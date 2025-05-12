10 AI-nyhetsbrevsgeneratorer som hjälper dig att öka din innehållsskapande

Nyhetsbrev är mycket effektiva för att nå ut till din målgrupp, men det kan vara tidskrävande att skapa dem.

Det är där en AI-nyhetsbrevsgenerator gör underverk. Den kan automatisera innehållsskapandet, optimera designen och personalisera meddelanden, vilket gör hela processen snabbare och effektivare.

Men med så många alternativ tillgängliga, hur väljer du rätt? Det är precis det vi är här för att hjälpa dig med! Låt oss dyka in i vad som gör en bra AI-nyhetsbrevsgenerator och diskutera de 10 bästa AI-nyhetsbrevsgeneratorerna.

Vad ska du leta efter i en AI-nyhetsbrevsgenerator?

Letar du efter en AI-nyhetsbrevsgenerator som verkligen passar dina behov? Här är vad du bör tänka på för att få förstklassigt innehåll, effektiv automatisering och funktioner som passar dina mål.

🎨 Anpassning

Nyhetsbrevsprogramvaran bör låta dig anpassa dina nyhetsbrev så att de matchar ditt varumärkes röst och stil. Oavsett om det är genom dra-och-släpp-redigerare eller flexibla mallar måste du ha full kontroll över hur ditt innehåll ser ut och känns.

🤖 Smarta innehållsförslag

Leta efter ett AI-verktyg som kan hjälpa dig med personlig innehållsskapande. Det bör analysera tidigare kampanjer och föreslå innehåll som tilltalar din målgrupp baserat på deras engagemangsmönster. Det är som att ha en mini-strateg till hands!

⚡ Automatisering

Vill du ha mer än bara ett verktyg för massutskick av e-post? Ett bra AI-verktyg skickar e-postmeddelanden baserat på användarnas beteende, till exempel om någon gör ett köp eller klickar på en länk, vilket säkerställer snabb och personlig kommunikation utan att du behöver lyfta ett finger.

📊 Analys och rapportering

Realtidsdata är avgörande för att optimera nyhetsbrevets prestanda. De bästa verktygen visar dig exakt hur dina nyhetsbrev presterar så att du snabbt kan göra justeringar för att hålla prenumeranterna engagerade och förbättra framtida kampanjer.

📋 Förformaterade mallar

En effektiv AI-nyhetsbrevsgenerator bör erbjuda en mängd förformaterade mallar som är helt anpassningsbara. Dessa mallar hjälper till att effektivisera designprocessen, så att företag snabbt kan skapa visuellt tilltalande nyhetsbrev som passar deras varumärke. Oavsett om du riktar dig till olika branscher eller målgrupper, säkerställer anpassningsbara mallar att ditt innehåll väcker genklang och sticker ut.

De 10 bästa AI-nyhetsbrevsgeneratorerna

Låt oss ta en titt på de 10 bästa AI-verktygen för att skapa nyhetsbrev.

1. ClickUp (bäst för effektivt AI-innehållsskapande)

Kom igång Använd ClickUp Brain för att komma på idéer till nyhetsbrev, skapa mallar och till och med skriva ett komplett nyhetsbrev utifrån enkla uppmaningar.

ClickUp är en allt-i-ett-app för marknadsföringsbehov. ClickUps marknadsföringsfunktioner hjälper dig att skapa, hantera och publicera nyhetsbrev – allt från en enda plattform.

Jag skriver utkast, samarbetar och organiserar innehållet i mitt nyhetsbrev på samma plattform. Med ClickUp Docs kan jag skapa detaljerade layouter, strukturera varje avsnitt i nyhetsbrevet och bädda in bilder eller videor i dokumentet. Allt finns på ett och samma ställe, från brainstorming till slutredigering.

Men här blir det ännu bättre – ClickUp Brain använder AI för att skapa nyhetsbrev. Det kan analysera innehållet jag har skissat på i Docs, komma med förslag eller till och med skapa nytt innehåll baserat på mina initiala idéer.

Generera nyhetsbrevsidéer och innehåll med ClickUp Brain

Oavsett om jag behöver hjälp med att skapa engagerande ämnesrader, rekommendera avsnitt som tilltalar min målgrupp eller finjustera tonen, ser ClickUp Brain till att mitt nyhetsbrev träffar rätt.

ClickUp kan även integreras med verktyg som Mailchimp och andra e-postplattformar, vilket gör det enkelt att synkronisera e-postkampanjer och skicka nyhetsbrev för att göra viktiga meddelanden utan att lämna mitt arbetsflöde. På så sätt erbjuder ClickUp resurser för allt från innehållsskapande till distribution.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Chat: Effektivisera kommunikationen genom att låta teammedlemmarna samarbeta i realtid, dela feedback eller redigera dina nyhetsbrevskast utan att lämna plattformen med Effektivisera kommunikationen genom att låta teammedlemmarna samarbeta i realtid, dela feedback eller redigera dina nyhetsbrevskast utan att lämna plattformen med ClickUp Chat.

