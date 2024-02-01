Segelbåtsretrospektiv: För agila mjukvaruutvecklingsteam

En stor del av den agila mjukvaruutvecklingsprocessen är iterativ. Ibland känns det som om ett projekt aldrig tar slut! Men så småningom når ditt team mållinjen. Istället för att bara gå vidare till nästa projekt kräver den agila metodiken retrospektiva möten där man analyserar vad som gick bra och vad man bör ändra till nästa gång. Allt detta syftar till att finjustera dina arbetsflöden och processer för att öka teamets sammanhållning och arbetskvaliteten.

Precis som alla processer i ett agilt team behöver retrospektiver struktur. Om du inte har provat det ännu är segelbåtsretrospektivtekniken en verklig game changer. Denna teknik gör inte bara retrospektiver mer engagerande utan ger också en tydlig visuell metafor som hjälper teamen att navigera i projektets komplexitet. 🛥️

Oavsett om du är Scrum-mästare, produktägare eller medlem i ett agilt team, hjälper segelbåtsretrospektiver dig att identifiera potentiella risker, fira det som gick bra med den senaste sprinten och sätta upp mål för nästa sprint. I den här guiden förklarar vi vad en segelbåtsretrospektiv är och ger tips för att öva på retrospektiva tekniker i ClickUp.

Vad är en segelbåtsretrospektiv?

Agila mjukvaruutvecklingsteam använder segelbåtsretrospektiv för att reflektera över tidigare sprintar eller projektfaser. Retrospektiv är den sista agila ceremonin som projektledare övervakar för att förbättra kvaliteten på framtida projekt. Målet med alla retrospektiv är kontinuerlig förbättring. Det är trots allt lättare att göra bättre nästa gång om man vet vad man ska undvika.

Du kan använda vilken retrospektiv teknik du vill, men segelbåtsmetoden skiljer sig från andra genom att den använder metaforen om en segelbåt på resa. Den är mindre torr än andra retrospektiva tekniker och ger ditt Scrum-team ett roligt sätt att visualisera framsteg, utmaningar och framtida riktning.

I en segelbåtsretrospektiv föreställer du dig projektet som en segelbåt som rör sig mot ett gemensamt mål. Under sessionen använder teammedlemmarna klisterlappar för att skriva ner sina tankar om varje del av segelbåten, som du placerar på en whiteboard och granskar tillsammans. Processen uppmuntrar till brainstorming och öppen diskussion, vilket resulterar i en lista med användbara åtgärdspunkter för framtida sprintar.

Segelbåtsretrospektiver kan vara för abstrakta för vissa team, men många projektledare gillar att de fungerar som en rolig isbrytare som också samordnar teamet kring förbättringsområden. Det är mycket roligare än att stirra på en vägg med tråkig text i två timmar, eller hur?

Komponenter i en segelbåtsretrospektiv

En segelbåtsretrospektiv är ett användbart agilt projektledningsverktyg. Eftersom det använder metaforer är det lättare för team att tänka kritiskt om framtida sprintar. Under en session dokumenterar ditt team sina tankar om varje komponent i segelbåten, som du senare använder för att planera framtida projekt.

Målet

Den mycket anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelen kan hjälpa dig att bryta ner mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus.

Målet med en segelbåtsretrospektiv representerar destinationen. Tänk på detta som "X" på en piratkarta. Vissa team refererar till detta som "ön" som din segelbåt vill nå. Målet kan vara vad som helst, från slutet av en sprint till slutförandet av en större projektfas. Det viktiga är att du väljer en betydande milstolpe som teamet kan arbeta mot. 🌻

Vinden (eller seglen)

Vinden eller seglen symboliserar de positiva krafter som för din segelbåt närmare dess destination. Detta inkluderar alla framgångar, styrkor och goda förutsättningar som hade en positiv inverkan på den senaste sprinten eller projektfasen. Det kan handla om saker som specialiserade certifieringar, en ökning av avdelningens finansiering eller möjligheten att outsourca en del av teamets arbetsbelastning.

