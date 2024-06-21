Sprint Review vs. Retrospective: Vad är skillnaden?

Du leder ett mjukvaruutvecklingsteam som lägger mer tid på möten än på själva arbetet. Du slösar bort värdefull tid och energi på att ständigt hantera förändrade krav och uppdatera intressenter om projektets framsteg.

Känner du igen dig?

Det är här agil metodik kommer till din undsättning.

För att säkerställa en smidig utveckling använder Scrum, en agil projektledningsmetodik, flera möten som var och ett har ett specifikt syfte. Av dessa är de två sista stegen i Scrum-ramverket Sprint-granskningar och Sprint-retrospektiver.

Agila team som utvecklar helhetsprodukter måste förstå betydelsen av dessa agila ceremonier och skillnaden mellan sprintgranskning och sprintretrospektiv för att projektet ska lyckas.

Denna guide behandlar skillnaderna mellan Sprint Review och Retrospective, några vanliga utmaningar som man kan stöta på och verktyg för att genomföra Sprint-evenemang.

Sprint Review vs. Retrospective: En översikt

Sprintgranskning Sprint Retrospective Hålls i slutet av en sprint, där produktinkrementet demonstreras och feedback från intressenterna införlivas. Efter Sprint Review utvärderar och diskuterar Scrum-teamen arbetsflöden och prestanda för att skapa bättre arbetsflöden och processer för nästa Sprint. Den tredje Scrum-händelsen, som genomförs i slutet av en sprint Den sista Scrum-aktiviteten, som genomförs efter en Sprint Review. Granska produktens framsteg och definiera nästa steg för produktens inriktning Utvärdera teamets framsteg och prestationer Scrum-team, Scrum-mästare, produktägare och intressenter Scrum master , Scrum-team och produktägare Fokuserar på ”vad”, dvs. produkten, med syfte att säkerställa att den uppfyller intressenternas eller kundernas förväntningar. Fokuserar på ”hur”, dvs. processen, för att diskutera och införliva potentiella förbättringar internt. 1–2 timmar, beroende på sprintens längd Vanligtvis cirka 1,5 timmar. Presentera det färdiga produkten för intressenterna och uppdatera produktbackloggen Diskutera och implementera processförbättringar

Den största skillnaden mellan sprintgranskning och retrospektiv

Sprint review och retrospektiv spelar en viktig roll i Agile Scrum-ramverket. De är utformade för att tjäna olika syften och fokuserar på olika delar av Sprint-cykeln.

Här är de viktigaste skillnaderna mellan sprint review och retrospektiv:

Betydelse

Sprintgranskning

En Sprint Review är ett möte som hålls i slutet av en Sprint, där Scrum-teamets medlemmar och produktägaren samlas för att demonstrera sin produkt för intressenterna. Baserat på feedback från intressenterna granskar Scrum-teamet produktinkrementet och införlivar produktbackloggen.

Retrospektiv

Å andra sidan följer en retrospektiv efter en sprintgranskning. Scrum-teamet träffas för att diskutera sina prestationer i den föregående sprinten och analysera möjligheterna att förbättra framtida processer. Retrospektiva möten innehåller vanligtvis diskussioner om vad som gick bra och vad som inte gick bra. De syftar främst till att reflektera över hur teamdynamiken och processerna kan förbättras.

Olika team följer olika exempel och modeller för Sprint Retrospective för att experimentera och avgöra vad som fungerar bäst för dem.

Du kan till exempel använda Mad Sad Glad Sprint-retrospektiv för ditt team. Detta hjälper dig att hantera potentiella stressfaktorer, processhinder och teamets allmänna moral när det gäller hur alla arbetade tillsammans i den föregående sprinten.

Deltagare

Sprintgranskning

En Sprint Review involverar Scrum-teamet, intressenterna och produktägaren.

Scrum-teamets medlemmar visar upp produktinkrementet för intressenterna. De får feedback från dem och delar med sig av eventuella utmaningar de stöter på under utvecklingsprocessen.

Produktägaren ser till att produktbackloggen anpassas utifrån den feedback som intressenterna lämnar.

Retrospektiv

Endast Scrum-teamet deltar i ett Sprint Retrospective-möte. Detta är en öppen diskussion med Scrum-teamets medlemmar om förbättringsområden och insikter, utan någon extern deltagare.

