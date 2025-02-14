De 10 bästa AI-verktygen för annonscopywriting som ger dina marknadsföringskampanjer ett lyft

Är du trött på att kämpa för att få din annonstext att synas? AI-drivna verktyg för annonscopywriting är din genväg till att snabbt skapa fängslande annonstexter.

En färsk rapport från Dentsu CMO visar att 79 % av alla marknadschefer håller med om att ”i en värld där det är lättare att ignorera reklam är det viktigare än någonsin att underhålla och engagera. ”

År av digital överbelastning har förlamat våra nervbanor till den grad att det krävs allt mer nyskapande annonsinnehåll för att uppnå samma ”dopaminkick” (läs ”publikengagemang”).

Denna förändring utmanar marknadsförare och copywriters att skapa innovativa annonstexter som snabbt fångar uppmärksamheten. AI-verktyg för copywriting är skräddarsydda för att möta denna efterfrågan. I det här blogginlägget ska vi utforska de 10 bästa AI-verktygen för copywriting som hjälper dig att spara tid på att skriva övertygande, konverteringsstarka annonstexter och inlägg på sociala medier.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en sammanställning av de 10 bästa AI-verktygen för annonsskrivning: ClickUp (Bäst för AI-integrerat innehåll och projektledning av kampanjer) Jasper (bäst för att remixa och återanvända befintligt innehåll) Copy. ai (Bäst för anpassade justeringar av ton och stil för att säkerställa en konsekvent varumärkesröst) Anyword (bäst för prestationsdriven annonsinnehåll) Wordtune (bäst för att skriva om och förfina befintliga annonstexter) Writesonic (bäst för att skapa annonstexter och landningssidor) AdZis (Bäst för automatisering av reklamtexter för e-handel) Smart Copy från Unbounce (bäst för konverteringsdriven annonscopy) Copysmith Rytr (Bäst för att generera högkvalitativt kortformat innehåll) Jacquard (tidigare Phrasee) (Bäst för att anpassa annonser och meddelanden på sociala medier)

När du väljer AI-drivna verktyg för annonshantering bör du ta hänsyn till funktioner som överensstämmer med den moderna publikens utvecklade preferenser.

Här är vad du ska leta efter i AI-verktygen för copywriting:

Personalisering och målgruppsanpassning : Personalisering för specifika demografiska grupper utnyttjar dopaminutlösande mekanismer genom att göra innehållet relevant och engagerande.

Kreativitet genom data : AI-marknadsföringsverktyg bör erbjuda olika förslag på formuleringar, tonfall och stil för att tillgodose dagens konsumenters högre engagemangströsklar.

AI-funktioner: Leta efter AI-textverktyg som utnyttjar avancerade Leta efter AI-textverktyg som utnyttjar avancerade AI-tekniker som naturlig språkbehandling för att producera högkvalitativt innehåll.

Känslo-driven språk : De bästa AI-verktygen utnyttjar neurovetenskapliga insikter för att inkludera känslomässiga triggers som fångar uppmärksamheten. Att fokusera på "nyhet" eller "överraskning" genererar till exempel en dopaminrespons, vilket framgår av : De bästa AI-verktygen utnyttjar neurovetenskapliga insikter för att inkludera känslomässiga triggers som fångar uppmärksamheten. Att fokusera på "nyhet" eller "överraskning" genererar till exempel en dopaminrespons, vilket framgår av studier om konsumentengagemang.

Enkel integration: Ett användargränssnitt som integreras sömlöst med plattformar som Google Ads eller Facebook säkerställer att verktyget är praktiskt och effektivt.

Genom att fokusera på dessa funktioner kan du skapa AI-text som fångar även den mest uppmärksamhetsmättade publiken.

👀 Visste du att? Den genomsnittliga amerikanen såg 500 annonser om dagen på 1970-talet, och nu ser hen så många som 5000 om dagen!

Här är de 10 bästa AI-verktygen för copywriting som utmärker sig genom sina unika funktioner, användarvänliga gränssnitt och förmåga att generera högkvalitativt innehåll anpassat efter dina behov:

1. ClickUp (Bäst för AI-integrerat innehåll och projektledning)

ClickUp, som är en app för allt som har med arbete att göra, är till stor hjälp för marknadsföringsteam som söker en enhetlig plattform för att hantera annonstexter, innehållsskapande och projektflöden, allt med hjälp av AI.