Ankaret

I en segelbåtsretrospektiv representerar ankaret utmaningar eller hinder som bromsar teamets framsteg. Ankar är allt som hindrar dina framsteg, till exempel kommunikationsproblem eller resursbegränsningar.

Klipporna

Stenar är potentiella risker eller förutsebara utmaningar i segelbåtens väg. Medan du tittar på ankaret i förfluten tid, ser stenarna framåt och kräver att teamet proaktivt planerar för kända problem. Målet är att minimera deras inverkan på nästa sprint. Stenar kan inkludera regeländringar eller fortsatta resursbegränsningar.

Solen

Slutligen representerar solen ditt teams mål bortom det primära målet. Detta element tillför en extra dimension av motivation och inspiration, med fokus på teamets långsiktiga mål och vision. Fokus här är att identifiera positiva saker som kommit ur projektet, såsom en förbättrad produkt eller positiv feedback från kunder. Det är viktigt att avsluta med detta så att ditt team kan visualisera värdet av sitt hårda arbete.

Genomföra en segelbåtsretrospektiv

ClickUp Sailboat-mallen är en retrospektiv strategi som hjälper teamet att identifiera faktorer som påverkade sprintmålet, såsom utmaningar som uppstod, förutsebara framtida risker och motivationer.

Är du redo att genomföra en segelbåtsretrospektiv med hela ditt team? Den goda nyheten är att du inte behöver skapa bilderna själv. Vi är kanske världens mest populära projektledningsprogram, men ClickUp innehåller också hundratals gratis mallar för allt du behöver – inklusive agila retrospektiver.

Ta bara fram ClickUp Sailboat-mallen under ditt teammöte så är du redo att sätta igång. Börja med att bjuda in alla anställda till retrospektivmötet och gå igenom processen tillsammans:

Sätt upp mål: Bestäm en specifik destination eller milstolpe. Om du redan har konfigurerat ClickUp kommer detta troligen från dina Bestäm en specifik destination eller milstolpe. Om du redan har konfigurerat ClickUp kommer detta troligen från dina ClickUp-mål. Samla förnödenheter: Varje båt behöver förnödenheter inför en lång resa, eller hur? Under detta steg diskuterar ni vilka resurser och förnödenheter som behövs för att nå ert mål. Det kan handla om personal, programvarulicenser och annan nödvändig utrustning. Kontrollera vädret: Kan du förvänta dig lugnt hav eller stormiga, farliga vatten? I detta skede av segelbåtsretrospektiven tittar vi på potentiella problem i pipeline. ClickUp-segelbåtsmallen integreras med din Kan du förvänta dig lugnt hav eller stormiga, farliga vatten? I detta skede av segelbåtsretrospektiven tittar vi på potentiella problem i pipeline. ClickUp-segelbåtsmallen integreras med din ClickUp-kalendervy för att ge dig en snabb översikt över din resa så att du kan planera därefter. Skapa en färdplan: Med mål och kalender i handen är det dags att skapa en färdplan tillsammans med ditt team. Under detta steg bestämmer du tidslinjer och visualiserar dem med verktyg som Med mål och kalender i handen är det dags att skapa en färdplan tillsammans med ditt team. Under detta steg bestämmer du tidslinjer och visualiserar dem med verktyg som ClickUp Gantt Chart-vyn Förbered din båt: Alla sjövärdiga fartyg måste genomgå en noggrann inspektion innan de sätter segel. I detta skede av segelbåtsretrospektivet kartlägger du uppgifter, ansvariga och andra viktiga element som stödjer din nästa sprint. Hissa segel: Äntligen är ditt team redo för sin nästa stora resa. I detta skede fortsätter projektledarna att förfina sina projekt, uppgifter, dokument och arbetsflöden för bättre projektresultat.