Fokus

Sprintgranskning

Sprint Review i slutet av varje Sprint fokuserar på vad som har levererats. Teamet utvärderar om arbetsbelastningen har fördelats rättvist, om målet har uppnåtts och om definitionen av levererat och klart behöver ändras.

Retrospektiv

Sprint Retrospective fokuserar på processen och den mänskliga sidan av implementeringen. Medan Sprints handlar om lagarbete, försöker Retrospectives identifiera områden som kan förbättras, problem som kan ha påverkat framgången och hur man kan förbättra kommande Sprints.

I varje retrospektiv letar du efter små sätt att bli bättre så att små förbättringar med tiden sammantaget blir betydande.

Struktur och mötesagenda

Sprintgranskning

Scrum-teamet, som består av utvecklarna, presenterar en produkt och/eller en funktion för intressenterna.

Teamet redogör tydligt för om sprintmålet uppnåddes eller inte, samt förklarar vad som inte uppnåddes.

Därefter delar intressenterna med sig av sin feedback och ställer frågor till Scrum-teamet.

För att hjälpa utvecklingsteamet, intressenterna och produktägaren att dela viktiga insikter, såsom kunddata och marknadsbehov, som kommer att vara till hjälp i kommande Sprint-cykler och utvecklingsprojekt.

Så här ser dagordningen för ett sprintgranskningsmöte ut:

Öppna mötet Börja med en hälsning och en kort introduktion till granskningen. Presentera intressenter Presentera snabbt alla intressenter så att teamet vet vilka som är närvarande. Fastställ sammanhanget Scrum-mästaren lägger fram dagordningen för mötet. Granska produktinkrement Scrum-utvecklingsteamet visar upp de implementerade tilläggen och kan köra en demo av produkten/funktionen. Produktfeedback Intressenterna delar med sig av sin feedback och alla diskuterar vad som fungerat och vad som inte fungerat, samt identifierar möjligheter till kontinuerlig förbättring. Granskning av backlog Produktägaren granskar produktbackloggen och fastställer slutdatum.

Ladda ner denna mall Mall för dagordning för sprintgranskningsmöte i ClickUp säkerställer att dina sprintgranskningsmöten är produktiva, samarbetsinriktade och fokuserade på kontinuerlig förbättring.

ClickUps mall för sprintgranskningsmöten hjälper dig att genomföra och dokumentera dina sprintgranskningsmöten på ett effektivt sätt. Så här kan denna nybörjarvänliga mall för sprintplaneringsmöten förbättra din agila utvecklingsprocess: Planera och prioritera uppgifter för kommande sprints snabbt och enkelt

Samla in värdefull feedback från teammedlemmar och intressenter på ett strukturerat sätt

Utvärdera sprintens framsteg och resultat

Identifiera och åtgärda flaskhalsar eller hinder

Förbättra transparensen, ansvarsskyldigheten, resultaten och engagemanget genom att uppmärksamma och fira prestationer.

Retrospektiv

Eftersom det är ett internt möte finns det inget fastställt sätt att genomföra dessa möten.

Scrum-teammedlemmar använder Sprint Retrospektiver för att få klarhet i framsteg, utvärdera arbetsflöden och processer samt undersöka misstag och sätt att hantera dem.

Dessa möten har vanligtvis en fast tidsram för att säkerställa att de förblir produktiva och relevanta.

Du kan arbeta med olika Sprint Retrospective-format som Mad Glad Sad, Mountain Climber och Sailboat Retrospective för att gå igenom och reflektera över din Sprint-cykel.

Agendan för Sprint Retrospective-mötena ser ut så här:

Isbrytande session Börja med att skapa en kontext för varje persons bakgrund. Skapa en psykologiskt trygg miljö så att medlemmarna kan dela med sig och diskutera utmaningar öppet. Reflektionsfas Använd en retrospektiv mall för att reflektera över vad som fungerade bra och vad som inte fungerade. Organisera feedback Bedöm och gruppera feedbacken efter gemensamma teman för att förenkla analysen. Omröstning Teammedlemmarna röstar på de frågor som de anser är mest angelägna att ta itu med. Diskussion om handlingsplan Prioritera de frågor som fått flest röster, utforska dem ingående och utarbeta en konkret plan för att ta itu med dem i nästa sprint.

