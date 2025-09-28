Gratis Asana Kanban-mallar för att effektivisera ditt arbetsflöde

Jane var så här nära att tappa greppet. Hennes skrivbord hade 47 öppna flikar, hennes team bad om uppdateringar som hon inte kunde komma ihåg att hon hade tilldelat, och hennes "projekt tidslinje" fanns på en whiteboard som någon av misstag hade raderat.

Som projektledare var Jane bra på att släcka bränder – men på senare tid kände hon sig mer som en heltidsbrandman än en ledare. Sedan kom hennes ”Kanban-uppvaknande”.

Om du också känner att ditt arbetsflöde är en vild djungel och du är den ensamma upptäcktsresanden med en trasig karta, är den här bloggen något för dig.

Vi dyker in i gratis Asana Kanban-mallar – mycket användbara för projektledare, agila team och alla som praktiserar agil projektledning och gillar att ha sina uppgifter där de kan se dem.

🧠 Kul fakta: Kanban kommer från två japanska ord: 看 (Kan) som betyder "tecken" och 板 (Ban) som betyder "tavla". Namnet säger allt. Kanban-tavlor förenklar arbetshanteringen genom att göra uppgifter synliga, oavsett om de fastnat i granskning, väntar på godkännande eller närmar sig slutförandet.

Kanban-mallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla Kanban-mallar som listas i bloggen:

Vad kännetecknar en bra Asana Kanban-mall?

En Asana Kanban-mall är en färdigbyggd tavla som visar ditt arbetsflöde i tydliga, visuella steg, såsom "Att göra", "Pågående" och "Klar", så att ditt team kan driva uppgifterna framåt med ett tydligt mål, utan förvirring.

Men en solid Kanban-tavla gör mer än att organisera uppgifter. Den speglar hur ditt team verkligen arbetar, i enlighet med Kanban-principerna såsom visuell projektledning, gränser för pågående arbete (WIP) och kontinuerlig förbättring.

Leta efter dessa viktiga komponenter i en högpresterande Kanban-tavlemall:

Visuell hierarki: Lyft fram det som är viktigast. Bra Lyft fram det som är viktigast. Bra Kanban-tavlemallar bör lyfta fram kommande uppgifter, högprioriterade steg eller överhängande problem så att ditt team vet exakt var de ska fokusera.

Tydligt ägarskap: Tilldela uppgifter och klargör vem som är ansvarig för varje punkt. Färgkodade granskare eller rollbaserade swimlanes (t.ex. ”Dev Review” vs. ”Client Review”) minskar oklarheter och ökar ansvarstagandet.

Automatiseringsutlösare: Hoppa över repetitiva steg. De bästa mallarna tilldelar automatiskt teammedlemmar, utlöser förfallodatum eller skickar påminnelser så fort ett kort flyttas – perfekt för Hoppa över repetitiva steg. De bästa mallarna tilldelar automatiskt teammedlemmar, utlöser förfallodatum eller skickar påminnelser så fort ett kort flyttas – perfekt för agila arbetsflöden med frekventa statusändringar och feedbackloopar.

Anpassning: Skräddarsy efterhand. Oavsett om du ändrar sprintmål, uppdaterar uppgiftsstatus eller byter namn på kolumner, så anpassar bra mallar sig efter din process, inte tvärtom.

Live-spårning: Få en realtidsöversikt över framstegen. Denna omedelbara översikt gör att du kan köra asynkrona standups, hålla intressenterna informerade och upprätthålla överskådlighet över snabbrörliga projekt – allt från en enda instrumentpanel.

Inbyggt teamarbete: Håll Håll teamsamarbetet smidigt. Använd @mentions, kortkommentarer och bilagor för att involvera teammedlemmar, snabbt lösa problem och hålla alla uppdateringar exakt där arbetet utförs.

💡 Proffstips: Välj en Kanban-tavla med återanvändbara taggar, kolumnlogik och inbyggda regler som du kan klona på några sekunder – för saker som kundintroduktion, marknadsföringskampanjer, sociala medier-kalendrar eller veckovisa retrospektiva möten. En stabil uppsättning = oändliga upprepade vinster.

Gratis Asana Kanban-mallar att prova

Dessa plug-and-play-verktyg för digital Kanban hjälper dig att lägga upp uppgifter i etapper och hålla teamets arbetsflöden synliga. Varje mall i denna lista passar ett specifikt arbetsflöde – oavsett om det gäller sprintplanering, granskningar eller pågående köer.

