll för att säkerställa att ditt innehåll förblir originellt och fritt från duplicering.

Noggrannhet: Expanderar meningar utan att ändra det ursprungliga sammanhanget, vilket garanterar precision i ditt skrivande.

Hastighet: Ger snabba utvidgningar med några få klick, vilket sparar tid jämfört med manuell omskrivning.

Läsbarhet: Fokuserar på att omvandla komplexa meningar till tydligt, lättförståeligt innehåll.

Mångsidighet: Lämpligt för ett brett spektrum av innehåll, inklusive akademiskt skrivande, kreativt skrivande, professionella rapporter, blogginlägg och mycket mer.

Anpassningsbar ton: Gör det möjligt att justera tonen i ditt expanderade innehåll så att det passar din målgrupp.

Flerspråkigt stöd: Stöder flera språk, vilket gör det användbart för internationella och mångfaldiga målgrupper.

Är du osäker på vilket AI-verktyg för meningsutvidgning som förbättrar ditt innehåll?

Från att förbättra läsbarheten till att öka kreativiteten – dessa verktyg erbjuder unika funktioner som passar dina behov. Här är en snabb översikt som hjälper dig att välja det bästa. 💁

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion ClickUp Team som hanterar innehållsskapande och relaterade uppgifter och projekt Integreras med verktyg för uppgifts- och projektledning för smidig arbetsflödeshantering och innehållsskapande. ContentDetector. ai Författare som fokuserar på AI-detekteringssäkert innehåll Säkerställer att den expanderade texten förblir mänsklig och AI-säker. Originalitet. ai Innehållsskapare som prioriterar originalitet och SEO Erbjuder plagieringsdetektering tillsammans med textutvidgning. Humanisera AI-textutvidgare Marknadsförare som förfinar AI-genererat innehåll Förbättrar AI-genererad text så att den låter mer naturlig och engagerande. Junia AI Text Expander Professionella som behöver snabba, precisa utvidgningar Erbjuder kontextmedvetna utvidgningar med flexibilitet i ton och stil. WriterBuddy. ai Sentence Expander Bloggare och studenter som behöver enkla förbättringar Användarvänligt gränssnitt med snabba förslag på textförbättringar Musely. ai Sentence Expander Sociala medier-ansvariga och influencers Optimerar expanderat innehåll för engagemang i sociala medier Editpad AI Sentence Expander Vanliga användare som söker enkel innehållsutvidgning Enkel expansion med grundläggande omskrivningsfunktioner HyperWrite Sentence Expander Professionella som söker personlig hjälp med skrivandet AI-drivna förslag för individuella skrivstilar Typli. ai Sentence Expander Frilansare och entreprenörer som behöver varierade innehållstoner AI-anpassningsalternativ för olika innehållsbehov

Med så många AI-verktyg för meningsutvidgning på marknaden kan det vara svårt att hitta det rätta. Vissa fokuserar på tydlighet, andra på kreativitet, och några erbjuder en perfekt blandning av båda. Vi har sammanställt de 10 bästa verktygen för att underlätta ditt val och lyfter fram deras främsta funktioner och nackdelar.

Låt oss hitta det perfekta verktyget för dina skrivbehov. 👀

1. ClickUp (Bäst för team som hanterar projekt och innehållsskapande)

Trött på att växla mellan appar? Möt ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet! 🤩

Oavsett om du hanterar uppdrag, skriver ditt nästa blogginlägg eller planerar att använda AI för digitala marknadsföringskampanjer, håller ClickUp allt på ett ställe.

Med ClickUp Brain inbyggt arbetar du smartare och snabbare än någonsin. Behöver du förfina en mening eller lägga till detaljer? Brain's AI Writer föreslår förbättringar baserat på ditt innehålls sammanhang. Som världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och företagskunskap, låter det dig förfina innehållet direkt i ditt arbetsflöde baserat på sammanhanget för din uppgift eller ditt dokument.

