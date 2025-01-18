De 10 bästa AI-textförenklingsverktygen för enkelt och tydligt skrivande 2025

Ibland känns det som om människors uppmärksamhetsspann minskar för varje dag!

Om ditt skrivande inte är kristallklart och slagkraftigt kommer läsarna snabbt att tappa intresset och gå vidare, vilket resulterar i lågt engagemang hos publiken. Att skriva tydligt och koncist innehåll som tilltalar din publik är en färdighet.

Men tänk om det fanns ett sätt att omvandla dina komplexa meningar till läsarvänligt innehåll? Det är där en AI-textförenklare kan hjälpa till. Den fungerar som en personlig skrivcoach som omformulerar din text för maximal tydlighet.

Denna guide presenterar de 10 bästa AI-textförenklingsverktygen som hjälper dig att skapa innehåll som fängslar läsarna.

Vad ska du leta efter i ett AI-textförenklingsverktyg?

Att redigera varje mening manuellt för bättre läsbarhet kan vara tråkigt och tidskrävande. Det är här AI-textförenklare kommer till undsättning.

Här är kännetecknen för en bra AI-meningsförenklare:

Naturlig språkbehandling (NLP) : En robust AI-textförenklare bör använda avancerade NLP-algoritmer. Det hjälper till att noggrant analysera och skriva om komplexa meningar samtidigt som det ursprungliga budskapet bevaras. De flesta NLP-vänliga verktyg har också en integrerad : En robust AI-textförenklare bör använda avancerade NLP-algoritmer. Det hjälper till att noggrant analysera och skriva om komplexa meningar samtidigt som det ursprungliga budskapet bevaras. De flesta NLP-vänliga verktyg har också en integrerad AI-textgenerator

Justeringar av ordförrådet: Välj ett verktyg som tar bort jargong och ersätter den med tydlig, meningsfull text. Att förenkla för mycket så att det blir otydligt kan få motsatt effekt. Leta efter verktyg med inbyggd ordbok eller Välj ett verktyg som tar bort jargong och ersätter den med tydlig, meningsfull text. Att förenkla för mycket så att det blir otydligt kan få motsatt effekt. Leta efter verktyg med inbyggd ordbok eller funktioner för att skriva om texter utifrån sammanhanget.

Anpassningsalternativ : Prova verktyg som låter dig justera förenklingsnivån utifrån din målgrupps behov. Vissa verktyg kan erbjuda inställningar för olika läsnivåer eller möjligheten att välja mellan olika förenklingsstilar.

Feedbackmekanism : Använd en AI-textgenerator som ger feedback om läsbarhetspoäng eller förslag på ytterligare förenklingar för att förbättra dina skrivkunskaper.

Rika formateringsalternativ: En välstrukturerad text är halva vägen till att bli förstådd. Leta efter AI-verktyg som stöder rika formateringsalternativ som att konvertera text till punktlistor eller tabeller.

Språkstöd: Verktyg som stöder flera språk och dialekter är ett måste. De hjälper författare och marknadsförare att anpassa sina budskap för att effektivt nå ut till olika målgrupper i olika kulturer och regioner.

De 10 bästa AI-textförenklingsverktygen

1. ClickUp (Bäst för AI-driven förenkling av innehåll)

Förbättra ditt innehåll med ett klick i ClickUp Docs med AI

Tänk dig följande: du har ägnat timmar åt att skapa den perfekta landningssidan för din nya produkt. Den är engagerande, full av kreativitet och innehåller alla rätt nyckelord. Men när den når säljteamet ber de dig att omarbeta den.

Varför? För att dina kunder inte kommer att förstå det. Jargongen är förvirrande, och allt kunderna bryr sig om är produktens fördelar. Nu är du tillbaka på ruta ett och måste skriva om hela texten från början.

ClickUp Brain

Det är där ClickUp Brain kommer in. Med dess AI-textförenklare kan du spara timmar av arbete. Kopiera bara din text, klistra in den i Brain och lägg till en uppmaning för att förenkla den. Den ger en tydlig version på bara några sekunder.

Här är ett exempel på hur ClickUp Brain förenklar text:

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att förenkla komplexa texter och göra ditt skrivande tydligare och mer effektivt.