1. Asana Kanban-tavla-mall

via Asana

Om du är nybörjare på Kanban-tavlor i Asana ger den här mallen dig en bra start. Med fyra enkla kolumner – Nya förfrågningar, Backlog, Pågående och Slutförda – kan du enkelt visualisera enskilda uppgifter när de flyttas mellan olika steg.

Varje kolumn representerar en tydlig arbetsstatus, så att ingenting faller mellan stolarna i den oändliga listan.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd tavelvyn för att omedelbart se var uppgifterna befinner sig i olika stadier.

Duplicera och justera återkommande uppgifter utan att behöva börja om från början.

Skapa lätta arbetsflöden för interna operationer, rekrytering eller innehållspipelines.

🔑 Perfekt för: Soloprenörer, lean-team eller nya Asana-användare som vill skapa en Kanban-tavla utan komplexitet.

🔎 Visste du att? Kanban startade på 1940-talet när Toyotas ingenjör Taiichi Ohno omvandlade tillverkningsprocessen med ett just-in-time-system. Istället för att överproducera byggde teamen exakt det som kunderna behövde (precis när de behövde det). Denna pull-baserade tankegång är fortfarande kärnan i agil produktivitet idag.

2. Asana Kanban-kortmall

via Asana

En Kanban-tavla är bara så stark som sina kort, och Kanban-kortmallen förvandlar varje kort till ett kommandocenter för uppgifter. Istället för spridd uppgiftsinformation får du en repeterbar layout med anpassade fält, deluppgifter och formateringsalternativ. Öppna valfritt kort så ser teammedlemmarna omedelbart vad som händer, vad som behövs och vem som arbetar med det.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp komplexa arbetsuppgifter med inbäddade deluppgifter och visuella uppgiftshierarkier.

Skapa tydlighet med strukturerade fält för prioriteringar, deadlines och ägare.

Koppla samman relaterade arbetsuppgifter genom att kartlägga uppgiftsberoenden direkt på kortet.

🔑 Perfekt för: Detaljorienterade team som behöver spåra komplex uppgiftsinformation inom sitt Kanban-arbetsflöde.

🎥 Se en projektledare förvandlas till Kanban-mannen (säg tack senare!).

3. Asana Scrumban-mall

via Asana

Om du går från Scrum-arbetsflöden till Kanban eller blandar dem, hjälper denna Scrumban Asana-mall dig att göra övergången smidigt.

Det ger ditt team ett välbekant ramverk samtidigt som det övergår till ett mer flexibelt, pull-baserat arbetsflöde. Visualisera uppgifter, spåra framsteg, omprioritera när målen förändras och upprätthåll en jämn takt utan att behöva omarbeta din inställning varje gång.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Kombinera sprintritualer med Kanban-vyer för att behålla strukturen utan att förlora flexibiliteten.

Automatisera agila rutiner som dagliga standups, WIP-gränser och backlog grooming.

Tagga uppgifter efter story points eller arbetsinsatsnivåer för att planera smartare och flagga hinder tidigt.

🔑 Perfekt för: Agila team som jonglerar med releaser, buggfixar och sprintplanering – samtidigt som de testar Scrumban för att öka flödet utan att förlora strukturen.

🔎 Visste du att? Scrum och Kanban har båda sina rötter i agila metoder, men de guidar team på olika sätt. Scrum trivs med struktur, med sprintar, ceremonier och definierade roller. Det är utmärkt för team som arbetar med rutinmässiga och tidsbegränsade mål.

Kanban handlar om flöde – att utnyttja visuell projektledning, begränsa överbelastning av uppgifter och anpassa sig i realtid. ✨ Många team blandar de två (Scrumban) – de kombinerar Scrums ritualer med Kanbans flexibilitet för ett arbetsflöde som anpassar sig när de växer.

4. Asana-mall för dagliga standup-möten

via Asana

Standups ska hålla ditt team synkroniserat, men alltför ofta blir de en hastigt sammanställd lista med uppdateringar. Denna mall för dagliga standup-möten ger en struktur för dina dagliga avstämningar och säkerställer att alla vet vad de ska dela med sig av, vad som blockerar och vad som kräver uppföljning.