ClickUp Whiteboards: Planera nyhetsbrevets struktur, kartlägg kampanjstrategier och visualisera idéer till nyhetsbrev med Planera nyhetsbrevets struktur, kartlägg kampanjstrategier och visualisera idéer till nyhetsbrev med ClickUp Whiteboards

ClickUp MindMaps: Bryt ner komplex information för dina Bryt ner komplex information för dina marknadsföringskampanjer och se till att innehållet i ditt nyhetsbrev är logiskt strukturerat med ClickUp Mind Maps . Oavsett om du arbetar med flera nyhetsbrev eller organiserar stora mängder information ger ClickUp Mind Maps dig en tydlig och organiserad översikt över din innehållsstrategi.

ClickUp Dashboards: Få en realtidsvy av nyhetsbrevets prestanda med anpassningsbara widgets och spåra viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och prenumeranttillväxt med Få en realtidsvy av nyhetsbrevets prestanda med anpassningsbara widgets och spåra viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och prenumeranttillväxt med ClickUp Dashboards

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har en viss inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Visme (bäst för anpassningsbara mallar)

via Visme

Visme är ett AI-drivet designverktyg som förenklar skapandet av nyhetsbrev med anpassningsbara mallar för olika branscher. Det hjälper till att designa engagerande nyhetsbrev genom att föreslå designjusteringar, som bättre färgkombinationer eller layoutförbättringar.

Det kan spara tid, särskilt när du behöver skapa ett personligt, visuellt tilltalande nyhetsbrev men inte har tid att börja från scratch. De AI-drivna mallarna gör designen enkel och den automatiska schemaläggningen säkerställer att allt skickas ut vid perfekt tidpunkt. Dessutom kan den analysera tidigare engagemang för att hjälpa till att förfina innehållet och öka framtida prestanda.

Vismes bästa funktioner

Anpassa AI-drivna mallar för olika branscher och målgrupper

Använd en dra-och-släpp-redigerare för att enkelt infoga text, bilder och andra element.

Integrera sömlöst med e-postplattformar för direkt distribution

Spåra engagemang och prestanda med avancerade analysverktyg

Begränsningar med Visme

Programvaran kan ibland vara långsam när den används i en webbläsare.

Priser för Visme

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Företag: Anpassade priser

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

3. Jasper AI (Bäst för e-postmarknadsföringsteam på företag)

via Jasper

Jasper AI är en populär AI-skrivassistent som kan hjälpa dig att skapa innehåll för nyhetsbrev. En av de mest framstående funktionerna är dess förmåga att skapa engagerande ämnesrader och introduktioner till nyhetsbrev. Du behöver inte lägga mycket tid på brainstorming – Jasper ger dig olika alternativ som du kan anpassa efter din stil. Det hjälper också till att skapa innehåll för olika avsnitt i ett nyhetsbrev, baserat på nyckelord eller en kort sammanfattning.

Dess marknadsföringsredaktör anpassar ditt AI-genererade innehåll så att det matchar ditt varumärkes röst, stil och ton. Du kan också ställa in formateringsregler för att inkludera citat och framgångshistorier som kan hjälpa ditt företag att växa.

Jasper AI:s bästa funktioner

Få ämnesrader och anpassa tonen för bättre sammanhang

Möjliggör snabba revideringar och innehållsförbättringar

Skapa nyhetsbrev på över 25 språk

Utforska dynamiska e-postmallar baserade på din målgrupps beteende

Begränsningar för Jasper AI

Den stöder inte forskning eller brainstorming av idéer.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per plats

Fördel: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassade priser

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

4. Taskade (bäst för att skapa en enhetlig arbetsyta för nyhetsbrev)

via Taskade

Taskades AI erbjuder en enhetlig arbetsyta med smidiga funktioner för planering och samarbete kring nyhetsbrev. Nyhetsbrevsgeneratorn använder intuitiva mallar som hjälper dig att komma igång snabbt och spara tid och energi.

Du kan börja med att skriva in uppmaningar i nyhetsbrevsskaparen och enkelt skapa professionella nyhetsbrev med AI-drivna verktyg för innehållsskapande och redigering. Dessutom innebär den smidiga integrationen att du kan hantera allt – från brainstorming till slutredigering – utan att behöva växla mellan flera appar, vilket gör arbetsflödet smidigt och effektivt.

Taskades bästa funktioner

Samarbeta i realtid för smidig projektledning med teammedlemmar och erbjud en strukturerad upplevelse.

Växla mellan olika vyer (lista, tavla, åtgärd, tankekarta) utifrån projektets behov och planeringsstil.

