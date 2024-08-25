Låt oss säga att du skickade 100 e-postmeddelanden förra veckan som en del av en e-postmarknadsföringskampanj. Forskning tyder på att endast 21 av dessa e-postmeddelanden troligen öppnades. Det innebär att dina noggrant utformade marknadsförings- och försäljningsmeddelanden kanske bara ligger och marineras i mottagarnas inkorgar.

Trots tillväxten av sociala medier och digital kommunikation är e-postmarknadsföring långt ifrån död. Om det görs på rätt sätt är det fortfarande ett av de mest effektiva verktygen för att engagera din målgrupp och driva konverteringar.

81 % av företagen använder e-post som en del av sin marknadsföringsstrategi och många av dem lyckas verkligen. Så hur kan du göra samma sak? Tricket är att sticka ut från mängden och se till att dina e-postmeddelanden öppnas och att mottagarna agerar på dem.

I den här bloggen diskuterar vi 12 effektiva strategier för hantering av e-postkampanjer som hjälper dig att förvandla tillfälliga prenumeranter till lojala kunder. Vi utforskar också gratis verktyg och mallar för e-postmarknadsföring som du kan använda för att implementera varje strategi. 📧

Vad är e-postkampanjhantering?

E-postkampanjhantering är den strategiska processen att planera, genomföra, övervaka och optimera e-postmarknadsföringskampanjer för att kommunicera effektivt med ett företags målgrupp.

E-postkampanjhantering innebär att skapa riktade meddelanden, segmentera målgrupper noggrant, schemalägga e-postmeddelanden för att dra nytta av perioder med höga öppningsfrekvenser och analysera resultat för att säkerställa att kampanjerna uppnår sina mål.

Att utforma dina e-postkampanjer på ett kreativt och genomtänkt sätt hjälper dig att bygga starkare kundrelationer genom riktade kampanjer. Du kan vårda kalla leads så att de blir mer mottagliga och driva konverteringar inom din befintliga e-postprenumerantlista.

Ännu bättre är att det möjliggör personlig kommunikation, vilket säkerställer att rätt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt.

I den digitala tidsåldern, där kunderna bombarderas med information, hjälper e-postkampanjhantering dig att förbli unik genom att leverera relevant och engagerande innehåll direkt till din målgrupps inkorg.

💡 Visste du att? Den allra första e-postutskicket (ett massutskick till potentiella kunder) skickades 1978 av Gary Thuerk, marknadschef på Digital Equipment Corporation. Han skickade ett e-postmeddelande till nästan 400 användare på Arpanet för att marknadsföra DEC-maskiner (en apparat som används för att träna bröstmusklerna). Denna "e-postkampanj" gav honom cirka 13 miljoner dollar i försäljning.

Vad är en strategi för e-postkampanjer?

En strategi för e-postkampanjer är en strukturerad plan som beskriver hur en organisation använder e-postmarknadsföring för att uppnå specifika mål, såsom att öka försäljningen, förbättra kundengagemanget och vårda leads.

Du börjar med att definiera din målgrupp och utveckla övertygande innehåll inom din nisch för att dra in potentiella kunder djupare i dina marknadsföringstrattar. Strategier för e-postkampanjer innefattar att bestämma tidpunkten och frekvensen för e-postmeddelanden samt taktik för segmentering och personalisering.

Tänk på att en väl utformad plan säkerställer att varje e-postmeddelande som skickas är meningsfullt och överensstämmer med bredare marknadsföringsmål. Naturligtvis kan din strategi få tio gånger större effekt med en effektiv plattform för e-postmarknadsföring.

12 strategier för hantering av e-postkampanjer

Du behöver en gedigen strategi för hantering av e-postkampanjer, men det är också viktigt att ha rätt verktyg för att nå dit. Du kan bygga upp hela ditt ekosystem för hantering av e-postkampanjer på en allt-i-ett-plattform som ClickUp.

ClickUp är fullspäckat med kraftfulla funktioner för att skapa och hantera uppgifter, implementera automatiseringar och integrera med andra automatiseringsverktyg. Låt oss utforska!

Använd ClickUp för e-postprojektledning för att reglera din e-postmarknadsföringskalender och kampanjprocesser.

ClickUp för e-postprojektledning förenklar e-posthanteringen genom att samla allt i ett gemensamt arbetsutrymme.