Förfina och optimera ditt innehåll med ClickUp Brain

Dessutom gör ClickUp Docs det enkelt att samarbeta kring utkast och redigering genom att samla alla dina dokument, wikis och idéer på en central arbetsplats. Använd slashkommandot "/" eller knappen "Skriv med AI" i ClickUp Docs för att skapa eller redigera innehåll. Skriv bara in din mening så expanderar AI den med tydlighet och tonjusteringar.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbare med ClickUp Brains AI Writer for Work.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan finnas en inlärningskurva för nybörjare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp ersätter verkligen flera verktyg med ett enda. Tack vare ClickUp hanterar vi vårt innehållsskapande, marknadsföring, produktutveckling, företagsdokument och mycket mer på ett och samma ställe. Avdelningarna i vårt företag kan mycket lättare förstå och hålla sig uppdaterade om vad andra team arbetar med, eftersom vi kan samla allt på ett och samma ställe.

ClickUp ersätter verkligen flera verktyg med ett enda. Tack vare ClickUp hanterar vi vårt innehållsskapande, marknadsföring, produktutveckling, företagsdokument och mycket mer på ett och samma ställe. Avdelningarna i vårt företag kan mycket lättare förstå och hålla sig uppdaterade om vad andra team arbetar med, eftersom vi kan samla allt på ett och samma ställe.

🔍 Visste du att? 41 % av marknadsförare rapporterar att användningen av AI har genererat högre intäkter från deras e-postkampanjer.

2. ContentDetector. ai (Bäst för författare som fokuserar på AI-detekteringssäkert innehåll)

ContentDetector. ai är en mångsidig plattform som identifierar AI-genererad text, inklusive utdata från modeller som ChatGPT, Claude, Gemini och andra med sin AI Content Detector. Utöver detta hjälper dess Sentence Expander dig att förbättra ditt skrivande och din innehållsskapande.

Plattformen använder avancerade algoritmer för språkbearbetning för att säkerställa att det expanderade innehållet förblir informativt, övertygande och polerat utan att kompromissa med tydligheten eller avsikten.

ContentDetector. ai bästa funktioner

Bryt ner komplexa idéer till tydliga, detaljerade förklaringar för bättre förståelse.

Förbättra artiklar med omfattande insikter och engagerande detaljer för att fängsla läsarna.

Kör ditt innehåll genom flera AI-detekteringsverktyg som Originality.ai och Turnitin för att sammanställa resultaten och få högre noggrannhet.

Begränsningar för ContentDetector.ai

Saknar fristående applikationer för stationära datorer, Android och iOS, vilket begränsar tillgängligheten mellan olika enheter.

Begränsade alternativ för analys och anpassning av feedback

Priser för ContentDetector.ai

Gratis

ContentDetector. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ContentDetector.ai?

Det är knappast unikt här, men resultaten måste valideras. Kreativa resultat är lätta att urskilja, men tekniskt innehåll är i praktiken en slantsingling.

Det är knappast unikt här, men resultaten måste valideras. Kreativa resultat är lätta att urskilja, men tekniskt innehåll är i praktiken en slantsingling.

🔍 Visste du att? Bakom den magiska meningsutvidgningen ligger Natural Language Processing (NLP). NLP-algoritmer hjälper AI att analysera meningsstrukturer, grammatikregler och kontextuell mening, vilket säkerställer att utvidgningarna är meningsfulla och bibehåller sammanhanget.

3. Originality. ai (Bäst för innehållsskapare som vill säkerställa originalitet och SEO)

Originality. ai:s Sentence Expander förvandlar spridda tankar till välstrukturerat, engagerande innehåll. Det hjälper dig att omvandla idéer till polerade stycken utan krångel.

Detta verktyg för copywriting, , erbjuder många alternativ som hjälper dig att anpassa, förfina och förbättra innehållet så att det passar din unika skrivstil och dina behov. Det kan extrahera innehåll från uppladdade filer eller genom att analysera URL:er, vilket ger flexibilitet och precision.

