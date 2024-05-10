20 idéer för sprintretrospektiv för att hålla ditt agila team engagerat

Ser du upprepade ineffektiviteter i på varandra följande projekt? Ditt val av retrospektiva idéer kan avgöra hur effektivt du löser dessa produktivitetsbrister.

Sprintretrospektiver är ett sätt att granska tidigare prestationer och identifiera områden som kan förbättras. Om teammedlemmarna dock upplever att retrospektivformatet kunde vara mer varierat, produktivt och kopplat till faktiska resultat kan det leda till apati och passiv deltagande.

Du bör leta efter sätt att gamifiera dina sprintretrospektivmöten och göra dem roligare för alla teammedlemmar.

Som projektledare eller scrum master bör du göra retrospektiva diskussioner roliga för att öka engagemanget. Detta hjälper ditt team att samarbeta istället för att konkurrera med varandra. Gör ditt nästa retrospektiva möte avslappnat och minnesvärt så att teamets moral är hög, särskilt i snabba, agila miljöer.

Här är 20 idéer för sprintretrospektiv som håller ditt team engagerat.

För att övervinna bristande engagemang måste du:

Visa aktivt hur input från dessa sessioner leder till konkreta förbättringar.

Säkerställ varierade och interaktiva retrospektiva format för att hålla mötena fräscha.

Främja en inkluderande atmosfär där varje teammedlem känner att deras röst blir hörd och uppskattad.

Dessa 20 idéer för sprintretrospektiv väcker fantasin till liv i ditt teams inställning till retrospektiva aktiviteter. 👇

1. Stegvisa retrospektiver

Stegvisa retrospektiver är perfekta för team som upplever att deras retrospektiver leder till idéer snarare än till genomförande.

Dessa retrospektiver sträcker sig över fyra dagar. Den första dagen samlar du in data för att sammanställa teammedlemmarnas svar på ett ställe. Den andra dagen använder du en omröstning för att identifiera prioriterade områden baserat på deras samlade åsikter.

Dag tre innefattar öppna diskussioner och brainstorming för att hitta praktiska lösningar. Avsluta slutligen retrospektivet på dag fyra genom att be medarbetarna att åta sig att vidta specifika åtgärder.

Titta på standardprotokollen för sprintplanering för att få en uppfattning om varje steg.

2. Gillade, lärde mig, saknade, längtade efter (4L)

4L-modellen analyserar positiva och negativa resultat från dina tidigare sprintar.

Du kan dela upp teamets svar i fyra kolumner för att utvärdera vad de tyckte om, lärde sig, saknade och önskade sig.

Förvänta dig olika perspektiv från olika medlemmar i din medarbetarhierarki. Detta är en värdefull idé för efteranalys som innebär att samla in feedback och avslöja hur interna och externa faktorer påverkade ditt scrumteam.

Ladda ner den här mallen ClickUps 4Ls Retrospektivmall är utformad för att hjälpa dig att granska projekt med ditt team och förbättra din process.

ClickUps 4Ls Retro-mall låter ditt team fördjupa sig i sina lärdomar från det senaste projektet. Med denna retrospektivmall kan du:

Samla in individuell feedback och sammanställ den till en sammanfattande version.

Hitta avdelningar som behöver förbättras

Ge ditt team verktyg för att upptäcka och lösa återkommande problem.

Brainstorma och reflektera över varje medlems åsikter.

3. Retrospektiv med varmluftsballong

När man talar om att gamifiera diskussioner är denna sprintretrospektividé precis rätt. Utvärdera din senaste sprint genom att koppla ditt teams åsikter till den omedelbara omgivningen av en varmluftsballong.

I retrospektivet med varmluftsballongen indikerar soliga himlar att positiva händelser är på väg, och varm luft symboliserar de aktiviteter och mätvärden som driver ditt team framåt.

På samma sätt betecknar stormiga moln vanliga bakslag som fungerar som hinder i din projektpipeline, och sandsäckar begränsar ditt team till första växeln.

4. Agil berättelse

Agila berättelser tar hänsyn till användarberättelser för att tolka åsikterna hos flera teammedlemmar. Den cykliska karaktären hos denna retrospektiva idé är lämplig för att samla in åsikter och hantera designändringar i en agil miljö.

Erfarna scrummasters använder ofta denna metod för att upprätthålla en transparent kommunikation mellan intressenter och produktavdelningar.

Mallen för agil retrospektiv startar med brainstorming om nya funktioner, följt av skapandet av miniuppgifter för varje funktion som ska utvecklas. Den kan hjälpa till att skriva lättförståeliga berättelser om olika funktioner på kort tid.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för agil retrospektiv är utformad för att hjälpa dig att fånga upp idéer och hantera designförändringar i en agil miljö.

