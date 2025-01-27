De 9 bästa alternativen till Substack för nyhetsbrev 2025

Under de senaste åren har Substack byggt upp ett rykte som en nyhetsbrevsplattform som vem som helst kan använda för att tjäna pengar på sitt innehåll genom betalda prenumerationer. Men det är inte den enda plattformen för innehållsmedlemskap som finns, och många Substack-alternativ erbjuder liknande – om inte bättre – funktioner och tjänster för dig och dina läsare.

Du känner säkert redan till det stora utbudet av appar för att skapa innehåll. Men vad sägs om en publiceringsplattform som är särskilt avsedd för att skapa betalda prenumerationer?

Vad ska du leta efter i Substack-alternativ?

Alternativen till Substack finns i olika former, bland annat bloggplattformar, plattformar för e-postmarknadsföring och andra affärsverktyg. De bästa alternativen till Substack har vissa gemensamma egenskaper:

Användarvänlighet: Oavsett om det handlar om ett minimalistiskt gränssnitt eller en enkel onboarding-process är framgångsrika Substack-alternativ lätta att använda och har avancerade funktioner.

Intäktsgenereringsalternativ: En del av det som gör Substacks plattform så framgångsrik är möjligheten att tjäna pengar på betalt innehåll – något som alla medlemsplattformar bör inkludera.

Integration med andra plattformar: Din nyhetsbrevsplattform bör integreras direkt med dina Din nyhetsbrevsplattform bör integreras direkt med dina skrivverktyg eller, ännu bättre, din webbplats.

Relevanta mallar: Tänk på fördelarna med en onlineplattform som har en Tänk på fördelarna med en onlineplattform som har en mall för din innehållsmarknadsföringsstrategi eller anpassade målsidor.

Anpassade teman: Ju mer du kan integrera ditt varumärke i ditt exklusiva innehåll, desto bättre blir dina belöningar i form av marknadsföring och intäkter.

Flexibel prissättning: Olika prenumerationsnivåer hjälper dig att bygga upp din online-närvaro inom budgeten i takt med att din målgrupp växer.

De mest populära och högst rankade alternativen till Substack har de flesta, om inte alla, av ovanstående funktioner.

De 9 bästa alternativen till Substack att använda

Om du är redo att hitta det perfekta alternativet till Substack kan du börja med denna lista över de bästa verktygen för företag.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Varför listas en plattform för innehållshantering och produktivitet som ClickUp som det bästa Substack-alternativet? Det är enkelt: Funktionerna för skrivande och dokumenthantering, plus färdiga nyhetsbrevsmallar, är helt enkelt så bra att du inte kan motstå dem.

Till skillnad från andra Substack-alternativ är ClickUp mer än bara en nyhetsbrevs- eller bloggplattform. Det är den enda plattformen på denna lista som gör det möjligt för team att hantera hela sitt arbetsflöde, inklusive skapande av innehåll för e-postprenumeranter och mycket mer.

Det gör ClickUp till en av de bästa nyhetsbrevsplattformarna och det bästa alternativet till Substack som finns tillgängligt.

Skapa ett estetiskt tilltalande och informativt nyhetsbrev med ClickUps nyhetsbrevsmallar.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Docs , en lösning för dokumenthantering i realtid med intuitiva funktioner för skapande, arkivering och samarbete.

Intuitiva instrumentpaneler och vyer, inklusive en kalendervy för planering av ditt nyhetsbrev eller blogginnehåll.

Ett omfattande mallbibliotek, inklusive ClickUp Newsletter Whiteboard Template , för att visualisera dina e-postmeddelanden innan du skickar dem.

AI-skrivverktyg , såsom ClickUp AI Writing Assistant, för att snabbt och effektivt utveckla kvalitetsinnehåll.

En flexibel behörighetsstruktur gör det möjligt att skapa och skicka offentliga dokument som är synliga för alla dina betalande prenumeranter.

Automatiserade arbetsflöden hjälper dig att dynamiskt skicka e-postmeddelanden till din målgrupp vid förinställda tider och datum.