Cartoon Networks snabbfotade team för sociala medier använde ClickUp som sin enda informationskälla och fördubblade sin produktion på 50 % mindre tid med samma teamstorlek! Här är alla funktioner de använde:

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning är ett utmärkt ställe att börja på. Den gör det möjligt för team att hantera sina reklamkampanjer smidigt och i samarbete.

Koppla dina marknadsföringsplaner direkt till de uppgifter som driver dem framåt med alla funktioner i ClickUp Marketing Project Management Software.

Du kan planera kampanjer, spåra framsteg och hantera alla relaterade uppgifter på ett och samma ställe. Det innebär att teamen kan dela upp skapandet av annonstexter i specifika, spårbara uppgifter med tydliga deadlines och uppdrag.

ClickUp Brain

ClickUps interna AI-assistent, ClickUp Brain, är ett viktigt verktyg för marknadsförare. Du kan använda den för att effektivt skapa övertygande annonsinnehåll.

Ange bara viktiga detaljer, såsom målgrupp, produktfunktioner och önskad ton, för att snabbt skapa engagerande texter som är skräddarsydda för dina specifika marknadsföringsbehov.

Skapa övertygande annonstexter med ClickUp Brain

AI-verktyget använder avancerade algoritmer för att generera engagerande och målinriktat annonsinnehåll genom att analysera framgångsrika annonsmallar, konsumentbeteendetrender och språkliga mönster. Eftersom det är integrerat i ditt arbetsflöde kan du använda det för att dra slutsatser från befintliga dokument om kundundersökningar, konkurrentanalyser och mycket mer.

ClickUps annonsmall

Med ClickUps annonsmall är det dessutom enkelt att skapa effektiva annonser som sticker ut. Detta säkerställer också att dina annonser är förenliga med ditt varumärkes unika röst.

Ladda ner den här mallen Undvik att börja från scratch när du skapar dina annonstexter med ClickUp Advertisement Template.

Denna mall hjälper dig att brainstorma nya strategier för annonskampanjer, organisera och underhålla betalda planer, prioritera uppgifter och övervaka prestationsmått för att säkerställa maximal avkastning på investeringen.

Du kan spåra varje annons framsteg genom att markera uppgiftsstatusar som "Implementering", "Live", "Ny begäran", "Forskning" och "Slutförd".

”Innan automatiseringen, när en copywriter hade slutfört en uppgift, var vi tvungna att manuellt meddela cheferna att texten var klar. Det kunde ta upp till 36 timmar. Det har varit fantastiskt, eftersom hela teamet följer upp sina dagliga uppgifter i ClickUp.”

ClickUps bästa funktioner

Underlätta smidig kommunikation inom ditt team med ClickUp Chat för att diskutera strategier för annonskampanjer, dela uppdateringar och ställa snabba frågor.

Håll en visuell översikt över tidslinjerna för annonsinnehåll med ClickUps Gantt-diagram och spåra deadlines, milstolpar och beroenden i alla dina annonskampanjer.

Modifiera och slutför marknadsföringstexten med ClickUp Docs , få feedback via kommentarer och implementera ändringar inom samma plattform.

Optimera försäljnings- och marknadsföringshanteringen genom att spåra kampanjresultat och annonskampanjers effekt med hjälp av ClickUp Dashboards.

Integrera med verktyg som Google Workspace och sociala medieplattformar med hjälp av ClickUps integrationer för att övervaka och optimera annonser direkt, vilket förbättrar kampanjens effektivitet.

Begränsningar i ClickUp

Funktionsuppsättningen är omfattande och användarna kan behöva en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per användare och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡 Proffstips: För att automatisera kampanjhanteringen kan du ställa in ClickUp Automations så att du får ett meddelande när en annonskopieringsuppgift går vidare till nästa steg. På så sätt säkerställer du att teamet håller sig samordnat och att deadlines hålls.

2. Jasper (bäst för att remixa och återanvända befintligt innehåll)

Jasper är ett avancerat AI-verktyg som är utformat för att hjälpa till med att skapa innehåll. Jaspers Brand Voice har en minnesfunktion där du kan lära den detaljer om dina produkter, tjänster och målgrupper, samt en ton- och stilfunktion där du lär Jasper ditt varumärkes tonfall.

Som marknadsförare kan du ange en kort beskrivning av din målgrupp, plattform och mål, och Jasper kommer att producera flera varianter. Team kan snabbt redigera eller förfina dessa utkast så att de matchar varumärkets röst.