Orginality. ai bästa funktioner

Ladda upp filer eller extrahera text direkt från URL:er för att snabbt generera expanderat innehåll utan manuell inmatning.

Välj hur du vill att verktyget ska utöka dina meningar – antingen genom att fortsätta dina tankegångar eller genom att göra dem mer detaljerade och omfattande.

Spåra tidigare utvidgningar med resultathistorik för att jämföra versioner och förfina ditt skrivande över tid.

Originalitet. ai-begränsningar

Det markerar ofta innehåll skrivet av människor som AI-genererat.

Användare är begränsade till 20 gratis expansioner per dag, vilket kan hindra omfattande användning.

Originality. ai-prissättning

Gratis

Betala efter användning: 30 dollar per användare (engångspris på begäran)

Pro: 14,95 $/månad

Företag: 179 $/månad

Originalitet. ai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Originality.ai?

Det användarvänliga gränssnittet och de detaljerade rapporterna gör det enkelt att använda och förstå, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för innehållsskapare och lärare. Det jag ogillar med Originality. AI är dess ibland felaktiga positiva resultat, där innehåll skrivet av människor felaktigt flaggas som AI-genererat. Detta kan skapa onödiga bekymmer och kräver ytterligare verifiering...

Det användarvänliga gränssnittet och de detaljerade rapporterna gör det enkelt att använda och förstå, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för innehållsskapare och lärare. Det jag ogillar med Originality. AI är dess ibland felaktiga positiva resultat, där innehåll skrivet av människor felaktigt flaggas som AI-genererat. Detta kan skapa onödiga bekymmer och kräver ytterligare verifiering...

🔍 Visste du att? AI:s förmåga att utöka meningar speglar ofta hur människor lägger till fler lager till sina tankar. Den tar kärnelement och förstärker eller utvecklar dem, ungefär som vi naturligt utökar våra konversationer.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (bäst för marknadsförare som förfinar AI-genererat innehåll)

via Humanize AI Text Sentence Expander

Humanize AI Sentence Expander förvandlar korta, enkla meningar till rikt, välstrukturerat innehåll som fångar uppmärksamheten. Det hjälper dig att skilja mellan AI-genererat innehåll och mänskligt innehåll och erbjuder en rad anpassningsalternativ som kan anpassas efter dina specifika innehållsmål.

Humanize AI är integrerat i ChatGPT som ett extra verktyg och förbättrar ditt skrivande – oavsett om det gäller korta stycken eller omfattande dokument. Utöver textutvidgning ingår även Humanize File, där du kan ladda upp dokument för utvidgning och förfining.

De bästa funktionerna i Humanize AI Text

Expandera och förfina text på över 26 språk och säkerställ global räckvidd.

Ladda ner ditt expanderade innehåll i olika format för vidare redigering eller publicering.

Bryt ner komplicerade begrepp till lättförståelig text med extra sammanhang och förklaringar.

Humanisera AI-textbegränsningar

Dåligt strukturerad eller otydlig input kan kräva ytterligare redigering efter bearbetning.

Verktyget fokuserar främst på att humanisera AI-text och saknar kanske avancerade funktioner som kontextmedvetet skrivande och faktagranskning.

Priser för Humanize AI Text

Gratis

Grow: 18,40 $/månad per användare

Skala: 32,80 $/månad per användare

Humanisera AI-textbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: 3 uppmaningar för att generera specifika innehållsstilar: Skapa en vänlig, konverserande ton för detta blogginlägg Skapa en mer professionell och polerad version av detta e-postmeddelande Förvandla denna paragraf till ett övertygande argument med en tydlig uppmaning till handling

5. Junia AI Text Expander (Bäst för proffs som behöver snabba, precisa utvidgningar)

via Junia AI Text Expander

Junia AI:s Text Expander förvandlar dina initiala tankar till detaljerad, engagerande text.