ClickUp Brain ser till att ditt budskap blir koncist och träffar rätt ton. Lita på det som din personliga redaktör och säg adjö till oändliga omskrivningar!

ClickUp Docs

Du kan också använda ClickUp Docs för att skriva ditt innehåll och redigera med AI. Öppna bara ClickUp AI från textverktygsfältet i Docs för att skriva, redigera, skapa och sammanfatta innehåll direkt i dina dokument.

Använd ClickUp Docs och dess omfattande formateringsalternativ för att skriva och redigera innehåll

För att förenkla ditt befintliga innehåll, markera texten och använd AI-ikonen i textverktygsfältet. ClickUp Brain förbättrar skrivandet, korrigerar grammatik, gör texten längre eller kortare, förenklar den eller genererar åtgärder. Ja, det är så enkelt!

Det bästa med ClickUp Docs är samarbete i realtid. Du kan redigera text tillsammans med dina teammedlemmar samtidigt, och den senaste versionen uppdateras i alla medlemmars arbetsyta.

Vill du förenkla ditt innehåll ännu mer? Glöm inte formateringen! I ClickUp Docs kan du formatera din text med rubriker, banners, listor och mer för att skapa visuellt tilltalande dokument. Korrekt formatering gör ditt innehåll lättare att läsa och hjälper till att lyfta fram viktig information, vilket smidigt guidar dina läsare genom dina idéer.

Denna synergi mellan AI och samarbetsverktyg säkerställer att alla är på samma sida, både bokstavligt och bildligt talat.

ClickUps bästa funktioner

Skapa innehåll enkelt genom att skriva kommandot /AI i ClickUp Docs.

Få över 100 forskningsbaserade plug-and-play-mallar som hjälper dig att få bästa resultat med AI.

Anpassa tonen i ditt innehåll så att det tilltalar en bredare publik.

Använd AI-korrekturläsning för att upptäcka grammatiska fel och föreslå tydligare alternativ.

Översätt text till olika språk med ClickUp Brain, vilket gör det enklare att lokalisera ditt innehåll för personlig kommunikation.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande att komma igång eftersom det finns så många funktioner.

ClickUp Brain ingår inte i gratispaketet.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

2. Junia. AI (Bäst för att förenkla tekniskt innehåll)

Junia. AI erbjuder ett gratis AI-textförenklingsverktyg som kan hantera upp till 500 ord åt gången. Det kan generera synonymer och skapa citat för tekniska artiklar. Med artificiell intelligens kan du också sammanfatta, parafrasera, översätta och ändra tonfallet i innehållet.

Junia AI-drivna autofullständningar gör det enklare att skapa tekniskt innehåll. Du måste ange nyckelord, och AI genererar relevant innehåll som passar sammanhanget. Junia AI hjälper också till att generera vanliga frågor för att förbättra läsbarheten i din text.

Junia. AI:s bästa funktioner

Aktivera GPT-4 för att skriva med förbättrad kontextuell förståelse, vilket ger korrekta svar.

Lägg till en anpassad varumärkesröst som kan användas i allt innehåll.

Få stöd för flera språk för att lokalisera ditt innehåll

Junia. AI-begränsningar

När du skriver en artikel kan ibland bildens alt-text blandas ihop med innehållet, vilket gör att läsarna tappar sammanhanget.

Det finns ingen gratisversion tillgänglig för att testa verktyget.

Junia. AI-prissättning

Gratis

Skapare : 34 dollar per månad

Pro: 59 dollar per månad

Junia. AI-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

Jag gillar verkligen Junia. Den skriver bra innehåll och det dessutom gratis. De flesta AI-verktyg har mycket små begränsningar per månad, men Junia har 5000 ord, vilket är tillräckligt för mig eftersom jag använder det för rubriker och beskrivningar i annonser. Jag gillar de flesta funktionerna, men deras användargränssnitt kan bli mycket bättre än den nuvarande versionen.

🧠 Visste du att? Plain Writing Act från 2010 ålägger amerikanska federala myndigheter att använda ett tydligt och enkelt språk i offentlig kommunikation, inklusive formulär, instruktioner och föreskrifter som är avsedda för allmänheten. Detta understryker vikten av enkel kommunikation för att säkerställa tillgänglighet och minska förvirring.