Jasper bästa funktioner

Använd analysverktyg för att spåra innehållets prestanda och få insikter om engagemangsmätvärden och målgruppens beteende.

Återanvänd befintligt innehåll i olika format, till exempel genom att omvandla ett blogginlägg till utdrag för sociala medier eller nyhetsbrev via e-post.

Integrera med populära plattformar som Meta Ads Manager och Google Ads för smidig annonshantering.

Jasper-begränsningar

Den initiala inställningen för ton och målgrupp kan kräva detaljerad anpassning.

Priser för Jasper

Gratis: 7 dagars provperiod

Creator : 49 $/användare per månad

Pro : 69 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

3. Copy. ai (Bäst för anpassade justeringar av ton och stil för att säkerställa en konsekvent varumärkesröst)

Öka konverteringsgraden med högkvalitativt innehåll genererat av Copy.ai. Detta verktyg kan snabbt och effektivt generera innehåll för ett brett spektrum av skriftligt material – från engagerande annonstexter till övertygande blogginlägg. Perfekt för kortare innehåll som rubriker, slogans, titeltaggar, metabeskrivningar och annonsbeskrivningar.

Användare kan ange specifika parametrar såsom ton, stil och målgrupp för att säkerställa att det genererade innehållet stämmer överens med deras varumärkesidentitet och genererar variationer för A/B-testning.

Copy. ai bästa funktioner

Automatisera innehållsskapande uppgifter och effektivisera marknadsförings- och försäljningsverksamheten.

Skapa innehåll på över 25 språk, vilket gör det idealiskt för företag med en global publik.

Utnyttja ett centraliserat arkiv för företagsinformation som kan integreras i innehållet.

Begränsningar för Copy.ai

Massproduktion av innehåll kan ibland kräva manuell redigering för att uppnå precision.

Priser för Copy.ai

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad

Avancerat: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

4. Anyword (bäst för prestationsdriven annonsinnehåll)

Anyword är skräddarsytt för marknadsförare och prioriterar datadrivna strategier. Det genererar annonstexter och prognostiserar deras prestanda, vilket gör det möjligt att skapa nyckelbudskap som resonerar med målgruppen.

Anyword möjliggör målinriktad copywriting över olika segment och kan rangordna varje rubrikvariant baserat på förväntade klickfrekvenser (CTR), vilket underlättar välgrundade beslut.

Anywords bästa funktioner

Anpassa budskapet genom kundpersonligheter för målgruppsspecifika annonser.

Skapa annonser som är optimerade för Google, Facebook och LinkedIn med hjälp av verktygets stöd för flera kanaler.

Förbättra resultaten av dina annonskampanjer med hjälp av datadrivna A/B-testfunktioner.

Anywords begränsningar

Den AI-genererade texten har fortfarande en artificiell ton som saknar nyanserna i en text skriven av en människa.

Även om det stöder flera språk är dess huvudsakliga fokus på engelska, vilket kanske inte passar så bra för marknader där man inte talar engelska.

Priser för Anyword

Startpaket: 49 $/månad per användare

Datadrivet: 99 $/månad per användare

Företag: 499 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

5. Wordtune (Bäst för att skriva om och förfina befintliga annonstexter)

via Wordtune

Wordtune specialiserar sig på att förfina befintlig text och erbjuder tydliga, koncisa och övertygande alternativ. Detta gör det möjligt för användare att omvandla enkla blogginlägg och innehållsidéer till polerade texter.

Sammanfattningsfunktionen gör det möjligt för marknadsförare att destillera innehållsidéer till koncisa budskap som fångar uppmärksamhet och driver engagemang. Dess webbläsartillägg integreras med verktyg som Google Docs och Gmail, vilket säkerställer smidiga arbetsflöden för marknadsförare som samarbetar i kampanjen.

Wordtunes bästa funktioner

Förbättra tydligheten, tonen och stilen i befintlig text istället för att skapa från grunden baserat på omskrivningsförslagen.

Växla enkelt mellan formell och informell ton för att anpassa din text till olika marknadsföringssammanhang.

Anpassa innehållet efter specifika målgruppers behov genom att upprätthålla en konsekvent språkstil.

Wordtunes begränsningar

Wordtune är utmärkt för att förfina text, men skapar inte långa texter.