Det säkerställer att inga uppdateringar missas, även när ditt team arbetar i olika tidszoner.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Förenkla den dagliga uppgiftshanteringen med ett intuitivt visuellt gränssnitt.

Håll teammedlemmarna informerade med asynkrona uppdateringar och synliga hinder.

Skapa uppföljningsåtgärder direkt – precis där arbetet utförs.

🔑 Perfekt för: Fjärr- eller hybridteam som behöver snabba, asynkroniseringsvänliga standups för att hålla sig samordnade utan att lägga till ytterligare möten.

5. Asana Sprint Backlog-mall

via Asana

Sprints går snabbt, och utan en tydlig backlog är det lätt att ta på sig för mycket eller förbise viktigt arbete. Denna agila mall hjälper team att prioritera, sortera och förfina sprintposter med hjälp av Kanban-visualisering.

Uppskatta arbetsinsatsen, identifiera flaskhalsar och justera direkt när nya hinder eller buggar uppstår – allt utan att leveransen störs.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera arbetsmål och arbetsbelastning med en tydlig layout i Kanban-stil.

Omprioritera eller utöka omfattningen mitt i sprinten utan att påverka leveranstiderna.

Markera hinder snabbt och håll framstegen synliga för teammedlemmar och intressenter.

🔑 Perfekt för: Agila eller Scrum-team som hanterar skiftande prioriteringar, buggfixar och veckovisa eller tvåveckorsleveranscykler.

🧠 Rolig fakta: Agila sprintar är modellerade efter löpsprintar – korta, intensiva perioder av fokuserat arbete. Perfekt för snabbrörliga team som bygger, testar och itererar i snabba cykler.

Begränsningar vid användning av Asana för Kanban-tavlor

Asana fungerar bra för enkla Kanban-konfigurationer, men när dina projekt växer eller dina arbetsflöden blir mer krävande börjar bristerna visa sig.

Från bristande automatisering till begränsad översikt – här är några faktorer som kan bromsa ditt team:

Inga WIP-kontroller: Kanban-processen bygger på att begränsa arbetet i varje steg för att undvika överbelastning. Asana låter dig inte begränsa antalet uppgifter per kolumn, vilket gör det lätt att ta på sig för mycket och tappa fokus.

Spridda projektvyer: Hantera flera tavlor? Det finns ingen samlad vy där du kan se alla dina tidslinjer, blockerare eller kalendrar på ett och samma ställe. Du måste hoppa mellan flikar för att få en grundläggande uppdatering.

Grundläggande rapportering och analys: Asanas instrumentpaneler ser snygga ut men saknar analytisk kraft. Du kan inte lägga komplexa data i lager, skapa avancerade diagram eller filtrera på djupet, vilket gör att avancerade användare längtar efter mer kontroll över prestationsspårningen.

Ingen inbyggd tidsspårning: Behöver du spåra tid för sprintar, fakturering eller produktivitet? Asana har ingen inbyggd funktion för detta. Du måste ansluta externa verktyg, vilket innebär extra steg och potentiella synkroniseringsproblem.

Saknade samarbetsverktyg: Asana saknar inbyggda whiteboards, skärminspelning och skissverktyg. Visuell brainstorming, snabb planering eller asynkrona kreativa sessioner flyttas ofta till andra appar, vilket stör flödet och centraliseringen.

Nivåindelad tillgång till funktioner: Viktiga verktyg – som arbetsbelastningsvyer, mål och avancerade tidslinjer – är låsta bakom premiumabonnemang. Växande team stöter ofta på betalväggar just när verksamheten börjar skala upp.

Här är vad några riktiga Asana-användare säger:

Dessa begränsningar påverkar verkliga team varje dag. Vi har gått igenom G2 och Reddit för att ta reda på hur människor använder Asana för Kanban-liknande arbete – och var det börjar gå snett:

Här är vad en Reddit-användare har att säga:

Informationen i Asana kändes alltid isolerad. Vi hade kalendrar för 10 separata projekt och ville se dem alla tillsammans. Det gick inte.

Informationen i Asana kändes alltid isolerad. Vi hade kalendrar för 10 separata projekt och ville se dem alla tillsammans. Det gick inte.

Här är vad en annan G2-recensent sa:

Det är lätt att drunkna i Asana-meddelanden, särskilt när man arbetar med flera projekt samtidigt. Detta kan vara överväldigande och leda till att prioriteringar missas om inte teammedlemmarna är proaktiva när det gäller att anpassa sina inställningar.

