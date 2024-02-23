Hur du förbättrar teamets moral och samordnar ditt team på jobbet

Nöjda medarbetare är bra för affärerna. Men det är svårt att hålla alla motiverade hela tiden.

Enligt en rapport från Gallup är 59 % av de anställda globalt sett ”tysta avhoppare”, medan 18 % är aktivt oengagerade eller ”högljudda avhoppare”.

Arbetsplatser över hela världen förlorar produktivitet på grund av detta – produktivitetsförlusten på grund av lågt engagemang på arbetsplatsen uppgår till 8,8 biljoner dollar per år!

Så vad orsakar denna dysterhet och pessimism? Många faktorer spelar in här, såsom förändringar i arbetskulturen efter pandemin, bristande kommunikation, massuppsägningar och ökande stressnivåer.

Här kommer HR-proffsen in! De är de verkliga MVP:erna som får dig och ditt team att känna er stödda och engagerade på jobbet. Deras mål är att skapa en högpresterande arbetskultur och genomdriva medarbetarvänliga policyer som bidrar till att öka produktiviteten.

Du vet att du arbetar på ett företag med hög moral när du:

Är glada över att vara en del av ett team

Hitta mening och tillfredsställelse i ditt arbete

Sträva efter individuell och organisatorisk framgång

Hantera en sund balans mellan arbete och privatliv

Känn dig sedd och hörd av den högre ledningen

Den här artikeln är en bra utgångspunkt för det så välbehövliga perspektivet. Låt oss titta på olika sätt att höja medarbetarnas moral med hjälp av teknik och genom att implementera praktiska ledarskapsstrategier.

Vad är teamets moral?

Teamets moral är den kollektiva optimismen, entusiasmen och självförtroendet hos en grupp människor som arbetar tillsammans i en organisation. Den speglar teammedlemmarnas övergripande inställning till sina kollegor, sitt arbete och sin organisation.

Medarbetarnas moral är viktig eftersom den är nyckeln till en gladare arbetsplats, där kollegor stannar kvar längre istället för att hoppa av vid minsta lilla problem. Här är varför en inkluderande arbetsplats gör en enorm skillnad:

Arbetsglädje: Medarbetare med hög moral är nöjda, motiverade och känner sig tillfredsställda i sitt arbete.

Talangbevarande: Nöjda medarbetare känner tillhörighet och ger sitt bästa.

Organisationskultur: En positiv och inkluderande arbetskultur, där ledarna får medarbetarna att känna sig uppskattade, höjer teamets moral.

Att höja medarbetarnas moral kan göra underverk för din företagskultur och förbättra personalens produktivitet, kreativitet och samarbete. Omvänt kan låg moral skada medarbetarnas tillfredsställelse och leda till svaga prestationer.

Orsaker till låg personalmoral

Låg moral på företaget är en smygande störningsfaktor som kan hämma företagets produktivitet. Och det beror på följande orsaker:

Dåligt ledarskap: Anställda förlitar sig på sina ledare för vägledning, stöd och riktlinjer. Om dessa egenskaper saknas kan dina teammedlemmar känna sig ganska demotiverade. När det saknas tydliga förväntningar och ansvarstagandet är lågt, känner ditt team sig ointresserat.

Ingen erkänsla eller incitament: Erkänsla är en kraftfull motivationsfaktor som belönar dina anställdas insatser. Men utan erkänsla kommer bra prestationer att förbli obemärkta, och dina bästa medarbetare kommer att börja se sig om efter andra arbetsplatser.

Ineffektiv kommunikation: När det saknas öppen och transparent kommunikation kommer dina anställda att drabbas. Ett sådant scenario leder till missförstånd om målen, inkonsekventa resultat och missade deadlines.

Otillräckliga utvecklingsmöjligheter: Anställda motiveras av prestationer och professionella milstolpar. När de ser få eller inga möjligheter till personlig utveckling försvinner motivationen.

Men innan du börjar utveckla strategier för att förbättra teamdynamiken och höja teamets moral, ta dig en stund att identifiera vilka av dessa faktorer som påverkar din personal.

Transparensens roll för att höja medarbetarnas moral

Positivt arbetsklimat börjar med ärlig kommunikation och tydliga riktlinjer för varje teammedlems roll och ansvar.

Tydlig kommunikation: Genom att öppet dela med dig av företagets mål, utmaningar och strategiska åtgärder hjälper du medarbetarna att känna sig mer delaktiga i företagets mission. Att veta vart företaget är på väg hjälper alla att bättre förstå sina roller, vilket skapar en känsla av mening och höjer moralen.