3. ProWritingAid (Bäst för redigering i realtid)

via ProWritingAid

ProWritingAid är en skrivassistent som går utöver grundläggande grammatikontroll. Dess AI-omformuleringsverktyg hjälper dig att lägga till kontextuella fraser, så att du slipper klumpiga formuleringar eller konstiga fraser.

Dessutom kan ProWritingAids omskrivningsverktyg förenkla ditt skrivande genom att utöka innehållet, lägga till relevanta detaljer eller förbättra läsbarheten. Du får feedback om grammatik och stil i realtid så att du kan korrigera fel medan du skriver. Det har också en kritisk rapportfunktion som visar styrkor och svagheter i ditt skrivande.

ProWritingAids bästa funktioner

Förenkla upp till 250 ord med den kostnadsfria textförenklaren.

Lär dig logiken bakom ett skrivförslag så att du kan skriva bättre.

Anpassa dina stilguider och ordböcker för att få skräddarsydda förslag.

Integrera ProWritingAid med din favoritplattform som Docs, Word eller Scrivener utan att störa ditt dagliga arbetsflöde.

Begränsningar för ProWritingAid

Du måste betala en extra kostnad för en plagieringskontroll.

Det kan ibland fungera långsamt.

Priser för ProWritingAid

Gratis

Premium: 30 dollar per månad

Premium Pro: 36 dollar per månad

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Av de många redigeringsprogram jag har provat tycker jag att PWA är det enklaste och mest grundliga. Jag skickar alla mina manuskript genom det och litar på att PWA upptäcker mina fel och utelämnanden. Det fungerar snabbt, är pålitligt och inte bara korrigerar mitt skrivande, utan jag lär mig också av deras tips.

4. Dumb It Down (Bäst för att förklara jargong)

via Dumb It Down

En av de bästa teknikerna för att skriva enkelt innehåll är att först förstå den ursprungliga betydelsen av en fras eller jargong. När du väl har förstått innebörden av facktermer och förklarat dem på ett lättförståeligt språk kommer även dina läsare att förstå.

Dumb It Downs AI Explainer hjälper dig att bryta ner komplexa termer till enklare. Du kan be den förklara fraser, citat, begrepp eller idiom, vilket gör det lättare att förstå sammanhanget och skriva tydligt.

Dumb It Downs bästa funktioner

Få förklaringar till alla ord med verktyget Explainer.

Hitta ursprunget till vilket ord, citat eller fras som helst med verktyget Origin.

Få snabba AI-genererade sammanfattningar av långa artiklar genom att klistra in text eller ange en URL.

Granska komplexa eller tekniska dokument enkelt med funktionen PDF Chat.

Begränsningar med att förenkla

De kostnadsfria abonnemangen erbjuder endast 20 krediter per månad.

Du kan förenkla upp till 200 ord på en gång med gratisplanen.

Priser för Dumb It Down

Gratis

Pro: 2,99 $ per månad

Dumb It Down-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

5. MyCleverAI (Bäst för AI-driven innehållsutveckling)

via MyCleverAI

MyCleverAI är främst avsett för att skapa AI-webbdesign, men har också fantastiska skriv- och SEO-funktioner. Du kan förenkla, sammanfatta och förkorta din text. Det har också AI-verktyg för att köra grammatik- och stavningskontroller.

Vill du förstå ett komplext begrepp innan du skriver om det? MyCleverAI erbjuder en AI-lärare och en interaktiv chatbot som hjälper dig att lära dig tekniska ämnen.

MyCleverAI:s bästa funktioner

Gör kontextuella korrigeringar av din skrivstil med hjälp av AI-stavningskontrollen.

Få synonymer för vilket ord som helst för att göra din text enklare och mer slagkraftig.

Skapa en marknadsföringsplan anpassad till din webbplats med AI

MyCleverAI:s begränsningar

Vissa användare rapporterar att AI SEO-granskningsfunktionen inte fungerar korrekt.

AI-verktyget för generering av nyckelord genererar slumpmässiga nyckelord utan extra information, såsom nyckelords svårighetsgrad, sökvolym etc.