Begränsningar med ClickUp:

Till skillnad från Substack är ClickUp mer än bara en nyhetsbrevsplattform. Dess många andra tjänster kan göra programvaran mer komplex för nya användare.

Det finns inget färdigt referensprogram som hjälper dig att utöka din publik över tid.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda paket till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Ghost

Via Ghost

Ghosts rena, användarvänliga gränssnitt är en av de främsta anledningarna till att det är ett av de bästa alternativen till Substack. Även dess lägre prenumerationsnivåer gör det möjligt för innehållsskapare att snabbt skapa och hantera betalda nyhetsbrev och webbplatsinnehåll.

Ghosts bästa funktioner:

Anpassad webbplatsbyggare för att hosta ditt innehåll på en egen server

Kraftfullt publiceringsflöde för flera användare att skriva, redigera och godkänna innehåll för landningssidor och nyhetsbrev via e-post.

Enkla betalda abonnemang tar inte ut någon procentandel av dina prenumerationer.

Gratis provperiod gör det möjligt för nya användare att börja publicera innehåll utan långsiktiga åtaganden.

Begränsningar med Ghost:

Skapare som vill använda flera prenumerationsnivåer behöver ett Stripe-konto, eftersom Ghost inte stöder andra betalningsplattformar.

Startpaketet ger endast en användare tillgång till några få designmallar.

Ghost-prissättning:

Startpaket: 9 $/månad för upp till 500 medlemmar

Skapare: 25 $/månad för upp till 500 medlemmar

Team: 50 $/månad för upp till 500 medlemmar

Företag 199 $/månad för upp till 500 medlemmar

Ghost-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

3. Moosend

Via Moosend

Moosend är en e-postmarknadsföringsplattform som stoltserar med sin enkelhet. Frilansande skribenter och företag kan använda den för allmän e-postmarknadsföring och fristående nyhetsbrevsprenumerationer för att bygga upp och engagera sin publik över tid.

Moosends bästa funktioner:

Intuitiv och strömlinjeformad prenumerationswidget kan visas på vilken sida eller webbplats som helst som popup, flytande modal, inbyggt formulär och mer.

Omfattande automatiseringsalternativ för att dynamiskt fånga upp leads, skapa välkomstsekvenser och schemalägga utskick av e-post och nyhetsbrev.

Engagerande kurser för marknadsförare som vill förbättra sina e-postkampanjer och sin nyhetsbrevskompetens.

Den relativt långa kostnadsfria provperioden gör det möjligt att testa tjänsten utförligt, särskilt för oberoende skribenter som arbetar med begränsade budgetar.

Moosends begränsningar:

Inga tillgängliga webbplatsbyggare utöver grundläggande landningssidor som kan hjälpa till att skapa ett mer omfattande innehållsprogram.

Bristen på integrerade intäktsgenereringsalternativ gör detta till ett icke-lönsamt alternativ till Substack för att tjäna medlemsintäkter.

Moosends priser:

Pro: 9 $/månad för upp till 500 medlemmar

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Moosend-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

4. Notion

Via Notion

Notion är en omfattande produktivitetsplattform för att hantera ditt arbete. Dess nyhetsbrevsoperativsystem är en intressant funktion snarare än hela affärsmodellen. Till skillnad från Substack fokuserar Notion på effektivitet och hjälper författare att skapa betalda nyhetsbrev nästan utan ansträngning.

Notions bästa funktioner:

Mallen för nyhetsbrevsoperativsystemet innehåller omfattande instruktioner och verktyg för att bygga upp en regelbunden kontakt med e-postprenumeranter.

En gratisversion istället för en tidsbegränsad gratis provperiod gör det möjligt för skribenter att öka effektiviteten utan att belasta sin budget.

En av de bästa programvarorna för dokumenthantering gör det möjligt för användare att effektivt planera e-post- och blogginnehåll före publicering.

Intuitivt och enkelt kalendergränssnitt för att schemalägga innehåll och uppgifter enligt individuella publiceringsdatum för innehållet.

Begränsningar med Notion:

Vissa användare har rapporterat att de har förlorat innehåll på grund av tekniska problem och behövt återställa det.