Ladda ner den här mallen Agila team använder Sprint Retrospective Brainstorm Template för att hjälpa alla att hålla sig på samma sida och identifiera framgångar och förbättringsområden.

Använd ClickUps mall för sprint retrospektiv brainstorming för att: Granska och analysera sprintens framsteg

Brainstorma sätt att förbättra Sprint-resultaten

Identifiera prestandatrender genom att granska flera sprints

Spåra framsteg mot målen i den agila Scrum-metoden

Upptäck problem som påverkar teamets moral, framsteg och produktivitet

Uppmuntra till öppen och ärlig dialog i en trygg miljö

Använda Agile och Scrum i sprintgranskning och retrospektiv

Kort sammanfattning: Nu vet du skillnaden mellan sprintgranskning och retrospektiv.

Sprint review-möten och Sprint retrospectives är Scrum-evenemang som agila team deltar i.

Scrum-metodiken är en agil projektmetodik som utvecklingsgrupper använder för att hantera komplex produktutveckling i linje med affärsmålen.

Det delar upp komplexa projekt i mindre delar som kallas sprints. Dessa 2–4 veckor långa sprintcykler, som börjar med sprintplanering, är avsedda att hantera hela produktbackloggen, som är listan över arbetsuppgifter som ett team behöver utföra, inklusive användarberättelser, buggar, uppgifter och mer.

Användarberättelser spelar en viktig roll när det gäller att beskriva produktbackloggen ur användarens perspektiv under en sprintgranskning och retrospektiv. Låt oss också utforska denna aspekt av Scrum-processen.

Vad är användarberättelser?

Användarberättelser beskriver hur slutanvändaren kommer att använda en viss produkt eller funktion. En kund kan till exempel vilja spara artiklar på en önskelista i en e-handelsapp för att förenkla köpprocessen.

Vad är användarberättelser i Sprint Review?

I en Sprint Review utgör användarberättelserna bakgrunden mot vilken implementeringen och slutförandet av Sprinten diskuteras. De gör det lättare att få specifik feedback, vilket hjälper teamen att förstå om en viss funktion eller produkt fyller sitt syfte.

Faktum är att användarberättelser hjälper till att flytta Sprint-backloggen och säkerställa att nya berättelser skapas för nya krav.

Vad är användarberättelser i retrospektiv?

Med Sprint Retrospective är användarberättelser till stor hjälp för att upptäcka områden som kan förbättras. Du kan till exempel se att vissa användarberättelser tar längre tid än vad som förväntades under Sprint-planeringen och förbättra din bedömning i nästa Sprint.

Användarberättelser hjälper till att ge konkreta exempel som hjälper oss att förstå varför vissa problem uppstod och vad som kan göras för att undvika sådana situationer i framtiden.

Story points i användarberättelser

Dessutom använder agila team story points för att mäta den verkliga omfattningen av arbetet eller den relativa risken som är förknippad med att slutföra en user story.

Dessa är måttenheter som anger hur mycket arbete som krävs för att slutföra en användarberättelse i en produktbacklogg. Produkt- eller mjukvaruutvecklingsteam kan använda detta som ett poängsystem för att prioritera de viktigaste användarberättelserna.

Kom ihåg att ju mer komplexa dessa användarberättelser är, desto mer planering och problemlösning krävs.

Ladda ner denna mall Spåra och hantera sprints och håll en sammanhängande produktbacklog med ClickUps mall för backlog och sprints.

Med ClickUp Backlogs och Sprint Template kan agila Scrum-team effektivt bidra och utvärdera story points i samarbete.

Om din största utmaning som Scrum-mästare är att hantera de tidskrävande processerna i Sprint-verksamheten kan den här mallen vara till hjälp.

Det hjälper dig att hantera alla dina fjärrstyrda mjukvaruutvecklingsoperationer och integrationer på ett ställe med fördefinierade vyer, anpassade fält, anpassade statusar och mycket mer.

Det bästa är att den här mallen har fördefinierade listor för sprints, felspårning och backloggar som hjälper dig att organisera dina uppgifter och samla all kommunikation kring sprinten på ett ställe.

Proffstips💡: Dina mjukvaruteam kan också övervaka och bygga sina Sprint-cykler på ClickUp och använda ClickUp Sprint Reports för att hantera teamets prestanda och hålla dina Sprint-mål på rätt spår.