Priser för MyCleverAI

Gratis

Full tillgång: 25 dollar per månad

MyCleverAI-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Använd Flesch Reading Ease Score för att säkerställa att ditt innehåll är lättläst. Sikta på ett betyg på 60–70 för tydlig, tillgänglig text som de flesta lätt kan förstå. Detta intervall motsvarar vanligtvis en läsnivå på årskurs 8–9, vilket gör ditt skrivande mer tillgängligt för en bred publik.

6. Writecream (Bäst för flerspråkigt innehåll)

via Writecream

Writecream är i första hand ett AI-verktyg för copywriting med en gratis textförenklare. Du behöver bara klistra in innehållet, så förenklar Writecream texten och omvandlar den till tal för enkel presentation. Du kan också välja önskad ton (t.ex. professionell eller avslappnad) och stil (t.ex. informativ) för textförenkling.

Med Writecream kan du skapa olika typer av innehåll, inklusive bloggartiklar, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden, reklamtexter och till och med poddar. Dessutom hjälper Writecream dig att skriva professionella uppsatser och tidningsartiklar på ett enkelt språk.

Writecreams bästa funktioner

Förenkla innehåll på över 75 språk

Ställ frågor till en skrivassistent som heter "Genie", som liknar ChatGPT.

Skapa bloggsammanfattningar på några sekunder med hjälp av sammanfattningsgeneratorn.

Skapa artiklar snabbt med hjälp av den 4-stegs artikelgeneratorn.

Begränsningar för Writecream

Den kostnadsfria planen har endast 1 kredit att använda.

Priser för Writecream

Gratis

Obegränsat: 9 dollar per månad

Writecream-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad användarna säger om Writecream

Writecream kan snabbt och effektivt generera texter som är både grammatiskt korrekta och innehållsmässigt relevanta. Dessutom kan det anpassas till olika skrivstilar och ämnen, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för författare, journalister och marknadsförare. Det är mycket olyckligt att man bara kan skriva upp till 300 tecken.

7. Semantic Pen AI (bäst för artikelskrivande)

via Semantic Pen AI

Semantic Pen AI utmärker sig som en av de bästa AI-textförenklingsverktygen och erbjuder möjligheten att anpassa resultatet efter önskad nivå. Du kan använda AI-meningsskrivaren för att justera tonen i ditt innehåll.

Du kan också konvertera valfri YouTube-video till en artikel. Det bästa är att du kan publicera artiklar direkt på WordPress eller Webflow med bara ett klick.

Semantic Pen AI:s bästa funktioner

Skapa upp till 5 artiklar på en gång med dess AI-innehållsgenerator

Skapa din artikel med dess robusta anpassningsfunktioner.

Lägg till interna och externa länkar till ditt innehåll genom att lägga till förinställningen och ämnet.

Semantic Pen AI-begränsningar

Det kan vara svårt att förstå nyanserade eller komplexa sammanhang, såsom idiomatiska uttryck eller sarkasm.

Priser för Semantic Pen AI

Essential : 17 dollar per månad

Startpaket : 37 dollar per månad

Professionell: 47 dollar per månad

Semantic Pen AI-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Snabbtips: När du skapar innehåll för olika målgrupper kan du be AI-verktyg att generera flera versioner med olika komplexitetsnivåer. Be till exempel om tre versioner av samma innehåll: en för experter, en för en allmän publik och en för nybörjare. Med detta tillvägagångssätt kan du anpassa innehållet till specifika kunskapsnivåer.

8. Textbuddy (Bäst för bättre läsbarhet)

via TextBuddy

Textbuddy är ett enkelt AI-verktyg för textförenkling och omskrivning. Verktyget delar upp meningar, analyserar textens tonfall och skriver om stycken.

Det ger ett läsbarhetsbetyg och bedömer nivån enligt CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Betygen är följande:

AI, A2: Grundläggande användare/enkelt språk

B1, B2: Oberoende användare/enkelt språk

C1, C2: skicklig användare/komplicerat språk

Dessa poäng hjälper dig att förstå textens läsbarhet och skriva tydligare meningar.