ClickUps mall för agila berättelser är idealisk för att studera teammedlemmarnas olika perspektiv på tidigare projekt. Med denna retrospektivmall kan du:

Förbättra kommunikationen mellan intressenter och ditt team

Förbättra dina projektutvecklingsprocesser med nya funktioner

Genomför månatliga sessioner för att analysera framsteg och ineffektiviteter.

Kategorisera uppgifter för att förbättra teamets övergripande samstämmighet.

Läs också: Agila verktyg som ditt team bör använda

5. Påskäggsjakt

Fortsätt att knäcka påskägg medan ditt team letar efter åtgärder för supersnabb processförbättring genom denna retrospektiv idé.

Sätt detta påskretrospektivtema i verket genom att identifiera din skattkarta, knäckta ägg, magiska ägg och gyllene ägg. 🪺

Så här använder du dessa roliga element:

Skattekartan gjorde sökandet efter en lösning enklare.

Det knäckta ägget identifierar problem som gjorde det utmanande

Det magiska ägget ger dig en andra chans genom att låta dig välja något du skulle vilja ändra om du kunde göra om projektet.

Det gyllene ägget pekar på vem eller vad som förtjänar kronan i den senaste sprinten. Var det en person eller en process? Hur vände det projektet till din fördel?

6. Starta, stoppa och fortsätt

Detta är ett av de mest populära och praktiska formaten för att genomföra en retrospektiv.

Det innebär att man frågar teamet:

Vad ska vi börja med?

Vad gör vi nu när vi måste sluta?

Vad gör vi idag som vi bör fortsätta med?

Denna idé kan bidra till att förbättra tidsplaneringen och minska driftskostnaderna.

Ladda ner den här mallen Ett Start-Stop-Continue-diagram ökar produktiviteten, identifierar områden som kan förbättras, främjar laganda och samarbete samt mäter framsteg, bland andra fördelar för båda teammedlemmarna.

ClickUps mall Start Stop Continue ger insikter om vilka aktiviteter eller processer ditt team bör påbörja, avbryta och fortsätta med. Med denna retrospektivmall kan du:

Främja en kultur av självreflektion efter varje projekt

Uppmuntra teamen att noga övervaka vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Identifiera och uppgradera de processer som fungerar bra.

Identifiera avdelningar som kan öka dina vinstmarginaler

Överväg att lära dig mer om olika scrumverktyg och scrumarbetsflöden för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka aktiviteter som ska startas, avslutas eller fortsätta.

7. Rockbandet 🎸

Använd detta format om ditt agila team regelbundet förlitar sig på retrospektiver. Det är mer som en debriefing om hur ni presterat.

För att göra det intressant kan du ge ditt team ett bandnamn eller låta teammedlemmarna komma på ett! Använd nu rockbandmetaforer för att utvärdera teamets prestationer.

Utvärdera "scenen" eller hur ditt band (team) utförde sina uppgifter.

Gå vidare till "backstage"-uppställningen och analysera vad som hände bakom kulisserna, dvs. saker som hände som endast vissa teammedlemmar känner till.

Lyft fram "vägpersonalen" för att humanisera processen. Vems bidrag var episka och vems var ineffektiva?

Slutligen kan du använda "setlistan" för att observera din prestation ur ett helhetsperspektiv och identifiera förbättringsområden.

ClickUps projektledningsverktyg övervakar hela kedjan av denna rockbandsretrospektiv, från internt uppgiftssamarbete bakom kulisserna till vilken medlem av din turnécrew som var mest produktiv.

8. Lärdomar från projektledning

Detta retro-medium övervakar och noterar framgångsrika åtgärder som teamet vidtagit för att kunna upprepa dem i framtida sprintar. Förutom att identifiera felaktiga åtgärder för att förebygga dem, får du också en tydlig bild av hur projektet har utvecklats.

Den fokuserar på viktiga lärdomar och dokumenterar dem för att underlätta delningen.

Oavsett om det gäller scrummasters som du eller sprintteam, avslöjar denna metod enorma möjligheter för processuppgradering.

Dessutom kan du överväga att använda ett projektledningsverktyg för att hålla din noggrannhet och produktivitet på högsta nivå. 📈

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för retrospektiv av lärdomar från projektledning är utformad för att hjälpa dig att hålla reda på de lärdomar som du har dragit under varje projekt.