I slutändan kommer denna roliga metafor att hjälpa dig att organisera dig, planera för framtida problem och enas om en gemensam vision. Eftersom denna segelbåtsretrospektivmall hjälper dig att samla allt ditt arbete på en dynamisk plattform är det lika enkelt som några få klick att implementera din segelbåtsretro. 🚣‍♀️

Konceptet med segelbåtsretrospektiv inom ett Scrum-ramverk

Segelbåtsretrospektivet låter mycket roligare än en typisk brainstormingsession med sprintretrospektiv, men hur passar det in i ett Scrum-ramverk?

Det kanske är mer kreativt än andra retrospektiver, men segelbåtsmetoden passar bra ihop med Scrum-principerna eftersom den är:

Anpassningsbar: Segelbåtsretrospektiv uppmuntrar team att reflektera över tidigare prestationer (vind och ankare) och förutse framtida utmaningar (stenar), vilket är viktigt för den ständigt anpassningsbara naturen hos Segelbåtsretrospektiv uppmuntrar team att reflektera över tidigare prestationer (vind och ankare) och förutse framtida utmaningar (stenar), vilket är viktigt för den ständigt anpassningsbara naturen hos Scrum-projektledning.

Samarbetsinriktad: Denna retrospektivteknik främjar öppen kommunikation eftersom alla teammedlemmar får säga sin mening om vad som hindrade teamet och vad som gick bra. Det passar perfekt för Scrums betoning på starkt lagarbete.

Målinriktat: Fokus på ett gemensamt mål (eller destinationen, om vi följer segelbåtsmetaforen) passar Scrums fokus på att leverera värde samtidigt som sprintmålen uppnås.

Lyckligtvis skiljer sig segelbåtsretrospektivprocessen inte mycket om du följer Scrum-ramverket:

Genomför en sprintgranskning: Granska resultaten och Granska resultaten och leveranserna från din senaste sprint tillsammans med teamet. Genomför segelbåtsretrospektivet: Visualisera hela projektet med Visualisera hela projektet med ClickUp Sailboat-mallen . Be teamet att skriva ner sina tankar på post-it-lappar för vinden, ankaret, klipporna och solen. Gå igenom allt tillsammans för att sammanfatta viktiga insikter och lärdomar. Bestäm åtgärder: Mobilisera dina insikter genom att besluta om åtgärder i slutet av mötet. Lägg in åtgärderna i ClickUp med ansvariga, anteckningar och förfallodatum för att hålla nästa sprint på rätt spår.

Segelbåtsretrospektiv jämfört med andra retrospektiver

Segelbåtsretrospektiver är ett roligt, metaforiskt sätt att göra projektutvärderingar, men de är verkligen inte det enda sättet att granska projektets framsteg. Det är ett av många möjliga format för sprintretrospektiver, var och en med ett annat tillvägagångssätt:

Segelbåt vs. sjöstjärna: En sjöstjärnretrospektiv kategoriserar feedback i fem kategorier: Börja, Sluta, Fortsätt, Mer av och Mindre av. Detta är ett brett ramverk för att kategorisera feedback från ditt team, kunder och andra intressenter, vilket kan vara till hjälp. Segelbåten är dock mer en visuell och metaforisk metod, vilket gör det lättare för ditt team att engagera sig i retrospektiven.

Segelbåt vs. de 4 L: De 4 L står för Liked (tyckt om), Learned (lärt sig), Lacked (saknat) och Longed For (längtat efter). Precis som en segelbåt fokuserar den på individuella känslor och upplevelser. En segelbåt är dock mer användbar eftersom den också tar hänsyn till externa faktorer (vind och ankare) som påverkar teamet, vilket ger dig en mer holistisk bild av projektmiljön.

Segelbåt vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad är en mer emotionsfokuserad retrospektiv som listar teammedlemmarnas känslor om ett projekt. Segelbåtsretrospektiven tar visserligen hänsyn till känslor, men fokuserar främst på faktorer som påverkar projektets framsteg och framtida risker. Det är mer affärsfokuserat än att någon känner sig ledsen över att projektet är slut.