Det är lätt att drunkna i Asana-meddelanden, särskilt när man arbetar med flera projekt samtidigt. Detta kan vara överväldigande och leda till att prioriteringar missas om inte teammedlemmarna är proaktiva när det gäller att anpassa sina inställningar.

Så, hur kommer du förbi dessa flaskhalsar? Det är dags för en smartare övergång.

Alternativa Asana Kanban-mallar

Möt ClickUp – appen som har allt för arbetet. Med realtidssamarbete, projektöverskridande översiktlighet, inbyggd tidsspårning, whiteboards, skärminspelning och AI-driven automatisering ger ClickUp dig det som Asana inte har – och mycket mer. Allt på ett ställe.

ClickUp Kanban Board View ger ditt arbetsflöde verklig kraft, med enkel drag-och-släpp-funktion och alla anpassningsmöjligheter som ditt team behöver.

Skapa en ny tavla från valfri uppgiftslista, justera varje steg och driv arbetet framåt utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Så slipper du onödigt arbete.

Det bästa av allt? Du är inte begränsad till en enda vy. Växla direkt mellan Gantt-, kalender-, tidslinje- eller Kanban-tavla – välj det som ger dig den tydligaste bilden.

Här är vad en G2-användare har att säga om ClickUp:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det för vårt team och våra kunder att komma överens. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @omnämnanden och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de fortfarande kan samarbeta direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det för vårt team och våra kunder att komma överens. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @omnämnanden och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de fortfarande kan samarbeta direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.

Låt oss nu utforska ClickUp-mallarna som förvandlar även de mest komplexa arbetsflödena till smidiga, hanterbara uppgifter, så att ditt teams Kanban-tavla förblir tydlig, strömlinjeformad och snabb.

1. ClickUp Kanban-tavlemall

Få gratis mall Förvandla kaotiska uppgiftslistor till strömlinjeformade visuella arbetsflöden med ClickUp Kanban Board Template.

Traditionella uppgiftslistor misslyckas ofta när de är begravda i röriga format. ClickUp Kanban Board Template löser detta genom att omvandla spridda arbetsuppgifter till ett lättöverskådligt visuellt arbetsflöde med dra-och-släpp-funktion.

Oavsett om du startar ett nytt projekt, samarbetar mellan flera team eller helt enkelt försöker hantera uppgifter bättre, anpassar det sig efter din process. Ställ in anpassade steg, färgkodade prioriteringar och filtrera efter vad som är på rätt spår, vad som behöver uppmärksamhet och vem som arbetar med det – allt på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp uppgifter med inbäddade deluppgifter som återspeglar verkliga projekthierarkier.

Håll alla uppdaterade med liveuppdateringar av kort och trådade kommentarer.

Låt automatiseringen hantera övergångar, uppdateringar och repetitiva steg.

🔑 Idealisk för: Projektledare, agila marknadsförare eller tvärfunktionella team som hanterar snabba arbetsflöden som kräver realtidsöversikt och strukturerat genomförande.

💡 Bonus: Förbättra ditt Kanban-arbetsflöde med kraften i kontextuell AI: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – samt på webben – efter Kanban-mallar, projektpaneler och arbetsflödesdokument.

Talk to Text för att ställa frågor, skapa kort, uppdatera status eller hantera dina Kanban-tavlor med rösten – handsfree, var du än befinner dig. Användför att ställa frågor, skapa kort, uppdatera status eller hantera dina Kanban-tavlor med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja premiumverktyg för artificiell intelligens som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda företagsanpassad lösning som tillför sammanhang och intelligens till din Kanban-process. Prova ClickUp Brain MAX – den kontextuella AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

2. ClickUp Kanban View Roadmap-mall

Få gratis mall Visualisera din produktresa från koncept till färdigställande med ClickUp Kanban View Roadmap Template.

De flesta produktteam har svårt att hålla sin roadmap synkroniserad med det dagliga arbetet. Planer ändras, uppdateringar försvinner och intressenter förlorar översikten, vilket leder till flaskhalsar och missade överlämningar. ClickUp Kanban View Roadmap Template samlar allt på ett ställe.