Du kan enkelt hantera alla dina inkommande och utgående e-postmeddelanden och länka dem direkt till relevanta uppgifter och bilagor. Detta säkerställer att ditt team håller sig samordnat och att kommunikationen förblir smidig.

Med ClickUp kan du också automatisera e-postmeddelanden baserat på specifika utlösare som formulärinlämningar eller anpassade fält. Detta verktyg täcker hela processen – från att skapa e-postkampanjer till att ställa in automatiska svar på användaråtgärder – så att din e-posthantering blir organiserad och effektiv.

ClickUps integrationer med Gmail, Google Drive, Outlook och över 1 000 andra verktyg säkerställer att du kan integrera din e-posthanteringsprogramvara för en centraliserad upplevelse.

Låt oss nu diskutera 12 strategier för hantering av e-postkampanjer för att förbättra hur du interagerar med målgrupper via detta medium.

1. Sätt upp specifika och mätbara mål

Sätt upp mätbara mål för din e-postmarknadsföringskampanj med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att tydligt definiera dina mål, till exempel att öka öppningsfrekvensen med 20 % eller öka konverteringsfrekvensen med 15 %.

Genom att sätta upp mål i ClickUp säkerställer du att alla uppgifter är i linje med de övergripande målen för din marknadsföringsstrategi, så att ditt team alltid har en färdplan.

Dela upp dina mål i tekniska och icke-tekniska mått, såsom optimering av landningssidor och A/B-testning. Dessutom hjälper ClickUps målmappar dig att spåra ditt teams sprintcykler och sätta upp mål för framsteg, ekonomi, prenumeranter, svar och mycket mer.

Justera dina e-postmarknadsföringsinsatser och håll dig på rätt spår med ClickUps målmappar.

Det möjliggör också samarbete mellan dina teammedlemmar, vilket säkerställer att alla arbetar mot gemensamma mål.

Vi rekommenderar att du sätter upp specifika delmål för dina e-postkampanjer. Du kan till exempel sätta upp målet att skapa 15 e-postrubriker med hög konverteringsgrad och identifiera de tidpunkter då dina prenumeranter mest sannolikt kommer att kolla sin inkorg.

💡 Proffstips: Utöka dina marknadsföringsinsatser genom att integrera influencer-marknadsföring i din strategi. Prova dessa influencer-mallar för att maximera din räckvidd. Integrera detta smidigt med dina e-postmarknadsföringskampanjer för att uppnå ännu bättre resultat.

2. Segmentera din målgrupp effektivt

Börja segmentera din målgrupp efter deras intressen, demografi och köphistorik innan du använder verktyg för att nå ut och initiera konverteringar.

Denna strategi hjälper dig att identifiera högvärdiga kunder från en lista med prenumeranter och tillgodose deras behov av innehåll och produkter genom personaliserade e-postmeddelanden. Hyperpersonliga kampanjer för sådana målgrupper hjälper dig att enkelt uppnå dina KPI:er för e-postmarknadsföring.

Använd verktyg för kundsegmentering för att analysera data och skapa värdefulla undergrupper inom din målgrupp. Detta befriar ditt marknadsföringsteam från att manuellt behöva ta reda på vilka e-postmeddelanden som ska skickas till vilka kunder.

Kontrollera dessutom om ditt föredragna verktyg för e-post eller marknadsföringsautomatisering kan integrera data från dina nuvarande system. Dessa system varierar från CRM för e-postmarknadsföring till analysverktyg som erbjuder strukturerade data.

Testa ClickUp Custom Fields för att ställa in triggare för automatiska e-postsvar till dina kunder.

Försök hitta ett verktyg som erbjuder flexibilitet i segmenteringen när du studerar din målgrupps digitala beteenden och tillhörande mätvärden.

Testa också ClickUp Custom Fields för att skapa inmatningsfält för olika mått på kundinteraktion. Du kan senare segmentera dem för att utveckla konkreta målgruppskategorier.

3. Skapa uppseendeväckande ämnesrader

Hitta projektrelevant information från dina uppgifter, chattar och e-postmeddelanden med ClickUp Brain.

Undvik skrivkrampen med ClickUp Brain. Nu kan du dela ansvaret för att snabbt komma på idéer till innehåll eller forskningsmaterial. ClickUp Brain kompletterar din brainstormingprocess genom att utveckla effektiva ämnesrader och e-postinnehåll. Du kan använda det för att skapa ett arkiv med idéer och kategorisera dem utifrån olika teman och kampanjer.