Avsaknaden av en funktion för återkommande uppgifter kan bli besvärlig för regelbunden publicering av betalda nyhetsbrev, vilket kräver repetitivt arbete.

Notion-priser:

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Pro: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Engångskostnad på 49 dollar för mall till nyhetsbrev via e-post

Betyg och recensioner av Notion:

G2: 4,7/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

5. ConvertKit

via ConvertKit

ConvertKit är en plattform för innehållsskapare. Precis som Substack fokuserar hela dess affärsmodell på att generera e-postprenumeranter samt planera och publicera premiuminnehåll.

Priserna ligger i mellanklassen, vilket gör det till den kanske mest direkta konkurrenten till Substack. Medan Substack tar 10 % av alla prenumerantintäkter baserar ConvertKit sina priser på antalet prenumeranter.

ConvertKits bästa funktioner:

Creator Network med över 2 500 kreatörer som samarbetar i spännande forumdiskussioner för att öka sin publik.

Dra-och-släpp-redigerare för engagerande landnings- och försäljningssidor som ger fler registreringar och prenumerationer från målgruppen.

Sponsornätverk för att skapa ett partnerprogram med annonsörer som vill nå din målgrupp

Visuell automatisering hjälper skapare att anpassa prenumeranternas innehållsvägar. Du kan till och med inkludera ett valfritt handskrivet brev för nya prenumeranter.

ConvertKits begränsningar:

Medlemskapet, partnerprogrammet och sponsoralternativen är omfattande, men har en större inlärningskurva än många andra alternativ på listan.

Automatisering kan ibland misslyckas, vilket gör att användarna fastnar mitt i e-postsekvenser.

Priser för ConvertKit:

Gratis: plan för upp till 1 000 prenumeranter

Creator: 9 $/månad för upp till 300 prenumeranter

Creator Pro: 25 $/månad för upp till 300 prenumeranter

ConvertKit-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

6. Memberful

Via Memberful

Oavsett om du publicerar poddar och nyhetsbrev eller är värd för online-communityn, kommer nästa Substack-alternativ, Memberful, att hjälpa dig att tjäna pengar på dina insatser. Plattformen låter dig skapa din egen webbplats eller ansluta direkt till ett befintligt CMS som WordPress. Detta förenklar backend-arbetet, så att du kan fokusera på att skapa engagerande innehåll.

Memberfuls bästa funktioner:

Integrerade betalväggar i innehållet erbjuder gratis förhandsvisningar och ett naturligt sätt att skapa betalda prenumerationer.

Omfattande integrationer med andra marknadsföringsverktyg inkluderar även andra plattformar på denna lista, såsom ConvertKit och MailerLite.

Med betalningsalternativ med ett klick blir det enkelt för prenumeranterna att betala.

Olika prenumerationsnivåer möjliggör olika nivåer av innehållsdistribution.

Begränsningar för Memberful:

Vissa skapare av videoinnehåll har rapporterat problem med att deras innehåll visas i podcastflöden som endast innehåller ljud.

Inga affiliate-program för att diversifiera intäktsströmmarna för innehållsskapare.

Priser för Memberful:

Starter: Gratis plan med 10 % transaktionsavgifter

Pro: 25 $/månad med 4,9 % transaktionsavgifter

Premium: 100 $/månad med 4,9 % transaktionsavgifter

Memberful-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga recensioner hittills

7. MailerLite

Via MailerLite

MailerLites plattform är mycket mer än bara ett e-postverktyg. Programvarans verktyg för e-postmarknadsföring gör det möjligt för användare att skapa betalda nyhetsbrev och enkelt bygga upp en återkommande prenumerationsavgift. Utveckling av landningssidor och användbar automatisering ger dig ett verktyg för att bygga upp och engagera din betalande publik.

MailerLites bästa funktioner:

AI-driven drag-and-drop-e-postredigerare för att skapa smidiga, snygga och lättlästa nyhetsbrev.

E-postlistverifieraren säkerställer att dina leveransgrader förblir höga och att din e-postlista är korrekt.

Automatiserade e-postflöden kan enkelt överföra din publik från initial medvetenhet till betalda prenumerationer.

Integrerad A/B-testning för att förbättra ditt innehåll, dina meddelanden och dina layouter över tid.