Denna mall kombinerar smidigt övergripande planering med praktisk leverans i ett enda dynamiskt, visuellt arbetsutrymme. Använd tidsbaserade kolumner för att planera kvartal eller sprintar, lägg till vertikala simbanor för initiativ och låt din färdplan utvecklas i realtid.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Få omedelbar tillgång till viktiga produktinsikter med inbyggda anpassningsbara fält.

Förbli agil när prioriteringarna förändras – omorganisera utan att tappa fart.

Växla mellan mer än sju vyer – från tidslinje till teamets arbetsbelastning – för att följa framstegen från alla vinklar.

🔑 Perfekt för: Produktledare eller teknikchefer som planerar flera sprintreleaser, hanterar förändringar i roadmapen eller spårar lanseringar av funktioner mellan team.

💡 Proffstips: Låt intelligent AI bygga din färdplan. ClickUp Brain stöder inte bara din Kanban-tavla, utan ger den extra kraft. Från att dela upp stora mål i genomförbara faser till att kartlägga beroenden och utarbeta testplaner, tar det bort det tidskrävande arbetet från din agenda. Du fokuserar på att bygga, Brain sköter resten!

3. ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling – mall

Få gratis mall Påskynda dina utvecklingscykler med den specialbyggda ClickUp Kanban-mallen för mjukvaruutveckling.

Utvecklingsteam skriver inte bara kod – de hanterar buggar, sprintmål, funktionsförfrågningar och oväntade snabbkorrigeringar, samtidigt som de jagar deadlines. Det är precis därför du behöver ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling för att hålla ditt arbetsflöde sunt och strukturerat.

Varje uppgift – oavsett om det är en ny funktion eller en sista minuten-bug – följer en tydlig, okomplicerad väg, från backlog till kodning, granskning, testning och distribution. Även uppgifter som inte ska utföras har sin plats, så att dina prioriteringar – och icke-prioriteringar – blir kristallklara.

Det bästa av allt? ClickUp Automations håller igång flödet och flyttar omedelbart korten till rätt kolumn så att din tavla förblir ren och dina teammedlemmar fokuserade.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Följ ett tydligt flöde från idé till leverans – inga missade ärenden, inga gissningar.

Fånga detaljerade uppgifter som komplexitet, arbetsinsats och ägare med hjälp av anpassade fält.

Undvik flaskhalsar med WIP-begränsningar, automatisk dirigering och statusuppdateringar i realtid.

🔑 Perfekt för: Teknikteam och projektledare som balanserar funktioner, buggar och teknisk skuld – särskilt de som vill ha fullständig översikt utan ständiga standups.

🔎 Visste du att? På Microsoft har agila team anammat Kanban för att eliminera hindren med traditionella sprintar, få realtidsöversikt och stärka ingenjörerna. Som Ronald Klemz, Senior Software Engineering Manager, uttrycker det: Vi lade så mycket tid på möten, planering och omplanering för att säkerställa att våra åtaganden hölls inom sprintfönstret. Det resulterade i att stora arbetsuppgifter låg kvar i kolumnen Aktiv i dagar eller veckor, vilket gjorde det svårt att visualisera arbetets status. För att minska mötesbelastningen och frigöra våra ingenjörer bestämde vi oss för att prova Kanban – och vi har aldrig ångrat oss. Vi lade så mycket tid på möten, planering och omplanering för att säkerställa att våra åtaganden hölls inom sprintfönstret. Det resulterade i att stora arbetsuppgifter låg kvar i kolumnen Aktiv i dagar eller veckor, vilket gjorde det svårt att visualisera arbetets status. För att minska mötesbelastningen och frigöra våra ingenjörer bestämde vi oss för att prova Kanban – och vi har aldrig ångrat oss.

4. ClickUp Agile Kanban-mall för projektledning

Få gratis mall Håll dig snabb, anpassningsbar och fokuserad med ClickUp Agile Kanban-mallen för projektledning.

Agil metodik kombinerar struktur med flexibilitet, vilket hjälper dig att planera smartare, ställa om snabbare och leverera konsekvent. ClickUp Agile Kanban-mallen för projektledning ger dig den kraften.

Använd det för att skapa en Kanban-tavla som delar upp arbetet i iterationer och ändrar prioriteringar utan att tappa fart. Från backlog grooming till att lösa blockeringar, varje fas förblir synlig utan overheadkostnader för rigid planering.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera epics, story points och teknisk skuld i en strömlinjeformad vy.