Tänk på att ämnesraden i ditt e-postmeddelande ofta är det första intrycket mottagaren får. Den avgör om ditt e-postmeddelande öppnas eller ignoreras.

Skapa ett e-postmeddelande för din marknadsföringskampanj genom att ange några detaljer och be ClickUp Brain om hjälp.

Genom att använda Brain som din skrivassistent kan du snabbt utveckla flera e-poststrukturer och se till att ditt meddelande sticker ut i en fullspäckad inkorg – samtidigt som du förblir trogen innehållet i din e-post.

💡 Proffstips: Forskning visar att om du lägger till e-postmottagarens förnamn i ämnesraden kan du öka öppningsfrekvensen med 9,1 %. Denna taktik bidrar till att skapa en känsla av familiaritet och fånga mottagarens uppmärksamhet.

4. Anpassa engagerande e-postinnehåll

Börja med att ta fram skräddarsydda produktrekommendationer, specialerbjudanden och innehåll som stämmer överens med dina kunders tidigare interaktioner med varumärket. På så sätt kommer dina e-postmeddelanden inte bara att kännas som generiska massutskick – de kommer att tilltala varje individs intressen och behov direkt.

Fundera på olika sätt att personalisera dina e-postmeddelanden: använd data från tidigare köp för att föreslå nya artiklar som de kan tycka om, bekräfta deras tidigare interaktioner med exklusiva erbjudanden eller personalisera e-postmeddelanden med jul- eller helgtema.

Genom att fokusera på vad som är viktigt för varje mottagare blir dina e-postmeddelanden mer engagerande och ökar sannolikheten för att driva konverteringar.

Överväg att använda ClickUp-mallar och -funktioner för att effektivisera dina marknadsföringsinsatser, inklusive dina e-postkampanjer. Här är några som är värda att kolla in.

ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för marknadsföringskalender är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på marknadsföringsuppgifter, kampanjer och projekt.

Använd ClickUps marknadsföringskalendermall för att övervaka pågående kampanjer och justera strategier för framtida kampanjer genom förenklad datavisualisering. Mallen utan kod gör att du kan fördela resurser i linje med produkthändelser och lanseringskampanjer.

Denna mall gör det enkelt att hantera deadlines och skapa scheman för dina e-postsekvenser. Den hjälper dig också att anpassa varje e-postmeddelande så att innehållet blir relevant och engagerande.

Använd sedan ClickUp Docs för att skapa, lagra och organisera innehållsutkast för olika målgrupper.

Hantera alla brainstorming-sessioner och idéer för skapande av e-postinnehåll i ClickUp Docs.

Du kan till exempel ha separata dokument för olika kundprofiler eller produktlinjer, som alla innehåller skräddarsydda erbjudanden och budskap.

Uppmuntra ditt team att samarbeta i realtid och använd ett dynamiskt verktyg som ClickUp Brain för att utveckla din strategi för e-postkampanjer. Du kan också synkronisera dina dokument med e-postarbetsflöden och centralisera all viktig dokumentation – lättillgänglig via Brain.

Slutligen kan du minska den tid du lägger på att skapa nya e-postmeddelanden genom att använda inbyggda mallar som gör det enkelt att lansera och anpassa även för personer utan teknisk kunskap.

Designa en personlig mall för personliga kampanjer så att dina insatser samordnas med ClickUp Brain i Docs.

ClickUp-mall för e-postmarknadsföringskampanjer

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer är utformad för att hjälpa dig att planera, hantera och spåra e-postmarknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer förenklar ditt e-postmarknadsföringsarbete och hjälper dig att organisera, genomföra och övervaka kampanjer på ett enkelt sätt. Från hantering av prospektlistor och utformning av meddelanden till upprättande av tydliga arbetsflödesregler – den här mallen säkerställer att varje steg täcks in.

Du kan spåra framsteg med ClickUp Custom Task Statuses, kategorisera kampanjer med hjälp av Custom Fields och visualisera tidslinjer genom olika vyer som List, Gantt och Calendar. Denna strukturerade metod sparar tid och ökar konsistensen i dina kampanjer.