Samla relevant information och insikter med AI för att skapa intressant innehåll.

Begränsningar för Taskade

Mobilappen känns lite klumpig och påverkar användbarheten och prestandan.

Priser för Taskade

Gratis

Taskade Pro: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Taskade for Teams: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

5. GrowthBar (bäst för SEO-optimerad nyhetsbrevsskapande)

via GrowthBar

GrowthBars AI-drivna skrivassistent, som främst marknadsförs för bloggskrivande, är också utmärkt för att skapa nyhetsbrev. AI:n hjälper till att effektivisera innehållsskapandet genom att snabbt generera högkvalitativt, SEO-optimerat innehåll, vilket säkerställer att dina nyhetsbrev är välstrukturerade, engagerande och optimerade för sökmotorer.

Med möjligheten att skapa innehåll på över 20 språk är det perfekt för företag som riktar sig till en mångfaldig publik. Dess AI-verktyg hjälper också till med kvantitativ forskning, så att du kan producera övertygande nyhetsbrev utan att kompromissa med kvalitet eller engagemang.

GrowthBars bästa funktioner

Skapa promptbaserat innehåll för snabb och effektiv skrivning

Optimera innehållet för SEO för att förbättra rankningen

Exportera och publicera direkt från plattformen

Integrera med Google Chrome för ett smidigt arbetsflöde

Begränsningar för GrowthBar

De är främst avsedda för skapande av långa texter och kanske inte lämpar sig för kreativt skrivande.

Priser för GrowthBar

Gratis: I 7 dagar

Standard: 36 $/månad

Pro: 74,25 $/månad

Byrå: 149,25 $/månad, faktureras årligen

GrowthBar-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Junia AI (bäst för promptbaserat skapande av långa texter)

via Junia AI

Junia AI marknadsförs kanske som en bloggpostskrivare, men det är också ett bra val för att skapa långa nyhetsbrev. Dess djupa anpassningsbarhet och precision i hanteringen av uppmaningar skiljer Junia AI från andra AI-nyhetsbrevsgeneratorer.

Dess AI-skrivare hanterar uppmaningar effektivt och omvandlar idéer till sammanhängande avsnitt. Du kan justera tonen och stilen så att den matchar ditt varumärkes unika identitet med Brand Voice. Den erbjuder också avancerade alternativ för formatering av innehåll för att göra dina nyhetsbrev engagerande.

Junia AI:s bästa funktioner

Skapa flera innehåll snabbt med Bulk Content Generator

Få förslag i realtid för att förbättra innehållets flöde och tydlighet med AI Text Editor.

Använd mallar med färdiga strukturer för att snabba upp skapandet av innehåll för olika format.

Junia AI:s begränsningar

Saknar avancerad personalisering för skräddarsydda målgruppssegment

Priser för Junia AI

Gratis

Skapare: 34 $/månad

Pro: 59 $/månad

Junia AI-betyg och recensioner

Otillräckligt med recensioner

7. HoppyCopy (bäst för visuellt tilltalande nyhetsbrev)

via HoppyCopy

HoppyCopy utmärker sig med sin AI-drivna förmåga att generera bilder och GIF-filer, vilket gör nyhetsbrev visuellt tilltalande och dynamiska. Oavsett om du behöver iögonfallande bilder för att bryta upp texten eller GIF-filer för att lägga till ett roligt, interaktivt element, hanterar AI:n det smidigt.

Du kan ange information om ditt nyhetsbrev, såsom ämne, målgrupp och ton, och HoppyCopy genererar en redigerbar disposition med relevant innehåll så att du enkelt kan strukturera nyhetsbrevet.

HoppyCopys bästa funktioner

Experimentera med format med flera avsnitt eller en enda artikel för att öka engagemanget för nyhetsbrevet.

Anpassa tonen genom att välja eller skriva in ett anpassat alternativ.

Lägg till AI-genererade bilder för att förbättra innehållet i ditt nyhetsbrev

Förbättra dina nyhetsbrev med AI-redigeringsfunktioner

Begränsningar för HoppyCopy

Ibland producerar den felaktigt AI-innehåll eller lägger till irrelevanta nyckelord.

Priser för HoppyCopy

Gratis: I 7 dagar

Starter : 29 $/månad

Pro : 49 $/månad

Pro+: 99 $/månad

HoppyCopy-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Caboodle AI (Bäst för personliga innehållsförslag)

via Caboodle

Caboodle AI-nyhetsbrevsgenerator gör det enkelt att skapa nyhetsbrev, särskilt när du har skrivkramp. Den erbjuder personliga innehållsförslag baserat på din målgrupps preferenser och scheman, vilket optimerar nyhetsbrevskampanjer.

