Hur man skriver en bloggpostöversikt

Under större delen av det senaste decenniet har experter förkunnat att bloggen är död! Särskilt sedan mikrobloggandet med X (tidigare Twitter) och foto-/videobloggandet med Instagram blev populärt har långa textstycken i blogginlägg avfärdats som värdelösa.

Ingenting kunde vara längre från sanningen.

Man kan med säkerhet säga att bloggande är ett av de mest effektiva sätten att öka synligheten (genom att visas på sökmotorernas resultatsidor), auktoriteten (genom att tala om relevanta ämnen) och tankeledarskapet (genom att skapa idéer för framtiden).

Ändå får 96,5 % av innehållet på internet ingen trafik från Google, enligt Ahrefs!

En av de största orsakerna till detta är att innehållet i dessa blogginlägg inte matchar sökintentionen. Med andra ord uppfyller innehållet inte läsarens behov.

Idag tittar vi på hur du kan lösa det problemet med hjälp av en omfattande bloggpostöversikt. Vi diskuterar varför du behöver en bloggpostöversikt, hur du skapar en och vilka vanliga misstag du bör undvika när du gör det.

⏰ 60-sekunders sammanfattning En blogginläggsöversikt är ett ramverk som guidar skrivandet genom att skapa omfattande, effektivt och differentierat innehåll. Det ger tydlighet, snabbhet, kvalitet, konsekvens och riskminimering för varumärket. Följ dessa steg för att skapa en bra blogginläggsöversikt. Brainstorma idéer och viktiga slutsatser

Strukturera huvudavsnitten

Fyll i varje avsnitt med rätt detaljnivå.

Revidera och förfina din disposition.

Övervaka resultatet av dina blogginlägg och förbättra dem över tid.

Grunderna i en bloggpostöversikt

En bloggpostöversikt är en struktur eller ett ramverk som innehåller alla aspekter som författaren behöver täcka. Den hjälper författaren att utforma bloggpostens berättelse på ett sätt som är mest meningsfullt och användbart för läsaren.

Varför behöver du en bloggpostöversikt?

Oavsett om du är den enda skribenten eller ingår i ett team med många medlemmar är det viktigt att skapa en disposition för blogginlägget för att hantera SEO-projektet. Innan du sätter dig ner för att skriva kan du skapa en disposition som anger gränserna för ditt innehåll.

Det är som att göra en blyertsskiss innan du målar. Det ger dig en fullständig bild av vad du ska måla utan att begränsa din kreativa process. Så här hjälper det.

Tydlighet: Dispositionen är en färdplan för hela artikeln. Du vet var du ska börja, vilka milstolpar du behöver passera och vart du ska nå. Detta ger författaren fullständig tydlighet i sitt arbete.

Riskminimering: När skribenter har klarhet om målet och strukturen för sina blogginlägg är det mindre sannolikt att de skickar in något som är helt fel. Detta minskar omarbetningar och minimerar risken för förseningar/misslyckanden.

Hastighet: Att skapa en disposition skiljer forsknings- och tankeprocessen från skrivprocessen. Det innebär att när du har en disposition kan du sätta dig ner och skriva klart snabbare än utan en.

Kvalitet: En bra disposition bidrar till att höja kvaliteten på blogginlägget. Den ger författaren allt som behövs, inklusive språk, SEO och bästa praxis för marknadsföring, vilket dramatiskt förbättrar kvaliteten.

Konsekvens: För organisationer som skapar bloggar i stor skala bidrar översikten till att göra processen konsekvent och repeterbar. Den påskyndar kvalitetskontrollen genom att skapa en checklista för redaktörer i förväg.

Vad ingår i en blogginläggsöversikt?

Om du undrar hur en enkel disposition kan ge alla dessa fördelar, så här fungerar det. En bra disposition för ett blogginlägg innehåller allt som skribenten behöver veta för att göra sitt jobb bra. Det omfattar:

Kontext

Vem är målgruppen? Vad letar de efter?

Uppställningen kan till exempel innehålla ett kort stycke som säger: ”Denna uppställning riktar sig till mjukvaruutvecklare som vill lära sig hur man använder AI för kodning. ”

Detta hjälper författaren att visualisera den person som de skriver inlägget för och leverera det som är viktigt för dem.

Titel

Vad är titeln på blogginlägget?

En bra blogginläggstitel talar om för läsaren direkt vad de kan förvänta sig. Den sammanfattar artikelns kärna. Till exempel är ”Hur man använder AI för kodning” en bra titel.