Förhindra flaskhalsar med WIP-gränser, blockeringsflaggor och uppdateringar i realtid.

Generera sprintrapporter automatiskt för att spåra hastighet och förbättra planeringen.

🔑 Perfekt för: Agila produktgrupper och teknikteam som balanserar iterativ leverans, feedbackcykler och föränderliga roadmaps – allt i ett anpassningsbart Kanban-arbetsutrymme.

🧠 Rolig fakta: Agile Manifesto är ryggraden i modern iterativ utveckling. Dess 12 principer förespråkar kundfokus, flexibilitet framför rigiditet och fungerande lösningar framför rigida planer och uppblåsta dokumentationer.

5. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Få gratis mall Planera smartare sprintar med ClickUps mall för agil sprintplanering.

Sprintplanering kan skapa momentum – eller leda till överanalysering, otydliga mål och överbelastade team. ClickUps mall för agil sprintplanering hjälper dig att skära igenom bruset, så att du kan hålla smartare möten, snabbt samordna arbetet och komma igång med självförtroende.

Släng kalkylblad och klisterlappar – den här mallen fungerar som en steg-för-steg-guide för att kartlägga dina mål, förfina backloggen och slutföra ägaransvar innan sprinten ens börjar. Oavsett om det är fjärr- eller hybridarbete sätter den rätt ton för snabb leverans.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Förbered dig för sprintplanering med automatiserade verktyg för sortering och filtrering av backloggen.

Fördela arbetet baserat på exakta kapacitetsberäkningar som förhindrar överbelastning.

Övervaka sprintens hälsa med realtidsdiagram och hastighetsuppföljning.

🔑 Perfekt för: Scrum-mästare, agila projektledare och team som vill leda strukturerad, tidsbegränsad sprintplanering med självförtroende och färre uppföljningsmöten.

6. ClickUp Simple Sprints Kanban-mall

Få gratis mall Förenkla agil implementering med ClickUp Simple Sprints Kanban-mall.

När du har ont om tid eller hanterar projekt med ett mindre team behöver du inte komplexitet – du behöver tydlighet. ClickUp Simple Sprints Kanban-mall tar bort distraktioner och ger dig bara det väsentliga: uppgiftsflöde, ägarskap och resultat.

Den överskådliga layouten hjälper dig att spåra och prioritera uppgifter utan att överväldigas av instrumentpaneler eller avancerad rapportering. Oavsett om du kör din första sprint eller testar med olika team, ger den här mallen dig precis tillräckligt med struktur för att hålla dina sprints friktionsfria.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Flytta automatiskt ofullständiga uppgifter till nästa sprint med ett enda klick.

Märk blockerare och markera viktiga detaljer så att de aldrig förbises.

Lägg till sprintmål, uppskattningar och anteckningar för att hålla sammanhanget i fokus.

🔑 Perfekt för: Små team, nystartade företag eller alla som vill skapa en Kanban-tavla som är tillräckligt enkel för att komma igång snabbt, men ändå tillräckligt strukturerad för att kunna skalas upp.

7. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Få gratis mall Fånga, förtydliga och krossa din att göra-lista med ClickUp Getting Things Done-mallen.

David Allens GTD-metod revolutionerade vårt sätt att tänka på produktivitet och förvandlade mentalt kaos till fokuserade, genomförbara nästa steg. ClickUps mall för att få saker gjorda gör det enkelt att hantera de rörliga delarna i ditt liv med avsikt och lugn kontroll.

Från teammöten till matinköp – denna Kanban-tavla blir ditt visuella kommandocenter. Kategorisera uppgifter efter område (arbete, relationer, hälsa), tagga efter sammanhang (samtal, ärenden, skrivande) och tilldela arbetsnivåer för att fokusera på det som passar din aktuella kapacitet.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dra och släpp objekt mellan GTD-stadier som Att göra, Pågående, På vänt och Klar.

Skanna viktiga detaljer – sammanhang, deadline och arbetsinsats – med ett ögonkast, utan extra klick.

Filtrera din tavla efter brådskande ärenden, kategori eller mental belastning för att arbeta med avsikt.

🔑 Perfekt för: Kunskapsarbetare, frilansare eller alla som jonglerar med olika projekt och ansvarsområden och vill ha en digital tavla som speglar deras sätt att tänka.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

8. ClickUp-mall för kundonboarding

Få gratis mall Förvandla första intrycket till långsiktig lojalitet med ClickUps mall för kundonboarding.