Allt du behöver göra är att mata in din ursprungliga text och ange bakgrundsinformation för att ange sammanhanget. Detta hjälper AI-verktyget att generera mer exakta och relevanta förslag, vilket säkerställer att det expanderade innehållet stämmer överens med ditt avsedda budskap och tonfall.

Denna AI-textgenerator från är byggd med en specialtränad AI-modell och hjälper dig att anpassa ditt innehåll till en internationell publik på över 40 språk. Dessutom kan den generera artiklar på upp till 6 000 ord, vilket gör den idealisk för djupgående diskussioner och högt rankat SEO-innehåll.

Junia AI:s bästa funktioner

Utöka innehållet med relevanta nyckelord för att öka synligheten och närvaron online.

Skapa återanvändbara mallar för att säkerställa enhetlighet i alla dina skrivprojekt.

Markera text och utöka den med ett enda klick och få en intuitiv instrumentpanel där du kan mata in nyckelord och tankar för utökning.

Begränsningar för Junia AI

Användargränssnittet skulle kunna förbättras för en bättre upplevelse.

Begränsade alternativ för att välja olika känslor och tonfall

Priser för Junia AI

Gratis

Skapare: 34 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Junia AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Junia AI?

Det hade varit fantastiskt om de hade haft en inbyggd AI-innehållsdetektor. Det är nämligen lätt att upptäcka om hela artiklar är skrivna av AI nuförtiden.

Det hade varit fantastiskt om de hade haft en inbyggd AI-innehållsdetektor. Det är nämligen lätt att upptäcka om hela artiklar är skrivna av AI nuförtiden.

💡 Proffstips: AI kan uppmanas att införa bildspråk i ditt skrivande, vilket hjälper till att utvidga och diversifiera meningen på ett kreativt sätt. Detta kan vara särskilt användbart för att skapa engagerande, beskrivande texter.

6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (Bäst för bloggare och studenter som behöver enkla förbättringar)

WriterBuddy. AI är en mångsidig skrivassistent som hjälper användare att förbättra sina meningar med tydlighet och djup. Med sina avancerade AI-algoritmer expanderar den meningar kontextuellt.

Dess anpassningskontroller, tonval och målgruppsinriktning hjälper dig att skriva allt från akademiska uppsatser till informella blogginlägg.

AI-innehållsgenerator erbjuder en essäskrivare, styckegenerator och slutsatsgenerator för att göra skrivandet enkelt. När du har infogat din text ger WriterBuddy dig två till tre versioner av den expanderade meningen, så att du kan välja den som passar bäst.

WriterBuddy. ai bästa funktioner

Välj mellan över 40 mallar som passar olika skrivbehov och använd funktionen Co-Writer för att skriva, redigera, sammanfatta, kontrollera grammatik och citera.

Använd akronymgeneratorn för relevanta och kreativa akronymförslag.

Utveckla en stark tes för akademiska uppsatser med Thesis Generator, Thesis Statement Generator och Title Generator.

WriterBuddy. ai begränsningar

Det är effektivt för kortare texter, men upprepar ofta idéer när man skriver längre texter på över 2 000 ord.

Det använder ofta mallar för att generera innehåll, vilket kan leda till brist på originalitet och engagemang.

WriterBuddy. ai-priser

Gratis

WriterBuddy. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: 3 tips för att förfina innehållet: Dela upp denna komplexa mening i enklare, tydligare språk Utvidga denna idé med ett mer engagerande och handlingskraftigt språk Förfina denna paragraf för att förbättra dess flyt och läsbarhet

7. Musely. ai Sentence Expander (Bäst för social media-ansvariga och influencers)

Musely.ai är ett AI-drivet verktyg för textförbättring som hjälper dig att skapa blogginlägg, generera rapporter och redigera AI-innehåll eller kreativa texter.

Du kan välja mellan olika typer av utvidgningar, inklusive Lägg till detaljer, Inkludera exempel, Lägg till bevis och Statistiskt stöd. Lägg till särskilda instruktioner för att lyfta fram specifika punkter och få flera alternativ att välja mellan för olika ändamål.