Begränsningar för MailerLite:

Andra verktyg på denna lista har bättre analysfunktioner och fler rapporteringsalternativ.

Bristen på mallar för försäljningssidor kan göra det tidskrävande att skapa bra sidor.

MailerLite-priser:

Gratis: för upp till 1 000 prenumeranter

Växande företag: 9 $/månad för upp till 500 prenumeranter

Avancerat: 18 $/månad för upp till 500 prenumeranter

MailerLite-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

8. Patreon

Via Patreon

Patreon har länge varit en stapelvara bland medlemsplattformar och utmärker sig genom sin mångsidighet. Skapare kan använda den för att tjäna pengar på nästan alla typer av innehåll, inklusive skriftligt innehåll, poddar, konst, musik, utbildning och livestreaming. Dess kärnfunktioner fokuserar på medlemskap, medan distributionen av innehåll överlåts till skaparna.

Patreons bästa funktioner:

Crowdcast, en integrerad livestreamingfunktion, tillhandahåller ytterligare innehåll och främjar kontakten med din publik.

Integrerade funktioner för automatisk sparning av artiklar och annat innehåll förhindrar tidsförluster på grund av tekniska problem.

Integrerade alternativ för privata meddelanden ger mervärde för högnivåprenumeranter.

Ett brett utbud av betalnings- och prenumerationsalternativ gör det enkelt för kreatörer att bygga upp en global prenumerantbas.

Patreons begränsningar:

Användargränssnittet har begränsningar för delning av innehåll, vilket gör att skaparna måste förlita sig på verktyg utanför Patreon.

Det kan vara svårt att integrera med en befintlig webb- eller online-närvaro.

Patreons prissättning:

Gratis: plan för att dela gratis innehåll

Fördel: 8 % avgift på alla intäkter som tjänas via Patreon

Premium: 12 % avgift på alla intäkter som tjänas via Patreon

Patreon-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

9. Benchmark

Via Benchmark

Benchmark är inte en medlemsplattform, men det är ett av få e-postverktyg som kan integreras perfekt i dina betalda nyhetsbrevsplaner. Med redigeraren kan du enkelt skapa nyhetsbrev, medan integrationer som Shopify hjälper dig att marknadsföra dina betalda produkter, tjänster och innehåll till dina prenumeranter.

Jämför de bästa funktionerna:

Integrerad e-post-CRM för att effektivt hantera och bygga relationer med dina prenumeranter.

Smart Content, ett avancerat AI-skrivverktyg som hjälper dig att skapa spännande och engagerande innehåll för varje e-postmeddelande du skickar.

A/B-testfunktioner med alternativ som sträcker sig från ämnesrader till layout och till och med sändningstid och datum.

Integrerad inkorgskontroll så att du alltid vet hur dina meddelanden kommer att visas för mottagarna.

Begränsningar för benchmarking:

Minimala automatiseringsmöjligheter för e-postflöden och sekvenser

Begränsad bildlagringskapacitet, särskilt på de lägre nivåerna

Jämförelsepriser:

Gratis: för upp till 500 kontakter och 3 500 e-postutskick per månad

Pro: 8 $/månad för 500 kontakter och 7 500 per månad, stigande till 67 $/månad för 10 000 prenumeranter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jämför betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (170+ recensioner)

Superstack din nyhetsbrevsplattform med det bästa Substack-alternativet

Om du letar efter det bästa alternativet till Substack har du kommit till rätt lista. Med funktioner som AI-stödd skrivning, dokumenthantering och mallar för innehållskalendrar kan du inte gå fel.

Och det är innan du lägger till omfattande projektlednings- och automatiseringsfunktioner.

Kom ihåg att ClickUp är gratis för alla användare, vilket gör att du kan skapa ditt eget nyhetsbrev och dina egna e-postkampanjer innan du binder dig för någon budget för din affärsmodell. Det är en utmärkt plattform för att börja bygga din strategi för att publicera innehåll som din publik kommer att älska.

Är du redo att komma igång? Skapa ditt gratis ClickUp-konto idag och bygg upp din plan för att tjäna återkommande intäkter!