Konstruktiv feedback till medarbetarna: Genom att ge specifika och praktiska insikter om prestationer uppmuntrar du medarbetarna att prestera bättre och lära sig av sina misstag. Konstruktiv feedback till medarbetarna är nyckeln till att bygga förtroende.

Öppna diskussioner: Att diskutera utmaningar, framgångar och framtidsplaner skapar en kultur präglad av samarbete och inkludering. Dessa samtal skapar en gemensam förståelse mellan anställda och arbetsgivare, vilket gör att alla strävar mot ett gemensamt mål.

Tillämpa dessa metoder för att få ditt team att återgå till arbetet med förnyad styrka. Du kommer att bli förvånad över att se hur de blir mer motståndskraftiga och motiverade i sitt arbete!

Effektiva sätt att höja medarbetarnas moral

En positiv arbetsmoral bland medarbetarna är inte alltid lika stabil. Oavsett om du har en distansarbetsplats, en hybridarbetsplats eller en kontorsarbetsplats måste du ha rätt strategier för att motivera personalen samtidigt som du fokuserar på deras fysiska och mentala hälsa.

Här är några praktiska sätt att göra det:

I distans- eller hybridmiljöer har anställda ofta svårt att kommunicera och samarbeta med andra teammedlemmar. Det påverkar kvaliteten på deras arbete och hindrar dem från att bygga meningsfulla relationer sinsemellan.

Ett samarbetsverktyg som ClickUp kan vara en utmärkt lösning för att samla dina tvärfunktionella teams projekt på en enda plattform.

Med ClickUps transparenta ekosystem kan dina teammedlemmar visualisera sina framsteg mot ett gemensamt mål, hålla kontakten med sina kollegor och känna sig inspirerade att förbättra sig själva utan att känna sig hotade av andras framsteg.

Från att effektivisera medarbetarutbildningen till att främja samarbete i realtid kan ClickUp bidra till att höja personalens moral på flera sätt:

Anställda kan tagga andra individer eller hela team med funktionen @mention för att förbättra teamkommunikationen . Det är praktiskt för att ställa snabba frågor, följa upp eller påminna alla om sina åtgärdspunkter utan att behöva skicka fram och tillbaka e-postmeddelanden.

Kommunicera med teammedlemmarna med funktionen @mention på ClickUp.

För att diskutera frågor som inte är relaterade till arbetsuppgifter erbjuder ClickUp Chat View . Medarbetarna kan använda den här funktionen för att reda ut oklarheter, ge eller be om feedback och kommunicera med teammedlemmarna direkt, utan att behöva lämna ClickUp Workspace.

Diskutera åtgärder som inte är relaterade till specifika uppgifter och se alla inbäddade bilagor på ett ställe med hjälp av ClickUps chattvy.

Låt dina anställda samarbeta i realtid med ClickUp Collaboration Detection . Alla kan se vem som samtidigt tittar på en uppgift, redigerar eller lägger till nya kommentarer. Denna funktion gör det möjligt för distansanställda att hålla sig uppdaterade om projekt och vara mer produktiva.

Samarbeta på projekt samtidigt med hjälp av ClickUps samarbetsdetektering.

Förenkla kommunikationen mellan interna team och externa intressenter med de många mallarna för kommunikationsplaner i ClickUp.

Ladda ner mallen Håll teammedlemmarna uppdaterade om uppgifter, ansvarsområden, deadlines och mer med ClickUps rapportmall för kommunikationsmatris.

Gör kompetensutvecklingsprocessen mindre överväldigande med hjälp av projektledningsverktyget ClickUp . Dela upp utbildningsprogram eller läromaterial för anställda i små moduler med hjälp av uppgifter, lägg till tidslinjer för varje modul och hjälp dina medarbetare att hålla koll på sina framsteg.

Dela upp stora projekt i små, praktiska delar för att underlätta genomförandet med ClickUp Tasks.

Länka utbildningsrelaterade uppgifter, dokument, integrationer och andra resurser inom ett enda arbetsområde med hjälp av relationer i ClickUp, så att du och ditt team kan komma åt dem när ni vill.

Skapa kopplingar mellan uppgifter och organisera relevanta dokument, integrationer och resurser inom samma utrymme med ClickUp Relationships.

Oavsett om det gäller ett utbildningsprogram eller ett kundprojekt kan teamen få en översikt över alla sina uppgifter med ClickUps smidiga instrumentpanel. De kan visualisera framstegen med cirkeldiagram, stapeldiagram och linjediagram och hantera arbetsbelastningen effektivt.