Det är enkelt att komma igång med mallen. Du kan skapa ett projekt för varje kampanj, tilldela uppgifter till teammedlemmar och fastställa en tidsplan för slutförandet. Samarbetet är smidigt, med aviseringar om regelbundna uppdateringar som hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår.

Mallen stöder även A/B-testning, vilket gör att du kan förfina dina kampanjer och uppnå bästa möjliga resultat.

Du kan också lägga till mallar för drip-kampanjer för att gradvis dra in potentiella kunder djupare in i de betalda stegen i din marknadsföringskanal.

👀 Bonus: Upptäck de bästa apparna för digital marknadsföring som hjälper dig att hantera kampanjer, analysera resultat och öka engagemanget.

5. Se till att e-postmeddelanden är mobilvänliga

Cirka 46 % av alla e-postmeddelanden öppnas numera på smartphones. Detta innebär att marknadsförare måste prioritera mobiloptimering i sina e-postkampanjer.

De flesta målgrupper konsumerar numera innehåll på mindre skärmar och bläddrar snabbt, vilket gör det avgörande att skapa responsiva e-postdesign. Detta gör att ditt budskap ser presentabelt ut och fungerar bra på skärmar av alla storlekar.

Utforska designaspekter, såsom en layout med en enda kolumn som är lättare att läsa och navigera på mindre skärmar. Överväg också större teckensnitt och call-to-action-knappar som är lätta att trycka på med fingret.

Därefter måste bilderna optimeras så att de laddas snabbt utan att kvaliteten försämras, och texten i dem bör vara minimal för att bibehålla läsbarheten.

Kom ihåg att ditt mål är att minska sannolikheten för att dina prenumeranter överger dina e-postmeddelanden på grund av dålig design.

💡 Visste du att? Den genomsnittliga engagemangstiden per användare per e-post är mellan 2 och 8 sekunder. Det innebär att e-postmarknadsföringskampanjer måste fånga användarens intresse redan från ämnesraden till den första texten och bilden.

6. Genomför A/B-testning av e-postelement

A/B-testning, även kallat split-testning, optimerar hanteringen av marknadsföringskampanjer genom att jämföra två versioner av ett e-postmeddelande för att testa vilken som fungerar bäst.

Genom att testa element som bilder, CTA:er och innehållslayouter kan du förstå vad som fungerar bäst för din målgrupp. Framför allt stödjer A/B-testning datadrivna beslut, vilket förbättrar din e-poststrategi för att öka öppningsfrekvensen och det totala engagemanget.

Börja med att bestämma vilka delar av din e-post du vill testa. Det kan vara något så enkelt som formuleringen av ämnesraden eller något så komplext som hela e-postens layout. Du kan till exempel testa en ämnesrad som betonar brådskandehet mot en som lyfter fram en rabatt. Skicka dessa variationer till en liten del av din målgrupp och spåra resultaten för att se vilken version som fungerar bäst.

Begränsa inte A/B-testning till en engångsföreteelse. Gör det till en kontinuerlig process som gör att du kan optimera dina e-postmeddelanden baserat på verkligt användarbeteende och feedback.

Med tiden kommer dessa stegvisa förbättringar att hjälpa dig att uppnå dina kampanjmål.

7. Implementera automatiserade e-postflöden

Med e-postautomatisering kan du börja skicka aktuella och personliga meddelanden till din målgrupp utan manuella ingrepp.

Börja med att märka dina triggers som besök på landningssidor, CTA-klick eller övergivna kundvagnar, och använd dem för att välkomna nya prenumeranter och återengagera inaktiva kunder.

Du bör också överväga att skicka uppföljningsmeddelanden efter köpet för produktrecensioner och allmän information om varumärket. Du kan också använda ClickUps mall för e-postautomatisering för att underlätta arbetet.

ClickUp-mall för e-postautomatisering

Ladda ner den här mallen ClickUps e-postautomatisering är utformad för att hjälpa dig att automatisera och optimera dina e-postmarknadsföringskampanjer.

Med ClickUps mall för e-postautomatisering blir det enkelt att hantera hela din e-postkampanj. Du kan ställa in e-postmeddelanden som skickas automatiskt baserat på specifika triggers och spåra deras prestanda hos din målgrupp.

Genom att automatisera rutinuppgifter som att tilldela kreativa uppgifter och få designgodkännanden kan du öka ditt teams produktivitet. Mallen hanterar också automatiska svar på vanliga kundfrågor, vilket gör ditt arbetsflöde smidigare.