Struktur

Vilka är de viktigaste avsnitten som ska ingå? Finns det några specifika idéer/punkter som ska tas upp?

Detta är den största delen av utkastet. Det definierar avsnitt för avsnitt, rubrik för rubrik, vad som ska ingå i blogginlägget. Här kan skaparen av utkastet vara så övergripande eller detaljerad som nödvändigt, beroende på författarens färdigheter, tillgänglighet etc.

Ytterligare element

Finns det några länkar, bilder, videor, mallar, verktyg etc. som ska inkluderas?

Det här är SEO- eller varumärkeselement som författaren bör ha i åtanke. Du kanske till exempel vill inkludera några interna länkar eller lägga till en bild som illustrerar ämnena du behandlar i blogginlägget. Det är här du ska göra det.

Hushållning

Finns det någon stilguide eller andra riktlinjer som ska följas?

Sist men inte minst, låt författaren veta om det finns något annat de behöver tänka på. Det kan handla om allt från att undvika Oxford-kommatecken till att välja referenser från en viss källa. Detta ger författaren förutsättningar för framgång och minimerar omarbetningar till följd av logistiska problem!

Med det i åtanke, låt oss se hur man skriver en bloggskiss.

Steg för att skriva en bloggpost

En bra bloggpostöversikt är en författares superkraft. Den komprimerar forskningsfasen till ett lättanvänt ramverk som författaren kan använda för att bygga upp sin berättelse på ett effektivt sätt. För att skapa en översikt som ger dina författare den superkraften behöver du en process, som vi diskuterar nedan, och ett omfattande verktyg som ClickUp.

1. Brainstorma idéer och slutsatser

Det första steget för att skapa en disposition är att veta vad blogginlägget handlar om. Beroende på din organisation, ditt expertområde, din målgrupp och dina ämnesexperter har du en utgångspunkt. Bygg vidare på den.

Brainstorma på olika sätt

Låt oss säga att du arbetar för ett mjukvaruföretag som utvecklar AI-lösningar för utvecklare. Du kan brainstorma idéer på följande sätt.

Internetsökning : Googla termer som är relevanta för ”AI för utvecklare” och se vad som dyker upp. Quora eller Reddit kan också vara till hjälp.

Sociala medier : Följ influencers inom ditt arbetsområde och håll koll på vad de pratar om.

Konkurrentanalys : Titta på vad organisationer som liknar din eller som är verksamma inom samma bransch publicerar.

Intervjuer : Prata med utvecklare som använder AI om vad de letar efter. Om de inte använder AI, fråga varför.

Sökordsforskning : Prova sökordsverktyg för att se alla söktermer som är direkt och indirekt relaterade.

Intern data: Fråga dina kundtjänst- och säljteam om de vanligaste frågorna/funderingarna som användarna har.

För att göra denna process betydligt enklare kan du använda ett AI-verktyg. ClickUp Brain hjälper dig till exempel att snabbt komma på idéer till nya blogginlägg. Ställ en fråga och få idéer som hjälper dig att komma igång! Därefter kan du förfina dina idéer antingen med ClickUp Brain eller på egen hand.

Prova ClickUp Brain gratis Prova ClickUp Brain för att skapa en bloggpostöversikt.

När du har några idéer, välj en att skapa en disposition för. Låt oss ta idén om ”hur man använder AI för kodning”. Det är dags att identifiera det viktigaste budskapet för läsaren.

Begränsa dina slutsatser

How-to-artiklar är mycket populära på internet. Nackdelen är att du också har enorm konkurrens om dessa sökord. Välj därför noggrant din viktigaste poäng. I det här fallet kan det vara något i stil med ”helhetsprocess för att integrera AI i vardaglig kodning”.

2. Strukturera huvudavsnitten

Nu när du har en titel och ett syfte för ditt blogginlägg är det dags att gå in på detaljerna. Regel nr 1 här är: bara för att din titel är "hur man använder AI" behöver du inte hålla dig strikt till den eller gå direkt till den.

Skapa ett antal avsnitt som ger läsaren en omfattande översikt över ämnet. När du arbetar med dispositioner i team är det bra att använda ett visuellt verktyg för konceptkartläggning, till exempel ClickUp Whiteboards. Samla olika idéer i form av text, klisterlappar, former, länkar, uppgifter etc. och organisera dem visuellt.

Skissa dina blogginlägg visuellt med ClickUp Whiteboards

Några av de viktigaste aspekterna att tänka på när du strukturerar dina huvudavsnitt är:

Vad : Vad är AI? Vad är AI inom kodning?