63 procent av kunderna säger att onboarding – den support de förväntar sig efter köpet – direkt påverkar om de överhuvudtaget köper något. ClickUps mall för kundonboarding ger ditt team en strukturerad, samarbetsinriktad handbok för att förvandla det första intrycket till långsiktig kundlojalitet.

Till skillnad från statiska checklistor anpassar sig denna visuella arbetsyta till olika kundsegment och skalar enkelt i takt med att du växer. Skapa repeterbara arbetsflöden, dela kundinriktade vyer och automatisera uppdateringar – så att ditt team och dina kunder kan hålla sig synkroniserade utan extra handhållning.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Standardisera processer med dynamiska checklistor, återanvändbara deluppgifter och statusstyrda automatiseringar.

Stärk teamsamarbetet genom att kartlägga ansvaret under hela onboardingprocessen.

Upptäck friktionspunkter med inbyggda analyser som avslöjar var kunderna tappar intresset.

🔑 Perfekt för: Kundframgångsteam eller chefer som hanterar flera kundonboardings samtidigt på olika servicenivåer.

9. ClickUp-mall för urvalsmatris vid rekrytering

Få gratis mall Effektivisera rättvis och snabb rekrytering med ClickUp-mallen för urvalsmatris för anställningar.

Rekrytering handlar inte bara om att granska CV:n – det handlar om att minska fördomar, samordna intervjuare och fatta säkra beslut. ClickUps mall för rekryteringsmatris hjälper dig att bedöma kandidater på ett tydligt sätt genom att omvandla subjektiva diskussioner till objektiva, poängbaserade insikter.

Spåra varje kandidats resa, tilldela intervjugrupper och jämför kvalifikationer sida vid sida med hjälp av anpassade fält som kommunikation, tekniska färdigheter och rollpassning. Det är din genväg till strukturerad rekrytering (från screening till slutligt erbjudande) som kan skalas upp utan att kalkylbladet blir oöverskådligt.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Betygsätt kandidaterna sida vid sida med hjälp av standardiserade kriterier som kompetens, erfarenhet och intervjubetyg.

Förenkla samarbetet med delade vyer och kommentartrådar för enhetlig feedback.

Påskynda anställningsbeslut med visuella jämförelser som omedelbart lyfter fram de bästa talangerna.

🔑 Perfekt för: HR-team och rekryteringschefer som hanterar stora rekryteringsvolymer, tvärfunktionella insatser eller rekryteringsprocesser på distans.

💡 Proffstips: Smarta HR-team gissar inte – de analyserar och anpassar sig. Med ClickUp för HR kan du spåra rekryteringshastighet, avhopp och feedback från teamet på ett och samma ställe, vilket gör din rekryteringsprocess snabb, rättvis och insiktsdriven.

10. ClickUp-mall för projektretrospektiv

Få gratis mall Omvandla lärdomar till handling med ClickUps mall för projektretrospektiv.

Agila projektteam vet att retrospektiver inte bara är ritualer – de är motorn för kontinuerlig förbättring. ClickUp-mallen för projektretrospektiv erbjuder ett utrymme i Kanban-stil för att reflektera över vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad man ska prova härnäst.

Använd dra-och-släpp-kolumner för att kategorisera insikter, tilldela ägare till uppföljningar och visualisera framsteg när ditt team itererar sprint efter sprint. Oavsett om du kör en retrospektiv varje vecka eller varje månad, förvandlar den här mallen reflektion till en repeterbar, spårbar process.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en feedback-till-åtgärd-loop med uppgiftsansvar och uppföljningsspårning.

Minska mötesutmattningen med asynkroniserad feedback och delad översiktlighet.

Spåra resultat över sprints för att säkerställa att retrospektiver driver verklig förändring.

🔑 Perfekt för: Agila projektteam, scrum masters och startup-grupper som vill ha en retrospektiv process som förbättrar leveransen.

💡 ClickUp-hack: Använd ClickUp-dashboards för att övervaka arbetade timmar, upptäcka flaskhalsar och koppla åtgärder till verkliga resultat. Det är som att köra en retro med röntgensyn – insiktsfullt, snabbt och helt inbyggt.

11. ClickUp IT-supportmall

Få gratis mall Förenkla driften och åtgärda problem snabbare med ClickUp IT Support Kanban-mallen.