Med den visuella pipelinen kan du enkelt identifiera områden som kan förbättras i dina e-postsekvenser, vilket hjälper dig att förfina och förbättra dina kampanjer.

8. Skicka e-postmeddelanden vid optimala tidpunkter

Timing är A och O när det gäller e-postmarknadsföring. Även det mest övertygande innehållet kan falla platt om det når mottagarens inkorg vid fel tidpunkt.

Att identifiera de optimala tidpunkterna för att skicka e-post är den bästa strategin för att maximera öppnings- och klickfrekvensen för e-postprogram. Denna strategi innebär att du studerar dina mottagares beteendemönster för att fastställa de bästa tidpunkterna för att skicka e-post baserat på när de är mest benägna att kolla sin inkorg.

Studier visar att mitten av veckan på morgonen är den tidpunkt då öppningsfrekvensen för e-post är som högst. Den bästa tidpunkten kan dock variera kraftigt beroende på din målgrupp och bransch. Till exempel kan B2B-e-postmeddelanden fungera bättre under kontorstid, medan B2C-e-postmeddelanden kan få högre engagemang på kvällar eller helger.

9. Spåra och analysera viktiga prestationsmått

Det är viktigt att hålla koll på dina e-postprestandamätvärden för att kunna finjustera din strategi. Börja med att fokusera på viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, webbplatstrafik, klickfrekvens, konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och avregistreringsfrekvens. Dessa siffror ger dig en tydlig bild av hur dina e-postmeddelanden presterar.

Kontrollera dessa mätvärden regelbundet för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Om dina öppningsfrekvenser är höga kan det till exempel bero på att dina ämnesrader är träffande. Om klickfrekvenserna är låga kan det vara dags att ompröva ditt innehåll eller din CTA.

Använd ClickUps dashboards för att justera och övervaka relevanta KPI:er för din e-postmarknadsföringsstrategi.

Genom att granska och övervaka KPI:er via en instrumentpanel som fungerar som ditt marknadsföringskontrollcenter får du en överblick över dina kunddata.

ClickUp Dashboards erbjuder ett lättläst gränssnitt med data om anställdas och teams produktivitet, arbetsbelastningsfördelning och tidsspårningsfunktioner för att testa produktionen av dina e-postkedjor.

Använd stapeldiagram och grafer för att granska dina e-postkampanjhanteringskampanjer och utvärdera konverteringarna du samlar in från olika e-postsekvenser.

ClickUp-mall för e-postkampanjer

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för e-postkampanjer är utformad för att hjälpa dig att planera, spåra och mäta framgången för dina e-postmarknadsföringskampanjer.

ClickUp-mallen för e-postkampanjer är ditt verktyg för att spåra och förbättra dina e-postmarknadsföringsinsatser. Den hjälper dig att hålla ordning och fokusera genom att sätta upp tydliga mål för varje kampanj, oavsett om du vill öka öppningsfrekvensen, öka klickfrekvensen eller driva konverteringar.

När du lanserar dina kampanjer kan du med hjälp av mallen enkelt övervaka dessa viktiga mätvärden, vilket ger dig realtidsinsikter om hur din målgrupp interagerar med ditt innehåll.

Det som gör denna mall så kraftfull är dess anpassningsbara funktioner. Du kan skapa skräddarsydda statusar och fält för att hålla dina kampanjer på rätt spår, vilket gör det enkelt att se vilka e-postmeddelanden som fungerar bra och vilka som behöver justeras.

Mallen uppmuntrar också till regelbundna granskningar av dina mätvärden, vilket hjälper dig att upptäcka trender och förfina din strategi för bättre resultat. Med inbyggda samarbetsverktyg kan ditt team enkelt dela idéer, analysera data tillsammans och komma på innovativa sätt att öka engagemanget, så att dina e-postkampanjer alltid träffar rätt.

Mall för e-postmarknadsföringsrapport från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för e-postmarknadsföringsrapporter är utformad för att hjälpa dig att spåra och analysera effektiviteten i dina e-postkampanjer.

Prova ClickUps mall för e-postmarknadsföringsrapport för att analysera varje mätvärde i din e-postmarknadsföringskampanj.

Med den här mallen kan du ange KPI:er, leveransproblem och svarsdata segmenterade efter målgrupp för att öka noggrannheten i dina prognoser för kommande e-postkampanjer.