Vem : Vem passar AI i kodning för?

Varför : Vilka är fördelarna med att använda AI vid kodning?

Hur: Hur integrerar du det i dina arbetsflöden?

Utöver grunderna kan du också inkludera avsnitt som är mest relevanta för ämnet. Du kan till exempel lägga till ett avsnitt om vilka utmaningar programmerare kan möta när de använder AI. Eller de bästa AI-verktygen för kodning.

Organisera samtidigt avsnitten för blogginnehållets flöde och läsbarhet.

Om du till exempel diskuterar fördelarna med AI innan du förklarar vad det är, kommer läsaren att bli förvirrad.

3. Fyll i avsnitten med detaljer

De flesta dispositioner slutar med att definiera avsnitten. Det fungerar visserligen, men det hjälper författarna ännu mer att fylla i några detaljer i varje avsnitt. Under avsnittet "Vad är AI i kodning?" kan du till exempel inkludera detaljer som:

Definition av AI i kodning

Aspekter av kodning där AI är användbart

Stora företag som använder AI i kodning

Samarbete i realtid med ClickUp Docs

Det här steget utförs bäst som indragna punktlistor i ett dokument (istället för att lägga till fler noder i din konceptkarta). Öppna ClickUp Docs och börja skriva ner din titel och dina viktigaste punkter. Några av de mest intressanta detaljerna som du kan lägga till i dina avsnitt i översikten är följande.

Exempel: Bra exempel förankrar konceptet i verkligheten. De visar läsaren hur något fungerar i verkligheten.

Statistik: Välunderbyggd statistik ger texten trovärdighet. Det ger också en känsla av proportioner.

Till exempel gör "50 % av utvecklarna använder AI" idén mer angelägen/aktuell än om bara 5 % gjorde det!

Verktyg: Ett annat sätt att göra ditt innehåll användbart är att inkludera verktyg och mallar. Du kan till exempel inkludera AI-verktyg för kodgenerering, kodkomplettering, kodgranskning, dokumentation etc. så att läsaren kan prova dem och vidta åtgärder.

Berättelser: Inkludera fallstudier, intervjuer eller till och med citat för att berätta en komplett historia för läsaren.

Länkar: Eftersom det är en blogg som uppdateras regelbundet skriver du förmodligen om ett brett spektrum av relaterade ämnen. Ange interna länkar i din disposition så att skribenten kan sprida ut dem i texten.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för SEO-innehållsbeskrivning

Om det verkar vara för många element, oroa dig inte. Prova ClickUps SEO Content Brief Template för ett fördesignat ramverk för allt du behöver lägga till i din översikt. Denna mall för blogginlägg innehåller avsnitt för titel, ordräkning, mål, målgrupp, budskap, nyckelord, underämnen, länkar, referenser och mycket mer!

4. Revidera och förfina din disposition

Nu är det första utkastet till din disposition klart. Det är dock inte klart att skickas till skribenten ännu. Granska och finslipa din disposition noggrant.

Logiskt flöde

Se till att dispositionen har ett logiskt flöde från början till slut. Kontrollera att varje avsnitt flyter smidigt över i nästa. Om du upptäcker några luckor i informationen, fyll i dem.

Fullständighet

När en läsare hittar allt de behöver veta om ett ämne på ett och samma ställe är det troligt att de stannar kvar längre. Se därför till att alla aspekter som kan inkluderas verkligen finns med.

Fluff

Identifiera irrelevant information eller avsnitt och ta bort dem. Under din research kan dessa avsnitt ha verkat relevanta, men senare ha blivit överflödiga.

Om du till exempel har två avsnitt, ”varför behöver du AI i kodning?” och ”vilka är fördelarna med AI i kodning?”, är det dags att ta bort ett av dem.

Konkurrenskraft

Särskilt om du skriver blogginlägg för SEO kan det vara bra att jämföra din disposition med sidor som för närvarande rankas för ditt valda sökord för att säkerställa att ditt innehåll är konkurrenskraftigt.

För mer stöd, erbjud författaren några mallar för innehållsskrivning som passar bäst för din disposition. Prova ClickUps mall för innehållsskrivning. Denna helt anpassningsbara och nybörjarvänliga mall hjälper författaren att effektivisera sina uppgifter.

5. Övervaka och förbättra över tid

Det grundläggande syftet med en artikelöversikt är att underlätta för författaren. Den blir framgångsrik endast om författaren tycker att den är användbar, hjälpsam och meningsfull.