Visualisera framsteg med hjälp av ClickUps Agile Dashboard.

Planera och hantera projekt med tydlighet, kommunicera ansvarsområden, få uppdateringar om framsteg och håll distansarbetande team fokuserade på gemensamma mål med den helt anpassningsbara mallen för teamhantering från ClickUp

Ladda ner mallen ClickUps mall för teamhantering förenar tvärfunktionella team med ett gemensamt mål.

2. Anpassa medarbetarna efter företagets värderingar

Att skapa en sammanhållen arbetsplatskultur är målet för alla organisationer. Börja med att integrera företagets värderingar i den dagliga verksamheten. Förtydliga hur varje teammedlem kan bidra till dessa värderingar och skapa en gemensam känsla av mening och enighet.

Denna samstämmighet är särskilt viktig för teammedlemmar som arbetar på distans, som annars kan ha svårt att förstå företagets vision, mission och värderingar.

3. Uppmuntra regelbundna pauser

Främja medarbetarnas mentala och fysiska välbefinnande genom att uppmuntra dem att ta korta pauser under arbetsdagen. Korta pauser förebygger utbrändhet, förbättrar koncentrationen och ökar produktiviteten.

Under dessa pauser kan medarbetarna äta ett mellanmål, ta en promenad, titta ut genom fönstret, sträcka på benen, klappa en pälsklädd vän eller göra vad som helst för att varva ner.

4. Främja balans mellan arbete och privatliv

Gör dina anställda medvetna om balansen mellan arbete och privatliv och främja effektiv tidshantering. Förenkla komplexa arbetsprocesser med anpassningsbara mallar, såsom projektledningsmallar eller HR-mallar, och låt dina team hantera sin tid bättre, minska sin arbetsbelastning och behålla en positiv inställning hela tiden.

Gå ett steg längre och uppmuntra dem att inte ta med sig arbetet hem, utnyttja sin betalda ledighet (PTO) och vara oanträffbara under semestern.

Ladda ner mallen Tilldela, hantera, prioritera och följ upp projektuppgifternas framsteg med hjälp av ClickUps projektledningsmall och spara värdefull tid.

5. Organisera teambuildingaktiviteter

Anordna teambuildingaktiviteter för ditt team för att uppmuntra samarbete och kommunikation. Att delta i gemensamma upplevelser, såsom problemlösningsutmaningar eller utomhusäventyr, utvecklar sammanhållning och kamratskap mellan kollegor.

Dessa erfarenheter kan ha en direkt och positiv inverkan på personalens produktivitet, kreativitet och arbetsglädje.

6. Erkänn medarbetarnas prestationer och milstolpar

Uppmärksamma och fira individuella och gemensamma prestationer, oavsett hur stora eller små de är. En kultur präglad av uppskattning förbättrar medarbetarnas engagemang, sporrar teamet att nå större milstolpar, håller dem motiverade och stärker deras känsla av riktning.

Den inspirerar andra teammedlemmar att göra sitt bästa och sikta högre.

7. Ge anställda incitament och belöningar

Vem gillar inte att bli belönad för ett väl utfört arbete? Utforma ett transparent belöningssystem för att uppmärksamma enastående prestationer. Detta kan göras genom att erbjuda bonusar, presentkort, resekuponger eller andra konkreta förmåner.

Incitament bekräftar en anställds hårda arbete. Dessa belöningar skapar en positiv förstärkningsloop som uppmuntrar alla att sträva efter excellens och upprätthålla hög moral.

8. Genomför regelbundna individuella samtal

Planera regelbundna enskilda möten med dina teammedlemmar för att förstå deras arbetsbelastning, utmaningar, karriärmål och förväntningar. Försök att ordna en meningsfull 15–30 minuters uppdateringssession varje vecka.

Om en teammedlem har svårt att hålla deadlines kan cheferna till exempel utse en kompis som hjälper till att slutföra uppgiften snabbare. Denna personliga approach får medarbetarna att känna sig stödda, tar itu med deras problem och erbjuder snabba lösningar.

Arbetsmiljöns inverkan på medarbetarnas moral

En blomstrande arbetsstyrka speglar en stödjande arbetsmiljö och vice versa. Låt oss förstå hur:

Skapa en hälsosam arbetsmiljö

En positiv arbetsmiljö innefattar stödjande ledarskap, öppen kommunikation och fokus på medarbetarnas engagemang. Se till att möjligheterna till professionell utveckling fortsätter att flöda och skörda frukterna av en högt engagerad personalstyrka.