Wordtune-priser

Gratis för alltid

Avancerat: 13,99 $/användare per månad

Obegränsat: 19,99 $/användare per månad

Team: 15,99 $/användare per månad

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

6. Writesonic (Bäst för att skapa annonstexter och landningssidor)

Sluta nöja dig med standardtexter. Writesonic, ett AI-verktyg för copywriting, genererar skräddarsydda annonstexter baserat på dina specifika kampanjmål och hjälper marknadsförare att snabbt och enkelt skapa kreativa annonstexter.

De använder naturlig språkbehandling och realtidsdata från webben, vilket säkerställer att innehållet som genereras är relevant och faktamässigt korrekt.

Baserat på en kort produktbeskrivning kan Writesonic generera alternativ som är skräddarsydda för dina kampanjmål.

Writesonic bästa funktioner

Välj bland över 80 mallar som är skräddarsydda för olika typer av innehållsidéer, vilket effektiviserar skrivprocessen.

Skapa annonser på över 25 språk och integrera dem smidigt med populära marknadsföringsverktyg.

Se till att det genererade innehållet är rikt på sökord och sökmotorvänligt genom att använda de inbyggda SEO-optimeringsverktygen.

Begränsningar för Writesonic

Vissa resultat kan behöva redigeras ytterligare för att säkerställa att de uppfyller specifika varumärkesstandarder.

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av de många olika funktionerna som finns tillgängliga på plattformen.

Priser för Writesonic

Gratis för alltid (upp till 25 krediter)

Individuellt: 20 $/månad per användare

Standard: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

AI + mänsklig innehållstjänst: 2000 dollar/månad för fem användare

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

7. AdZis (Bäst för automatisering av reklamtexter för e-handel)

Klockan tickar och din marknadsföringskampanj behöver hundratals varianter av annonstexter. Att skapa varje text manuellt är helt enkelt inte genomförbart.

AdZis sticker ut med sin unika funktion: Bulk Ad Content Creation, som ger företag tillgång till marknadsföringstexter och produktbeskrivningar för tusentals produkter. Dess förmåga att automatisera produktbeskrivningar, rubriker och reklammeddelanden gör det till ett självklart verktyg för online-återförsäljare som vill förbättra sina digitala annonseringsinsatser.

AdZis bästa funktioner

SEO-optimera produktbeskrivningar utifrån dina e-handelsbehov

Säkerställ högre innehållskvalitet genom att kombinera AI-genererat innehåll med mänsklig redigering.

Integrera med populära e-handelsplattformar som Shopify och Magento för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

AdZis begränsningar

Det kanske inte passar för innehållstyper som inte är relaterade till e-handel.

För småföretagare med begränsade budgetar kan prisstrukturen anses vara dyr.

AdZis prissättning

Produktbeskrivningar på nivå 2 (standard): 60 dollar för 100 produkter

Produktbeskrivningar på nivå 3 (expert): 3 till 8 dollar/produkt

DFY (Done for you) paket med hanterade tjänster: 99 $/månad

AdZis betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Visste du att: Enligt forskning uppgav cirka 40 % av marknadsförarna att de använde AI-programvaruverktyg för att producera innehåll för sociala medier.

8. Smart Copy från Unbounce (bäst för konverteringsdriven annonstext)

Smart Copy har ett omfattande bibliotek med över 45 anpassningsbara mallar för olika typer av innehåll, inklusive marknadsföringstexter, e-postkampanjer och inlägg på sociala medier. Detta gör det möjligt för användare att snabbt skapa högkvalitativt innehåll som är anpassat efter deras marknadsföringsmål.

Klick på annonser på Facebook, Instagram och LinkedIn tar den potentiella kunden med bara några klick till den kampanjskräddarsydda målsidan, vilket optimerar din konverteringsgrad.

Smart Copy integreras smidigt med Unbounce-landningssidor och andra marknadsföringsplattformar, vilket förenklar arbetsflödet från skapande till publicering för annonskampanjer och skapande av innehåll för annonser och inlägg på sociala medier.

Unbounce Smart Copy – de bästa funktionerna

Få tillgång till Smart Copys funktioner direkt i din webbläsare för att skapa innehåll på språng i olika applikationer.

Använd Content Expander för att ge annonstexter mer djup och förberedda mallar för olika annonstyper på olika plattformar, inklusive Google Ads och inlägg på sociala medier.

Skapa en mobilresponsiv webbaserad landningssida utan att skriva någon kod

Begränsningar för Unbounce Smart Copy

Avancerade funktioner är endast effektivare när de kombineras med Unbounce-landningssidor.