Planera därför regelbundna genomgångar med skribenten för att samla in feedback. Fråga dem vad som skulle vara till hjälp och inkludera den informationen i nästa blogginläggsutkast.

Tips och bästa praxis för att skapa en disposition för blogginlägg

I de fem stegen ovan har du fått grunderna för att skapa en disposition för blogginlägg. Låt oss se hur du kan ta det till nästa nivå med några tips och bästa praxis.

Välj en fängslande titel

Oavsett om ditt blogginlägg visas på Googles sökresultatsida eller publiceras på sociala medier är det första som läsaren ser rubriken. Ju mer uppseendeväckande den är, desto bättre kommer ditt blogginlägg att prestera.

Skapa din titel:

Tydligt : Håll dig till det viktigaste budskapet i ditt blogginlägg.

Kortfattad : Gör det kort och enkelt; undvik dubbla meningar eller långa ord.

Sökmotoroptimerad: Se till att den svarar på användarens sökintention.

Använd en innehållskalender

Varje blogginläggsdisposition är en del av ett arbetsflöde som hanteras bäst med hjälp av en bra programvara för innehållskalender. Med ett verktyg som ClickUp kan du skapa uppgifter för varje blogginlägg, lägga till länkar till ClickUp Docs med dispositioner, inkludera checklistor, deadlines och till och med tilldela användare.

Kalendervy för smidiga bloggarbetsflöden

Att hantera det med en kalendervy hjälper dig att prioritera arbetet i rätt ordning.

Du kan till exempel börja med blogginlägget med det tidigaste inlämningsdatumet. Eller så kan du fokusera på de som är beroende av varandra.

Skapa och hantera din bloggplan med ClickUps mall för innehållskalender. Använd denna färdiga, nybörjarvänliga mall för att organisera ditt arbete på det sätt som passar dig bäst.

📖 Bonusläsning: Mallar för innehållskalender för att organisera din blogg

Automatisera det du kan

Om du alltid har sett skrivande som en kreativ sysselsättning kanske du blir förvånad över detta tips. Men det behöver du inte vara. Det finns flera delar av processen att skapa en disposition och skriva blogginlägg som kan automatiseras på ett effektivt sätt.

Dynamiska uppdragstagare och personfält på ClickUp

Med ClickUp Automations kan du till exempel automatisera:

Tilldela tillgängliga skribenter baserat på trender i arbetsbelastningen

Ändra status när ett visst steg i arbetsflödet för innehållsskapande är klart (till exempel meddela redaktören när skrivandet är klart).

Skicka e-postmeddelanden med uppdateringar till rätt intressenter (till exempel varna projektledaren om det finns ett beroendeproblem).

Lägga till checklistor till uppgifter

Kombinera kraften i AI och automatisering

En annan mycket kraftfull funktion i ClickUp är de AI-anpassade fälten. Med detta AI-verktyg för innehållsskapande kan du automatiskt fylla fältet med uppgiftsöversikter, uppdateringar, dataanalyser och mycket mer.

Låt oss ta en titt på hur en bra blogginläggsöversikt skulle se ut och varför.

Exempel på blogginlägg

För att sammanfatta allt detta på ett snyggt sätt, låt oss titta på ett par exempel på blogginläggsöversikter.

Exempel 1: Hur man använder AI i kodning

Titel: Hur man använder AI i kodning Målgrupp: Programvaruutvecklare som vill förbättra produktiviteten och effektiviteten med AI. Primärt nyckelord: AI i kodning Sekundärt nyckelord: Hur man använder AI i kodning Antal ord: 2400–2600 ord Referenser: (Inkludera 1–2 länkar till innehåll som författarna kan hänvisa till) Interna länkar: (Inkludera länkar som ska ingå i blogginlägget) DispositionInledning Kort introduktion till AI:s framväxt

1–2 verktyg som nyligen blivit populära

Statistik om användningen av AI i kodning H2: Vad är AI? Vad är AI inom kodning? Definition

Skillnader jämfört med andra automatiseringsverktyg för kodning H2: Vem passar AI inom kodning för? H3: Programvaruutvecklare

H3: Testare

H3: Kodgranskare

H3: Projektledare H2: Vilka är fördelarna med att använda AI vid kodning? H2: Hur integrerar du det i dina arbetsflöden? Steg-för-steg-guide om hur du integrerar verktyg med exempel H2: Utmaningar vid användning av AI i kodning H2: Bästa praxis för användning av AI i kodning Slutsats Sammanfatta viktiga punkter