ClickUps mall för lärdomar från projektledning presenterar information om framgångar och misslyckanden som påverkar resultatet av ditt projekt. Du kan också använda denna retrospektivmall för:

Notera lovande lärdomar från varje tidigare projekt

Använd visuella spårningsverktyg för att övervaka projektets framsteg

Upptäck problem tidigare för att undvika framtida störningar i ditt projekt

Dokumentera misstag för att undvika att samma fel upprepas.

9. Behåll, släng, börja

Denna metod tar hänsyn till vad du vill behålla och kasta bort, följt av nya vägar att utforska. Denna retrospektiva process är mer än logisk, den är intuitiv och innebär förändringar som sätter ditt sprintteam i förarsätet.

Det eliminerar det som inte fungerar och kombinerar befintliga metoder med innovativa projektledningskoncept.

Denna utvärderingsteknik är tillräckligt enkel för att fungera med dina föredragna retrospektivverktyg.

10. Segelbåtsretrospektiv

Segelbåtsretrospektivet handlar om att på ett roligt sätt stimulera idéer och åsikter om den senaste sprinten. ⛵️

I detta tillvägagångssätt föreställer sig agila team sina teammedlemmar som sjömän som ror en båt mot en öde ö. Låt ön vara ditt mål; vinden personifierar det som driver dig framåt.

För att fortsätta med metaforerna: ankaret håller tillbaka din grupp, och isberget är det som blockerar din väg och skapar risker.

Denna metod hjälper teamen att vara målinriktade och kommunicera samtidigt som stämningen förblir lättsam.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för segelbåtsretrospektiv är utformad för att hjälpa dig att visualisera och hantera ett projekt från start till mål.

ClickUps segelbåtsmall gör hela retrospektivprocessen till ett spel för ditt team. Med retrospektivmallen kan du:

Använd visuella ledtrådar för att få fram kreativa insikter från ditt team.

Sätt upp mål och målsättningar utifrån ditt teams kapacitet.

Genomför en väl avvägd analys med deltagande av alla teammedlemmar.

Fastställ en plan för att uppnå projektets resultat

11. Cupidos retrospektiv

Det behöver inte alltid handla om resultat och inte om uppskattning. Denna retrospektiva idé prioriterar att erkänna arbete med stor inverkan och högt värde i stället för nackdelarna.

Börja med att uppmuntra ditt agila team att erkänna hur de gjorde skillnad under den senaste sprinten. Uttryck sedan din beundran för en specifik egenskap hos varje kollega. Låt fokus ligga på ett förhållande mellan uppskattning och förslag på 80:20.

Avsluta sessionen med att fråga alla vad de tyckte om den senaste sprinten och vad de skulle vilja att teamet uppnår eller lär sig under nästa sprint.

Glöm inte att arbeta med ett sprintvelocitetsdiagram för att uppskatta omfattningen av framtida sprints och hålla jämna steg med intressenternas förväntningar.

Gör bättre uppskattningar genom att anpassa hastighetsintervallet i ClickUp.

12. Brainstorming om sprintretrospektiv

Perfekt för en fri dialog, denna retro samlar enkelt in teammedlemmarnas kollektiva åsikter för att skapa en enhetlig vision. Du kan följa upp prestationer mot teamets övergripande mål och upptäcka vad som dränerar teamets moral.

En mall för brainstorming av sprintretrospektiv delar upp aktiviteten i sex lättförståeliga steg.

Fastställ mål Identifiera tema och ämne Skapa och fördela ämnesrelevanta uppgifter Samla in feedback Analysera åsikterna och Skapa en handlingsplan

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming är utformad för att hjälpa team att reflektera över sina prestationer och utmaningar.

ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming hjälper ditt team att kontinuerligt förbättras och samordna projekt på ett bättre sätt. Med den här mallen kan du:

Samla in synpunkter från alla teammedlemmar på en enda skärmbild.

Upptäck flaskhalsar som påverkar ditt teams prestanda negativt.

Använd aviseringar för att spåra resolutioner och processförändringar

Ta fram praktiska strategier för att förbättra ditt teams nästa sprint.

13. Galen, ledsen, glad

Du kan lära dig mycket om tidigare projekt genom att studera de emotionella aspekterna av dina medarbetares åsikter.

Istället för att studera deras handlingar, studera hur de kände sig. Detta avslöjar vanligtvis större problem som stressade ditt team i tidigare sprintar.

Det är idén bakom den galna, ledsna, glada retrospektiven. Här ber du deltagarna att uttrycka vad som gjorde dem frustrerade eller irriterade (galna), vad som gjorde dem besvikna (ledsna) och vad som gjorde dem glada eller stolta (glada).