Musely. ai bästa funktioner

Expandera och översätt text smidigt mellan flera språk samtidigt som du säkerställer kontextuell noggrannhet med dess multifunktionella expansionslägen som Make Longer och Continue Writing.

Inkludera korrekt formaterade källhänvisningar direkt i det expanderade innehållet för akademiska eller forskningsändamål.

Välj mellan Basic (enkel utvidgning), Moderate (detaljerad förklaring) och Advanced (djupgående analys) för att matcha den utvidgningsnivå du behöver.

Musely. ai begränsningar

AI kan ibland generera meningar som är olämpliga i sammanhanget eller faktamässigt felaktiga.

Verktyget kan ha svårt att effektivt expandera meningar som rör högt specialiserade ämnen.

Musely. ai-priser

Gratis

Musely. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Skapa dedikerade ClickUp-mallar som beskriver ChatGPT-prompter för specifika uppgifter, såsom blogginlägg, e-postkampanjer eller uppdateringar på sociala medier.

8. Editpad AI Sentence Expander (Bäst för allmänna användare som vill utöka sitt innehåll på ett enkelt sätt)

via Editpad AI Sentence Expander

EditPad AI:s Sentence Expander är ett AI-drivet verktyg för omskrivning av artiklar som är utformat för att förbättra och förfina ditt skrivande utan ansträngning.

Med dess verktygssvit, inklusive AI Email Writer och AI Paragraph Generator, kan du utöka ditt skrivande för olika sammanhang med bara några få klick.

Det intuitiva, användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att samarbeta i realtid och få omedelbar feedback. Dessutom hjälper verktyget dig att skriva tydligt tack vare gratis tillgång och stöd för flera språk.

Editpads bästa funktioner

Välj mellan Make Longer för att lägga till djup eller Continue Writing för att bygga vidare på befintliga idéer.

Skapa berättande, övertygande, argumenterande och beskrivande uppsatser på några sekunder med AI Essay Writer.

Expandera och skriv fängslande fiktiva och icke-fiktiva berättelser baserade på naturliga språkprompter med AI Story Generator.

Begränsningar i Editpad

Verktyget begränsar inmatningen till 200 ord per expansion, vilket kan kräva att längre texter delas upp.

Användare har klagat på många grammatiska fel och stavfel i det genererade innehållet.

Priser för Editpad

Gratis

Editpad-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Editpad?

Det enda jag inte gillar med Editpad är att det ibland, när jag använder parafrasering, ger en helt annan betydelse, så jag föreslår att man innan man fortsätter kontrollerar om meningen är rimlig eller inte. Annars gillar jag allt med Editpad.

Det enda jag inte gillar med Editpad är att det ibland, när jag använder parafrasering, ger en helt annan betydelse, så jag föreslår att man innan man fortsätter kontrollerar om meningen är rimlig eller inte. Annars gillar jag allt med Editpad.

💡 Proffstips: AI är också ett kraftfullt verktyg för brainstorming. Be det att utveckla ett tema eller koncept som du arbetar med, så kan det ge dig nya perspektiv som du inte hade tänkt på.

9. HyperWrite Sentence Expander (Bäst för yrkesverksamma som söker personlig skrivhjälp)

via HyperWrite Sentence Expander

HyperWrites Sentence Expander gör det enkelt att omvandla enkla meningar till detaljerat, välbalanserat innehåll. Det är som en interaktiv chatbot som guidar dig genom expansionsprocessen. När texten har expanderats förklarar den hur den kom fram till svaret, så att du kan använda det som referens i framtiden!

Verktyget ger också automatiska förslag baserat på sammanhanget och frågar: ”Vill du att jag ska utöka en annan mening?”

HyperWrites bästa funktioner

Redigera ett dokument eller meddelande för att förbättra dess tydlighet, ton och stil med Magic Editor

Förenkla tekniska eller abstrakta begrepp till lättförståeliga förklaringar med funktionen Explain like I’m 5.