Titel: De 8 bästa AI-verktygen för utvecklare Målgrupp: Programvaruutvecklare som vill förbättra produktiviteten och effektiviteten med AI. Primärt nyckelord: AI-verktyg för utvecklare Sekundärt nyckelord: Bästa AI-verktyg för utvecklare Antal ord: 2400–2600 ord Referenser: (Inkludera 1–2 länkar till innehåll som författarna kan hänvisa till) Interna länkar: (Inkludera relevanta blogginlägg som ska länkas) DispositionInledning Statistik om AI-utveckling

Typer av verktyg som finns tillgängliga för utvecklare H2: De 8 bästa AI-verktygen för utvecklare GitHub Copilot Vad är det? Vem passar det bäst för? Hur mycket kostar det? (Nämn 1–2 recensioner från offentligt tillgängliga källor, till exempel G2) Amazon-kod

Whisperer

Docify

Linjär

JetBrains AI-assistent

ChatGPT

Tabnine

DeepCode H2: Hur man väljer rätt verktyg för utveckling Nämn 5–6 kriterier, såsom funktioner, prissättning, integrationer etc. Slutsats Sammanfatta viktiga punkter

Om det låter enkelt nog, låt oss se vilka fallgropar du kan stöta på när du skriver din bloggpost.

Vanliga misstag att undvika när du skapar en disposition för blogginlägg

Det största misstaget som innehållsteam gör när det gäller att skapa en disposition för blogginlägg är att inte ha någon. Särskilt erfarna skribenter har en tendens att välja ett ämne och börja skriva direkt. Även om detta kan vara bekvämt för dem, påverkar det konsistensen, kvaliteten och publiceringens genomförande.

Undvik därför att hoppa över detta steg. Skriv alltid en disposition. När du har gjort det finns det några andra misstag du bör undvika.

Att göra dispositioner för vaga: I vissa fall nämner dispositioner bara de 2-3 huvudavsnitt som ska behandlas. Särskilt när man jämför det med det höga ordantalet kan det vara förvirrande för författaren.

Lägg till tillräckligt med detaljer för att stödja skribenten. I exemplet ovan om de 8 bästa verktygen för utvecklare innehåller avsnittet under det första verktyget de aspekter som ska täckas för varje verktyg. Detta säkerställer att skribenten vet vilken detaljnivå som är nödvändig.

Att göra dispositioner för specifika: En disposition är helt enkelt ett ramverk eller en färdplan. Om du lägger till för många detaljer kan det se ut som ett tidigt/ofullständigt utkast till blogginlägget, vilket kan göra det svårt för läsaren att navigera.

Håll ett visst avstånd till detaljerna, så att författaren får kreativ frihet.

Att ge ofullständig kontext: En skribent behöver veta så mycket som möjligt om bakgrunden till texten. Att nämna målgruppen utan att ange blogginläggets syfte eller huvudbudskap kan därför vara begränsande för skribenten.

Att helt ignorera AI: Förr eller senare kommer AI att bli en integrerad del av varje författares verktygslåda. Att undvika att använda AI skulle bara försämra din produktivitet och öka dina kostnader.

Integrera AI smidigt i dina bloggarbetsflöden. Prova AI-skrivprompter, översiktsgeneratorer och andra användbara verktyg för att förbättra dina resultat.

Boosta din innehållsmotor med ClickUp

Oavsett om du är ett nystartat företag, ett litet företag eller ett multinationellt företag är bloggen en av de viktigaste delarna i ditt företags marknadsföringsstrategi. Den utgör grunden för innehållsmarknadsföring, såsom sökmotoroptimering eller distribution i sociala medier.

Som helhet utökar bloggen räckvidden och lockar fler besökare till din webbplats. Varje blogginlägg utbildar användaren och uppmuntrar dem att köpa din produkt/tjänst. Faktum är att varje blogginlägg bidrar individuellt och kollektivt till uppdraget.

För att få ut det mesta av denna marknadsföringskanal behöver du en robust process för att skapa en översikt för blogginlägg. Från research och brainstorming till säker delning – din process för att skapa en översikt kräver en rad olika steg och bloggverktyg.

ClickUps allt-i-ett-verktyg för produktivitet är utformat just för detta. Brainstorma på ClickUp Whiteboards, skriv på ClickUp Docs, skapa checklistor, automatisera arbetsflöden och maximera din innehållsmotor med ClickUp.

Prova ClickUp gratis idag.