Textbuddy bästa funktioner

Identifiera potentiella problem i texten, såsom långa meningar, komplicerat språk, passiv form, adverb, fyllnadsord och formateringsfel med textredigeraren.

Få synonymer till komplexa ord med ett enda klick, vilket underlättar ordvalet för ökad tydlighet.

Se läs- och talningstiden för din text

Begränsningar för Textbuddy

Det saknas en gratis provperiod för att testa funktionerna.

Priser för Textbuddy

Premium: 19 dollar per månad

Textbuddy-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

9. QuestGenius (Bäst för att utöka texten)

via QuestGenius

QuestGenius är en AI-driven plattform som erbjuder en serie textverktyg utformade för att hjälpa användare med olika skrivuppgifter. Du kan förenkla upp till 300 ord på en gång, med 5 gratis krediter tillgängliga för att utforska verktygets viktigaste funktioner. Det låter dig också parafrasera text i olika tonfall.

Dess unika funktion är verktyget för att skapa frågesporter. Du anger en text, väljer svårighetsgrad och typ av frågesport, och verktyget genererar automatiskt en frågesport som är anpassad efter ditt innehåll. Detta hjälper dig att bedöma om din målgrupp har förstått de viktigaste begreppen och poängerna eller om du behöver förenkla ditt innehåll ytterligare.

QuestGenius bästa funktioner

Utöka din text för att förenkla komplexa ämnen på ett effektivt sätt.

Välj från en lista med olika tonfall för din text.

Skapa snabba AI-sammanfattningar av tekniskt innehåll

QuestGenius begränsningar

Saknar funktioner för redigering i realtid och grammatikontroll.

QuestGenius prissättning

Gratis

Premium: 12 dollar per månad för 200 krediter

QuestGenius betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

10. HyperWrite (Bäst för att få feedback på ditt skrivande)

via HyperWrite

HyperWrites innovativa verktyg ”Explain Like I’m 5” använder avancerade AI-modeller, inklusive GPT-4, för att förenkla tekniska ämnen. Det använder relaterbara analogier och exempel för att säkerställa att människor i olika åldersgrupper och med olika läsförmåga enkelt kan förstå ditt innehåll.

Du kan prova HyperWrite för att förenkla en vetenskaplig teori eller förklara komplicerade juridiska och finansiella bestämmelser på ett lättförståeligt sätt. Dess Magic Editor hjälper också till att förfina din text för tydlighet, flyt och läsbarhet.

HyperWrites bästa funktioner

Få redigeringsförslag i realtid för att förenkla din text.

Använd stilguider för att upprätthålla en konsekvent ton i olika dokument.

Lär dig de viktigaste punkterna eller informationen från vilken text som helst med dess AI-sammanfattare.

HyperWrites begränsningar

Gränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Innehållsgenereringshastigheten är långsam jämfört med andra AI-verktyg.

Priser för HyperWrite

Gratis

Premium : 19,99 $ per månad

Ultra: 44,99 dollar per månad

HyperWrite-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? Den amerikanska regeringen erbjuder kurser i klarspråk med verktyg och resurser för att förenkla skrivandet och kommunicera tydligt.

Använd ClickUp för att förenkla text

Att förenkla din text innebär mer än att göra den fri från jargong. Du måste strukturera innehållet för bättre förståelse, lägga till visuella element och använda relevanta termer eller analogier som din målgrupp kan förstå.

Men allt detta kräver mycket manuell tid och ansträngning. AI-textförenklare underlättar ditt liv genom att automatiskt bryta ner teknisk text till tydligt innehåll. Vissa verktyg ger till och med förslag i realtid för att öka tydligheten. Alla verktyg på denna lista gör ditt skrivande mer engagerande, men ClickUp sticker ut som den ultimata lösningen.

ClickUp Brain förenklar ditt innehåll för bättre tydlighet på några sekunder. Dessutom kan du skapa uppgifter, tilldela teammedlemmar och mycket mer från den förenklade texten! Använd ClickUp för att samarbeta i realtid, ge feedback på texter och hantera dina projekt smidigt – allt på en och samma plattform.

Är du redo att uppleva magin med ClickUp? Registrera dig för ClickUp idag!