14. Asynkron retrospektiv

Som namnet antyder befriar en asynkron retrospektiv ditt team från besväret med att planera och avbryta sina arbetsflöden. Detta är särskilt idealiskt för team som är spridda över olika tidszoner.

Förutom att denna metod ger dem friheten att svara i sin egen tid och på sin egen plats, förhindrar den också att individuella idéer färgas av kollegornas åsikter.

Denna retrospektiv låter dina anställda delta när de vill. De kan till exempel dela med sig av sina idéer när som helst under en sprint, inte bara under en kort 10-minuterssession i början. När alla har delat med sig av sina idéer grupperar ditt team dem, röstar på de viktigaste och utarbetar sedan en handlingsplan baserad på dem.

Med Clickups Sprints-funktion kan du utforma och automatisera små och omfattande sprintcykler genom att markera prioriteringar, tilldela deluppgifter och mycket mer.

Snabba upp agil sprintplanering och ta dig igenom epics utan ansträngning med ClickUp.

15. Piraterna

Roliga retrospektiva spel som detta kan få hela teamet att bli entusiastiskt. Det är ett utmärkt alternativ för team som har svårt med traditionella retrospektiva format, eftersom du kan anpassa det efter teamets behov.

Aktiviteten leds av en ”piratkapten” som ser till att teamet håller sig på rätt spår och har roligt. Så här fungerar det.

Varje teammedlem får en skattkarta med frågor eller uppmaningar relaterade till teamets prestationer och utmaningar. Teammedlemmarna diskuterar sina svar på frågorna och identifierar sina mest värdefulla prestationer. Teamet skapar sedan en handlingsplan för att behålla och förbättra dessa resultat.

16. DAKI

DAKI står för Drop, Add, Keep och Improve (ta bort, lägg till, behåll och förbättra). Det är en kraftfull modell för agila team som hjälper dem att reflektera över sitt senaste arbete och identifiera specifika åtgärder att vidta för att gå vidare.

Så här kan du tillämpa det för ditt team:

Använd en digital tavla, dela upp den i fyra kolumner och märk dem i följande ordning: Ta bort, Lägg till, Behåll och Förbättra. Ange kolumnerna med ett ämne om du vill fokusera feedbacken på en viss process, ett visst verktyg eller ett visst arbetsflöde. Be ditt team att lägga till minst en punkt i varje kolumn.

Det är ett utmärkt sätt att få nya insikter genom att låta ditt team ifrågasätta värdet av nuvarande metoder och förfina dem.

17. Retrospektiv om energinivåer

Denna retrospektiv är en reflekterande övning som är utformad för att förstå höjdpunkterna och dalarna i ditt teams projekt eller aktivitet. Den har tre huvudkomponenter: energiboost, energiförlust och energibevarande.

Energiboost: Ditt team reflekterar över ögonblick som gav dem energi under projektet. Det kan vara framgångar, positiva samarbeten eller upplevelser som väckte deras entusiasm.

Energidränering: De identifierar uppgifter eller aktiviteter som dränerar deras energi. Det kan vara repetitiva uppgifter, konflikter eller upplevelser som utmattar dem.

Energiunderhåll: De reflekterar över aktiviteter som upprätthåller deras energinivåer. Det kan vara pauser, sociala interaktioner eller upplevelser som hjälpt dem att ladda batterierna.

När du har lärt dig dem kan du bestämma vilka metoder eller uppgifter som förnyar deras energibarometer.

18. Retrospektiv för bergsklättrare

Retrospektivet Mountain Climber är en unik modell för att reflektera över ditt teams resa och framsteg. Det är en metaforisk bergsklättring där dina teammedlemmar reflekterar över sina erfarenheter, utmaningar och prestationer.

Du använder några få frågor för att genomföra denna retrospektiv. Här är ett exempel som du kan prova med ditt team:

Milstolpar: Vilka viktiga händelser eller prestationer sticker ut under din resa?

Hinder: Vilka utmaningar stötte du på och hur övervann du dem?

Förberedelser: Vilka förberedelser eller justeringar gjorde du för att säkerställa framgång?

Med hjälp av detta retrospektivverktyg kan ditt team få en ny perspektiv på sin resa, uppskatta de utmaningar de har övervunnit och se fram emot nästa klättringssteg.

19. SWOT-analys

SWOT-analysen (styrkor, svagheter, möjligheter, hot) är en klassiker sedan 1960-talet och lyfter fram de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ditt team upplever.

Från att ta reda på vad som driver ditt team till vad som drar ner dem på produktivitetsstegen, är denna aktivitet idealisk under produkt- eller tjänsteuppgraderingar.