Främja mångfald på arbetsplatsen

Oavsett varifrån man kommer, gillar alla att känna sig stödda och respekterade när de kommer till jobbet. Denna känsla av tillhörighet är avgörande för team – den håller alla på gott humör.

Företagskulturens roll i att forma medarbetarnas moral

En positiv kultur är också ett tecken på hög moral. Det handlar om gemensamma värderingar, mål och samhörighet med dina medarbetare.

Ledarnas roll

Ett stort tack till alla teamledare och personalchefer som lägger extra stor vikt vid sina medarbetares behov!

Du skapar en kultur med skyhög moral när du håller alla kommunikationskanaler öppna, främjar öppen feedback och anpassar företagets mål efter individuella ambitioner.

Det kan dock ibland vara svårt att hantera relationen mellan medarbetarnas moral och arbetsmiljön i hybrid- eller kontorsmiljöer.

Vikten av medarbetarnas moral vid distansarbete

Medarbetarnas moral spelar en avgörande roll för att hålla distansarbetande medarbetare engagerade och produktiva. Allt du behöver göra är att ha följande aspekter i åtanke:

Personalomsättning: Sannolikheten att dina anställda stannar kvar ökar när de känner sig delaktiga, stödda och engagerade. Du kan då säga adjö till hög personalomsättning och fokusera på att bygga ett högpresterande team.

Frånvaro: Att hantera isolering och frånvaro på arbetsplatsen blir också enkelt i distansarbetsmiljöer när du håller ditt team engagerat och välinformerat. Frekventa virtuella träffar kan hjälpa dig att bygga upp den så välbehövliga kamratskapskänslan i ditt team.

Motivation och produktivitet: Företag kan erbjuda stöd genom att investera i Företag kan erbjuda stöd genom att investera i digital arbetsplatsprogramvara , utbildning och resurser som stärker deras distansarbetande personal. Du kan vara säker på att ditt team kommer att känna sig fullt rustat för att hantera sina uppgifter på ett effektivt sätt. Konstruktiv feedback och snabb erkänsla för insatser bidrar också i hög grad till att öka motivationen och produktiviteten.

Använd rätt verktyg och strategier för att få dina distansanställda att känna sig som en sammansvetsad grupp, även om de befinner sig i olika delar av världen.

Fördelarna och utmaningarna med att upprätthålla hög personalmoral

En positiv och entusiastisk atmosfär skiljer din arbetsplats från en genomsnittlig arbetsplats. När medarbetarnas moral förbättras, förbättras också företagets arbetskultur eftersom den

Motiverar medarbetarna att prestera på topp

Hjälper dem att hålla fokus och vara produktiva

Ökar arbetsglädjen och minskar personalomsättningen

Främjar kommunikation och samarbete

Ökar medarbetarnas närvaro och engagemang

Inspirerar teamen att vara innovativa och förbli engagerade i sina roller.

Minskar stressnivåerna och motverkar mental trötthet.

Skapar ett positivt rykte på arbetsplatsen

Hjälper till att leverera en förbättrad kundupplevelse

Men arbetet är inte alltid en dans på rosor. Att upprätthålla en konstant hög moral kan vara en riktig utmaning när det blir stressigt – till exempel vid snäva deadlines, budgetnedskärningar eller stora förändringar i företaget.

Sådana situationer kräver att du är mer proaktiv. Öppna diskussioner med dina teammedlemmar, ge dem stöd och erbjud verktyg för stresshantering så kommer du att klara dig igenom det!

Allt börjar med rätt verktyg för arbetsplatsen

Medarbetarna är drivkraften i en organisation. Om du förstår vikten av hög teammoral och är villig att göra det lilla extra kommer du att få en blomstrande arbetsplats på nolltid!

Börja ditt initiativ med ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som ClickUp. Det effektiviserar kommunikation och samarbete, låter dig visualisera hur individuella insatser påverkar en stor organisation och förenklar affärsprocesser för att förbättra effektiviteten.

Få ditt team att känna att de arbetar för mer än bara en lön.

Kom igång med ClickUp redan idag!

Vanliga frågor

1. Hur förbättrar man moralen i ett team?

När du uppmuntrar öppen kommunikation, firar medarbetarnas framgångar och värdesätter samarbete tar det inte lång tid att förbättra teamets moral.

2. Hur motiverar man ett team med låg moral?

Om ditt team känner sig demotiverat, erbjud dem ditt stöd. Erkänn deras insatser och involvera dem i beslutsfattandet för att ge dem extra motivation.

3. Hur återuppbygger man teamets moral?

Du kan återuppbygga teamets moral genom att sätta upp tydliga förväntningar, kommunicera mål och erbjuda vägledning.