Jonglerar du med avbrott, inloggningsfel, förseningar i provisionering och brådskande ärenden – allt på en gång? Delade inkorgar kan fungera i början, men när ditt IT-team växer blir det också fler problem. Då behöver du ett skalbart system som är byggt för effektivitet – ClickUp IT Support Template.

Denna specialiserade mall gör det enkelt att prioritera förfrågningar, tilldela uppgifter efter brådskandehet och upptäcka hinder i ett tidigt skede. Oavsett om ditt team arbetar på plats eller på distans får du realtidsinsyn i alla supportärenden, från mottagande till lösning.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Kategorisera och dirigera biljetter automatiskt baserat på formulärinmatningar, taggar eller e-posttriggers.

Använd anpassade fält och färgkodning för att markera högprioriterade eller återkommande problem.

Övervaka SLA:er, backloggens hälsa och lösningshastighet i en live-vy av Kanban-tavlan.

🔑 Perfekt för: IT-helpdesk, systemadministratörer och tekniska team inom företag som vill skala upp supporten över olika lösningsstadier och flera interna funktioner.

12. ClickUp-mall för företagsutgifter och rapporter

Få gratis mall Spåra varje krona utan att drunkna i kalkylblad med hjälp av ClickUp Business Expense and Report Template.

När ditt team loggar allt, från resekostnader och bränsleersättningar till möten och marknadsföringsutgifter, kan det snabbt bli rörigt att följa reglerna och hålla sig inom budgeten.

Lösningen? ClickUp Business Expense and Report Template – din allt-i-ett-hub för att samla kvitton, standardisera rapportering och spåra utgifter i realtid. Från initial inmatning till slutgiltigt godkännande ger det finanschefer fullständig översikt utan det vanliga fram och tillbaka.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll ordning på alla företagsutgifter med en centraliserad, filtrerbar logg.

Snabba upp godkännanden från chefer med automatiska aviseringar och visuella statusetiketter.

Tagga, sortera och analysera utgifter efter team, kategori eller förfallodatum med bara några få klick.

🔑 Idealisk för: Ekonomiavdelningar och avdelningschefer som vill minska den administrativa bördan för utgiftshantering samtidigt som de förblir fullt revisionsklara.

13. ClickUp Blog Editorial Calendar

Få gratis mall Planera smartare innehållspipelines med ClickUp Blog Editorial Calendar Kanban Template.

Att skapa innehåll handlar inte bara om att skriva – det handlar om att samordna idéer, deadlines, bilder och publiceringstider mellan olika team. Och om du någonsin har missat deadlines, gjort om samma arbete eller kämpat för att informera kreatörer om nya uppgifter, är ClickUps bloggredigeringskalendermall lösningen för dig.

Det ger en 360°-vy av ditt innehålls livscykel, från brainstorming till marknadsföring. Gruppera bloggar efter stadium (idé, utkast, design osv.), tilldela uppgifter till rätt personer och samla alla dina tillgångar och godkännanden på ett ställe.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra bloggstatus i realtid med en tydlig, stegbaserad Kanban-tavla.

Tilldela roller, fastställ tidsplaner och minska fram- och återgång med uppgiftsägande.

Bifoga tillgångar, publiceringslänkar och bilder så att varje inlägg publiceras i tid.

🔑 Perfekt för: Enskilda bloggare, redaktörer, marknadsföringsteam och innehållsskapare som hanterar bloggar i olika stadier, teammedlemmar och publiceringskanaler.

Ta ditt Kanban-spel till nästa nivå med ClickUp

Kanban är inte bara en visuell layout, utan också ett sätt för dagens bästa team att förbli agila, anpassningsbara och samordnade.

Asanas tavelvy hjälper dig att visualisera arbetet, men saknar den djupa anpassningsbarhet och överskådlighet som dina arbetsflöden behöver för att kunna skalas upp.

Det är där ClickUp levererar – med flexibla vyer, anpassningsbara fält, realtidsdashboards och tidsbesparande automatisering. Det bästa av allt? Det är enkelt att byta. Importera dina Asana-tavlor på några minuter och förvandla spridda uppgifter till ett strömlinjeformat, skalbart system.

Är du redo att ta nästa steg? Prova ClickUp gratis och upplev Kanbans fulla potential redan idag!