Den stöder också dokumentsamarbete så att du kan brainstorma nyhetsbrevsidéer och be om feedback från ditt team. Jag gillar också dess förmåga att bryta ner komplexa ämnen i lättlästa avsnitt. När du vill förklara något detaljerat eller tekniskt hjälper Caboodles nyhetsbrevsskrivning dig att organisera innehållet och skriva om det på ett sätt som är lättsmält och håller läsarna engagerade.

Caboodle AI:s bästa funktioner

Skräddarsy personliga nyhetsbrev efter varje prenumerants intressen

Anpassa enkelt med ett dra-och-släpp-redigeringsprogram, ingen kodning krävs.

Kom igång snabbt med fördesignade mallar för enhetlig varumärkesprofilering.

Spåra viktiga engagemangsmätvärden med en analyspanel

Begränsningar för Caboodle AI

Programvaran rapporterar ofta buggar, vilket kan påverka den totala användarupplevelsen.

Priser för Caboodle AI

Anpassade priser

Caboodle AI-betyg och recensioner

Otillräckligt med recensioner

9. HubSpot Email AI Tool (bäst för sömlös integration med Hubspots programpaket)

via Hubspot

Med HubSpots AI-nyhetsbrevsgenerator kan du enkelt skapa personliga nyhetsbrev genom att ange ett ämne, e-posttyp och en kort beskrivning. Den använder CRM-data för att generera skräddarsytt innehåll för bättre kundengagemang.

Den erbjuder fördesignade nyhetsbrevsmallar och en dra-och-släpp-redigerare för att skala upp dina marknadsföringskampanjer. Dessutom ger realtidsanalyserna insikter om engagemanget så att du kan förfina dina framtida nyhetsbrev.

HubSpot Email AI:s bästa funktioner

Få innehållsrekommendationer för e-postnyhetsbrev baserat på tidigare engagemang

Få rekommendationer om optimala sändningstider för bättre öppningsfrekvenser.

Spåra öppnings- och klickfrekvenser för att förbättra framtida kampanjer.

Skapa skräddarsydda nyhetsbrev genom att integrera kunddata från HubSpot CRM.

Begränsningar för HubSpot Email AI

Det erbjuder inte separata priser för e-postverktyg, så du måste köpa hela paketet.

Priser för HubSpot Email AI

Marketing Hub Starter: 15 USD/månad per plats

Startplattform för kunder: 15 USD/månad per plats

Marketing Hub Professional : 890 USD/månad för 3 platser

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad för 5 platser

HubSpot Email AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

10. Mailchimp’s Smart AI Tool (Bäst för beteendebaserad nyhetsbrevsautomatisering)

via Mailchimp

Mailchimps AI-nyhetsbrevsgenerator är utformad för att hjälpa dig att konvertera fler kunder med sin förmåga att skapa personliga e-postmeddelanden med hjälp av beteendebaserad automatisering och precis målgruppssegmentering.

Du kan till exempel skapa automatiserade kampanjer som aktiveras baserat på användarens åtgärder, såsom köp eller webbplatsbesök, så att dina meddelanden alltid är relevanta. Dessutom hjälper funktionen för rapportering i realtid dig att optimera kampanjerna medan de pågår, så att du kan spåra vad som fungerar och göra justeringar direkt.

Mailchimps bästa funktioner för smart AI

Anpassa e-postautomatisering baserat på användarens åtgärder

Skriv fängslande ämnesrader för nyhetsbrev med hjälp av Subject Line Helper.

Spåra engagemang och optimera nyhetsbrev med dess A/B-testverktyg.

Använd den intuitiva dra-och-släpp-byggaren för enkel design.

Begränsningar för Mailchimps smarta AI

Avancerade funktioner som dedikerad telefonsupport och kundansvarig finns endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Mailchimp's Smart AI-prissättning

Gratis

Essential: 4,54 $/månad, faktureras årligen

Standard : 6,78 $/månad, faktureras årligen

Premium: 135,56 $/månad, faktureras årligen

Mailchimps smarta AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 17 000 recensioner)

Förbättra ditt nyhetsbrev med ClickUp

Nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att upprätthålla direkt kommunikation med din målgrupp, hålla dem informerade och engagerade samtidigt som du marknadsför ditt varumärkes budskap.

Oavsett om du vill dela uppdateringar, kommande evenemang, specialerbjudanden eller värdefulla insikter kan en effektiv nyhetsbrevsgenerator med artificiell intelligens öka engagemanget avsevärt, bidra till konverteringar och spara tid.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning som hjälper dig att framgångsrikt driva dina e-postmarknadsföringskampanjer. Med ClickUp Docs kan du effektivisera hela processen för att skapa engagerande nyhetsbrev, medan ClickUp Brain hjälper dig att förbättra dina nyhetsbrev med AI-drivna innehållsförslag.

Är du redo att förenkla din e-postmarknadsföring med ClickUp? Registrera dig för ClickUp idag och ta dina marknadsföringskampanjer till nästa nivå.