Varför projektledare väljer segelbåtsretrospektivet

Vilken retrospektiv metod som är rätt beror på dina mål och företagskulturen. Trots det tenderar fler projektledare att välja segelbåtsretrospektiv eftersom de är:

Mycket visuellt: Segelbåtsmetaforen är lätt att förstå och främjar bättre engagemang och deltagande.

Omfattande: Vi gillar segelbåtsretrospektivet eftersom det, till skillnad från andra retrospektivtekniker, ger en mer holistisk bild av projekten och en mer välgrundad analys.

Feedbackfokuserad: De flesta anställda tycker att den metaforiska, roliga metoden är mindre skrämmande än andra retrospektiva metoder. I praktiken gör detta att människor är mer benägna att dela med sig av utmaningar och risker som de annars kanske inte skulle ha delat med sig av.

Flexibel: Du behöver inte vara med i ett stort mjukvaruutvecklingsteam för att göra en segelbåtsretrospektiv. Denna teknik kan anpassas till olika teamstorlekar och avdelningar, vilket gör den till ett användbart verktyg för alla Du behöver inte vara med i ett stort mjukvaruutvecklingsteam för att göra en segelbåtsretrospektiv. Denna teknik kan anpassas till olika teamstorlekar och avdelningar, vilket gör den till ett användbart verktyg för alla agila team

Segelbåtsretrospektiv i praktiken

Nu vet vi vad en segelbåtsretrospektiv är och hur man genomför en för sitt team. Men hur implementerar man egentligen det man lärt sig i segelbåtsretrospektiven? Följ dessa proffstips för att omsätta dina retrospektiva insikter i konkreta affärsresultat.

Utbilda ditt team

Ditt team kanske säger "Huh?" om du kommer in i rummet med ett stort diagram med en segelbåt på. Informera ditt team om segelbåtsretrospektivmetoden före mötet. Förklara alltid metaforen i början av sessionen, även om du har gjort segelbåtsretrospektiv tidigare. Alla kommer inte att erkänna att de inte vet vad som pågår, så en liten uppfriskning gör underverk för förståelsen och deltagandet.

Skapa en bekväm miljö

Du vill uppmuntra ärlig och hjälpsam feedback, men människor delar inte med sig av sina ärliga känslor om de känner sig obekväma. Skapa en trygg och öppen atmosfär där teammedlemmarna känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar. Om du fortfarande har svårt att samla in ärlig feedback, ge ditt team möjlighet att dela anonym feedback istället.

Använd visuella hjälpmedel

Planera och organisera din segelbåtsretrospektiv i ClickUp Mind Maps för den ultimata visuella översikten.

Segelbåtsretrospektiver är mycket visuella, så du behöver någon form av visuellt hjälpmedel inför detta möte. Oavsett om det är en fysisk whiteboard eller en digital Mind Map i ClickUp, se till att ha en tydlig bild av segelbåten, vinden, ankrarna, klipporna och solen.

Hantera tiden noggrant

Retrospektiver kan snabbt spåra ur om du inte håller koll på klockan. Respektera allas tid genom att skapa en lös agenda för mötet som specificerar vad ni ska diskutera och när. Om ditt team har en vana att överskrida tiden, utse en officiell tidtagare och mötesledare för att hålla alla fokuserade på uppgiften. ⏱️

Fokusera på genomförbara resultat och nästa steg

Förvandla din segelbåtsretrospektiv till uppgifter med en ansvarig person och ett förfallodatum med bara några klick på ClickUp.

Andra retrospektiver, som Mad Sad Glad, fokuserar för mycket på känslor. Känslor är en användbar typ av feedback, men de är inte särskilt praktiska. Segelbåtsretrospektiven är användbar eftersom den betonar vad som gick bra samtidigt som den tar upp vad du kan göra annorlunda nästa gång. Istället för att fastna i subjektiva bedömningar, fokusera på önskade resultat och de steg som krävs för att uppnå dessa resultat. Det kommer att leda till konkreta förändringar som förbättrar kvaliteten på framtida projekt.