Använd den flexibla AutoWrite-funktionen och verktyget för att utöka stycken för att skapa långt och kort innehåll och utöka ditt skrivande.

HyperWrites begränsningar

Det saknar mer avancerade redigeringsfunktioner som gör det möjligt för användarna att göra mer detaljerade justeringar av stil, formatering eller struktur inom själva verktyget.

Kräver inloggning varje gång du vill använda det, till skillnad från andra gratisverktyg som erbjuder omedelbar åtkomst utan behov av autentisering.

Priser för HyperWrite

Premium: 19,99 $/månad per användare

Ultra: 44,99 $/månad per användare

HyperWrite-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HyperWrite?

Det talar inte om när meningen eller stycket kommer att sluta. Du måste vänta några sekunder för att se om du får fler förslag baserade på de föregående meningarna.

Det talar inte om när meningen eller stycket kommer att sluta. Du måste vänta några sekunder för att se om du får fler förslag baserade på de föregående meningarna.

📮ClickUp Insight: 37 % av respondenterna i vår undersökning om AI-användning använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

10. Typli. ai Sentence Expander (Bäst för frilansare och entreprenörer som behöver varierade innehållstoner)

Typli. ai erbjuder ett kraftfullt verktyg för att utvidga meningar som omvandlar koncisa meningar till detaljerade uttalanden. Plattformen erbjuder en omfattande svit med över 184 AI-skrivverktyg, inklusive en e-postskrivare, artikelgenerator och parafraseringsverktyg för att skapa högkvalitativt innehåll.

Med verktyget Sentence Rewriter kan du till exempel skapa ny, unik text baserat på ditt innehåll, medan AI Text to Human Text Convertor humaniserar inmatad text. Det erbjuder också SEO-funktioner för att förbättra innehållets synlighet och en gratis plagiatkontroll.

Typli. ai bästa funktioner

Skriv meningar och längre texter som uppsatser, rapporter och forskningsartiklar på upp till 10 000 ord i inmatningsfältet.

Spåra ordantalet för både den ursprungliga meningen och den expanderade texten för att uppfylla längdmål eller begränsningar.

Använd AI-skrivverktygen för olika ändamål, till exempel AI Speech Writer, AI Debate Generator, AI Summarizer, Passive to Active Voice Convertor och ChatGPT Rewriter.

Typli. ai begränsningar

Den kostnadsfria versionen tillåter endast upp till 1 000 ord i det expanderade innehållet.

Begränsad flexibilitet att justera tonen eller avsikten i det expanderade innehållet

Priser för Typli.ai

Gratis

Grundläggande: 12,99 $/månad per användare

Plus: 19,99 $/månad per användare

Pro: 49,99 $/månad per användare

Typli. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: När du expanderar meningar, använd varierade meningsstrukturer. AI kan hjälpa dig att diversifiera ditt innehåll genom att förvandla ett enkelt påstående till ett komplext eller införa element som parallellism för ett mer engagerande flöde.

Håll dig på rätt spår med ClickUp

Att hitta det perfekta AI-verktyget för att utöka meningar kan kännas som en skattjakt, särskilt med så många verktyg som finns tillgängliga. De alternativ vi har diskuterat erbjuder fantastiska funktioner, från att förbättra tydligheten till att ge ditt skrivande mer djup.

Men varför nöja sig med att bara förbättra meningar när du kan förbättra hela ditt arbetsflöde?

ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, gör mer än bara förbättrar ditt skrivande. Med ClickUp Docs kan du smidigt skapa allt från blogginlägg till rapporter samtidigt som du samarbetar i realtid. Dessutom hjälper ClickUp Brain dig att omvandla dina grova idéer till tydligt, koncist innehåll, vilket ger ditt skrivande en extra skjuts.

Och det slutar inte där – ClickUp ger dig en centraliserad arbetsyta där du kan hantera uppgifter, kommunicera med ditt team via chatt och integrera över 1 000 appar för att effektivisera hela processen.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