Använd ClickUp Sprint Reports för att få en överblick över hur dina Sprint-cykler utvecklas.

Vanliga utmaningar i sprintgranskningar och sprintretrospektiver

Sanningen är att oavsett hur väl du planerar dina Sprint Reviews och Sprint Retrospectives kommer du sannolikt att stöta på vissa hinder i mjukvaruutvecklingsprocessen. Här är några vanliga utmaningar som du behöver vara uppmärksam på.

Att förväxla sprintgranskningar med demosessioner

Ofta behandlar team felaktigt en Sprint Review som en presentation, vilket skapar felaktiga förväntningar. En Sprint Review är inte en produktdemonstration utan ett arbetsmöte.

En demo är en del av Sprint Review, men Sprint Review omfattar mer än så.

Under Sprint Reviews diskuterar teamen konsumentinsikter, releaseframsteg, budget, marknadsundersökningar etc. Att fastställa ett tydligt sammanhang i början av granskningen hjälper dig att hålla dig på rätt spår och gör mötena mer konstruktiva.

Oengagerade team

Kan vi ställa in veckans Sprint Review? frågade utvecklingsteamet.

Om ditt Scrum-team använder denna ursäkt för att hoppa över Sprint Review, vet du att det finns ett problem – troligtvis är ditt team oengagerat eller ser inte värdet i Sprint Review.

Sprint Review är ett utmärkt tillfälle att engagera intressenterna på ett meningsfullt sätt, och Scrum-teamet får möjlighet att granska framgångar och misslyckanden och anpassa sig. Åtminstone i teorin.

Tyvärr är det inte så det ser ut för de flesta team.

Några orsaker till att ditt Scrum-team kan tappa engagemanget är:

Brist på tydlighet

Monotoni orsakad av dåligt utformade mötesformat

Även externa faktorer som stress eller utbrändhet

Nyckeln är att planera möten där affärsintressenter och Scrum-mästare är öppna för feedback och ärliga diskussioner, vilket skapar en trygg miljö där varje teammedlem kan dela med sig av idéer för kontinuerlig förbättring och utmaningar.

Läs mer: 10 bästa aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang för att återuppväcka gnistan på arbetsplatsen och bygga starka team.

Monotona retrospektiver

Att genomföra retrospektiver på samma repetitiva sätt leder till tristess och bristande engagemang och kan hämma produktiviteten.

För att skapa nyhetens behag och få teamen att delta aktivt kan du ändra frågorna du ställer, göra dem mer interaktiva eller lägga till några roliga inslag.

Överväg att växla mellan olika format, till exempel Each One Meets, där alla teammedlemmar kan utbyta feedback 1:1, eller Kudo-kort för ömsesidig erkänsla. Att experimentera med olika format gör mötena mer spännande och uppmuntrar till bättre deltagande.

Läs också: 25 roliga idéer för sprint retrospektiv att prova

Retrospektiver utan slutsatser

Låt inte Sprint-retrospektiverna förvandlas till möten där det bara pratas utan att något görs.

När Scrum-team diskuterar framsteg och utforskar hur de kan ändra sin strategi för att öka produktiviteten, dokumenteras oftast inte det mesta. Använd projektledningsprogramvara för att fånga upp varje detalj i de handlingsplaner som beslutas under retrospektiverna.

Du kan faktiskt brainstorma agila arbetsflöden och processer och diskutera dina nästa åtgärder i en digital canvas som ClickUp Whiteboards. Oavsett om ditt team är på plats eller arbetar på distans kan Whiteboards hjälpa alla att samarbeta och dela sina idéer.

Använd ClickUp Whiteboards för att enkelt dokumentera och genomföra åtgärder som diskuterats under Sprint Retrospektiven.

Omvandla planeringsmöten och teamworkshops till en samarbetsplattform med ClickUp Whiteboards, som låter dig bädda in design, dokument och listor i ett enda gränssnitt.

Om du arbetar med ett distans- eller hybridteam kan du också använda skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett kortfattat och precist sätt. Spela bara in en kort video med ClickUp Clips och dela den med ditt team. Du kan också använda ClickUp Brain för att transkribera videorna åt dig!