Priser för Unbounce Smart Copy

Bygg: 99 $/månad

Experiment: 149 $/månad

Optimera: 249 $/månad

Byrå: 499 $/månad

Unbounce Smart Copy – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

9. Copysmith Rytr (Bäst för att generera högkvalitativt kortformat innehåll)

Som din AI-assistent återskapar Copysmith Rytr din skrivstil genom att analysera ett urval av dina texter. Detta säkerställer att det genererade AI-innehållet matchar din stil. Du kan också skapa flera anpassade stilar för att passa olika scenarier, projekt eller kunder.

Dessutom kan du välja önskad ton från mer än 20 alternativ, vilket möjliggör skräddarsydda budskap som tilltalar specifika målgrupper.

Copysmith Rytrs bästa funktioner

Skapa innehåll var du än skriver med hjälp av Rytrs Chrome-tillägg.

Skapa AI-innehåll som passar över 30 olika användningsområden och generera innehållstyper som går utöver bara annonstexter.

Justera kreativitetsnivån för det genererade innehållet, vilket möjliggör mer raka eller fantasifulla resultat baserat på annonskampanjens behov.

Copysmith Rytr-begränsningar

Rytr kan ha svårt att producera djupgående artiklar eller komplexa berättelser jämfört med andra specialiserade AI-skrivverktyg.

Kvaliteten på det genererade innehållet varierar, vilket kräver ytterligare redigering för att förfina det.

Copysmith Rytr-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 9 $/användare per månad

Premium: 29 $/användare per månad

Copysmith Rytr betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Jacquard (Bäst för att anpassa annonser och meddelanden på sociala medier)

Jacquard.com, tidigare Phrasee, gör det möjligt för marknadsförare att generera personaliserade och kompatibla meddelanden i olika kanaler i stor skala. Med fokus på livscykelmarknadsföring hjälper Jacquard kundkommunikationen att förbli relevant genom att säkerställa att meddelandena överensstämmer med kundernas preferenser och sammanhang.

Jacquard genererar innehåll och testar och förfinar kontinuerligt budskapen baserat på prestationsmått, vilket säkerställer att kampanjerna förblir relevanta och effektiva.

Genom att erbjuda möjligheten att anpassa meddelandestrategier dynamiskt gör Jacquard det möjligt för marknadsförare att bygga upp ett långsiktigt kundengagemang.

Jacquards bästa funktioner

Generera tusentals språkvarianter, alla berikade med detaljerad produktinformation, för att visa kontextuellt relevant annonsinnehåll för kunder baserat på deras tidigare engagemangsmönster.

Anpassa budskapet så att det matchar de unika tonpreferenserna – direkt, nyfiken eller lekfull – hos var och en av tusentals enskilda kunder.

Använd den inbyggda godkännandeprocessen för att granska dina multikanalmeddelanden innan de når dina kunder.

Jacquards begränsningar

Fokuserar främst på stora företagskunder, och prissättningen kan vara oöverkomlig för mindre företag.

Nya användare kan tycka att plattformens omfattande funktioner är överväldigande.

Jacquard-priser

Anpassad prissättning

Jacquard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Slogan "Think Small" för Volkswagens kampanj 1959 citeras ofta som den bästa reklamen under 1900-talet. Idag analyserar AI-verktyg för copywriting ikoniska kampanjer för att skapa nya, datastödda slogans på några sekunder.

Välj det bästa AI-verktyget för annonscopywriting för dina behov

Att välja de bästa AI-verktygen för copywriting kan påverka dina marknadsföringskampanjer – från att spara tid på att skapa innehåll till att driva bättre engagemang och konverteringar.

Även om varje AI-verktyg som beskrivs här utmärker sig inom specifika områden – vare sig det är Jasper för sin kreativitet eller Jacquard för personalisering i stor skala – sticker ClickUp ut som den ultimata allt-i-ett-plattformen. ClickUp kombinerar projektledning, chatt och AI-driven innehållsskapande i en enda plattform. Detta centraliserade tillvägagångssätt gör det möjligt för dina marknadsförings- och copywritingteam att uppnå högsta prestanda.

Genom att möjliggöra realtidssamarbete med sociala medieansvariga, spåra kampanjens framsteg och använda AI gör ClickUp det möjligt för företag att hantera alla aspekter av sina reklaminsatser på ett effektivt sätt.

Tro inte bara på vårt ord – upplev skillnaden själv.