Du kan också skapa spårbara rapporter som sammanfattar viktiga insikter från din e-postkampanjs kort- och långsiktiga resultat.

10. Följ bästa praxis för att undvika spamfilter

Inget kan förstöra en e-postkampanj snabbare än insikten att dina noggrant skrivna meddelanden har hamnat i den fruktade skräppostmappen.

Spamfilter är som dörrvakter i e-postvärlden, och det finns många vanliga misstänkta i denna kategori, till exempel termer som skapar en falsk känsla av brådska eller löften: "Köp nu! ", "Tidsbegränsat erbjudande," "Garanterat," etc. För många versaler eller utropstecken i ämnesraden kan också väcka misstankar.

Även om dessa taktiker kan ge dina kampanjer en känsla av brådska eller rädsla för att missa något (FOMO), är det troligt att de får dina e-postmeddelanden att se ut som skräppost. Du bör hålla dig till ärliga meddelanden som ger omedelbart värde istället för att ta till knep.

Kom ihåg att vara uppmärksam på den tekniska konfigurationen av din e-post. Namnet i fältet "Från" ska vara igenkännbart och konsekvent, och du får inte använda en e-postadress som inte går att svara på.

Istället för att göra dina e-postmeddelanden opersonliga och misstänkta, fokusera på aspekter som ett lågt förhållande mellan länkar och text.

💡 Proffstips: Begränsa antalet länkar i dina e-postmeddelanden och se till att de leder till välrenommerade webbplatser. Undvik länkar av låg kvalitet för att bibehålla trovärdigheten och förhindra att dina e-postmeddelanden ser ut som spam.

Att hålla din e-postlista ren och uppdaterad hjälper dig att underhålla en databas med dina potentiella och befintliga kunder. En föråldrad e-postlista minskar effektiviteten i dina kampanjer och riskerar att skada avsändarens rykte.

Returnerade e-postmeddelanden, inaktiva prenumeranter och ointresserade mottagare påverkar din e-postleverans negativt och leder till minskat engagemang och lägre konverteringsfrekvens.

Förutom att rensa bort inaktiva prenumeranter är det bra att regelbundet kontrollera giltigheten hos e-postadresserna i din lista. Använd AI-verktyg för e-postmarknadsföring och verifieringsprogramvara för att kontrollera om det finns falska eller ogiltiga e-postadresser som orsakar hårda studsar.

Detta är extremt användbart om du har samlat in e-postadresser genom online-registreringar eller listor från tredje part, där stavfel eller skadliga inmatningar kan smyga sig in.

12. Förfina dina e-postkampanjer kontinuerligt

Kom ihåg att oavsett hur bra en kampanj presterar finns det alltid utrymme för förbättringar. Att förfina dina e-postkampanjer innebär att regelbundet analysera prestanda, experimentera med nya format och göra datadrivna justeringar.

En iterativ process säkerställer att dina e-postmeddelanden är relevanta och anpassade till respektive marknadsföringskampanj.

Se till att utvärdera dina viktigaste mätvärden regelbundet. Om du till exempel märker en nedgång i öppningsfrekvensen är det dags att se över dina ämnesrader eller sändningstider. Om dina klickfrekvenser däremot är höga kan du analysera vilka e-postelement som tilltalar din målgrupp.

Fortsätt med A/B-testning som en löpande process, eftersom det som fungerar bra under en säsong kanske inte är lika effektivt under en annan.

Utveckla hållbara e-postmarknadsföringskampanjer med ClickUps ekosystem

Framgångsrika e-postkampanjer är inte något man kan sätta igång och sedan glömma bort. De kräver ständig uppmärksamhet och finjustering för att anpassas till kundernas förändrade beteenden och preferenser.

Kom ihåg att för att bemästra hanteringen av e-postkampanjer krävs en mycket strategisk approach som kombinerar kreativitet och analys.

Ett e-postmarknadsföringsverktyg som ClickUp hjälper dig att hantera alla aspekter av din marknadsföringsstrategi på ett mer effektivt sätt. Från mål och instrumentpaneler till automatisering och Brain – dessa funktioner möjliggör smidigt samarbete inom dina interna och utökade team.

Är du redo att revolutionera ditt varumärkes e-postmarknadsföring? Prova ClickUp gratis idag!