Bädda in dina dokument, listor och andra resurser i ClickUp Whiteboards för snabb och enkel åtkomst

Proffstips💡: Notera alla idéer och nästa steg i realtid och bocka av allt på din att göra-lista med ClickUp Tasks , så att du enkelt kan överföra koncept från whiteboardtavlan till spårbara åtgärder – och se till att inget faller mellan stolarna.

En agil mjukvaruutvecklingscykel (SDLC) involverar flera rörliga delar, avdelningar, intressenter och teammedlemmar.

Utan rätt verktyg för sprintgranskningar och retrospektiver kan du lätt bli offer för komplexa processer, vilket kan leda till leveransförseningar, budgetöverskridanden och problem med produktkvaliteten.

Idealiskt sett vill du ha en enda källa till information, en plattform för programvaruprojektledning som ClickUp som hanterar SDLC från början till slut, från sprintautomatisering och sprintrapportering till visualisering av sprintens framsteg.

Programvaruteam Projektledningsprogramvara från ClickUp för att förenkla hela utvecklingscykeln

Låt oss titta på ClickUps viktigaste funktioner som är omtyckta och används flitigt av agila team:

ClickUp Sprints

ClickUps allt-i-ett- funktion för sprintar förenklar automatiseringen av sprintar och poängtilldelningen och hjälper dig att visualisera och spåra sprintar med hjälp av burnup- och burndown-diagram, kumulativt flöde och hastighetsdiagram.

Ställ in sprintdatum, tilldela poäng, överför automatiskt oavslutat arbete till nästa sprint och synkronisera teamets utvecklingsaktiviteter med din teknikstack, inklusive GitHub, GitLab eller BitBucket.

Använd ett anpassningsbart poängsystem för att samla poäng från deluppgifter, dela upp dem efter ansvariga och sortera dem för att enkelt kunna följa dina sprints.

Använd ClickUp Sprints för att hantera hela sprintcykler

ClickUp Brain

Som din inbyggda AI-assistent snabbar ClickUp Brain upp din produktdokumentation.

Programvaruteam använder AI-verktyg för att generera produktidéer, mötesagendor, mötesanteckningar, sammanfattningar och färdplaner samt automatisera skapandet av lägesrapporter.

Det kan också generera standup-anteckningar automatiskt, vilket avsevärt minskar den tid och ansträngning du lägger på möten och uppdateringar.

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

”ClickUp AI har gett vårt team en rejäl boost i arbetet med att hitta nya sätt att få mer gjort med mindre resurser”, säger Alex McCall, driftschef på ClearCalcs. ”Våra marknadsförings-, produkt- och teknikteam har varit kreativa när det gäller att skriva epics, användarberättelser och till och med produktreleasenoteringar. Detta har förbättrat vårt teams kommunikationsförmåga och hjälper oss ofta att upptäcka okända faktorer i vårt arbete. Jag skulle beskriva detta som en osynlig superkraft för alla snabbrörliga, högpresterande team.”

Agila arbetsflöden

ClickUps flexibla arbetsflöden anpassar sig efter ditt teams behov, oavsett om du använder Kanban, Scrum eller något annat. Skapa den perfekta processen för alla backloggar, automatisera den och fokusera på mer strategiska frågor.

ClickUp-instrumentpaneler

Samordna alla som är involverade i Sprint Review och Retrospective, från teknik till produkt och ledningsgruppen, med ClickUps dashboards.

Det är visuella färdplaner och sprintrapporter som kopplar samman arbetet mot gemensamma mål och visar framsteg, beroenden, hinder och högprioriterade uppgifter.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Få mer gjort under sprintgranskningar och retrospektiva möten med ClickUp

Du vet att det är dags att växla om när dina möten, Scrum-ceremonier och retrospektiva diskussioner blir maratonlopp som avlöser varandra. Medan Sprint Reviews är din chans att visa upp din produkt och få intressenternas stöd, är Sprint Retrospectives där mycket av reflektionen och den kontinuerliga förbättringen sker.

ClickUp gör det enkelt att hantera din Sprint-cykel. Med anpassningsbara mallar och verktyg för feedback i realtid säkerställer ClickUps funktionspaket, inklusive Sprint Automation, Tasks, agila arbetsflöden, ClickUp Brain, Whiteboards och Dashboard, att dina team alltid är produktiva och fokuserade.

För att börja förvandla dina möten från rutin till produktiva stunder, registrera dig gratis på ClickUp.