Du kan effektivt genomföra denna aktivitet i sex enkla steg.

Börja med att låta dina teammedlemmar reflektera över den aktuella sprinten eller händelsen för att identifiera deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ge alla cirka 10 minuter på sig att skriva ner sina idéer och kategorisera dem i lämplig SWOT-kategori. Gruppera relaterade punkter och diskutera dem gemensamt. Genomför en brainstorming-session för att utvärdera dessa idéers nyhetsvärde, genomförbarhet och påverkan. Samarbeta för att definiera genomförbara steg för nästa sprint. Avsluta med att rösta på de viktigaste åtgärderna att genomföra framöver.

20. Retrospektiv med de tre små grisarna

Denna retrospektiv använder den klassiska barnberättelsen för att analysera potentiella risker i ditt projekt.

Be dina scrumteammedlemmar att placera specifika företagsprocesser och avdelningsaktiviteter i tre kolumner, som var och en representerar en annan typ av "hus" byggt av de tre små grisarna: halm, pinnar och tegelstenar.

Kolumnen House of Straw loggar faktorer som är känsliga för fel.

The House of Sticks har starkare idéer som kräver uppgraderingar

Kolumnen House of Bricks spårar faktorer som fungerar som förväntat och som inte kräver mindre eller större förändringar.

Hur man hanterar retrospektiver

Att hålla retrospektiva sessioner för scrumteam kräver mer än att ställa frågor och standardisera kollektiva åsikter. Vi har redan gått igenom några exempel på sprintretrospektiver, men dessa tips säkerställer att du hanterar dem effektivt.

1. Skapa trygga och kreativa utrymmen

Ditt team kanske inte uttrycker sina verkliga åsikter av rädsla för att bli stämplade som okänsliga eller ologiska. Det är din plikt att:

Skapa en trygg miljö där ditt team känner att de kan uttrycka sina åsikter

Prioritera psykologisk trygghet

Säkerställ en fördomsfri zon

Uppmuntra kreativa åsikter genom ett belöningssystem

2. Använd teknik för bättre engagemang

Sprintplaneringsverktyg och projektledningslösningar erbjuder en rad funktioner för produktivitetsuppföljning och uppgiftsutveckling som minskar behovet av manuella beräkningar. Du kan använda fler tekniska verktyg genom att:

Främja interaktiva digitala tavlor och delade dokument

Begär konstruktiv feedback i realtid med virtuella whiteboardtavlor

Automatisk konsolidering av åsikter till sammanfattningar med ett AI-skrivverktyg

Köpa prenumerationer på AI-programvara

Använd visuella representationsverktyg för snabbare samarbete

3. Sätt igång meningsfulla diskussioner

Att få alla att hålla sig till diskussionen kan vara svårt i en modern arbetsmoral som främjar snabb multitasking och hybridarbete. Du kan ändra denna norm genom att:

Uppmuntra teammedlemmarna att underlätta retrospektiva möten

Välkomna ett nytt perspektiv genom olika teman

Bedöma utmaningar ur teamledarnas perspektiv

Uppmuntra teammedlemmarna att ta ansvar för den kontinuerliga förbättringsprocessen

Växla mellan lekfulla och uppgiftsspecifika frågor.

4. Implementera praktiska lösningar

Fokusera främst på praktiska lösningar som gör att dina teammedlemmar förblir proaktiva och på tårna. Överväg att införliva följande:

SMART (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna) åtgärdspunkter

Prioritering av uppgifter mellan underavdelningar

Ansvarstagande som en del av ditt teams DNA

Uppföljningsloopar för att spåra projektets framsteg

Utvärderingar mitt i sprinten för att granska åtgärderna som är under utveckling

Utnyttja roliga retrospektiva idéer för att lyckas i nästa sprint

ClickUp Agile Project Management och Sprint Planning-plattformen förenklar hur du extraherar användbara insikter om ditt teams perspektiv på befintliga projekt under utveckling.

Ännu bättre är att ClickUps mallar för sprintplanering förenklar utformningen av de mest komplicerade projektsprinten. Använd olika retrospektiva idéer för att uppmuntra samarbete och öppna diskussioner. När du brainstormar för nya idéer kan du arbeta med helt anpassningsbara whiteboardtavlor för mer kreativ frihet.

Du kan också hantera ditt scrumteams arbetsflöden inom varje sprintcykel med hjälp av ClickUps imponerande funktioner för automatisk anteckning och AI-stödda retrospektiva mötesbriefingar och dagordningar.

Kom igång med ClickUp gratis och spara timmar som annars skulle gå åt till administrativa uppgifter och projektledning. ⏳